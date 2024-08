O guia definitivo para o gerenciamento visual de projetos

**Os recursos visuais são atraentes.

Quer se trate da teoria das cordas ou do orçamento da sua empresa, você pode tornar qualquer ideia mais acessível se a apresentar de forma visual. Isso não apenas a torna simples e fácil de entender, mas também economiza tempo valioso e outros recursos.

E é disso que se trata o gerenciamento de projetos visuais!

Você usa linhas do tempo do projeto e outras ferramentas visuais para tornar o gerenciamento de projetos fácil e divertido.

Neste artigo, veremos por que gerenciamento de projetos virtuais é eficaz e explora as seis ferramentas visuais de gerenciamento de projetos que você pode implementar hoje mesmo.

Vamos nos aprofundar.

O que é o gerenciamento visual de projetos?

O gerenciamento visual de projetos envolve o uso de técnicas visuais e ferramentas para planejar, concluir e gerenciar projetos.

A ideia é melhorar a visibilidade e ajudar os gerentes de projeto a obter insights rápidos sobre informações importantes, como as principais entregas.

_Mas o que há de errado com o modelo tradicional?

Tradicional Gerenciamento de projetos depende de modelos de informações baseados em texto. Tópicos de e-mail tão longos quanto sua lista de compras mensal, reuniões que ultrapassam seus calendários... você sabe como é.

E nenhum gerente de projeto quer lidar com esses processos pesados de documentos em um ambiente de negócios de ritmo acelerado!

Por outro lado, o gerenciamento de projetos visuais usa diagramas e quadros visuais para apresentar informações complexas sobre o projeto. Isso torna as informações facilmente acessíveis e garante que todos os envolvidos no projeto estejam na mesma página.

E uma parte essencial da eficácia do visual gerenciamento de tarefas é o pensamento visual.

Pensamento visual: o molho não tão secreto para o gerenciamento visual

_Lembra-se da última vez que você visualizou personagens enquanto lia um livro?

ou quando você desenhou um mapa mental para aprender algo novo?

Você pode até ser capaz de contar todas as cenas de Schitt's Creek!

Isso se deve ao fato de que nosso cérebro adora conteúdo visual . Ele pode processar e reter rapidamente várias imagens e símbolos, o que nos permite comunicar de forma eficaz por meio de recursos visuais.

O gerenciamento de projetos visuais aplica essa capacidade de pensamento visual para gerenciar vários projetos sem esforço.

Por meio de linhas do tempo e outras ferramentas visuais de gerenciamento de projetos, você torna as informações mais acionáveis.

Você trabalha com as informações visuais em tempo real, analisando-as e monitorando-as. Também pode colaborar com seus colegas de equipe para tomar decisões informadas em conjunto.

Os benefícios do gerenciamento visual de projetos

Embora o gerenciamento visual de tarefas esteja em alta no cenário do gerenciamento de projetos, é preciso entender por que ele é importante antes de fazer com que sua equipe o adote tão rapidamente quanto uma tendência viral.

Veja por que você deve optar pelo gerenciamento visual de projetos. Ele pode:

Melhorar a velocidade da sua equipe eeconomizar tempo pois você pode obter insights em um piscar de olhos

Tomar decisões baseadas em dados com uma visão panorâmica do projeto

Ajudar os gerentes de projeto a obter clareza sobre o progresso e identificar possíveis obstáculos que possam surgir

Tornar a comunicação mais conveniente em todos os níveis

Ajudá-lo a entender os impactos de qualquer mudança no projeto em tempo real

Seis ferramentas populares de gerenciamento visual de projetos

Desde as linhas do tempo básicas até os quadros que transformam os fluxos de trabalho em jogos, existem várias ferramentas visuais de ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis atualmente.

Mas lembre-se, é importante escolher uma ferramenta visual que se adapte perfeitamente às necessidades de sua equipe.

Portanto, vamos dar uma olhada em seis ferramentas visuais de gerenciamento de projetos amplamente utilizadas para ajudá-lo:

1. Quadros Kanban e Scrum

Familiarizado com gerenciamento ágil de projetos ?

Então, você deve ter ouvido falar de kanban e scrum placas.

Como um tabuleiro de Solitaire, esses ferramentas ágeis dividir um projeto em várias colunas.

Cada coluna representa uma fase do projeto, como o planejamento do projeto, e as tarefas são descritas com cartões.

cartas? Como copas ♥️ e ouros ♦️? _Não!

Esses cartões contêm várias informações, como nome da tarefa, responsável, data de vencimento e muito mais. À medida que você executa uma tarefa, você move o cartão de coluna em coluna até chegar à fase concluída.

Dessa forma, os quadros kanban e scrum facilitam o trabalho de um equipe ágil para visualizar os status das tarefas e o progresso geral do projeto em um relance.

Então, qual é a diferença entre a kanban board e um quadro de scrum ?

Tanto o quadro do scrum e quadro Kanban use a técnica de cartão de coluna que discutimos acima.

Entretanto, eles têm duas diferenças importantes:

Um quadro scrum só rastreia o trabalho realizado durante um único sprint , geralmente com duração de duas a quatro semanas. Por outro lado, um kanban board não se limita a um sprint; as equipes trabalham nas tarefas à medida que elas chegam

só rastreia o trabalho realizado durante um único , geralmente com duração de duas a quatro semanas. Por outro lado, um não se limita a um sprint; as equipes trabalham nas tarefas à medida que elas chegam Para aumentar a produtividade, um kanban board estabelece limites para o número de tarefas que podem estar em andamento simultaneamente. No entanto, um quadro Scrum não tem esses limites

**Ainda não tem certeza sobre a diferença entre esses dois quadros?

dê uma olhada em nosso detalhado post sobre o quadro kanban vs. scrum ._

A. Quando usar quadros kanban e scrum

Os quadros scrum e kanban são ferramentas visuais perfeitas para:

Lidar com mudanças no projeto (algo com que uma equipe ágil lida regularmente)

Melhorar a responsabilidade da equipe ágil efluxo de trabalhoeficiência

Gerenciamentoprojetos como desenvolvimento de software, manufatura egerenciamento de eventos

B. As melhores ferramentas visuais para Kanban e Scrum

Visualize o futuro do trabalho!

O gerenciamento visual eficaz de projetos pode falar muito, aumentando a transparência e a colaboração da sua equipe de projeto.

Mas isso depende do uso do conjunto certo de ferramentas visuais, como complementar as linhas do tempo com quadros Kanban e gráficos de Gantt.

E é por isso que você precisa de uma solução de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Com uma ampla variedade de visualizações para atender às diferentes necessidades do projeto, o ClickUp abre as portas para a criação de um projeto visual. Com mais de 12 exibições de tarefas diferentes, você pode visualizar seu trabalho do seu jeito.