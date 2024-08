10 modelos de plano de recursos no Excel, Google Sheets e ClickUp

O planejamento de recursos e o gerenciamento de projetos são dois lados da mesma moeda. 🪙

Aqui está o TL;DR: Um plano de recursos mapeia exatamente o que precisa ser gerenciado para um projeto. Simples, não é?

Bem, não exatamente. Um recurso pode ser muitas coisas, como pessoas, tecnologia, matérias-primas e equipamentos - só para citar alguns. Além disso, cada recurso vem com seu próprio custo, conjunto de dependências, processos e restrições .

Considerando equipes multifuncionais , superiores e partes interessadas no projeto para se manter informado, seus recursos humanos reais provavelmente estão espalhados por vários departamentos ou níveis. E quanto à tecnologia necessária para concluir seu projeto? Talvez você já a possua, ou talvez ela precise ser construída ou comprada.

E, assim, o planejamento de recursos fica complicado. 😳

Embora cada projeto seja único, há padrões comuns entre eles que podem e devem ser repetidos. É por isso que os modelos de planejamento de recursos são tão importantes para os gerentes de projeto. O planejamento de recursos pode nunca ser fácil, mas certamente pode ser muito mais fácil. E nós lhe mostraremos como! 🙌🏼

Considere este artigo como o seu sistema de suporte ao planejamento de recursos, detalhando exatamente o que é um modelo de planejamento de recursos, o que precisa ser incluído nele e, para finalizar, 10 ótimos exemplos para ajudá-lo a começar.

O que é um modelo de planejamento de recursos?

Um plano de recursos ajuda a gerenciar e alocar os recursos necessários para concluir um projeto. Ele também pode garantir a maior eficiência e eficácia gerenciamento de recursos práticas em toda a organização! Esses recursos incluem as próprias instalações, equipamentos, ativos e muito mais.

E como se isso não bastasse, aqui está a parte complicada: seu plano de recursos precisa se alinhar perfeitamente com seu cronograma e orçamento para evitar gastos excessivos durante a fase de execução.

De modo geral, há dois tipos de recursos:

Armazenáveis

Não armazenáveis

Os recursos armazenáveis estão simplesmente disponíveis até serem usados, enquanto os recursos não armazenáveis devem ser reabastecidos periodicamente ou usados somente durante períodos específicos.

Dito isso, é importante lembrar que qualquer coisa que você precise para executar seu projeto é um recurso. Isso inclui materiais, ferramentas, equipamentos e até mesmo a sua equipe! É muita coisa para controlar e é por isso que é tão importante organizar seus recursos com bastante antecedência com a ajuda de um ferramenta de gerenciamento de recursos , ERP ou modelo de planejamento de recursos de projeto.

Um modelo de planejamento de recursos é um plano para aquelas perguntas urgentes que todo gerente de projeto faz a si mesmo:

_Como posso garantir que o projeto seja concluído sem sobrecarregar a minha equipe?

_Como podemos entregar o projeto no prazo e dentro do orçamento?

Dependendo do nível da sua equipe software de gerenciamento de projetos preferido de sua equipe se o seu modelo de planejamento de recursos incluir fórmulas, tabelas pré-construídas, visualizações de projeto ou painéis para agilizar o processo de configuração e fornecer insights ao longo do caminho.

10 Modelos de planejamento de recursos

É difícil escolher apenas um modelo de planejamento de recursos quando há tantos para escolher, mas esses 10 modelos abrangem todos os recursos de que você pode precisar!

Especialmente se sua empresa já investiu no Microsoft ou no Produtos do Google para criar seus fluxos de trabalho, fornecemos várias opções para ajudá-lo a encontrar a opção certa! Mas não se deixe abater apenas pelo custo - alguns dos modelos mais valiosos desta lista são tão poderosos quanto econômicos! Ou seja, gratuitos. 😎

Acesse qualquer um desses 10 modelos diretamente desta publicação para aprimorar seus processos de planejamento e observe como os recursos começam a fluir! 🤩

1. Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Adequado gerenciamento da carga de trabalho deve garantir que tanto o cliente quanto a equipe do projeto estejam cientes do escopo e das responsabilidades de cada um, além de fornecer um cronograma claro de quando as tarefas precisam ser concluídas para cumprir os prazos!

O universal Modelo de planejamento de recursos do ClickUp foi projetado para ajudar a simplificar a alocação de recursos e o gerenciamento de tarefas, fornecendo uma estrutura padronizada para todo o seu trabalho. O recurso Custom Fields do ClickUp organiza os detalhes mais importantes para que todos tenham acesso às mesmas informações:

Orçamentos alocados, Orçamentos restantes e Custos reais : Escolha a moeda de sua preferência

e : Escolha a moeda de sua preferência Equipes : Mantenha as responsabilidades claras com as equipes designadas por marca, grupo ou departamento

: Mantenha as responsabilidades claras com as equipes designadas por marca, grupo ou departamento Duração do projeto (dias) : Adicione a quantidade total de dias fornecidos para o projeto

: Adicione a quantidade total de dias fornecidos para o projeto Notas sobre os recursos : Registre detalhes importantes sobre todos os seus recursos

: Registre detalhes importantes sobre todos os seus recursos Clients : Acompanhe os vários clientes

: Acompanhe os vários clientes Coordenador do projeto: Designe o PC para supervisionar o projeto do início ao fim*

*Se você tiver uma equipe de coordenadores de projeto, temos uma visualização de projeto criada especialmente para você. Dê uma olhada no modelo nº 4! Faça o download deste modelo

2. Modelo de carga de trabalho de planejamento de recursos do ClickUp

Modelo de carga de trabalho de planejamento de recursos do ClickUp

Se você estiver passando por uma temporada de cargas de trabalho desequilibradas em sua equipe, há uma maneira de dissipar essa névoa. E tudo o que é necessário é uma configuração única. (Mas já fizemos isso para você)

Ao levar em consideração as capacidades e habilidades de cada funcionário ou equipe, os gerentes de projeto podem criar cronogramas que maximizem a eficiência e minimizem os fatores de risco ao longo do caminho. Com essa abordagem, as equipes estarão mais bem equipadas para cumprir os prazos e, ao mesmo tempo, fornecer resultados de alta qualidade durante todo o ciclo de vida do projeto.

A visualização de Gantt neste modelo do ClickUp permite visualizar diferentes projetos para que você possa ver o impacto que uma mudança pode ter em outros cronogramas. Isso não só ajudará a minimizar as interrupções, mas também garantirá que os projetos permaneçam no caminho certo.

Dica profissional: Use recursos planejamento de capacidade para o próximo nível usando os recursos Profiles e My Work do ClickUp! Os perfis oferecem uma janela para as responsabilidades de cada pessoa, para que você possa adicionar lembretes, fazer ajustes ou ver no que ela está trabalhando em seguida. Faça o download deste modelo

3. Modelo de linha do tempo de planejamento de recursos do ClickUp

Modelo de cronograma de planejamento de recursos do ClickUp

Para garantir a conclusão bem-sucedida de um projeto, é importante que um líder de equipe considere os riscos potenciais ao criar seus planos de recursos. Isso inclui:

Avaliar a disponibilidade de recursos em diferentes momentos

Compreender e abordar as restrições de recursos

Antecipar possíveis interrupções ou atrasos

Todas as edições feitas em projetos e tarefas diretamente da visualização Timeline do ClickUp enviarão atualizações a todos os envolvidos. Uma vez que o trabalho tenha sido atribuído, os membros da equipe podem facilmente monitorar por dia ou semana para verificar a disponibilidade de recursos.

A visualização do Timeline mostra a quantidade de trabalho atribuída a cada membro da equipe durante um período de tempo selecionado - uma semana, duas semanas ou um mês. Além disso, esse modelo o ajudará a avaliar se determinadas tarefas poderiam ser divididas entre vários funcionários ou se deveriam ser atribuídas a um único indivíduo. Isso é útil para terceirização de agências também porque isso lhe dará uma visão melhor do que você tem disponível.

Aprenda a diferença entre_ **Gráficos de Gantt vs. linhas do tempo ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de planejamento de recursos do coordenador do projeto ClickUp

Modelo de planejamento de recursos do coordenador do projeto ClickUp

Os coordenadores de projetos têm seus próprios afazeres e tarefas separados dos projetos. Esse modelo é uma excelente ferramenta de planejamento de recursos para que uma equipe de coordenadores de projeto se alinhe ao trabalho de cada um.

Por exemplo, um coordenador de projeto está organizando um plano de recursos para uma atualização de produto de alta prioridade que inclui desenvolvedores específicos, arquitetos de sistemas, marketing e outros membros da equipe para todo o mês de julho.

Com essas informações prontamente disponíveis, as equipes estarão mais bem equipadas para ajustar rapidamente seus planos, se necessário, sem comprometer seus prazos ou adicionar reuniões extras.

Confira nossa lista de_ ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho **Para aumentar a produtividade da equipe Faça o download deste modelo

5. Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Ao atribuir trabalho às equipes de projeto, os gerentes devem considerar tanto o número de recursos disponíveis quanto as necessidades do projeto. É importante garantir que as equipes não sejam sobrecarregadas com trabalho ou que não recebam tarefas além de suas capacidades.

Insira o Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp ! Gerencie a carga de trabalho de sua equipe e planeje projetos futuros definindo a capacidade dos membros de sua equipe semanalmente.

Esse modelo inclui duas visualizações de carga de trabalho - Individual e Team - juntamente com campos personalizados para que você comece com o essencial:

Assignatário : Membro da equipe responsável pela tarefa

: Membro da equipe responsável pela tarefa Prioridade : indicador de prioridade Urgente, Alta e _Normal

: indicador de prioridade Urgente, Alta e _Normal Tempo Estimativa : Tempo alocado para cada tarefa ou subtarefa

: Tempo alocado para cada tarefa ou subtarefa Equipe : Equipe à qual a tarefa e o responsável pertencem

: Equipe à qual a tarefa e o responsável pertencem Data de vencimento: Data para terminar Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de planejamento de recursos retroativos do ClickUp

Modelo de planejamento de recursos retroativos do ClickUp

O planejamento regressivo de recursos é uma abordagem de gerenciamento de projetos que começa com o objetivo final e trabalha regressivamente para identificar e alocar recursos para cada tarefa necessária para alcançar o resultado desejado.

Esse método é uma maneira eficaz de as equipes se manterem organizadas e, ao mesmo tempo, garantir que tenham tudo o que precisam quando precisam. Ao trabalhar na ordem inversa, as equipes podem identificar rapidamente quaisquer riscos potenciais.

Faça o layout de seu plano do projeto de forma eficiente e visualizar o trabalho no Modelo de planejamento de recursos retroativos do ClickUp . Se você ainda não conhece essa abordagem, não se preocupe! O modelo tem um guia de introdução com etapas práticas e um passo a passo de como colocá-lo em funcionamento. ⚒️ Faça o download deste modelo

7. Modelo de planejamento de conta ClickUp

Modelo de planejamento de conta do ClickUp

O planejamento de contas é uma estratégia essencial de gerenciamento de recursos que garante que as empresas tenham os recursos necessários para atingir suas metas e objetivos específicos. Esse tipo de planejamento de recursos envolve:

Tomar decisões sobre a melhor forma de alocar ou realocar recursos para maximizar a eficiência e otimizar o desempenho

Examinar a base atual de recursos de uma empresa

Avaliar os pontos fortes e fracos

A Modelo de planejamento de conta ClickUp é o modelo de gerenciamento que você deseja para ter visibilidade das partes interessadas e das equipes diretamente envolvidas. Ele tem visualizações pré-criadas e campos personalizados para obter o panorama completo de cada conta, incluindo:

Campos personalizados: Estágio da conta, Receita mensal, Saúde da conta, Contato e Equipe

Estágio da conta, Receita mensal, Saúde da conta, Contato e Equipe visualização do quadro Accounts Per Stage: Todas as contas organizadas por cada estágio

Todas as contas organizadas por cada estágio Visualização de lista de contas: Todas as contas agrupadas por status Faça download deste modelo ### 8. Modelo de alocação de recursos do ClickUp

Modelo de alocação de recursos do ClickUp

O modelo Modelo de alocação de recursos do ClickUp é um ferramenta estratégica para equipes de marketing e criação para alocar fundos, designar membros da equipe, encontrar materiais ou serviços necessários para um projeto e garantir que os orçamentos sejam cumpridos sem sacrificar a qualidade. ✨

É repleto de visualizações diferentes para examinar os recursos de vários ângulos sem o trabalho administrativo extra:

visualização Delivery Process Board : projetos agrupados por Project Stages

: projetos agrupados por Project Stages visualização da lista By Clients : projetos agrupados por nome do _Cliente

: projetos agrupados por nome do _Cliente visualização da lista By Projects : projetos agrupados por Deliverable Type

: projetos agrupados por Deliverable Type Team Workload view : carga de trabalho de cada equipe em um período de tempo determinado

: carga de trabalho de cada equipe em um período de tempo determinado Team Lead Workload view: carga de trabalho de cada líder de equipe em um determinado período Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de planejamento de recursos do Excel

via Gerente de projetos táticos Este modelo do Microsoft Excel para planejamento de recursos oferece um formato bem organizado para separar os recursos da equipe. Esse modelo padrão abrange os detalhes necessários para começar a prever com precisão os recursos necessários para as próximas tarefas, permitindo assim uma melhor gerenciamento de tempo e economia de custos em longo prazo.

Se estiver procurando mais do que uma planilha independente, experimente outros modelos de planejamento de recursos gratuitos do ClickUp para poder colaborar com as equipes em um só lugar! Faça o download deste modelo

10. Modelo de planejamento de recursos do Google Sheets

via Google Workspace Marketplace

Os modelos de planejamento de recursos no Planilhas Google são outra ótima opção para equipes que usam o Google Workspace. Esse modelo ajuda a criar um estrutura analítica de trabalho em vários níveis para abranger todas as partes do gerenciamento de recursos. Se você estiver familiarizado com gráficos de Gantt, apreciará a navegação limpa e a configuração inicial para começar imediatamente.

Dica profissional: Integrar o Google Drive com o ClickUp para navegar pelas unidades pessoais e da equipe sem sair do espaço de trabalho do ClickUp! Você também tem a opção de incorporar o Sheets em tarefas, comentários, documentos, visualizações e widgets do ClickUp Dashboard! 🤩

Bônus:_ **Software de estrutura de decomposição de trabalho ! Faça o download deste modelo

Recursos obrigatórios em seu modelo de plano de recursos

Na verdade, o sucesso do seu modelo de planejamento de recursos depende de muita coisa. 👀

Seu modelo estabelece as bases para um planejamento preciso dos recursos antes e durante o projeto. Os modelos mais úteis são facilmente personalizáveis e construíveis, de modo que você pode adicionar detalhes para projetos mais complexos ou retirar algumas camadas para solicitações mais simples. Além disso, eles serão compatíveis com as ferramentas favoritas de seu gerente de projeto e incluindo gráficos de Gantt visualização de calendário e agendamento, dependências de tarefas , planejamento de capacidade , nivelamento de recursos e muito mais. 😮

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Com o número infinito de modelos que inundam cada pesquisa no Google, é fundamental ter uma ideia do que você está procurando antes de iniciar o processo de pesquisa. Em vez de cruzar listas de recursos com todos os outros modelos, atenha-se a esses quatro fatores obrigatórios e você não ficará desapontado!

Múltiplas visualizações : Projetos diferentes exigem formas variadas devisualizar fluxos de trabalho e gerenciar recursos. Várias visualizações de projeto para estruturar suas tarefas como uma lista,calendário de recursosfluxograma ou quadro Kanban são recursos inestimáveis, especialmente para os membros da equipe que estruturam suas cargas de trabalho de maneiras mais específicas

: Projetos diferentes exigem formas variadas devisualizar fluxos de trabalho e gerenciar recursos. Várias visualizações de projeto para estruturar suas tarefas como uma lista,calendário de recursosfluxograma ou quadro Kanban são recursos inestimáveis, especialmente para os membros da equipe que estruturam suas cargas de trabalho de maneiras mais específicas Relatórios e insights : Embora seja importante iniciar o planejamento de recursos antes do início do projeto, os painéis detalhados e os recursos de relatório o ajudarão a manter o controle durante a conclusão do projeto! Procure palavras-chave como instant e real-time para garantir que seu modelo fornecerá dados atualizados e confiáveis

: Embora seja importante iniciar o planejamento de recursos antes do início do projeto, os painéis detalhados e os recursos de relatório o ajudarão a manter o controle durante a conclusão do projeto! Procure palavras-chave como e para garantir que seu modelo fornecerá dados atualizados e confiáveis Personalização : Um modelo de planejamento de capacidade de recursos pode fornecer o plano, mas você precisa ser capaz de torná-lo seu. Não há duas equipes iguais, e você não deve ser forçado a seguir um processo diferente devido ao estilo do modelo escolhido. Além disso, há tantos modelos por aí que você não deveria ter que comprometer os processos que já definiu - isso desperdiça um tempo precioso!

: Um modelo de planejamento de capacidade de recursos pode fornecer o plano, mas você precisa ser capaz de torná-lo seu. Não há duas equipes iguais, e você não deve ser forçado a seguir um processo diferente devido ao estilo do modelo escolhido. Além disso, há tantos modelos por aí que você não deveria ter que comprometer os processos que já definiu - isso desperdiça um tempo precioso! Integrações: Várias integrações o ajudarão a adotar um modelo de planejamento de recursos mais rapidamente e a valorizá-lo mais a longo prazo. As integrações ampliam a funcionalidade de qualquer ferramenta ou software. Verifique se os aplicativos que você já usa estão alinhados com seu novo modelo

Inicie o planejamento de recursos com modelos personalizados do ClickUp

Ah, os modelos não tornam as coisas difíceis um pouco mais fáceis? 🥰

E um modelo do ClickUp? Bem, muito mais fácil, na verdade! ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para fornecer soluções de parede a parede para equipes de todos os setores -um sonho que se tornou realidade para gerentes de projeto encarregados de planejar recursos, fluxos de trabalho e resultados para projetos de qualquer tamanho!

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Seja supervisionando as cargas de trabalho entre a equipe ou desenvolvendo novos projetos em uma equipe colaborativa Quadro branco ClickUp , O ClickUp tem todos os recursos necessários para aprimorar seus processos de planejamento sem esforço.

Acesse toneladas de recursos de planejamento de alocação de recursos, uma vasta Biblioteca de modelos , mais de 1.000 integrações e tarefas ilimitadas quando você se inscreve no Plano gratuito para sempre do ClickUp .

E quando você estiver pronto para explorar ainda mais funcionalidades, desbloqueie a visualização de carga de trabalho, relatórios personalizados e muito mais com opções pagas por apenas US$ 5! 💸 Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a planejar com antecedência. ✅