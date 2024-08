10 melhores ferramentas de planejamento de capacidade (gratuitas e pagas)

Você já se sentiu tão sobrecarregado com a carga de trabalho que está recebendo que não tem ideia de por onde começar?

Nós também. 🥵

Planejar e gerenciar adequadamente a capacidade da sua equipe é fundamental para evitar esse tipo de ansiedade. A parte mais difícil é encontrar e manter os limites perfeitos de trabalho - quanto cada membro pode lidar razoavelmente sem comprometer os prazos e os resultados principais do projeto?

Existem inúmeras opções de capacidade ferramenta de planejamento s criada para ajudá-lo a superar esse obstáculo.

As ferramentas de planejamento de capacidade ajudam as empresas a elaborar planos de negócios estratégicos e realistas, monitorando as capacidades dos funcionários atuais e prevendo o que aconteceria se você contratasse mais pessoas. Com precisão gerenciar com precisão sua força de trabalho com o uso da ferramenta de gerenciamento de pessoal, as empresas podem tomar decisões mais informadas sobre metas, resultados e, o mais importante, sobre seu pessoal. 🫱🏼‍🫲🏾

Este post aborda tudo o que você precisa saber antes de investir em sua próxima capacidade software de planejamento incluindo as 10 principais ferramentas de planejamento de capacidade, os principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de clientes!

O que é software de planejamento de capacidade?

As ferramentas de planejamento de capacidade podem prever o crescimento do uso, rastrear a integridade do sistema, identificar áreas de melhoria e sugerir atualizações ou adições que melhorarão o desempenho.

Principais recursos que devem ser procurados em uma ferramenta de planejamento de capacidade

Escalabilidade

Automação

Precisão

Otimização

Visualização

Colaboração

Flexibilidade

Segurança

Relatórios e análises

O que faz uma ferramenta de planejamento de capacidade? Planejamento de capacidade ajuda as empresas a avaliar suas necessidades de recursos para acompanhar as flutuações de demanda no mercado.

Essas ferramentas são usadas por gerentes, superiores e chefes de departamento para supervisionar a força de trabalho e determinar a quantidade de trabalho que pode ser concluída com a equipe atual. Elas também permitem ver quantos funcionários você tem atualmente e se eles estão sendo sobrecarregados ou subutilizados.

Outro grande benefício das ferramentas de planejamento de capacidade é a capacidade de prever o número de novas contratações que sua empresa pode ou precisará fazer no ano seguinte e como o custo pode afetar os negócios.

Outras vantagens significativas do uso de planejadores de capacidade incluem:

O principal ingrediente aqui é que você precisa de uma ferramenta de planejamento de capacidade dedicada para obter esse tipo de produtividade. A modelo de planejamento de capacidade no Excel não é suficiente!

As 10 melhores ferramentas de planejamento de capacidade em 2024

Escolher uma ferramenta de planejamento de capacidade entre os milhares de softwares disponíveis atualmente pode parecer uma tarefa assustadora, mas é importante abordar o assunto com uma ideia clara do que exatamente você precisa.

Antes de comprar qualquer software de planejamento de capacidade, aqui estão alguns recursos principais que devem ser observados:

Relatórios e análises em tempo real para coletar dados acionáveis

Recursos de automação paraeconomizar tempo em ações sem sentido

Integrações - muitas e muitas integrações!

Felizmente, fizemos nossa lição de casa e pesquisamos na Web as 10 principais ferramentas de planejamento de capacidade disponíveis no mercado atualmente. Dê uma olhada nesta lista cuidadosamente selecionada para começar a prever a carga de trabalho da sua equipe o mais rápido possível.

1. ClickUp

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos ClickUp é o melhor software de gerenciamento de projetos para que equipes de qualquer tamanho gerenciem projetos, colaborem de forma mais inteligente e reúnam todo o seu trabalho entre aplicativos em um único hub centralizado. Com centenas de recursos personalizáveis, o ClickUp é o software ideal para equipes de qualquer tamanho software de planejamento de capacidade para supervisionar as cargas de trabalho, gerenciamento de recursos de forma eficaz e aumentar a eficiência geral.

Há mais de 15 maneiras flexíveis de visualizar seu trabalho no ClickUp, incluindo seu exclusivo Visualização da carga de trabalho e relatórios personalizados em tempo real para uma visão geral instantânea de alto nível do seu progresso. Equipes e empresas inteiras de vários setores confiam no ClickUp para entender suas capacidades e identificar áreas de melhoria. E, no entanto, ainda há muito mais que o ClickUp pode fazer por você! 😍

Recursos do ClickUp

Profissionais do ClickUp

Contras do ClickUp

A visualização da carga de trabalho não é oferecida no plano Free Forever

Toneladas de recursos avançados podem representar uma pequena curva de aprendizado

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito : Tarefas ilimitadas, membros e muito mais, sem nenhum custo

: Tarefas ilimitadas, membros e muito mais, sem nenhum custo Plano Ilimitado : uS$ 7 por membro, por mês

: uS$ 7 por membro, por mês Plano Empresarial : uS$ 12 por membro, por mês

: uS$ 12 por membro, por mês Plano Empresarial: Contato ClickUp para obter preços personalizados

Avaliações de usuários do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.260 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.260 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações)

2. Guru de recursos

via Recurso Guru O Resource Guru é software de gerenciamento de recursos e ferramenta de planejamento de capacidade que ajuda a identificar sobrecargas recursos humanos quando há alta demanda, mas baixa disponibilidade de recursos. Esse aplicativo pode ser integrado ao seu software de ERP e CRM e oferece recursos populares de gerenciamento de trabalho para gerenciar tarefas juntamente com os recursos do projeto. Há um elemento colaborativo nesse software que permite ver quem está trabalhando em cada tarefa e quando ela será concluída.

recursos do #### Resource Guru

Programação para distribuir recursos igualmente entre os membros da equipe para evitar sobrecarga

Monitorar a utilização e a alocação de recursos com umcalendário de recursos* Gerenciamento de férias para supervisionar as folgas da sua equipe e ajustar as cargas de trabalho de acordo

O Booking Clash simplifica os sistemas de reserva para evitar a duplicação de reservas

Prós do Resource Guru

Filtrar um recurso usando campos personalizados, como habilidades, departamento etc.

A interface de arrastar e soltar facilita o agendamento de recursos

Uma barra de disponibilidade que mostra quem está livre e quando

contras do #### Resource Guru

Não oferece versão gratuita

Falta de integrações nativas com ferramentas populares do local de trabalho

Sem funcionalidade de gráfico de Gantt

Preços do Resource Guru

plano Grasshopper Plan : uS$ 2,50 por pessoa, por mês

: uS$ 2,50 por pessoa, por mês Blackbelt Plano: US$ 4,16 por pessoa, por mês

US$ 4,16 por pessoa, por mês Master Plano: uS$ 6,65 por pessoa, por mês

Avaliações de usuários do Resource Guru

G2 : 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 410 avaliações)

Bônus:_ Software de programação de produção !

3. DELIMAWorks ERP de manufatura

via DELMIAWorks Manufacturing ERP Anteriormente IQMS, DELIMAWorks Manufacturing ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) é um aplicativo de planejamento de capacidade para grandes empresas dos setores automotivo, de embalagens e outros setores de manufatura discreta.

Essa ferramenta de gerenciamento de capacidade permite o primeiro rastreamento, monitoramento e acompanhamento de dados e atividades de fabricação em toda a cadeia de suprimentos. No entanto, como é principalmente uma ferramenta de planejamento de capacidade de fabricação, o DELIMAWorks Manufacturing não é a melhor solução para desenvolvimento de software e outras equipes de gerenciamento de projetos.

Recursos do DELIMAWorks Manufacturing ERP

Planejamento e gerenciamento detalhados da cadeia de suprimentos

Sistema avançado de planejamento e programação de recursos

O módulo de previsão de capacidade fornece uma visão geral da capacidade atual e das demandas projetadas

Pode identificar rapidamente qualquer gargalo no fluxo de trabalho de fabricação

Prós do DELIMAWorks Manufacturing ERP

Gráfico de Gantt incorporado para acompanhar a conclusão do projeto

Pode exportar dados para o Microsoft Excel e Word

Oferece suporte à previsão colaborativa em tempo real para projetos futuros

Tem um rastreador de tempo e presença para facilitar o gerenciamento da folha de pagamento

Contras do DELIMAWorks Manufacturing ERP

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para se ajustar aos seus módulos

Interface de usuário com aparência desatualizada

Não se integra a ferramentas como Slack e Google Drive

Flexibilidade limitada com relatórios padrão

Preços do DELIMAWorks Manufacturing ERP

Entre em contato com o suporte ao cliente para obter todas as informações sobre preços.

Avaliações de usuários do DELIMAWorks Manufacturing ERP

G2 : 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 280 avaliações)

Bônus:_ Melhor CRM para manufatura_ !

4. Equipe

via Equipe Teamup é um ferramenta de calendário baseada na nuvem para organizar equipes agendar trabalho, gerenciar disponibilidade e compartilhar eventos entre si. É uma alternativa sólida para gerenciar capacidades com recursos adicionais para colaborar em documentos, compartilhar arquivos e atualizar calendários com vários usuários. Ele também permite que você personalize eventos com base em suas necessidades.

recursos do #### Teamup

Ferramentas seguras de colaboração e compartilhamento de calendários

Rastreamento de atividades e presença

Lembretes para eventos do calendário

Agendamento automatizado, reservas e reservas de salas

Prós do Teamup

Interface amigável ao usuário

O código de cores personalizado ajuda a manter o controle de vários membros em um único calendário

Sincronização perfeita com seu aplicativo móvel

Melhor para equipes ou departamentos menores do que para empresas maiores

contras do #### Teamup

Falta de uma variedade de recursos valiosos de planejamento de capacidade

Dificuldade para supervisionar o progresso de tarefas ou projetos específicos

Dificuldade para equipes ou empresas maiores tomarem decisões de alto risco

Preços do Teamup

Plano Básico : Gratuito

: Gratuito Plano Plus : uS$ 8 por mês

: uS$ 8 por mês Plano Premium : uS$ 20 por mês

: uS$ 20 por mês Plano Enterprise: uS$ 80 por mês

Avaliações de usuários do Teamup

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

Bônus:_ Planejamento de capacidade no Excel_ !

5. Kantata

via Kantata Anteriormente conhecido como Mavenlink, o Kantata é um software de planejamento de capacidade com recursos para gerenciar recursos, orçamentos, colaboração em equipe e projetos. Um dos principais pontos fortes do Kantata é sua capacidade de transmitir o progresso visualmente e de várias maneiras, incluindo tabelas, diagramas, gráficos e muito mais.

Recursos do Kantata

Relatórios em tempo real sobre recursos, tempo monitorado, status do projeto e muito mais

Pesquisa filtrada para encontrar informações rapidamente

Programação e gerenciamento de funcionários

Rastreamento da utilização de recursos

Prós do Kantata

Recursos sólidos de banco de dados e relatórios para rastrear e calcular informações sobre recursos

Oferece modelos de projetos reutilizáveis

Várias integrações, incluindo integração de e-mail

Fácil de usar com recursos avançados

Kantata contras

Falta de suporte a aplicativos móveis

Dificuldade de fazer alterações e edições na plataforma

Preços da Kantata

Equipe : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Profissional: uS$ 39 por usuário, por mês

Avaliações de usuários do Kantata

G2 : 4.1/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 570 avaliações)

6. Toggl

Obtenha desempenho detalhado de colaboradores individuais em TogglToggl é um rastreador de tempo on-line que ajuda as empresas a medir o tempo gasto em projetos ou tarefas para determinar onde podem melhorar a eficiência e entender a lucratividade de seus negócios. O Toggle é uma excelente ferramenta de planejamento de capacidade por sua capacidade de ajudar as equipes a tomar decisões comerciais estratégicas sobre contratação, gerenciar fluxos de trabalho e identificar áreas de oportunidade.

Recursos do Toggl

Rastreamento de funcionários e gerenciamento de carga de trabalho

Controle da folha de pagamento e do tempo faturável

Controle de tempo off-line

Prós do Toggl

Recursos robustos de controle de horas determinam a produtividade, o sucesso e o custo de sua força de trabalho

Vários produtos para gerenciar diferentes áreas de planejamento de capacidade

Muitas integrações

Melhora a programação de trabalho e o gerenciamento de controle

Contras do Toggl

Recursos de produtividade limitados para fazer escolhas proativas e eficazes

Falta de um painel detalhado eferramentas de relatórios* Uma das opções menos econômicas desta lista

Preços do Toggl

Gratuito : Para até 5 usuários

: Para até 5 usuários Inicial : uS$ 9 por usuário, por mês

: uS$ 9 por usuário, por mês Premium : uS$ 18 por usuário, por mês

: uS$ 18 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato com a Toggl para obter informações sobre preços

Avaliações de usuários do Toggl

G2 : 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. Saviom

via Saviom O Saviom é um software de planejamento de capacidade que usa aprendizado de máquina para ajudar na alocação de recursos e previsão. Ele oferece sua própria solução de planejamento de recursos para maximizar seus ativos e, por fim, distribuí-los por mais projetos.

Recursos do Saviom

Previsão de demanda e planejamento da capacidade de recursos

Agendamento, gerenciamento de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho

Relatórios e recursos de análise para recursos atuais, incluindo talentos

Profissionais da Saviom

Várias integrações

Permite que você escolha quais informações serão sincronizadas e com que frequência

Gráfico de Gantt para monitorar quem está trabalhando em cada projeto

Contras do Saviom

Cada plano de preços é personalizado e não oferece um plano gratuito

Interface de usuário com aparência ultrapassada

Preços do Saviom

Entre em contato com a Saviom para obter todas as informações sobre preços.

Avaliações de usuários do Saviom

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

8. Previsão

via Previsão O Forecast é um software de planejamento de capacidade de recursos e projetos com tecnologia de IA para planejar, gerenciar e comparar projetos entre si. Sua interface altamente visual e codificada por cores facilita a determinação da saúde do seu projeto e o progresso de cada membro da equipe. O Forecast é excelente quando se trata de gerenciar seu recurso mais importante: seu pessoal!

Recursos do Forecast

Cronograma, fluxo de trabalho e gerenciamento de recursos

Várias visualizações de projeto para gerenciar tarefas

Painéis e cálculos para obter dados precisos de custo, lucro e contabilidade

Profissionais de previsão

O recurso de agendamento automático facilita a atribuição de tarefas com base na disponibilidade dos funcionários

Vários recursos de gerenciamento de projetos

Interface intuitiva

Contras da previsão

Integrações limitadas

Falta de recursos importantes de colaboração

Pode ficar caro rapidamente

Previsão de preços

Leve : uS$ 29 por assento, por mês, com um mínimo de 10 assentos

: uS$ 29 por assento, por mês, com um mínimo de 10 assentos Pro : Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços Plus: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações de usuários do Forecast

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

9. Corrida

via Executar O Runn é uma ferramenta popular de planejamento de capacidade que oferece aos proprietários de empresas, gerentes de projeto e equipes de gerenciamento os dados necessários para planejar e prever projetos complexos em tempo real. Essa ferramenta também tem uma planilha de horas integrada para monitorar o progresso dos projetos e comparar o plano com o tempo real trabalhado.

recursos do #### Runn

Programação de recursos e gerenciamento de capacidade

Quadro de horários para planejamento e geração de relatórios

Ferramentas de análise para identificação e previsão de tendências

Runn pros

Recursos de importação e exportação de dados

Permite ajustes de recursos em tempo real

Várias maneiras de gerenciar a equipe usando esse software

Runn contras

Recursos mínimos de API

Falta de opções comuns de permissão e compartilhamento

A integração de recursos pode levar um pouco de tempo

Preços da Runn

Plano gratuito : Suporta até cinco pessoas e projetos ilimitados

: Suporta até cinco pessoas e projetos ilimitados Plano Pro : uS$ 10 por pessoa, por mês

: uS$ 10 por pessoa, por mês Plano Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações de usuários do Runn

G2 : 4.5/5 (1 avaliação)

: 4.5/5 (1 avaliação) Capterra: 4.9/5 (10+ avaliações)

10. Gerenciamento de recursos do Smartsheet

via Smartsheet Gerenciamento de recursos por Smartsheet -também conhecido como 10,000ft antes de ser rebatizado, é uma ferramenta de gerenciamento de recursos usada para planejar e capacitar a contratação, a utilização e o orçamento da equipe. No verdadeiro estilo do Smartsheet, tudo nesse software é baseado em planilhas para ajudá-lo a supervisionar o trabalho da sua equipe em vários projetos e cumprir os cronogramas dos projetos. Se você é um usuário experiente do Excel, mas está procurando uma opção mais intuitiva e atualizada, o Smartsheet pode ser a sua nova opção!

Pronto para saber mais sobre outros Alternativas de planilha ? Nós o cobrimos!

Recursos do Smartsheet

Automação e gerenciamento de fluxo de trabalho

Gerenciamento de orçamento, incluindo fórmulas e cálculos

Controle de status de projetos e tarefas

Os painéis podem ser personalizados e mostrar dados em tempo real de suas planilhas ou relatórios

Visualize seus projetos em uma grade, cartão, Gantt ou visualização de calendário

Prós do Smatsheet

Fácil de usar e compartilhar com outras pessoas, especialmente se você estiver acostumado a trabalhar com planilhas

Várias opções de colaboração para tornar suas planilhas mais valiosas para a equipe

Métricas de desempenho em nível de portfólio rápidas e acessíveis

Integração perfeita entre o Smartsheet e sua ferramenta de gerenciamento de recursos

Contras do Smartsheet

Falta de recursos importantes de colaboração e geração de relatórios

Recursos limitados de controle de tempo para gerenciar recursos de forma eficaz

Menos econômico do que outras ferramentas desta lista

Preços do Smartsheet

**Profissional: uS$ 7 por usuário, por mês, com um máximo de 10 usuários

Business : uS$ 25 por usuário, por mês, com um mínimo de três usuários

: uS$ 25 por usuário, por mês, com um mínimo de três usuários Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter uma cotação

Avaliações de usuários do Smartsheet

G2 : 4.4/5 (mais de 5.340 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 5.340 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.220 avaliações)

A chave para um planejamento de capacidade mais rápido, melhor e mais forte

Escolher a ferramenta de planejamento de capacidade certa para sua empresa pode ser difícil com tantas opções, mas não precisa ser assim! Sua busca pela ferramenta perfeita começa e termina com o primeiro software desta lista, o ClickUp. 🙂

A visualização ClickUp Box oferece insights sobre as métricas, cargas de trabalho e progresso de seu projeto para que você esteja sempre um passo à frente

Além da visualização da carga de trabalho, dos painéis personalizáveis em tempo real e das 1.000 integrações, o ClickUp está repleto de recursos avançados de planejamento de capacidade para tomar decisões comerciais mais inteligentes e estratégicas o mais rápido possível. Além disso, o ClickUp faz tudo isso por uma fração do custo.

Acesse toneladas de recursos flexíveis, tarefas ilimitadas, membros ilimitados, 100 MB de armazenamento, várias visualizações e muito mais com o Plano Gratuito para Sempre do ClickUp. E quando estiver pronto para aumentar ainda mais sua produtividade, faça o upgrade para um plano de preços mais avançado por apenas US$ 5. Inscreva-se no ClickUp_ **hoje para aproveitar ao máximo seus recursos e prever seu sucesso futuro