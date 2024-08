10 modelos gratuitos de gerenciamento de tempo para obter o máximo de produtividade no ClickUp

O gerenciamento adequado do tempo não é uma habilidade, é uma arte. 🎭

Um dia você está no topo do seu trabalho como ninguém! No outro, está tão atolado de tarefas que só quer jogar um cobertor sobre a cabeça e chorar um pouco. Todos nós já passamos por isso.

Felizmente, não há necessidade de drama. Porque você tem o modelo perfeito na manga para aliviar a dor de uma agenda lotada e levar o seu técnicas de gerenciamento de tempo para o próximo nível.

A carga de trabalho de cada pessoa é diferente, dependendo do seu setor, da complexidade da tarefa e da profissão, mas, independentemente disso, sempre haverá um modelo de gerenciamento de tempo adaptado ao seu caso de uso exato. E nós temos 10 dos melhores prontos para você baixar neste exato momento!

Continue lendo enquanto nos aprofundamos nos principais recursos dos melhores modelos de gerenciamento de tempo e em 10 exemplos para ajudá-lo a atingir seu desempenho máximo em pouco tempo.

O que é um modelo de gerenciamento de tempo?

Os modelos de gerenciamento de tempo são estruturas pré-construídas para ajudar os membros da equipe e os gerentes de projeto a organizar seu tempo da maneira mais eficiente possível por meio de gerenciamento de tarefas estratégias, hacks de produtividade e estruturas de programação.

Há mais de uma maneira de gerenciar seu tempo com sabedoria, e as melhores práticas de cada um serão completamente diferentes! Na verdade, sua própria estratégia de gerenciamento de tempo também pode mudar com o tempo. Mas você sempre terá muitas opções de modelos de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a atualizar seus processos, aumentar a produtividade geral e eliminar erros relacionados ao tempo em sua semana de trabalho.

Você pode criar seu próprio modelo de gerenciamento de tempo do zero usando aplicativos de calendário compartilhado planilhas ou blocos de notas digitais. Mas sugerimos que você invista seu tempo de forma mais eficiente desde o início, com um ferramenta de produtividade carregada com seus próprios modelos personalizáveis de gerenciamento de tempo para atender ao seu caso de uso.

Recursos indispensáveis nos principais modelos de gerenciamento de tempo

Todos os modelos de gerenciamento de tempo variam em formato e nível de detalhes, mas os melhores modelos geralmente incluem os seguintes elementos:

Blocos de tempo para dividir seu dia em intervalos gerenciáveis. Nada muito intimidador - tente mantê-lo em incrementos de 20 a 30 minutos para servir de estrutura para a organização,priorizaçãoe alocar suas principais tarefas da lista de afazeres durante o dia paramaximizar a eficiência do processo. Recursos de priorização de tarefas ou categorias para dar sentido ao trabalho que você tem em mãos. Tente eliminar as diferentes tarefas que podem esperar até amanhã e atacar as tarefas mais importantes logo no início. Se quiser levar sua organização de tarefas um passo adiante, categorize suas tarefas diárias empriorizar seu trabalho por assunto (ou seja, faça todas as suas tarefas em uma única viagem, atenda às necessidades de SEO em uma única sessão ou agrupe todas as aprovações em um único bloco de tempo). Listas, listas e mais listas! Um modelo simples não inclui apenas as tarefas básicas, mas tudo até a última subtarefa ou item da lista de verificação. Sugerimos a criação de listas separadas para cada categoria de trabalho, para que todas as suas tarefas importantes sejam instantaneamente organizadas e priorizadas ao abrir sua lista de tarefas do dia! Estimativas de tempo o ajudarão a bloquear o tempo de forma mais eficaz e a rastrear as tarefas que atrasam o tempo gasto durante o dia. Isso é útil tanto para o trabalhador do conhecimento comum quanto para o gerente. Ele ajuda os gerentes a ver as estimativas de tempo de sua equipe para melhorgerenciamento da carga de trabalho e delegação de tarefas. Além disso, os colaboradores individuais podem trabalhar com um modelo de avaliação semanal para ver as estimativas de tempo de seus projetos. **As datas de início e os prazos comunicarão a urgência da tarefa e o ajudarão a gerenciar o tempo além das oito horas diárias. Especialmente no caso de projetos complexos e eventos trimestrais que se estendem por semanas ou, às vezes, meses, é fundamental ter cronogramas claros e resultados do projeto. Notas e detalhes de tempo são essenciais para as equipes que trabalham exclusivamente com base no tempo faturável. A capacidade de adicionar notas e calcular as horas gastas em um trabalho garantirá que os membros sejam pagos de forma adequada e justa pelo tempo gasto.

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Pode haver recursos adicionais de gerenciamento de tempo que se adaptem especificamente à sua equipe. Ou talvez você esteja procurando algo significativamente mais fácil para manter sua equipe na mesma página! De qualquer forma, temos o modelo para você. Use esses recursos principais como referência para orientar sua pesquisa de modelos de gerenciamento de tempo.

10 modelos de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade em 2024

A melhor maneira de criar o plano de produtividade de seus sonhos é começar com o plano de produtividade certo ferramenta de gerenciamento de tempo .

O ClickUp é carregado com milhares - sim, milhares - de modelos em sua vasta Biblioteca de modelos para ajudar as equipes de todos os setores a usar a plataforma da melhor forma possível. E os 10 modelos de gerenciamento de tempo desta lista apenas arranham a superfície do que o ClickUp pode fazer para aumentar sua eficiência em todas as áreas de seu trabalho!

1. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo da ClickUp

Começar bem as coisas com um modelo de agenda diária do qual qualquer pessoa pode se beneficiar! O Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é o recurso ideal para otimizar o tempo em sua agenda semanal e aproveitar ao máximo sua semana de trabalho. Esse modelo aplica uma Ao seu espaço de trabalho com três visualizações do projeto para atacar suas tarefas de todos os ângulos.

Na visualização Activity Log List, você encontrará tarefas prontas para inserir os itens da sua lista de tarefas semanais e dois Campos personalizados para indicar o dia e o tipo de atividade correspondentes a cada tarefa. À medida que avança no modelo de planejamento diário, você pode atualizar seu progresso com três status de tarefas personalizadas e sua própria visualização de carga de trabalho para gerenciar tudo o que está em seu prato durante a semana.

Ainda não sabe por onde começar? Não tem problema! Consulte o Guia de Introdução Documento do ClickUp para começar a usar esse modelo da maneira mais produtiva possível.

2. Modelo de alocação de tempo por ClickUp

Modelo de alocação de tempo da ClickUp

Deseja saber mais sobre a alocação adequada de tempo para seus clientes? Comece com o Modelo de alocação de tempo do ClickUp ! Esse modelo é ótimo para os membros da equipe de vendas acompanharem os diferentes clientes potenciais ou para as equipes de marketing acompanharem os clientes. Em geral, ele é um pouco mais simples do que o nosso primeiro modelo de gerenciamento de tempo, concentrando-se na programação de tarefas e no gerenciamento de calendários.

Nesse modelo de lista amigável para iniciantes, você encontrará status de tarefas personalizados para transmitir seu progresso em uma única olhada. Além disso, há uma exibição de calendário pré-criada para visualizar como suas tarefas preencherão sua agenda semanal.

O campo personalizado Task Type é perfeito para a organização de tarefas, com a capacidade de agrupar e filtrar sua lista de tarefas a fazer por categoria. E se quiser ter ainda mais visibilidade dos principais itens da lista de tarefas, use o recurso de prioridades do ClickUp para classificar suas tarefas ou projetos em uma lista por urgência!

3. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal da ClickUp

Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal da ClickUp

Muito bem, vamos nos tornar pessoais - mais ou menos. 💜

O pessoal Modelo de planilha de gerenciamento de tempo do ClickUp analisa a fundo como você está realmente gastando seu tempo. Isso é mais do que apenas uma forma de aumentar a produtividade no trabalho - foi criado para ajudá-lo a aprender estratégias para maximizar sua rotina diária dentro e fora do escritório para que você possa atingir suas metas e ter tudo.

Esse modelo é de fácil utilização para todos os níveis de conforto com o ClickUp, mas se concentra muito mais nos principais prazos e no acompanhamento do progresso do que os modelos que vimos até agora.

Uma das maiores diferenças?

Esse modelo introduz um novo tipo de visualização em seu cinturão de ferramentas de gerenciamento de tempo Visualização da diretoria ! A visualização de quadro pré-criada permite que você acompanhe o tempo à medida que as tarefas progridem, fornecendo um registro visual das atividades do tempo que você gastou e do tempo restante para atingir seus principais objetivos.

Além disso, para manter sua lista de tarefas em mente, você encontrará um campo personalizado Output Needed para pensar antecipadamente nas tarefas que consomem mais tempo durante a semana, de modo que você possa orçar seu tempo com eficiência.

4. Modelo de horário de aula e estudo de tempo por ClickUp

Modelo de horário de aula e estudo de tempo da ClickUp

Não se preocupe, não nos esquecemos dos nossos usuários estudantes! Não importa se você está embarcando no seu primeiro semestre universitário ou buscando um diploma além do seu horário de trabalho em tempo integral , o Modelo de horário de aula e estudo de tempo do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Esse modelo de controle de tempo ajuda a organizar tudo, desde o gerenciamento de sua programação diária de aulas até datas importantes de entrega e horas de trabalho, para que você mantenha o foco. Esse modelo oferece 11 campos personalizados para visualizar cronogramas de projetos, notas gerais e o tempo livre que você tem entre as aulas. Outras menções honrosas incluem:

Informações do semestre

Código de cores das aulas

Ano acadêmico (para manter o controle do seu trabalho à medida que avança)

Opções de anotações e agenda diária para suas tarefas menores

E muito mais!

A visualização Calendar da programação de aulas pré-construída será sua nova melhor amiga à medida que você assumir cargas de cursos mais pesadas. Além disso, você encontrará quatro visualizações de carga de trabalho adicionais para manter seu trabalho categorizado por classe, principais prioridades e tempo para concluir as tarefas.

5. Modelo de cronograma de desenvolvimento por ClickUp

Modelo de cronograma de desenvolvimento da ClickUp

Se você tem acompanhado este artigo desde o primeiro modelo, provavelmente está começando a se familiarizar com alguns dos melhores recursos de gerenciamento de tempo de alto nível do ClickUp, como status de tarefas personalizadas, campos personalizados e visualizações dinâmicas de carga de trabalho.

E isso é ótimo!

Porque vamos começar a introduzir um pouco mais de complexidade nos próximos modelos que virão. Com esse conhecimento, você está pronto para mergulhar no Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp . Este modelo de controle de tempo funciona como um gráfico de Gantt para planejar e alocar tempo para projetos específicos.

Sabemos que o desenvolvimento de produtos pode ser uma tarefa difícil de assumir sem uma estratégia sólida. Este modelo intuitivo de gráfico de Gantt foi criado para aliviar alguns desses desafios, simplificando seus processos para evitar perda de tempo no fluxo de trabalho da sua equipe.

Com cinco estátuas personalizadas, campos personalizados e visualizações, incluindo um gráfico de Gantt pré-criado, linha do tempo, lista e Quadro Kanban com o quadro Kanban, você pode navegar por cada estágio de crescimento, antecipar gargalos, registrar o total de horas em tarefas e suavizar o caminho para atingir suas metas.

6. Modelo de agenda do funcionário por ClickUp

Modelo de agenda de funcionários da ClickUp

O gerenciamento eficaz do tempo não se resume apenas a saber como estruturar seu próprio horário de trabalho é ajudar os membros da sua equipe a se destacarem também! O Modelo de programação de funcionários do ClickUp é o recurso de que você precisa para manter sua equipe e seus negócios funcionando sem problemas.

Gerenciar uma equipe não é pouca coisa, portanto, esse modelo de programação semanal tem muito a oferecer, com seis campos personalizados para supervisionar os custos de mão de obra, taxas horárias, problemas, horas extras, metas e funções em um relance. Além disso, sete tipos de visualizações dinâmicas criam espaço para gerenciar cargas de trabalho, trabalhar com quaisquer bloqueios e planejar com antecedência com um calendário de turnos semanais baseado em intervalos de tempo.

Verifique isto aplicativos de programação de trabalho !

7. modelo de programação de 24 horas por ClickUp

modelo de agenda de 24 horas da ClickUp

Tendemos a enfatizar as oito horas de nossos dias de trabalho, mas e as outras 16? As modelo de agenda de 24 horas do ClickUp funciona como o planejador diário perfeito para detalhar todo o seu dia, hora a hora, para ajudá-lo a se sentir preparado para todas as suas atividades e reuniões a qualquer momento.

Esse modelo de lista vem com quatro status personalizados e três campos personalizados para maior visibilidade de todas as suas tarefas e informações importantes. Mas o verdadeiro benefício desse modelo está nas visualizações! Isso é especialmente verdadeiro com a visualização detalhada do Daily Calendar para visualizar, priorizar e organizar todas as tarefas do seu dia.

8. Modelo de agenda mensal do ClickUp

Modelo de programação mensal da ClickUp

O modelo Modelo de programação mensal do ClickUp é a contrapartida perfeita para o modelo de 24 horas listado acima. Se você quiser visualizar suas tarefas e quanto tempo tem disponível (em um nível mais alto), esse modelo será seu novo melhor amigo.

Os campos personalizados para calcular o custo real, a taxa horária, o orçamento alocado e o progresso tornam esse modelo um excelente recurso para gerentes e líderes de negócios que supervisionam vários membros da equipe ou horas faturáveis.

A visualização mensal do calendário nesse modelo organiza as tarefas por departamento ou categoria para ajudá-lo a entender suas principais prioridades e visualizar sua largura de banda. Além disso, você encontrará visualizações pré-estruturadas de Linha do tempo, Lista, Gráfico de Gantt e Caixa para supervisionar pagamentos, cronogramas, membros da equipe e muito mais.

9. Modelo de horário diário por ClickUp

Modelo de horário diário por ClickUp

Um pouco diferente do modelo de 24 horas, este Modelo de programação de horas diárias do ClickUp é o recurso perfeito para quem quer começar a usar o bloqueio de tempo. Com intervalos de tempo bloqueados em um calendário diário pré-construído, você pode facilmente manter-se organizado quanto ao progresso de suas tarefas por hora.

Mas isso não é tudo! Você também encontrará um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho diário para agrupar uma tarefa ou afazer por status, campo personalizado, responsável e muito mais. Com um quadro Kanban interativo para controlar o tempo ou as ausências, esse modelo de orçamento de tempo é perfeito para professores que planejam aulas diárias durante a semana ou o mês.

10. Modelo de cronograma de projeto por ClickUp

Modelo de cronograma de projeto da ClickUp

O modelo Modelo de cronograma de projeto da ClickUp é o recurso perfeito para que os gerentes gerenciem com eficiência seu tempo em vários projetos com facilidade. Esse modelo de lista foi projetado para rastrear e gerenciar projetos recebidos e fluxos de trabalho existentes para maximizar o tempo disponível em sua agenda semanal com quatro exibições personalizáveis, incluindo:

Visualização de quadro para supervisionarfases do projeto em um quadro Kanban durante a semana

Exibição de linha do tempo para gerenciar o cronograma maior do projeto e abordar os maiores desafios do projeto

Visualização de lista para resumir as tarefas envolvidas em qualquer projeto ou período de tempo específico

Além disso, a visão geral de alto nível é perfeita para visualizar todo o seu portfólio de projetos e orçamento de tempo para apresentar às partes interessadas e implementar um melhor gerenciamento geral do trabalho.

Seus dias mais produtivos começam com o ClickUp

Não importa a complexidade da sua lista de tarefas, temos o modelo para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o tempo gasto, não importa o que aconteça.

O ClickUp é o único software de produtividade poderoso o suficiente para reunir todo o seu trabalho, tempo e progresso em uma plataforma centralizada. Com centenas de recursos projetados para ajudá-lo a economizar tempo e mais de 1.000 integrações para otimizar seus processos, o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa para iniciar sua jornada de gerenciamento de tempo.

Sem mencionar que você pode acessar cada um desses modelos sem nenhum custo usando Plano gratuito para sempre do ClickUp . Então vá em frente! Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja sua produtividade decolar. ✈️