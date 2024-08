10 melhores aplicativos de horário de trabalho para equipes em 2024 (gratuitos e pagos)

Nos locais de trabalho modernos, as equipes estão sempre buscando formas inovadoras de aumentar a produtividade, otimizar a comunicação e garantir uma coordenação perfeita. Os aplicativos de agendamento são a solução definitiva para domar o caos do cronograma de trabalho e otimizar a eficiência de toda a equipe.

De atribuições de tarefas perfeitas e atualizações em tempo real a notificações inteligentes e recursos de integração, nossa lista de aplicativos de agendamento de trabalho com curadoria garante que você encontrará a combinação perfeita para o fluxo de trabalho da sua equipe.

Com isso em mente, elaboramos este resumo abrangente dos 10 aplicativos de horário de trabalho mais avançados e fáceis de usar, projetados para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de equipe.

O que você deve procurar nos aplicativos de horário de trabalho?

Quando se trata de selecionar o aplicativo de horário de trabalho certo para a sua equipe, há vários fatores importantes a serem considerados para garantir uma integração perfeita ao seu fluxo de trabalho.

Um aplicativo de horário de trabalho complexo com uma curva de aprendizado acentuada pode prejudicar a produtividade e causar frustração entre os membros da equipe Recursos robustos de comunicação: Colaboração eficaz da equipe é vital para qualquer projeto bem-sucedido. Procure uma ferramenta que facilite interações perfeitas entre os membros da equipe, permitindo o compartilhamento de arquivos, comentários e atualizações em tempo real

Você precisa de um aplicativo que seja flexível o suficiente para acomodar os horários e as necessidades exclusivas de seus funcionários Integração perfeita: O melhorsoftware de agendamento de tarefas funciona com as outras ferramentas essenciais que sua equipe usa, como outros softwares de agendamento, plataformas de gerenciamento de projetos, aplicativos de calendário e aplicativos de mensagens

Ao considerar cuidadosamente esses fatores, você pode tomar uma decisão informada e escolher os melhores aplicativos de agendamento de funcionários que se alinham com os horários de seus funcionários, aumentando a produtividade, a comunicação e a colaboração de toda a equipe.

Os 10 melhores aplicativos e ferramentas de agendamento de trabalho para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes e empresas de todos os tamanhos. A poderosa visualização Calendar é uma ferramenta de organização perfeita para visualizar as metas da equipe e os cronogramas de trabalho em um local central. Como um software gratuito de agendamento de trabalho, ele também oferece uma biblioteca de modelos de programação para personalizar os requisitos de programação de funcionários com facilidade.

A adoção de um ferramenta de planejamento de projetos como o ClickUp levará a eficiência de sua empresa a outro nível e aumentará a produtividade geral!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A extensa lista de recursos do ClickUp pode levar algum tempo para ser aprendida

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados disponível

Preços personalizados disponível o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Humanidade

via Humanidade O Humanity é uma plataforma de agendamento usada por mais de 175.000 empresas como uma solução autônoma para gerenciamento de operações comerciais como lidar com o processo de agendamento, custos de mão de obra, turnos, disponibilidade e solicitações de folga.

Adquirida pela TCP Software em 2020, a Humanity ajuda os líderes a monitorar os custos de mão de obra e gerenciar os riscos de conformidade. O aplicativo também permite que os funcionários planejem seu tempo, troquem turnos e solicitem folgas de forma eficiente.

Melhores recursos do Humanity

Soluções orientadas por demanda para programar os funcionários

Regras personalizáveis e avisos instantâneos de conflito para garantir a conformidade com a legislação trabalhista

Gerenciamento móvel de turnos para agendamento e controle de turnos em qualquer lugar

Integrações com os principais aplicativos de agendamento, plataformas de gerenciamento de capital humano (HCM) eaplicativos de calendário como o Google Calendar

Recurso de relógio de ponto para monitorar a presença dos funcionários e evitar o buddy punching (funcionários que pedem aos colegas que marquem o ponto para eles)

Está disponível uma avaliação gratuita desse software de agendamento

limitações do #### Humanity

Não há recurso para divisão de turnos

Turnos curtos e recorrentes são mais difíceis de programar em comparação com turnos mais longos

Seu aplicativo móvel tem menos recursos do que o aplicativo para desktop

As notificações push podem se tornar excessivas

Preços da Humanity

Entre em contato com a Humanity para obter preços

Avaliações de clientes da Humanity

G2: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

4,3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

3. Shiftboard ScheduleFlex

via Shiftboard ScheduleFlex Devido às demandas emergentes de software de agendamento amigável para os funcionários, o Shiftboard está maximizando o processo de agendamento de funcionários, facilitando a cobertura de turnos e aumentando a eficiência geral das empresas. Fundado em 2008, o trabalho aplicativo de agendamento se concentra em ajudar as organizações a criar uma força de trabalho flexível e programar turnos para obter o máximo de cobertura e funcionários satisfeitos.

Melhores recursos do Shiftboard ScheduleFlex

Permite a automação de horários flexíveis

Oferece ferramentas eficientes de planejamento da demanda de mão de obra

Fornece soluções de gerenciamento de licenças e planilhas de horas

Gerenciamento ágil de mudanças e funcionalidades proativas de engajamento dos funcionários

Conecta-se a plataformas de terceiros usando arquivos simples, API aberta e sistemas de integração pré-construídos

Sugestões inteligentes de agendamento por um mecanismo de otimização

Calculadora de ROI do software de agendamento de funcionários

Limitações do Shiftboard ScheduleFlex

Os turnos não se atualizam automaticamente sem a necessidade de atualizar várias vezes

Dificuldade em programar turnos de horas mais longas

A criação de relatórios personalizados pode ser um pouco difícil em comparação com outros aplicativos de agendamento de trabalho

Preços do Shiftboard ScheduleFlex

Enterprise: Solicite uma demonstração para falar com a equipe do Shiftboard ScheduleFlex e obter uma cotação

Solicite uma demonstração para falar com a equipe do Shiftboard ScheduleFlex e obter uma cotação Enterprise Plus: Solicite uma demonstração para falar com a equipe do Shiftboard ScheduleFlex e obter uma cotação

Avaliações dos clientes do Shiftboard ScheduleFlex

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4. FindMyShift

via FindMyShift O FindMyShift é uma ferramenta de programação de trabalho que ajuda as organizações a gerenciar solicitações de turnos, comunicar e gerenciar a equipe de qualquer lugar. O aplicativo é útil para controle de presença, programação de turnos, controle de custos de mão de obra, colaboração em equipe e muito mais.

Melhores recursos do FindMyShift

Lembretes automatizados e notificações de turnos para facilitar o controle de várias programações de funcionários

Recurso de registro de horas para registrar as horas dos funcionários

Solicite folgas facilmente na FindMyShift

O processo de agendamento de arrastar e soltar está disponível

Limitações da FindMyShift

Curva de aprendizado acentuada

Ocasionalmente, podem ser necessárias extensões adicionais de planilhas para otimizar as escalas

Incompatibilidade com dispositivos Apple

Preços da FindMyShift

Gratuito: $0

$0 Iniciante: $21/equipe/mês

$21/equipe/mês Empresarial: $33/equipe/mês

$33/equipe/mês Empresa: $59/equipe/mês

Avaliações de clientes do FindMyShift

G2: 4,8/5 (mais de 2 avaliações)

4,8/5 (mais de 2 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

5. Delegado

via Deputado O Deputy facilita a comunicar a carga de trabalho programar funcionários e manter-se organizado. O software simplifica o trabalho administrativo com apenas alguns cliques, para que você e sua equipe possam se concentrar no trabalho que realmente importa.

melhores recursos do #### Deputy

Integra-se perfeitamente com vários softwares de PDV, RH, folha de pagamento e agendamento de funcionários

Versão de aplicativo móvel para agendamento de funcionários em qualquer lugar

Interface intuitiva que facilita o agendamento de funcionários

Comunicação em tempo real entre as equipes

Ferramentas de quadro de horários e relógio de ponto para agendamento de turnos

Oferece teste gratuito de 31 dias

Limitações do Deputy

Paleta de cores não amigável ao usuário, que pode causar cansaço visual

O recurso de agendamento baseado em receita apresenta falhas de tempos em tempos

Preços do Deputy

Programação: US$ 3,50/usuário/mês

US$ 3,50/usuário/mês Horário e presença: US$ 3,50/usuário/mês

US$ 3,50/usuário/mês Premium: US$ 4,90/usuário/mês

US$ 4,90/usuário/mês Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas ou com o suporte ao cliente para obter preços personalizados

Avaliações de clientes do Deputy

G2: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

4,6/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 680 avaliações)

6. ZoomShift

via ZoomShift O ZoomShift é um aplicativo de agendamento de funcionários que está transformando a maneira como as empresas gerenciam seus funcionários. Com recursos para automatizar solicitações de folga, horários e escalas de turnos, os gerentes que usam esse aplicativo de agendamento economizam tempo em comparação com a execução manual dessas tarefas.

Melhores recursos do ZoomShift

Planejamento e troca de turnos com facilidade

Tem uma versão de aplicativo de agendamento móvel

Crie e gerencie os horários dos funcionários simultaneamente

Lembretes de alarme para reuniões

Teste gratuito robusto

Funcionalidade de relógio de ponto

Limitações do ZoomShift

Não há muitos recursos personalizáveis em comparação com outros aplicativos de agendamento de funcionários

Não há plano gratuito disponível para esse aplicativo de agendamento

Preços do ZoomShift

Inicial: $2/membro da equipe/mês

$2/membro da equipe/mês Premium: US$ 4/membro da equipe/mês

US$ 4/membro da equipe/mês Enterprise: Agende uma demonstração para solicitar preços personalizados

Avaliações de clientes do ZoomShift

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

7. Calendly

via Calendly O Calendly é um aplicativo de agendamento de trabalho que ajuda as equipes a planejar e agendar reuniões com eficiência. O aplicativo permite que as pessoas marquem reuniões facilmente, verificando a disponibilidade do funcionário no calendário da outra parte, reduzindo o vai-e-vem de e-mails em busca do horário perfeito. O Calendly também permite que os usuários limitem o número de eventos agendados para o dia, adicionem tempo de espera e controlem a duração das reuniões.

Melhores recursos do Calendly

Links de agendamento personalizados

Integrações perfeitas com várias ferramentas de trabalho como Zoom, Salesforce, Hubspot e muito mais

Capacidade de ajustar as reuniões com base na disponibilidade dos funcionários

Facilidade de marcar reuniões por meio de um calendário compartilhado

Forte integração com o Google Agenda

Teste gratuito e plano básico gratuito disponíveis

Limitações do Calendly

Alguns recursos não estão disponíveis na versão móvel

Dificuldade em editar reuniões únicas

Preços do Calendly

Básico: Sempre gratuito

Sempre gratuito Essencial: $8/assento/mês

$8/assento/mês Profissional: $12/assento/mês

$12/assento/mês Equipes: $16/assento/mês

Avaliações de clientes do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2700+ avaliações)

8. Tempo de trabalho

via Tempo de trabalho O WorkTime é um aplicativo de cronograma de trabalho que prioriza a privacidade do funcionário e, ao mesmo tempo, rastreia as atividades da equipe e monitora o sucesso sem problemas. Com o WorkTime, os empregadores podem melhorar o controle da produtividade e criar um ambiente no escritório, independentemente das barreiras de distância.

Melhores recursos do WorkTime

Monitoramento de tempo ocioso e ativo para os funcionários

Preço acessível em comparação com outros aplicativos de agendamento

Aumenta a privacidade dos funcionários ao impedir capturas de tela e gravação de conteúdo do aplicativo de calendário

Relatórios de classificação para aumentar o envolvimento dos funcionários

Rastreamento de atividades - especialmente para trabalhadores remotos

Limitações do WorkTime

Curva de aprendizado acentuada

Pode ser difícil personalizar os relatórios de horário de trabalho dos funcionários

Preços do WorkTime

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 5,99/mês/funcionário

US$ 5,99/mês/funcionário Premium: $7,99/mês/funcionário

$7,99/mês/funcionário Enterprise: $9,99/mês/funcionário

Avaliações de clientes do WorkTime

G2: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

4,6/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

9. Sling

via Funda O Sling é um aplicativo de agendamento de funcionários que ajuda as organizações a monitorar os turnos de seus funcionários, aumentar a produtividade e reduzir o absenteísmo. Com seu recurso de comunicação com a equipe interna, seus funcionários estão prontos para registrar um aumento significativo na produtividade.

Melhores recursos do Sling

Mensagens no aplicativo para os membros da equipe

Plataforma super intuitiva

Facilidade de delegação de tarefas

Acompanhamento perfeito do tempo de trabalho dos funcionários

Limitações do Sling

Sobrecarga de notificações

Dificuldade de filtrar conversas

Preços do Sling

Gratuito: $0

$0 Premium: US$ 1,70/usuário/mês

US$ 1,70/usuário/mês Empresarial: $3,40/usuário/mês

Avaliações de clientes do Sling

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

10. 7 turnos

via 7mudanças o 7Shifts é um aplicativo de agendamento para que os restaurantes funcionem de forma mais eficaz, com agendamento intuitivo e controle de tempo para simplificar a comunicação e otimizar os resultados. o 7Shifts funciona como um aplicativo multifuncional para restaurantes plataforma de gerenciamento de funcionários -desde a contratação e o treinamento da equipe até a programação e o gerenciamento do trabalho.

7shifts melhores recursos

Comunicação no aplicativo

Suporte ao cliente responsivo

Programações de funcionários rastreáveis

Facilidade de agendamento de turnos e solicitações de folga

Limitações do 7shifts

Sem botão de edição

Recursos limitados de programação de trabalho no plano gratuito

Preços da 7shifts

Comp: Gratuito

Gratuito Entrada: US$ 29,99/mês/localização (máximo de 30 funcionários)

US$ 29,99/mês/localização (máximo de 30 funcionários) The Works: $69,99/mês/localização para um número ilimitado de funcionários

$69,99/mês/localização para um número ilimitado de funcionários Gourmet: $135/mês/localização para um número ilimitado de funcionários

Avaliações de clientes do 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1100+ avaliações)

Adote um aplicativo de horário de trabalho para aumentar a produtividade da sua equipe

No campo dos aplicativos de agendamento de trabalho, o ClickUp é o rei! Sua interface intuitiva simplifica as tarefas, garante uma colaboração perfeita e permite um agendamento de trabalho sem igual. Com o ClickUp, as organizações podem liberar a produtividade e a harmonia do fluxo de trabalho. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo !