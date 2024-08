10 ferramentas de software de colaboração visual em 2024

A colaboração visual se tornou uma palavra da moda - o problema é que não há uma definição clara para ela. Alguns acreditam que ela representa um ambiente baseado em nuvem com recursos que permitem a colaboração no escritório, híbrida e funcionários remotos para trabalharem juntos. Outros dizem que a colaboração visual não é mais do que um quadro branco digital .

À medida que o termo se torna mais popular, muitos software de colaboração ferramentas entraram em cena. E, como não há consenso sobre o que realmente significa colaboração visual, essas ferramentas geralmente têm recursos diferentes.

Uma coisa é certa: elas são como super-heróis disfarçados, garantindo que os funcionários possam trabalhar juntos e resolver problemas com ideias complexas em tempo real. 🦸

Aqui, discutiremos os 10 melhores softwares de colaboração visual que podem ser usados em qualquer setor e levar o trabalho em equipe e a comunicação para o próximo nível! 📈

O que você deve procurar em um software de colaboração visual?

Ferramentas eficazes de colaboração visual devem oferecer os seguintes benefícios:

Colaboração: A plataforma deve permitiros membros da equipe trabalhem juntos em tempo real sem precisar estar na mesma sala, para que os colegas de equipe possam deixar comentários e anotações, fazer brainstorming e atribuir e acompanhar tarefas Versatilidade: Suas opções devem atender a diferentes setores, departamentos e escopos de projetos para compartilhar ideias Modelos: A plataforma deve oferecer modelos pré-fabricados para ajudá-loeconomizar tempo e fornecer orientação - tudo com a capacidade de colaborar e editar esses documentos sem problemas Integrações: Ele deve se integrar a plataformas populares de comunicação, produtividade e controle de tempo para ajudá-lo a otimizar o trabalho em sua plataforma de colaboração visual Personalização: A ferramenta deve permitir que você adicione recursos visuais (gráficos, diagramas, vídeos ou tabelas) que possam colaborar em tempo real

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

As 10 melhores ferramentas e softwares de colaboração visual para usar em 2024

Analisamos dezenas de plataformas de colaboração visual e escolhemos o crème de la crème que combina funcionalidade e capacidade de personalização e unifica os membros da equipe em todas as áreas. Cada uma dessas plataformas pode ser sua poderosa aliada, independentemente do seu nicho e do tamanho da equipe.

Via: Painel conceitual Procurando uma plataforma fácil de usar, limpa e segura que se concentre especificamente na colaboração visual? Então, o Conceptboard pode ser o ideal para você. 🪧

O Conceptboard foi desenvolvido com uma ideia simples em mente: permitir que os usuários criem quadros funcionais e de fácil colaboração repletos de recursos.

Cada pessoa que trabalha em um quadro recebe um cursor ao vivo com seu nome, apoiando colaboração em tempo real . Você tem o benefício de uma tela infinita, o que significa que a plataforma não limita sua criatividade e liberdade.

Com várias ferramentas de desenho, você pode transmitir sua ideia rapidamente. O Conceptboard permite que você usar notas adesivas deixar comentários e criar caixas de texto com anotações. Todos os quadros são salvos automaticamente, o que significa que você não precisa se preocupar com a perda de informações e falhas de comunicação.

A plataforma permite que você compartilhe seus quadros com colaboradores internos e externos. Tudo o que você precisa fazer é enviar ao destinatário um link protegido por senha, e ele poderá embarcar. 🚢

Melhores recursos do Conceptboard

Cursores dinâmicos com nomes de usuário permitem que se saiba quem está fazendo o quê

mais de 100 modelos prontos

Compartilhamento fácil do quadro com links protegidos por senha para colaboração

Adequado para todos os setores, equipes internas ou remotas e para qualquer tamanho de empresa

Histórico do quadro e recursos de salvamento automático

Limitações do Conceptboard

Alguns usuários apontam o preço mais alto em comparação com outras plataformas que oferecem mais recursos

A interface poderia se beneficiar de melhorias

Preços do Conceptboard

Gratuito : $0

: $0 Premium : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business : uS$ 9,50/mês por usuário

: uS$ 9,50/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Setor público : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Data Center Edition: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Conceptboard

G2 : 4.6/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

3. Canva

Via: Canva O Canva é famoso por suas inacreditáveis opções de design - você pode usá-lo para criar anúncios, imagens, vídeos, infográficos e apresentações. Mas o Canva é mais do que isso! A plataforma também oferece excelentes recursos de colaboração visual.

O Canva facilita a otimização dos fluxos de trabalho com quadros colaborativos. Pense em um quadro branco do Canva como o ponto de encontro da sua equipe - esse é o local de nascimento de novas ideias e o local perfeito para discussões construtivas.

Em um quadro branco, você pode fazer praticamente tudo o que quiser, desde alocar tarefas e obter aprovações até definir permissões e visualizar insights sobre a atividade da equipe.

Como o Canva é um aplicativo de design, seus quadros brancos são focados em simplificar processos criativos. É por isso que não é de surpreender que a plataforma ofereça recursos como a criação e o agendamento de publicações em mídias sociais e o compartilhamento de designs diretamente dos quadros brancos. Você pode levar seu jogo de design a um nível totalmente novo com mais de 600.000 modelos personalizáveis! 🎨

Melhores recursos do Canva

Excelente ferramenta para equipes de design e marketing

Fácil alocação de tarefas para equipes internas ou remotas

Editor de arrastar e soltar

Configuração simples de permissões e compartilhamento de quadros brancos

mais de 600.000 modelos

Limitações do Canva

Alguns usuários dizem que certos elementos do modelo não podem ser alterados facilmente

A versão gratuita oferece recursos limitados

Preços do Canva

Canva Free : $0

: $0 Canva Pro : $119,99/ano por usuário

: $119,99/ano por usuário Canva para equipes: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Canva

G2 : 4.7/5 (mais de 4.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.300 avaliações)

4. Mural

Via: Mural Não, o Mural não fará com que você suba em andaimes e pinte paredes. 👷

Em vez disso, ele permite que você e sua equipe pintem em um quadro branco digital que se concentra em dois aspectos:

Colaboração fácil e comunicação Orientação para melhorar as habilidades de colaboração

Tudo acontece em um ambiente visual flexível e dinâmico (mural). Ele oferece telas infinitas e redimensionáveis e fácil controle de permissão, para que você possa ajustá-las às suas metas, seja para brainstorming, mapeamento mental, discussão de um projeto ou qualquer outra coisa.

Adicione suas ideias ao mural usando notas adesivas e/ou caixas de texto, represente suas linhas de pensamento adicionando arquivos de mídia e compartilhe seus murais com hiperlinks.

O Mural também oferece recursos como definir cronômetros, convidar participantes para conferir uma seção específica do quadro branco e bloquear objetos (impedindo que sejam movidos). Essas opções tornam a execução de reuniões e a garantia de que todos estejam fazendo sua parte justa muito mais gerenciáveis.

melhores recursos do #### Mural

Várias opções de tela

Controles de permissão com várias configurações

Definição de cronômetros para manter a programação em dia

Modo privado

Fácil compartilhamento do mural para equipes remotas ou internas

Limitações do mural

A experiência móvel poderia ser melhor

Alguns usuários mencionam que a plataforma fica lenta quando há muita atividade

Preços do Mural

Gratuito : $0

: $0 Equipe+ : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Business : uS$ 17,99/mês por usuário

: uS$ 17,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mural ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Miro

Via: Miro Deseja uma plataforma de colaboração visual versátil que capacite as equipes a unir forças e a lidar com projetos de qualquer tipo e tamanho sem esforço? Então o Miro pode ser seu super-herói! 🦸

Essa ferramenta de primeira linha reúne os membros da equipe e oferece a eles um espaço de trabalho colaborativo na forma de um quadro branco virtual infinito. Você tem muitas ferramentas para expressar seus pensamentos e ideias à sua disposição, incluindo emojis, notas adesivas, imagens, formas, linhas de conexão e uma caneta digital. 💡

O Miro oferece recursos exclusivos, como votação anônima e reações ao vivo, que o ajudam a tomar decisões críticas sobre processos e projetos. O temporizador embutido mantém você dentro do cronograma e garante que todas as tarefas sejam concluídas dentro dos prazos.

Manter a atmosfera divertida é essencial para aumentar a motivação e o trabalho em equipe nas empresas, independentemente do setor. O Miro entende isso, e é por isso que oferece Icebreakers, ou seja, jogos e atividades cujo objetivo é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis umas com as outras, mesmo quando não estão fisicamente próximas.

Melhores recursos do Miro

Quadros brancos infinitos

Excelente para criar gráficos, quadros e diagramas

mais de 1.000 modelos

Excelente capacidade de personalização

Jogos e atividades com foco na aproximação das pessoas

Limitações do Miro

O modelo de preços poderia se beneficiar de uma reestruturação

Convidar uma pessoa para um quadro branco pode, às vezes, não funcionar corretamente

Preços da Miro

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

6. Lucidspark

Via: Lucidspark Acenda uma faísca na mente dos membros da sua equipe com as opções exclusivas de colaboração visual do Lucidspark! 🎇

Essa plataforma e seu exclusivo quadro branco virtual intuitivo podem unir qualquer equipe.

Cada pessoa em um quadro branco recebe um cursor ao vivo com seu nome, o que simplifica o acompanhamento do que todos estão fazendo e evita confusão.

Um dos recursos mais interessantes do Lucidspark é o Breakout Boards. Com eles, você pode dividir seu trabalho em partes, trabalhar nelas em grupos menores e sincronizá-las de volta ao quadro principal quando terminar.

O Lucidspark oferece um cronômetro para ajudá-lo a garantir que todas as atividades sejam realizadas de acordo com a programação. Quando quiser chamar a atenção de todos, você pode usar a opção Chamar os outros para mim - ela coloca todos os participantes no mesmo lugar no quadro.

Não tem certeza de como decidir entre várias ideias? Use a opção votação e conte os votos com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Lucidspark

Placas de interrupção

Temporizador integrado

Opção para chamar a atenção de todos para a mesma área do quadro

Permite agrupar ideias

Integra-se com aplicativos de comunicação e PM

Limitações do Lucidspark

Alguns usuários mencionam que certos modelos são mais difíceis de usar

O aplicativo móvel oferece recursos limitados

Preços do Lucidspark

Gratuito : $0

: $0 Individual : A partir de US$ 7,95/mês por usuário

: A partir de US$ 7,95/mês por usuário Equipe : A partir de US$ 9/mês por usuário

: A partir de US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucidspark avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 2.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 350 avaliações)

7. Criamente

Via: Com criatividade O Creately é conhecido por duas coisas: colaboração visual e diagramação. 📊

No que diz respeito à colaboração visual, o recurso superstar do Creately é uma tela visual infinita. É aqui que você pode visualizar suas ideias, trabalhar nelas com seus colegas de trabalho e transformá-las em tarefas práticas.

O Creately torna a colaboração simplificada e mais eficiente com sua sincronização de visualização super-rápida - seu quadro é atualizado assim que alguém o altera. A latência de milissegundos fará com que você sinta vontade de assistir à tela de outro usuário! 💻

Você também tem a opção de videoconferência diretamente no Creately - você não precisa sair da sua tela e usar um aplicativo diferente para se comunicar com outros colaboradores.

Você pode deixar comentários no quadro, iniciar um tópico de discussão, atribuir e monitorar tarefas, destacar colaboradores, fazer anotações e criar gráficos, diagramas e mapas enquanto digita.

Cada colaborador na tela recebe um cursor de texto e ponteiro do mouse em tempo real, para que você possa ver quem está fazendo o quê a qualquer momento. É fácil mover as coisas na tela visual do Creately, graças ao design de arrastar e soltar.

Melhores recursos do Creately

Sincronização rápida de visualização

Excelentes opções de diagramação

Videoconferência integrada

Interface totalmente personalizável

Design de arrastar e soltar

Limitações do Creately

Alguns usuários mencionam que o aplicativo às vezes demora para carregar

A navegação na plataforma é um desafio para alguns usuários

Preços do Creately

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Business : $89/mês para usuários ilimitados

: $89/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Creately

G2 : 4.4/5 (mais de 840 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 840 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

8. Prancha de tempestade

Via: Quadro de tempestades O Stormboard é uma plataforma de espaço de trabalho digital projetada para negócios e empresas. Ela o ajuda a manter uma excelente colaboração com os membros da sua equipe, independentemente de estarem a poucos metros ou a alguns milhares de quilômetros de distância.

Os espaços de trabalho digitais do Stormboard (quadros brancos) são chamados de Storms. 🌪️

Cada Storm fornece a você e a seus colegas de trabalho dezenas de ferramentas úteis para simplificar a comunicação, representar ideias e decidir sobre as próximas etapas. Além de texto, você pode adicionar notas adesivas, imagens, vídeos e arquivos aos seus Storms. Também é possível agrupar ideias e conceitos semelhantes e manter as ideias essenciais na seção de destaque.

O Stormboard tem poderosos recursos de exportação. Com apenas alguns cliques, transforme seu Storm em um Google Docs e envie-o para investidores, gerentes e outras partes interessadas em seu Google Workspace. 📃

A opção mais recente do Stormboard, chamada StormAI, é um divisor de águas. Esse colaborador de inteligência aumentada ajuda a gerar ideias, oferece uma nova perspectiva e aumenta a produtividade e a eficiência de toda a equipe! 🤖

Melhores recursos do Stormboard

Excelentes recursos de exportação

Colaborador com tecnologia de IA

mais de 250 modelos para várias finalidades

Agrupamento de ideias e conceitos com apenas alguns cliques

Suporta equipes grandes e projetos complexos

Limitações do Stormboard

Alguns usuários relatam que a configuração da plataforma pode ser um desafio

Poderia se beneficiar da atualização da estrutura de preços

Preços do Stormboard

Pessoal : $0

: $0 Empresarial : uS$ 8,33/mês por usuário

: uS$ 8,33/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Stormboard

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

9. Google Jamboard

Via: Google Jamboard Aumente a colaboração com o Google Jamboard! 💃

Essa plataforma de lousa digital permite que você colabore com mais eficiência usando espaços totalmente personalizáveis chamados jams.

Como você pode supor, uma das principais vantagens do Google Jamboard é que ele faz parte do ecossistema do Google. Você pode pesquisar no Google e adicionar imagens e/ou páginas da Web aos seus jams, usar o Google Meet para discutir e apresentar seus jams, anexar o Google Docs, Slides ou Sheets a eles e exibir eventos do Google Agenda.

Ao contrário de outras plataformas que discutimos, esta tem seu próprio dispositivo, convenientemente chamado de dispositivo Jamboard. Trata-se de um quadro branco digital de 55 polegadas que se integra a todos os serviços do G Suite. Ele vem com uma caneta que você pode usar para escrever e desenhar. Mova as coisas e redimensione imagens e textos com apenas seus dedos. 🫰

O Google Jamboard oferece alguns recursos exclusivos, como reconhecimento de escrita à mão e de imagem. Ele pode converter sua caligrafia em texto e seus esboços em imagens refinadas.

Você não tem um dispositivo Jamboard? Não se preocupe, a plataforma está disponível em computadores e dispositivos móveis. Independentemente do dispositivo que estiver usando, você desfrutará de uma excepcional capacidade de personalização.

Melhores recursos do Google Jamboard

Parte do ecossistema do Google

Funciona em diferentes plataformas, incluindo dispositivos Jamboard especiais

Reconhecimento de escrita à mão e de imagem

Excelente para educadores e equipes internas

Interface amigável ao usuário

Limitações do Google Jamboard

A disponibilidade dos recursos depende da plataforma selecionada

A plataforma pode apresentar falhas quando muitas pessoas a utilizam ao mesmo tempo

Preços do Google Jamboard

Gratuito

O dispositivo Jamboard é opcional e custa US$ 4.999 + US$ 600 por ano para gerenciamento e suporte

Avaliações e resenhas do Google Jamboard

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 90 avaliações)

10. Freehand da InVision

Via: À mão livre Com seus recursos robustos e facilidade de uso, o Freehand da InVision aumenta sua capacidade de colaboração e produtividade e ajuda a visualizar seus fluxos de trabalho. 💪

A plataforma permite que você e seus colegas de trabalho expressem suas ideias e colaborem usando uma tela inteligente, infinita e multijogador.

Essa tela é personalizável e flexível, para que você possa ajustá-la às suas metas, seja no planejamento, na ideação ou no brainstorming. Crie listas de tarefas, adicione notas adesivas, deixe comentários, adicione pesquisas de votação e use flip cards para facilitar ao máximo a colaboração.

Se quiser estimular um pouco de competição saudável, você pode usar a opção leaderboard da plataforma. 🥇

A plataforma oferece incríveis opções de gerenciamento de tarefas. Crie cartões de tarefas e adicione pessoas a eles usando uma funcionalidade de arrastar e soltar. Com os objetos inteligentes do Freehand, conectores fáceis de usar e vários layouts de tarefas, você pode delinear cada tarefa, examiná-la de diferentes ângulos e garantir que ela seja concluída no prazo.

Estimular o espírito de equipe é vital para o bom funcionamento de qualquer equipe. O Freehand da InVision reconhece isso e permite que você adicione diferentes desafios, jogos e exercícios de formação de equipes à sua tela.

Melhores recursos do Freehand by InVision

Adequado para diferentes setores e tamanhos de empresa

Oferece uma opção de placar de líderes

Recursos robustos de gerenciamento de tarefas

Incentiva o espírito de equipe

limitações do #### Freehand by InVision

Alguns usuários tiveram problemas com o zoom in e out usando o mousepad

Integrações limitadas

Preços do Freehand by InVision

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Freehand by InVision avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) TrustRadius:8.2/10 (mais de 130 avaliações)

Melhore seu jogo de colaboração visual com as plataformas certas

As plataformas de colaboração visual unificam os membros da equipe e os mantêm orientados para a meta, independentemente de sua localização. Essas ferramentas e seus recursos robustos transformam os funcionários em artistas e os ajudam a transmitir suas ideias sem esforço, garantindo o máximo de transparência e trabalho em equipe. 🎨