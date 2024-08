18 melhores modelos gratuitos de mídia social para publicações, campanhas e conteúdo

Você sabia que 69% dos profissionais de marketing usam a mídia social para aumentar o reconhecimento da marca? Agora, mais do que nunca, as empresas estão começando a criar maneiras inteligentes de otimizar suas fluxo de trabalho de mídia social .

Por esse motivo, muitas empresas de pequeno e grande porte dependem mais de modelos projetados profissionalmente mais do que nunca para concluir várias tarefas bem e dentro do prazo. Com o uso de modelos, as marcas podem finalmente liberar parte de seu tempo e se concentrar em outras tarefas de marketing digital que exigem toda a sua atenção.

Vamos dar uma olhada em 18 dos melhores modelos de mídia social que você pode usar para maximizar sua produtividade, realizar mais em menos tempo e criar consistência entre equipes, projetos e muito mais!

O que procurar em um modelo de mídia social?

Ter uma biblioteca de modelos na ponta dos dedos pode levar seus projetos para o próximo nível. Para começar, vamos explorar as partes mais importantes a serem procuradas nos modelos de mídia social:

Design limpo: Procure um modelo com um design intuitivo e fácil de navegar. Ele deve ser altamente visual, organizado adequadamente e ter uma legenda detalhada, se necessário

Procure um modelo com um design intuitivo e fácil de navegar. Ele deve ser altamente visual, organizado adequadamente e ter uma legenda detalhada, se necessário Fácil personalização: Outro detalhe importante ao procurar modelos de mídia social é garantir que eles sejam totalmente personalizáveis. Dessa forma, você pode adicionar facilmente as cores, as fontes e o logotipo da sua marca. Você também deve poder modificar e reposicionar seus elementos e preencher os espaços em branco conforme necessário

Outro detalhe importante ao procurar modelos de mídia social é garantir que eles sejam totalmente personalizáveis. Dessa forma, você pode adicionar facilmente as cores, as fontes e o logotipo da sua marca. Você também deve poder modificar e reposicionar seus elementos e preencher os espaços em branco conforme necessário Conteúdo passo a passo: Um modelo pode se tornar uma ferramenta de marketing completa somente quando apresenta conteúdo robusto. Tente sempre seguir um modelo passo a passo com diretrizes abrangentes que se alinhem à sua estratégia

18 modelos de mídia social para gerenciamento de mídia social

Confira alguns dos melhores modelos disponíveis atualmente e use-os para otimizar seus processos de mídia social e colher seus benefícios!

1. Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social da ClickUp

Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

Se estiver procurando por um dos melhores softwares de produtividade o ClickUp é uma das principais ferramentas de gerenciamento de projetos e produtividade para equipes de todos os setores e empresas de todos os tamanhos. Essa plataforma multifuncional de gerenciamento de projetos é totalmente personalizável, o que significa que você pode configurar toda a plataforma para se adequar a qualquer caso de uso, necessidades de projeto, preferências de fluxo de trabalho e muito mais.

O ClickUp oferece centenas de recursos flexíveis, incluindo uma biblioteca de modelos para cada equipe incluindo equipes de marketing. Por exemplo, os profissionais de marketing de mídia social podem usar o Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp que elimina todas as suposições da criação de uma estratégia de mídia social desde o início.

Esse modelo inclui:

Cinco tipos de visualização personalizados, incluindo Etapas da estratégia de mídia social na visualização de lista, Estágio de criação na visualização de quadro, Documento de diretrizes da marca,Quadro de humore muito mais

Campos personalizados e status de tarefas personalizados para simplificar e agilizar seu fluxo de trabalho

Guia de Introdução para ajudar você a começar

O uso desse modelo de fluxo de trabalho garante que nenhuma tarefa seja deixada para trás e acompanhe o seu progresso com este modelo passo a passo com foco em suas mídias sociais e atribuindo cada tarefa a uma equipe específica membros específicos da equipe.

2. Modelo de estratégia de mídia social da SocialBee

via SocialBee

É hora de reunir todas as suas atividades de marketing em um só lugar. Com a estratégia de mídia social correta, você pode observar de perto seus concorrentes, público-alvo, objetivos e estratégia de conteúdo em um só lugar. Para fazer isso com sucesso, você deve começar a contar com um modelo para colocá-lo no caminho certo.

Aqui estão os componentes do modelo de estratégia de mídia social:

Auditoria de mídia social: Acompanhe o alcance, o envolvimento e as informações da conta para desenvolver uma estratégia sólida. Além disso, anote seu ROAS e o Google Analytics para ter uma visão geral melhor

Acompanhe o alcance, o envolvimento e as informações da conta para desenvolver uma estratégia sólida. Além disso, anote seu ROAS e o Google Analytics para ter uma visão geral melhor Análise SWOT: Conheça seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças respondendo a uma série de perguntas esclarecedoras sobre sua empresa

Conheça seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças respondendo a uma série de perguntas esclarecedoras sobre sua empresa **Software de análise competitiva **Estude seus concorrentes de perto, anotando o sentimento deles, a frequência de publicação, o conteúdo mais popular e muito mais. Isso o ajudará a ganhar vantagem

**Estude seus concorrentes de perto, anotando o sentimento deles, a frequência de publicação, o conteúdo mais popular e muito mais. Isso o ajudará a ganhar vantagem Modelo de persona do comprador: Defina seu cliente ideal com omodelo de persona do usuário. Anote seus desejos, necessidades, metas e preferências para entender melhor seu público-alvo

Defina seu cliente ideal com omodelo de persona do usuário. Anote seus desejos, necessidades, metas e preferências para entender melhor seu público-alvo Objetivos de mídia social: Decida seus objetivos comerciais e de mídia social e liste suas métricas e KPIs. Dessa forma, você pode facilmente manter o foco no que é mais importante para sua empresa

Decida seus objetivos comerciais e de mídia social e liste suas métricas e KPIs. Dessa forma, você pode facilmente manter o foco no que é mais importante para sua empresa MensalmentePlanejador de conteúdo de mídia social: Crie um plano mensal para cada canal social que você usa. Isso o ajudará a acompanhar o que foi postado e o desempenho

Você pode editar facilmente esse modelo digitando as informações em cada uma das células disponíveis. Basta fazer uma cópia dele e movê-lo para uma pasta pessoal, onde você poderá personalizá-lo como achar melhor.

3. Modelo de auditoria de mídia social da SocialBee

via SocialBee

Uma auditoria de mídia social tem como objetivo ajudá-lo a colocar sua estratégia em perspectiva. Ao avaliar cada canal social que está usando, você pode ter uma visão mais clara de como melhorar seus esforços atuais de mídia social e identificar mais oportunidades de crescimento para sua empresa.

Com Modelo de auditoria de mídia social da SocialBee você pode auditar suas principais contas de mídia social e entender mais sobre seu desempenho geral. Como bônus, você também pode acessar um exemplo prático de análise da concorrência. Use-o como uma forma de comparar seu próprio desempenho com o de seus concorrentes.

4. Modelo de análise competitiva da ClickUp

Modelo de análise competitiva da ClickUp

Quando foi a última vez que você analisou seus concorrentes e decidiu pesquisar seus pontos fortes e fracos? O modelo de análise competitiva do quadro branco da ClickUp permite que você meça facilmente a presença de mercado e os níveis de satisfação do produto de seus concorrentes.

Esse modelo inclui:

Uma matriz de análise competitiva pré-criada emQuadros brancos ClickUp* Guia de introdução para ajudar você a começar

Ele oferece uma visualização interativa e uma legenda abrangente para cada quadrante. As quatro categorias disponíveis (Contenders, Leaders, Niche e High Performers) o ajudarão a planejar de forma mais estratégica.

Use essa visualização interativa para criar uma análise competitiva detalhada e fácil de seguir, na qual você pode adicionar, modificar e posicionar livremente os elementos de acordo com suas necessidades.

5. Modelo de calendário de postagem em mídia social da ClickUp

Modelo de calendário de postagens de mídia social do ClickUp

Precisa atingir seu conteúdo oKRs de marketing ?

O personalizável Modelo avançado de mídia social do ClickUp fornece uma base sólida para o gerenciamento de seu conteúdo.

Esse modelo inclui:

Exibições pré-criadas, incluindo publicações em mídias sociais na exibição de lista e de calendário, exibição de quadro e muito mais

Campos personalizados e status de tarefas personalizados para organizar suas tarefas e criar um fluxo de trabalho contínuo

Como usar este documento de modelo para ajudá-lo a maximizar o modelo

E outras ferramentas flexíveis que permitem otimizar e criar estratégias para seu conteúdo com facilidade

Esse modelo também permite que você adicione detalhes organizacionais importantes, como categorias de conteúdo e links de rascunho. Além disso, o recurso Status personalizados ajudará todos da equipe a acompanhar o progresso de cada publicação futura nas mídias sociais.

6. Modelo de calendário de conteúdo de mídia social da SocialBee

via SocialBee

Outro ótimo recurso é Modelo de calendário de conteúdo de mídia social da SocialBee . Ele é fácil de personalizar e apresenta detalhes organizacionais importantes, como o especialista em mídia social designado, o texto e os recursos visuais do post e as hashtags. Por fim, as equipes podem acompanhar as datas de publicação, os URLs e as análises de cada post adicionando-os a esse modelo.

7. Modelo de programação de postagem em mídia social da ClickUp

Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp

Organize, gerencie, edite e monitore facilmente sua programação de postagens em mídias sociais com o Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp .

Este modelo inclui:

Exibições pré-construídas com uma exibição de calendário de atividades, uma exibição de lista de tarefas semanais, uma exibição de quadro para ver todas as suas postagens programadas por plataformas e muito mais

Campos personalizados e status de tarefas personalizados para manter seu trabalho organizado e o fluxo de trabalho o mais suave possível

Guia de Introdução para ajudá-lo a navegar pelo modelo

Experimente e estabeleça suas metas de mídia social com este modelo ClickUp equipado com recursos como tarefas recorrentes, campos personalizados e muito mais, para manter sua equipe no caminho certo e para trabalhar mais rápido e mais organizado do que nunca.

8 . Modelo de rastreamento de desempenho de mídia social do ClickUp

Modelo de rastreamento de desempenho de mídia social do ClickUp

Você já deve saber que coletar e analisar dados das suas principais contas de mídia social pode ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes em termos de negócios.

Acompanhe as métricas relevantes, como o alcance do Facebook e as curtidas de página ou os comentários e impressões do Instagram, com o Modelo de análise de mídia social do ClickUp . Com seu design intuitivo e colorido, você terá muito mais facilidade para acompanhar suas principais métricas de desempenho.

Esse modelo inclui:

Exibições pré-criadas, como resumo na exibição de quadro, análise na exibição de lista e desempenho na exibição de tabela

Campos e status personalizados para um gerenciamento eficaz de tarefas

Documento de introdução para ajudá-lo a aproveitar ao máximo esse modelo personalizável

Economize tempo em postagens com_ **Ferramentas de mídia social da IA & **Ferramentas de criação de conteúdo de IA !

9. Calendário de campanha de mídia social por ClickUp

Calendário de campanhas de mídia social do ClickUp

O segredo do sucesso gerenciamento de campanhas de marketing é multitarefa, mas de forma inteligente e não excessivamente desordenada ou caótica.

É por isso que Calendário de campanhas de mídia social do ClickUp pode ser útil para empresas de pequeno e grande porte. Com esse modelo altamente visual, você pode ficar atualizado sobre todo o progresso que está sendo feito por cada membro da equipe designado.

Esse modelo inclui:

Visualizações pré-criadas, como Eventos na visualização de Calendário, Campanha na visualização de Lista, Processo de Campanha na visualização de Tabela

Campos personalizados e status de tarefas personalizados para organizar seu fluxo de trabalho e estabelecer um processo consistente entre equipes e projetos

Esse modelo definirá suas tarefas inserindo suas principais metas, orçamentos de campanha e fases de campanha.

10. Modelo de planejador de anúncios de mídia social do ClickUp

Modelo de planejador de anúncios de mídia social do ClickUp

Chegou a hora de um fato interessante. Você sabia que se espera que os orçamentos de publicidade em mídia social cresçam 11.76% ao ano até 2026 ?

Se você planeja lançar um punhado de anúncios em mídias sociais, é provável que esteja confuso sobre como acompanhar cada um dos seus objetivos de marketing. Não se preocupe, pois com o Modelo de programação de anúncios do ClickUp agora você pode anotar dados relevantes, como as datas de início e término de cada anúncio que está prestes a lançar.

Esse modelo inclui:

Exibições pré-criadas, incluindo o pipeline de anúncios na exibição de quadro e uma exibição de calendário

Campos personalizados e status de tarefas personalizados para manter suas tarefas e a programação de anúncios organizadas e visíveis

Priorize seus anúncios adequadamente e fique de olho no status atual deles. Agora, está mais fácil do que nunca lançar anúncios e realmente garantir que o investimento esteja valendo a pena.

11. Modelo de diretrizes de marca de mídia social da ClickUp

Modelo de diretrizes de marca de mídia social da ClickUp

O que define uma identidade de marca sólida? O logotipo da marca, as fontes, as cores e outros ativos, é claro. Eles devem ser instantaneamente atraentes e reconhecíveis. Na verdade, as empresas devem sempre poder compartilhar seus diretrizes da marca com colaboradores e membros da equipe.

Há alguns detalhes dignos de nota ao tentar desenvolver suas diretrizes de marca. Vamos dar uma olhada naqueles que podem ser encontrados no Modelo de diretrizes de marca do ClickUp :

Sua empresa: Entre em detalhes sobre a história e o espírito de sua marca. Além disso, forneça informações perspicazes que os membros da sua equipe e colaboradores devem conhecer

Entre em detalhes sobre a história e o espírito de sua marca. Além disso, forneça informações perspicazes que os membros da sua equipe e colaboradores devem conhecer Sua missão: Qual é o propósito de sua marca? O que ela pretende oferecer e como ela tornará o mundo melhor? Estabeleça metas claras e defina sua visão em detalhes

Qual é o propósito de sua marca? O que ela pretende oferecer e como ela tornará o mundo melhor? Estabeleça metas claras e defina sua visão em detalhes Logotipo da marca: O ideal é que o logotipo da sua marca tenha versões em modo claro e escuro. Seu formato pode ser PNG ou SVG, dependendo do projeto

O ideal é que o logotipo da sua marca tenha versões em modo claro e escuro. Seu formato pode ser PNG ou SVG, dependendo do projeto Práticas de logotipo: Talvez você seja muito específico sobre como o logotipo pode ser usado no que se refere ao design. Se for o caso, certifique-se de anotar essas especificações no modelo

Talvez você seja muito específico sobre como o logotipo pode ser usado no que se refere ao design. Se for o caso, certifique-se de anotar essas especificações no modelo O que fazer e o que não fazer: Os ativos de sua marca devem ser usados de acordo com suas diretrizes específicas. Estabeleça limitações e forneça instruções detalhadas. Sua marca, suas regras. O modelo de diretrizes de marca do ClickUp garante que seu Brand Book esteja pronto para ser usado

Os ativos de sua marca devem ser usados de acordo com suas diretrizes específicas. Estabeleça limitações e forneça instruções detalhadas. Sua marca, suas regras. O modelo de diretrizes de marca do ClickUp garante que seu Brand Book esteja pronto para ser usado Paleta de cores: Use combinações de cores marcantes e exclusivas que reflitam a identidade de sua marca. Dessa forma, seu público não precisará verificar se é você. Ele saberá que é você. Adicione suas cores preferidas ao modelo e anote seus códigos Hexadecimais

Use combinações de cores marcantes e exclusivas que reflitam a identidade de sua marca. Dessa forma, seu público não precisará verificar se é você. Ele saberá que é você. Adicione suas cores preferidas ao modelo e anote seus códigos Hexadecimais Tipografia: As cores e as fontes andam de mãos dadas, não é mesmo? Além disso, o que é um Brand Book sem pelo menos um nome de fonte sofisticado? Basta adicionar suas fontes preferidas ao modelo de diretrizes da marca

12. Modelos de postagem do Facebook do Canva

via Canva

O Facebook é um dos seus canais de mídia social preferidos?

Se for, você ficará satisfeito em descobrir Os modelos gratuitos de postagem no Facebook do Canva . Eles são fáceis de personalizar e vêm em uma variedade de tópicos, especialmente para ocasiões especiais.

Verifique estes Alternativas ao Canva !

13. Modelos de postagem do Instagram da SocialBee

via SocialBee

As estatísticas mostram que o Instagram tem cerca de 1.318 bilhões de usuários de todo o mundo. Legal, não é? Você deve saber que publicar Stories do Instagram é uma maneira rápida de se conectar com seus seguidores. Mas e se você não tiver ideias para trabalhar? Modelos gratuitos de histórias do Instagram da SocialBee fornecerão a você a tão necessária inspiração para aqueles dias em que você simplesmente não consegue criar um design visualmente atraente.

14. Modelos de postagem do Twitter por Piktochart

via Piktochart

Com o Piktochart, agora você pode navegar por uma ampla coleção de modelos pré-fabricados e prontos para usar do Twitter. Eles vêm em uma variedade de cores e designs que vale a pena conferir. Certifique-se de adicionar seu logotipo e personalizá-los para refletir a identidade de sua marca.

15. Modelos de postagem do LinkedIn da Freepik

via Freepik

O LinkedIn tem tudo a ver com causar uma impressão impecável entre seus colegas, concorrentes e líderes do setor. Junte-se a eles atualizando constantemente sua conta com conteúdo informativo e visualmente impressionante.

Os modelos gratuitos de postagem no LinkedIn da Freepik são uma ótima opção. Basta selecionar seu modelo gratuito favorito e clicar no botão de download. Em seguida, lembre-se de personalizá-lo adequadamente.

16. Modelos de post do Pinterest da Freepik

via Freepik

O Pinterest tem tudo a ver com recursos visuais atraentes e descrições inteligentes de fotos. Para colocar as coisas em perspectiva, cerca de 445 milhões de pessoas usam essa plataforma social todos os meses.

Mostre seus produtos e serviços de forma exclusiva com os modelos gratuitos da Freepik para o Pinterest. Eles estão disponíveis em todas as formas e tamanhos e podem ser facilmente personalizados.

17. Modelos de postagem do TikTok do Canva

via Canva

O TikTok tem sido um dos favoritos nos últimos anos, e com razão. A plataforma que prioriza o vídeo é frequentada por uma grande quantidade de empresas que comercializam seus produtos e serviços mais recentes.

Para se tornar viral no TikTok, certifique-se de usar um modelo pré-fabricado que você possa personalizar facilmente. Não há necessidade de começar do zero. Basta acessar os modelos de vídeo gratuitos do Canva para o TikTok e se preparar para o estrelato mundial.

18. Modelos de postagem do YouTube por ClickUp

Modelos de postagem do YouTube por ClickUp

Ter um canal no YouTube certamente não é para os fracos de coração. As empresas precisarão de uma estratégia clara, roteiros envolventes, miniaturas atraentes e algumas habilidades de edição incríveis. Se você precisar de uma maneira melhor de gerenciar várias ideias para o seu próximo conteúdo de vídeo, use o modelo do YouTube da ClickUp para capturar todas as suas ideias criativas e mantê-las organizadas. Dessa forma, você pode classificá-las em categorias e listas de reprodução e anexar seus URLs.

A melhor parte? Você pode compartilhar arquivos com os responsáveis pelo seu canal do YouTube e tornar a colaboração perfeita.

Comece a usar modelos de mídia social e aumente sua produtividade como nunca antes

Está pronto para conquistar o mundo da mídia social? Se sim, certifique-se de usar os modelos que compartilhamos com você e fique de olho no aumento da produtividade. Como vimos, o uso regular de modelos de mídia social pode economizar muito tempo, limitar o esforço diário de suas equipes e garantir que a consistência seja a principal prioridade.

Com o ClickUp, agora você pode gerenciar tarefas, projetos e fluxos de trabalho com o mínimo de esforço e em menos tempo do que nunca. Planeje, gerencie e acompanhe suas estratégias de mídia social com isso. Obtenha a ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos com milhares de modelos personalizáveis e aproveite a produtividade ideal - é a grátis para começar .

E se você estiver procurando por um serviço de gerenciamento de mídia social e software de marketing que possa ajudá-lo a planejar criar e programar suas próximas publicações nas mídias sociais, então o SocialBee é a escolha certa para você. Essa plataforma é excelente para pequenas empresas, empreendedores individuais e agências que desejam fazer mais com menos. Comece sua teste gratuito de 14 dias agora.

O melhor de tudo é que você pode integrar essas duas poderosas ferramentas. Use o ClickUp para obter gerenciamento de projetos de mídia social e colaboração em equipe e o SocialBee para elevar o nível da sua estratégia de mídia social! 🙌 ---

Escritor convidado:_

Raluca é redatora de marketing de conteúdo da SocialBee _. Ela está sempre criando artigos interessantes sobre gerenciamento de mídia social e marketing digital. Ela também foi redatora freelancer e especialista em mídia social

em seu tempo livre, ela escreve poesia, cria conteúdo novo para seu canal no YouTube e tem uma queda por tudo relacionado à arte