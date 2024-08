As 15 principais ferramentas gratuitas de análise da concorrência para empresas em 2024

Criar e manter uma presença on-line sólida é um desafio, assim como cultivar uma planta saudável em um jardim lotado. Mas, assim como um bom conjunto de ferramentas de jardinagem pode fazer toda a diferença, as ferramentas de análise da concorrência ajudam sua empresa a prosperar on-line. 🛠️

Elas mostram como a sua empresa se posiciona em relação à concorrência e fornecem informações sobre as estratégias deles - de táticas de SEO e mídia social a técnicas de marketing por e-mail.

Tomando emprestada uma página do Livro de Steve Jobs "Bons artistas copiam. Os grandes artistas roubam" O objetivo aqui é aprender com os pontos fortes e fracos de seu concorrente e, em seguida, adaptar esses aprendizados para se adequar ao seu negócio.

Pronto para aumentar sua presença digital? Neste artigo, compilamos as 15 principais ferramentas gratuitas (e pagas) de análise da concorrência em 2024 e nos anos seguintes. Elas o ajudarão a criar uma presença on-line próspera, permitindo que sua empresa se destaque em meio à concorrência.

O que você deve procurar nas ferramentas de análise da concorrência?

Diferentes ferramentas de análise da concorrência são especializadas em diferentes áreas, e é importante considerar suas necessidades e objetivos comerciais ao selecionar a ferramenta certa.

Com isso em mente, aqui estão as principais áreas a serem observadas durante sua avaliação:

Simplicidade: A ferramenta deve ser fácil de usar e direta. Você não quer gastar todo o seu tempo tentando descobrir como usá-la

A ferramenta deve ser fácil de usar e direta. Você não quer gastar todo o seu tempo tentando descobrir como usá-la Dados abrangentes: Dependendo do caso de uso principal da ferramenta, ela deve fornecer uma série de recursos para analisar as estratégias de seus concorrentes e oferecer percepções práticas para aprimorar as suas próprias estratégias

Dependendo do caso de uso principal da ferramenta, ela deve fornecer uma série de recursos para analisar as estratégias de seus concorrentes e oferecer percepções práticas para aprimorar as suas próprias estratégias Visualização de dados **Escolha uma ferramenta que apresente os dados em um formato visual fácil de entender. Isso pode ajudá-lo a interpretar e usar melhor as informações

Integrações: Se você precisar que a ferramenta funcione com um software comercial específico, verifique se ela tem integrações nativas que tornam esse processo simples e tranquilo

Se você precisar que a ferramenta funcione com um software comercial específico, verifique se ela tem integrações nativas que tornam esse processo simples e tranquilo Preço: Pense em quanto você está disposto a gastar. Algumas ferramentas são gratuitas, enquanto outras custam dinheiro, mas oferecem mais recursos. Pese os custos em relação aos benefícios para encontrar uma solução que ofereça valor para seu dinheiro

Pense em quanto você está disposto a gastar. Algumas ferramentas são gratuitas, enquanto outras custam dinheiro, mas oferecem mais recursos. Pese os custos em relação aos benefícios para encontrar uma solução que ofereça valor para seu dinheiro Materiais de treinamento e suporte: Escolha uma ferramenta que tenha um bombase de conhecimento e atendimento ao cliente. Eles serão úteis se você tiver problemas ou precisar de ajuda para entender como usar a ferramenta

As 15 melhores ferramentas de análise de concorrência para usar em 2024

Saber o que sua concorrência está fazendo é como ter uma arma secreta em sua caixa de ferramentas de negócios. Porém, com tantas ferramentas disponíveis, pode ser difícil encontrar as ferramentas certas.

Vamos ajudar você a se livrar do barulho. Aqui estão as 15 melhores ferramentas de análise da concorrência que você deve considerar usar em 2024.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciar wiki de análise competitiva

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

O ClickUp é a sua ferramenta completa para gerenciar seus análise competitiva percepções.

Um de seus recursos de destaque é a ferramenta de quadro branco integrada Quadros brancos ClickUp -um espaço colaborativo para analisar as estratégias dos concorrentes. Com recursos como uma ferramenta de caneta, notas adesivas, marcadores e mapas mentais, você pode visualizar seus pensamentos e descobertas, fazer brainstorming de ideias e delinear planos estratégicos de contingência .

Há também Documentos do ClickUp -um hub centralizado para criar e armazenar seus documentos, incluindo planos de pesquisa dados de pesquisa de mercado e de concorrência, perfis de concorrentes e estratégia de negócios.

Você pode compartilhar facilmente esses documentos com a sua equipe, permitindo que eles deixem comentários e sugestões diretamente nos documentos. Isso facilita muito o trabalho em equipe e mantém todos atualizados. ✨

Mas o ClickUp não se limita a organizar as informações. Ele também é um eficiente ferramenta de gerenciamento de projetos para a execução de seus esforços e estratégias de marketing. Você pode dividir suas metas de negócios em etapas acionáveis, delegá-las à sua equipe, definir prazos e acompanhar o progresso. Com o ClickUp, a execução de sua estratégia se torna um processo simplificado e direto.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para que os novos usuários aprendam todos os recursos abrangentes do ClickUp

No momento, o ClickUp AI não está disponível no plano gratuito, mas está disponível por meio de uma avaliação gratuita

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Similarweb

Melhor para analisar a participação de mercado

via Similarweb Similarweb é um site de ferramenta de marketing que oferece uma visão geral do desempenho de pesquisa e da participação de mercado do seu site - e como ele se compara ao de seus principais concorrentes.

Você pode acompanhar várias métricas, como visitas diárias à página, fontes de tráfego de pesquisa, duração da visita, páginas por visita e taxa de rejeição. Se estiver procurando otimizar sua estratégia de SEO ou descobrir novas oportunidades de parceria, a Similarweb é o recurso ideal para você. 🧰

Melhores recursos do Similarweb

Possui uma interface intuitiva e fácil de navegar

Uma extensão do Chrome está disponível para análise competitiva "no local"

O banco de dados da plataforma é atualizado diariamente para que você possa ficar por dentro das tendências

Você terá uma visão geral dos canais que contribuem para o tráfego do site do seu concorrente, como direto, e-mail, referências, social, pesquisa orgânica, pesquisa paga e anúncios gráficos

Ela mostra as principais palavras-chave pagas e orgânicas para as quais seus concorrentes estão ranqueados

Essa ferramenta permite que você veja os principais sites de referência e fontes de mídia social que geram mais tráfego para seus concorrentes

Você pode visualizar o desempenho do seu site em relação a até quatro concorrentes em um piscar de olhos

Limitações do Similarweb

Não é possível capturar dados de sites com pouco tráfego

Os dados de alguns países não são cobertos

Extensão do Chrome lenta em alguns momentos

Planos pagos caros

Preços da Similarweb

Iniciante: $149/mês por usuário

$149/mês por usuário Profissional: $399/mês por usuário

$399/mês por usuário Equipe: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da Similarweb

G2: 4.5/5 (760+ avaliações)

4.5/5 (760+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

3. Ahrefs

Melhor para análise de SEO

via Ahrefs O Ahrefs é uma ferramenta abrangente de Software de SEO desenvolvido para ajudá-lo a otimizar o tráfego orgânico do seu site. Essa ferramenta de pesquisa competitiva o ajuda a encontrar palavras-chave lucrativas, descobrir conteúdo de nicho bem-sucedido e acompanhar o progresso da classificação ao longo do tempo.

Além disso, você pode acompanhar o desempenho de SEO do seu concorrente visualizando o tráfego orgânico, as palavras-chave de classificação, os domínios de referência e os anúncios PPC.

A Ahrefs é ideal para agências de SEO, equipes de marketing de conteúdo e proprietários de sites que buscam classificar rapidamente o conteúdo em sites novos (e existentes) ou aumentar o desempenho geral da pesquisa orgânica. 📈

Melhores recursos da Ahrefs

Permite que você avalie os problemas do seu site com recomendações para corrigi-los

Fornece insights por meio da ferramenta de pesquisa de palavras-chave sobre as palavras-chave de seus concorrentes, incluindo volume de pesquisa, dificuldade, palavras-chave relacionadas e perguntas frequentes

Permite que você acompanhe o volume de conteúdo publicado por seus concorrentes

Mostra as palavras-chave para as quais seus concorrentes estão classificados, mas você não está, por meio do recurso de lacuna de conteúdo

Tem uma extensão do Chrome para coletar insights de palavras-chave em pesquisas do Google em tempo real

Permite que você veja as páginas da Web mais bem classificadas do seu site, bem como as dos sites de seus concorrentes

Oferece uma visão geral da quantidade e da qualidade dos backlinks de seus concorrentes

Limitações do Ahrefs

Cada clique durante a pesquisa de palavras-chave consome um crédito

A interface pode parecer esmagadora para novos usuários

Possui dados limitados sobre palavras-chave de baixo volume

Não há plano gratuito

Preços da Ahrefs

Lite: A partir de US$ 99/mês

A partir de US$ 99/mês Standard: A partir de $199/mês

A partir de $199/mês Avançado: A partir de $399/mês

A partir de $399/mês Enterprise: A partir de US$ 999/mês

Ahrefs ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 470 avaliações)

4,6/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4,7/5 (520+ avaliações)

4. BuzzSumo

Melhor para análise de conteúdo

via BuzzSumo O BuzzSumo é uma das melhores ferramentas de análise da concorrência para ajudar a criar conteúdo envolvente para seu público. Ele permite que você encontre tópicos populares e de tendências, fornecendo insights sobre o conteúdo que pode captar a atenção do seu público.

Além disso, você pode monitorar a presença on-line da sua marca, compará-la com a concorrência e aproveitar os influenciadores de mídia social para ampliar seu alcance. Se você deseja otimizar sua estratégia de marketing de conteúdo e se conectar efetivamente com seu público-alvo, o BuzzSumo é a ferramenta ideal para isso.

Melhores recursos do BuzzSumo

Facilita a localização de tópicos de tendência em seu setor

Permite comparar vários tópicos e acompanhar suas tendências ao longo do tempo

Rastreia cada menção de nomes de marcas e produtos da concorrência (inclusive a sua)

Permite que você siga palavras-chave orgânicas e conteúdo de sites e autores específicos

Reúne perguntas populares relacionadas a uma palavra-chave específica de fóruns on-line, incluindo Reddit, Quora e Amazon

Permite que você analise o desempenho do conteúdo do seu concorrente pelo envolvimento dele em plataformas sociais como Facebook, Twitter e Pinterest

Oferece uma visão geral dos principais influenciadores e contas de mídia social para possíveis parcerias e colaborações

Limitações do BuzzSumo

Falta integração com plataformas como LinkedIn, Snapchat e TikTok

Só funciona bem para tópicos amplos

Interface pouco intuitiva

Planos caros

Preços do BuzzSumo

Básico: $119/mês

$119/mês Criação de conteúdo: $249/mês

$249/mês RP & Comms: $249/mês

$249/mês Suite: $499/mês

$499/mês Enterprise: $999/mês

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

5. Surfista

Melhor para análise de conteúdo

via Surfista O Surfer é uma ferramenta de análise de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) que ajuda a aprimorar o conteúdo escrito para obter classificações de pesquisa mais altas entre seus concorrentes. Ela fornece sugestões em tempo real para aprimorar seu texto, como otimizar o uso de palavras-chave, melhorar a estrutura e aprimorar a legibilidade.

Quer você seja um profissional de marketing de conteúdo ou um especialista em SEO, o Surfer pode ajudá-lo a criar artigos de alta qualidade e otimizados para SEO. 🤩

Melhores recursos do Surfer

Ajuda a identificar e corrigir problemas técnicos e de SEO na página

Fornece insights sobre palavras-chave, incluindo volumes de pesquisa, dificuldade e termos relacionados

Oferece sugestões de SEO em tempo real para otimizar seu conteúdo para pesquisa

Facilita a pesquisa, a criação e a otimização rápidas de seus artigos com o Surfer AI

Tem uma extensão do Chrome para descobrir rapidamente o volume de pesquisa, o CPC e as palavras-chave relacionadas a termos específicos que você digita na pesquisa do Google

Permite que você entenda o que exatamente faz com que as páginas mais bem classificadas sejam bem-sucedidas com sua ferramenta SERP Analyzer, para que você possa espelhar esses resultados

Limitações do surfista

O editor de conteúdo não permite que você crie ou adicione tabelas

O preço não é amigável para pequenas empresas

Pode ficar lento às vezes

Preços do Surfer

Essencial: $89/mês

$89/mês Avançado: $179/mês

$179/mês Max: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Surfer classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 460 avaliações)

4,8/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,9/5 (370+ avaliações)

6. Tendências do Google

Melhor para previsão de tendências

via Tendências do Google O Google Trends é uma ferramenta gratuita de análise competitiva do Google que permite acompanhar a frequência de pesquisa de palavras-chave ou frases específicas. Ela oferece insights sobre a popularidade global e regional de uma palavra ou frase.

Além disso, essa ferramenta gratuita permite observar as mudanças na popularidade ao longo do tempo, o que a torna um excelente recurso para identificar tendências e padrões de usuários. Use esses dados para informar sua estratégia geral estratégia e planos de marketing .

Melhores recursos do Google Trends

As seções Explorar e Tendências atuais permitem descobrir tópicos populares em vários países e categorias

Gráficos de linhas, barras e mapas facilitam a interpretação dos dados da empresa em um piscar de olhos

Usemodelos de comparação para comparar a popularidade e as tendências de até cinco palavras-chave ao mesmo tempo

O recurso de consultas relacionadas ajuda a descobrir palavras-chave associadas ao termo que você está pesquisando

Além da pesquisa na Web do Google, você pode explorar pesquisas em várias plataformas, como a Pesquisa de imagens, a Pesquisa de notícias, o Google Shopping e a Pesquisa do YouTube

Limitações do Google Trends

Os dados demoram alguns dias para serem atualizados

Não registra termos de pesquisa de baixo volume

Não fornece o volume exato de pesquisa de palavras-chave

Preços do Google Trends

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Google Trends

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

7. Google Analytics

Melhor para análise de sites

via Google Analytics O Google Analytics é uma ferramenta avançada que fornece informações detalhadas sobre o tráfego do seu site. Ele fornece informações sobre seus visitantes, incluindo dados demográficos, localização geográfica e comportamento geral.

Além disso, você pode entender como os usuários interagem com o seu site, como as páginas que visitam, quanto tempo permanecem e as ações que realizam (por exemplo, fazer uma compra ou preencher um formulário). Esses insights ajudam a otimizar seu site para proporcionar uma melhor experiência ao usuário e aumentar as conversões.

Melhores recursos do Google Analytics

Tem um plano gratuito generoso que atende às necessidades da maioria das empresas

Coleta detalhes demográficos sobre os visitantes do seu site, incluindo idade, sexo e localização

Fornece análises de tráfego detalhadas, incluindo o número de visitantes diários, fontes de tráfego (por exemplo, mídia social, anúncios do Google etc.) e os dispositivos e navegadores usados

Permite visualizar as etapas específicas que os usuários realizam enquanto navegam no seu site com o recurso de fluxo de comportamento

Permite definir e rastrear métricas de conversão, como um visitante do site que faz uma compra, visualiza uma página específica ou passa um determinado período de tempo em seu site

Limitações do Google Analytics

Curva de aprendizado acentuada

Às vezes, os dados demoram a carregar

Há um grande salto de preço da versão gratuita para o Analytics 360

Preços do Google Analytics

Google Analytics: Gratuito

Gratuito Google Analytics 360: US$ 12.500/mês

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 7.500 avaliações)

8. Majestoso

via Majestic O Majestic é uma ferramenta de análise de concorrentes de SEO especializada em análise de backlinks. Ela oferece uma visão geral abrangente do seu perfil de backlinks e do perfil de seus concorrentes. Esses insights ajudam a otimizar sua estratégia de criação de links e, com isso, melhoram o desempenho geral de SEO do seu site.

O Majestic é popular entre os proprietários de sites, especialistas em SEO e profissionais de marketing digital que buscam aumentar a autoridade de domínio e as classificações dos mecanismos de busca de seus sites. 💪🏻

Melhores recursos do Majestic

Permite que você analise os dados de backlinks de vários URLs ao mesmo tempo

Fornece dois índices separados para um URL específico - o índice histórico para dados de backlinks anteriores e o índice novo para os dados de backlinks mais atualizados

Mede a qualidade e a quantidade dos backlinks do seu site e do site do concorrente

Permite que você visualize uma comparação lado a lado dos perfis de links de dois sites

Limitações do Majestic

Interface pouco intuitiva

Planos caros

Não há plano gratuito

Preços do Majestic

Lite: US$ 49,99/mês

US$ 49,99/mês Pro: US$ 99,99/mês

US$ 99,99/mês API: A partir de US$ 399,99/mês

Avaliações e resenhas do Majestic

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

9. Hootsuite

Melhor para análise de presença digital e social

via Hootsuite O Hootsuite é uma ferramenta abrangente de estratégia de marketing e gerenciamento de mídia social que muitas equipes usam para analisar a concorrência. A partir de um único painel, é possível publicar em diferentes contas de mídia social ao mesmo tempo e manter uma programação regular de publicações.

Você também pode usar o Hootsuite para otimizar suas atividades de mídia social (por exemplo, visualizar seu feed inicial, responder a comentários etc.) sem precisar visitar cada site separadamente. É uma ótima ferramenta para empresas que têm dificuldades para gerenciar sua presença em várias plataformas de mídia social.

Melhores recursos do Hootsuite

Conecta-se a sete plataformas populares de mídia social: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube

Sugere horários recomendados para postar em suas contas para obter o máximo de engajamento

Ajuda você a criar rapidamente legendas de postagens com o escritor de IA incorporado e o gerador de hashtag

Integra-se ao Canva e ao Grammarly para simplificar a criação de conteúdo visualmente atraente com legendas sem erros

Permite monitorar conversas e menções sobre sua marca em diferentes redes sociais

Tem ferramentas analíticas abrangentes para acompanhar o desempenho da mídia social

Limitações do Hootsuite

Não há plano gratuito

Apenas um usuário no plano básico

Interface complexa para novos usuários

Lento nos horários de pico

Preços da Hootsuite

Profissional: US$ 99/mês

US$ 99/mês Equipe: $249/mês

$249/mês Empresarial: $739/mês

$739/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.460+ avaliações)

10. Owletter

Melhor para análise competitiva de marketing por e-mail

via Carta do proprietário O Owletter é uma ferramenta de monitoramento para acompanhar os boletins informativos por e-mail de seus concorrentes. Em vez de assinar boletins informativos individuais e sobrecarregar sua caixa de entrada, ele captura e salva e-mails dos domínios de seus concorrentes.

Além disso, ele tem recursos de análise que o ajudam a entender as estratégias de e-mail de seus concorrentes, identificando temas e padrões comuns nos e-mails deles para lhe dar uma vantagem competitiva. Esses insights são úteis para a elaboração de campanhas de marketing por e-mail mais eficazes.

melhores recursos do #### Owletter

Tem uma interface fácil de navegar

Permite que você rastreie vários sites de concorrentes ao mesmo tempo

Captura e armazena automaticamente todos os e-mails dos sites que você escolhe rastrear

Preserva a aparência original de cada e-mail como um instantâneo, para que você possa ver a formatação e os recursos visuais exatos usados

Permite que você veja o número de e-mails enviados por seus concorrentes, o dia e a hora em que foram enviados e a reputação de spam deles

Limitações do Owletter

Não há plano gratuito

Integrações limitadas com aplicativos externos

Falta uma análise mais detalhada, como taxas de cliques e de conversão

Preços do Owletter

Inicial: $19/mês

$19/mês Pro: $39/mês

$39/mês Ilimitado: $79/mês

Owletter ratings and reviews

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

11. SpyFu

Melhor para análise de PPC

via SpyFu O SpyFu é uma ferramenta abrangente de SEO que fornece dados detalhados sobre as estratégias de SEO de seus concorrentes. Ele oferece insights sobre as palavras-chave mais lucrativas, pesquisas pagas e orgânicas e histórico de classificação. O SpyFu é uma ótima ferramenta para pesquisa de concorrentes de PPC e pode ajudá-lo a descobrir novas palavras-chave para segmentar.

Melhores recursos do SpyFu

Permite que você baixe as palavras-chave de PPC de seus concorrentes

Fornece histórico de classificação de pesquisa orgânica por mais de uma década

Oferece resultados de pesquisa ilimitados, exportações de dados e PDFs de visão geral do domínio

Simplifique seuGerenciamento de projetos de SEO criando grupos de palavras-chave e configurando notificações

SpyFu limitações

Alguns usuários relataram que os dados podem, ocasionalmente, estar um pouco desatualizados

A interface pode ser confusa para iniciantes

SpyFu preço

Plano básico : $39/mês

$39/mês Plano profissional: $79/mês

SpyFu avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

12. iSpionage

Melhor para pesquisa competitiva de mídia social

via iSpionage o iSpionage é uma ferramenta avançada de SEO que ajuda você a entender as estratégias da concorrência. Seu conjunto abrangente de recursos inclui pesquisa de concorrentes de PPC, pesquisa de concorrentes de SEO e pesquisa de concorrentes de mídia social. O iSpionage fornece dados detalhados sobre palavras-chave, conteúdo de anúncios e backlinks dos concorrentes, proporcionando uma visão completa das táticas deles.

Melhores recursos do iSpionage

Oferece dados abrangentes sobre palavras-chave e textos de anúncios para sete mecanismos de pesquisa em mais de 90 países

Fornece insights sobre as estratégias de conversão dos concorrentes

O recurso Campaign Watch permite monitorar as estratégias de campanha dos concorrentes

Integrações com ferramentas como Google Ads, Bing Ads e Yahoo Ads para aprimorar seus esforços de SEO

Limitações do iSpionage

Os usuários relataram que o design do sistema pode ser um pouco ultrapassado

Pode ser caro para empresas menores ou usuários individuais

Preços do iSpionage

Iniciante: $59/mês

$59/mês Profissional: $99/mês

$99/mês Avançado: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

iSpionage avaliações e comentários

G2: 3,5/5 (mais de 10 avaliações)

3,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

13. Semrush

Melhor para marketing digital

via Semrush O Semrush é um kit de ferramentas completo para profissionais de marketing digital. Ele abrange SEO, PPC, SMM e análise da concorrência. Essa ferramenta ajuda você a entender as estratégias da concorrência, inclusive a publicidade em display, o link building e a pesquisa orgânica e paga. A Semrush oferece um conjunto de relatórios analíticos para você se aprofundar no tráfego da Web e na visibilidade on-line de seus concorrentes.

Melhores recursos da Semrush

Fornece dados sobre as fontes de tráfego de seus concorrentes, palavras-chave de classificação e resultados de mídia social

Oferece análise detalhada de links para qualquer domínio

A ferramenta Advertising Research permite que você analise os orçamentos de anúncios de seus concorrentes e identifique as cópias de anúncios mais bem-sucedidas

Integrações com o Google Analytics, o Google Search Console, o Google My Business e o Google Ads

Limitações da Semrush

Alguns usuários relataram que a grande quantidade de dados pode ser esmagadora

A interface pode demorar um pouco para os iniciantes se acostumarem

Preços da Semrush

Pro: $129,95/mês por usuário

$129,95/mês por usuário Guru: $249,95/mês por usuário

$249,95/mês por usuário Business: $499,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

14. Kompyte

O melhor para inteligência competitiva atualizada

via Kompyte A Kompyte é uma ferramenta de inteligência competitiva que fornece às empresas insights sobre as estratégias e ações de seus concorrentes, permitindo que elas tomem decisões eficazes. Com essa ferramenta, os usuários podem rastrear os concorrentes em vários canais e obter atualizações em tempo real.

Melhores recursos do Kompyte

Alertas em tempo real sobre atualizações de concorrentes em canais como sites, mídias sociais, campanhas publicitárias etc

Comparação lado a lado dos sites do usuário e do concorrente para destacar as alterações

A análise orientada por IA oferece insights sobre as estratégias dos concorrentes, ajudando os usuários a aproveitar as oportunidades

Integração com plataformas populares de vendas e marketing, incluindo HubSpot, Salesforce e Slack

Limitações do Kompyte

Alguns usuários relataram que a ferramenta requer um pouco de personalização para obter os resultados mais adequados.

O preço pode ser menos acessível para empresas menores ou startups

Preços da Kompyte

Entre em contato com o departamento de vendas paraplanos de preços Avaliações e resenhas do Kompyte

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

15. Giz de cera

Melhor para análise de concorrentes com IA

via Giz de cera A Crayon oferece um conjunto completo de recursos de análise da concorrência, permitindo que os usuários acompanhem vários aspectos da estratégia da concorrência. O Crayon usa IA para fornecer uma visão geral completa da concorrência, incluindo atividade de mídia social, alterações no site e muito mais.

Melhores recursos do Crayon

Insights detalhados sobre preços, produtos e estratégias dos concorrentes

A análise de mercado e o rastreamento de tendências ajudam as empresas a identificar e a se agarrar às tendências do mercado antes dos concorrentes

Integração com ferramentas populares de vendas e marketing para uma experiência mais simplificada

Alertas em tempo real, garantindo que os usuários estejam sempre atualizados sobre as atividades dos concorrentes

limitações do #### Crayon

A configuração e a familiarização com a plataforma podem ser bastante complexas para alguns usuários

Os recursos premium só podem ser acessados em planos mais caros

Preços do Crayon

Entre em contato com o departamento de vendas para obter umademonstração do software e preços Crayon ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (6 avaliações)

Fique à frente do jogo com ferramentas gratuitas de análise competitiva

Essas 15 melhores ferramentas de análise da concorrência podem ser um divisor de águas para aumentar a visibilidade on-line de sua empresa e impulsionar o crescimento.

Mas, embora elas possam fornecer insights valiosos, gerenciar e organizar essas descobertas é igualmente importante. Felizmente, o ClickUp torna isso muito fácil.

Como uma plataforma de produtividade abrangente, o ClickUp pode ajudá-lo a acompanhar os principais insights da concorrência e, ao mesmo tempo, supervisionar a execução de seus negócios e estratégia de produto . Como resultado, você não apenas entenderá melhor seus concorrentes, mas também os superará. 🏆

Você está pronto para sair na frente da concorrência e ser notado por seus clientes em potencial? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!