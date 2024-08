10 melhores alternativas ao Canva para design gráfico em 2024

Você já teve a sensação de estar atingindo um platô de design com o Canva? Como especialista em mídia social ou profissional de marketing, você sabe que recursos visuais atraentes são essenciais para uma campanha bem-sucedida campanha de marketing .

No entanto, depender exclusivamente de uma plataforma para atender às suas necessidades de design pode limitar sua criatividade e fazer com que seu conteúdo pareça obsoleto. Se estiver procurando uma solução mais avançada além das ferramentas básicas de edição, é hora de explorar outras opções.

Vamos nos aprofundar nas melhores alternativas para o Canva e para o design gráfico ferramentas de design para ajudar a aliviar seus pontos problemáticos, melhorar seu fluxo de trabalho e estimular a criatividade. ✨

O que é o Canva?

O Canva ganhou popularidade como um instrumento de design on-line, permitindo que os usuários produzam gráficos, apresentações e vídeos atraentes sem a necessidade de conhecimento prévio de design. A plataforma oferece uma ampla seleção de modelos, imagens e componentes de design, permitindo que os usuários gerem, sem esforço, imagens para marketing de conteúdo de calibre profissional.

via Canva Com sua interface intuitiva e ampla coleção de recursos, o Canva surgiu como a plataforma de design gráfico preferida de várias empresas e indivíduos que buscam desenvolver visuais impressionantes de forma rápida e conveniente.

10 melhores alternativas ao Canva em 2024

Veja a atividade de todos e trabalhe em equipe, mesmo trabalhando remotamente. Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa com o ClickUp Whiteboards

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe que ajuda equipes de todos os tamanhos em diferentes setores a gerenciar suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho.

O que torna o ClickUp uma das principais ferramentas disponíveis atualmente são seus recursos avançados para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe e sua plataforma totalmente personalizável que permite que indivíduos e equipes configurem o ClickUp de acordo com suas necessidades e preferências. Isso significa que essa ferramenta pode atender a qualquer tipo de equipe, incluindo designers e não designers.

Então, o que o torna uma excelente alternativa ao Canva?

Embora o ClickUp não seja uma ferramenta de design gráfico, ele oferece uma extensa lista de recursos para profissionais de marketing, incluindo uma ferramenta altamente intuitiva de Recurso de quadro branco que oferece várias vantagens em relação ao Canva Whiteboards, tornando-o uma ótima alternativa para usuários que procuram uma ferramenta mais abrangente e versátil que vai além do design gráfico.

Aqui estão alguns dos principais recursos que fazem o ClickUp Whiteboards se destacar:

Integração com o gerenciamento de projetos : Os ClickUp Whiteboards são integrados à plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp, para que você possa colaborar facilmente com os membros da sua equipe, atribuir tarefas diretamente do quadro branco, transformar quadros brancos em tarefas acionáveis, anexar arquivos ou documentos e acompanhar o progresso - tudo em um só lugar

: Os ClickUp Whiteboards são integrados à plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp, para que você possa colaborar facilmente com os membros da sua equipe, atribuir tarefas diretamente do quadro branco, transformar quadros brancos em tarefas acionáveis, anexar arquivos ou documentos e acompanhar o progresso - tudo em um só lugar Colaboração em tempo real : Os ClickUp Whiteboards permitem que vários usuários colaborem em tempo real, deixem comentários e feedbacks diretamente nos Whiteboards, conectem tarefas e muito mais, facilitando o trabalho conjunto em projetos e o compartilhamento de ideias

: Os ClickUp Whiteboards permitem que vários usuários colaborem em tempo real, deixem comentários e feedbacks diretamente nos Whiteboards, conectem tarefas e muito mais, facilitando o trabalho conjunto em projetos e o compartilhamento de ideias Recursos flexíveis : Os quadros brancos ClickUp vêm equipados com recursos como notas adesivas, ferramentas de desenho e upload de imagens, facilitando a criação de conteúdo visual dinâmico e envolvente

: Os quadros brancos ClickUp vêm equipados com recursos como notas adesivas, ferramentas de desenho e upload de imagens, facilitando a criação de conteúdo visual dinâmico e envolvente Modelos personalizáveis para cada caso de uso: Seja para criar uma apresentação, uma sessão de brainstorming ou mapear um roteiro de projeto, você pode escolher entre uma biblioteca de modelos com estruturas pré-construídas que facilitam o início do seu trabalho. Para se familiarizar com os quadros brancos do ClickUp, basta usar o arquivoIntrodução ao modelo de quadros brancos do ClickUp para começar

De modo geral, os quadros brancos do ClickUp oferecem uma solução mais abrangente e flexível do que os quadros brancos do Canva. Além disso, o ClickUp pode ajudá-lo a centralizar o feedback e agilizar os processos de aprovação usando o recurso Proofing do ClickUp para fazer anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs.

Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Proofing, atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas

Esses recursos de colaboração, juntamente com a lista abrangente de recursos para gerenciamento de marca, marketing, gerenciamento de equipe e muito mais, fazem do ClickUp uma das melhores alternativas ao Canva para usuários que precisam de recursos mais avançados e flexíveis com opções de personalização.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

: Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais Mais de 15 exibições personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo quadros brancos do ClickUp, calendário, linha do tempo, quadro, gráfico de Gantt e muito mais

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo quadros brancos do ClickUp, calendário, linha do tempo, quadro, gráfico de Gantt e muito mais Funcionalidade de arrastar e soltar : Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas

: Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas Colaboração em equipe : Colabore em tempo real ou trabalhe de forma assíncrona com a visualização de bate-papo, comentários atribuídos e detecção e edição de colaboração em todo o espaço de trabalho do ClickUp

: Colabore em tempo real ou trabalhe de forma assíncrona com a visualização de bate-papo, comentários atribuídos e detecção e edição de colaboração em todo o espaço de trabalho do ClickUp Prova e anotação : Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação usando o recurso Proofing do ClickUp para fazer anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs

: Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação usando o recurso Proofing do ClickUp para fazer anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindosoftware de gerenciamento de marcaeferramentas de design gráficopara consolidar seus aplicativos e reunir todo o seu trabalho em um só lugar

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindosoftware de gerenciamento de marcaeferramentas de design gráficopara consolidar seus aplicativos e reunir todo o seu trabalho em um só lugar Disponível em todos os dispositivos: Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador

limitações do ####

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Pode exigir uma curva de aprendizado

Preços

Grátis para sempre : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 5 por mês/usuário

: uS$ 5 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Business Plus : $19 por mês/usuário

: $19 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 6.680 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 6.680 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.640 avaliações) Experimente isto_ Ferramentas de gerenciamento de campanha !

2. Editor de vídeo Movavi

Melhor para apresentações de vídeo dinâmicas

Usando os recursos de edição da Movavi para criar vídeos personalizados

Enquanto o Canva oferece recursos básicos de edição de vídeo, Movavi Video Editor é uma poderosa ferramenta de edição de vídeo que oferece uma ampla gama de recursos. Com sua interface amigável, é adequada tanto para profissionais quanto para produção de vídeo e amadores, permitindo que eles criem facilmente vídeos dinâmicos com visuais impressionantes.

O Movavi tem várias opções de personalização, como transições, animações, títulos e faixas de música, facilitando a criação de qualquer projeto. Além disso, seu editor de áudio integrado permite que os usuários ajustem os níveis de som e adicionem música de fundo ou efeitos sonoros. Entre outros recursos excelentes estão mais de 150 predefinições de filtros que fornecem resultados visuais de alta qualidade em um clique. Esses recursos fazem do Movavi uma das melhores alternativas ao Canva, pois os recursos de edição de vídeo do Canva são limitados.

Melhores recursos

Fácil de usar : A interface de usuário intuitiva torna fácil para qualquer pessoa aprender e dominar esse software

: A interface de usuário intuitiva torna fácil para qualquer pessoa aprender e dominar esse software Efeitos especiais de vídeo : Você pode usar os recursos de edição para adicionar transições, animações, títulos e muito mais para criar vídeos dinâmicos em minutos

: Você pode usar os recursos de edição para adicionar transições, animações, títulos e muito mais para criar vídeos dinâmicos em minutos Ferramentas de edição de áudio : Permite ajustar os níveis de som ou adicionar música de fundo ou efeitos sonoros

: Permite ajustar os níveis de som ou adicionar música de fundo ou efeitos sonoros Mais de 150 predefinições de filtros: Oferece resultados visuais de alta qualidade com apenas um clique

limitações do ####

Não há recursos de edição de vídeo em 360 graus

Escolha limitada de opções de títulos entre outras alternativas do Canva

A versão de teste adiciona uma marca d'água aos vídeos

Preços

Teste gratuito : Disponível

: Disponível Assinatura de um ano : $54.95

: $54.95 Licença vitalícia: $74.95

Avaliações e opiniões de clientes

Trustpilot : 4.7 de 5 (mais de 18.000 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 400 avaliações)

3. Venngage

Melhor alternativa para a criação de infográficos

Crie infográficos para mídias sociais, apresentações e muito mais com a Venngage Venngage é uma alternativa popular ao Canva que se concentra principalmente na criação de infográficos. Ele tem uma vasta biblioteca de modelos, ícones, gráficos e ilustrações que podem ser usados para criar infográficos e conteúdo visual impressionante, como ativos de mídia social, em minutos.

O software também apresenta ferramentas intuitivas de design de arrastar e soltar e opções de formatação automática, o que facilita aos usuários personalizar a aparência de seus infográficos. Além disso, a Venngage tem recursos de colaboração, que permitem que vários membros da equipe trabalhem em um projeto ao mesmo tempo.

Melhores recursos

Interface de usuário simples : Os usuários podem navegar facilmente pela plataforma da Venngage com sua interface de usuário simples

: Os usuários podem navegar facilmente pela plataforma da Venngage com sua interface de usuário simples Vasta biblioteca de elementos : Inclui modelos, ícones, gráficos e ilustrações para todos os tipos de infográficos

: Inclui modelos, ícones, gráficos e ilustrações para todos os tipos de infográficos Ferramentas de design de arrastar e soltar : Facilita aos usuários a personalização da aparência do infográfico

: Facilita aos usuários a personalização da aparência do infográfico Formatação automática: Formata automaticamente o texto, as imagens e outros elementos para obter uma aparência refinada

limitações do ####

Não há recursos de edição de vídeo

Não há suporte para GIFs

Preços

Plano gratuito com recursos limitados

Premium : uS$ 10 por mês/usuário

: uS$ 10 por mês/usuário Business : uS$ 24 por mês/usuário

: uS$ 24 por mês/usuário Enterprise: uS$ 499 por mês para 10 estações

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 120 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 300 avaliações)

4. Tipo

Melhor para criar vídeos com texto

Edite vídeos e adicione texto com o Typito Typito é uma ferramenta de edição de vídeo baseada na Web com alguns recursos de edição exclusivos que permitem aos usuários criar vídeos de qualidade profissional com facilidade.

A plataforma oferece uma ampla variedade de modelos e elementos de design, facilitando aos usuários a criação de vídeos envolventes para várias finalidades. Ela vem com mais de 300 modelos profissionais e uma biblioteca de mais de um milhão de imagens, arquivos de música, vídeos e fontes livres de royalties. O Typito também oferece aos usuários opções automatizadas de estilo de texto, que podem ser usadas para criar títulos, legendas ou chamadas cativantes.

A plataforma também oferece suporte à integração com aplicativos populares, como Dropbox, Google Drive e YouTube . Além disso, o Typito também oferece uma API para desenvolvedores, para que eles possam criar integrações personalizadas na plataforma.

Melhores recursos

Interface de usuário intuitiva : Os usuários podem navegar facilmente pela plataforma do software com sua interface de usuário simples.

: Os usuários podem navegar facilmente pela plataforma do software com sua interface de usuário simples. Ferramentas de design do tipo arrastar e soltar : Facilitam a personalização da aparência do videoclipe pelos usuários.

: Facilitam a personalização da aparência do videoclipe pelos usuários. Modelos projetados profissionalmente: Oferece uma ampla seleção de modelos para escolha.

limitações do ####

Sem suporte a 4K/HD

Opções de cores limitadas

Preços

Plano gratuito : Disponível com recursos limitados

: Disponível com recursos limitados Solo : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Pro: uS$ 29 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4.7 de 5 (mais de 80 avaliações)

5. Local

Melhor alternativa aos modelos de apresentação

Obtenha acesso aos modelos de apresentação no Placeit Placeit é uma das alternativas ao Canva que oferece uma extensa biblioteca de modelos, maquetes, logotipos e elementos de design gráfico. A plataforma oferece mais de 50.000 imagens, gráficos e modelos isentos de royalties para você escolher, de modo que é possível personalizar os designs e adicionar seu próprio texto ou logotipo sem nenhuma dificuldade.

A plataforma também vem com ferramentas avançadas de animação que permitem aos usuários animar seus visuais de forma rápida e fácil. Além disso, ela permite que os usuários compartilhem seus designs diretamente por e-mail ou canais de mídia social com um único clique. Por fim, a plataforma se integra a vários aplicativos populares de terceiros, de modo que os usuários podem aproveitar as ferramentas e os serviços existentes para obter mais do Placeit.

Melhores recursos

Mais de 50.000 imagens livres de royalties : Oferece uma ampla seleção de visuais e modelos de alta qualidade para escolher

: Oferece uma ampla seleção de visuais e modelos de alta qualidade para escolher Ferramentas avançadas de animação : Permite que os usuários criem animações envolventes de forma rápida e fácil com o clique de um botão

: Permite que os usuários criem animações envolventes de forma rápida e fácil com o clique de um botão Várias opções de exportação: Os usuários podem compartilhar seus designs com apenas um clique para obter o máximo de alcance

limitações do ####

Não há plano gratuito disponível

Preços

Teste gratuito : Disponível

: Disponível Assinatura ilimitada: A partir de US$ 7,47 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

Trustpilot : 3.2 de 5 (mais de 1100 avaliações)

: 3.2 de 5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 10 avaliações)

6. VistaCreate (Crello)

Melhor alternativa ao criador de logotipos Canva

Crie logotipos e designs gráficos com o VistaCreate VistaCreate o VistaCreate, anteriormente conhecido como Crello, é uma plataforma de design gráfico avançada e fácil de usar que oferece uma ampla variedade de modelos e elementos de design personalizáveis. Essa plataforma é uma excelente alternativa ao Canva porque oferece uma interface e funcionalidade semelhantes, além de alguns recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades.

A plataforma vem com mais de 25.000 modelos de design que incluem logotipos, folhetos, brochuras e pôsteres. Além disso, o VistaCreate também fornece aos usuários acesso a uma biblioteca de mais de 10 milhões de imagens e elementos livres de royalties. Ele também oferece um criador de logotipo com tecnologia de IA que ajuda os usuários a criar um logotipo perfeito em instantes.

Melhores recursos

Ferramentas de arrastar e soltar fáceis de usar : Permite que os usuários movam, redimensionem e personalizem seus elementos de design rapidamente

: Permite que os usuários movam, redimensionem e personalizem seus elementos de design rapidamente Mais de 10.000 modelos personalizáveis : Oferece aos usuários uma ampla variedade de opções para criar logotipos, anúncios, ativos de mídia social e muito mais

: Oferece aos usuários uma ampla variedade de opções para criar logotipos, anúncios, ativos de mídia social e muito mais Mais de 12 milhões de fotos, ilustrações, ícones e vídeos de banco de imagens : Dá aos usuários acesso a uma biblioteca de conteúdo de mídia livre de royalties

: Dá aos usuários acesso a uma biblioteca de conteúdo de mídia livre de royalties Recurso de kit de marca : Adicione suas próprias fontes, paletas de cores e logotipos personalizados ao kit de marca e acesse-os facilmente sempre que precisar marcar seu conteúdo

: Adicione suas próprias fontes, paletas de cores e logotipos personalizados ao kit de marca e acesse-os facilmente sempre que precisar marcar seu conteúdo Ferramenta de redimensionamento inteligente: Redimensione sua imagem ou até mesmo todo o design com um clique, prepare rapidamente o conteúdo para várias plataformas de publicação e promova sua marca on-line em várias contas de mídia social

limitações do ####

Algumas ferramentas só estão disponíveis com um plano premium

Preços

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro: $10 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 390 avaliações)

7. Piktochart

Melhor para criar gráficos e infográficos para mídias sociais

Crie imagens, imagens de mídia social e infográficos com o Piktochart Piktochart é uma das principais alternativas ao Canva, especializada na criação de infográficos, apresentações e relatórios visualmente atraentes. Essa plataforma foi projetada para usuários e profissionais de marketing de mídia social que desejam apresentar dados e informações de forma visualmente atraente sem gastar horas no processo de design.

O software oferece um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma variedade de modelos que permitem aos usuários criar imagens, design gráfico personalizado, ícones e muito mais.

Melhores recursos

Mais de 1.000 modelos de infográficos : Acesse elementos de design e modelos de mídia social para publicações em mídias sociais,conteúdo visuale muito mais

: Acesse elementos de design e modelos de mídia social para publicações em mídias sociais,conteúdo visuale muito mais Ferramentas de visualização de dados : Facilita a criação de visualizações interativas a partir de seus dados

: Facilita a criação de visualizações interativas a partir de seus dados Assistente de design integrado assistido por IA: Oferece uma maneira simples de criar visuais complexos com rapidez e facilidade

limitações do ####

Uma plataforma de design menos versátil em comparação com outras

Alguns recursos e modelos só estão disponíveis com uma assinatura paga

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível Pro : uS$ 14 por mês/usuário

: uS$ 14 por mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 160 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 160 avaliações)

8. PlayPlay

Melhor para criar apresentações interativas

Crie vídeos com aparência profissional em minutos, sem habilidades técnicas ou criativas, com o PlayPlay PlayPlay é uma alternativa ao Canva especializada na criação de vídeos para mídia social, marketing e comunicações internas. Com sua interface simples e intuitiva, o PlayPlay facilita aos usuários sem experiência em edição de vídeo a criação de vídeos envolventes e com aparência profissional.

O PlayPlay também tem um poderoso recurso de edição de vídeo assistido por IA que simplifica o processo de criação de vídeos com aparência profissional. Além disso, ele vem com integrações para todas as plataformas populares de mídia social, permitindo que você compartilhe facilmente suas criações como postagens de mídia social e com outras pessoas.

Melhores recursos

A opção de animar texto, imagens e vídeos : Ajuda a criar infográficos e visuais dinâmicos

: Ajuda a criar infográficos e visuais dinâmicos Variedade de modelos : Oferece aos usuários uma ampla gama de opções de design para seus projetos

: Oferece aos usuários uma ampla gama de opções de design para seus projetos Suporte para resoluções HD/4K: Garante a mais alta qualidade de saída

limitações do ####

Não há versão gratuita disponível

Opções de personalização limitadas em comparação com outras plataformas

Preços

Teste gratuito : Disponível

: Disponível Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 80 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 20 avaliações)

9. Pixlr

Melhor para editar e aprimorar imagens de mídia social

Edite fotos e crie gráficos diretamente em seu navegador com o Pixlr Pixlr é um software avançado de edição de fotos que facilita aos usuários a edição e o aprimoramento de suas fotos de forma rápida e fácil para criar conteúdo visual impressionante.

Esse editor gráfico estático oferece uma ampla gama de ferramentas de edição de fotos, incluindo filtros, efeitos, correção de cores e uma ferramenta de corte rápido de imagens. Os usuários também podem adicionar texto, molduras e adesivos para aprimorar suas imagens.

Além disso, o editor de fotos permite que os usuários retoquem rapidamente suas fotos com ferramentas de nível profissional, como nitidez, desfoque e ajuste de contraste.

O Pixlr também oferece um editor de fotos móvel gratuito para dispositivos iOS e Android, permitindo que os usuários editem fotos em qualquer lugar. De modo geral, o Pixlr é uma das melhores alternativas ao Canva para quem deseja aprimorar suas imagens de forma rápida e fácil para as mídias sociais e muito mais.

Melhores recursos

Ampla gama de ferramentas de edição de fotos : Oferece uma ampla seleção de ferramentas para editar e aprimorar fotos com rapidez e facilidade

: Oferece uma ampla seleção de ferramentas para editar e aprimorar fotos com rapidez e facilidade Ferramentas de retoque : Permite que os usuários retoquem profissionalmente suas fotos com ferramentas avançadas, como ajuste de nitidez, desfoque e contraste

: Permite que os usuários retoquem profissionalmente suas fotos com ferramentas avançadas, como ajuste de nitidez, desfoque e contraste Ferramentas rápidas de remoção de fundo: Apague o fundo dos objetos mais difíceis, carregue até 50 fotos e remova o fundo de uma só vez, mesmo com um tamanho de corte diferente

limitações do ####

Edição focada apenas em fotos

Preços

Plano gratuito : Disponível com recursos limitados

: Disponível com recursos limitados Plano Plus : uS$ 0,75 por mês

: uS$ 0,75 por mês Premium : uS$ 4,90 por mês

: uS$ 4,90 por mês Equipe: uS$ 9,91 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 130 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 95 avaliações)

10. PicMonkey

Melhor para criar banners do YouTube

Crie belas fotos, logotipos, imagens de mídia social e capas para o Facebook com o PicMonkey PicMonkey é uma alternativa ao Canva especializada na criação de banners do YouTube, anúncios de mídia social e logotipos. Com sua interface intuitiva e extensa biblioteca de modelos, o PicMonkey é uma ótima alternativa ao Canva para usuários que desejam uma ferramenta de design simples, mas poderosa.

A plataforma oferece uma ampla variedade de modelos projetados profissionalmente para banners do YouTube e outros designs, para que os usuários possam criar gráficos impressionantes em minutos. Além disso, a plataforma também apresenta um editor de arrastar e soltar que facilita a personalização de modelos existentes ou a criação de designs totalmente originais.

Além disso, o PicMonkey oferece filtros, texturas e formas, que dão aos usuários o poder de criar visuais complexos, tornando-o uma das melhores alternativas ao Canva atualmente.

Melhores recursos

Editor de arrastar e soltar : Facilita a criação de imagens

: Facilita a criação de imagens Biblioteca integrada de imagens e fontes : Oferece aos usuários acesso a centenas de elementos de design diferentes

: Oferece aos usuários acesso a centenas de elementos de design diferentes Modelos pré-fabricados : Oferece aos usuários uma maneira rápida de começar a trabalhar em seus projetos

: Oferece aos usuários uma maneira rápida de começar a trabalhar em seus projetos Ferramentas avançadas de edição: Permite que os usuários personalizem seus visuais com facilidade

limitações do ####

Não há versão gratuita disponível

Alguns recursos e ferramentas avançados só estão disponíveis com uma assinatura de nível superior

Preços

Básico : uS$ 72 por ano

: uS$ 72 por ano Pro : uS$ 120 por ano

: uS$ 120 por ano Business: $228 por ano

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 380 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 1000 avaliações)

O que faz uma boa alternativa ao Canva

Ao procurar alternativas para o Canva, é essencial considerar os seguintes fatores:

Facilidade de uso: A plataforma deve ser amigável e fácil de navegar, mesmo para aqueles com experiência mínima em design gráfico

A plataforma deve ser amigável e fácil de navegar, mesmo para aqueles com experiência mínima em design gráfico Variedade de modelos: Uma alternativa viável deve oferecer uma ampla gama de modelos profissionais adequados para vários setores e finalidades

Uma alternativa viável deve oferecer uma ampla gama de modelos profissionais adequados para vários setores e finalidades Opções de personalização: A plataforma deve permitir que você personalize modelos e elementos de design para criar visuais exclusivos e personalizados

A plataforma deve permitir que você personalize modelos e elementos de design para criar visuais exclusivos e personalizados **Preços: uma boa alternativa ao Canva deve oferecer diferentes opções de preços para atender às necessidades e aos orçamentos de vários usuários

Recurso de colaboração em equipe: A ferramenta deve oferecer suporte à colaboração e ao compartilhamento em equipe para facilitar o trabalho conjunto dos usuários, mesmo quandotrabalhando remotamente ## Incremente seus projetos de design com alternativas ao Canva

Embora o Canva continue sendo uma ferramenta de design popular e versátil, há várias alternativas ao Canva disponíveis em 2024 que oferecem recursos e capacidades exclusivos.

Se você está procurando uma plataforma que se concentre em design gráfico, criação de infográficos, edição de vídeo ou edição de fotos para ajudar em seus projetos de design, você pode usar o Canva necessidades de marketing se você não tiver uma alternativa ao Canva, essa lista de alternativas deve oferecer uma opção adequada para suas necessidades. Lembre-se de considerar fatores como facilidade de uso, variedade de modelos, opções de personalização, preços e recursos de colaboração ao escolher a melhor alternativa do Canva para suas necessidades específicas.

Por exemplo, se sua estratégia de marketing gira em torno de vídeos, escolha uma solução completa como o Movavi . Se você precisa de imagens atraentes para o Instagram, edite-as com o Pixlr.

E se precisar otimizar seu fluxo de trabalho com roteiros visuais e muito mais, familiarize-se com o Quadro branco ClickUp e todos os benefícios que o ClickUp oferece .

Boa sorte e bom trabalho de design! Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo ---

Escritor convidado: _

victoria é uma gerente de conteúdo com mais de 4 anos de experiência em marketing e já trabalhou em nichos de marketing e blogs. Ela gosta de escrever e pesquisar novos tópicos para compartilhar sua experiência com recursos confiáveis._