As 10 melhores ferramentas de web design (ferramentas de design gráfico) para 2024

No mundo digitalizado de hoje, um site com design de bom gosto é imprescindível. Os clientes em potencial provavelmente se converterão se você tiver um site bem projetado, em comparação com uma plataforma simples.

Felizmente, o cenário atual de web design permite que qualquer pessoa crie seu site. Isso se deve à lista interminável de ferramentas de web design ferramentas de design disponíveis. No entanto, cada uma delas tem requisitos diferentes no que diz respeito a conjuntos de habilidades e know-how.

Com base nessa premissa, pode ser um pouco complicado escolher as melhores ferramentas de web design. Neste artigo, falaremos sobre o que você precisa procurar em ferramentas de web design e as melhores ferramentas de web design para 2024.

Vamos nos aprofundar no assunto.

O que você deve procurar nas ferramentas de web design?

Considerando o número de ferramentas de web design disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher a que melhor atenda às suas necessidades. Então, o que exatamente você deve procurar para ajudar a maximizar sua produtividade e a eficiência de tempo?

Modelos

O primeiro é a disponibilidade de modelos prontos para uso que não exigem habilidades avançadas de web design. Você quer uma ferramenta que tenha modelos adequados, pois isso facilitará o início e lhe dará uma ideia de como o site ficará.

**O CENTRO DE MODELOS DEFINITIVO Central de modelos do ClickUp está repleto de modelos úteis para equipes de design gerentes de projeto e por praticamente qualquer outro motivo para aumentar sua produtividade.

Personalização

Outro recurso que você deve procurar é a personalização. Esse recurso permite que seu equipe de design para ajustar o design da Web e torná-lo exclusivo para suas necessidades. A personalização garante que seu site não seja idêntico ao de seus concorrentes. Com os recursos de personalização, é mais fácil trabalhar no reconhecimento de sua marca e na identidade visual.

Integrações

Além disso, você deseja uma ferramenta de web designer com integração de sistemas. Você quer uma ferramenta que seja compatível com seu sistema de gerenciamento de conteúdo atual, pois assim fica mais fácil importar novo conteúdo sem comprometer o desempenho do site.

Opções

Além disso, procure ferramentas de web design que ofereçam uma série de opções de fontes e gráficos. Isso ocorre porque a tipografia é sua melhor aposta para criar uma identidade visual para seu site. Com muitas opções, fica relativamente mais fácil expressar seu estilo e possivelmente se destacar.

Interface

Por fim, você deseja uma ferramenta de web design com uma interface simples, mas poderosa. Essa interface evita muitas dores de cabeça e lacunas, permitindo que você se concentre apenas no design do site em vez de passar inúmeras horas tentando descobrir como a ferramenta funciona.

As 10 melhores ferramentas de web design para tornar 2024 seu ano mais criativo

No passado, os web designers precisavam escrever e construir seus sites usando código HTML, CSS e javascript. Felizmente, esse não é mais o caso. Com as melhores ferramentas de web design, você pode facilmente dar vida às suas ideias.

Aqui está um resumo das ferramentas de web design mais populares recursos de design e ferramentas que você achará úteis no futuro.

Faça facilmente anotações em imagens no ClickUp e deixe ou atribua comentários à sua equipe de design

Se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de design completa que agilize seu processo de processo de design auxilia o compartilhamento de feedback e maximiza os recursos da sua equipe, então o ClickUp é a ferramenta de web designer ideal para você.

Com a plataforma, você pode visualizar todos os seus projetos de design, acompanhar e melhorar a eficiência da sua equipe de design, otimizar o processo de design e integrar todas as suas ferramentas de design favoritas.

O ClickUp usa seus recursos robustos de gerenciamento de projetos e os combina com a mais moderna ferramenta de design para web colaboração em projetos ferramentas para manter as equipes de projeto na mesma página.

Recursos:

Exibição de tudo, permitindo que os visualizadores vejam tudo, independentemente de onde estejam na hierarquia

Espaço, pasta e listas em que as equipes de design e os departamentos podem ser organizados

Tarefas personalizáveis, juntamente com subtarefas aninhadas e listas de verificação para o fluxo de trabalho de projeto definitivo

Edição em tempo real para colaboração eficiente da equipe

Anotação em PDF e imagens recursos

Automações do ClickUp para economizar tempo usando receitas de automação pré-criadas, incluindo mais de 50 ações, acionadores e condições

Mapas mentais ajudam você a criar belos esboços visuais a partir de uma tela em branco ou de tarefas existentes

Centenas de modelos para as equipes usarem

Integrações fáceis com mais de 1.000 de suas ferramentas favoritas

Pros:

O ClickUp suporta mais de mais de 1.000 integrações * Treinamento gratuito

suporte 24 horas

Personalização de alto nível

O modo off-line permite que você trabalhe sem uma conexão com a Internet

Aplicativos móveis ClickUp permite que você leve seu trabalho para qualquer lugar, em qualquer lugar

Contras:

O alto nível de personalização pode ser excessivo para usuários iniciantes

Preços:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Figma

Via Figma A Figma é uma plataforma de design tudo-em-um que conecta todos no processo de design para que todos na equipe tenham mais condições de entregar produtos mais rapidamente. Seu software de web design é excelente para prototipagem e sistemas de design.

Uma vez inscrito na Figma, você terá acesso à ferramenta FIGJAM associada à empresa. Essa última funciona como uma ferramenta de quadro branco on-line na qual as equipes de design podem colaborar e mapear os processos de design.

Em retrospecto, parece que a Figma foi criada para o futuro da Web.

Recursos:

API

Animação

Ferramentas de CAD

Ferramentas de colaboração

Comentários/Notas

Importação/Exportação de dados

Gerenciamento de design

Modelos de projeto

Login único

Edição de imagens

Teste de desempenho

Teste de usabilidade

Prós:

Recursos infinitos

O Figma pode ser usado para criar protótipos e mockups de aplicativos para a equipe de produtos

Leve

Muitos widgets que você pode usar para realizar workshops memoráveis

Suporte para um ambiente de design colaborativo

Contras:

Curva de aprendizado acentuada

Não há aplicativo móvel

Preços:

Gratuito para até 2 editores e 3 projetos

Profissional: US$ 12 por editor/mês (faturamento anual) e US$ 15 por editor/mês (faturamento mensal)

Organização: US$ 45 por editor/mês (faturamento anual)

Avaliações e resenhas:

G2: 4,7/5 (729 avaliações s)

4,7/5 (729 avaliações Capterra: 4,7/5 (549 avaliações)

3. Canva

Construtor de sites do Canva O Canva oferece aos web designers uma variedade incomparável de categorias gráficas e milhares de modelos criados profissionalmente que devem ajudar até mesmo um amador a começar. E com o Criador de sites do Canva, é muito fácil criar sites de uma página para eventos, portfólios, sites de varejo e muito mais.

A melhor parte é que o uso é gratuito.

Além disso, a plataforma on-line é hospedada na nuvem e pode ser acessada de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo com conexão à Internet. Você pode usar o Canva em um navegador da Web ou como um aplicativo para download para Mac, PC, Chromebook, iOS ou Android.

Se estiver procurando uma ferramenta de web design para edição rápida de imagens e vídeos ou para criar um site de uma página, o Canva é a ferramenta ideal para você. Se você deseja o envolvimento do público no site que criou, também pode implantar o Canva Insights, que fornece análises básicas.

Recursos:

Biblioteca de para equipes * Design responsivo

Colaboração em tempo real

Modelos de uma página para sites personalizados

Analytics com o Canva Pro

Pros:

O download do projeto criado é rápido e confiável

Os usuários podem selecionar facilmente um modelo e começar a editar sem demora

Não é necessário ter experiência em design

Excelentes recursos de aprendizado para sua ferramenta de design e sistemas gerais de design

Conjunto impressionante de novas ferramentas, como o Construtor de Sites do Canva

A interface intuitiva facilita a vida dos designers amadores

Experiência de software de web design fácil de usar

Contras:

A versão gratuita tem marcas d'água que proíbem os usuários de fazer download ou editar mais designs

O download de vários arquivos os comprime automaticamente em um arquivo zip

Bugs ocasionais, pois o Canva é um aplicativo totalmente web

Preços:

Gratuito

Canva Pro: $12,99 por mês ou $119,99 por ano para um usuário

$12,99 por mês ou $119,99 por ano para um usuário Canva for Team: $14,99 por mês ou $149,90 por ano para os primeiros cinco usuários

Avaliações e resenhas:

4. WordPress

Via WordPress.org O WordPress conquistou a reputação de ser a solução ideal para software de web design, pois alimenta quase metade de toda a Internet. Os usuários têm a opção de usar o WordPress.org ou o WordPress.com, ambos baseados nas mesmas ferramentas centrais de software de web design, com apenas algumas diferenças importantes.

O primeiro é uma plataforma auto-hospedada, o que significa que você hospedará seu site usando um serviço de provedor de hospedagem. Por outro lado, o WordPress.com é hospedado pela Automattic.

Em retrospecto, o WordPress se destaca como a melhor ferramenta gratuita de design de sites software de blog para iniciantes.

Recursos:

Realidade aumentada

Design personalizado

Pesquisa por voz

Modo de acessibilidade para widgets

Tipos de conteúdo personalizados

Publicação integrada de notícias e blogs

Segurança gerenciada do site

Suporte para PHP 8

Modo escuro

Pros:

Relativamente barato

Amigável para iniciantes e fácil de começar

Os sites criados com o WordPress funcionam bem em diferentes dispositivos

Altamente modular, com milhares de plugins e temas

Os usuários podem criar praticamente qualquer tipo de site

O WordPress foi projetado para ser responsivo logo ao sair da caixa

Compatível com SEO por padrão

Contras:

Problemas de atualização do software de web design

Alto custo de personalização

Possíveis vulnerabilidades de segurança

A otimização da velocidade do site pode ser um desafio

Preços:

Os preços do WordPress.org variam em relação aos do WordPress.com. O WordPress.org é gratuito. No entanto, há custos adicionais em que você terá de incorrer, incluindo a compra de diferentes planos de hospedagem para suas ferramentas de design.

O WordPress.com tem cinco planos de preços.

Gratuito

Pessoal : uS$ 4 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 4 por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 8 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 8 por mês, cobrado anualmente Empresarial: uS$ 25 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas:

G2: 4,4/5 (2387 avaliações)

4,4/5 (2387 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1.414 avaliações)

5. Adobe

via Adobe Embora relativamente nova no cenário de software de web design, a Adobe se tornou uma opção natural para designers gráficos e de Web . Esse mockup de web design e a ferramenta de prototipagem permitem que os designers idealizem e colaborem em diferentes projetos.

Com o Adobe Photoshop e o Adobe Illustrator em seu conjunto de ferramentas de software de design para Web, sua popularidade entre os designers se traduz em vários tutoriais e recursos na Web que o ajudarão a começar. Isso é especialmente útil quando você está procurando ajuda do Adobe Photoshop com a ferramenta de design de interface do usuário.

A ferramenta de desenvolvimento e design responsivo da Web simplifica a criação de belos sites personalizados para qualquer navegador ou dispositivo. A ferramenta de design também ajuda aqueles que desejam criar designs responsivos para a Web.

Recursos:

Colaboração

Sistema de design de wireframing

Tipos interativos para o processo de design da Web

Interface de usuário moderna e redesenhada, mais ágil e livre de desordem

Acesso a dicas de código

Suporte a vários monitores para Windows

Auxílios visuais para reduzir erros e acelerar o desenvolvimento do site

Suporte ao Git

Pros:

Ótima reputação como um sistema de ponta a pontaFerramentas de design de UX* Integração perfeita com outras ferramentas

Bom desempenho mesmo com arquivos grandes

Contras:

A Adobe só tem uma opção de avaliação gratuita para suas ferramentas de desenvolvimento da Web

Não há recursos de colaboração de web design em tempo real

Preços:

Gratuito: 1 usuário por mês

1 usuário por mês Aplicativo único do Adobe Dreamweaver: US$ 20,99/mês

US$ 20,99/mês Business: US$ 35,99/mês por licença

US$ 35,99/mês por licença Creative Cloud Todos os aplicativos: US$ 54,99/mês

Avaliações e resenhas:

G2: 4,6/5 (34.327 avaliações)

4,6/5 (34.327 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.733 avaliações)

6. Wix

via Wix Editor X Design O Wix é uma ferramenta para desenvolvedores de sites que permite projetar, gerenciar e ampliar sua presença on-line com base em suas necessidades e especificações. Como desenvolvedor da Web, você tem três opções para a criação de sites: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) e Velo by Wix.

Com o Wix Editor, você obtém um construtor de sites fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar e uma série de modelos personalizáveis que atendem perfeitamente aos iniciantes em web design.

Por outro lado, o ADI é um construtor de sites autônomo que ajuda a desenvolver um site inteiro depois que os usuários enviam suas preferências de usuário. Mas esse construtor de sites é fundamental para o WYSIWYG com recursos de arrastar e soltar.

Por fim, com o Velo by Wix, os usuários obtêm uma plataforma de código aberto na qual podem criar aplicativos sofisticados de desenvolvimento da Web. Essa plataforma é ideal para desenvolvedores da Web independentes que desejam criar uma experiência de usuário de site personalizada.

Se você precisa de um construtor de sites intuitivo e de uma ferramenta prática com uma variedade de planos de preços acessíveis, o Wix é a plataforma ideal para você. Você tem a opção de escolher entre mais de 500 modelos personalizáveis pré-desenhados.

Recursos:

Pagamentos on-line integrados

Vendas multicanal ideais para comércio eletrônico

Infraestrutura e ferramentas compatíveis com SEO para criar sites com facilidade

Ferramentas de acessibilidade incorporadas

Ferramentas de bandas gratuitas

Análises e relatórios com a ferramenta de design

Pros:

O Wix é fácil de usar e não requer nenhum histórico de desenvolvimento ou codificação da Web

Plano de preços acessível com um programa de ferramentas gratuitas

Os sites do Wix têm os tempos de carregamento mais rápidos do ecossistema, o que torna essa ferramenta de design a melhor opção para criar sites responsivos

O Assistente de SEO do Wix oferece conselhos úteis para otimizar seu site

Editor simples de arrastar e soltar para web designers amadores ou experientes

Contras:

A capacidade de personalização é limitada, pois os usuários não têm acesso ao código do site

Funcionalidade limitada, o que torna o Wix desfavorável para usuários que administram um blog ou uma loja on-line

Os usuários não podem mudar de tema sem perder seu conteúdo primeiro

Preços:

Combo: $18 por mês

$18 por mês Ilimitado: $23 por mês

$23 por mês Pro: $28 por mês

$28 por mês VIP: $47 por mês

O Wix também oferece alguns planos de negócios e comércio eletrônico. Esses planos incluem:

Business Basics: $28 por mês

$28 por mês Business Unlimited: $33 por mês

$33 por mês Business VIP: $56 por mês

$56 por mês Enterprise: $500 por mês

Avaliações e resenhas:

G2: 4,4/5 (9.159 avaliações)

4,4/5 (9.159 avaliações) Capterra: 4,4/5 (1.545 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Wix !

7. Marvel

Via Marvel Se estiver procurando ferramentas de software de web design que ofereçam prototipagem, testes e entrega rápida ao mercado, a Marvel é a ferramenta ideal para você. Dos criadores de sites da lista, essa ferramenta vem com uma funcionalidade intuitiva de design e prototipagem que torna o wireframing, o design e a prototipagem relativamente rápidos.

As equipes de design podem gerar instantaneamente especificações de design e conectar integrações que potencializam seus fluxo de trabalho de design .

Sem curva de aprendizado e sem necessidade de software de web design, o Marvel é uma excelente opção para iniciantes. Os usuários têm à sua disposição uma biblioteca acessível de modelos e ativos que eliminam a complexidade do processo de design.

O Marvel facilita significativamente a transformação de um modelo de design em protótipos interativos on-line sem escrever uma única linha de código.

Recursos:

Modelos personalizáveis e fáceis de usar em toda a ferramenta de design

Modelos de marca personalizáveis para diferentes elementos da Web

Ícones premium predefinidos que podem ser usados em seu design da Web

Fontes de texto podem ser incluídas nas imagens

Pros:

Fluxo de trabalho entre capturas de tela

Interface de usuário limpa e simples com elementos da Web de layout automático

Os usuários podem enviar um link do projeto para os clientes para facilitar o acesso aos protótipos

A maioria dos recursos é gratuita, o que o torna especialmente útil para novos designers, estudantes e organizações sem fins lucrativos

Baseado na Web para que os usuários possam acessar o aplicativo em qualquer lugar com uma conexão à Internet

Contras:

Desafios na criação de grupos dentro do protótipo

A animação na Marvel não é tão fluida ou suave quanto em outras plataformas

O software de web design não tem opções off-line

Não há opções de anotação

Funcionalidades de animação limitadas para web design

Preços:

A ferramenta de desenvolvimento da Web oferece 5 opções com a possibilidade de iniciar uma avaliação gratuita.

Free (1 usuário, 2 projetos ativos):$0

(1 usuário, 2 projetos ativos):$0 Pro (1 usuário, projetos ilimitados): uS$ 12 por mês

(1 usuário, projetos ilimitados): uS$ 12 por mês Equipe (3 usuários, projetos ilimitados): uS$ 42 por mês

(3 usuários, projetos ilimitados): uS$ 42 por mês Company (6 usuários, projetos ilimitados): uS$ 84 por mês

(6 usuários, projetos ilimitados): uS$ 84 por mês Empresa (usuários ilimitados + projetos): Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e resenhas:

G2: 4,5/5 (1.168 avaliações)

4,5/5 (1.168 avaliações) Capterra: 4,6/5 (83 avaliações)

8. Trello

Via Trello Se você estiver procurando uma ferramenta colaborativa para sua ferramenta de web design, então Trello é a ferramenta ideal para você. A plataforma torna relativamente fácil e gerenciável redigir e-mails e planilhas e reunir toda a equipe com funções de arrastar e soltar para mover tarefas.

Esse estilo Kanban software de gerenciamento de projetos permite que os líderes da equipe de design acompanhem o desempenho de cada membro da equipe de design. A ferramenta de colaboração digital ajuda a manter a produtividade e a promover a colaboração, mesmo em um ambiente de trabalho distribuído.

Ela poderia ser usada para fins de web design, mas o Trello funciona melhor como uma solução de gerenciamento de tarefas.

Recursos:

Capas de cartão que tornam a colaboração colorida

Uma série de atalhos de teclado que podem salvar a produtividade

Listas de verificação avançadas que permitem um mapa claro de todas as partes móveis

Power-Up do calendário para ver todos os itens da lista de verificação atribuídos

Automações do Butler para ajudar a criar fluxos de trabalho melhores

Modo escuro no aplicativo Trello para iOS e Android

Pros:

Interface intuitiva

O plano gratuito tem muitos recursos

Editor de arrastar e soltar com seus cartões

Os usuários têm acesso tanto no celular quanto no computador

Os usuários podem criar facilmente quadroscom ideias para o design thinking* Vários Swimlanes podem ser criados para atender a várias finalidades de tíquetes

Contras:

Muitos recursos exigem complementos

Há um limite de tamanho para arquivos anexáveis que pode ser limitante na maioria dos casos

A integração com o MS Teams e o Google Chat pode ser melhor

Não é um software típico de web design, mas uma solução de gerenciamento de tarefas

Preços:

O Trello tem quatro estruturas de preços com uma opção de teste gratuito em seus planos pagos.

**Gratuito

Standard: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Premium: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Empresarial: US$ 17,50 por usuário por mês a partir de 250 usuários cobrados anualmente

Avaliações e resenhas:

G2: 4,4/5 12.993 avaliações)

4,4/5 12.993 avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.289 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Trello !

9. Fluxo da Web

via Fluxo da Web O Webflow é uma nova e popular plataforma de criação de sites que apresenta uma plataforma de editor visual on-line por meio da qual você pode projetar, criar e lançar sites. A tela visual permite controlar CSS3, HTML5 e JavaScript e traduzir códigos semânticos em sites personalizados para o processo definitivo de design da Web.

Ele também permite usar elementos HTML sem estilo para obter controle. Além disso, os usuários podem aproveitar peças pré-construídas para projetar elementos complexos, incluindo vídeos e elementos de fundo, entre outros.

Recursos:

Animação baseada em rolagem

Animação em várias etapas

Controles de SEO

Painel de atividades

Gerenciamento de calendário

Gerenciamento de campanhas

Atualização automática

Rastreamento de atividades

Pros:

Os web designers podem vincular o movimento e a animação à posição do cursor para chamar a atenção do usuário

A colaboração é relativamente simples, pois vários designers podem ser convidados a trabalhar no mesmo site ao mesmo tempo

Os sites podem se tornar mais interativos com o uso de painéis de exibição, modais e outros elementos ocultos

Mais de 20 animações e interações pré-construídas estão disponíveis, o que torna a adição de recursos instantânea

contras do ####:

As imagens só podem ser compactadas manualmente, o que pode consumir muito tempo

O limite do CMS ainda é bastante baixo em alguns planos

Curva de aprendizado acentuada para um construtor de sites

Preços:

Basic: $12 por mês

$12 por mês CMS: $16 por mês

$16 por mês Business: $36 por mês

$36 por mês Enterprise: Plano baseado em cotações

Avaliações e resenhas:

G2: 4,4/5 (401 avaliações)

4,4/5 (401 avaliações) Capterra: 4,6/4 (193 avaliações)

10. Designmodo

Via Designmodo O Designmodo é uma solução completa de software de web design em que os usuários podem criar sites e boletins informativos. Essa ferramenta funciona melhor para usuários que procuram uma ferramenta para ajudar a criar páginas estáticas da Web, sites do tipo arrastar e soltar ou modelos de e-mail.

O Designmodo oferece aos web designers dois construtores de sites: Slides e Startup. Com esses dois, os criadores podem criar dois sites personalizados e lançá-los por meio de um host. Esse software de web design usa um recurso de arrastar e soltar, que é muito simples e, ao mesmo tempo, muito personalizável. A ferramenta de design torna todo o processo relativamente descomplicado.

Recursos:

100 componentes de módulo para clientes pagos

Design compatível com dispositivos móveis

Quadro de empregos

Modelos de boletim informativo

Pros:

A documentação do Designmodo é bem detalhada

O recurso de arrastar e soltar para módulos de conteúdo é bem projetado

Interface limpa e ágil em toda a ferramenta de design

Hierarquia de projeto simples

Curva de aprendizado zero para web designers

Contras:

Opções limitadas de modelos para web designers

O Designmodo não oferece nenhum teste gratuito

A personalização dos módulos deve ir além da profundidade disponível

Preços:

**Plano de Negócios: $18/mês

**Plano para agências: US$ 29/mês

Avaliações e críticas:

G2: 4,2/5 (18 avaliações)

4,2/5 (18 avaliações) Capterra: 3,4/5 (10 avaliações)

