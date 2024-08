10 modelos gratuitos de quadros de humor em PPT, Slides e ClickUp

Já se foi o tempo em que criar quadros de humor DIY significava empilhar revistas, recortar imagens e colá-las em quadros grandes. Claro, era uma abordagem divertida e prática, mas sejamos honestos - ela se tornava muito cansativa rapidamente.

Hoje em dia, os quadros de humor digitais são a nova moda. Eles não só são divertidos de usar, como também oferecem uma tela digital limpa e sem bagunça para reunir e apresentar suas ideias. ✨

E se você não quiser começar do zero, um modelo de mood board lhe dá uma vantagem inicial. Quer você esteja fazendo um brainstorming de ideias de marca, projetando uma nova interface de software ou elaborando um enredo para sua próxima série de conteúdo, esses modelos o ajudarão a dar vida às suas ideias criativas.

E para ajudá-lo a dar o pontapé inicial em seu próximo projeto, reunimos 10 dos melhores modelos gratuitos de mood board para ajudá-lo a agilizar seu processo criativo . Vamos dar uma olhada neles.

O que é um Mood Board?

Um modelo de mood board é uma tela digital predefinida que o ajuda a organizar e apresentar suas ideias criativas. Assim, em vez de começar com um quadro em branco, você começa com uma estrutura que mostra onde e como colocar imagens, cores, fontes e outros elementos de design.

Esses modelos têm várias vantagens:

Simplificam o mood boarding, especialmente se você for um iniciante que acha difícil começar do zero

Aceleram o processo deprocesso de design já que a estrutura básica já está pronta para criar quadros de humor

Garantir uma apresentação coesa do mood board com temas, emoções e narrativas comuns

O que faz um bom modelo de quadro de humor?

Um bom modelo de design de quadro de humor não deve ser apenas visualmente atraente. Ele também deve ser totalmente funcional. Vamos detalhar os principais recursos a serem considerados, para que o modelo escolhido amplie seu fluxo criativo e aumente sua produtividade :

Layout claro e organizado para a comunicação eficaz de ideias emapas conceituais* Interface de arrastar e soltar para adicionar rapidamente elementos de design (textos, fotos, etc.), redimensioná-los e movê-los

Planos de fundo, esquemas de cores e fontes personalizáveis para combinar com o clima do seu projeto

Suporte a diversos tipos de conteúdo, como imagens, vídeos, formas e links clicáveis

Integração perfeita com fontes de imagens de estoque (para acesso fácil a recursos visuais de alta qualidade) esoftware de gerenciamento de projetos (para supervisionar a execução) 🛠️

Compatível com vários dispositivos para que você possa acessá-lo e ajustá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento

Ferramentas colaborativas para equipes que precisam trabalhar juntas em um modelo

10 modelos de quadros de humor gratuitos para usar em 2024

Escolher o modelo certo significa encontrar um que se adapte perfeitamente ao seu projeto. Temos 10 opções principais que atendem a várias necessidades. Dê uma olhada nesses modelos gratuitos e veja qual deles é o ideal para você.

1. Modelo de quadro de humor do ClickUp

Reúna inspiração e ideias em um único local colorido

Você está trabalhando em um projeto criativo em que precisa lidar com detalhes como experiência do usuário, tipografia e esquemas de cores? Se sim, você vai adorar Modelo de quadro de humor do ClickUp .

Esse modelo permite que você selecione suas inspirações nas seguintes categorias: interface do usuário, ícones, ilustrações, site, tipografia e paleta de cores. E como ele foi criado em Quadros brancos ClickUp você pode facilmente ajustá-lo a seu gosto.

Você e sua equipe podem colaborar visualmente na mesma tela usando a caneta, o marcador de texto e o mapa mental ferramentas. Você também pode usar texto, notas adesivas e conectores para adicionar contexto às suas ideias de design e estabelecer conexões entre elas.

Embora todos esses recursos sejam excelentes, essa não é a melhor parte. Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp garantem que você possa passar sem problemas de brainstorming de ideias para executá-las, tudo isso enquanto acompanha seu progresso. ⏳

Este modelo é perfeito para designers gráficos, profissionais de UI/UX e equipes de produtos que desejam simplificar seus fluxos de trabalho criativos e, ao mesmo tempo, manter todas as partes interessadas na mesma página.

2. Modelo de quadro de visão do ClickUp

O modelo de quadro de visão do ClickUp permite que você capture, priorize e acompanhe ideias de produtos com perfeição

Se você já se sentiu perdido ao organizar um monte de ideias ao planejar novos produtos comerciais ou reformular os existentes, Modelo de quadro de visão do ClickUp está aqui para dissipar a neblina.

Ele foi projetado para permitir que você reúna todas as suas ideias de produtos em um único espaço e avalie quais delas valem a pena implementar e em que ordem. Isso significa que, para cada ideia de produto, você poderá pensar no seguinte:

Produto: O nome do seu produto e o que ele faz

O nome do seu produto e o que ele faz **Visão: O impacto que você deseja alcançar com o produto

Grupo-alvo: Para quem o produto foi projetado

Para quem o produto foi projetado Necessidades: Que problema seu produto resolve para o grupo-alvo

Que problema seu produto resolve para o grupo-alvo **Objetivos comerciais: Como o produto beneficiará sua empresa

E com as visualizações versáteis do modelo, a organização se torna muito fácil:

Saiba como usar o modelo usando os detalhes descritos na visualização Comece aqui

Armazene todas as ideias de produtos na seçãoQuadro de visão* Colete ideias de produtos da sua equipe com o Formulário de visão do produto

Concentre-se nas ideias de produtos mais importantes com a visualização Priority (Prioridade)

A quem se destina este modelo? Equipes de produtos e empreendedores que desejam simplificar suas processo de desenvolvimento de produtos por meio de ideação organizada, comunicação clara das metas do produto e da execução estratégica.

3. Modelo de quadro branco do ClickUp Vision

Encontre o estado ideal para seu próximo projeto com este modelo de quadro branco de visão

Com base no modelo anterior, este Modelo de quadro branco do ClickUp Vision leva suas sessões de brainstorming colaborativo para o próximo nível com um modelo de quadro branco interativo .

Este modelo Recurso de quadro branco tem tudo a ver com interações criativas, práticas e em tempo real para que você e sua equipe possam moldar e refinar a visão do produto. Os designers podem usá-lo facilmente como inspiração para ideias de design de interiores de lojas, amostras de texturas, layouts diferentes, uma amostra de colagem ou até mesmo para criar um espaço para fotos de produtos.

Você pode organizar visualmente as ideias de produtos usando fotos, ilustrações e notas adesivas, criando um roteiro que todos possam entender rapidamente. 🗺️

Deseja garantir um trabalho frutífero? sessão de brainstorming ? Use Documentos do ClickUp para definir e compartilhar os objetivos da sessão com antecedência. Dessa forma, todos os membros da equipe chegam prontos, munidos de insights e ideias, o que, por sua vez, aumenta a produtividade da sessão.

4. Modelo de storyboard do ClickUp

Crie e visualize a estrutura e os fluxos de sua história em um piscar de olhos com o modelo de storyboard do ClickUp

Seja você um cineasta, um escritor ou um empresário que deseja melhorar a experiência do cliente, Modelo de storyboard do ClickUp é uma ferramenta útil para estruturar seus fluxos de trabalho criativos. Ele fornece uma tela dedicada onde você pode visualizar suas ideias e dividi-las em cenas ou etapas claras e distintas.

A criatividade prospera com a flexibilidade, e esse modelo entende isso. Você pode embaralhar as cenas para ajustar o fluxo da história e duplicá-las de acordo com a extensão da história. Portanto, quer você esteja lidando com um processo conciso de três etapas ou com um processo criativo complexo, este modelo de storyboard se adapta às suas necessidades.

Se você trabalha em filmes, filmes e jogos, use a caixa de cada cena como um repositório para capturar detalhes como ações, diálogos e efeitos de áudio, para que nenhum detalhe seja perdido na tradução.

Por outro lado, se você for proprietário de uma empresa ou fizer parte de uma equipe de experiência do cliente, poderá usar as caixas para capturar os principais pontos de contato, interações e feedback para analisar seu jornadas do cliente e melhorar a experiência do cliente. 🤩

5. Modelo de esboço de história do ClickUp

Planeje sua próxima história de forma mais organizada com o modelo de esboço de história do ClickUp

Este é para todos os contadores de histórias. Se você gostou do modelo de storyboard anterior, vai adorar o modelo de Modelo de esboço de história do ClickUp ainda mais.

Não é segredo que, embora contar histórias tenha tudo a ver com a arte, também é uma ciência estruturada. E esse modelo dá às suas histórias a base estruturada de que elas precisam, para que você possa dedicar sua energia à narrativa que só você pode contar.

Você pode usá-lo para criar esboços de capítulos, dividi-los em cenas, organizar enredos, construir personagens e gerenciar locais.

Além desses recursos organizacionais, o modelo de esboço de história também funciona como um parceiro de responsabilidade pessoal. Use-o para definir datas de vencimento para a conclusão de diferentes cenas de sua história e acompanhe seu progresso com status como A fazer, Em andamento e Concluído.

Esse modelo foi criado para garantir que você não apenas seja organizado, mas também consiga concluir suas histórias no prazo. Afinal de contas, tempo é dinheiro. 💸

6. Modelo de mapeamento de história de usuário do ClickUp

Crie e personalize seu mapa de histórias de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

Você tem dificuldade para entender o que seus usuários realmente precisam ao planejar um produto? Ou acha difícil manter sua equipe alinhada com as metas e prioridades do produto? Mapeamento de histórias de usuários é um método comprovado para visualizar e organizar tarefas em torno das necessidades do usuário ao desenvolver um produto. No entanto, sem uma estrutura clara, ele pode se tornar caótico e esmagador.

É exatamente nesse ponto que Modelo de mapeamento de histórias de usuário do ClickUp é muito útil. Ele foi projetado para simplificar esse processo para você e sua equipe, permitindo que você se concentre em um único produto ou recurso de cada vez.

Ele ajuda você a se aprofundar nas interações do usuário mapeando as personas do usuário, as atividades do usuário, as etapas do usuário para realizar as atividades e os detalhes de que os usuários precisam para concluir cada etapa. Isso facilita a identificação de áreas que precisam ser melhoradas para que sua equipe possa canalizar seus esforços estrategicamente.

Se você faz parte de uma equipe de produtos cuja prioridade é manter as necessidades do usuário em primeiro plano, desmistificar suas jornadas e entender o que precisa ser melhorado, então este modelo é para você.

7. Modelo de placa de design ClickUp

Planeje e execute seus projetos de design com o Design Board Template do ClickUp

O modelo Modelo de placa de design ClickUp foi criado para equipes e agências que desejam otimizar seus processos de design, do planejamento ao lançamento. 📅

Ele vem com algumas das tarefas gerais típicas de projetos de design como determinar metas do projeto e KPIs, pesquisa de design, brainstorming e lançamento de produtos.

Você pode atribuir cada tarefa do processo de design a um membro da equipe, definir sua prioridade e adicionar um prazo. Além disso, você pode organizar e acompanhar as tarefas de acordo com:

Estágios do design: Briefing, branding, design, marketing, dia do lançamento e feedback

Briefing, branding, design, marketing, dia do lançamento e feedback Status de aprovação: Pendente, aprovado e revisão

Pendente, aprovado e revisão Tipo de revisão: Nenhuma, revisão menor e revisão maior

O recurso de destaque desse modelo são suas exibições flexíveis que atendem a diferentes estilos de trabalho e preferências de visualização:

Resumo do projeto: Uma lista de todas as tarefas de design

Uma lista de todas as tarefas de design Processo de design : Uma visualização do quadro de tarefas agrupadas por seus estágios de design

Uma visualização do quadro de tarefas agrupadas por seus estágios de design Por prioridade: Visualize tarefas porníveis de prioridadecom as urgentes e de alta prioridade no topo

Visualize tarefas porníveis de prioridadecom as urgentes e de alta prioridade no topo Por status: Uma visualização de quadro para atualizar o status da tarefa e visualizar o progresso

Uma visualização de quadro para atualizar o status da tarefa e visualizar o progresso Revisões: Uma lista de tarefas que precisam ser revisadas

Uma lista de tarefas que precisam ser revisadas Cronograma do projeto: Layout visual das durações e prazos das tarefas

Se você deseja manter seus projetos de design - seja design gráfico, web design, design de aplicativos, etc. - organizados e em dia, este design quadro de ideias é o que você precisa para fazer isso acontecer.

8. Modelo de quadro de humor inspirador da Template.net

via Template.net

Se você está procurando um criador de quadros de humor que o motive a atingir suas metas pessoais e profissionais, então este pode ser o que você precisa. Ele é super flexível, portanto, você pode adicionar citações, colagens de fotos ou emojis que o deixem feliz e também o inspirem.

Esse quadro de inspiração está disponível para download em vários formatos, como Microsoft Word, Google Docs e Adobe Illustrator.

Você também pode optar por editá-lo diretamente no site da Template.net, que vem com uma ampla biblioteca de fotos, ilustrações, adesivos e molduras. E se quiser torná-lo ainda mais pessoal, você pode optar por fazer upload de suas próprias imagens.

9. Modelo de apresentação de quadro de humor da Beautiful.ai

via Beautiful.ai

Se você é um designer de interiores, estilista de moda ou fotógrafo que deseja organizar e apresentar suas ideias para sua equipe ou clientes, o modelo de apresentação Mood Board da Beautiful.ai é a ferramenta perfeita para esse trabalho.

Esse mood board de design de interiores se destaca por sua organização simples e clara. Ele é dividido em seções importantes que ajudam a comunicar a visão do seu projeto:

Antecedentes: Defina o projeto, seu público-alvo e seu cliente. Isso fornece contexto e garante que todos entendam o panorama geral

Defina o projeto, seu público-alvo e seu cliente. Isso fornece contexto e garante que todos entendam o panorama geral **Cores: Apresente a paleta de cores escolhida para definir o clima e o estilo do projeto

Fotografia: Inclua fotos que estejam alinhadas com a visão do projeto, sejam elas do cliente ou de sua pesquisa

Você pode personalizar facilmente esse modelo dentro do Beautiful.ai para outros casos de uso como mood boards de moda e mood boards de casamento. Quando estiver pronto para compartilhar, exporte-o para formatos como PowerPoint, JPG e PDF.

10. Modelo de PowerPoint de quadro de humor de marca da 24Slides

via 24Slides

Quando você está começando uma rebranding é fundamental ter uma direção visual clara. Este modelo ajuda você a fazer exatamente isso. Você pode adicionar elementos visuais como paletas de cores, fotos e ilustrações exclusivas para mostrar à sua equipe como será a nova marca.

Para dar asas à sua criatividade, o modelo fornece exemplos como "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" e "Ocean" para inspirar sua reformulação da marca.

Se você já estiver familiarizado com o uso do Microsoft PowerPoint, será muito fácil personalizar esse modelo para atender às suas necessidades.

Práticas recomendadas para quadros de humor

Criar um mood board eficaz requer mais do que apenas reunir e organizar elementos visuais. Isso envolve uma curadoria cuidadosa e um design estratégico. Para ajudá-lo a criar quadros de humor que se destaquem, aqui estão algumas práticas recomendadas a serem consideradas:

1. Comece com um conceito claro: Antes de começar, tenha uma compreensão clara do que está tentando comunicar com seu mood board. Isso pode ser a visão de um projeto, a personalidade da marca, a estética do design ou o enredo.

2. Defina seus elementos formadores: Identifique os elementos principais que formarão seu mood board. Podem ser imagens, paletas de cores, tipografia, texturas, padrões ou até mesmo notas de texto. Esses elementos devem transmitir o clima, a atmosfera e o estilo que você está tentando projetar.

3. Escolha uma estrutura lógica: Organize seu quadro de humor de uma forma que faça sentido para o visualizador e se alinhe aos seus objetivos. Você pode optar por agrupar os elementos por cor, material, tema ou outra categoria. A chave é garantir que seu mood board seja estruturado de forma lógica e fácil de entender.

4. Priorize imagens de alta qualidade: Imagens de alta resolução e qualidade superior fazem com que seu mood board pareça mais profissional e impactante. Imagens de baixa qualidade ou pixeladas podem desviar a atenção de sua visão.

5. Torne-o coeso: Embora seu quadro de humor possa conter diversos elementos, deve haver um tema ou uma estética unificadora que una tudo. Isso ajuda a criar uma narrativa visual coesa e torna seu quadro de humor mais eficaz.

6. Inclua espaço para flexibilidade: Uma das grandes vantagens dos quadros de humor é sua capacidade de evoluir. À medida que suas ideias ou projetos se desenvolvem, talvez seja necessário ajustar o quadro de humor. Portanto, certifique-se de que seu quadro seja flexível e possa acomodar mudanças.

7. Use um modelo de quadro de humor: Se você não souber por onde começar, o uso de um modelo de quadro de humor pode tornar o processo muito mais simples. Ele fornece um ponto de partida estruturado e pode economizar seu tempo.

8. Colaboração: Se o projeto envolver uma equipe, certifique-se de obter a opinião de todos os membros. Isso garante perspectivas e ideias diversas e pode aumentar a eficácia geral do seu quadro de humor.

9. Mantenha o foco: Certifique-se de que seu quadro de humor não esteja muito confuso. Embora você queira mostrar diversos elementos e ideias, evite adicionar muitos elementos que se tornem excessivos e prejudiquem o conceito principal.

Lembre-se de que um mood board bem elaborado não apenas inspira e informa, mas também fornece uma direção visual e um propósito que ajudam a conduzir qualquer projeto criativo ao sucesso.

Dê vida à sua visão com mood boards

Os mood boards são úteis para organizar e visualizar suas ideias, pensamentos e planos. A escolha do mockup certo para o seu projeto aumenta a criatividade e a produtividade da sua equipe.

Deseja aumentar ainda mais sua produtividade e dar vida à sua própria visão de mood board? Os modelos de mood board do ClickUp, que se integram perfeitamente aos recursos de gerenciamento de projetos, foram projetados exatamente para isso. 🦾

Além dos quadros de humor, A extensa (e gratuita) biblioteca de modelos do ClickUp atende a uma gama diversificada de processos comerciais para que você possa otimizar todos os aspectos de seus fluxos de trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar!