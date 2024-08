Como criar casos de uso com foco no usuário para cenários de sucesso ideais [com exemplos]

Você está conduzindo um projeto, decifrando processos comerciais intrincados ou desenvolvendo soluções de software complexas? Nesse caso, você sabe muito bem que o sucesso depende de clareza e precisão. Boas notícias! Os casos de uso podem poupar você e seus clientes de muitos problemas.

Imagine que você está construindo um prédio. As plantas o orientam, descrevendo a finalidade e o layout de cada cômodo. É exatamente isso que um caso de uso é: uma planta para orientar os requisitos do sistema e as operações resultantes do projeto. Ele ajuda a mapear os processos nas interações do usuário, ajudando-o a criar um sistema adaptado às metas e necessidades do usuário. 🏗️

Um ponto no tempo salva nove e, da mesma forma, mestrar casos de uso agora pode lhe poupar inúmeras horas mais tarde. Neste guia prático, explicaremos:

A importância de uma abordagem orientada por casos de uso no desenvolvimento de software

Etapas para escrever um caso de uso para vários cenários

O que é um caso de uso e qual é a sua finalidade?

Os casos de uso são indispensáveis para entender as interações e narrativas específicas do usuário (ou histórias de usuários) para criar o design pretendido para um sistema.

Em termos técnicos, um caso de uso é uma descrição detalhada que descreve como um usuário irá interagir com uma solução de TI para atingir um objetivo específico. Ele mapeia as etapas a serem seguidas, com um início, meio e fim claros.

Se você ainda não conhece os casos de uso, provavelmente está se perguntando por que deveria se preocupar com eles. A verdade é que todo processo de desenvolvimento de software carrega o fardo do planejamento de projetos com foco no usuário. É fundamental entender de antemão os requisitos do serviço ou do sistema para que seu produto final funcione perfeitamente e seja lucrativo.

É aí que entra o caso de uso, ajudando você a visualizar as interações do usuário do início ao fim e identifique qualquer problema ao longo do caminho. Pense nisso como um passo a passo em um jogo estratégico em que cada movimento é crucial. Sua entrada, a resposta do sistema, os processos específicos e o resultado final são todos explicitamente declarados, não deixando espaço para ambiguidade nas decisões.

A ideia aqui é ajudar os gerentes de projeto, analistas de negócios e desenvolvedores de software a se alinharem sobre o que o usuário final deseja em um aplicativo de software ou sistema eliminando as suposições. O resultado? Decisões mais inteligentes sobre:

Recursos a serem priorizados

Escopo do projeto

Bugs a serem corrigidos

Dica: Precisa de um início rápido? Use o Modelo de mapeamento de histórias de usuário do ClickUp para iniciar o mapeamento de casos de uso imediatamente! Seu quadro branco infinito ajuda a rastrear e priorizar histórias de usuários em minutos.

Crie e personalize seu mapa de casos de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

Benefícios dos casos de uso nos processos de negócios

Os casos de uso oferecem vários benefícios no desenvolvimento e na gerenciamento de sistemas e projetos de software . Aqui estão sete vantagens principais para várias partes interessadas nos negócios:

Os casos de uso podem incluir vários elementos, dependendo da escala e da complexidade do sistema que você está criando. Aqui estão algumas das opções mais importantes:

Título e descrição Atores (usuários) Objetivos do usuário Partes interessadas Condições prévias Fluxo básico Exceção ao fluxo básico Variações ou cenários hipotéticos Fluxos alternativos

Esses pontos podem ser mais bem explicados quando exploramos o lado prático das coisas. Consulte as seções abaixo para entender como incluir esses elementos e destilar cenários de casos de uso complexos em etapas acionáveis.

Etapa 1: criar o título e a descrição

Qualquer estudo de caso de uso deve ter um título envolvente. Mantenha-o conciso, específico e indicativo da finalidade do caso de uso. Por exemplo, o título Otimizando o checkout on-line: A Use Case for E-Commerce Conversion Enhancement transmite imediatamente o foco e o escopo.

Em seguida, a descrição do seu caso deve definir o contexto de forma concisa, identificando o ator ou usuário do caso de uso, o sistema em questão e o objetivo final. Veja um exemplo: este caso de uso descreve as etapas realizadas por um comprador on-line para concluir uma compra, destacando a resposta do sistema em cada interação para garantir uma transação tranquila e reduzir o abandono do carrinho

**Mantenha sua linguagem clara, abordando diretamente os resultados inovadores que você busca

Etapa 2: identificar os atores

Esses não são astros de Hollywood, mas sim as principais entidades -indivíduos, grupos ou até mesmo outros sistemas- que interagem com o sistema que está sendo examinado. A identificação desses atores é semelhante à seleção de personagens em uma peça; cada um tem uma função, um propósito e um conjunto de ações que contribuem para o desenrolar da narrativa. 🎭

Os atores em um diagrama de caso de uso podem ser categorizados como primários ou secundários. Um ator primário busca a assistência do sistema por conta própria para atingir um objetivo específico. Por outro lado, um ator secundário fornece um serviço ao sistema como resultado direto do caso de uso primário. O sistema inicia a interação com o agente secundário para obter informações ou concluir uma meta.

Digamos que um usuário solicite um empréstimo on-line, o que faz dele o agente primário. Em resposta à solicitação de empréstimo, o sistema aciona outro recurso para calcular as taxas de juros - esse recurso é o agente secundário.

Se você ainda estiver na fase de pesquisa e precisar de ajuda para identificar o ator principal, talvez queira documentar suas descobertas por meio do Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp . Seus recursos integrados ajudam as equipes de software e UX a mapear o comportamento do usuário e resolver problemas em aplicativos, sites ou projetos de forma ordenada.

O modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp facilita a definição de metas e mantém as partes interessadas alinhadas

Etapa 3: Identificar o objetivo dos atores

Quer um ator esteja comprando um produto, assinando um boletim informativo ou usando um site, o objetivo dele é a força motriz por trás da interação com os seus serviços. É seu trabalho entender esses objetivos para que você possa projetar um sistema que os ajude a alcançá-los da maneira mais eficiente possível.

Vamos considerar um exemplo do mundo real: se você estiver administrando um site de varejo, a meta de um cliente pode ser comprar um produto em etapas mínimas. Esse caso de uso exigiria que você descrevesse as etapas que os clientes precisam seguir para concluir a compra, desde a seleção do item até a finalização do pagamento.

Use este ClickUp Modelo de plano de ação de meta SMART para listar as metas de todos os atores identificados e monitorar como eles são abordados pela sua equipe.

Com o modelo de plano de ação de metas SMART, você garante que as metas dos atores sejam cumpridas com uma visualização de lista para manter tudo organizado e no caminho certo

Etapa 4: capturar as partes interessadas e seus interesses

É extremamente importante identificar todas as partes interessadas e entender seus interesses para garantir que seu caso de uso seja eficaz. Uma parte interessada pode ser um usuário final, um administrador de sistema ou até mesmo atores ou sistemas externos que interagem com seu serviço. Todos eles têm necessidades e expectativas exclusivas. Veja a seguir o que você deve fazer:

Listar todas as possíveis partes interessadas envolvidas no caso de uso Para cada parte interessada, identifique seus interesses ou o que eles pretendem ganhar com o caso de uso. Por exemplo, um possível Interesse de um comprador on-line seria uma Experiência de usuário intuitiva e eficiente Considere como o caso de uso pode ser realizado sem comprometer as metas gerais Reveja regularmente essa lista como seuprojeto ou produto se desenvolvegarantindo que as novas necessidades sejam levadas em conta Análise das partes interessadas pode ser uma tarefa estressante, especialmente quando há vários casos de uso para monitorar. Recomendamos o uso de qualidade modelos de mapeamento de partes interessadas para estruturar o processo.

Identifique os principais participantes de um projeto e seu nível de apoio em uma lista ClickUp

Etapa 5: Especificar pré-condições ou suposições

As pré-condições definem o cenário para a ação, garantindo que todas as condições necessárias estejam em vigor antes de o caso de uso ser iniciado. Pense no que é obrigatório para que o seu cenário funcione, como ter uma conexão com a Internet para uma transação on-line ou uma conta de usuário para acesso a uma área exclusiva para membros. Imagine o cenário da perspectiva do usuário e identifique e liste esses pré-requisitos claramente.

Aqui está uma ilustração que mostra como as pré-condições são usadas para delinear casos de uso e automatizar o fluxo de trabalho para um site de banco:

Etapa 6: delinear o fluxo básico

Este é o cenário do produto mínimo viável (MVP), aquele em que tudo dá certo e o seu caso de uso se desenrola exatamente como previsto. **Sem erros, sem soluços, apenas um caminho direto para um usuário feliz

Imagine um cenário em que um cliente compra um livro em uma loja on-line. O fluxo básico seria:

O cliente faz login em sua conta Ele procura um livro por título, autor ou gênero O cliente analisa o livro e o adiciona ao carrinho Ele prossegue para o checkout, confirma os detalhes de envio e seleciona um método de pagamento Ele revisa o resumo do pedido e faz o pedido Um e-mail de confirmação é enviado ao cliente

Cada etapa aqui deve ser clara e necessária, orientando o usuário para uma transação satisfatória. Recorra ao Modelo de fluxo de usuário do ClickUp para projetar caminhos de casos de uso eficientes e compartilhá-los com sua equipe.

Este modelo de mapeamento de usuários permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

Etapa 7: determinar exceções ou condições de erro

Essas exceções representam cenários em que o fluxo padrão do processo não se aplica. Pense no que pode dar errado e como o sistema deve reagir. Você pode:

Considerar cenários realistas : Pense em todas as maneiras pelas quais uma operação pode se desviar ou levar a cenários de falha. Isso pode ocorrer devido a problemas técnicos, erros do usuário ou circunstâncias inesperadas

: Pense em todas as maneiras pelas quais uma operação pode se desviar ou levar a cenários de falha. Isso pode ocorrer devido a problemas técnicos, erros do usuário ou circunstâncias inesperadas Documente cada exceção : Descreva claramente cada exceção, inclusive a causa, o efeito e como o sistema deve reagir

Priorizar exceções : Classifique as exceções com base em sua probabilidade e impacto na experiência do usuário

Etapa 8: incluir extensões ou variações na forma como o sistema funciona

Pense nisso como cenários hipotéticos que mantêm seu processos ágeis . Digamos que um cliente abandone seu carrinho de compras, qual é a próxima etapa? Isso talvez exija a criação de uma extensão que ative uma sequência de e-mails de acompanhamento ou uma oferta de desconto especial para reengajá-los.

Os casos de uso devem se adaptar às complexidades do mundo real, oferecendo soluções inovadoras que mantenham o envolvimento do usuário. Trata-se de antecipar o inesperado e criar um roteiro de resposta que transforme desafios em oportunidades.

Etapa 9: considere fluxos alternativos

Considere cursos alternativos caso ocorram desafios ou desvios no processo. Imagine que você esteja projetando um caso de uso para um sistema de carrinho de compras on-line.

Cenário principal de sucesso (MSS):

O usuário adiciona itens ao carrinho

O usuário prossegue para o checkout e confirma o pagamento

Mas!

e se um item estiver fora de estoque?

O sistema notifica o usuário imediatamente

O sistema recomenda produtos semelhantes

e se o pagamento for recusado?

Solicitar ao usuário que tente um método de pagamento diferente

Oferecer para salvar o carrinho para conclusão posterior

e se ocorrerem problemas de rede?

Salvar automaticamente o progresso do usuário

Informe o usuário e tente se reconectar

Para cada e se, desenvolva um caminho alternativo que guie seu sistema para um resultado bem-sucedido.

Como escrever casos de uso eficazes com o ClickUp

Agora que temos um conhecimento profundo do processo de desenvolvimento de casos de uso, vamos explorar como escrever um caso de uso profissionalmente com o ClickUp . Esse aplicativo tudo em um ferramenta de gerenciamento de projetos vem com muita documentação para o usuário e recursos de criação de casos de uso. Vamos detalhar o processo para mostrar como pode ser fácil.🌹

Crie e gerencie seus casos de uso no ClickUp Docs

Para iniciar seu modelo de caso de uso comercial no ClickUp, vá para Documentos do ClickUp a solução integrada da plataforma para criar e armazenar todos os tipos de documentos, desde manuais de usuário e definições de casos de teste até requisitos técnicos.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Começando do zero? Ótimo, crie um novo documento. Você pode usar um dos recursos gratuitos do ClickUp modelos de fluxogramas para criar diagramas de casos de uso ou modelos de estudo de caso para documentar a pesquisa do usuário. Tudo poderá ser acessado em um local centralizado, facilitando o acompanhamento do melhor cenário de resultados possíveis ou o desenvolvimento de caminhos alternativos.

Convide membros das equipes de produto e equipes de marketing para trabalhar em seu documento de caso de uso em tempo real. Talvez você queira criar pastas para armazenar vários casos de uso para o seu projeto. A melhor parte é que você pode conectar seus documentos a outras tarefas do projeto para garantir uma experiência de trabalho tranquila.

Tente escrever casos de uso com IA

Vamos nos aprofundar nas coisas divertidas! No editor do Doc, basta digitar /ai. E pronto! A IA do ClickUp aparece, pronto para a ação. Clique em Escrever com IA para começar a festa. Digite o tópico do seu caso de uso e adicione os requisitos técnicos relevantes para gerar uma apresentação de caso de uso bem estruturada e de nível profissional em segundos.

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Mesmo com os casos de uso gerados por IA, você está no controle. Você pode:

Inserir o conteúdo em outro lugar : Inserir sem problemas o conteúdo gerado pela IA em seu documento. Ou simplesmente copiar e colar e mesclá-lo com casos de uso escritos manualmente

: Inserir sem problemas o conteúdo gerado pela IA em seu documento. Ou simplesmente copiar e colar e mesclá-lo com casos de uso escritos manualmente Editar entradas : Se a narrativa precisar de um toque pessoal, edite seu prompt ou tópico para orientar a IA na direção que você deseja

: Se a narrativa precisar de um toque pessoal, edite seu prompt ou tópico para orientar a IA na direção que você deseja Regenerar : Quer uma reviravolta diferente? Explore respostas variadas da IA com o mesmo prompt

: Quer uma reviravolta diferente? Explore respostas variadas da IA com o mesmo prompt Dar mais direção à IA: Amplie a conversa fornecendo instruções ou orientações adicionais e obtenha respostas mais contextuais 🤖

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

Além de gerar texto, o ClickUp AI também pode corrigir a gramática e o tom de seus documentos existentes e até mesmo resumir estudos de caso longos para economizar seu tempo.

Exemplos de casos de uso para projetos de desenvolvimento de software

Vamos nos aprofundar em alguns exemplos de casos de uso de negócios para ilustrar melhor como eles são e como podem otimizar seus projetos.

Caso de uso nº 1: Lista de desejos de compras on-line

Uma plataforma de comércio eletrônico pretende introduzir um recurso de lista de desejos que aprimora a experiência de compras on-line para os usuários.

Atores: Compradores on-line

**Objetivos: Adicionar itens a uma lista de desejos; visualizar o conteúdo da lista de desejos

Partes interessadas: Plataforma de comércio eletrônico, compradores on-line, fornecedores de produtos, equipe de marketing, desenvolvedores

Condições prévias: O usuário deve estar conectado e navegando pelos produtos disponíveis

Fluxo básico:

O usuário faz login na plataforma de comércio eletrônico

O usuário navega pelos produtos disponíveis

O usuário seleciona a opção de adicionar um produto à sua lista de desejos

O sistema adiciona o produto selecionado à lista de desejos do usuário

O usuário pode visualizar e gerenciar sua lista de desejos a qualquer momento

O sistema fornece recomendações personalizadas de produtos com base nos itens da lista de desejos

Extensões/Variações:

Implementar um sistema de notificação para alertar os usuários quando os itens da lista de desejos estiverem em promoção

Permitir que os usuários compartilhem sua lista de desejos com amigos ou familiares para obter sugestões de presentes

Exceções/Condições de erro:

Se um produto selecionado não estiver mais disponível, notifique o usuário e forneça cursos alternativos

Em caso de problemas técnicos, garanta que os usuários ainda possam navegar e adicionar itens à lista de desejos sem interrupções

Fluxo alternativo :

O usuário faz login na plataforma de comércio eletrônico

O usuário seleciona a opção de visualizar sua lista de desejos existente

O sistema exibe uma lista de itens na lista de desejos do usuário

O usuário pode remover itens da lista de desejos ou prosseguir com a compra

O sistema atualiza a lista de desejos e fornece sugestões relevantes de itens adicionais

Caso de uso nº 2: gerenciamento de itinerário de viagem

Um aplicativo de planejamento de viagens deseja implementar um recurso para que os usuários criem e gerenciem seus itinerários de viagem.

Atores: Viajantes, aplicativo de viagem

**Objetivos: Criar e editar itinerários de viagem; receber recomendações

Partes interessadas: Empresas de aplicativos de viagem, viajantes, empresas locais, conselhos de turismo, desenvolvedores

Condições prévias: O usuário deve estar conectado e ter uma viagem planejada

Fluxo básico:

O usuário faz o login

O usuário seleciona a opção de criar um novo itinerário de viagem

O usuário insere os detalhes da viagem, incluindo destinos e datas

O sistema gera um itinerário inicial e sugere atrações locais

O usuário pode modificar o itinerário e adicionar atividades personalizadas

O sistema fornece atualizações e recomendações em tempo real com base nas preferências do usuário

Extensões/Variações:

Integrar um recurso de previsão do tempo para cada destino

Permitir que os usuários compartilhem seus itinerários com outros viajantes.

Exceções/condições de erro:

Se uma atração selecionada estiver fechada ou indisponível durante a data planejada, notifique o usuário e sugira alternativas

No caso de um problema de conectividade, garanta que os usuários ainda possam acessar e modificar seus itinerários off-line

Fluxo alternativo:

O usuário faz login no aplicativo de viagem

O usuário escolhe uma rota existente

O sistema exibe o itinerário atual, incluindo as acomodações e atividades reservadas

O usuário pode modificar o itinerário, adicionar novas atividades ou remover as existentes

O sistema atualiza o itinerário e ajusta as recomendações de acordo

Encerrando o caso com sucesso

Encerrando o caso com sucesso

Independentemente de você estar procurando ajustar o seu processo de negócios ou aprimorar a experiência do cliente, a modelagem de casos de uso é uma ótima ferramenta para solucionadores de problemas visuais.