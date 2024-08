Modelos gratuitos de desenvolvimento de produtos

Você tem uma ideia para um produto novo e fascinante que vai conquistar o mundo? Parabéns! 💡

Em suas mentes, você e sua equipe já o veem no mercado, batendo recordes de vendas e alcançando a fama. Na realidade, você deve primeiro passar por um processo adequado de processo de desenvolvimento de produto .

Esse processo abrange todos os estágios do desenvolvimento de um produto, desde a concepção até a colocação no mercado. É a biografia de seu produto e abrange todo o seu ciclo de vida.

Escrever essa biografia é mais fácil falar do que fazer, pois há dezenas de capítulos (tarefas) a serem concluídos, como definir metas, estimar o valor do produto, analisar a concorrência e preparar-se para o lançamento.

Felizmente, você pode pegar um atalho e terminar a biografia em tempo recorde, graças aos modelos de desenvolvimento de produtos. Suas seções predefinidas ajudam a definir cada atividade crítica, colaborar com as partes interessadas e preparar seu produto para o sucesso.

Neste artigo, discutiremos os 10 principais modelos para ajudá-lo a navegar com tranquilidade por todo o processo de desenvolvimento de produtos.

O que é um modelo de desenvolvimento de produto?

Um modelo de desenvolvimento de produto oferece a você e à sua equipe um mapa claro para navegar na complexa jornada de desenvolvimento de um produto. Ele o orienta em todas as etapas, garante que nada passe despercebido e aumenta as chances de sucesso. Desenvolvimento de produtos envolve vários estágios que representam a jornada de um produto, desde uma ideia até o lançamento no mercado. Embora o número e a natureza desses estágios dependam das metas da empresa e do próprio produto, uma coisa é certa: o processo exige um esforço de equipe e uma organização de primeira linha para ser bem-sucedido.

Personalize facilmente seu Escopo do projeto Modelo de quadro branco com adição de documentos, tarefas e muito mais

Alguns modelos de gerenciamento de produtos ajudam você a mapear todo o processo enquanto outros se concentram em aspectos específicos, como a visualização de um roteiro de produto ou projetando o produto . Seja qual for a sua escolha, os gerentes de produtos terão mais produtividade e colaboração simplificada.

O que faz um bom modelo de desenvolvimento de produto?

Existem centenas de modelos de desenvolvimento de produtos no mercado. Se você quiser separar o joio do trigo, procure os seguintes elementos:

Objetivo claro : Como os modelos de desenvolvimento de produtos geralmente se concentram em diferentes escopos de projeto, o modelo deve permitir que você defina sua finalidade, seja elaestratégia de produto,programação de fabricaçãoourequisitos do produto* Opções de colaboração: Deve incentivar o trabalho em equipe com opções como edição em tempo real, deixar comentários e monitoramento fácil do progresso para gerentes de produtos

: Como os modelos de desenvolvimento de produtos geralmente se concentram em diferentes escopos de projeto, o modelo deve permitir que você defina sua finalidade, seja elaestratégia de produto,programação de fabricaçãoourequisitos do produto* Opções de colaboração: Deve incentivar o trabalho em equipe com opções como edição em tempo real, deixar comentários e monitoramento fácil do progresso para gerentes de produtos Recursos de brainstorming : Os modelos de gerenciamento de produtos devem incluir ferramentas como quadros brancos digitais que permitam que você e sua equipe façam brainstorming e inspirem a geração de ideias para obter os melhores resultados

: Os modelos de gerenciamento de produtos devem incluir ferramentas como quadros brancos digitais que permitam que você e sua equipe façam brainstorming e inspirem a geração de ideias para obter os melhores resultados Linha do tempo do projeto : Ele deve permitir que você crie um desenvolvimento abrangente do produtolinha do tempo do projeto com fases e prazos claros. Isso ajuda você e os gerentes de produto a manter a transparência e a garantir que todos estejam cientes de suas responsabilidades

Os 10 principais modelos de desenvolvimento de produtos no ClickUp e no Excel

Depois de analisar dezenas de modelos de desenvolvimento de produtos, selecionamos os 10 melhores que oferecem excelente funcionalidade e facilidade de uso.

Explore seus recursos e encontre aquele que o ajudará a delinear o processo de desenvolvimento de produtos sem esforço! 🥵

1. Modelo de desenvolvimento de novos produtos

Mantenha o controle de diferentes marcos e entregas do projeto com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

O planejamento meticuloso e a execução impecável estão no centro do lançamento bem-sucedido de um novo produto. O Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp ajuda você a planejar, organizar e monitorar cada detalhe do processo, promover a colaboração da equipe e gerenciar tarefas como um profissional! 💪

O modelo oferece equipes de gerenciamento de produtos quatro visualizações para delinear o processo de desenvolvimento, atribuir e rastrear tarefas e garantir a conclusão em tempo hábil, sem sobreposições ou mal-entendidos.

A primeira visualização do modelo é Resumo do projeto - é aqui que você adicionará suas tarefas e as dividirá em fases. Por padrão, você tem sete fases, mas pode modificá-las, se necessário:

Triagem de ideias Desenvolvimento e teste de conceito Estratégia de marketing e análise de negócios Desenvolvimento de produtos Teste Beta/Mercado Implementação técnica Lançamento do produto Forneça detalhes como datas de início e vencimento, complexidade da tarefa, níveis de esforço e impacto e a equipe/departamento ou gerentes de produto responsáveis por cada tarefa.

A visualização Process Board exibe as tarefas definidas na visualização anterior como cartões e as classifica de acordo com a fase a que pertencem (uma das sete mencionadas acima). À medida que você concluir as tarefas, mova os cartões correspondentes com ações simples de arrastar e soltar.

A visualização Gráfico de Gantt ajuda você a criar uma linha do tempo dinâmica, rastrear dependências de tarefas e evitar sobreposições, enquanto a visualização Timeline mostra suas tarefas em um calendário e permite monitorar prazos e cronogramas.

2. Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto

Use o modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp para planejar, acompanhar e comemorar visualmente os marcos de desenvolvimento de produtos

Deseja visualizar seu processo de desenvolvimento de produtos, definir metas e manter todos na mesma página? O Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp é exatamente o que você precisa!

Antes de mais nada, é importante mencionar que este é um modelo de quadro branco. Quadros brancos do ClickUp são telas digitais que permitem que você visualize, faça brainstorming e personalize seus processos com o máximo de transparência e colaboração.

Como esse modelo específico gira em torno do desenvolvimento de produtos, ele o ajuda a dividir o processo em fases e a criar cronogramas fáceis de acompanhar.

Comece a usar o modelo inserindo suas tarefas e seus detalhes na Visão de lista. Em seguida, passe para a visualização Whiteboard - sua tela de pintura para visualizar o processo. Adicionar notas adesivas que representam tarefas e marcos e coloque-os no campo apropriado, dependendo da linha do tempo de sua execução. Atualize o quadro branco à medida que concluir as tarefas para refletir as alterações mais recentes e evitar confusão.

Os quadros brancos do ClickUp são alimentados por um editor de arrastar e soltar, portanto, mover objetos é rápido e fácil. Adicione as partes interessadas ao modelo de desenvolvimento de produto e permita que elas acompanhem de perto o progresso.

3. Modelo de estratégia de produto

A estratégia de produto é essencial para qualquer desenvolvimento de produto bem-sucedido

Se você quiser criar um produto que atenda às necessidades dos clientes e se alinhe à sua visão, precisará de uma estratégia à prova de bala. A Modelo de estratégia de produto do ClickUp pode ser um aliado valioso para a sua equipe por meio da útil ferramenta de gerenciamento de projetos.

Esse modelo de desenvolvimento de produto ajuda a planejar todos os detalhes relacionados ao produto, a manter sua equipe informada e a centralizar todas as informações relevantes. O modelo abrangente de desenvolvimento de produtos é dividido em três seções:

Recursos Equipe Linha do tempo

A seção Features descreve todas as funcionalidades que o seu produto deve ter. Comece criando uma nova tarefa para cada recurso desejado na visualização All Features (Todos os recursos). Use Campos personalizados como Status, Categoria do recurso, Prioridade, Data de início, Esforço, Prioridade e Líder da equipe para fornecer mais detalhes sobre cada recurso/tarefa.

Você pode usar o formulário de envio de recursos para incentivar as partes interessadas a propor novos recursos. Compartilhe o formulário com a sua equipe, e os recursos sugeridos aparecerão automaticamente na lista Todos os recursos.

Use exibições como Priority (Prioridade) ou By Effort (Por esforço) para filtrar suas tarefas e se concentrar em um aspecto específico da estratégia do produto. Isso o ajudará a acompanhar melhor o roteiro do produto para saber o que deve ser feito primeiro.

A seção Equipe diz respeito às pessoas que trabalham na estratégia. Liste todas as pessoas envolvidas no projeto, determine suas funções e forneça detalhes adicionais, se necessário.

A seção Timeline permite que você acompanhe todo o o desenvolvimento do projeto evitar sobreposições e garantir que os recursos sejam implementados com sucesso.

4. Modelo de cronograma de desenvolvimento

Este modelo de cronograma de desenvolvimento é uma ferramenta útil para garantir que o processo de desenvolvimento

Seja para criar um novo produto ou atualizar um já existente, é preciso montar um cronograma de desenvolvimento para estabelecer objetivos claros e garantir a colaboração harmoniosa da equipe.

O Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp é exatamente o que você precisa para planejar recursos, controlar seu orçamento e monitorar prazos.

Comece a usar o modelo acessando a visualização Atividades de desenvolvimento de produto. Primeiro, preencha a tabela com informações básicas, como a descrição do produto, o líder de desenvolvimento e as datas de início e término.

Em seguida, vá para a lista abaixo da tabela e adicione todas as tarefas relacionadas ao projeto e seus detalhes, como status, estágio, responsável e datas de início e término. Por padrão, suas tarefas serão agrupadas por estágio.

A Visualização de Gantt do Desenvolvimento de Produto exibe as tarefas da visualização anterior em uma linha do tempo, permitindo visualizar as datas de início e término e as dependências das tarefas.

A visualização do estágio de desenvolvimento do produto é uma Quadro Kanban que mostra suas tarefas como cartões agrupados por estágio (como Ideação, Pesquisa e Planejamento) e status (como A fazer, Em andamento ou Precisa de entrada).

5. Modelo de análise de lacunas do produto

O modelo de análise de lacunas do produto do ClickUp ajuda você a entender os pontos fracos do seu produto e a criar estratégias de aprimoramento

O aprimoramento contínuo do produto o mantém à frente da concorrência e garante a satisfação do cliente. O modelo Modelo de análise de lacunas do produto ClickUp baseia-se nessa filosofia: ele ajuda você a identificar os pontos fracos do seu produto e a desenvolver maneiras de melhorá-lo.

Esse modelo de quadro branco é dividido em cinco seções:

Objetivo: Aqui é onde você delineará suas metas Estado atual: Esta seção trata da situação atual, aquela que você deseja melhorar Estado desejado: Aqui é onde você definirá o que deseja alcançar Definição da lacuna: Descreva os fatores que contribuem para a lacuna entre o estado atual e o desejado Soluções: Defina o que você pode fazer para chegar ao estado desejado

Adicione membros relevantes da equipe ao modelo, crie notas adesivas e coloque-as nas seções adequadas para preencher o quadro branco e manter as informações bem organizadas. Com a edição em tempo real e a opção de deixar comentários, você pode trabalhar com sua equipe independentemente do local.

6. Modelo de posicionamento de produto

Use o modelo de lista de posicionamento de produtos do ClickUp para entender os detalhes de um produto e apresentá-lo adequadamente ao mercado-alvo

Antes de lançar um produto, você precisa determinar sua posição no mercado e entender o que a torna única em relação à concorrência. A Modelo de posicionamento de produto do ClickUp fornece a base perfeita para isso, ajudando você a entender os detalhes do seu produto e a definir a melhor estratégia de posicionamento.

A primeira etapa do uso do modelo é preencher o formulário na visualização Product Positioning Assessment Form. O formulário se concentra nos pontos problemáticos e exclusivos de venda do seu produto para ajudá-lo a descobrir sua posição competitiva.

Você pode compartilhar o formulário com seus colegas de trabalho para que eles apresentem suas opiniões e solicitem opiniões objetivas.

Os dados fornecidos no formulário são traduzidos automaticamente para a visualização da lista de produtos. Cada produto é representado por uma tarefa separada, portanto, você não terá problemas para encontrar as informações de seu interesse. As tarefas são agrupadas por seu status (como Planejamento, Em andamento e Em espera).

Você também obtém a visualização Product Positioning Map Whiteboard. Aqui, você pode determinar a posição do seu produto em termos do valor que ele traz ao mercado em relação ao seu custo. Coloque seus concorrentes no mapa também para ver a posição de seu produto.

7. Modelo de roteiro de produto

Visualize seu processo de desenvolvimento de produtos com o modelo de roteiro de produtos do ClickUp

A estrada de desenvolvimento de produtos é acidentada e tem várias paradas. As Modelo de roteiro do produto ClickUp ajuda você a mapear essa jornada, preparar-se para a viagem e chegar ao seu destino sem surpresas desagradáveis pelo caminho. 🛣️

A primeira seção do modelo, Product Master Backlog, permite delinear todos os itens do seu backlog, desde ideias de novos produtos até sugestões para adicionar novos recursos aos produtos existentes. Crie uma nova tarefa para cada item e forneça detalhes usando os campos personalizados (como responsável, recurso do produto, impacto e esforço).

A seção Weekly Execution concentra-se nos itens em que você está trabalhando ativamente. Todas as tarefas são agrupadas por esquadrão para facilitar a navegação. Acompanhe o progresso de cada tarefa e garanta que tudo esteja funcionando sem problemas. Use exibições diferentes, como Product Execution by Quarter ou Priority, para se concentrar em tarefas específicas.

A seção Product Roadmap ajuda a obter insights detalhados sobre versões planejadas, tarefas de alta prioridade e cronogramas. Por exemplo, a visualização Quarterly Roadmap da seção lista as tarefas com base em quando elas devem ser concluídas.

Enquanto isso, o Roadmap by Initiatives mostra as tarefas em um quadro Kanban para obter o máximo de visibilidade e controle. Essa seção também contém uma visualização de quadro branco em que é possível visualizar o mapa do início ao fim.

A seção Release Notes é uma Documento ClickUp para documentar as alterações que você fez em seu produto.

8. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto

Gerencie tarefas, monitore o status do projeto e atribua datas de vencimento com o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

O processo de lançamento do produto consiste em muitas partes móveis, e algumas delas podem facilmente perder sua atenção sem uma lista de verificação de rastreamento abrangente. O Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp ajuda você a organizar e monitorar todas as suas tarefas e atividades e a minimizar o risco de surgirem problemas.

O modelo vem com várias visualizações para gerenciar seu produto processo de lançamento do produto com facilidade. Comece com a visualização Activities, onde você adicionará todas as tarefas associadas e fornecerá detalhes usando campos personalizados como Prioridade, Categoria da tarefa, Status e Responsável.

A visualização classifica suas tarefas por categoria, permitindo que você mapeie todo o processo, desde a análise de mercado até KPIs (métricas) e feedback pós-lançamento.

A visualização Por categoria é uma Quadro Kanban exibindo as tarefas como cartões classificados por categoria (você definiu as categorias na primeira visualização - pode ser Análise de mercado, Precificação, Estratégia de vendas etc.).

O quadro Visualização de Gantt exibe suas tarefas em uma linha do tempo para facilitar o agendamento e o acompanhamento do progresso. Da mesma forma, a visualização Visualização da linha do tempo descreve as tarefas e suas categorias para ajudá-lo a monitorar prazos e marcos.

9. Modelo de plano de desenvolvimento de produto em Excel da OnePager

Use o modelo de plano de desenvolvimento de produto em Excel do OnePager para criar uma visão geral de todas as atividades e representá-las visualmente

Planeje, organize e monitore todas as tarefas e atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos com o modelo de plano de desenvolvimento de produtos do Excel do OnePager.

Esse produto fácil de usar modelo de desenvolvimento no Excel vem com dois arquivos. O primeiro é um arquivo do Excel com um exemplo de um processo de desenvolvimento de produto dividido em tarefas.

Cada tarefa tem sua fase, data de início e término, nome do recurso (a equipe responsável por ela) e a porcentagem de conclusão.

O outro arquivo (.tat) é um modelo OnePager que transforma os dados fornecidos na planilha do Excel em um gráfico de Gantt. O gráfico agrupa suas tarefas de acordo com suas fases (como Triagem de ideias, Desenvolvimento de conceitos e Análise de negócios) e as exibe em uma linha do tempo.

A conversão do arquivo do Excel em um gráfico de Gantt requer apenas algumas etapas, e o OnePager fornece instruções detalhadas para isso. Lembre-se de que você precisará do OnePager Express para concluir o processo. Se não o tiver, você só poderá usar o arquivo do Excel.

10. Modelo de cronograma de desenvolvimento de produtos do Excel por WPS Template

Divida seu processo de desenvolvimento de produtos em atividades e acompanhe os cronogramas com o modelo de cronograma de desenvolvimento de produtos em Excel da WPS Template

Se a facilidade de uso e a simplicidade estão no topo de sua lista de prioridades lista de prioridades quando se trata de modelos de desenvolvimento de produtos, o Excel Product Development Schedule Template da WPS Template pode ser uma ótima opção.

Esse modelo não oferece várias exibições nem opções avançadas de colaboração, mas pode ser suficiente para acompanhar o processo de desenvolvimento de um produto e garantir que tudo esteja ocorrendo de acordo com o cronograma.

As linhas do modelo representam uma atividade relacionada ao processo que precisa ser concluída, enquanto as colunas simbolizam uma linha do tempo - elas mostram os meses do ano divididos em semanas.

Os campos verdes bloqueados o ajudam a medir o tempo e acompanhar os cronogramas. Para cada atividade, você verá os campos Forecast e Reality. Em Forecast, você prevê quanto tempo uma determinada atividade levará e quando ela ocorrerá.

Por exemplo, se você prevê que a preparação de peças de amostra levará três semanas (final de março e início de abril), você colorirá os campos apropriados em verde. Em Reality, você ilustrará quando uma atividade realmente aconteceu e quanto tempo levou.

Modelos de desenvolvimento de produtos: Transformando uma ideia em realidade

Todo produto começa com uma ideia. Os modelos de desenvolvimento de produtos listados o ajudam a delinear essa ideia, definir as etapas que a transformam em um produto real, pronto para o mercado, e acompanhar o sucesso.

Discutimos oito modelos do ClickUp, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A plataforma oferece uma enorme coleção de modelos com mais de 1.000 opções para vários usos, desde gerenciamento de tarefas e produtos até marketing e engenharia. Registre-se no ClickUp e explore sua biblioteca de modelos hoje mesmo! 📚