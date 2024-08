Criando uma lista de prioridades para fazer as coisas: Um guia passo a passo

Você já se perguntou como algumas pessoas parecem conquistar sem esforço suas listas de tarefas, deixando o resto de nós admirados com suas proezas de produtividade? Parece que elas têm A Virada do Tempo de Hermione Granger para fazer tudo isso, enquanto nós ficamos coçando a cabeça e refletindo sobre os segredos de suas habilidades de dominar o tempo.

Aqui está uma pequena verificação da realidade: não se trata de mágica - apenas de estratégia.

Todo ser humano maravilhoso superprodutivo tem uma arma redentora na batalha contra o caos e a procrastinação: a lista de prioridades !

Descubra o poder do cinco com nosso guia abrangente para a elaboração de uma lista de prioridades eficaz. Ofereceremos cinco razões convincentes, orientaremos você em cinco etapas simples e revelaremos cinco métodos avançados - todos projetados para elevar sua vida pessoal e profissional! 🏋️

O que é uma lista de prioridades e qual é a sua finalidade?

Você pode achar que sabe o que é uma lista de prioridades: uma lista para organizar tarefas com base na importância e na urgência (duh!). Mas há mais a ser desvendado do ponto de vista humano.

Veja o livro comovente The Priority List: A Final Quest to Discover Life's Greatest Lessons (A última busca de um professor para descobrir as maiores lições da vida), por exemplo. Trata-se de um livro de memórias convincente de David Menasche, um professor de inglês do ensino médio que enfrenta um câncer cerebral terminal. Em sua corajosa jornada por todo o país, ele procura se reconectar com seus ex-alunos, motivado por uma pergunta profunda: Ele fez alguma diferença na vida deles?

A jornada de David revela como as paixões e motivações de uma pessoa geralmente influenciam as prioridades em qualquer estágio da vida. O que queremos dizer aqui é que, se você priorizar suas tarefas corretamente, poderá se concentrar no que é importante para você.

Não se trata apenas de reduzir o estresse e aumentar a produtividade mas também sobre o combate às distrações para que você possa cultivar suas metas principais. A principal lição é dizer Sim para as tarefas que o impulsionam e Não para aquelas que apenas roubam seu tempo.

5 razões para criar uma lista de prioridades

No caos do excesso de tarefas, aprender a priorizar não é uma opção - é uma necessidade inegociável. Então, vamos falar sobre por que isso é tão importante e como faz nosso tempo valer a pena em meio a agendas lotadas.

1. Organize suas tarefas dentro do tempo disponível

Você já se sentiu como se houvesse muito a fazer e tão pouco tempo, mas não sabe por onde começar? É aí que a priorização é útil.

Ao anotar o que precisa ser feito e atribuir a cada tarefa um nível de prioridade, você está basicamente dizendo: Estas são as coisas importantes, e estas são as não tão importantes. Uma lista cuidadosamente elaborada permite que você administre seu tempo como um chefe, garantindo que você não esteja apenas ocupado_, mas ocupado com as coisas que realmente importam.

2. Aumente a produtividade

Aumentar a produtividade é outro motivo convincente para estabelecer uma lista de prioridades, pois ela ajuda você a se concentrar em tarefas de alto valor que o impulsionam em direção às suas metas. Você descobrirá que uma lista bem estruturada pode otimizar seu dia de trabalho ajudando você a fazer mais em menos tempo.

Veja como uma lista de prioridades normalmente aumenta sua produtividade:

Claridade : Uma lista classifica suas tarefas, dando-lhe uma visão clara do que precisa ser resolvido - você não está perdendo tempo em deliberações, mas tomando ações concretas

: Uma lista classifica suas tarefas, dando-lhe uma visão clara do que precisa ser resolvido - você não está perdendo tempo em deliberações, mas tomando ações concretas Foco no laser : Ao isolar tarefas de alto impacto, você pode concentrar seus esforços onde eles são mais importantes

Aumento da motivação : A conclusão de tarefas pode ser profundamente satisfatória e incentivar outras ações

Alívio do estresse: Uma listaoferece um roteiro, reduzindo a ansiedade de esquecer tarefas ou perder prazos

3. Simplifique as metas

Se alcance da meta é como chegar ao cume de uma montanha, sua lista de prioridades é o mapa para o topo. ⛰️

A lista funciona como um plano de ação que transforma aspirações em vitórias ao alinhar tarefas e processos diários com metas gerais. Isso garante que cada passo dado tenha um propósito e seja orientado para o progresso no contexto de suas metas pessoais e profissionais.

Dica de bônus: Muitas pessoas têm dificuldade em se fixar em uma meta, o que dilui a qualidade de sua lista de prioridades. Se você for uma dessas pessoas, recomendamos usar Metas do ClickUp para visualizar suas principais produtos e determinar o que precisa ser priorizado.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

4. Acompanhe o progresso das metas

Ao atualizar e marcar consistentemente os itens concluídos, você transforma sua lista de prioridades em um registrador em tempo real de suas realizações. Ela fornece clareza sobre o que foi feito, o que está em andamento e o que vem a seguir, eliminando suposições e permitindo que você comemore cada marco e identifique antecipadamente os riscos de conclusão.

5. Mapear as dependências das tarefas

Você sabe que, às vezes, uma tarefa precisa esperar a conclusão de outra? Isso é uma dependência de tarefa . É essencialmente uma cadeia de eventos interconectados que uma lista de prioridades ajuda a visualizar. Quando você entende como as tarefas dependem umas das outras, pode ser inteligente ao decidir o que fazer primeiro. Uma lista de prioridades é especialmente crucial em um ambiente de equipe, em que esperar por tarefas dependentes pode levar a atrasos inesperados (e, muitas vezes, dispendiosos).

Você pode explorar como dependências de tarefas funcionam no ClickUp permitindo que os processos fluam sem problemas, sem atrasos desnecessários!

Defina uma ordem clara de operações adicionando dependências de "bloqueio" ou "espera" entre as tarefas e mantenha sua equipe no caminho certo para saber no que trabalhar primeiro

Como criar uma lista de prioridades: 5 etapas práticas

As metas, sejam elas grandes ou pequenas, são os primeiros sussurros de um sonho, mas transformá-las em realidade requer mais do que um pensamento positivo. É hora de colocar a caneta no papel, ou melhor ainda, os dedos no teclado, e estruturar essas aspirações.

Discutiremos as cinco etapas para criar uma lista de prioridades funcionais e demonstraremos o processo com ClickUp uma ferramenta de produtividade que funciona como um centro de comando virtual para gerenciar tarefas e prioridades .

Vamos atualizar, simplificar e conquistar essas prioridades!

Etapa 1: Compilar uma lista de tarefas principal

Antes de poder priorizar, você precisará listar TODAS as tarefas que precisa concluir. Talvez você se sinta sobrecarregado no início, mas aqui estão algumas dicas para simplificar suas tarefas:

Escreva tudo : De pequenas tarefas a responsabilidades urgentes, anote tudo em seu sistema

: De pequenas tarefas a responsabilidades urgentes, anote tudo em seu sistema Não julgue nem analise : Não entre no modo de análise-paralisação, apenas deixe seus pensamentos fluírem livremente

: Não entre no modo de análise-paralisação, apenas deixe seus pensamentos fluírem livremente Inclua tarefas pessoais : Sua lista de prioridades não deve se restringir a tarefas de trabalho, se o seu objetivo for alcançar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional *Atualização: À medida que surgirem novos trabalhos, adicione-os à sua lista principal para manter as tarefas organizadas

: Sua lista de prioridades não deve se restringir a tarefas de trabalho, se o seu objetivo for alcançar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional *Atualização: À medida que surgirem novos trabalhos, adicione-os à sua lista principal para manter as tarefas organizadas Seja específico: Tarefas vagas (como "alocar recursos") são mais difíceis de resolver. Adicionar o máximo de detalhes possível (como "planejar alocação de recursos para o departamento A para o trimestre 3") ajuda a identificar a tarefa e executá-la com precisão

Recomendamos anotar as tarefas em plataformas digitais como o ClickUp. Acredite ou não, notas de post-it ou listas de papel amassado só farão com que as coisas fiquem desorganizadas no futuro.

Use o ClickUp para criar listas de prioridades codificadas por cores, concluir tarefas e projetos e colaborar de forma eficiente com sua equipe

Criar listas de tarefas em qualquer escala é muito fácil com o Suíte de gerenciamento de tarefas do ClickUp . Ele vem com um amplo conjunto de recursos para ajudá-lo:

Configurar tarefas (ou dividi-las em subtarefas específicas)

Adicionar responsáveis pelas tarefas para estabelecer a responsabilidade

Personalizar datas de vencimento para planejamento de prioridades de alto nível

Automatizar tarefas repetitivas em sua lista comAutomações do ClickUp Marque suas tarefas para facilitar a identificação (para ajudá-lo a priorizar na *Etapa 2)

Ajuste e personalize sua lista mestra com o recurso ClickApps para processos como adicionar IDs de tarefas personalizadas ou Relacionamentos dentro de fluxos de trabalho ! Se estiver criando uma lista de prioridades para uma equipe grande, use recursos colaborativos, como comentários e menções em tópicos, para pedir aos colegas que contribuam com os tipos de tarefas. 🧑‍🤝‍🧑

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

Etapa 2: Estabelecer tarefas de prioridade mais alta

Imagine suas tarefas como personagens de uma peça de teatro, cada uma com seu papel e impacto no enredo do seu dia. Alguns são personagens principais ultraimportantes, enquanto outros são coadjuvantes que aguardam a sua vez. Esta etapa consiste em definir essa hierarquia.

Atribuir níveis de importância às tarefas pode ser muito fácil com Prioridades de tarefas do ClickUp . Com quatro níveis - Urgente, Alto, Normal e Baixo - você tem flexibilidade suficiente para definir o que cada status de prioridade codificado por cores significa para a sua equipe. 🚩

Priorizar tarefas no ClickUp para distinguir melhor o que precisa ser feito agora e o que pode esperar

Para estabelecer prioridades em todo o espaço de trabalho, você pode alternar entre vários Visualizações do ClickUp para explorar diferentes perspectivas. Aqui estão três exemplos:

Visualização da tarefa: Abra uma tarefa e simplesmente clique no ícone de bandeira situado no canto superior esquerdo do modal da tarefa para atribuir sua prioridade Visualização de lista: O ícone do sinalizador de prioridade está à direita de cada tarefa Visualização do quadro: Passe o mouse sobre o canto inferior esquerdo de um cartão de tarefa para acessar as opções de prioridade

Quando terminar de configurar as prioridades e as datas de vencimento das tarefas, use o botão Visualização do calendário para supervisionar sua agenda, filtrar tarefas prioritárias ou editá-las em massa.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Etapa 3: Delegar tarefas de forma eficiente a membros individuais da equipe

Os gerentes de equipe geralmente acabam com listas pesadas de tarefas que levam ao esgotamento. Em vez de tentar fazer tudo sozinho, considere a possibilidade de delegar tarefas com base nas habilidades ou conhecimentos individuais dos funcionários e aumentar a eficiência do processo . 🔀

Digamos que você tenha um membro da equipe, Nick, que é excelente em design gráfico. Agora, você tem uma tarefa de alta prioridade que envolve a criação de uma apresentação persuasiva para um lançamento de um novo produto e requer algum grau de design.

Aqui é onde você pode priorizar melhor delegando - em vez de lidar com toda a apresentação sozinho, você pode empregar a experiência em design gráfico do Nick. Dessa forma, você aliviará sua carga e garantirá que o trabalho esteja em boas mãos.

Delegar tarefas prioritárias no ClickUp é muito fácil com a função Recurso de lembretes . Se quiser compartilhar a carga de trabalho, crie uma tarefa, use a opção Delegate para escolher um colega de equipe, por exemplo, Nick, e configure o lembrete com uma data de vencimento e um anexo ou comentário contendo instruções sobre a tarefa.

Configure facilmente lembretes com o comando "R" do ClickUp

Etapa 4: Excluir tarefas desnecessárias

Sim, você leu certo. Excluir tarefas da sua lista principal pode ser um ato libertador na busca da produtividade. Isso é apoiado por um relatório de Tendências de Aprendizagem no Local de Trabalho 2021 sugerindo que tarefas não essenciais podem ser estressores legítimos para a equipe.

Para reavaliar as prioridades em sua lista de tarefas, pergunte a si mesmo: _Esta tarefa é absolutamente necessária? Se não for, clique em excluir sem hesitar. 🗑️

Esse método não se trata de evitar responsabilidades, mas de curadoria estratégica. Ao eliminar tarefas insignificantes - pense em reuniões, workshops, etc. - você organiza sua lista, abrindo espaço para as operações que importam.

Deseja discutir com sua equipe as tarefas que devem ser abandonadas? O Modelo de plano de ação SMART do ClickUp pode ajudar os funcionários a marcar as tarefas como S específicas, Measurable, Achievable, Relevant e Timely, o que ajuda a eliminar o trabalho de baixo valor.

Com o modelo de plano de ação de metas SMART, você garante que suas metas sejam cumpridas com uma exibição visual de lista para manter tudo organizado e no caminho certo

Etapa 5: verificar, rastrear e revisitar

Quando você terminar uma tarefa, coloque uma marca de verificação ao lado dela. Quanto mais marcas de verificação, mais motivado você fica para conquistar o restante do dia. Além disso, o controle também ajuda a ajustar as listas de prioridades conforme necessário. ✅

Se quiser identificar seus padrões de trabalho para otimizar os fluxos de tarefas use nativos controle de tempo no ClickUp . Digamos que um consome mais tempo de forma consistente do que você espera. Com os dados de controle de tempo, você pode detectar antecipadamente prazos irreais e ajustar sua lista de prioridades de forma proativa.

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado no ClickUp

5 métodos de priorização que você deve experimentar

Para elevar sua capacidade de gerenciamento de tarefas, vamos nos aprofundar em cinco métodos avançados e experientes de priorização.

1. Categorização baseada no tempo

Depois de montar uma mega lista de tarefas, divida-a e categorize-a conforme necessário. Uma estratégia popular envolve a categorização com base no tempo. Basta agrupar as tarefas de acordo com o momento em que você planeja realizá-las - seja hoje, esta semana, este mês ou depois - para avaliar os parâmetros de prioridade. 🗓️

2. Método das Tarefas Mais Importantes (MITs)

O método Método das tarefas mais importantes é um divisor de águas para recuperar o controle quando se está sobrecarregado por uma lista de tarefas assustadora. Em vez de lidar com uma lista exaustiva, você escolhe estrategicamente as duas ou três tarefas mais importantes - suas MITs - para o dia. 📑

Essas tarefas de alta prioridade tornam-se o epicentro de seu foco, permitindo que você descarte as possíveis distrações. Você garante a conclusão da tarefa e cria uma abordagem focada a laser que pode se estender à realização de outros itens da sua lista. Use A bandeja de tarefas do ClickUp para manter seus MITs diários facilmente acessíveis.

Simplifique seu dia adicionando tarefas prioritárias à bandeja de tarefas do ClickUp

3. Método de foco único

Para os momentos em que as tarefas mais importantes (MITs) parecem ser demais, essa abordagem vai um passo além. É a simplificação definitiva -escolha uma tarefa, a prioridade absoluta, e deixe todo o resto em segundo plano. 🧘

Imagine uma manhã agitada de segunda-feira com uma lista de tarefas que se estende até o infinito. Sentindo o peso das inúmeras tarefas, você aplica o Método do Foco Único. Olhando para sua lista, você identifica um projeto crítico - talvez uma apresentação para um cliente que exija toda a sua atenção.

Durante toda a manhã, você se dedica exclusivamente a refinar essa apresentação, ignorando o barulho de outras tarefas que disputam sua atenção. Ao meio-dia, você terá concluído com sucesso toda a apresentação.

Resultado? Esse método transformou o que poderia ter sido um dia disperso e estressante em um dia de realizações direcionadas.

4. Matriz de priorização de Eisenhower

Se você já se viu preso no dilema em que se concentrar primeiro, a Matriz de Eisenhower é sua aliada. Essa técnica é uma categorização simples, mas eficaz, de tarefas com base na urgência e na importância, dividindo-as em quatro quadrantes. 🪟

Classifique facilmente as listas de tarefas pesadas com o Eisenhower Priority Matrix Template da ClickUp

Tudo o que você precisa fazer é desenhar os eixos Urgência e Importância. Agora, coloque as tarefas nas seguintes categorias:

Urgente e Importante : Realizá-las

e : Realizá-las Urgente e não importante : Agende-a

e : Agende-a Não urgente mas importante : Delegar

mas : Delegar Não é urgente e não é importante: Excluir

Bônus: Experimente o aplicativo gratuito Modelo de matriz de prioridades do ClickUp para criar um relatório rápido de priorização baseado em grade! A plataforma também tem dezenas de outros modelos de priorização que você pode explorar.

5. Método "Eat the frog

Imagine sua lista de tarefas como um lago cheio de tarefas, e há um sapo gigante e assustador lá dentro - a tarefa que você prefere evitar. Agora, o método Eat That Frog! truque de Brian Tracy sugere que você mergulhe de cabeça e enfrente aquele grande sapo logo pela manhã para ganhar impulso.

É como se dissesse: Vamos tirar as coisas difíceis do caminho enquanto estamos frescos e prontos para começar. Ao fazer isso, você não está apenas conquistando uma tarefa desafiadora, mas também estabelecendo a vibração para um dia repleto de vitórias. Portanto, pegue seu café, respire fundo e vamos comer esse sapo! 🐸

Torne-se o mestre da priorização com o ClickUp

Sua lista de prioridades não é apenas uma lista - é seu plano de jogo para o sucesso. Ao planejar seu dia estrategicamente, você pode evitar correrias de última hora e prazos perdidos.

Faça tudo e faça bem feito com o ClickUp! Confie neste tudo-em-um ferramenta de priorização de trabalho para ajudá-lo a categorizar, delegar e priorizar sem esforço. Registre-se para explorar seus atalhos para vencer! 🏆