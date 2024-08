20+ Melhores aplicativos gratuitos de software de quadro Kanban em 2024

Como gerente de projeto, você sabe que pode ser difícil identificar onde uma tarefa se encontra enquanto equipes multifuncionais trabalham nela. Felizmente, uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho resolve esse desafio Quadros Kanban .

Você também sabe que nem todas as ferramentas de gerenciamento de projetos são iguais. Esta pode ser a segunda ou quinta vez que você testa aplicativos Kanban, mas nada causou o impacto que você esperava. Por isso, criei esta lista só para você! Neste blog, vamos nos aprofundar nos 21 principais aplicativos de software Kanban para ajudar a mudar a forma como suas equipes trabalham e se comunicam.

Vamos mergulhar de cabeça!

O que é um quadro Kanban?

A O quadro Kanban é uma ferramenta de gerenciamento de projetos estruturada em colunas para ajudar as equipes a visualizar a quantidade de trabalho em andamento. Um cartão (representando a tarefa) se move por cada coluna (representando o status do fluxo de trabalho) da esquerda para a direita até chegar à coluna Concluído.

Como os aplicativos Kanban melhoram os fluxos de trabalho da equipe

Inicialmente usados no setor de manufatura, os quadros Kanban evoluíram e se tornaram uma ferramenta universal para diferentes negócios. Eles são flexíveis para etapas detalhadas do fluxo de trabalho e rígidos para limitar o número de tarefas que os indivíduos assumem. Aqui estão outros resultados usando um Kanban ferramenta de gerenciamento de projetos :

Visibilidade de cada estágio de uma tarefa em direção à conclusão

Mais previsibilidade com um sistema estável

Um fluxo contínuo de desenvolvimento

As equipes não estão trabalhando em muitas tarefas ao mesmo tempo com limites de WIP

Agora vamos encontrar a ferramenta Kanban perfeita para você!

Muitos desses aplicativos têm um plano gratuito e vários planos de preços para escolher, dependendo do tamanho da sua equipe e das necessidades do software.

20+ melhores aplicativos e softwares Kanban gratuitos em 2024

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas sem esforço, classifique e filtre com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de projetos com um Kanban Board View que economiza tempo e permite que todas as equipes gerenciem vários fluxos de trabalho, colaborem de forma mais inteligente e reúnam todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário avançado, Quadro Kanban do ClickUp pode ser ampliado e dimensionado para qualquer tamanho de equipe para ajudá-lo a gerenciar tarefas em um sistema Kanban totalmente personalizável.

✅ Prós do ClickUp

Visualização do quadro no celular o aplicativo móvel ClickUp o ajudará a gerenciar projetos enquanto estiver em trânsito

Visualização Kanban personalizável para organizar seus quadros por status, responsável, prioridades e muito mais

Gerencie várias cargas de trabalho de uma só vez com o modo de exibição Tudo

Status personalizados para adicionar novos status ou editar os existentes diretamente na visualização do quadro

Recursos de arrastar e soltar para mover tarefas pelos fluxos de trabalho e ajustar prioridades

Faça várias atualizações de tarefas de uma só vez com a barra de ferramentas de ação em massa

Modelos Kanban prontos para uso, como oModelo de roteiro do ClickUp Kanban

Mantenha-se no caminho certo e controle suas metas com este modelo de roteiro Kanban visualmente atraente da ClickUp

❌ Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

💸 Preços do ClickUp *Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com suas cargas de trabalho e processos corporativos, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contato com nossa equipe de vendas quando estiver pronto!

💬 Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. Trello - Melhor para visualização de projetos

via TrelloO Trello é uma ferramenta Kanban reconhecível da família de software Atlassian. Composto por quatro componentes principais - quadro Kanban, cartões, listas e menu do quadro -, as equipes podem dar andamento ao trabalho usando os botões personalizados de cartões e quadros do Trello. O menu do quadro inclui as configurações necessárias para gerenciar as permissões dos membros, pesquisar cartões e criar automações. Além disso, os membros podem adicionar fundos de quadro e capas de cartão coloridos para dar um toque de diversão e personalidade.

As equipes que buscam apenas soluções Kanban gratuitas devem observar que o plano gratuito do Trello limita os espaços de trabalho a 10 colaboradores ou menos.

Compare Trello vs. Jira !

✅ Prós do Trello

O recurso de automação sem código, Butler, ajuda as equipesa economizar tempo com tarefas administrativas

Listas de verificação avançadas (um recurso pago) para atribuições de tarefas granulares

❌ Contras do Trello

O plano gratuito do Trello é limitado a 10 colaboradores; espaços de trabalho com mais de 10 colaboradores mudarão para o modo somente visualização, tornando o Trello caro para equipes maiores

As equipes que acompanham regularmente vários projetos precisarão selecionar um plano pago do Trello para quadros Kanban ilimitados

As dependências de tarefas não são fáceis de criar ou atualizar em comparação com outros aplicativos Kanban desta lista

💸 Preços do Trello

Gratuito : Limitado a 10 usuários

: Limitado a 10 usuários Standard: $5 por usuário/mês

$5 por usuário/mês Premium: $10 por usuário/mês

$10 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas

💬 Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 12.540 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20.630 avaliações)

se você estiver procurando por Alternativas ao Trello em nossa lista, selecionamos os oito melhores softwares para gerenciamento de projetos complexos.

3. Proofhub - Melhor para revisão e aprovação de tarefas

via Proofhub Proofhub é um projeto software de planejamento permitindo que as equipes planejem cada etapa e visualizem o progresso do trabalho. Com a ferramenta Kanban, é possível ver o trabalho passar pelos estágios e ajudar os membros da equipe a priorizar as tarefas. É uma plataforma intuitiva para colaborar em ideias e manter os arquivos relevantes juntos.

✅ Prós do Proofhub

Listas de tarefas privadas somente para pessoas designadas

Recurso de eventos e tarefas recorrentes

❌ Contras do Proofhub

Não tem recursos de orçamento

Não é uma plataforma adequada paragerenciamento ágil de projetos em comparação com outros aplicativos Kanban importantes desta lista

💸 Preços do Proofhub

O Proofhub oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 45/mês

💬 Avaliações dos clientes do Proofhub

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Dê uma olhada nisso_ Alternativas ao ProofHub !

4. Paymo - Melhor para controle de tempo e faturamento

via Pagamento Paymo é um software de gerenciamento de projetos usado por freelancers e pequenas empresas. O modo de exibição Kanban está entre os mais populares entre os recursos Lista, Tabela, Calendário e Gantt. Gerencie vários fluxos de trabalho, controle o tempo e faça a cobrança dos clientes na mesma plataforma.

✅ Prós do Paymo

Personalização do fluxo de trabalho e cartões detalhados

Visualização Meta Kanban para todas as tarefas em todos os projetos

❌ Contras do Paymo

As dependências de tarefas não são visíveis no modo de exibição Kanban

Não há swimlanes Kanban, embora os cartões possam ser agrupados e filtrados

💸 Preços do Paymo

O Paymo oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,95/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Paymo !

5. Toggl Plan - Melhor para gerenciamento de tempo

via Plano Toggl O Toggl Plan é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho para planejar, monitorar e entregar projetos dentro do prazo. Com o recurso de quadro Kanban do Toggl, os membros recebem dicas visuais claras sobre o status do projeto. Portanto, se a funcionalidade simples de arrastar e soltar, os status personalizados e os comentários na tarefa estiverem na sua lista de itens obrigatórios do software de gerenciamento de projetos Kanban, o Toggl Plan tem a solução para você.

✅ Prós do Toggl Plan

Vários membros podem ser atribuídos a uma tarefa

O software Toggl Track se integra comToggl Plan para controle de tempo ❌ Contras do Toggl Plan

Não há dependências de tarefas (se esse recurso não for negociável para você, dê uma olhada em algunsAlternativas ao Toggl)

Os membros estão limitados a duas opções de visualização: Linha do tempo da equipe ou Quadro de planejamento

💸 Preços do Toggl Plan

O Toggl Plan oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/usuário por mês

💬 Avaliações dos clientes do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Monday.com - Melhor para colaboração em equipe

via Segunda-feira.com O próximo aplicativo de software Kanban com visualizações de quadro Kanban é o Monday.com, um gerenciamento de tarefas ferramenta de ajuda equipes multifuncionais alinhar-se em seu trabalho mais importante. Por exemplo, os gerentes de projeto que buscam relatórios em tempo real podem facilmente criar painéis de controle de projetos para aumentar o fluxo de trabalho de comunicação.

Verifique estes_ Alternativas para segunda-feira !

✅ Profissionais da Monday.com

Quadros e documentos ilimitados no plano gratuito

Fluxos de trabalho personalizáveis para acompanhar facilmente os projetos

❌ Contras do Monday.com

Os recursos não são muito detalhados em comparação com outros aplicativos de quadro Kanban desta lista (compareRecursos do Monday.com e do ClickUp)

Os painéis são um recurso premium pago

💸 Preços do Monday.com

A Monday.com oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 5.250 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.630 avaliações)

👉 Comparação entre Monday.com e Asana!

7. Asana - Melhor para organização em nível de tarefa

via Asana As ferramentas de quadro Kanban da Asana facilitam a visualização do progresso do projeto pelas equipes em tempo real. Por exemplo, se um membro estiver procurando uma tarefa específica, ele poderá usar a ferramenta de Pesquisa Avançada para procurar em colunas específicas. Além disso, os membros receberão uma notificação quando as tarefas passarem pelas seções, para que todos fiquem na mesma página.

👉 Comparar Asana x ClickUp !

✅ Prós da Asana

Os membros podem realizar ações em massa nas tarefas para economizar tempo

A visualização do quadro Kanban está disponível no plano gratuito

❌ Contras da Asana

Apenas um responsável por tarefa (saiba mais sobre responsáveis únicos ou múltiplos)

As subtarefas podem ser desafiadoras, portanto, os membros precisarão considerar a possibilidade de encontrar soluções alternativas para projetos complexos

💸 Preços da Asana

A Asana oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 10,99/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10.520 avaliações)

você está usando a Asana para tarefas, mas precisa de um software de gerenciamento de projetos mais poderoso? Integrar a Asana e o ClickUp hoje! Confira estas alternativas à Asana !

8. Wrike - Melhor para equipes empresariais

via WrikeSoftware de gerenciamento de projetos Wrike é ideal para pequenas agências que precisam de um espaço de trabalho personalizável para organizar calendários compartilhados agendar projetos com facilidade e colaborar. Além disso, os aprovadores podem agilizar o feedback usando a ferramenta de marcação visual do Wrike.

saiba como a plataforma flexível do ClickUp permite que você faça mais do que o Wrike!

✅ Prós do Wrike

A visualização do quadro Kanban permite visibilidade completa das tarefas

Recurso de controle de tempo para comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

❌ Contras do Wrike

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários (confiraAlternativas ao Wrike)

Os gráficos de Gantt não estão disponíveis na versão gratuita

💸 Preços do Wrike

O Wrike oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9,80/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 2.440 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.710 avaliações)

9. MeisterTask - Melhor para equipes ágeis

via MeisterTask MeisterTask é um ferramenta visual de gerenciamento de projetos centrada no sistema Kanban. Os membros podem gerenciar facilmente os negócios diários de suas equipes em quadros Kanban elegantes e personalizáveis. Com recursos de gerenciamento de projetos, como seções ilimitadas, automação e várias listas de verificação, as equipes podem se comunicar e colaborar em todo o fluxo de trabalho.

✅ Prós do MeisterTask

Recurso de links de relacionamento de tarefas (relacionadas, duplicadas ou bloqueadas) para manter os membros do projeto informados

Rastreador de tempo integrado que é útil para cálculos e projeções da equipe

❌ Contras do MeisterTask

Limites de WIP, projetos ilimitados e relatórios são recursos pagos

Um responsável por tarefa

💸 Preços do MeisterTask

O MeisterTask oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8,25/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do MeisterTask

G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 980 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao MeisterTask !

10. Businessmap - O melhor para gerenciamento de processos de negócios

via Mapa de negócios O Businessmap rastreia, atualiza e informa automaticamente o status de todos os projetos de uma organização. Esses dados permitem que as equipes se concentrem em concluir o trabalho e melhorar os processos. Com o Businessmap, os membros da equipe e as partes interessadas podem colaborar mais rapidamente e obter melhores resultados.

✅ Prós do Businessmap

Ferramentas analíticas, como o Diagrama de Fluxo Cumulativo, Tempo de ciclo Gráfico de dispersão e gráfico de envelhecimento do WIP

Quadros Kanban interligados em nível de equipe e gerenciamento

❌ Contras do mapa de negócios

Não é ideal para empresas fora dos setores de software e engenharia

A instalação e a configuração podem ser demoradas

💸 Preços do Businessmap

O Businessmap oferece planos pagos a partir de US$ 149 para 15 usuários por mês

💬 Avaliações de clientes do Businessmap

G2: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

11. Planview Leankit - Melhor para fluxos de trabalho enxutos

via Planview LeanKit O Planview Leankit permite enxuta e ágil as equipes de TI podem compartilhar uma visão consolidada da prioridade e do status do trabalho com quadros Kanban flexíveis. Os membros têm o que precisam para planejar e executar com eficiência as tarefas do projeto com limites de WIP, status do trabalho em tempo real e recursos de histórico de itens de trabalho.

✅ Prós do Planview LeanKit

Rótulos de categorização que representam diferentes tipos de trabalho em um quadro Kanban

Trilha de auditoria completa de todas as alterações feitas em um cartão

❌ Contras do Planview LeanKit

Falta de recursos de personalização para cartões e campos personalizados em comparação com outros aplicativos de quadro Kanban desta lista

Curva de aprendizado acentuada

💸 Preços do Planview LeanKit

Entre em contato com o Planview LeanKit para saber o preço

💬 Avaliações de clientes do Planview LeanKit

G2: 4,1/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

12. Nifty - Melhor para planejamento de marcos de projetos

via NítidoO Nifty permite que você trabalhe em projetos de grande escala com vários membros da equipe. Como a maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos, ele é um espaço de trabalho colaborativo que ajuda você e sua equipe a organizar tarefas, controlar o tempo e gerenciar documentos. Combinado com a metodologia Kanban, os membros podem organizar, priorizar e gerenciar o trabalho diário com um alto nível de detalhes.

✅ Nifty pros

Recurso de gerenciamento de portfólio para visualizar membros e status em um relance

Oferece diferentes funções e permissões de usuário para controlar os níveis de acesso

❌ Contras do Nifty

O plano gratuito é limitado a dois projetos ativos

Planos pagos caros para usar os principais recursos

💸 Preços da Nifty

A Nifty oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 39/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Nifty

G2: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

13. Ferramenta Kanban - Melhor para gerenciamento simples de Kanban

via Ferramenta Kanban O Kanban Tool é um software de gerenciamento visual para que as equipes identifiquem e eliminem gargalos, colaborem em tempo real e limitem o trabalho em andamento. Como resultado, os membros podem controlar seus projetos e analisar fluxos de trabalho para melhorar a eficiência .

✅ Prós da ferramenta Kanban

Colunas e raias dobráveis com um clique, permitindo o foco apenas em áreas específicas

Anexos de arquivos com visualização de imagens

❌ Contras da ferramenta Kanban

Os recursos de personalização são limitados em comparação com outros aplicativos de quadro Kanban desta lista

Não é adequado para empresas com mais de 2 membros de equipe

💸 Preços da Kanban Tool

O Kanban Tool oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

💬 Avaliações dos clientes da Kanban Tool

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

14. Blossom - Melhor para desenvolvedores e equipes de tecnologia

via Florescer O Blossom é uma ferramenta de gerenciamento de projetos Kanban que permite equipes de desenvolvimento de software mapeiem todo o seu fluxo de trabalho para visualizar as tarefas de cada membro. Em um piscar de olhos, os membros podem ver quais tarefas estão prontas para a próxima etapa ou bloqueadas com "selos" coloridos no canto dos cartões Kanban.

✅ Blossom pros

Os comentários são salvos automaticamente se você navegar e voltar ao cartão mais tarde

O tempo de ciclo dos cartões Kanban é mostrado em cada cartão Kanban concluído

❌ Contras do Blossom

Falta personalização de quadros Kanban, cartões, status de tarefas e comunicação da equipe

as menções aos membros da equipe não são um recurso nativo da plataforma

💸 Preços do Blossom

Entre em contato com a Blossom para saber os preços

💬 Avaliações de clientes da Blossom

G2: 5/5 (2 avaliações)

Capterra: N/A

15. Flow-e - Melhor para gerenciamento de e-mail

via Fluxo-e O Flow-e é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas com um fluxo de trabalho semelhante ao Kanban, transformando as caixas de correio do Outlook em um quadro de tarefas visual. Os membros podem arrastar e soltar um cartão da caixa de entrada do Flow-e em colunas Kanban e acompanhar o progresso. Os recursos adicionais incluem uma linha do tempo na parte inferior do aplicativo para ver reuniões e lembretes em uma linha do tempo.

✅ Prós do Flow-e

Quadro de tarefas com colunas ilimitadas no plano gratuito

Cartões de tarefas autônomos no fluxo de trabalho

❌ Contras do Flow-e

O plano gratuito permite até duas contas de e-mail

Não é adequado para equipes ágeis que precisam de recursos de personalização flexíveis para criar seus fluxos de trabalho

💸 Preços do Flow-e

Entre em contato com a Flow-e para saber os preços

💬 Avaliações de clientes da Flow-e

G2: 4,7/5 (5 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (6 avaliações)

16. Microsoft Planner - Melhor para usuários do Microsoft 365

via Microsoft PlannerMicrosoft Planner inclui quadros Kanban com cartões de tarefas detalhados para que as equipes se concentrem e organizem melhor o trabalho em um só lugar. Como parte do Microsoft 365, os usuários do Planner também podem se conectar ao Microsoft To Do, SharePoint power Automate e outros aplicativos para o gerenciamento eficiente de tarefas.

✅ Profissionais do Microsoft Planner

Aplicativos móveis para Android e iOS para atualizar tarefas em qualquer lugar

Visualização do anexo e link para exibição no Planner

❌ Contras do Microsoft Planner

O Microsoft Planner como um aplicativo autônomo não é uma solução para uma ferramenta de gerenciamento de tarefas completa

Menos flexibilidade com personalização e integrações

💸 Preços do Microsoft Planner

Informe-se com o Microsoft Planner sobre planos de assinatura

💬 Avaliações de clientes do Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.830 avaliações)

temos um tutorial passo a passo sobre como criar um quadro Kanban no Excel só para você!

17. Smartsheet - Melhor para gerenciamento de projetos no estilo de planilha

via SmartsheetO Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite gerenciar, acompanhar e planejar vários projetos. A exibição de cartão é uma das quatro exibições que facilitam a organização de tarefas com cartões de arrastar e soltar. Quando ativada, a planilha se transforma em uma estrutura de quadro Kanban com base nos valores da sua lista suspensa, lista de contatos ou colunas de símbolos. Para obter mais informações, consulte nossa Guia de gerenciamento de projetos do Smartsheet !

✅ Prós do Smartsheet

A marca personalizada pode ser aplicada a toda a conta

Os cartões podem ser reorganizados para melhor priorização dentro da mesma coluna do quadro Kanban

❌ Contras do Smartsheet

O plano gratuito é limitado a 2 planilhas e 2 editores

Não é adequado para pequenas agências

💸 Preços do Smartsheet

O Smartsheet oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 7.220 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.250 avaliações)

18. Zenhub - Melhor para usuários do GitHub

via Zenhub O próximo melhor software Kanban é Zenhub zenhub, uma ferramenta para equipes ágeis acompanharem, planejarem e executarem projetos de software. Com o Zenhub Boards e os problemas do GitHub de um projeto, as equipes podem mover problemas entre pipelines e priorizar o trabalho mais importante.

✅ Profissionais do Zenhub

Equipes diferentes podem usar os mesmos repositórios do GitHub em vários quadros

Os recursos de automação do fluxo de trabalho sincronizam automaticamente seu projeto à medida que os problemas do GitHub são atualizados e concluídos

❌ Contras do Zenhub

A plataforma é feita sob medida para equipes de software

Funciona melhor se estiver conectado ao GitHub

💸 Preços do Zenhub

O Zenhub oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7,95/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Zenhub

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

19. Zoho Projects - Melhor para gerenciamento integrado de projetos

via Projetos ZohoO Zoho Projects é um software de gerenciamento de projetos que oferece ferramentas de quadro Kanban para visualizar planos de projeto facilmente. As colunas Kanban são baseadas em critérios de tarefas, como porcentagem de conclusão ou prioridade. Com o recurso de arrastar e soltar, os membros podem alterar o status e a prioridade da tarefa à medida que o trabalho avança.

✅ Zoho Projects pros

O Zoho Sprints oferece quatro tipos diferentes de trabalho em andamento para personalização adicional

Recurso de regras de fluxo de trabalho de tarefas para configurar as ações desejadas

❌ Contras do Zoho Projects

Um plano gratuito limitado que não inclui recursos como controle de tempo, subtarefas ou lembretes

Não é adequado como uma solução completa para equipes de marketing ou vendas

💸 Preços do Zoho Projects

O Zoho Projects oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

💬 Avaliações dos clientes do Zoho Projects

G2: 4,2/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 240 avaliações)

20. Pipefy - Melhor para automação de processos

via Pipefy O Pipefy é uma solução de fluxo de trabalho com uma plataforma no/low-code. Os membros podem automatizar tarefas, integrar ferramentas e atualizar facilmente as partes interessadas sobre suas solicitações de entrega no prazo. Os fluxos de trabalho inteligentes são necessários para as empresas que desejam escalar, e o Pipefy tem um conjunto de recursos de gerenciamento de projetos para colocar as equipes em funcionamento.

✅ Prós do Pipefy

Os portais de serviço centralizam documentos, políticas e formulários de solicitação

Integrações nativas com Slack, GitHub, BitBucket e Google Hangouts

❌ Contras do Pipefy

Equipes de médio porte terão que pagar um preço alto para criar um quadro Kanban simples

As opções de personalização são recursos pagos

💸 Preços do Pipefy

O Pipefy oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 24/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Pipefy

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Pipefy !

21. Jira - Melhor para equipes de software

via Jira O Jira é um software de rastreamento de bugs e projetos voltados para usuários ágeis e técnicos avançados. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento pode ter uma primeira coluna de itens de backlog de longa duração. Assim, o Jira adicionou um backlog em projetos de desenvolvimento Kanban colocados em uma guia de projeto diferente. Quando os gerentes de produto movem o trabalho do backlog para o quadro, as equipes sabem o que está por vir.

✅ Prós do Jira

Os limites de WIP podem excluir as subtarefas da contagem de colunas do quadro Kanban para garantir que todas as tarefas sejam executadasitens de ação para uma tarefa específica não sejam excluídos

Integrações com mais de 3.000 aplicativos

❌ Contras do Jira

A interface de usuário complicada e a migração tornam o gerenciamento de tarefas oneroso (leia a análise do Jira do ClickUp)* As equipes que considerarem o Jira precisarão usar outro aplicativo de software para o gerenciamento simples de projetos (saiba por quêO ClickUp é a alternativa nº 1 ao Jira)

💸 Preços do Jira

O Jira oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7,50/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.560 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.430 avaliações)

5 usos práticos do quadro Kanban (com modelos gratuitos)

1. Modelo de planejamento de férias

Diga adeus aos bate-papos em grupo familiares superlotados com o modelo de planejamento de férias! Organize seu quadro Kanban (ou quadros!) com todas as informações e comunicações essenciais. Anexe fotos a um cartão de tarefas, inclua um campo personalizado de preços e vincule sites - tudo em nome de vacation. 🏝 Faça o download do modelo de planejamento de férias do ClickUp

2. Modelo de CRM

Centralize as informações com um CRM limpo e poderoso Modelo de quadro Kanban ! Em seguida, automatize o trabalho pesado para se concentrar nas atividades que fazem a diferença. Você está a apenas alguns cliques de distância da melhor ferramenta de fluxo de trabalho para ajudá-lo a expandir seus negócios. 📈 Faça o download do modelo de CRM do ClickUp

3. Modelo de contratação de candidatos

Pegue nosso modelo de contratação de candidatos para organizar todas as tarefas e informações para recrutar os melhores talentos! Conecte um formulário ClickUp, Google Form, Typeform ou qualquer ferramenta de candidatura via Zapier para automatizar uma nova tarefa para cada candidato. 🤖 Faça o download do modelo de contratação de candidatos do ClickUp

4. Modelo de solicitações de equipe

Estabeleça um sistema bem lubrificado para priorizar as ordens de serviço com o modelo Team Requests! Acompanhe todo o trabalho em andamento e forneça atualizações diretamente da visualização do quadro. Substitua solicitações por e-mail mais rapidamente do que cupcakes recém-assados que desaparecem da sala de descanso dos funcionários. ⚡️ Faça o download do modelo de solicitações da equipe do ClickUp

5. Modelo de gerenciamento de blog

Adquira o modelo de gerenciamento de blog e você nunca mais olhará para trás! Alterne entre a visualização de quadro e a visualização de calendário para ver as cargas de trabalho diárias e, ao mesmo tempo, ter uma visão geral. Faça brainstorming de novos tópicos, otimize seu conteúdo, acompanhe prazos, status e muito mais! ✍️ Faça o download do modelo de gerenciamento de blog do ClickUp

👉 Há uma seção inteira de biblioteca de modelos do ClickUp para todas as suas necessidades Kanban que você pode acessar gratuitamente! Ou dê uma olhada em nossa Exemplos de quadros Kanban para mais inspiração. 💡

Comece a rastrear tarefas com o software Kanban

Lembre-se de que o objetivo final da implementação de um sistema Kanban é aumentar a visibilidade das tarefas, simplificar os processos e permitir que sua equipe se concentre no trabalho que agrega valor. É fundamental considerar fatores como facilidade de uso, recursos de personalização e integração com outras ferramentas que sua equipe já usa.

Experimente o ClickUp para obter uma solução abrangente que traz eficiência e colaboração para a ponta dos dedos da sua equipe. Junte-se ao grupo de usuários satisfeitos que fizeram do ClickUp sua ferramenta Kanban preferida. Explore nossa biblioteca de modelos do ClickUp para todas as necessidades de seu projeto e comece a usar gratuitamente hoje mesmo. Transforme seu gerenciamento de projetos com o ClickUp e veja a produtividade de sua equipe aumentar!