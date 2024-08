10 modelos gratuitos de posicionamento de produtos no Word, PowerPoint e ClickUp

Por melhor que seja, não é possível que um produto seja a solução ideal para todos. É seu trabalho identificar os compradores-alvo e mostrar a eles como podem se beneficiar do que você está oferecendo.

Simplificando, o secreto para vender seu produto está no posicionamento adequado. Esse processo envolve pintar uma imagem única de sua oferta e determinar a posição que ela ocupará na mente de seus clientes.

Tomemos a Rolex como exemplo. A marca sempre se posicionou como prestigiosa e luxuosa. Ao longo dos anos, ela também se associou a atletas famosos, como Roger Federer, destacando que é uma marca para pessoas bem-sucedidas.

Graças ao posicionamento eficaz de seu produto, todos têm uma ideia do que é a Rolex - um mercado-alvo de sofisticação, classe e elegância. ⌚

Felizmente, você não precisa de uma equipe de magos do cenário de mercado como a Rolex para posicionar seu produto adequadamente - tudo o que você precisa são modelos de posicionamento de produto.

Vamos orientá-lo em nossa seleção dos 10 melhores modelos de posicionamento de produtos disponíveis atualmente. Eles oferecem uma estrutura pronta que o ajuda a delinear os pontos fortes e fracos de seu produto e a atingir o ponto certo com seus clientes!

O que é um modelo de posicionamento de produto?

O posicionamento do produto é o processo de definir onde seu produto se encaixa no cenário do mercado e como você quer que seus clientes se sintam em relação a ele. Ele envolve várias atividades, desde a análise dos concorrentes até a investigação das personas dos usuários e a comunicação da imagem da sua marca e da proposta geral de valor.

Os modelos de declaração de posicionamento do produto são atalhos que o ajudam a encontrar o lugar perfeito para o seu produto sob as estrelas. ⭐

Eles fornecem a base para:

Representar os pontos fortes e fracos de seu produto

Identificar seu mercado e público-alvo

Desenvolver a estratégia correta de marketing e posicionamento do produto

Delinear as metas e o valor exclusivo de sua empresa

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em seu gráfico de Gantt personalizado

linha do tempo do projeto

com a visualização da linha do tempo no ClickUp

O que faz um bom modelo de posicionamento de produto?

Um modelo prático de posicionamento de produto precisa ter algumas características importantes, como

Estrutura predefinida : O modelo deve ter seções apropriadas para descrever os recursos, os valores, o público-alvo e as metas do produto e analisar a concorrência

: O modelo deve ter seções apropriadas para descrever os recursos, os valores, o público-alvo e as metas do produto e analisar a concorrência Personalização : Ele deve permitir que você faça alterações em sua estrutura e garanta o alinhamento com a essência da marca e as metas da sua empresa em todos os seus esforços de marketing. Você deve ser capaz de editar, adicionar ou excluir seções para adaptar o modelo às suas necessidades específicas

: Ele deve permitir que você faça alterações em sua estrutura e garanta o alinhamento com a essência da marca e as metas da sua empresa em todos os seus esforços de marketing. Você deve ser capaz de editar, adicionar ou excluir seções para adaptar o modelo às suas necessidades específicas Versatilidade : A estrutura deve ser adequada para delinear todos os tipos de produtos - de pasta de dente a joias - e descobrir como posicioná-los. Isso é especialmente importante para empresas com um portfólio de produtos diversificado

: A estrutura deve ser adequada para delinear todos os tipos de produtos - de pasta de dente a joias - e descobrir como posicioná-los. Isso é especialmente importante para empresas com um portfólio de produtos diversificado Opções de colaboração : Deve oferecer opções como edição em tempo real, comentários e anotações para manter toda a equipe informada e permitir que contribuam com a estratégia de marketing completa

: Deve oferecer opções como edição em tempo real, comentários e anotações para manter toda a equipe informada e permitir que contribuam com a estratégia de marketing completa Facilidade de uso: Deve vir com instruções detalhadas e precisas sobre como as equipes internas podem usá-lo e quais informações devem ser adicionadas onde (ou seja, uma persona de comprador, posicionamento da marca, análise competitiva e declarações de diferenciação chave)

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

10 modelos de posicionamento de produto para usar em 2024

Verificamos dezenas de modelos de posicionamento de produtos e selecionamos os 10 melhores de

ClickUp

chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam e SlideUpLift. Use-os para apresentar seu produto da melhor maneira possível e para lançá-lo ao público certo. ✨

1. Modelo de lista de posicionamento de produto ClickUp

Use o modelo de lista de posicionamento de produtos do ClickUp para entender os detalhes de um produto e apresentá-lo adequadamente ao mercado-alvo

O posicionamento do produto exige que várias equipes unam forças, desde a equipe de projeto e

gerenciamento de produtos

para marketing e

design de produtos

. Como cada departamento está envolvido em diferentes aspectos do mesmo produto, é natural que surjam confusões e mal-entendidos.

Felizmente, você pode reunir suas tropas e manter uma frente unida com o

Modelo de lista de posicionamento de produtos ClickUp

. Ele permite que você e todos da sua equipe tenham uma compreensão mais profunda do seu produto e identifiquem o nicho de mercado-alvo.

O modelo tem três visualizações - seu ponto de partida é a visualização de avaliação do posicionamento do produto. Aqui você encontrará um formulário com campos predefinidos, como o nome do produto, o nicho de mercado-alvo

data de lançamento

o formulário de vendas inclui os seguintes campos: descrição do produto, segmento de mercado, pontos problemáticos e valor exclusivo ou pontos de venda. Obviamente, você pode modificar o formulário para garantir que ele se alinhe às especificidades do seu produto usando os campos disponíveis ou adicionando campos personalizados.

Depois que todos os membros da sua equipe preencherem o formulário, as informações enviadas aparecerão automaticamente na visualização da lista de produtos. Ela permite que você revise todas as informações referentes ao processo de posicionamento do produto, atribua tarefas a membros específicos da equipe, defina prioridades e agrupe tarefas por status, como Planning (Planejamento), In Progress (Em andamento) e On Hold (Em espera).

A visualização é fantástica para lidar com vários processos de posicionamento de produtos simultaneamente!

A terceira visualização (Board) é uma

Quadro Kanban

que transforma seus produtos em cartões de tarefas e permite classificá-los com base em seu status. O design de arrastar e soltar facilita a movimentação dos cartões. 🌬️

2. Modelo de tarefa de posicionamento de produto ClickUp

Use o modelo de tarefa de posicionamento de produto do ClickUp para criar listas de tarefas que o ajudem a entender como apresentar seu produto ao mercado

O modelo

Modelo de tarefa de posicionamento de produto ClickUp

oferece uma maneira simples e eficaz de garantir que você tenha concluído as atividades necessárias para um posicionamento de produto bem-sucedido. Depois de verificar todos os itens da lista de verificação do modelo, você terá tudo o que precisa para criar um

estratégia de marketing exclusiva para seu produto

e para encontrar seu mercado-alvo. ✅

O modelo é basicamente uma lista de tarefas com seis tarefas padrão que tratam de aspectos como pontos de dor do usuário, proposta de venda exclusiva e estratégia de marca. Dependendo do seu cenário, você pode excluir, editar ou adicionar novas tarefas à lista. Atribua um membro da equipe a cada tarefa e certifique-se de que todos estejam cientes de suas responsabilidades.

Uma das melhores coisas sobre esse modelo é adicionar relações de tarefas. Você pode garantir que uma tarefa não seja iniciada até que outra tenha sido concluída, mantendo assim o fluxo adequado em sua equipe e definindo prioridades.

Você pode

rastrear o tempo

dentro do modelo, defina datas de vencimento e monitore o progresso de cada tarefa no lado direito da lista de tarefas. Isso facilita o acesso de todos à sua proposta de valor específica ou à estratégia de cenário de mercado.

Como este é um

modelo de tarefa

você pode copiá-lo facilmente e anexá-lo a todos os produtos que estiver gerenciando para economizar tempo.

3. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Com o modelo de documento de resumo do produto da ClickUp, sua equipe tem um esboço completo para preencher as lacunas e apoiar um lançamento bem-sucedido, mantendo-se literalmente na mesma página

Seja para atualizar um produto existente ou lançar um novo, é fundamental ter um plano de jogo bem definido. Esse plano deve abranger todos os detalhes essenciais, desde as especificações funcionais até o público-alvo, para garantir que todos os colaboradores estejam trabalhando no mesmo comprimento de onda. 📻

O plano

Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

pode servir como a fonte indiscutível da verdade para todas as equipes envolvidas no processo de

processo de desenvolvimento de produtos

.

Sendo um

Documento ClickUp

permite organizar e centralizar todas as informações relevantes para o desenvolvimento e o posicionamento do produto em um único documento. Adicione quantas páginas quiser e use comentários para

colaborar com colegas de trabalho

ou envie um ping para membros específicos da equipe quando precisar da opinião deles.

Por padrão, esse modelo tem quatro seções que você pode editar para garantir que elas se ajustem ao seu produto como uma luva:

2-Pager: Explica os problemas e desafios que seu produto pretende resolver e define metas e critérios para medir seu sucesso Especificações funcionais: Define as especificações de diferentes recursos e esboça os possíveis usuários do produto Plano de lançamento: Define as etapas e os marcos que precisam ser concluídos antes do lançamento do produto Apêndices: Contém documentos, informações e pesquisas adicionais relacionados ao produto

4. Modelo de preço de produto ClickUp

Desenvolva uma lista de preços para seus produtos e serviços com o modelo gratuito ClickUp Product Pricing Template

O preço e o posicionamento do produto devem estar alinhados - você precisa ter em mente o lugar do seu produto no mercado ao determinar o preço. Digamos que você esteja vendendo chocolate - é lógico que o preço do chocolate ao leite simples seja mais baixo do que o do chocolate com amêndoas, sabores exóticos ou folhas de ouro. 🍫

Isso se torna muito mais difícil quando você tem uma ampla variedade de produtos. Felizmente, você tem a

Modelo de preço de produto ClickUp

à sua disposição. Ele funciona como um centro centralizado para armazenar todas as informações de seus produtos, inclusive os preços, para mostrar melhor sua proposta de valor.

Com esse modelo de declaração de posicionamento, você pode:

Colaborar com sua equipe e experimentar diferentes estratégias de preços

Alterar facilmente os preços, dependendo das condições do mercado ou do valor exclusivo do produto

Acompanhar seu inventário e gerenciar o estoque

Armazenar informações relevantes sobre o produto e ajudar seus clientes

Comece inserindo informações relevantes sobre o produto na visualização Products by Category. Forneça detalhes como o nome do produto, a unidade de manutenção de estoque (SKU), a marca, o tipo de produto, a cor e o preço unitário. O ClickUp agrupará seus produtos por categoria para facilitar a navegação.

Depois de inserir todas as informações, você terá uma visão geral de cada produto que tem em estoque e

gerenciar seu estoque

com mais eficiência. Além disso, você poderá obter detalhes relevantes para seus clientes em um piscar de olhos.

5. Modelo de estratégia de produto ClickUp

O modelo de estratégia de produto do ClickUp mantém sua equipe atualizada e ajuda a criar um produto que atenda às exigências do mercado

Deseja desenvolver um produto que atenda às necessidades de seus clientes e se alinhe às metas de sua empresa? Então o

Modelo de estratégia de produto ClickUp

é a melhor opção. Ele vem com três listas com diferentes visualizações que ajudam você a personalizar um

estratégia de produto

até os mínimos detalhes. 🕵️

A lista inicial é chamada de "Features" (Recursos) e é onde você anotará os recursos que deseja que seu produto tenha. Use campos personalizados como Categoria do recurso, Esforço, Líder da equipe e Data de vencimento para fornecer mais detalhes sobre as funcionalidades desejadas. Você pode inserir os recursos manualmente ou usar o Feature Submission Form para que sua entrada seja automaticamente adicionada à lista. Use exibições como Active Features (Recursos ativos), Priority (Prioridade) e By Effort (Por esforço) para filtrar suas entradas e se concentrar em funcionalidades específicas.

A segunda lista é Timeline. Aqui, seu foco principal é o cronograma de implementação dos recursos. Há duas exibições que agrupam os recursos com base em seu status. O modelo oferece um exemplo com duas opções de status - Em andamento e A fazer, mas você pode adicionar outras opções como Em revisão, Em espera ou Concluído.

A terceira lista é Team e é reservada para informações sobre as pessoas envolvidas em

execução do projeto

incluindo o departamento ao qual pertencem, endereço de e-mail e número de telefone.

Vale a pena observar que o modelo é totalmente personalizável. Adicione novas listas, edite as existentes, altere os campos personalizados e ajuste as visualizações para criar um espaço personalizado onde você e suas equipes possam trabalhar para dar vida ao seu produto. 🌱

6. Modelo de estrutura de posicionamento da Chasm

Use o modelo de estrutura de posicionamento da Chasm para descrever os benefícios de seu produto e os problemas que ele resolve

Se estiver procurando um modelo simples que descreva os clientes-alvo e os recursos do seu produto, o Positioning Framework Template da Chasm é uma excelente opção.

O modelo é em formato de tabela, com três colunas e oito linhas. Seu trabalho é preencher a tabela com informações relevantes e contar uma história de como seu produto se destaca. Você pode optar por editar o modelo on-line ou baixá-lo em formato PDF e trabalhar nele off-line.

Comece definindo seus clientes-alvo e descrevendo um ponto problemático que eles estão procurando resolver. Você também deve incluir quaisquer motivos emocionais que possam fazer com que as pessoas comprem seu produto. Afinal de contas, as emoções afetam os processos de tomada de decisão de seus clientes em grande parte.

Em seguida, explique por que seus clientes comprariam seu produto e descreva o que torna seu produto melhor do que o da concorrência.

Depois de preencher a tabela, você e seus colegas de trabalho terão uma ideia clara do que torna seu produto único e de como aproveitar seus recursos para posicioná-lo adequadamente no mercado.

7. Modelo de estratégia de posicionamento de marca no Word por Template.net

Use o modelo de estratégia de posicionamento de marca do Word da Template.net para representar sua marca da melhor maneira possível

Outros modelos que discutimos até agora giram em torno de produtos - este aqui concentra-se na marca . O modelo de estratégia de posicionamento de marca do Word da Template.net é um modelo simples que descreve o propósito, a visão, os valores e as metas de sua marca. Você pode baixá-lo no formato Word ou Google Docs.

O modelo é dividido em três seções principais:

Mensagem da marca Imagens da marca Estratégia de marca

Na seção Mensagem da marca, você define o slogan e os valores da sua marca. O modelo inclui um exemplo de uma empresa de produção de instrumentos musicais cujos valores centrais são excelente qualidade de som, habilidade impecável e atendimento ao cliente. Tudo o que a empresa faz deve estar alinhado a esses valores. 🎶

A seção Imagens da marca deve conter informações sobre o logotipo, a tipografia e as cores da sua marca, garantindo que todos os membros da equipe estejam trabalhando com os recursos visuais corretos. Ela serve como diretriz para a criação de documentos relacionados à marca e para a personalização de campanhas de marketing.

Estratégia da marca define as metas de sua marca e descreve as estratégias para alcançá-las.

8. Slide Modelo de infográfico de posicionamento de produto da Slidesgo

O modelo de infográfico de posicionamento de produto Slide da Slidesgo permite que você crie uma representação visualmente atraente do seu produto

Substitua documentos simples repletos de informações sobre produtos por gráficos e tabelas esteticamente atraentes e envolventes, graças ao modelo de infográfico de posicionamento de produtos Slide da Slidesgo!

Esse modelo do PowerPoint vem com 32 slides que abrangem diferentes categorias, como:

Perfis e características do público-alvo A visão, o objetivo e o slogan de seu produto Os desafios que seu produto pode ajudar a superar Estratégias de preços Análise da concorrência6. Estratégias de marketing

Depois de adicionar informações relevantes a cada slide, você terá uma ideia clara de como apresentar seu produto ao mercado e destacar seus recursos. Como o modelo é muito detalhado, ele pode ser usado por várias equipes, desde gerenciamento de produtos e design, vendas e marketing.

Cada slide contém recursos visuais que facilitam a compreensão das informações apresentadas. Você pode alterar a ordem dos slides e personalizar sua aparência, desde o ajuste de cores até a edição do estilo.

9. Modelo de mapa de posicionamento de produto do PowerPoint da Slideteam

Use o modelo de mapa de posicionamento de produto do PowerPoint da Slideteam para ver como o seu produto se compara à concorrência e destacar seus pontos fortes

O modelo de infográfico de posicionamento de produtos em slides da Slideteam é perfeito para criar uma representação visual simples da posição do seu produto em relação à concorrência.

Embora o design possa dar a impressão de um

mapeamento de processos

na verdade, ele tem uma finalidade diferente. Ele se concentra na identificação de atributos para comparar seu produto com os concorrentes e conquistar seu lugar no mercado.

A melhor maneira de explicar como esse

modelo de comparação de produtos

funciona por meio de um exemplo. Digamos que você queira lançar uma plataforma de streaming de mídia. Para determinar a posição de mercado da sua plataforma, você deve analisar seus maiores concorrentes, como Spotify e Tidal.

Você tem quatro quadrantes onde colocará seus concorrentes com base em valores específicos. Nesse caso, o primeiro valor em que vamos nos concentrar é o preço, enquanto o outro é o número de títulos na biblioteca. Os valores baixo e alto o ajudam a determinar a posição exata de cada empresa em um quadrante.

Depois de fazer isso, você terá uma ideia do segmento de mercado em que pode entrar e oferecer algo novo e inovador.

10. Modelo de tabela de comparação de posicionamento de marca do PowerPoint por SlideUpLift

O modelo de tabela de comparação de posicionamento de marca do PowerPoint da SlideUpLift ajuda você a representar sua marca de uma forma que se alinhe com seus produtos

Sua marca é um reflexo de seus produtos, e a forma como você a posicionará é geralmente ditada pelas qualidades de seu sortimento. Não é possível afirmar que sua marca é luxuosa se ela inclui itens baratos e de baixa qualidade.

O Modelo de Tabela de Comparação de Posicionamento de Marca do PowerPoint da SlideUpLift ajuda você a apresentar seus produtos e a compilar informações relevantes para criar uma imagem única de sua marca. 🎨

Esse modelo vem com uma tabela personalizável com cinco colunas e cinco linhas. Cada linha representa um produto, e cada coluna descreve um aspecto relevante para o posicionamento da marca. Seu trabalho é inserir as informações corretas para cada produto em seu sortimento para entender o que ele traz para a mesa.

Além de permitir que você entenda como posicionar a sua marca, esse modelo pode ser usado para desenvolver estratégias de marketing e criar o produto certo

design do produto

.

Modelos de posicionamento de produtos - uma pista suave para a decolagem segura do seu produto

Toda empresa deseja posicionar seus produtos de forma favorável na mente dos clientes. Mas, para isso, é preciso identificar com precisão o nicho certo e entender o que torna o seu produto especial.

Os modelos de posicionamento de produto listados permitem que você (figurativamente) desmembre seu produto e entenda seus prós e contras para prepará-lo para o sucesso. Esses modelos também o ajudam a desenvolver as estratégias de marketing corretas, determinar preços e divulgar sua marca! 📣