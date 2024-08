10 melhores ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software em 2024

Quando você está trabalhando com uma equipe de DevOps, uma boa plano de projeto e a metodologia ágil podem levá-lo longe. Mas essas não são as únicas coisas de que sua equipe de desenvolvimento de software precisa para fazer o melhor trabalho possível. O outro ingrediente fundamental é o trabalho em equipe e isso requer colaboração. 👭

As ferramentas de colaboração on-line para desenvolvimento de software são essenciais para qualquer equipe, especialmente para equipes remotas. Com certeza, elas mantêm seus programadores em dia com suas tarefas, mas seu poder vai muito além disso.

Vamos explorar como as ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software podem aumentar a eficácia da sua equipe de DevOps e o que procurar em uma plataforma de colaboração. Você também descobrirá as principais ferramentas para levar sua equipe ao próximo nível. ✨

O que é uma ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software?

Uma ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software é um aplicativo que simplifica o fluxo de trabalho e facilita a comunicação e a colaboração entre os membros distribuídos da equipe de DevOps. Ela garante que todos estejam na mesma página e trabalhando juntos na direção certa.

A ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos facilita o compartilhamento de ideias e o feedback construtivo. Os Scrum Masters e outros gerentes podem usá-las para manter a equipe motivada, estejam eles no mesmo escritório ou não. E quando tanto os desenvolvedores que trabalham no escritório quanto os que trabalham remotamente sentem que são uma parte importante da equipe, o resultado é uma maior adesão, criatividade e inovação - tudo isso leva a uma equipe mais feliz e eficaz. 😊

As ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software também facilitam o trabalho com departamentos externos e o compartilhamento de feedback com as partes interessadas, desde o desenvolvimento do projeto estágio até a conclusão. ✅

O que você deve procurar em uma ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software?

As melhores ferramentas de colaboração para o desenvolvimento de software combinam ferramentas de gerenciamento de projetos e ferramentas de comunicação com recursos de colaboração. Dependendo das necessidades de sua empresa, você provavelmente desejará algumas ou todas essas funcionalidades:

As 10 melhores ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software a serem usadas em 2024

Agora que você tem uma ideia de quais tipos de recursos e funcionalidades estão disponíveis, considere quais deles sua equipe precisa. Vamos restringir suas opções com esta análise de algumas das melhores ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software disponíveis atualmente.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução multifuncional de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de projetos ferramenta de produtividade que ajuda a gerenciar todos os aspectos do seu negócio. Com seu forte foco no trabalho em equipe, é uma ferramenta de colaboração popular para o desenvolvimento de software.

O ClickUp oferece não apenas colaboração, mas colaboração segura. Afinal, não faz sentido trabalhar duro apenas para ver um concorrente lançar seu produto antes de você. Com seu centro de segurança de dados, estrutura de gerenciamento de riscos, criptografia SSL de 256 bits e configurações de segurança avançadas, você trabalhará em conjunto sem se preocupar com violações de dados. 🔐

Compartilhe ideias e faça brainstorming de fluxos de trabalho de forma colaborativa com sua equipe usando o Quadros brancos ClickUp . Em seguida, transforme essas ideias diretamente em tarefas e aloque-as aos membros da equipe. Detecção de colaboração ClickUp mantém todos na mesma página, permitindo que você saiba quando alguém da sua equipe está visualizando, editando ou comentando uma tarefa.

Colabore em tempo real nos documentos do projeto usando o Documentos do ClickUp e converta o texto diretamente em tarefas rastreáveis lá também. Categorize seus documentos e conecte-os aos seus fluxos de trabalho, para que todos tenham sempre acesso às informações de que precisam. Visualização de bate-papo do ClickUp permite que sua equipe converse em tempo real na plataforma, ajuda a formatar todas as suas mensagens para obter um impacto muito maior e reúne todas as suas conversas, recursos, documentos e atualizações em um só lugar. 📚

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp não está à altura da funcionalidade do aplicativo para desktop, mas a equipe está trabalhando nisso

As ferramentas de IA não estão disponíveis no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito Para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Asana

via AsanaAsana é uma plataforma de gerenciamento de projetos criada para ajudar equipes multifuncionais trabalham juntas. Seus vários recursos significam que ele funciona bem como uma ferramenta de colaboração para o desenvolvimento de software.

A Asana facilita o esclarecimento de suas metas e a vinculação delas às metas de sua equipe e empresa. Identifique como você medirá o progresso, defina o cronograma e a equipe e alinhe as tarefas com esses parâmetros. 🎯

Mantenha-se atualizado sobre o progresso e identifique quaisquer problemas logo no início com atualizações em tempo real sobre sua meta, tanto das tarefas subjacentes quanto dos aplicativos vinculados. Acompanhe tudo em painéis personalizáveis que informam o que você precisa saber usando gráficos e insights.

Melhores recursos da Asana

A Asana é configurada de forma rápida e fácil, para que você comece a trabalhar rapidamente

Gerencie o acesso de visualização e edição que os diferentes membros da equipe têm

Use o plano Basic gratuito para equipes de até 15 pessoas, que inclui muitos recursos úteis, como tarefas ilimitadas, visualização de calendário, aplicativos móveis e integrações com outras ferramentas

As organizações sem fins lucrativos obtêm 50% de desconto nos planos Premium e Business, com possíveis descontos também no plano Enterprise

Limitações da Asana

Alguns usuários acham que o preço dos pacotes pagos é alto para pequenas empresas

Se você não tiver algum conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos, a curva de aprendizado pode parecer um pouco íngreme

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12.200+ avaliações)

3. Jira

via JiraJira é um produto da Atlassian projetado especificamente como uma ferramenta de colaboração para o desenvolvimento de software. Usando a metodologia ágil e a estrutura Scrum, o Jira permite dividir grandes objetivos em partes gerenciáveis, atribuir tarefas e personalizar o fluxo de trabalho para que as coisas sejam feitas com mais eficiência.

As ferramentas de comunicação e colaboração mantêm você em contato com toda a sua equipe para que todos estejam informados e trabalhando juntos. A automação do tipo arrastar e soltar economiza tempo em todos os aspectos, e você obtém todas as análises e relatórios de que precisa, além de insights avançados para a tomada de decisões. 📊

Melhores recursos do Jira

Mantenha todos atualizados com o recurso integradomodelos de planos de desenvolvimento de software para muitos aspectos diferentes do desenvolvimento de software, incluindo controle de bugs, quadros Scrum e quadros Kanban

Gerencie projetos complexos e acompanhe seu progresso com facilidade

Escale conforme seu crescimento, começando de forma simples e depois personalizando conforme necessário

Aprimore a colaboração por meio de integrações com outras ferramentas da Atlassian, como Trello, Confluence e Compass, além de plataformas externas comoEspaço de trabalho do Googlezoom e Microsoft 365

Limitações do Jira

A interface do usuário é bastante complexa e pode ser um pouco cansativa para novos usuários

Não é de surpreender que o Jira se integre mais facilmente a outras ferramentas da Atlassian

Preços do Jira

Gratuito : Gratuito/mês por usuário

Gratuito/mês por usuário Padrão: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.500+ avaliações)

4. Smartsheet

via Smartsheet O Smartsheet é uma plataforma de colaboração criada para profissionais de TI e exibida em formato de planilha. Funciona tanto para projetos de pequena escala quanto de grande escala.

Os formulários facilitam a coleta de dados e o feedback de outros membros da equipe ou de partes interessadas externas. Vincule arquivos relevantes e tenha conversas dentro da plataforma Smartsheet para que todo o seu conteúdo esteja em um só lugar. Todos na equipe de colaboração podem visualizar o conteúdo e adicionar feedback, além de acompanhar o progresso em tempo real.

Melhores recursos do Smartsheet

Use a automação de arrastar e soltar para economizar tempo e otimizar seu fluxo de trabalho

Escolha sua visualização entre as opções de grade, Gantt, cartão ou calendário 🗓️

Veja suas análises e relatórios de forma visual para uma visão geral rápida e, em seguida, aprofunde-se nos detalhes, se necessário

Integre-se a outras ferramentas de colaboração, como Slack, Skype e Dropbox

Limitações do Smartsheet

Se você não é fã de planilhas, o formato do Smartsheet pode não funcionar para você

As atualizações podem atrasar às vezes, e talvez seja necessário atualizar manualmente para ver as informações mais recentes

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 14.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 14.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Foguete.Chat

via Rocket.Chat Em sua essência, o Rocket.Chat é uma plataforma de bate-papo de código aberto que pode ser usada como uma ferramenta de colaboração para o desenvolvimento de software. Ideal para colaboração remota, assíncrona ou híbrida, ele tem um forte foco em privacidade e segurança de alto nível para que você saiba que seus dados estão seguros.

Envie mensagens para indivíduos ou grupos, ou use canais privados para a sua equipe. Faça chamadas de áudio ou vídeo quando precisar ter discussões mais detalhadas e compartilhe com segurança qualquer coisa do seu dispositivo ou armazenamento em nuvem. 📤

Melhores recursos do Rocket.Chat

Use o código-fonte aberto para personalizar a plataforma Rocket.Chat de acordo com suas necessidades

Crie um espaço central e pesquisável para manter todas as suas tarefas, mensagens e projetos em um só lugar

Configure funções personalizadas para controlar quem tem acesso a diferentes níveis de informações

Automatize tarefas manuais repetitivas para liberar tempo para trabalhos mais importantes

Limitações do Rocket.Chat

Ainda há alguns bugs e o aplicativo móvel às vezes apresenta falhas

Você pagará mais por complementos como o mecanismo de bate-papo de marca branca, hospedagem dedicada na nuvem e serviços profissionais, como migração de dados e consultoria de implementação

Preços do Rocket.Chat

Comunidade: Gratuito

Gratuito Empresa: US$ 7/mês por usuário

Avaliações e críticas do Rocket.Chat

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 149 avaliações)

6. TeamViewer

via TeamViewerTeamViewer é um software de acesso remoto que permite que você se conecte a qualquer outro dispositivo, em qualquer lugar do mundo. Use-o para acessar seus próprios arquivos remotamente, oferecer suporte a clientes ou membros da equipe, identificar problemas que precisam ser resolvidos e fornecer treinamento remoto.

Essa ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software oferece excelente qualidade de imagem e uma taxa de transferência de arquivos extremamente rápida. Ela também é capaz de lidar com problemas de baixa largura de banda, de modo que você conseguirá realizar suas tarefas mesmo que a conexão não seja de alta velocidade. 🐌

Melhores recursos do TeamViewer

Comece a trabalhar rapidamente com uma instalação rápida a partir de um simples download

Use o TeamViewer no desktop ou em dispositivos móveis, em vários sistemas operacionais e em mais de 30 idiomas

Fique tranquilo com o alto nível de segurança, incluindo criptografia de 256 bits e autenticação de dois fatores

Integre-se a outras plataformas, como Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira e SAP

Limitações do TeamViewer

O pacote Remote Access só permite que você se conecte a até três dispositivos gerenciados e não oferece suporte técnico por telefone se você tiver algum problema

Alguns usuários tiveram problemas ocasionais de conexão que interferiram na capacidade de realizar seu trabalho

Preços do TeamViewer

TeamViewer Remote Access: US$ 24,90/mês para 1 usuário (até 3 dispositivos)

US$ 24,90/mês para 1 usuário (até 3 dispositivos) TeamViewer Business: US$ 50,90/mês para 1 usuário (até 200 dispositivos)

US$ 50,90/mês para 1 usuário (até 200 dispositivos) TeamViewer Premium: $112,90/mês para 15 usuários

$112,90/mês para 15 usuários TeamViewer Corporate: $229,90/mês para 30 usuários

$229,90/mês para 30 usuários TeamViewer Tensor: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do TeamViewer

G2: 4,4/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 11.200 avaliações)

7. Placa de madeira

via Placa de madeira O Wooboard tem uma visão um pouco diferente de muitas opções de colaboração. Anunciada como uma "plataforma de saúde mental e reconhecimento", ela se concentra no envolvimento e no bem-estar dos funcionários. É uma ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software no sentido de que os membros da equipe de DevOps felizes e saudáveis sempre farão seu melhor trabalho.

O Wooboard usa gamificação social e incentivos para encorajar os membros da equipe a se preocuparem com sua própria saúde mental e a de seus colegas. Ele também facilita para os gerentes reconhecerem e recompensarem sua equipe pelo excelente trabalho. 🥇

Melhores recursos do Wooboard

Eleve o moral e aumente a produtividade reconhecendo regularmente as conquistas de sua equipe

Recompense-os com pontos que podem ser trocados por recompensas reais, como dias de folga, dinheiro ou vouchers para Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify ou Whole Foods

Integre o Wooboard ao Slack e ao Teams ou use a API aberta para integrar-se ao software da sua empresa, para que o uso do sistema se torne parte da sua rotina diária

Use os recursos de relatório para gerenciar e monitorar o reconhecimento

Limitações do Wooboard

Ainda não há avaliações suficientes para saber se o Wooboard funciona bem

O site não oferece nenhuma informação sobre preços - é necessário entrar em contato com a equipe de vendas para obter uma cotação

Preços do Wooboard

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Wooboard

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: Ainda não há avaliações

8. GitHub

via GitHub O GitHub é uma plataforma de desenvolvedor criada para fins específicos que usa IA para acelerar os processos de desenvolvimento. As ferramentas de gerenciamento de projetos do GitHub permitem que você gerencie projetos e problemas, tornando-o uma ferramenta de colaboração altamente eficaz para o desenvolvimento de software.

A colaboração é simplificada com vários recursos. Faça brainstorming com sua equipe no espaço de discussões na plataforma. Codifique e crie nos Codespaces e, em seguida, revise e teste ali mesmo.

Use solicitações pull para informar a equipe quando novas alterações forem carregadas e estiverem prontas para serem verificadas. O controle de versão garante que todos estejam na mesma página e permite que você armazene todas as iterações para referência futura.

Melhores recursos do GitHub

Acelere as taxas de conclusão de tarefas usando linguagem natural para solicitar que a IA sugira codificação relevante 🤖

Automatize seu fluxo de trabalho para reduzir o tempo desperdiçado em tarefas repetitivas e mundanas

Consulte a comunidade de código aberto para obter trechos de código e outros recursos

Fique em dia com seu trabalho usando o aplicativo móvel, mesmo quando estiver fora de casa

Limitações do GitHub

Há muitos recursos e pode levar algum tempo para que novos usuários aprendam a usar a plataforma

Você precisa pagar mais por complementos como grande capacidade de armazenamento de arquivos e segurança avançada

Preços do GitHub

Gratuito

Equipe: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresa: US$ 21/mês por usuário

US$ 21/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões do GitHub

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 5.800 avaliações)

9. Folga

via Folga O Slack é uma plataforma de produtividade que usa canais para gerenciar a comunicação e armazenar todos os recursos de que você precisa para realizar seu trabalho.

Configure canais para equipes, departamentos ou tópicos. Limite o acesso aos canais a apenas algumas pessoas ou permita que todos em sua empresa tenham acesso a eles. Os canais para clientes ou provedores externos também facilitam o trabalho em conjunto. 🤝

Essa ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software usa IA para automatizar tarefas de rotina e otimizar seu fluxo de trabalho para que você faça mais em menos tempo. O Workflow Builder não requer nenhuma codificação, em vez disso, usa a funcionalidade simples de arrastar e soltar

Melhores recursos do Slack

Converse em tempo real, use um Huddle para ter uma conversa de voz ao vivo ou envie clipes de áudio ou vídeo para comunicação assíncrona

Deixe que o chatbot faça anotações para você durante as reuniões para que você permaneça presente

Pesquise o arquivo para encontrar rapidamente conversas anteriores e arquivos armazenados que você deseja consultar

Integre-se a milhares de aplicativos, como o Google Calendar,DropboxhubSpot, Microsoft Teams eSalesforce Limitações do Slack

O Slack faz parte da caixa de ferramentas da Atlassian e funciona melhor se você o usar com outras ferramentas da Atlassian, como o Jira

O plano gratuito só permite que você veja os últimos 90 dias de mensagens, o que é limitante para projetos maiores

Preços do Slack

Gratuito

Pro : $7,25/mês por usuário

$7,25/mês por usuário Business+: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 31.900 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.100 avaliações)

10. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google O Espaço de trabalho do Google o Google Workspace oferece várias ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software, incluindo Google Agenda, Gmail, Google Drive, Google Meet e Google Chat.

Use o Google Docs ou o Google Sheets para colaborar com sua equipe em tempo real e, em seguida, armazene as informações do projeto - com o histórico de versões - dentro da plataforma. Use o Google Meet para apresentar o Google Slides à sua equipe ou a outras partes interessadas.

Todos os seus arquivos são facilmente organizados em pastas hierárquicas para que você sempre encontre o que precisa. E como a plataforma é baseada na nuvem, é fácil compartilhar arquivos com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. 🌎

Melhores recursos do Google Workspace

Centralize tudo em uma única plataforma para que você nunca mais precise alternar entre aplicativos

Comece a trabalhar rapidamente com a interface de usuário amigável e intuitiva

Armazene e acesse documentos da Microsoft, como Word ou Excel, também dentro do espaço de trabalho

Tenha a certeza de que seus dados estão seguros com controles de segurança e gerenciamento que são ainda mais aprimorados nos planos Business Plus e Enterprise

Limitações do Google Workspace

A funcionalidade do Google Docs, Sheets e Slides ainda não está no mesmo nível dos produtos equivalentes da Microsoft

O pacote Business Starter só permite até 30 G de armazenamento por usuário, o que não o leva muito longe

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário BusinessPlus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (15.100+ avaliações)

Leve sua equipe ao próximo nível com ferramentas de colaboração para desenvolvimento de software

O desenvolvimento de software mais eficaz requer um plano de projeto sólido, metodologias que funcionem para a sua empresa e, o mais importante, um ótimo trabalho em equipe. Por isso, faz sentido usar as melhores ferramentas de colaboração para o desenvolvimento de software que você possa ter em mãos. 💪

Há muitas delas no mercado, cada uma com seus prós e contras, e vale a pena fazer sua pesquisa para descobrir qual é a mais adequada às necessidades de sua empresa.

O ClickUp oferece todas as ferramentas de que você precisa para facilitar a colaboração em equipe, e seus benefícios vão muito além do trabalho em equipe. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos e produtividade que dá suporte a todos os aspectos de sua empresa, facilitando sua vida e melhorando a produtividade e a satisfação no trabalho de sua equipe.

E o resultado natural de tudo isso? Aumentar seus resultados financeiros. 🤩 Registre-se gratuitamente hoje mesmo e prepare-se para levar sua equipe e sua empresa para o próximo nível.