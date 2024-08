10 modelos de mapeamento de partes interessadas (mapas de matriz e de influência)

Os participantes do projeto têm diferentes funções, perspectivas e níveis de influência. Entender como cada parte interessada pode ganhar ou perder com o projeto é essencial para criar estratégias de engajamento eficazes. 💡

Para ajudar a manter o controle de todos os parceiros do seu projeto e dos dados sobre cada parte interessada, experimente os modelos de mapeamento das partes interessadas! Qualquer pessoa designada para o projeto pode acessar facilmente as informações necessárias para garantir que todos estejam na mesma página e trabalhando para o sucesso do projeto.

Neste guia, abordaremos diferentes modelos de mapas de participantes no ClickUp, PowerPoint e Excel e como aproveitá-los para criar planos acionáveis!

O que é um modelo de mapeamento de participantes?

Um modelo de mapeamento de partes interessadas é uma ferramenta usada para identificar, avaliar e gerenciar relacionamentos com stakeholders internos e externos Representa visualmente os diferentes relacionamentos e seus respectivos níveis de influência e importância

Ao conceituar estratégias e tomar decisões, é essencial incluir todas as partes interessadas no processo e reconhecer suas metas, objetivos e interesses adquiridos no projeto. 👥

Um modelo de mapeamento de partes interessadas deve incluir os seguintes recursos:

Quaisquer relacionamentos importantes que o interessado tenha com outros interessados

A função ou o tipo de parte interessada (por exemplo, cliente, investidor, fornecedor)

Detalhes da área de influência, interesses e objetivos do stakeholder

Detalhes de como os stakeholders devem ser engajados e comunicados

Uma avaliação do nível de apoio, de baixo a alto

Estratégias para gerenciar as expectativas das partes interessadas

Planos de ação para tratar das preocupações das partes interessadas

Resultados do projeto e proprietários de tarefas

Brainstorm de um mapa de partes interessadas em um ClickUp Whiteboard

O que faz um bom modelo de mapeamento de partes interessadas?

**Um bom modelo de mapeamento de participantes deve ser facilmente personalizável para que as equipes priorizem os participantes de acordo com suas necessidades, permitindo que ajustem sua estratégia de envolvimento e seus recursos durante o curso do projeto

Como resultado, as equipes de projeto têm uma melhor compreensão de como os participantes moldarão e afetarão seu trabalho! 🧑‍💻

Os benefícios de um modelo abrangente de mapeamento dos participantes incluem:

Melhoria da colaboração e da comunicação : Reconhecer as funções, as responsabilidades e a melhor forma de colaborar elimina os gargalos das tarefas

: Reconhecer as funções, as responsabilidades e a melhor forma de colaborar elimina os gargalos das tarefas Aumento da visibilidade : O mapeamento dasescopo do projeto para as partes interessadas aumenta a transparência para a equipe do projeto e para toda a organização

: O mapeamento dasescopo do projeto para as partes interessadas aumenta a transparência para a equipe do projeto e para toda a organização Gerenciamento eficaz das partes interessadas : Fornece um canal para definir expectativas para que as partes interessadas envolvidas forneçam feedback e recebam atualizações regulares

Tomada de decisão informada : O uso de um mapa estratégico de partes interessadas permite que os principais participantes sejam informados com antecedência e com frequência durante os estágios importantes do projeto

: O uso de um mapa estratégico de partes interessadas permite que os principais participantes sejam informados com antecedência e com frequência durante os estágios importantes do projeto Aumento**taxa de sucesso do projeto: Trabalhar em conjunto com pessoas e grupos relevantes ajuda as equipesa atingir marcos e objetivos no prazo

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

O mapeamento das partes interessadas pode ser um processo complexo, mas o uso das ferramentas e dos modelos certos pode simplificá-lo.

Aqui estão 10 modelos de mapeamento de participantes no ClickUp, PowerPoint e Excel para lhe dar a estrutura necessária para criar um mapa abrangente de seus participantes!

10 modelos dinâmicos de mapeamento de participantes para tomadores de decisão

1. Modelo de mapa das partes interessadas do ClickUp

Modelo de mapa das partes interessadas do ClickUp

O mapa Modelo de mapa das partes interessadas do ClickUp é a ferramenta perfeita para criar diagramas e ilustrações interativos, que podem ser facilmente modificados ou alterados à medida que o projeto avança! Isso permite que os gerentes de projeto identifiquem rapidamente as partes interessadas e representem seus relacionamentos em um formato visual fácil de entender.

Para criar um mapa de participantes em um ClickUp Whiteboard, escreva o título do projeto em uma forma. Em seguida, liste os participantes e desenhe linhas do título do projeto até cada participante. 🌐

Ao pensar nas principais tarefas e atividades do projeto, anote-as em uma nota adesiva e adicione-as ao lado do nome do participante. Desenhe linhas dos participantes até as notas adesivas, criando uma representação visual dos participantes e dos principais pontos do projeto. Quando você tiver mapeado todos os participantes, crie tarefas diretamente no quadro branco para acompanhar a obtenção de mais informações! Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp

Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp

Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp permite que um gerente de projeto reconheça, categorize e alinhe todos os participantes em um recurso central. Ao manter uma lista ativa de partes interessadas, o gerente de projeto pode acessar uma visão atualizada de quem são essas partes interessadas, seus níveis individuais de interesse e os processos de tomada de decisão que eles seguem.

Bônus *Mapeamento de processos* Isso ajuda o gerente de projeto a identificar possíveis conflitos ou áreas de acordo entre as partes interessadas, antecipar os resultados esperados de determinadas decisões e planejar com antecedência possíveis intervenções ou aprovações que possam ser necessárias ao longo da vida do projeto. A Lista também serve como uma referência importante quando se depende de especialistas externos para fornecer conselhos, esclarecimentos ou orientações sobre determinados aspectos do projeto! 📄

Verificar personalizável_ modelos de carta de projeto ! Faça o download deste modelo

3. Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp por influência

Modelo de lista de partes interessadas por influência do ClickUp

O modelo de lista de participantes do ClickUp também inclui uma visualização de diretoria para uma categorização ainda melhor dos participantes. Os gerentes de projeto podem colocar os participantes em diferentes níveis de influência, desde os que têm maior envolvimento na tomada de decisões até os que têm menos.

Ao aproveitar a visualização do quadro, os gerentes de projeto obtêm informações valiosas sobre a dinâmica entre os participantes, tomam melhores decisões em grupo e planejam melhores resultados! 🏆

Organize seus participantes em quatro categorias com base no nível de influência deles usando a visão do Conselho:

Nível 1: Principais influenciadores com o mais alto nível de influência e impacto em seu projeto

Nível 2: pessoas ou grupos que têm forte influência e podem atuar como consultores e parceiros de pensamento

Nível 3: Pessoas ou grupos que têm o potencial de influenciar os resultados e tomar decisões

Nível 4: Influenciadores em potencial Faça o download deste modelo ### 4. Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp

Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp

Criar uma matriz de análise para medir as prioridades das partes interessadas pode ser uma tarefa complicada, mas Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp torna tudo mais fácil! Esse modelo o ajudará a construir e manter a matriz com o mínimo de esforço, para que você possa se concentrar na obtenção de resultados.

O modelo ajuda a minimizar a confusão, oferecendo uma legenda da matriz para começar a preencher o diagrama. O eixo y representa o Poder das partes interessadas e o eixo x representa o Interesse das partes interessadas.

Gerenciar de perto: Principais partes interessadas a serem priorizadas e com as quais se envolver de perto

Manter satisfeito: Partes interessadas que não são prioritárias, mas o resultado ainda deve atender às suas necessidades

Manter informado: Partes interessadas que têm menos influência, mas que ainda precisam ser atualizadas

Monitorar: Partes interessadas a serem envolvidas quando necessário

Depois que todas as pessoas e grupos são adicionados à matriz, é possível ver quem seria mais impactado positiva ou negativamente por uma decisão. Como resultado, a equipe do projeto terá uma melhor comunicação com as partes interessadas e uma melhor solução de problemas! Faça o download deste modelo Check out more_ modelos de matriz para organizar projetos!

5. Modelo de análise de partes interessadas do ClickUp

Modelo de análise das partes interessadas do ClickUp

Os gerentes de projeto podem usar Modelo de análise das partes interessadas do ClickUp para criar uma matriz de decisão que classifica cada parte interessada com base em sua influência e nível de apoio em uma exibição de lista. Essa matriz classifica os participantes em dois eixos: Seu nível de influência no projeto e a quantidade de apoio que provavelmente darão.

Esse modelo vem com várias visualizações, incluindo uma visualização de lista e de quadro, para visualizar o gerenciamento das partes interessadas de diferentes maneiras. O Guia de Introdução oferece dicas para adicionar seu conteúdo e criar automações simples para agilizar seu processo de suporte a projetos! 🤖 Faça o download deste modelo

6. Modelo de status de projeto executivo do ClickUp

Modelo de status do projeto executivo ClickUp

Com Modelo de status do projeto executivo do ClickUp o modelo executivo de status de projeto do ClickUp permite que as partes interessadas se mantenham informadas e atualizadas sobre o andamento do projeto de forma acessível e fácil. Os indicadores codificados por cores no modelo fornecem uma visão geral instantânea do status, do custo e da linha do tempo do projeto. Os usuários também podem personalizar o layout e a exibição do modelo para tornar os dados mais significativos. 📈

Com recursos visuais claros e acesso simples aos detalhes do projeto, as partes interessadas podem entender mais facilmente um projeto as dependências do projeto e o estado atual. As partes interessadas também podem acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo, bem como identificar quais áreas poderiam receber mais atenção ou recursos, para que o projeto atinja suas metas. Este modelo ajuda a garantir que as partes interessadas permaneçam informadas, envolvidas e conectadas a todos os aspectos do projeto! Faça o download deste modelo

7. Modelo de gráfico de Pert ClickUp

Modelo de gráfico de Pert ClickUp

A Gráfico PERT (Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudar os gerentes de projetos a coordenar os esforços das partes interessadas em um projeto. O gráfico ilustra visualmente as tarefas, atividades e marcos .

Cada tarefa ou atividade é representada por uma forma que mostra o nome da tarefa e a duração estimada. As setas representam a ordem em que as tarefas devem ser concluídas. E com o Modelo de gráfico de Pert do ClickUp com o ClickUp Pert Chart, os gerentes de projeto podem agendar rapidamente tarefas, coordenar recursos, planejar projetos em uma sequência lógica e identificar interdependências entre as tarefas. Com essa abordagem visual, os líderes de projeto podem prever atrasos rapidamente e tomar medidas estratégicas para evitá-los! Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de priorização do ClickUp

Modelo de matriz de priorização do ClickUp

Se você estiver procurando modelos gerais de gerenciamento de projetos para gerenciar as partes interessadas, Modelo de matriz de priorização do ClickUp é a solução perfeita. Os gerentes podem estabelecer critérios para a importância relativa dos participantes individuais com base no controle ou no interesse deles no seu projeto. ✅

O modelo vem com um guia de introdução, incluindo uma folha de dicas da matriz de prioridades para atribuir os níveis de prioridade e urgência de um participante:

Alta importância e alta urgência: Nível de prioridade 1

Alta urgência e baixa importância: Nível de prioridade 2

Baixa urgência e alta importância: Nível de prioridade 3

Baixa urgência e baixa importância: Nível de prioridade 4 Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de mapeamento de partes interessadas do PowerPoint

via Slide Team

Um modelo de mapa de partes interessadas no PowerPoint é uma ferramenta que fornece uma visão rápida das principais partes interessadas e dá uma ideia de quem precisa ser gerenciado, consultado ou informado ao longo da vida do projeto.

O modelo permite que você identifique de forma clara e concisa quem é cada parte interessada, sua função no projeto e seu nível de influência ou poder. Além disso, você pode organizá-los em categorias com base em seu envolvimento no projeto e quais são seus objetivos em relação a ele. Faça o download deste modelo

10. Modelo de mapeamento de partes interessadas do Excel

via Template Lab

Um modelo de mapa das partes interessadas em Excel é outra ferramenta para os gerentes de projeto manterem o controle de todas as partes interessadas em potencial, suas posições e níveis de influência no projeto. Ele permite que os gerentes de projeto identifiquem rapidamente quem pode resistir ou apoiar o projeto e planejar estratégias em torno desses participantes.

Uma vez que todos os participantes tenham sido identificados, seus relacionamentos podem ser mapeados adequadamente, permitindo um melhor planejamento e comunicação entre todos os participantes. Faça o download deste modelo

Crie mapas interativos de partes interessadas no ClickUp

O ClickUp simplifica a tarefa de mapear diagramas detalhados de relacionamentos complexos com as partes interessadas. Desde sessões de brainstorming até o desenvolvimento de roteiros de produtos, as equipes podem assumir o controle dos relacionamentos com as partes interessadas e garantir que todos estejam na mesma página em qualquer projeto.

Comece hoje mesmo e mapeie sua rede de participantes com o ClickUp! 🦄 Criar uma conta gratuita