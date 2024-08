8 Modelos gratuitos de Project Charter para gerentes de projeto

Você já se perguntou por que alguns projetos alcançam o sucesso e outros mal saem do papel?

O segredo geralmente está no início, em um documento que pode parecer humilde, mas que é fundamental para o sucesso: o termo de abertura do projeto.

Imagine zarpar sem uma bússola; esse é um projeto sem um termo de abertura de projeto.

Um documento bem elaborado carta de projeto define a direção e alinha sua equipe de projeto desde o início.

Neste artigo, exploraremos alguns modelos de carta de projeto que ajudam empresas como a sua a quebrar as complexidades do gerenciamento de projetos para executá-los com eficácia. Vamos traçar o curso juntos!

O que é um modelo de termo de abertura de projeto?

Um termo de abertura de projeto é um documento formal usado para definir o escopo, os objetivos e os participantes de um projeto.

Os modelos de carta de projeto são modelos predefinidos que ajudam os proprietários e gerentes de projeto a criar rapidamente cartas abrangentes. Eles descrevem os principais elementos para estabelecer metas claras do projeto, delinear responsabilidades entre a equipe do projeto e definir a direção geral do projeto.

Essenciais para o planejamento do projeto, esses modelos de gerenciamento de projetos ajudam a garantir o alinhamento entre as partes interessadas, incluindo o gerente de projeto, o patrocinador do projeto e os membros da equipe.

Ao fornecer uma estrutura estruturada, um modelo de carta de projeto facilita a identificação dos riscos do projeto e o esclarecimento dos orçamentos, programação de recursos e os resultados do projeto.

Eles atuam como um documento de referência durante todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso, gerenciar as expectativas e promover um entendimento compartilhado entre todas as partes envolvidas.

Os modelos de carta de projeto oferecem uma maneira de criar uma carta de projeto sem começar do zero, permitindo que as equipes se concentrem nos aspectos exclusivos do projeto e, ao mesmo tempo, sigam as práticas comprovadas de gerenciamento de projetos.

O que faz um bom modelo de termo de abertura de projeto?

Um bom modelo de termo de abertura de projeto delineia a base para o gerenciamento e a execução de um projeto. Ele inclui elementos essenciais, como:

Escopo, cronograma e orçamento abrangentes: O modelo deve demarcar os limites do que o projeto cobrirá e do que não cobrirá. Ele também deve traçar a jornada do projeto do início ao fim, incluindo os principais marcos e considerações financeiras

O modelo deve demarcar os limites do que o projeto cobrirá e do que não cobrirá. Ele também deve traçar a jornada do projeto do início ao fim, incluindo os principais marcos e considerações financeiras Objetivos do projeto bem definidos e principais participantes: Além de listar as metas do projeto, um modelo superior articula como cada objetivo se alinha com as metas organizacionais mais amplas e identifica todas as partes interessadas no resultado do projeto. Isso ajuda a estabelecer uma linha de visão clara das contribuições individuais para o sucesso do projeto

Além de listar as metas do projeto, um modelo superior articula como cada objetivo se alinha com as metas organizacionais mais amplas e identifica todas as partes interessadas no resultado do projeto. Isso ajuda a estabelecer uma linha de visão clara das contribuições individuais para o sucesso do projeto Clareza nas metas, responsabilidades e expectativas: Um bom modelo de carta de projeto garante que cada membro da equipe do projeto compreenda sua função no ecossistema mais amplo do projeto, promovendo uma responsabilidade compartilhada pelo seu sucesso

Um bom modelo de carta de projeto garante que cada membro da equipe do projeto compreenda sua função no ecossistema mais amplo do projeto, promovendo uma responsabilidade compartilhada pelo seu sucesso Personalização: O modelo deve ser fácil de personalizar para atender às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, manter um formato estruturado para manter a consistência em diferentes projetos

Além disso, ele deve incorporar seções para mitigação de riscos do projeto o projeto deve ser definido de acordo com o orçamento, o cronograma e os resultados do projeto para orientar a equipe do projeto no planejamento e no acompanhamento do progresso.

Um modelo eficaz promove o alinhamento dos participantes ao definir claramente as funções, as responsabilidades e a tomada de decisões.

8 Free Project Charter Templates to Use in 2024

Tendo em mente os recursos acima, selecionamos os oito principais modelos de carta de apresentação criados para atender às necessidades de qualquer gerente de projeto. Use-os para reduzir a burocracia, planejar e executar um projeto bem-sucedido.

Aqui está nossa seleção:

1. Modelo de Carta de Projeto ClickUp

Defina seu projeto com metas e objetivos claros com o Project Charter Template do ClickUp

O modelo Modelo de estatuto do projeto ClickUp oferece uma abordagem estruturada para definir e gerenciar os principais componentes de um projeto, garantindo clareza e alinhamento entre todos os participantes.

Projetado para ser adaptável, ele permite que os gerentes de projeto personalizem o documento para atender às demandas exclusivas do projeto. Ele os ajuda a definir metas precisas, delinear o escopo e atribuir responsabilidades

Recursos principais

Utilize esse modelo para alinhar efetivamente as tarefas com o escopo do projeto e os objetivos comerciais, garantindo que cada ação contribua diretamente para as metas gerais e eliminando quaisquer esforços redundantes

com o escopo do projeto e os objetivos comerciais, garantindo que cada ação contribua diretamente para as metas gerais e eliminando quaisquer esforços redundantes Crie cronogramas robustos e planeje os recursos com mais eficiência. O recurso de programação dinâmica permite ajustes em tempo real, otimizando a alocação de recursos e garantindo que os cronogramas do projeto sejam cumpridos

e planeje os recursos com mais eficiência. O recurso de permite ajustes em tempo real, otimizando a alocação de recursos e garantindo que os cronogramas do projeto sejam cumpridos Envolva-se com todas as partes interessadas e construa consenso. Ao definir expectativas claras e garantir o alinhamento, os usuários podem preparar o caminho para o sucesso de seus projetos

Caso de uso ideal

Este modelo é mais benéfico para gerentes de projeto e equipes que embarcam em projetos que exigem uma estrutura clara para execução e gerenciamento. Ele é útil quando a comunicação e o alinhamento entre os participantes do projeto são cruciais para o sucesso do projeto. Faça o download deste modelo

2. Modelo de estatuto do programa ClickUp

Descreva o escopo e os objetivos do trabalho de seu departamento com o Modelo de Termo de Abertura do Programa ClickUp

Projetado para o gerenciamento abrangente de programas, o Modelo de Termo de Abertura do Programa ClickUp é essencial para delinear os objetivos estratégicos e a governança do projeto. Ele garante que todos os projetos do programa estejam alinhados com as metas organizacionais gerais.

Características principais

Consolide os detalhes do programa - objetivos, escopo, cronogramas - em uma interface simplificada e fácil de usar. O painel de controle unificado do programa oferece uma visão abrangente, de 360 graus, para uma tomada de decisão rápida e informada

oferece uma visão abrangente, de 360 graus, para uma tomada de decisão rápida e informada Melhore as interações com as partes interessadas usando a estrutura de comunicação estruturada deste modelo. Ele inclui ferramentas e recursos visuais para um diálogo claro e alinhamento, tudo por meio de um portal avançado de comunicação com as partes interessadas

deste modelo. Ele inclui ferramentas e recursos visuais para um diálogo claro e alinhamento, tudo por meio de um portal avançado de comunicação com as partes interessadas Obtenha acesso a um sofisticado mecanismo de otimização de recursos. Seus algoritmos avançados oferecem uma visão geral da distribuição de recursos entre projetos, otimizam seu uso e preveem necessidades futuras

Caso de uso ideal

Os gerentes de programas e os líderes organizacionais utilizam melhor esse modelo no planejamento e na execução de programas complexos que abrangem vários projetos, especialmente em projetos de construção, TI e saúde. Faça o download deste modelo

3. Modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp

Categorize os personagens ou as ideias com o modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp garante o alinhamento das iniciativas do projeto com as metas estratégicas da empresa, promovendo uma abordagem unificada para alcançar o sucesso organizacional.

Recursos principais

Use a interface visual dinâmica do modelo para alinhar facilmente as tarefas do projeto com as metas estratégicas, melhorando a clareza e o foco

com as metas estratégicas, melhorando a clareza e o foco Identificar e tratar rapidamente quaisquer diferenças entre as ações e os objetivos do projeto, reduzindo o risco de desalinhamento

Obtenha informações essenciais que o ajudam a priorizar projetos com escopo para obter o maior impacto sobre as principais metas organizacionais

Caso de uso ideal

Este modelo é particularmente útil para planejadores estratégicos, gerentes de projeto e tomadores de decisão que desejam alinhar projetos departamentais com a visão estratégica da organização.

Ele é altamente eficaz em ambientes em que o alinhamento estratégico orienta a tomada de decisões, como nos setores corporativo, sem fins lucrativos e de tecnologia. Faça o download deste modelo

4. Exemplo de modelo de plano de projeto do ClickUp

Planeje seu projeto do início ao fim facilmente com o modelo de plano de projeto de exemplo do ClickUp

O modelo Exemplo de modelo de plano de projeto do ClickUp é uma ferramenta meticulosamente elaborada que fornece um roteiro abrangente para o planejamento e a execução do projeto.

Ele fornece aos gerentes de projeto uma estrutura robusta para delinear fases do projeto as fases do projeto são compostas por tarefas, marcos e dependências, facilitando uma compreensão completa da trajetória do projeto. Esse modelo ajuda a garantir que todos os aspectos do projeto sejam cuidadosamente planejados e contabilizados desde o início até a conclusão.

Recursos principais

Crie um roteiro abrangente do projeto que inclua fases, tarefas e marcos do projeto

que inclua fases, tarefas e marcos do projeto Use suas ferramentas de gerenciamento de dependências para identificar e resolver possíveis gargalos antes que se tornem problemas

para identificar e resolver possíveis gargalos antes que se tornem problemas Acompanhe facilmente o progresso e mantenha o foco nos objetivos com o recurso de rastreamento visual de marcos do modelo

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para gerentes de projeto e equipes de planejamento que buscam um plano detalhado e prático para orientar os esforços do projeto. Ele é particularmente eficaz em cenários que exigem planejamento e coordenação complexos de tarefas e recursos para garantir que os marcos do projeto sejam cumpridos no prazo. Faça o download deste modelo

5. Modelo de controle de projeto ClickUp

Agrupe as tarefas em etapas designadas e acompanhe-as com o modelo de rastreador de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de projeto ClickUp foi criado para oferecer às equipes uma maneira dinâmica e interativa de monitorar o progresso do projeto, acompanhar as entregas e gerenciar os cronogramas de forma eficaz.

Esse modelo é uma ferramenta poderosa para acompanhar o status de vários componentes do projeto, de modo que os gerentes de projeto e os membros da equipe possam se manter informados e reagir prontamente a quaisquer mudanças ou desafios.

Recursos principais

Visualize o status, as tarefas e os marcos do projeto instantaneamente para fazer ajustes e tomar decisões rápidas

Simplifique o rastreamento e o gerenciamento de entregas , garantindo o cumprimento de seus padrões e prazos

, garantindo o cumprimento de seus padrões e prazos Modifique facilmente os cronogramas para acomodar mudanças, mantendo os projetos alinhados com suas metas

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para equipes e gerentes de projeto que precisam monitorar de perto o progresso e os resultados do projeto. É especialmente benéfico em ambientes de ritmo acelerado, onde informações oportunas e flexibilidade no gerenciamento de projetos são essenciais para o sucesso. Faça o download deste modelo

6. Modelo de Carta de Projeto do Excel por ExcelShe

Modelo contábil de carta de projeto via

ExcelShe

O modelo de projeto do Excel da ExcelShe oferece uma estrutura versátil e detalhada para definir o escopo, os objetivos e os resultados de um projeto. Ele foi projetado para capturar informações essenciais do projeto, incluindo o nome do projeto, o gerente, a organização, o patrocinador do projeto e as principais funções dos participantes.

Esse modelo facilita uma visão geral abrangente das metas do projeto, descrições de produtos, itens dentro e fora do escopo, fatores críticos de sucesso, suposições, restrições e marcos de alto nível.

Recursos principais

Obtenha um retrato abrangente do projeto, dos objetivos às estratégias de execução, garantindo que todos os envolvidos tenham um entendimento compartilhado

do projeto, dos objetivos às estratégias de execução, garantindo que todos os envolvidos tenham um entendimento compartilhado Defina limites claros para evitar desvios de escopo, mantendo o projeto focado e gerenciável

para evitar desvios de escopo, mantendo o projeto focado e gerenciável Estabeleça marcos importantes e estruture cronogramas, marcando realizações críticas e orientando o ritmo de trabalho

Caso de uso ideal

Este modelo é útil para gerentes de projeto e equipes que precisam de uma abordagem detalhada e estruturada para o planejamento de projetos no Excel. Ele é adequado para muitos projetos, desde pequenas iniciativas até operações de grande escala, fornecendo um caminho claro para a execução e a governança do projeto. Faça o download deste modelo

7. Modelo de Carta de Projeto da Template.Net

Modelo de termo de abertura de projeto via Template.net O Template.net Project Charter Template é um documento sofisticado, com design profissional, que simplifica o processo de criação de cartas de projeto detalhadas.

Criado com um design moderno e profissional, esse modelo do Microsoft Word garante que os gerentes de projeto possam gerar cartas de projeto abrangentes sem esforço. Ele também ajuda a manter a consistência da marca em todos os documentos, facilitando o gerenciamento eficiente do projeto.

Recursos principais

Garanta que nenhum detalhe seja esquecido, abrangendo todos os elementos essenciais para o planejamento abrangente do projeto e sua execução

e sua execução Adapte o documento às necessidades específicas do projeto com opções de personalização fáceis de usar

fáceis de usar Obtenha uma identidade de marca consistente em todos os documentos do projeto com uma abordagem de design uniforme

em todos os documentos do projeto com uma abordagem de design uniforme Melhore a legibilidade e a apresentação do projeto com um design moderno e profissional adequado para vários setores

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para gerentes de projeto e equipes de vários setores que buscam uma ferramenta confiável e eficiente para criar cartas de projeto detalhadas. Ele é particularmente útil para organizações que desejam criar documentação de projeto profissional. Faça o download deste modelo

8. Modelo de PowerPoint de Carta de Projeto da PowerSlides

Modelo PPT via power Slides O modelo de PowerPoint Project Charter da PowerSlides é um kit de ferramentas dinâmico e visualmente atraente para os gerentes de projeto apresentarem o escopo, os objetivos e as funções das partes interessadas de um projeto. Esse pacote de modelo do PowerPoint inclui um conjunto de oito slides enriquecidos com infográficos, gráficos e tabelas para fornecer uma visão geral abrangente de um projeto em um formato digerível.

Recursos principais

Use ícones e metáforas para representar vividamente o processo de exploração e gerenciamento de projetos em uma visão geral visual

Acesse slides projetados para apresentar orçamentos de projetos, estruturas de equipes, marcos e visões gerais, garantindo que todos os elementos críticos sejam abrangidos de forma abrangente

Ilustre com precisão o progresso e o orçamento do projeto com gráficos e tabelas editáveis, como gráficos de tabela e barras circulares de progresso

Caso de uso ideal

Este modelo é um excelente recurso para gerentes de projeto, diretores de empresas, engenheiros e professores universitários envolvidos no planejamento de projetos, padronização de processos de negócios ou ministrando cursos acadêmicos sobre gerenciamento de projetos.

É útil para detalhar novas linhas de produção, processos de negócios ou projetos acadêmicos, fornecendo uma apresentação clara e envolvente dos fundamentos do projeto. Faça o download deste modelo

Marque o caminho para o sucesso do projeto com o ClickUp

A diferença entre o sucesso e a estagnação geralmente depende da clareza e da orientação fornecidas no início. O modelo de carta de gerenciamento de projeto é um plano que orienta as equipes nas complexidades do planejamento do projeto. Desde o estabelecimento de objetivos e responsabilidades claros até garantir o alinhamento das partes interessadas e definindo cronogramas realistas, esses modelos são ferramentas indispensáveis para qualquer gerente de projeto.

O ClickUp, um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos o ClickUp, Inc., torna o planejamento de projetos livre de estresse com seus modelos de carta de projeto personalizáveis para vários tipos de projetos e estilos de gerenciamento. Não importa se você está liderando uma iniciativa menor ou conduzindo um programa abrangente, os modelos do ClickUp oferecem a estrutura e a flexibilidade necessárias para lançar seus projetos com confiança.

Comece a elaborar o roteiro de seu projeto hoje mesmo e defina o caminho para o sucesso com o ClickUp. Explore o Modelo de Carta de Projeto do ClickUp e descubra como ele transformará sua abordagem de gerenciamento de projetos. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!