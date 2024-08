11 modelos gratuitos de gráficos PERT para projetos e tarefas

O setor de gerenciamento de projetos está crescendo mais rápido do que nunca. Mas há um problema significativo que está impedindo seu crescimento: o gerenciamento ineficaz de projetos.

Aproximadamente 54% das organizações atuais não conseguem rastrear seus KPIs, o que desperdiça 12% de seus recursos.

Como gerente de projetos, você deseja um ferramenta de gerenciamento de projetos que torna o rastreamento de dependências mais suave e os prazos mais alcançáveis? Termine sua pesquisa com os gráficos PERT.

Esta postagem do blog explorará os gráficos PERT em detalhes e listará nossos 11 principais modelos para ajudá-lo a gerenciar projetos.

O que são modelos de gráficos PERT?

Um gráfico PERT representa visualmente as tarefas e dependências de um projeto e ajuda a planejar, programar, organizar e coordenar projetos complexos.

PERT significa Avaliação de projetos Técnica de revisão. Depois de considerar a incerteza, essa técnica ajuda a identificar o tempo ideal necessário para concluir um projeto.

O software cria Gráficos PERT para tornar o gerenciamento de projetos mais fácil e rápido. Com esses gráficos, você pode cumprir seus prazos, especialmente em projetos com cronogramas variáveis.

Os gráficos PERT são semelhantes aos fluxogramas e têm marcos conectados por setas. As setas mostram as dependências das tarefas e evitam confusão ou gargalos. O número de marcos do projeto e o tempo necessário para concluir as tarefas determinam a complexidade de seu gráfico PERT.

É fácil confundir Gráficos PERT com gráficos de Gantt pois ambos ajudam no gerenciamento de projetos por meio do mapeamento e da organização de projetos. No entanto, o primeiro é usado principalmente para planejamento interno, enquanto o segundo é mais adequado para a comunicação com as partes interessadas.

O que faz um bom modelo de gráfico PERT?

Um bom modelo de gráfico PERT tem várias qualidades que ajudam no gerenciamento de projetos. Desde uma interface fácil de usar até o rastreamento de dependências, ele deve ter todos os recursos que facilitam o gerenciamento de projetos.

Vamos discutir alguns deles.

Fácil de usar : Um bom modelo é fácil de usar, mesmo para pessoas com pouca ou limitada experiência em gerenciamento de projetos. Com uma interface fácil de usar, você pode criar gráficos eficientes e intuitivos

: Um bom modelo é fácil de usar, mesmo para pessoas com pouca ou limitada experiência em gerenciamento de projetos. Com uma interface fácil de usar, você pode criar gráficos eficientes e intuitivos Personalizável : Ele deve ser fácil de personalizar para atender às necessidades de seu projeto. Um modelo com campos, status e visualizações personalizados é o melhor para adaptá-lo às suas necessidades exclusivas

: Ele deve ser fácil de personalizar para atender às necessidades de seu projeto. Um modelo com campos, status e visualizações personalizados é o melhor para adaptá-lo às suas necessidades exclusivas Visualização : O modelo deve oferecer representações visuais claras das dependências, durações e marcos de suas tarefas

: O modelo deve oferecer representações visuais claras das dependências, durações e marcos de suas tarefas Monitoramento do progresso: Um modelo com a capacidade de atualizar os status das tarefas e monitorar o progresso em tempo real ajuda a manter o projeto no caminho certo

Um modelo com a capacidade de atualizar os status das tarefas e monitorar o progresso em tempo real ajuda a manter o projeto no caminho certo Rastreamento de dependência: Seu gráfico PERT deve permitir que você estabeleça e gerencie facilmente as dependências de tarefas

Outros aspectos a serem verificados ao escolher um modelo incluem gerenciamento de detalhes de tarefas, notificações e alertas e ferramentas de colaboração.

11 Modelos gratuitos de gráficos PERT

Selecionamos os 11 melhores modelos de gráfico PERT para usar com base nos recursos acima e ajudá-lo a revolucionar o gerenciamento de projetos.

Como não existem dois modelos iguais, é fundamental selecionar aquele que ofereça recursos que atendam às suas necessidades.

1. Modelo de gráfico PERT do ClickUp

O modelo de gráfico PERT do ClickUp ajuda a criar uma linha do tempo visual detalhada para o seu projeto, para que você possa manter o controle e garantir que nenhum detalhe seja esquecido.

Obtenha uma linha do tempo visual detalhada e identifique dependências com este modelo de gráfico PERT do ClickUp.

Criando um plano de projeto é a pedra angular da conclusão bem-sucedida do projeto. O Modelo de gráfico PERT do ClickUp ajuda seu projeto a ser bem-sucedido, garantindo que cada detalhe receba atenção.

Com esse modelo, você não apenas obtém um cronograma visual detalhado, mas também identifica dependências e a duração das atividades. Você também pode dividir seu projeto em partes pequenas.

O modelo também o ajuda a criar tarefas com status, campos e exibições personalizados. Com esses recursos, você pode acompanhar melhor o progresso do seu projeto, visualizar a linha do tempo e identificar facilmente a sequência de tarefas. O modelo é amigável para iniciantes e seu processo é incrivelmente fácil. Use o ClickUp Docs para listar as tarefas, atribuir a duração de cada uma delas, identificar a sequência e criar o diagrama PERT.

Use esse modelo para concluir todas as tarefas com eficiência, sem conflitos de agendamento. Ele também mantém todos os membros da sua equipe atualizados sobre o andamento do projeto.

2. Modelo de gráfico PERT simples do ClickUp

Divida os projetos em tarefas mais simples para uma melhor organização com o ClickUp Simple PERT Chart Template

Você está procurando algo mais intuitivo e ainda assim amigável para iniciantes? Modelo de gráfico PERT simples do ClickUp é uma ótima maneira de garantir clareza e promover a colaboração na sua equipe de projeto.

Com esse modelo, é fácil entender a estrutura do seu projeto em um piscar de olhos. Ele permite que você divida seus projetos em tarefas mais simples e menores. Você pode definir status personalizados como "aberto" e "fechado" para acompanhar o progresso. A visualização fácil permite identificar qualquer problema em potencial para que você possa resolvê-lo de forma proativa.

Com esse modelo, você obtém os benefícios adicionais de marcação, rótulos de prioridade, subtarefas aninhadas e muito mais para um melhor acompanhamento e gerenciamento de prioridades .

Fique na mesma página, visualize as tarefas de seu projeto e colabore de forma eficiente com o modelo simples de gráfico PERT.

3. Modelo de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp

O modelo Modelo de Gantt simples do ClickUp é um excelente complemento para o seu gerenciamento de projetos. Ele permite a visualização fácil e atraente das dependências e fornece uma visão geral do seu projeto.

Os três status de tarefa, "completo", "em andamento" e "a fazer", são codificados por cores para rápida compreensão. O modelo também oferece três campos personalizados (fase do projeto, progresso do projeto e anexos).

Aplique os quatro tipos diferentes de visualização do desenvolvimento de produtos ao gerenciamento de projetos.

4. Modelo de fluxograma de processo ClickUp

Represente visualmente os fluxos de trabalho para identificar e eliminar gargalos com o modelo de quadro branco de mapa de processos do ClickUp

Algumas partes de seus projetos terão mais processos do que outras. Esses processos exigem uma documentação cuidadosa para padronização. O Modelo de fluxograma de processo do ClickUp é uma maneira eficaz de padronizar todos os seus processos sem gastar horas criando um fluxograma.

Assim como os modelos anteriores, este também é amigável para iniciantes e oferece recursos aprimorados. Você obtém status, campos e exibições personalizados e excelentes recursos de gerenciamento de projetos.

Gerenciar, mapa e visualize o processo criando diagramas e compartilhando-os com os membros da sua equipe para mantê-los atualizados.

Como você documenta todas as etapas, é fácil encontrar e resolver problemas. Além disso, você obtém registros abrangentes para referência futura.

Por exemplo, você pode usar esse modelo para simplificar o processo de contratação. Configure tarefas e defina processos com a visualização do fluxograma de contratação. Você também pode criar um guia abrangente com a visualização "Guia de Introdução".

Usar o gráfico é fácil; use o ClickUp Doc para fazer um brainstorming de metas, adicione detalhes usando campos personalizados, visualize seu processo com a visualização de quadro e use o gráfico de Gantt para identificar sequências de tarefas.

5. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Mantenha o controle sobre o desenvolvimento do projeto, o orçamento, a carga de trabalho da equipe e o status com o modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Deseja um modelo robusto para turbinar seu gerenciamento de projetos? Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp faz isso e muito mais. Desde ajudá-lo a manter o controle do seu projeto até gerenciar seus cronograma do projeto este modelo pode atender a todas as suas necessidades.

Ele apresenta oito campos personalizados: Custo planejado, Custo real, Orçamento restante e Fase do projeto. Ele também aprimora o rastreamento do projeto com avisos de dependência, tags e recursos de controle de tempo.

Você tem sete exibições disponíveis para organizar suas informações e torná-las acessíveis. Aqui estão algumas delas:

Guia de Introdução View: Para obter uma visão geral das ferramentas de gerenciamento

Visualização do quadro: Para uma representação visual de cada tarefa e seu status

Visualização de atividades: Para acompanhar o progresso

Visão de planejamento de capacidade: Para obter uma visão geral das cargas de trabalho e dos recursos

Visualização do desempenho da equipe: Para uma visão geral do desempenho da equipe

Você pode atribuir quatro status às suas tarefas - concluído, em andamento, em espera e a fazer. Com o ClickUp Dashboard, você pode analisar o progresso em tempo real com visualizações de dados poderosas.

Esse modelo garante que sua equipe colabore com facilidade para operações coesas. Você também pode enviar lembretes à sua equipe usando o recurso Email.

6. Modelo de divisão de trabalho ClickUp

Fique de olho em todas as partes de seu projeto por meio do modelo de divisão de trabalho do ClickUp

Os grandes projetos geralmente são complexos e exigem suporte. Uma maneira eficaz de gerenciar projetos complexos é dividi-los em tarefas gerenciáveis. As Modelo de divisão de trabalho do ClickUp ajuda a dividir suas tarefas e organizá-las em um só lugar.

Crie metas para cada pequena tarefa, atribua-as a diferentes membros da equipe e defina cronogramas separados com este modelo. Em seguida, priorize as tarefas de acordo com sua importância.

O modelo oferece uma visão geral abrangente e clara de todas as tarefas e cronogramas do seu projeto. Você pode estimar melhor os custos e os recursos necessários, identificar os riscos e planejar maneiras de melhorar a eficiência do processo .

O modelo de divisão do trabalho oferece visualizações, campos e status personalizados para um melhor gerenciamento. Para que a estrutura analítica do trabalho seja bem-sucedida, comece definindo claramente as metas do projeto.

7. Modelo de avaliação de projeto ClickUp

O ClickUp Project Assessment Template economiza seu tempo e aumenta suas capacidades de gerenciamento de projetos.

Modelo de avaliação de projeto ClickUp oferece uma visão abrangente da avaliação de projetos. As avaliações ajudam a estabelecer o controle de qualidade, gerenciar riscos, comunicar-se com as partes interessadas e garantir a melhoria contínua.

Embora seja um modelo amigável para iniciantes, ele oferece recursos visuais de nível profissional que tornam o acompanhamento do progresso mais fácil e rápido.

Você pode avaliar seu desempenho com metas predeterminadas e tomar medidas de melhoria sempre que necessário. Você também pode verificar se suas metas estão alinhadas com as tarefas do projeto e progredir com uma melhor visualização.

O modelo permitirá que você crie um projeto para cada meta de avaliação, organize cada tarefa em categorias e colabore com as partes interessadas. Use Lista, Gráfico de Gantt, Calendário e muito mais para desenvolver o fluxo de trabalho e configurar automação do fluxo de trabalho para um melhor controle do progresso.

Comemore os marcos criando-os no ClickUp usando este modelo de avaliação de projeto.

8. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Visualize toda a linha do tempo do seu projeto em um quadro branco conveniente usando este modelo

O modelo Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp cria uma linha do tempo clara e organizada. O modelo permite que você veja toda a sua linha do tempo em um único quadro branco .

Personalize detalhes mais finos, incluindo tarefas, durações e dependências, para um melhor planejamento das tarefas. Ele permite que você atribua dois status para um melhor acompanhamento do progresso - aberto e concluído.

Todos os membros da sua equipe e as partes interessadas podem acompanhar as atualizações de status diretamente.

Os recursos visuais atraentes e abrangentes ajudam a entender melhor os conceitos e os cronogramas do projeto.

O modelo oferece suporte a uma visualização única para o acompanhamento do progresso sem desordem, juntamente com recursos como marcação, vários responsáveis, rótulos de prioridade etc.

9. Modelo de gráfico PERT para PowerPoint da Office Timeline

via Linha do tempo do escritório Está procurando um gráfico que se adapte ao planejamento e aos relatórios de projetos? O modelo de gráfico PERT para PowerPoint do Office Timeline é uma excelente ferramenta para fazer as duas coisas.

Ele o ajuda a planejar as tarefas do projeto com eficiência e sem complicações. Decida a prioridade de suas tarefas e visualize as informações de uma forma que possa ser compreendida por todos os envolvidos.

O PowerPoint cria o modelo, o que o torna facilmente acessível e compartilhável entre os membros da sua equipe. E isso não é tudo. Ele também atualiza automaticamente sua agenda por meio do plug-in Office Timeline para PowerPoint, eliminando o incômodo de fazer isso manualmente.

10. Apresentação do modelo de gráfico PERT por Slide Hunter

Crie seus próprios diagramas PERT com o PowerPoint 2010 e 2013 usando este modelo.

Outro modelo estelar do PowerPoint, este Modelo de gráfico PERT para apresentação da Slide Hunter faz exatamente o que diz. Ele torna suas apresentações mais atraentes usando o gráfico PERT.

Use esse modelo para criar gráficos PERT no PowerPoint 2010 e 2013. Além disso, use-o para projetar fluxos de trabalho, criar cronogramas e agendar designs de slides com facilidade.

11. Modelo de Gráfico PERT do Excel por Excelonist

Use este modelo para criar um gráfico PERT no Excel

Se você é versado em gerenciamento de planilhas e se sente à vontade para trabalhar com o Excel, o modelo de gráfico PERT do Excelonist é ideal para você. Esse modelo lhe oferece a versatilidade de criar um gráfico PERT usando a funcionalidade robusta do Excel.

Defina os marcos do seu projeto, aloque os prazos esperados para cada tarefa e identifique as dependências das tarefas - tudo isso no seu software de planilha favorito. Esse modelo traz os recursos de gerenciamento de projetos de um gráfico PERT para o Excel e se ajusta automaticamente de acordo com suas entradas, facilitando o planejamento, o gerenciamento e a atualização da linha do tempo do projeto.

Seja você um entusiasta do Excel ou simplesmente alguém que prefere o conforto de uma ferramenta familiar, este modelo traz o poder dos gráficos PERT para a ponta de seus dedos.

Simplifique seu processo com o modelo certo de gráfico PERT

Já se foi o tempo em que se criavam gráficos PERT muito complicados e demorados. Hoje, vivemos em uma era em que criando um gráfico PERT é fácil! Esses modelos de gráficos PERT dinâmicos e fáceis de usar permitem agilizar o planejamento e acompanhar o progresso sem esforço.

O ClickUp é uma solução moderna com mais de mil modelos pré-projetados para vários casos de uso, incluindo design, marketing, operações e CRM. Ele simplifica seus processos e torna sua vida muito mais fácil, sem nenhum custo.