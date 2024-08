10 Software de criação de gráficos PERT para projetos em 2024

O software de diagramação é indispensável se você ou sua equipe dependem de ferramentas como Gráfico PERT s para gerenciamento e controle de projetos. Esses diagramas de fluxo de trabalho altamente visuais tornam avaliação de projetos e a análise é muito fácil. 🍃 Modelos de gráficos PERT e software são projetados para ajudá-lo a criar diagramas mais rapidamente para que seus projetos saiam do papel o mais rápido possível. Eles economizarão um tempo valioso da sua equipe, ajudarão a evitar gargalos ou contratempos e maximizarão sua eficiência do início ao fim. Mas como encontrar a melhor ferramenta de gráfico PERT para seu projeto? É aí que nós entramos.

Acompanhe a seguir a análise dos principais recursos de qualquer diagrama PERT e acesse uma comparação detalhada dos 10 melhores softwares de gráficos PERT para gerenciamento de projetos.

O que você deve procurar em um criador de gráficos PERT?

Os gráficos PERT, ou diagramas da Técnica de Revisão de Avaliação de Projetos, representam visualmente os cronogramas dos projetos. Eles dividem projetos complexos em tarefas individuais para um planejamento e gerenciamento simples do roteiro.

A chave é encontrar a ferramenta perfeita de gerenciamento de projetos que seja compatível com os diagramas PERT - quer sua equipe os utilize como um técnica de visualização na fase de brainstorming, ou do início ao fim como um roteiro.

Aqui estão alguns aspectos a serem observados ao escolher um modelo ou ferramenta de gráfico PERT para seus projetos:

Várias ferramentas de gerenciamento de projetos eferramentas de melhoria de processos para melhor planejamento e análise do projeto

Favorável ao orçamento para conservar os recursos do projeto

Compatibilidade com outros dispositivos

Integrações com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Modelos personalizáveis de gráficos PERT para agilizar o processo de configuração

Recursos de acompanhamento de cronograma, marcos e tarefas do projeto para manter tudo dentro do prazo e do orçamento

Recursos de comunicação e colaboração em tempo real para ajudar os membros da sua equipetrabalhem juntos mais rapidamente ## Os 10 melhores softwares de gráficos PERT para usar em 2024

Ao examinar dezenas de ferramentas de visualização de dados não faz parte de um fluxo de trabalho simplificado. Especialmente quando tarefas essenciais do projeto estão chamando seu nome.

Fizemos a parte mais difícil para você e selecionamos as 10 melhores ferramentas de software de gráficos PERT do mercado. Basta comparar seus principais recursos, limitações, preços e avaliações para escolher a melhor ferramenta para suas necessidades.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu quadro branco para construir seu fluxograma no ClickUp

O ClickUp é o melhor software de produtividade tudo-em-um projetado para reunir seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma dinâmica. Com mais de 15 exibições flexíveis, painéis personalizáveis, documentos e muito mais integrados diretamente na ferramenta, é a solução ideal para equipes que gerenciam projetos complexos em todos os setores.

O ClickUp facilita a criação de um gráfico PERT com centenas de recursos avançados de gerenciamento de projetos e várias maneiras de visualizar a linha do tempo do projeto. Use o ClickUp Whiteboards para criar seu diagrama junto com a equipe sem sobreposição e, em seguida, converta qualquer objeto no quadro diretamente em uma tarefa acionável para colocar suas ideias em movimento.

É mais fã do mapeamento mental? Não tem problema. Mapas mentais do ClickUp permitem que você estabeleça relações entre tarefas e ideias para criar conceitos em questão de segundos.

Além disso, o ClickUp oferece uma extensa biblioteca de modelos para qualquer caso de uso, incluindo modelos de fluxogramas , modelos de mapa do site e o Modelo de gráfico PERT do ClickUp . Ele é versátil, personalizável e, o mais importante, é totalmente gratuito.

melhores recursos do #### ClickUp

Integrações com mais de 1.000 outros ferramentas de gerenciamento de projetos como Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive e GitHub

Mais de 100 ferramentas pré-construídasAutomações para gerar dependências de tarefas, concluir tarefas de rotina e eliminar o trabalho pesado

Mais de 1.000 modelos para tudo, desde gráficos PERT até um simples gráfico de Gantt

Várias visualizações acompanham o cronograma do projeto, o progresso das tarefas individuais, a produtividade dos membros da equipe e muito mais

Dashboards personalizados e opções de compartilhamento para partes interessadas, membros da equipe, gerentes de projeto e outras partes importantes

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco difícil aprender a dominar os recursos avançados do ClickUp

O ClickUp AI não está disponível para usuários do Free Forever Plan, mas há uma avaliação gratuita disponível

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Edraw Max

via Edraw Max O Edraw Max é uma ferramenta de diagramação da Wondershare. Esse software facilita a criação de um gráfico PERT, diagrama de rede, fluxograma ou apresentação comercial com aparência profissional.

O gerador de gráficos PERT do Edraw Max usa a tecnologia caminho crítico (CPM) para ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos do seu projeto. Use-o para planejar tarefas, monitorar projetos, evitar gargalos e manter sua equipe dentro do cronograma.

Melhores recursos do Edraw Max

Mais de 200 tipos de modelos para gráficos PERT, quadros Kanban, gráficos de Gantt, diagramas de rede, gráficos de estrutura de divisão de trabalho, diagramas de desenvolvimento de software, gráficos de barras e muito mais

Compatível com Windows, macOS, Linux e a maioria dos navegadores

Torne seus gráficos PERT visualmente atraentes criando vetores SVG, inserindo imagens PNG ou JPG e usando nós codificados por cores

Acompanhe o progresso do projeto, atualize as estimativas de tempo, gerencie as interdependências de tarefas e mantenha o projeto funcionando sem problemas do início ao fim

Limitações do Edraw Max

Algumas análises mencionam a incapacidade de implantar o Edraw Max em vários computadores usando uma assinatura individual

Alguns usuários têm dificuldade em dimensionar imagens e ícones

Preços do Edraw Max

Assinatura individual: US$ 99/ano

US$ 99/ano Plano vitalício individual: Pagamento único de US$ 198

Pagamento único de US$ 198 Plano de pacote vitalício individual: Taxa única de US$ 245

Taxa única de US$ 245 **Assinatura de equipe: $119/ano por usuário

Empresas: Entre em contato para obter preços

Edraw Max avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

3. Creately

via Criticamente O Creately é um aplicativo visual software de colaboração que funciona bem para a criação de gráficos PERT. Passe rapidamente pela ideação, estágios de planejamento, execução, entrega e revisão usando várias estruturas e modelos na plataforma.

As equipes podem usar o Creately para fazer brainstorming, gerenciar projetos, capturar conhecimento, acompanhar datas de término e criar estruturas visuais para documentos complexos.

Melhores recursos do Creately

Centenas de modelos fornecem tudo o que você precisa para o gerenciamento de projetos, incluindoExemplos de gráficos PERT para você começar

As integrações com o Slack, o Confluence e o Google Drive ajudam a centralizar o trabalho

O canvas visual inteligente oferece um espaço personalizável para que as equipes compartilhem ideias e conhecimentos com liberdade criativa

Os recursos avançados permitem que você defina tempos estimados e datas de vencimento, aloque recursos e acompanhe conjuntos de habilidades

Limitações do Creately

Algumas avaliações mencionam problemas com imagens e documentos que não são salvos corretamente ou que desaparecem das pastas

O plano gratuito não tem acesso a recursos avançados e é limitado a 5 GB de armazenamento

Preços do Creately

Gratuito

Iniciante: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresarial: $149/mês para usuários ilimitados

$149/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Creately

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

4,4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4. SmartDraw

via SmartDraw O SmartDraw é uma ferramenta de diagramação para projetos de grande escala com funcionalidade de nível empresarial. Ele apresenta modelos, ferramentas e símbolos para gráficos PERT, mapeamento de processos, planejamento de fluxo de trabalho e muito mais.

As equipes podem usar o SmartDraw para acompanhar o andamento do projeto e gerar diagramas a partir de dados existentes, economizando tempo e dinheiro a longo prazo. Muitos recursos fantásticos Alternativas ao SmartDraw existem para aqueles que já experimentaram este. 👀

Melhores recursos do SmartDraw

O criador de diagramas PERT básicos apresenta um modelo com as datas de início e término do projeto e várias tarefas intermediárias

Mais de 1.000 modelos de diagramas para setores que variam de marketing a engenharia

Integrações com o Microsoft Office, Google Workspace e muito mais

Funcionalidade de importação e exportação do Visio

Limitações do SmartDraw

Avaliações de usuários relatam travamentos frequentes, resultando em perda de trabalho

Os comentários mencionam a falta de personalização, cores, bordas e outras ferramentas visuais para aprimorar o modelo básico de PERT

Preços do SmartDraw

Individual: $9,95/mês

$9,95/mês Equipe: US$ 8,25/mês por usuário (mínimo de três usuários)

US$ 8,25/mês por usuário (mínimo de três usuários) Site: US$ 2.995/ano por empresa

SmartDraw avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

5. MindOnMap

via MindOnMap O MindOnMap é uma ferramenta simples de mapeamento mental com um criador de gráficos PERT integrado. Ele foi projetado para inspirar a criatividade e dar vida a ideias profissionais e pessoais com recursos visuais simples e uma plataforma baseada em navegador.

O MindOnMap também permite compartilhar gráficos PERT concluídos com colegas e companheiros de equipe, alocar tarefas e acompanhar projetos complexos em um espaço simplificado e criativo.

Melhores recursos do MindOnMap

Exportação de gráficos PERT como arquivos PDF, PNG, JPG e SVG para facilitar o compartilhamento com sua equipe e partes interessadas

O recurso Histórico salva gráficos PERT criados anteriormente para sua referência

Use formas arredondadas e retangulares de nós de gráficos PERT, além de formas personalizadas do MindOnMap para maior variedade

Conecte marcos usando setas diferentes com texto personalizável para que você possa descrever cada tarefa e subtarefa

Limitações do MindOnMap

A versão gratuita tem acesso limitado aos recursos e marcas d'água em todas as exportações

É um desafio avaliar a experiência típica do usuário devido à falta de avaliações em plataformas populares

Preços do MindOnMap

Gratuito

Mensal: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Annual: US$ 120/ano por usuário

MindOnMap ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

via Miro O Miro é um espaço de trabalho digital com um modelo de diagrama PERT para grandes equipes e projetos. Conecte os membros da sua equipe em uma plataforma visual que oferece acesso a recursos criativos ferramentas de desenvolvimento projetadas para acelerar o tempo de conclusão.

Use o Miro para otimizar o gerenciamento de projetos, promover uma cultura centrada no cliente e manter um espaço mútuo na equipe. Para aqueles que já experimentaram essa solução, há muitas outras Alternativas ao Miro para escolher também. ✨

Melhores recursos do Miro

A colaboração em tempo real e a entrada à mão livre nos quadros simplificam o brainstorming com membros remotos da equipe

Use o modelo de diagrama PERT para identificar tarefas, listar dependências, definir marcos do projeto e identificar um caminho crítico

Faça experiências com outros modelos para usar uma variedade de recursos, como documentação de fluxo e mapeamento mental

Acesse um conjunto de recursos inovadores, incluindo ferramentas para visualização de dados em tempo real, facilitação de workshops e diagramação

Limitações do Miro

O plano gratuito é limitado a três quadros editáveis e não tem acesso à maioria dos recursos do Miro

Avaliações de gerentes de projeto e líderes de equipe mencionam problemas devido à falta de integração com as ferramentas da Microsoft e do Google

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

7. Figma

via Figma A Figma é uma plataforma baseada em nuvem para equipes de desenvolvimento e design de produtos. Ela permite que os gerentes de projeto compartilhem protótipos e ajudem as equipes a criar, testar e finalizar seus produtos o mais rápido possível.

O exemplo de gráfico PERT da Figma é um modelo simples que o ajuda a mapear a trajetória do seu projeto usando um espaço visual. Trabalhe com a sua equipe em tempo real para manter um fluxo de trabalho eficiente com excelente visibilidade do início ao fim.

Melhores recursos do Figma

Aprenda a criar gráficos PERT usando o guia passo a passo do Figma incluído no modelo

Aprimore a funcionalidade com plugins que personalizam a sua experiência e a da sua equipe

As equipes de desenvolvimento podem usar os recursos de prototipagem para simular o fluxo de aplicativos e melhorar seus projetos

Atualize seu gerenciamento de projetos com um cronograma de projeto colorido, widgets convenientes e complementos personalizados

Limitações do Figma

A versão gratuita é limitada a três arquivos Figma e não tem acesso a muitos recursos e modelos avançados

As avaliações dos usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada ao se familiarizar com as ferramentas do Figma e a falta de algumas funções essenciais

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Organização: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Enterprise: $75/mês por usuário

Figma classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

4,7/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

8. Nulab Cacoo

via Nulab Cacoo O Cacoo da Nulab é um software de diagramação perfeito para criar gráficos PERT, fluxogramas, mapas mentais, wireframes e muito mais. Ele foi projetado para brainstorming e colaboração, permitindo compartilhar planos e cronogramas com os membros da equipe em tempo real.

O Cacoo apresenta uma biblioteca de modelos com tudo, desde modelos PERT até diagramas de engenharia de software. Use-o para manter todos os seus projetos organizados e sob controle.

Melhores recursos do Nulab Cacoo

As funções de vídeo e bate-papo no aplicativo permitem que você se conecte com membros remotos da equipe para uma colaboração direta

Permite que vários usuários editem o mesmo gráfico PERT simultaneamente para colaboração em tempo real

Visualize o histórico de revisões para acompanhar como o gráfico PERT mudou e cresceu durante o ciclo de vida do projeto

Integrar o Cacoo com outras ferramentas do Nulab, Backlog, Typetalk e Nulab Pass

Limitações do Nulab Cacoo

Avaliações de usuários relatam atraso na criação de diagramas visuais e gráficos PERT, o que torna o trabalho mais lento para equipes remotas

O plano gratuito não tem acesso a vários recursos avançados e é limitado a seis planilhas

Preços do Nulab Cacoo

Gratuito

Pro: $6/mês para um usuário

$6/mês para um usuário Team: US$ 6/mês por usuário

Nulab Cacoo ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

9. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é um plataforma de colaboração visual para gráficos PERT, quadros brancos, diagramas e organogramas. Use o modelo PERT ou carregue um arquivo CSV existente para importar dados existentes e acelerar o processo.

As equipes podem colaborar por meio da plataforma Lucidchart e acompanhar projetos complexos de todos os tamanhos com acesso personalizável somente para visualização e editorial. Se você estiver curioso para saber como ele se comporta, compare Lucidchart vs. Visio e veja qual ferramenta de diagramação leva a melhor. 🎂

Melhores recursos do Lucidchart

Use o gerador de gráficos PERT para colaborar e visualizar com toda a sua equipe em tempo real

Importe dados de gráficos PERT existentes do Microsoft Excel para avaliar e planejar seus projetos com mais eficiência

Personalize modelos e formas para uso em todos os gráficos PERT futuros e salve seus favoritos na barra de ferramentas

Visualize a estrutura organizacional e os processos da sua equipe para otimizar o fluxo de trabalho e concluir os projetos mais rapidamente

Limitações do Lucidchart

Algumas avaliações de usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada e a falta de tutoriais

O plano gratuito é limitado a uma seleção de recursos básicos e a um máximo de três documentos

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês para um usuário

US$ 7,95/mês para um usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

10. Paradigma visual

via Paradigma visual O Visual Paradigm é uma plataforma de apresentação com uma ferramenta de gráfico PERT on-line. Use-a para planejar a data de início e término do seu projeto, identificar dependências, programar tarefas e coordenar as atividades do projeto.

Com ferramentas criadas para equipes de desenvolvimento de software, o Visual Paradigm pode ajudar a transformar ideias em projetos precisos criados de acordo com os requisitos. Ainda assim, os membros da equipe de todos os níveis de habilidade podem criar formas e conectores com um único clique e usar o guia de alinhamento para um posicionamento preciso.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Os membros da equipe podem editar gráficos PERT e outros diagramas simultaneamente para uma colaboração perfeita

Crie formas e estênceis personalizados fazendo upload de imagens SVG, JPG e PNG para uso no design do gráfico PERT

Imprima diagramas ou exporte-os em imagens para facilitar o compartilhamento do seu trabalho com outras pessoas

A integração com aplicativos do Microsoft Office e a capacidade de importar estênceis do Visio agilizam seu fluxo de trabalho

Limitações do Visual Paradigm

Algumas análises de usuários mencionam a interrupção do fluxo de trabalho resultante da falta de recursos de colaboração

A versão gratuita não tem acesso a recursos avançados, como o criador de gráficos de processos, e é limitada a um usuário

Preços do Visual Paradigm

Gratuito

Inicial: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Avançado: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Combo: $20/mês por usuário

Visual Paradigm classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

Do planejamento à execução

O software de gráficos PERT é essencial para o gerenciamento, planejamento e execução eficientes de projetos. Os modelos intuitivos facilitam a divisão de projetos complexos em partes gerenciáveis, a alocação de recursos e a visualização do cronograma do projeto.

Como se isso não bastasse, um modelo ou ferramenta de gráfico PERT pode ajudar as equipes a colaborar de forma eficaz, acompanhar o progresso e identificar possíveis gargalos.

Com o ClickUp, você pode criar facilmente qualquer tipo de diagrama de fluxo de trabalho e acessar centenas de outras ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a visualizar e acompanhar o andamento do projeto.

Por que esperar? Leve seu gerenciamento de projetos para o próximo nível. Registre-se no ClickUp hoje mesmo -é grátis! 🌻