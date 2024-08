As 10 melhores alternativas e concorrentes do SmartDraw em 2024

Imagine uma grande orquestra sinfônica no palco, cada músico mestre em seu instrumento. O que aconteceria se esse talentoso conjunto ficasse sem um maestro? Bem, eles estariam correndo o risco de produzir ruído em vez de música.

Softwares de diagramação como o SmartDraw é o maestro nesse cenário, orientando cada tarefa e cada membro da equipe, sincronizando-os para que atuem em uníssono. Mas nem todos os maestros conseguem extrair o melhor da orquestra, não é mesmo?

Neste artigo, examinaremos os maestros do mundo da diagramação que são as melhores alternativas ao SmartDraw, cada um oferecendo uma abordagem exclusiva para transformar seu projeto na obra-prima que ele almeja ser.

Quais recursos você deve procurar nas alternativas ao SmartDraw?

O SmartDraw é uma ferramenta de diagramação bem conceituada graças à sua versatilidade e interface amigável. No entanto, ele tem pontos fracos que se tornam frustrantes para os gerentes de projeto. Ao avaliar uma alternativa software de gerenciamento de projetos procure os seguintes recursos:

Colaboração: A colaboração em tempo real, o controle de versão e a capacidade de deixar comentários ou anotações são extremamente úteis para as equipes de gerenciamento de projetos.

Integrações com outros softwares: Procure um software que se integre perfeitamente a outras ferramentas que sua equipe usa, como e-mail, aplicativos de bate-papo, serviços de compartilhamento de arquivos e outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Personalização e escalabilidade: Escolha um software que permita personalizar totalmente seus diagramas e gráficos e que possa lidar com projetos maiores e mais complexos à medida que sua empresa cresce.

Custo-benefício: Dependendo do seu orçamento, você pode preferir um software que ofereça um nível gratuito ou que esteja disponível para uma compra única, em vez de exigir uma assinatura recorrente.

Segurança e proteção de dados: Como o software de gerenciamento de projetos geralmente lida com informações confidenciais, qualquer software que você escolher deve ter medidas de segurança robustas.

As 10 melhores alternativas ao SmartDraw para usar em 2024

Elaboramos uma lista das dez melhores alternativas ao SmartDraw que oferecem recursos inovadores e fáceis de usar que certamente revigorarão seu planejamento de projetos.

Essas ferramentas poderosas estão preparadas e prontas para tornar sua vida profissional mais tranquila e produtiva. Então, vamos mergulhar de cabeça, certo? É hora de dar uma sacudida nas coisas e reformular sua estratégia de gerenciamento de projetos!

Este modelo de mapeamento de usuários permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de diagramação; é uma plataforma de produtividade com uma interface intuitiva que combina perfeitamente tarefas, conversas e documentos.

Os painéis do ClickUp são altamente personalizáveis, transformando dados densos em visuais claros e acionáveis. O recurso Docs é uma potência colaborativa, suportando edição e comentários em tempo real. Com o ClickUp, sua equipe terá uma visão panorâmica dos dados do projeto, facilitando a elaboração de estratégias e a tomada de decisões informadas.

Melhores recursos do ClickUp

Mapas mentais são um recurso incrível que ajuda as equipes a visualizar ideias ou projetos complexos. Você pode dividir tarefas grandes em subtarefas gerenciáveis, mostrando as relações e dependências de forma clara e visual. Os mapas mentais podem ser criados a partir do zero ou usando tarefas existentes, permitindo que você visualize a estrutura da tarefa e entenda melhor o fluxo de trabalho do projeto

Quadros brancos ClickUp oferecem colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe trabalhem em uma tela compartilhada, façam brainstorming,planejar propostas de projetosou compartilhem ideias. Todos podem ver as atualizações ao vivo, promovendo maior colaboração da equipe egerenciamento aprimorado de tarefas. Os quadros brancos do ClickUp são uma excelente ferramenta para promover a criatividade . Eles fornecem uma tela aberta e de forma livre onde você pode desenhar, escrever, adicionar imagens ou usar notas adesivas, ajudando a gerar e capturar ideias inovadoras durante as sessões de brainstorming

Como o ClickUp é uma solução baseada na nuvem, seus mapas mentais e quadros brancos podem ser acessados em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso garante que todos os membros da equipe estejam atualizados e possam consultar esses recursos, como organogramas, diagramas de rede ou plantas baixas, sempre que necessário. Também serve como excelente documentação para reuniões ou sessões de planejamento

Limitações do ClickUp

Embora poderoso, o conjunto abrangente de recursos do ClickUp pode sobrecarregar os novos usuários. Essa complexidade pode levar a uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para equipes que não estão acostumadas a usar software de gerenciamento de projetos

Alguns usuários observaram que o gerenciamento de notificações no ClickUp pode ser um desafio. A ferramenta de gerenciamento de projetos e diagramação pode enviar notificações demais para alguns

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (6.670+ avaliações)

4,7/5 (6.670+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.640+ avaliações)

2. Draw.io

via Draw.io O Draw.io é uma ferramenta simples, porém robusta, e é uma das melhores alternativas gratuitas do SmartDraw para equipes do Confluence. Sua interface é convidativa, fácil de navegar e organizada, com um recurso de arrastar e soltar que facilita muito o desenho de diagramas.

Além disso, com vários tipos e formas de diagramas à sua disposição, você pode visualizar facilmente qualquer sistema ou conceito complexo. Sua integração perfeita com plataformas como o Google Drive simplifica o gerenciamento de arquivos, poupando tempo e esforço valiosos para você e sua equipe.

Melhores recursos do Draw.io

O Draw.io foi projetado explicitamente para equipes do Confluence, oferecendo recursos compatíveis com vários usuários, como edição colaborativa em tempo real nativa do Confluence

O Draw.io também se integra perfeitamente ao Google Suite, e você pode agrupar formas, usar conectores inteligentes e exportar convenientemente para vários formatos para criar diagramas

O criador de diagramas de colaboração visual simples é rápido e intuitivo. Você pode misturar e combinar os diversos elementos disponíveis na biblioteca para atender às suas necessidades específicas

Limitações do Draw.io

Fique atento a alguns problemas ao trabalhar com o Draw.io por períodos prolongados. Alguns revisores descobriram que o aplicativo pode ocasionalmente apresentar falhas em sistemas complexos, arriscando a perda de seu trabalho se não for salvo com frequência

Diagramas elaborados podem ser difíceis de usar no Draw.io, pois faltam ferramentas abrangentes e opções avançadas de personalização. O desempenho também pode diminuir quando você estiver lidando com diagramas particularmente complexos

Preços do Draw.io

Gratuito: para até 10 usuários

para até 10 usuários Para obter mais preços, visite o Atlassian Marketplace

Avaliações e resenhas do Draw.io

G2: 4,3/5 (mais de 380 avaliações)

4,3/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,5/5 (690 avaliações)

3. Creately

via Criticamente O Creately permite que você transforme ideias complicadas em narrativas visuais acessíveis. Essa ferramenta oferece várias opções de diagramação, incluindo fluxogramas, organogramas, Diagramas UML e mapas mentais.

Seus recursos de colaboração em tempo real facilitam o trabalho em equipe eficaz, mesmo em fusos horários diferentes. Com o Creately, você não está apenas explicando conceitos; você está pintando uma imagem vívida e interativa que envolve a sua equipe.

Melhores recursos do Creately

O Creately é um assistente de rede, que vincula e centraliza itens de trabalho de vários aplicativos

Sua biblioteca de diagramas é ampla, e a ferramenta permitecolaboração em equipe no local de trabalho por meio de recursos como cursores e ponteiros em tempo real e a capacidade de adicionar comentários e tarefas

Permite arrastar e soltar itens de qualquer fonte de dados e escolher entre uma biblioteca de mais de 8.000 modelos profissionais para plantas baixas, diagramas UML,organogramase muito mais

Limitações do Creately

O Creately pode parecer restritivo às vezes devido ao espaço limitado

Os avaliadores descobriram que a ferramenta pode apresentar atrasos ao carregar diagramas com muitos dados e que sua funcionalidade off-line poderia ser aprimorada.

Quando se trata de personalização avançada, o Creately pode deixar você querendo mais

Preços do Creately

Gratuito: $0

$0 Empresarial: $89/mês para usuários ilimitados

$89/mês para usuários ilimitados Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

4,3/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

4. Gliffy

via Gliffy O Gliffy é uma ferramenta versátil de colaboração visual e de dados projetada tendo em mente a facilidade de uso. Essa alternativa ao SmartDraw permite que você crie vários diagramas, desde modelos de processos até diagramas de Venn e desenhos técnicos, tudo por meio de uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

Os robustos recursos de colaboração do Gliffy mantêm sua equipe alinhada e no caminho certo. É como ter um detetive de dados pessoal descobrindo e destacando percepções críticas do projeto.

Melhores recursos do Gliffy

O Gliffy é amigável, com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar

Possui uma ampla variedade de tipos de diagramas, juntamente com opções de personalização para torná-los exclusivamente seus

Sua integração com ferramentas como o Jira e o Confluence da Atlassian proporciona uma experiência perfeita

O trabalho em equipe em tempo real é muito fácil com seus recursos de colaboração, especialmente a colaboração em tempo real lançada recentemente no complemento Confluence Cloud

Limitações do Gliffy

De acordo com os avaliadores, a velocidade do Gliffy é prejudicada na construção de gráficos maiores, e o posicionamento do texto pode não ser o ideal

Ele pode testar sua paciência com o tempo de carregamento e não é adequado para infográficos e projetos complexos

Os avaliadores também observaram que a versão gratuita do Gliffy oferece recursos mínimos

Preços do Gliffy

Profissional: 1 a 9 usuários: US$ 8/mês por usuário cobrado anualmente 10 a 50 usuários: US$ 6/mês por usuário cobrado anualmente

Empresarial: Entre em contato para saber os preços

Gliffy avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4,4/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

5. Edraw Max

via Edraw Max Outra alternativa popular ao SmartDraw é o Edraw Max, uma ferramenta de visualização de dados. Seu impressionante repertório de mais de 280 tipos de diagramas atende a uma vasta gama de necessidades de representação de dados. Sua extensa biblioteca de modelos e símbolos facilita a diagramação rápida, permitindo que você se concentre nos dados.

Melhores recursos do Edraw Max

Um playground de espaços de trabalho intuitivos e barras de ferramentas responsivas

Possui uma rica biblioteca de modelos para uma variedade de gráficos, juntamente com uma vasta gama de formas e planos de fundo para um design rápido e fácil

Limitações do Edraw Max

Alguns usuários consideram as opções do painel lateral complexas e difíceis de navegar. Isso pode tornar o fluxo de trabalho mais lento e aumentar a curva de aprendizado

Houve algumas reclamações sobre problemas de formato com determinadas fontes, o que pode afetar a aparência e o profissionalismo de seus diagramas

O dimensionamento dos desenhos às vezes pode ser confuso no Edraw Max. Os usuários expressaram o desejo de uma maneira mais intuitiva de redimensionar o trabalho à medida que desenham

Preços do Edraw Max

*Individual Plano de assinatura: US$ 99/ano Plano vitalício: US$ 198

*Equipe e empresa Plano anual de equipe: US$ 8,43/mês por usuário, cobrado anualmente Plano comercial: Entre em contato para obter preços



Edraw Max avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

6. Lucidchart

via Lucidchart O conjunto robusto de recursos de design do Lucidchart permite criar diagramas profissionais e ideias de design que podem dar vida até mesmo aos dados mais complicados.

Com a colaboração em tempo real e a ampla integração com aplicativos populares como o Google Workspace, sua equipe pode navegar pelas complexidades dos dados do seu projeto como exploradores experientes mapeando um terreno bem mapeado.

Melhores recursos do Lucidchart

Excelente para compartilhar e colaborar em fluxogramas, diagramas de rede e muito mais

Permite visualizar os processos e sistemas da sua equipe em um piscar de olhos e se torna ainda mais poderoso quando combinado com o Lucidsparkquadro branco virtual* Pode exportar suas criações para vários formatos e se integra muito bem a plataformas como Teams, Google Drive e Slack

Se você é novo no Lucidchart, vai gostar dos cursos instrutivos informativos para começar a usar

Limitações do Lucidchart

Embora o Lucidchart ofereça integração com o Google Drive, alguns usuários relataram falhas ocasionais com esse recurso, afetando a fluidez da sincronização e compartilhamento de documentos

Por ser uma ferramenta on-line, a funcionalidade off-line do Lucidchart é limitada. Se você trabalha frequentemente sem conexão com a Internet, isso pode ser uma desvantagem significativa

Apesar de sua capacidade funcional, alguns usuários acham que o layout estético do Lucidchart é um pouco ultrapassado, afetando a experiência do usuário

Embora o Lucidchart seja uma ferramenta abrangente, ele não cobre alguns requisitos específicos do setor e necessidades avançadas do usuário

Preços do Lucidchart

Gratuito: $0

$0 Individual: Disponível a partir de US$ 8

Disponível a partir de US$ 8 Equipe: Disponível a partir de US$ 9 por usuário

Disponível a partir de US$ 9 por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.900+ avaliações)

7. Caprichoso

Via Extravagante Outra alternativa ao SmartDraw é o Whimsical, uma solução de diagramação que traz uma lufada de ar fresco à visualização de dados. Sua interface fácil de usar permite desenhar rapidamente fluxogramas, mapas mentais, wireframes, notas adesivas e outros diagramas.

Ela transforma a tarefa, muitas vezes desanimadora, da visualização de dados em uma atividade criativa e envolvente. Com o Whimsical, a apresentação de dados não precisa ser uma tarefa árdua.

Melhores recursos do Whimsical

Oferece excelentes recursos de colaboração que permitem comentários e feedback

Você pode criar facilmente diagramas de fluxo, gerenciar seções de sites, organizar um cronograma e projetar organogramas

Integra-se com aplicativos populares, como Notion, Figma e Slack

Se você deseja criar um fluxograma ou um organograma, o recurso de arrastar e soltar da ferramenta torna a tarefa muito fácil

Você pode escolher entre uma rica galeria de modelos e blocos de construção, incluindo organogramas, centros de projetos, plantas baixas, listas de verificação de lançamento de produtos e modelos de páginas de destino

Limitações caprichosas

Embora seja ótimo para diagramas e wireframes simples, ele tem recursos de design limitados para wireframes mais detalhados. Mais do que isso pode ser necessário para usuários que precisam de funcionalidades avançadas de design

Os usuários também relataram que o Whimsical pode ficar lento ao lidar com muitas caixas de texto, formas e setas. Isso pode criar dificuldades ao vincular e coordenar os componentes conforme necessário, especialmente para diagramas maiores e mais complexos

Como muitas ferramentas baseadas na Web, o Whimsical é limitado em seus recursos off-line. Isso pode ser uma desvantagem significativa se você estiver frequentemente sem acesso à Internet

Preços do Whimsical

Inicial (gratuito): $0

$0 Pro: US$ 10/mês por editor, cobrado anualmente

US$ 10/mês por editor, cobrado anualmente Organização: US$ 20/mês por editor

Whimsical avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (50 avaliações)

8. Miro

via Miro O Miro é outra excelente alternativa ao SmartDraw. Esse software de diagramas on-line apresenta um quadro branco digital projetado para trabalho em equipe . Sua tela ilimitada e seu kit de ferramentas diversificado permitem brainstorming, criação de estratégias e equipe multifuncional colaboração, tudo em tempo real.

Com o Miro, as reuniões da sua equipe se tornam um intercâmbio dinâmico de ideias. É como teletransportar sua equipe para um centro criativo onde todos podem contribuir, explorar e visualizar ideias juntos.

Melhores recursos do Miro

O Miro é um excelente aplicativo em tempo real software de colaboração que oferece blocos de código, modelos e diagramas, facilitando a contribuição dos colegas de equipe para o brainstorming e a diagramação,planejamento estratégicoplanejamento estratégico, construção de plantas baixas e muito mais

Ele permite uma alternância suave entre os modos de apresentação e de trabalho, mantendo suas reuniões interativas e dinâmicas

O Miro também conta com mais de 100 integrações com ferramentas populares como Google Docs, Zoom e Jira

Limitações do Miro

Os usuários do Linux podem ficar desapontados, pois o Miro não é compatível com esse sistema operacional

O Miro não oferece uma maneira integrada de controlar efetivamente o tempo gasto em tarefas ou projetos. Isso pode ser uma limitação significativa para as equipes que faturam por hora ou para aquelas que se interessam por métricas de produtividade

Para as pessoas envolvidas na modelagem de processos de negócios, o Miro pode não ser o ideal. Ele carece de símbolos e estruturas específicos, como os símbolos BPMN (Business Process Model and Notation) eestruturas de swimlanecomumente usadas emmapeamento de processos Preços do Miro

Gratuito: $0

$0 Iniciante: US$ 8/mês por membro cobrado anualmente

US$ 8/mês por membro cobrado anualmente Empresarial: US$ 16/mês por membro com cobrança anual

US$ 16/mês por membro com cobrança anual Empresa: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,8/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

9. Desenho do OpenOffice

via Desenho do OpenOffice O OpenOffice Draw é uma das alternativas gratuitas do SmartDraw que consegue um equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade. Ele oferece uma variedade de ferramentas para criar diagramas e ilustrações dinâmicas em 3D.

O OpenOffice Draw defende a ideia de que a visualização eficaz de dados não precisa ser complexa. É como ter uma tela em branco e um conjunto de pincéis de qualidade prontos para transformar suas ideias em visuais claros e expressivos.

Melhores recursos do OpenOffice Draw

Excelente para adicionar gráficos e imagens a documentos e apresentações

Recursos de design vetorial e 3D

Oferece suporte a projetos off-line

É oficialmente compatível com Linux, Windows, Solaris e MacOS, mas pode ser instalado em outros sistemas operacionais e é gratuito

Limitações do OpenOffice Draw

Os usuários relataram que o OpenOffice Draw não é imediatamente intuitivo, o que pode retardar o processo de adoção

Alguns revisores também acham que a interface parece desatualizada ou não está alinhada com os padrões amplamente adotados. Isso pode afetar a experiência do usuário e retardar o fluxo de trabalho

Em comparação com outras ferramentas de diagramação e design gráfico, o OpenOffice Draw é bastante básico. Ele não possui recursos e funcionalidades avançados que os concorrentes no mercado oferecem, limitando seus recursos para tarefas mais complexas

Como o OpenOffice Draw é uma ferramenta gratuita e de código aberto, o nível de suporte ao cliente e as atualizações regulares podem não ser tão abrangentes ou frequentes como nas alternativas pagas

Preços do OpenOffice Draw

**Gratuito

Avaliações e críticas do OpenOffice Draw

G2: 3,9/5 (mais de 70 avaliações)

3,9/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: N/A

10. SketchUp

via SketchUp O SketchUp é uma ferramenta que redefine a visualização de dados com seus recursos de modelagem em 3D. Ele oferece uma maneira interativa de criar, modificar e compartilhar modelos 3D, ideal para design de produtos e projetos arquitetônicos.

A capacidade de girar, deslocar e aplicar zoom em seus modelos oferece uma compreensão abrangente dos dados. É como entrar em uma realidade virtual onde seus dados ganham vida, fornecendo insights que os diagramas 2D não conseguem capturar.

Melhores recursos do SketchUp

Amigável tanto para iniciantes quanto para profissionais

Com uma vasta biblioteca de modelos 3D acessível por meio do recurso Warehouse, ele oferece uma série de ferramentas e plugins para uma experiência de modelagem personalizada para desenhar plantas baixas ou criar um espaço de trabalho visual

O SketchUp pode importar dados em vários formatos,promovendo uma colaboração fácil e a integração com outros softwares

Limitações do SketchUp

Os usuários descobriram que mover objetos, especialmente alinhá-los a diferentes pontos, pode ser um desafio

A ferramenta pode ter dificuldades com projetos de grande escala, especialmente aqueles que envolvem modelos complexos. Isso pode resultar em um desempenho mais lento ou até mesmo fazer com que o software trave

Não é conhecida por oferecer a melhor representação realista de materiais ou renderização de alta qualidade. Para projetos que exigem visuais altamente realistas, essa é uma limitação significativa

Preços do SketchUp

SketchUp Go: US$ 119/ano

US$ 119/ano SketchUp Pro: US$ 299/ano

US$ 299/ano SketchUp Studio: US$ 699/ano

SketchUp avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 890 avaliações)

4,5/5 (mais de 890 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 950 avaliações)

Dominando a sinfonia do sucesso do projeto com o ClickUp

Assim como um maestro precisa de uma batuta para comandar a orquestra, você, como gerente de projeto, precisa de um software poderoso para orientar sua equipe nos altos e baixos do planejamento do projeto.

Imagine iniciar sua abertura criativa com um sessão de brainstorming no quadro branco do ClickUp, onde as ideias fluem tão livremente quanto um concerto. Em seguida, crie sua melodia no Mind Map Maker do ClickUp, visualizando a estrutura e as complexidades de seu projeto com a mesma clareza de uma partitura. ClickUp permitem que você atinja todas as notas certas, do conceito à execução, harmonizando os esforços da sua equipe para criar uma obra-prima de sucesso do projeto.