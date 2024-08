Existe algo mais poderoso do que o humilde fluxograma?

Quer você esteja visualizando processos e dados complexos ou mapeando um jornada do cliente essas ferramentas permitem que você pense em problemas, identifique problemas e crie produtos excelentes que seus clientes vão adorar. Tudo o que é preciso é a ideia certa, um pouco de trabalho e um software de fluxograma adequado para você.

Mas com tantas opções na Internet atualmente, como escolher a melhor opção para suas necessidades? Neste artigo, analisaremos 15 das melhores ferramentas de software de fluxogramas em 2024 e exploraremos alguns de seus principais recursos para que você possa sair com uma ferramenta capaz de lidar com tudo o que for necessário.

O que faz um bom software de fluxograma

As ferramentas de fluxograma podem variar de básicas a super avançadas. Apesar disso, há alguns recursos comuns que você deve esperar do seu software de fluxograma.

Esses recursos incluem:

Uma interface fácil de usar

Capacidade de adicionar imagens, formas e texto

Opção de criar vários diagramas (como diagramas de afinidade) a partir de um modelo

Suporte para colaboração e compartilhamento em tempo real dentro de uma equipe

Integrações com outras ferramentas

Bibliotecas de símbolos incorporadas,modelos de fluxogramase temas

Designs de aparência inteligente

Com essas características em mente, vamos dar uma olhada nas 15 melhores ferramentas de software de fluxograma disponíveis para você em 2024.

As 15 melhores ferramentas de software de fluxograma em 2024 Criação de diagramas e fluxogramas é algo que uma empresa precisa fazer todos os dias. Nesta lista, detalhamos todos os fatores mais importantes a serem considerados em um software de fluxograma para que você possa encontrar a ferramenta ideal para você.

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

O ClickUp pode não ser o primeiro nome que você pensa quando se trata de criar fluxogramas, mas achamos que ele realmente deveria ser.

Com o Mapas mentais do ClickUp do ClickUp, você tem tudo o que precisa para criar fluxogramas inteligentes, colaborativos e de boa aparência em minutos.

Além disso, as equipes podem usar nosso quadros brancos interativos para trabalhar juntos em tempo real e criar um gráfico que reflita a experiência acumulada de sua equipe.

Crie mapas mentais e fluxogramas colaborativos com o ClickUp Whiteboard

Você pode até mesmo tirar proveito de nossos vários modelos para realizar o trabalho mais rapidamente. Isso inclui Modelo de fluxograma de processo do ClickUp que é perfeito para mapear suas operações comerciais.

Recursos:

Toneladas de modelos eexemplos de diagramas para aprender

O quadro branco interativo facilita o trabalho em tempo real com colegas de todo o mundo

O sistema inteligente de criação de fluxogramas permite que qualquer pessoa crie rapidamente ativos visuais com aparência profissional

Pros:

Integra-se diretamente ao nosso software de gerenciamento de tarefas para melhorar ainda mais a produtividadegerenciamento do fluxo de trabalho* Capacidade de adicionar facilmente imagens e links ao seu fluxograma

O sistema flexível e a série de modelos permitem que você crie fluxogramas de raia,mapas mentaise muito mais

O modelo de fluxograma Swimlane da ClickUp ajuda você a visualizar fluxos de trabalho e identificar funções em projetos

Cons:

É muito mais fácil fazer isso em um desktop do que em um celular

Leva tempo para aprender todos os recursos do ClickUp

Preços:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Miro

via Miro Quando se trata de criar fluxogramas excelentes, Miro é considerado uma das opções mais confiáveis do setor.

Com o Miro, você tem acesso a um sistema de design competente, uma tonelada de modelos e recursos suficientes para satisfazer praticamente qualquer empresa. Isso significa que você pode elaborar um fluxograma, organograma ou qualquer outro ativo visual em minutos.

Uma das melhores partes do Miro são seus recursos de colaboração. Independentemente de sua equipe estar em Nova York ou Sydney, ela pode trabalhar em conjunto para criar fluxogramas de alto nível. O sistema de quadro branco do Miro permite que várias pessoas editem ao mesmo tempo com indicadores claros do cursor para que todos saibam o que cada um está fazendo.

Além disso, com o aplicativo Miro, sua equipe pode trabalhar e colaborar literalmente de qualquer lugar. Tudo isso faz do Miro uma opção de software de fluxograma realmente atraente.

Recursos:

Uma série de modelos para que seus fluxogramas comecem a funcionar rapidamente

Compartilhe com sua equipe e colaborem juntos no fluxograma

Integra-se a alguns softwares de gerenciamento de tarefas, portantoitens de ação possam ser adicionados aos fluxos de trabalho Prós:

Fácil de criar fluxogramas, mapas mentais de aparência inteligente e muito mais

Simples de colaborar com colegas de equipe onde quer que eles estejam

A interface de usuário intuitiva facilita o uso

Contras:

Às vezes é difícil importar ou exportar conteúdo do Miro

Contas grandes podem se tornar difíceis de navegar rapidamente

Preços:

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.8/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart é outro poderoso criador de fluxogramas que sua empresa deveria dar uma boa olhada.

Em primeiro lugar, o Lucidchart oferece muitos modelos e recursos diferentes. Por exemplo, você pode importar dados ou personalizar formas de gráficos para criar fluxogramas realmente exclusivos para a sua empresa.

O Lucidchart também é incrivelmente fácil de usar. Seu recurso de formatação automática significa que, à medida que você cria um fluxograma, ele ajusta automaticamente o design para que tudo fique perfeito.

Quando se trata de colaboração, o Lucidchart também tem alguns truques na manga. Você pode compartilhar seu trabalho com todos os membros da sua equipe e até mesmo adicionar comentários a cada forma individual para que todos estejam na mesma página.

Tudo isso se junta para tornar o Lucidchart uma opção atraente para a maioria das equipes.

Recursos:

A ferramenta de desenho simples alinha automaticamente os itens, dando ao conjunto uma aparência mais profissional

Disponível para Mac, Linux e Windows

Integra-se às principais plataformas que você provavelmente já está usando, como o Office ou o Google Workspace

Pros:

Os excelentes recursos de formatação automática tornam seu uso muito agradável

Pode criar vários tipos diferentes de gráficos e diagramas

Muitos modelos para reduzir o tempo necessário para criar um fluxograma

Contras:

A conta gratuita pode ser bastante limitada

O recurso de vinculação de dados é legal, mas difícil de usar

Preços:

gratuito

Individual : uS$ 7,95/mês

: uS$ 7,95/mês Equipe : uS$ 9,00/mês por usuário

: uS$ 9,00/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Comparar ***Desenho.io vs. Lucidchart* !

4. Canva

Criação de designs pelo Canva Canva é outro excelente criador de fluxogramas a ser considerado, especialmente se você estiver procurando uma opção mais criativa.

Com o editor intuitivo de arrastar e soltar do Canva, você pode criar belos fluxogramas a partir de modelos em apenas alguns minutos. Além disso, com sua ampla biblioteca de ilustrações e ícones, é fácil personalizar seu design e torná-lo realmente exclusivo.

O Canva também se concentra em simplificar a colaboração com sua equipe. No Canva, você pode adicionar comentários, compartilhar designs e até mesmo criar versões do mesmo design para que todos possam usá-los.

No geral, Recursos do Canva fazem dele uma opção fantástica para criar fluxogramas de forma rápida e fácil. Como bônus, por ser um programa tão popular, é possível que você já tenha uma conta no Canva pronta para ser usada imediatamente.

Recursos:

Uma grande seleção de ícones e ferramentas gratuitos para criar qualquer número de gráficos

Marque colegas para obter feedback sobre seus projetos

Pode transformar facilmente apresentações em fluxogramas com o clique de um botão

Pros:

Ideal para qualquer tipo de visualização de dados

A maioria das pessoas tem alguma experiência no uso dessa plataforma

Muitos modelos para escolher

Contras:

Não é tão intuitivo quanto outros criadores de fluxogramas criados para esse fim

Pode ser lento para carregar e difícil de manter organizado

Preços:

Gratuito

Pro : uS$ 12,99/mês por usuário

: uS$ 12,99/mês por usuário Teams: uS$ 14,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.000 avaliações)

5. SmartDraw

Exemplo de gráfico PERT do SmartDraw SmartDraw é uma poderosa ferramenta de software de fluxograma projetada para pessoas que precisam criar muitos recursos visuais para seus negócios.

Com o SmartDraw, você pode criar mais de 70 tipos de diagramas, desde fluxogramas até esquemas. Além disso, ele tem opções avançadas de personalização e colaboração, portanto, é muito fácil elaborar esses projetos.

Um dos recursos mais destacados do SmartDraw é a capacidade de criar desenhos em CAD. Isso permite que a sua empresa crie plantas baixas ou desenhos arquitetônicos. A maioria das empresas que procuram software de fluxograma provavelmente não precisará desses recursos, mas se precisar, o SmartDraw pode ser o software de fluxograma que você está procurando.

Recursos:

O recurso CAD permite recursos de design profissional

Os modelos de designer são inteligentes e modernos

Crie diagramas diretamente de seus dados com extensões integradas

Pros:

O fantástico serviço de atendimento ao cliente está disponível para ajudá-lo com suas dúvidas

O mecanismo avançado permite a criação de gráficos e diagramas profissionais

Os fluxogramas praticamente se criam sozinhos, pois o gráfico se realinha automaticamente à medida que mais informações são adicionadas

Contras:

Inclui muitos recursos que não serão necessários se você precisar apenas de um criador de fluxogramas

Os recursos avançados podem ser difíceis de aprender para usuários não técnicos

Preços:

Individual : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Equipe : uS$ 5,95/mês por usuário

: uS$ 5,95/mês por usuário Site: uS$ 2.995/ano

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.6/5 (186 avaliações)

: 4.6/5 (186 avaliações) Capterra: 4.1/5 (110 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao SmartDraw !

6. Extravagante

Via Whimsical Caprichoso é um criador de fluxogramas que se concentra em oferecer aos usuários a capacidade de criar fluxogramas realmente originais e criativos.

Ele tem todos os recursos básicos esperados, como edição por arrastar e soltar, colaboração em tempo real com membros da equipe e integrações com outros aplicativos populares.

No entanto, ele também tem alguns recursos exclusivos que não são vistos em outros produtos. Por exemplo, o Whimsical tem uma ferramenta de mapeamento mental com IA integrada que sugere novos tópicos que você pode adicionar ao seu mapa mental. Esse pode não ser o recurso mais importante, mas é definitivamente um recurso interessante e ajuda esse produto a se destacar dos outros nesta lista.

Recursos:

Muitos ícones pré-fabricados facilitam a criação de um fluxograma de melhor aparência

Permite que você crie facilmente wireframes para novos produtos

Integra-se a ferramentas como Figma, Slack e outras

Pros:

Incrivelmente intuitivo

Conveniente, pois você pode fazer brainstorming, fluxogramas e wireframes em um só lugar

Os modelos personalizáveis economizam muito tempo

Contras:

A falta de recursos de gerenciamento de projetos significa que você precisará encontrar outra ferramenta para fazer isso

Não permite que você crie cores personalizadas

Preços:

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 12/mês por editor

: uS$ 12/mês por editor Organização: uS$ 20/mês por editor

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.6/5 (120 avaliações)

: 4.6/5 (120 avaliações) Capterra: 4.7/5 (49 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas caprichosas !

7. ConceptDraw

Via ConceptDraw

Se estiver procurando uma ferramenta de fluxograma mais séria e profissional, então ConceptDraw é a opção ideal para você.

O ConceptDraw oferece recursos como ferramentas de desenho vetorial, modelos de design detalhados e até mesmo suporte para formatos de arquivos populares, como SVG, PDF e PNG. Ele também vem com várias opções de colaboração para que as equipes possam trabalhar juntas para criar um fluxograma complexo.

A única desvantagem de usar o ConceptDraw é que ele pode ser um pouco complicado para iniciantes. Entretanto, se você se sentir confortável com ferramentas técnicas e tiver algum tempo para aprender o básico, o ConceptDraw é uma excelente opção para criar diagramas de nível profissional para a sua empresa.

Recursos:

Suíte totalmente funcional que permite criar fluxogramas, diagramas complexos, infográficos e praticamente qualquer outro recurso visual

Exportação para vários tipos de arquivos e programas

Compra única em vez de um custo de assinatura recorrente

Pros:

Inclui uma versão totalmente nativa para MacOS e Windows

Os gráficos de alta qualidade o ajudam a se destacar dos demais

Mais recursos do que muitos dos concorrentes

Contras:

Algumas pessoas não gostam da estrutura de preços

Não é baseado na Web

Preços:

ConceptDraw PROJECT 13: $299 por licença

$299 por licença ConceptDraw DIAGRAM 16: US$ 199 por licença

US$ 199 por licença ConceptDraw MINDMAP 14: $199 por licença

$199 por licença ConceptDraw OFFICE 9: $299 (inclui Project, Diagram e Mindmap)

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.4/5 (24 avaliações)

: 4.4/5 (24 avaliações) Capterra: 4.5/5 (28 avaliações)

8. Desenhar.io

via Draw.io O Draw.io é a ferramenta de fluxograma gratuita mais básica desta lista. Entretanto, a beleza desse programa é sua simplicidade.

Não é necessário fazer login nem pagar - basta iniciá-lo e desenhar um pequeno fluxograma excelente imediatamente.

Ele vem com todos os ícones e recursos básicos que você deseja. Também é fácil exportar o que você criou para o computador ou para outros programas, como o Google Drive.

A maior desvantagem do Draw.io é que ele não tem os recursos de outras opções de software. Isso o torna perfeito para pessoas que só precisam criar um fluxograma básico uma vez por mês, mas não é a escolha ideal se a sua equipe precisar de um pouco mais do que isso.

Recursos:

Software de diagramação gratuito e baseado na Web

Os recursos do Scratchpad permitem que você importe suas próprias formas

Salve em vários locais ou programas, como o Drive ou o GitHub

Pros:

Não é necessário fazer login e é totalmente gratuito

Tão simples que praticamente qualquer pessoa pode usá-lo

Flexível o suficiente para que você possa criar praticamente tudo o que precisar

Contras:

Menos recursos do que outras opções

Aparência menos profissional do que muitas empresas gostariam

Preços:

Gratuito

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.3/5 (380 avaliações)

: 4.3/5 (380 avaliações) Capterra: 4.5/5 (670 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Draw.io !

9. Google Docs

via Google Docs Seja honesto, você sabia que poderia criar fluxogramas no Google Docs ?

Apesar de ser tão popular, poucas pessoas usam seu software de fluxogramas, o que é uma pena, pois ele tem suas vantagens.

Por exemplo, é conveniente que ele já faça parte do Google Docs, portanto, você não precisa fazer download de nada para começar. Além disso, é uma plataforma que a maioria das pessoas já sabe usar, portanto, você pode começar a usá-la facilmente e fazer com que as pessoas a utilizem com pouco ou nenhum treinamento.

No entanto, no final das contas, o Google Docs não é um criador de fluxogramas dedicado. Por esse motivo, ele não possui muitos dos recursos avançados e opções de personalização que você obteria com outras ofertas. Portanto, se estiver procurando uma opção simples e familiar, experimente o Google Docs.

Recursos:

Modelos gratuitos de vários complementos simplificam a criação de fluxogramas

Fácil de colocar esses diagramas diretamente em seu Google Docs

Faça upload de suas próprias formas ou ícones para uso futuro

Pros:

Provavelmente é uma ferramenta que você já está usando

Fantástico produto gratuito

Atualizado com frequência pelo Google

Contras:

Não tem uma aparência muito boa

Há ferramentas mais fáceis de usar nesta lista

Preços:

Esses planos são para todo o pacote Google Workspace, que inclui Google Docs, Gmail, Drive e muito mais.

Gratuito

Business Starter : uS$ 5,40/mês por usuário

: uS$ 5,40/mês por usuário Business Standard : uS$ 10,80/mês por usuário

: uS$ 10,80/mês por usuário Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 14.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Google Docs !

10. Cacau

Via nuLab Cacau é para empresas que desejam que o processo de criação de fluxogramas seja descomplicado. Esse programa baseado na nuvem tem todos os recursos padrão que você esperaria de uma plataforma de fluxogramas, além de alguns extras, como chamadas de vídeo no aplicativo para colaboração e opções inteligentes de gerenciamento de equipes para organizações.

Além disso, é incrivelmente fácil de usar e tem muitos tutoriais, para que você e sua equipe possam se tornar especialistas rapidamente.

O principal fator que diferencia o Cacoo da concorrência é a organização. O Cacoo permite criar grupos de equipes e editar configurações de compartilhamento para que você possa encontrar todos os gráficos da sua equipe em um só lugar.

Isso é ótimo para empresas maiores que precisam dessa organização extra para obter o máximo de uma ferramenta.

Recursos:

Importar dados e criar automaticamente gráficos visuais com o recurso Dynamic Charts

Colabore com os membros da equipe em vídeo completo

O sistema organizacional inteligente mantém os fluxogramas da sua equipe facilmente acessíveis

Pros:

Os gráficos fazem com que processos complexos pareçam inteligentes e modernos

O vídeo no aplicativo realmente ajuda nos esforços de colaboração

Os recursos de gerenciamento de equipe ajudam a manter os gráficos organizados no nível da equipe

Contras:

Curva de aprendizado acentuada para descobrir todos os seus recursos

Não inclui tantas integrações quanto você gostaria

Preços:

Gratuito

Pro: $6/ mês

$6/ mês Equipe: $6/ mês por usuário

Avaliações e críticas:

G2 : 4.4/5 (162 avaliações)

: 4.4/5 (162 avaliações) Capterra: 4.7/5 (145 avaliações)

11. Creately

via Creately Se você estiver procurando um criador de fluxogramas eficiente e fácil de usar, não precisa procurar mais, basta usar o Creately. O Creately tem todos os recursos que você deseja em um ótimo programa de fluxogramas, com muitos modelos de design e opções de personalização para deixar seu gráfico perfeito.

Um recurso que se destaca é sua capacidade de incorporar perfeitamente rich text em um gráfico. Isso permite que sua equipe facilmente adicionar mais detalhes e contexto a um gráfico para que todos saibam exatamente o que está acontecendo.

Em suma, o Creately oferece uma experiência abrangente de criação de fluxogramas que sua equipe vai adorar. Portanto, se estiver procurando uma ferramenta confiável e poderosa, experimente o Creately.

Recursos:

Cursores em tempo real simplificam a criação de um documento com várias pessoas

Mais de 8.000 modelos e 200.000 exemplos

Adicione texto rico ao seu diagrama sem falhas

Pros:

Modelos de fluxogramas personalizáveis

Valor fantástico para sua conta de uso gratuito

Os gráficos têm aparência muito profissional

Contras:

Pode ser difícil descobrir tudo o que essa ferramenta pode fazer

A função de pesquisa poderia ser aprimorada para proporcionar uma experiência melhor

Preços:

Gratuito

Iniciante: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: $149/ mês

$149/ mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas:

G2 : 4.3/5 (523 avaliações)

: 4.3/5 (523 avaliações) Capterra: 4.4/5 (162 avaliações)

12. Microsoft Visio

via Visio O Microsoft Visio é um aplicativo avançado para a criação de diagramas.

Com o Microsoft Visio, você pode criar rápida e facilmente fluxogramas, organogramas, diagramas de rede, plantas baixas, projetos de engenharia etc. Ele ainda inclui modelos para ajudá-lo a começar. Você também pode personalizar formas e adicionar seus próprios rótulos de texto ou imagens para criar o diagrama perfeito.

Recursos

AlterarExcelplanilhas em gráficos

Diagramas e modelos de rede prontos para uso

Formas, cores e conectores personalizáveis

Prós

Pode utilizar milhares de símbolos de várias categorias, como dispositivos, fluxos, etc.

Possui vários recursos que são fáceis de usar

A integração com outros produtos do Office é excelente

É fácil encontrar recursos do Visio on-line.

Cons

A formatação é um desafio quando você tem projetos grandes, e é difícil visualizar todos eles

O custo é mais alto em comparação com as ferramentas da concorrência

Tem menos integrações do que outras ferramentas de diagramação

Preços

Plano 1 do Visio : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Plano 2 do Visio: US$ 15/mês por usuário

Verifique estes_ **Alternativas ao Visio !

13. Mural

via Mural O Mural é uma ferramenta on-line avançada, especializada em colaboração visual. É particularmente útil para equipes que desejam criar fluxogramas, diagramas e mapas de forma colaborativa em tempo real.

Recursos

Ampla variedade de modelos para sessões de brainstorming, planejamento, estratégia e muito mais, facilitando o início da criação de seus fluxogramas

Permite a colaboração em tempo real com a capacidade de ver os cursores e as ações de outros usuários

Prós

Recursos de integração com aplicativos como DropBox, Google Drive e Slack, permitindo um fluxo de trabalho contínuo

Recursos de facilitação, como cronômetros, votação e convocação, podem orientar suas sessões de brainstorming e tomada de decisões

Cons

A interface do usuário pode ser um pouco complicada para usuários iniciantes, e leva um pouco de tempo para navegar pelo software

Não há modo off-line disponível, o que significa que você sempre precisa de uma conexão com a Internet para acessar seus espaços de trabalho

Preços

Starter (US$ 12/usuário por mês)

Plus (US$ 20/usuário por mês)

Check out these_ **Alternativas de murais !

13. FigJam

via Figma O FigJam é uma ferramenta de quadro branco on-line criada pela Figma e projetada para promover a colaboração em equipe. É ideal para sessões de brainstorming, criação de fluxogramas e desenho de diagramas em um ambiente interativo e on-line.

Recursos

Oferece uma interface intuitiva com ferramentas de desenho fáceis de usar

Colaboração em tempo real os recursos permitem que os membros da equipe trabalhem juntos sem problemas

Prós

Oferece recursos úteis comonotas adesivascarimbos e bate-papo com cursor que incentivam a interação da equipe

Tem um nível gratuito disponível, o que é ótimo para equipes menores ou empresas com um orçamento apertado

Cons

Embora o FigJam ofereça uma experiência de usuário limpa e simples, alguns usuários podem achar que faltam recursos avançados encontrados em outras ferramentas de fluxograma

Atualmente, não há opção para trabalhar off-line, portanto, é necessária uma conexão com a Internet para acessar seus projetos

Preços

Inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 3/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 3/mês por assento (cobrado anualmente) Organização: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente) Empresa: uS$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

Verifique estes_ **Alternativas ao FigJam !

15. FlowMapp

via FlowMapp O FlowMapp é uma ferramenta de planejamento de UX que ajuda a criar mapas visuais de sites, fluxos de usuários, diagramas e muito mais. É adequada para designers e profissionais de criação que precisam planejar visualmente seus projetos.

Recursos

Permite que os usuários alinhem visualmente a arquitetura de seus sites com suas metas de negócios

Possui uma interface intuitiva adequada para usuários não técnicos, com diagramas de fluxo de usuário fáceis de criar, compartilhar e colaborar

Prós

Oferece integrações com o Slack e o Google Sheets que melhoram o fluxo de trabalho

Cons

Os recursos de gerenciamento de projetos da plataforma são limitados em comparação com softwares semelhantes

Alguns usuários podem achar os planos de preços um pouco caros se usarem apenas um número limitado de seus recursos.

Preços

Gratuito : $0

: $0 Pro : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Equipe : uS$ 54/mês para até cinco membros da equipe

: uS$ 54/mês para até cinco membros da equipe Agência: uS$ 180/mês para um número ilimitado de membros da equipe

Encontre o melhor software de fluxograma para sua equipe

Em geral, esta lista está apenas arranhando a superfície de todas as ótimas opções disponíveis quando se trata de criar fluxogramas. Independentemente do tipo de recursos que você procura, existe um programa que atende às suas necessidades - você só precisa encontrá-lo.

Uma maneira de ver se uma plataforma de fluxogramas funciona para você é experimentá-la. O ClickUp é ideal para criar fluxogramas, gerenciar projetos e acompanhar as tarefas da equipe. Experimente Quadro branco interativo do ClickUp e os recursos do Mind Map hoje gratuitamente e veja como o ClickUp pode ser o seu balcão único para todas as suas necessidades de fluxogramas. Experimente o ClickUp hoje mesmo!