10 melhores ferramentas de software de diagrama em 2024 (gratuitas e pagas)

Talvez existam alguns unicórnios por aí que conseguem aprender apenas ouvindo sobre algo. Mas a maioria de nós aprende visualmente. Precisamos ver algo na nossa frente para entender completamente.

Quando você toma medidas para representar ideias e processos visualmente - por meio de mapeamento mental, gráficos e diagramas -, é possível conseguir a adesão de toda a sua equipe. E quando alguns de seus processos se tornam complicados, um diagrama pode fornecer uma referência rápida que sua equipe realmente usará (o que é mais do que podemos dizer sobre aquele manual de cem páginas). 📔

Com o software de diagramas certo, você pode criar um visual que faça toda a sua equipe dizer "Ahhhh, entendi agora" E você pode colaborar, fazer brainstorming, editar e reorganizar com facilidade.

Saiba o que procurar em um software de diagramação e descubra as 10 melhores ferramentas que você pode adquirir agora mesmo.

O que você deve procurar em um software de diagramação?

As melhores ferramentas de diagramação têm algumas coisas em comum. Você verá que esses aspectos aparecem repetidamente em nossas descrições dos softwares apresentados abaixo. E isso se deve ao fato de que alguns recursos são essenciais e imprescindíveis.

Se uma ferramenta de diagramação não fizer essas três coisas, para nós é um não:

Modelos : Os modelos de diagrama darão o pontapé inicial em seu projeto. Eles reduzem a curva de aprendizado e permitem que você comece a usar o software de diagramação escolhido imediatamente. Você pode escolher um modelo que corresponda aos seus objetivos, começar a inserir seus dados e ter um diagrama com aparência profissional em minutos

Os modelos de diagrama darão o pontapé inicial em seu projeto. Eles reduzem a curva de aprendizado e permitem que você comece a usar o software de diagramação escolhido imediatamente. Você pode escolher um modelo que corresponda aos seus objetivos, começar a inserir seus dados e ter um diagrama com aparência profissional em minutos Arrastar e soltar elementos: Quando estiver fazendo um brainstorming do melhor fluxo de trabalho ou expandindo sua configuração de rede, você precisará organizar e reorganizar seu diagrama algumas vezes antes de obtê-lo da maneira certa. A funcionalidade de arrastar e soltar permite mover elementos e expandir o diagrama para adicionar os elementos que você esqueceu (ops!)

Quando estiver fazendo um brainstorming do melhor fluxo de trabalho ou expandindo sua configuração de rede, você precisará organizar e reorganizar seu diagrama algumas vezes antes de obtê-lo da maneira certa. A funcionalidade de arrastar e soltar permite mover elementos e expandir o diagrama para adicionar os elementos que você esqueceu (ops!) Recursos de colaboração: Brainstorming de um novo produto, wireframing, criação de um organograma e documentação da jornada do usuário - esses são projetos de equipe. Recursos como comentários e edição multiusuário permitem que você aproveite a capacidade intelectual de toda a equipe em tempo real

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

As 10 melhores ferramentas de software de diagramação

Prepare-se para começar seu fluxograma! Agora que você sabe quais recursos farão com que a diagramação seja mais tranquila, confira estas 10 ferramentas que oferecem o essencial e muito mais.

Use os quadros brancos e modelos do ClickUp para criar qualquer tipo de diagrama

Existem muitas ferramentas de diagramação projetadas especificamente para gerentes de projeto. E não nos entenda mal: No ClickUp, estamos aqui para os gerentes de projeto deste mundo. Mas também estamos aqui para os desenvolvedores, profissionais de marketing, especialistas em operações, associados de vendas e gurus financeiros.

É por isso que nossos recursos de diagramação podem se adaptar a qualquer caso de uso. 💪

Sua equipe de recursos humanos pode criar um organograma. Sua equipe de desenvolvimento pode mapear as jornadas dos clientes, sua equipe de vendas pode diagramar o funil de vendas, sua equipe de operações pode visualizar análises de risco-benefício e sua equipe de marketing pode fazer um brainstorming da próxima campanha.

Todas essas equipes podem usar nosso Software de quadro branco para colaborar em diagramas em tempo real de qualquer lugar do mundo.

Melhores recursos

Quadros brancos: Esse espaço de trabalho flexível permite que você desenhe, adicione formas, crie diagramas, tabelas e gráficos, além de arrastar e soltar quaisquer elementos para reorganizar o diagrama. ComQuadros brancos ClickUpvocê pode até mesmo conectar elementos do seu diagrama a tarefas, passando do planejamento para a execução

Esse espaço de trabalho flexível permite que você desenhe, adicione formas, crie diagramas, tabelas e gráficos, além de arrastar e soltar quaisquer elementos para reorganizar o diagrama. ComQuadros brancos ClickUpvocê pode até mesmo conectar elementos do seu diagrama a tarefas, passando do planejamento para a execução Mind Maps: A ferramenta definitiva para desenhar fluxogramas,Mapas mentais do ClickUp permitem planejar o fluxo de trabalho do seu próximo projeto ou mostrar as relações entre suas ideias. Você pode conectar seus Mind Maps a tarefas ou arrastar e soltar nós que podem ser movidos para mostrar como os itens estão conectados

A ferramenta definitiva para desenhar fluxogramas,Mapas mentais do ClickUp permitem planejar o fluxo de trabalho do seu próximo projeto ou mostrar as relações entre suas ideias. Você pode conectar seus Mind Maps a tarefas ou arrastar e soltar nós que podem ser movidos para mostrar como os itens estão conectados Modelos: Com milhares de modelos pré-criadosModelos do ClickUpvocê pode encontrar qualquertipo de diagrama e começar a editar imediatamente. Crie diagramas de afinidade, diagramas de contexto, gráficos de Gantt, diagramas de fluxo de dados, diagramas de campo de força,Diagramas de classes UMLdiagramas de espinha de peixe,diagramas de fluxo de trabalho, diagramas de Venn e muito mais

Limitações

Como o ClickUp é muito personalizável e tem muitos recursos, pode levar algum tempo para aprender e encontrar os casos de uso que mais melhoram seu fluxo de trabalho

Embora o ClickUp esteja disponível como um aplicativo baseado na Web para diagramação on-line, um aplicativo de desktop para Mac, Windows e Linux e um aplicativo móvel para iPhone e Android, o aplicativo móvel ainda não oferece todos os recursos dos aplicativos baseados na Web e de desktop

Preços

Gratuito

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (8.250+ avaliações)

4,7/5 (8.250+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.750+ avaliações)

2. Miro

via MiroMiro é uma ferramenta popular para gerenciamento de projetos com quadro branco . Ele permite que todas as mentes brilhantes da sua equipe compartilhem suas ideias. 🧠

O programa foi projetado para dar a sensação de que você está fazendo um brainstorming de seus projetos em um quadro branco de verdade - quer estejam todos juntos no escritório ou trabalhando em suas casas separadas.

Todos podem pegar um marcador metafórico e contribuir. E com recursos como notas digitais Post-It e uma função de desenho à mão, o processo de diagramação será como se estivessem juntos pessoalmente.

Melhores recursos

Você e os membros da sua equipe podem usarcolaboração em tempo real para adicionar comentários, notas e elementos, ou arrastar e soltar os elementos existentes para reorganizar o diagrama em tempo real

A biblioteca de elementos do Miro inclui formas, ícones, conectores e fluxogramas pré-criados. Isso torna a formatação do diagrama simples e intuitiva para ideias complexas

Depois de mapear o processo, você pode atribuir tarefas eitens de ação com base em seu fluxograma. O Miro se integra às ferramentas de gerenciamento de projetos da Atlassian, incluindo Jira e Confluence, bem como a outras ferramentas populares de gerenciamento de tarefas, como o ClickUp

Limitações

Vários usuários afirmam que têm problemas para importar gráficos e que, quando importam, os gráficos geralmente não são dimensionados corretamente

Embora o Miro ofereça uma versão gratuita, ela não possui muitos dos melhores recursos do programa. Alguns usuários reclamam que acabam pagando preços altos quando usam apenas um ou dois dos recursos avançados

Preços

**Gratuito

Iniciante: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Empresarial: $16 por usuário por mês

$16 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,8/5 (4.850+ avaliações)

4,8/5 (4.850+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.250+ avaliações)

via Draw.io Se você já disse a frase: "Se é grátis, é para mim", então o Draw.io pode ser para você.

Com essa plataforma de diagramação de código aberto, você pode baixar uma versão para desktop dessa plataforma gratuita para manter seu trabalho mais seguro ao criar fluxogramas. 🕵️

Com a versão on-line, você pode compartilhar seus fluxos de usuário ou diagrama com sua equipe e trabalhar neles simultaneamente. A opção de compartilhamento é executada por meio do Google Drive, portanto, será uma interface familiar para a maioria das pessoas da sua equipe.

Melhores recursos

Você pode escolher entre três telas de diagrama, dezenas de elementos de arrastar e soltar e ferramentas de desenho à mão livre para facilitar a criação de diagramas. Os elementos são criados para uma ampla variedade de diagramas, incluindo organogramas, diagramas de rede e até plantas baixas

Depois de compartilhar seu espaço de diagrama, você pode ver os cursores dos membros da sua equipe, permitir que todos editem e colaborem enquanto trabalham

Essa plataforma não armazena seus dados, permite que você configure suas próprias preferências de governança de dados e oferece uma versão para desktop para que você tenha controle total sobre suas informações

limitações do ####

Alguns usuários reclamam que pode ser difícil dimensionar os elementos para o tamanho da tela ou para um tamanho apropriado para impressão

A maioria dos usuários menciona que a interface do usuário parece ultrapassada em comparação com outras plataformas de diagramação

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (385+ avaliações)

4,4/5 (385+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Draw.io !

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio O Visio é uma boa opção de diagramação para as empresas que já estão integradas ao ecossistema da Microsoft.

Essa ferramenta está incluída no Microsoft 365, mas os usuários de Mac e Linux ainda podem acessá-la como um aplicativo baseado na Web. O programa permite que você colabore com sua equipe ou trabalhe sozinho. 🦅

O Visio permite que você crie a partir de uma variedade de modelos clássicos de diagramação ou construa qualquer fluxograma que esteja em sua cabeça usando os elementos que desejar. Esse programa permite até mesmo desenhar com o dedo em dispositivos habilitados para toque. 🎨

Quando terminar de criar seus diagramas, você poderá armazená-los em seu próprio disco rígido com o aplicativo para desktop ou salvá-los no armazenamento baseado em nuvem no aplicativo da Web.

Melhores recursos

O Visio tem uma grande variedade de elementos para escolher e sugere formas que você pode adicionar com o clique de um botão

Há dezenas de modelos para criar diagramas clássicos, como fluxogramas, organogramas, diagramas de rede e plantas baixas - todos com a opção de mapas mentais também

O Visio se integra perfeitamente a outros programas da Microsoft, como Excel, Powerpoint e OneDrive, portanto, se você já usa esses programas, ele pode tornar seu fluxo de trabalho mais simples

Limitações

A Microsoft não é conhecida por jogar bem com os outros, portanto, talvez não seja surpresa que a versão desktop do Visio não esteja disponível para Mac ou Linux

O Visio não se integra à maioria dos aplicativos de wireframe, portanto, você não poderá passar do brainstorming com seu diagrama para a criação em sua plataforma de wireframe preferida

Preços

incluído com Microsoft 365

Visio Plano 1: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Visio Plano 2: $15 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

4,2/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.050+ avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Visio !

5. Creately

via Creately Todos os softwares de diagramação são projetados para ajudá-lo a compartilhar informações visualmente. Mas o Creately tem um foco particularmente forte no uso de diagramas para compartilhar o conhecimento da empresa. Portanto, é um bom programa para gerenciamento de processos .

Ele permite que você conecte rapidamente seu diagrama de fluxo de trabalho ao seu plano de projeto para que você possa ter certeza de que suas tarefas estão alinhadas. Vários membros da equipe podem editar simultaneamente, e você pode adicionar notas Post-It para fazer brainstorming, comentários ou coletar ideias.💡

O design do sistema é ideal para organogramas, fluxogramas de desenho ou criação de árvores de decisão dentro da ferramenta.

Melhores recursos

Você pode adicionar links, arquivos e outros dados a qualquer um dos elementos visuais do diagrama, o que facilita o fornecimento de mais contexto ou a conexão com as próximas etapas

Embora muitos dos programas desta lista exijam que você bloqueie elementos se não quiser que os membros da equipe os editem, com o Creately é fácil permitir que as partes interessadas editem e que outros membros da equipe apenas comentem ou visualizem

O Creately se integra a muitos dos programas de software de negócios mais populares, incluindo programas do Microsoft 365, Github e Slack

limitações do ####

Vários usuários relatam que a função interativa nem sempre responde adequadamente, e pode ser difícil alinhar os elementos para obter layouts absolutamente perfeitos

Alguns usuários reclamam que, quando tentam acessar esse aplicativo baseado na Web em seus dispositivos móveis, o site não é totalmente responsivo e não apresenta alguns recursos

Preços

Gratuito

Iniciante: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Empresarial: Taxa fixa de $89 por mês

Taxa fixa de $89 por mês Empresa: Preço personalizado

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (825+ avaliações)

4,4/5 (825+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

6. Lucidchart

via LucidchartLucidchart não tem os recursos mais fofos de alguns programas de diagramação - como adesivos e emojis - e, em vez disso, adota uma abordagem mais simples. 👔

Mas essa abordagem o torna um programa compatível com mentes analíticas e pessoas que gostam de ir direto ao ponto. Embora você possa usar seus modelos e biblioteca de elementos para criar qualquer tipo de diagrama que desejar, o Lucidchart é altamente focado em diagramas para equipes de TI e engenharia de software.

Este programa é excelente para documentar jornadas de usuários, processos de negócios e configurações de rede. Assim, você pode ter todos os seus processos organizados.

Melhores recursos

Com o Lucidchart, você pode salvar uma biblioteca de seus elementos favoritos e criar seus próprios modelos com base no fluxograma que mais usa

Quando não estiver criando modelos personalizados, o Lucidchart tem uma biblioteca de modelos integrada para ajudá-lo a começar a diagramar rapidamente

Embora o Lucidchart se integre a uma variedade de outros aplicativos, suas integrações com o Google Workspace são particularmente perfeitas. Você pode armazenar seus diagramas no Google Drive e adicioná-los a reuniões no Google Agenda

Limitações

Muitos usuários reclamam que, à medida que seus diagramas se tornam mais complexos, o programa fica mais lento. Isso pode tornar o trabalho com diagramas de rede e outros diagramas de infraestrutura complexos mais frustrante

Se você preferir uma abordagem de diagramação mais livre e solta, não poderá fazer isso no software de diagramação gratuito do Lucidchart. Você precisará adicionar o Lucidspark - o programa de quadro branco do Lucid - por um custo adicional, mas há um teste gratuito disponível

Preços

Gratuito

Individual: US$ 7,95 por mês

US$ 7,95 por mês Equipe: $9 por usuário por mês

$9 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

7. Cacau

via Cacau O Cacoo é um daqueles aplicativos que parecem ter sido criados por designers e desenvolvedores para designers e desenvolvedores. 🤝

Os designers adoram o Cacoo por seus recursos de ilustração e layout visual simples. E os desenvolvedores o adoram por seus fortes recursos de wireframe, incluindo modelos de wireframing integrados.

É fácil brincar com esse programa, e você pode passar muito tempo nas funções de diagramação mais divertidas, como codificação por cores, troca de formas e adição de mais imagens no sistema.

Melhores recursos

A ferramenta tem uma biblioteca de modelos para começar a diagramar rapidamente com opções para mapear wireframes, retrospectivas de projetos, personas de usuários, diagramas de rede, fluxogramas de decisão, roteiros de produtos e muito mais

O Cacoo se integra à Adobe Creative Cloud, facilitando o upload de seus ativos criativos existentes, como logotipos, gráficos e ilustrações

Não importa quantos membros da equipe adicionem, revisem ou reorganizem seu diagrama, ainda é possível fazer referência e reverter para versões anteriores, facilitando o desfazimento de erros

limitações do ####

Alguns usuários reclamam que a ferramenta de diagramação mais avançada não é acessível no plano gratuito

Embora o Cacoo exporte bem em SVG e PDF, alguns usuários relatam uma qualidade reduzida ao exportar para PNG, e outros usuários não gostam do fato de as exportações do PowerPoint serem feitas no formato .ppt em vez de .pptx

Preços

Gratuito

Pro: US$ 6 por mês

US$ 6 por mês Equipe: $6 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

4,4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

8. EdrawMax

via EdrawMax Essa ferramenta de diagramação foi projetada para ser uma concorrente direta do Microsoft Visio. Portanto, se você já tem experiência com o Visio, aprender o EdrawMax será fácil. 🧑‍🏫

Eles têm soluções de diagramação para indivíduos, empresas e educadores (por falar em professores). E, como a maioria dos programas desta lista, eles oferecem uma grande coleção de modelos de início rápido e elementos de diagramação que permitem que você crie seu próprio layout.

Melhores recursos

Com mais de 200 modelos, você pode usar o EdrawMax para criar tipos de diagramas de rede de nicho, como sistemas elétricos, desenhos P&ID e plantas baixas, bem como organogramas e mapas mentais clássicos

O EdrawMax permite exportar e compartilhar seus diagramas em arquivos TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS ou CSV, para que você possa encontrar o formato mais compatível, seja você um usuário de Mac, Microsoft ou Linux

Todos os seus arquivos armazenados e transferências de arquivos são protegidos por criptografia SSL com seus diagramas de processo

Limitações

Pode ser difícil dimensionar elementos, gráficos e imagens dentro do programa para que se ajustem ao seu diagrama. E alguns usuários não gostam do fato de não haver uma maneira de atualizar o tamanho do texto ou a escala da imagem para todo o diagrama - você terá que atualizar cada elemento individualmente

Vários usuários relatam que entraram em contato com o serviço de atendimento ao cliente e não receberam uma resposta ou tiveram que fazer um acompanhamento várias vezes antes de obter uma resposta sobre o aplicativo de diagrama

Preços

Plano de assinatura: US$ 99 por ano

US$ 99 por ano Plano vitalício: $198

Avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 195 avaliações)

9. SmartDraw

via SmartDraw Para as empresas que desejam mudar para um novo programa de diagramação, o SmartDraw facilita a ruptura com o programa antigo, importando os diagramas existentes do Visio ou do Lucidchart.

O programa tem muitos modelos pré-construídos, é claro, incluindo vários exemplos de mapas mentais . E se você quiser ser inteligente quanto à escala, o SmartDraw pode ajudá-lo a acertar as proporções. Ele redimensionará automaticamente os elementos para que correspondam ao seu diagrama, o que o torna uma ótima opção para diagramas arquitetônicos e de engenharia. 🏗️

Melhores recursos

Você pode importar dados e transformá-los em diagramas e gráficos automaticamente. E você pode usar os recursos de automação para atualizar os diagramas existentes quando as informações mudarem

A maioria das ferramentas de diagramação desta lista concentra-se na diagramação de dados qualitativos, como fluxos de trabalho, ideias e processos. Mas o SmartDraw também tem gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza para mostrar dados quantitativos, como números de vendas trimestrais ou taxa de rejeição do site

Esse programa se integra às ferramentas que a maioria das empresas já está usando, incluindo o Google Workspace,Microsoft OfficeoneDrive, Confluence, Jira e Dropbox

Limitações

Embora a maioria das opções desta lista ofereça uma versão gratuita que lhe permite usar pelo menos os recursos básicos de diagramação do programa, o SmartDraw não oferece. No entanto, ele oferece um período de teste gratuito para que você possa experimentar os recursos do programa antes de se comprometer

Vários usuários relatam que o software trava e precisa ser reiniciado ocasionalmente, o que pode fazer com que você perca parte do seu trabalho

Preços

Usuário único: $9,95 por mês

$9,95 por mês Múltiplos usuários: US$ 8,25 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,6/5 (235+ avaliações)

4,6/5 (235+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao SmartDraw !

10. UpDiagram

via UpDiagram Este é o novo garoto do pedaço! O UpDiagram foi fundado em 2019 e desenvolvido para servir como um software de gerenciamento de projetos fácil de usar. O programa incorpora ferramentas de diagramação, projetadas para atender a um único objetivo: criar fluxos de processos.

Você pode usar as ferramentas para delinear o plano do seu projeto ou os processos da sua empresa. Você poderá criar uma referência visual que guiará os membros da sua equipe pelos processos, passo a passo. 👣

Melhores recursos

Com o recurso de linha do tempo, você pode criar uma linha do tempo visual para o seu projeto que lhe permite ver quais tarefas podem ser realizadas simultaneamente e quais precisam ser realizadas sequencialmente

Esse recurso ajuda você a se organizar durante o processo de planejamento inicial. Você pode dividir as tarefas, organizá-las por departamento, membro da equipe ou linha do tempo e diagramar todo o fluxo de trabalho do projeto

O UpDiagram é um programa de gerenciamento de projetos de baixo custo com ferramentas de diagramação incorporadas

Limitações

Alguns usuários reclamam que foi difícil configurar seu espaço de trabalho e começar a usar o software

Como o UpDiagram é um programa relativamente novo, não há muitas avaliações. Se você se inscrever, será um dos primeiros a adotar o programa, o que geralmente significa que terá de identificar e relatar quaisquer deficiências

Preços

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 3 por usuário por mês

US$ 3 por usuário por mês Enterprise: $7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (2+ avaliações)

4,5/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (5+ avaliações)

