Como usar o Excel para gerenciamento de projetos

Quer saber mais sobre gerenciamento de projetos com o Excel?

Ou está procurando uma ferramenta útil do Excel Gerenciamento de projetos template?

Você veio ao lugar certo! Microsoft Excel é uma ferramenta incrivelmente versátil que você pode usar para várias tarefas diferentes. Entretanto, ele tem suas desvantagens.

Neste artigo, analisaremos o uso do Excel para o gerenciamento de projetos e lhe daremos algumas dicas úteis sobre como usar o Excel para o gerenciamento de projetos

Modelos de gerenciamento de projetos do Excel

para usar imediatamente.

Vamos começar.

O gerenciamento de projetos do Excel é útil?

O Microsoft Excel é uma ferramenta útil que pode fazer muitas coisas diferentes para ajudar você e sua equipe de projeto. E em seus dias bons, o Excel pode funcionar como uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos.

Veja a seguir o que ele pode lhe oferecer:

1.

Planilhas eletrônicas detalhadas

_Este é o motivo mais óbvio para usar o Excel

O Excel é ótimo para

elaborar planilhas detalhadas

com toneladas de dados do projeto. Categorize facilmente as informações, destaque seções importantes e até mesmo crie planilhas separadas dentro de uma planilha.

Por exemplo, o Excel é perfeito para uma longa lista de clientes em potencial para manter o controle de seus detalhes.

Você também pode criar uma planilha de horas no Excel para manter sua equipe responsável ou manter as despesas em um modelo de orçamento.

Quando se trata de registro de dados, o Excel ainda é uma das melhores ferramentas do mercado!

2. Formatação condicional

Outro recurso excelente do Excel é a formatação condicional.

Você pode transformar dados simples de projetos em insights poderosos.

Há inúmeras fórmulas do Excel que podem ser empregadas para automatizar o processo de registro de dados e criar cálculos detalhados. Com a fórmula certa, você pode organizar grandes quantidades de dados em segundos.

diga adeus àquela calculadora científica complicada!

Por exemplo, o Excel pode gerenciar seus

orçamento do projeto

ou timesheet é muito fácil com suas fórmulas matemáticas avançadas.

O único problema da formatação condicional é que levará algum tempo para se acostumar

3. Armazenamento e recuperação de dados

O Excel pode lidar com todos os dados relacionados ao projeto.

Desde o orçamento do projeto até a linha do tempo, você pode armazená-los no Excel sem se preocupar em perdê-los.

Além disso, como a maioria das outras ferramentas da Microsoft, o Excel tem uma funcionalidade integrada de backup de dados. Portanto, se, por exemplo, os dados da linha do tempo forem excluídos acidentalmente, você sempre poderá recuperá-los!

10 Modelos de gerenciamento de projetos e casos de uso do Excel

O Excel é praticamente o Superman do gerenciamento de projetos básico, poderoso o suficiente para assumir a maioria das tarefas que, de outra forma, você teria que realizar manualmente.

Aqui estão alguns exemplos de modelos de gerenciamento de projetos e casos de uso do Excel:

1. Modelo de gráfico de Gantt do Excel

Seu cérebro responde melhor a estímulos visuais, e um

Gráfico de Gantt nada mais é do que isso

!

Ele oferece uma visão geral completa de um projeto, tudo de uma vez.

Um modelo de projeto Gantt Chart facilita o mapeamento do curso de um projeto.

Use-o para manter o controle de todos os marcos do projeto,

dependências

e as tarefas do projeto que restam antes de suas datas de término.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de cronograma de projeto do Excel

Quando o projeto começa, todos pensam em prazos.

Mas como você os controla?

Um modelo de cronograma de projeto é semelhante a um

folha de marcos do projeto

.

Use-a para acompanhar o progresso do projeto à medida que se aproxima da conclusão. Com um cronograma de projeto preciso, você poderá saber em que estágio um projeto está

plano do projeto

esteja sempre presente.

Faça o download deste modelo

3. Lista de tarefas do Excel ou modelo de rastreador de projeto

Você não vai às compras sem uma lista de compras.

_Então, por que não levar uma lista de tarefas para o seu projeto também?

Uma lista de tarefas lhe fornece uma lista de produtos a serem concluídos, juntamente com seus prazos.

Use este modelo de controle de tarefas para controlar os

Estrutura Analítica do Trabalho (WBS)

e fases do projeto para

acompanhar o cronograma do seu projeto

.

Mas, afinal, o que é a EAP? Verifique_ out this

detalhamento de um documento de escopo de projeto

**para saber mais sobre sua EAP

Faça o download desse modelo

4. Modelo de rastreamento de vários projetos do Excel

Este modelo de modelo de rastreamento de projeto no Excel permite que você tenha uma visão geral de todos os projetos atuais em andamento.

super útil para gerenciar os projetos de uma empresa portfólio de projetos _ou implementar gerenciamento de projetos empresariais de sua organização !

Você pode inserir todos os dados do projeto na Data Sheet e visualizar o andamento geral do projeto o plano do projeto em um painel. Além disso, você pode filtrar por colunas individuais e ver todas as tarefas em um gráfico de Gantt.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de análise SWOT do Excel

Listas simples de prós e contras podem ajudá-lo a decidir sobre suas próximas férias.

Mas você precisa de mais quando se trata de gerenciamento de projetos.

No gerenciamento de projetos, você precisa fazer uma análise SWOT das coisas!

A Modelo de análise SWOT (força, fraqueza, oportunidade e ameaças) é usado para rastrear os pontos fortes e fracos de um projeto ao avaliar seu plano de projeto.

Depois de realizar essa análise, reformule as atividades, as fases e os entregáveis do projeto para alinhar-se às suas descobertas.

Faça o download deste modelo

6. Modelos de orçamento de projeto do Excel

Este modelo de orçamento de projeto detalha sua WBS. Você pode inserir o custo projetado de cada tarefa, dependendo da coluna em que ela se encaixa.

Com esse modelo, você pode controlar a mão de obra, os materiais e os custos fixos, bem como acompanhar os gastos reais.

Quando o custo real for incorrido, as fórmulas práticas desse modelo informarão se você está acima ou abaixo do orçamento.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de gerenciamento de custo-benefício do Excel

O modelo **Modelo de gerenciamento de custo-benefício permite que você avalie o sucesso de um projeto antes de iniciá-lo. Porque se algo custa mais do que ganha, já é uma perda.

Lembre-se de que não é necessário fazer uma análise de custo-benefício para todos os projetos desenvolvimento de software t projetos.

No entanto, ele tem aplicações em alguns setores que usam Gerenciamento ágil de projetos . Além disso, esse gráfico em Excel é importante para os líderes seniores responsáveis pelas contas e orçamentos do projeto.

Calcule o valor das entregas de um projeto em relação ao orçamento do projeto e use essas informações do projeto para programar um projeto econômico Estrutura de decomposição do trabalho ( WBS ) com as fases corretas do projeto.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de planejamento de projeto Agile do Excel

Quer dizer adeus aos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos como Cascata e entrar na Ágil realm?

Bom para você. Você está prestes a fornecer resultados melhores e mais rápidos.

E não é isso que todo planejador de projetos quer?

No entanto, isso só é possível se você fizer isso com uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ofereça suporte e aumente a agilidade da sua equipe durante todo o ciclo de vida do projeto.

Embora nunca recomendemos fazer isso no Excel, o modelo certo pode ser o ideal para você.

Atualizar-se_ Gerenciamento ágil de projetos e Desenvolvimento ágil de software .

Faça o download deste modelo

9. Modelo de gráfico de Burnup do Excel

Em um Projeto ágil , a Gráfico de queima é uma parte essencial de seu arsenal.

Ele o ajuda a acompanhar tudo o que foi realizado em cada sprint e o mantém dentro dos limites do escopo do projeto .

Mas o problema é o seguinte.

A definição de um gráfico de burnup requer cálculos cuidadosos sobre cada aspecto de seu sprint.

Portanto, você pode começar a reservar algum tempo todos os dias para lidar com números.

Ou você pode fazer o download de um modelo simples de gráfico de burn up para o Excel.

Faça o download desse modelo

10. Modelo de fluxo de trabalho do Excel

O modelo de fluxograma SmartArt do Microsoft Excel é uma lista instrucional útil de gráficos que você pode manipular e personalizar sem esforço para criar seu diagrama. Ao selecionar a guia Inserir, os usuários desbloqueiam uma série de visuais codificados por cores vibrantes aos quais podem adicionar texto, formas e outros elementos de formatação para desenvolver as sequências de fluxo de trabalho desejadas de forma rápida e eficaz. Faça o download deste modelo

Desafios do uso de modelos do Excel para gerenciamento de projetos

Embora os modelos do Excel adicionem algumas funcionalidades ao seu arquivo Excel padrão, eles não são soluções ideais de gerenciamento de projetos .

Aqui estão três razões importantes para isso:

A. Não é um software de gerenciamento de projetos dedicado

Lembre-se, o Excel não foi criado para o gerenciamento de projetos

Ele é uma excelente ferramenta de gerenciamento de dados que pode complementar seu gerenciamento de projetos.

Mas é só isso.

_Então, por que usar um modelo de relatório do Excel quando você tem acesso a ferramentas muito melhores para gerenciar projetos gratuitamente?

Desde a criação de seu carta de projeto para gerenciar projetos e analisar sua estrutura analítica a ferramenta de gerenciamento do ClickUp pode lidar com tudo isso!

B. Um modelo de gerenciamento de projeto do Excel é difícil de personalizar

Trabalhar com modelos do Excel é como comprar sapatos.

Não há nenhuma personalização depois que você os compra.

Portanto, você não tem muita flexibilidade quando se trata de personalizar os modelos do Excel de acordo com as necessidades do seu projeto.

Por exemplo, você pode estar usando um modelo de fatura de vendas ou de relatório de orçamento, mas não pode ajustá-lo para refletir com precisão a interface de orçamento do projeto que deseja.

C. Não há entrada automática de dados

Todos os modelos do Excel exigem entradas manuais em todos os pontos.

Não há como programar atualizações automatizadas ou criar notificações para toda a equipe, como fazem as ferramentas de gerenciamento de projetos.

Por exemplo, se você estiver usando um modelo de cronograma do Excel, não poderá reajustar as dependências e os prazos das tarefas automaticamente após alterações no cronograma.

Lembre-se, os modelos do Excel podem ajudar, mas não podem resolver todos os problemas associados ao gerenciamento de projetos do Excel.

Bônus:_ **Software de entrada de dados Vamos explorar essas limitações e as soluções com uma ferramenta de gerenciamento de projetos gratuita e dedicada: ClickUp

Alternativas ao modelo de gerenciamento de projetos do Excel

O Excel nem sempre é a maneira ideal de gerenciar suas tarefas de projeto.

Confira estas modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp:

1. Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Este Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp é uma ótima maneira de começar a trabalhar rapidamente com seus projetos e tarefas. Seguindo os modelos pré-criados, você pode simplificar o processo e garantir que todas as suas tarefas sejam organizadas e monitoradas de maneira eficiente. O modelo inclui etapas para a criação de um plano de projeto, atribuição de tarefas, acompanhamento do progresso, monitoramento de prazos e muito mais.

O modelo também inclui visualizações úteis, como a visualização de quadro, o gráfico de Gantt e a visualização de lista. Todos os componentes são fáceis de personalizar para que você possa adaptar o sistema de gerenciamento de projetos às suas necessidades. Faça o download deste modelo

2. Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp é a escolha perfeita para quem deseja gerenciar projetos ágeis com eficiência. Ele abrange todos os aspectos do gerenciamento de projetos, desde o planejamento de sprint e o mapeamento de histórias até a criação de histórias de usuários e o acompanhamento do progresso das tarefas. Esse modelo não apenas simplifica o fluxo de trabalho, mas também ajuda a priorizar as solicitações com clareza, organizar sprints em várias visualizações, colaborar com os membros da equipe e com as partes interessadas sem problemas! Faça o download deste modelo Recursos relacionados do Excel:

Liberte-se do gerenciamento de projetos do Excel

Embora o Excel tenha muitos usos, o gerenciamento de projetos não é algo que ele faz muito bem.

Mesmo com os modelos do Excel, você ainda terá dificuldades para gerenciar seus projetos no Excel.

Embora existam muitos Alternativas ao Excel a considerar, a escolha mais inteligente seria usar uma ferramenta especializada de gerenciamento de tarefas, como o ClickUp.

Isso porque o ClickUp é uma ferramenta projetada para o gerenciamento de projetos. Seus recursos foram criados para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com mais eficiência a um preço muito acessível!

Então, por que não experimentar o ClickUp gratuitamente e experimente você mesmo?