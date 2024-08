10 melhores ferramentas de IA do Excel para otimizar seu fluxo de trabalho de planilha

Você já se sentiu sobrecarregado com dados ou desejou que o gerenciamento de tarefas repetitivas do Excel fosse mais fácil? Bem, você não está sozinho. As ferramentas de IA do Excel que prometem reduzir o trabalho pesado das planilhas estão em alta no momento.

Ninguém quer passar o tempo vasculhando planilhas enormes do Excel quando poderia estar analisando tendências ou reunindo insights significativos para impulsionar os negócios.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nas ferramentas de IA do Excel que o ajudam a analisar dados, prever tendências e automatizar todo o fluxo de trabalho da planilha.

É hora de otimizar, simplificar e aproveitar o trabalho com planilhas!

O que você deve procurar nas ferramentas de IA do Excel

Há alguns recursos importantes a serem observados ao procurar ferramentas de IA para o Excel Ferramentas de IA além de serem fáceis de usar:

Capacidades de automação: Procure ferramentas com recursos de automação paraeconomizar tempo e reduzir o esforço manual. Ele deve automatizar e programar tarefas específicas, como gerar fórmulas, realizar atualizações, atualizar dados e geração de relatórios do Excel *Análise preditiva: A análise preditiva usa dados históricos para prever tendências futuras e facilitar a tomada de decisões informadas. Certifique-se de que a ferramenta possa analisar e prever, por exemplo, tendências de vendas, alocações orçamentárias e cronogramas de projetos

Integração com o Excel: Certifique-se de que a ferramenta se integre facilmente ao Microsoft Excel, facilitando a colaboração com os arquivos e as funcionalidades existentes do Excel. Dessa forma, você pode usar os recursos de IA no ambiente do Excel

Compatível e escalável: Certifique-se de que a ferramenta de IA seja compatível com seu software atual e escalável para atender às suas necessidades crescentes ao longo do tempo

Opções de personalização: A ferramenta deve ser facilmente configurável. Você deve ser capaz de criar regras personalizadas, definir preferências e ajustar as configurações de acordo com suas necessidades

Mais importante ainda, dê uma olhada nas avaliações e classificações dos clientes. Procure as ferramentas de IA para Excel favoritas dos usuários, que sejam acessíveis e que façam gerenciamento de planilhas eficiente e eficaz.

As 10 melhores ferramentas de IA do Excel para usar em 2024

1. Bot de fórmula do Excel

via Fórmula Bot O Excel Formula Bot é um gerador de fórmulas de IA com Ferramentas com inteligência artificial para gerar fórmulas do Excel, analisar dados e conversar com suas planilhas (como o ChatGPT).

Você também pode gerenciar orçamentos, analisar tendências de dados ou automatizar tarefas - tudo em uma interface fácil de usar. Para otimizar sua experiência, a ferramenta oferece assistência em tempo real, sugestões inteligentes e um algoritmo de aprendizado que se adapta ao seu estilo exclusivo.

Melhores recursos do Excel Formula Bot:

Gerar fórmulas de forma inteligente por meio de entradas simples baseadas em texto. Executar cálculos automáticos usando acionadores baseados em eventos para linhas ou colunas específicas

Extrair informações, validar entradas e pesquisar padrões específicos facilmente em um conjunto de dados maior. Isso é valioso para fazer alterações ou correções em massa em seu conjunto de dados

Crie umpara diferentes tipos de planilhas. Basta definir a estrutura, o formato e o contexto da planilha para obter uma planilha pronta para download

Faça upload de seus dados, faça perguntas e obtenha resultados. Você receberá gráficos de tabelas de dados e perguntas adicionais recomendadas relacionadas às suas perguntas

Limitações do Excel Formula Bot:

Os resultados, como fórmulas e explicações, dependem muito das informações fornecidas pelo usuário final

Falta de opções de personalização para requisitos específicos

Alta curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Excel Formula Bot:

Gratuito para sempre

Plano Pro: $9/mês

Excel Formula Bot avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

4,5/5 (80+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. GPTExcel

via GPTExcel O GPTExcel é uma ferramenta de IA útil que facilita a geração de fórmulas, consultas SQL, scripts de aplicativos e scripts VBA no Excel e no Planilhas Google.

Essa ferramenta é poderosa o suficiente para gerar fórmulas e inteligente o suficiente para explicar como elas funcionam. Melhor ainda, o GPTExcel ficou mais rápido e mais fácil com as atualizações recentes. Ele é adequado para qualquer pessoa que queira escrever fórmulas ou criar equações complexas sem conhecimento do Excel.

Melhores recursos do GPTExcel:

Gerar modelos de tabela intuitivos para planilhas com apenas alguns cliques

Crie e automatize cálculos e análises complicados no Excel, no Google Sheets ou no Airtable com facilidade

Simplifique seu trabalho criando rapidamente scripts VBA para o Excel, scripts de aplicativos para o Google Workspace e scripts do Airtable

Insira requisitos em linguagem natural e deixe a IA gerar consultas SQL. Economiza tempo e reduz a curva de aprendizado que vem com a programação SQL

Limitações do GPTExcel:

Incapaz de processar consultas complexas ou pouco claras. Você terá que simplificar ou fornecer mais detalhes para obter melhores resultados

Não tem API e, portanto, não pode ser integrado a ferramentas de terceiros, como Zapier, Power BI ou Tableau

Falta controle de versão para fórmulas, consultas e scripts, o que dificulta o rastreamento de alterações

Preços do GPTExcel:

Gratuito

Plano Pro: US$ 6,99/mês

Avaliações e resenhas do GPTExcel:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

3. Deus da Folha

via SheetGod O SheetGod é uma ferramenta de IA do Excel que torna seu trabalho mais eficiente e menos demorado. A plataforma ajuda a automatizar e gerenciar suas tarefas diárias relacionadas ao Excel com um painel intuitivo e uma interface limpa e fácil de usar.

Também estão disponíveis no SheetGod tutoriais passo a passo para tarefas básicas do Excel e do Google Sheets. Se você tem uma empresa, o SheetGod também pode ser usado para enviar e-mails de marketing, gerar PDFs e muito mais.

Melhores recursos do SheetGod:

Use IA para enquadrar e entender fórmulas escritas em linguagem simples. Ele fornece a equação correta e lida facilmente com grandes conjuntos de dados

Automatize tarefas no Planilhas Google e no Excel. Dessa forma, você pode dedicar mais tempo a coisas importantes e menos tempo a tarefas tediosas e repetitivas

Crie macros (conjuntos de instruções ou comandos que automatizam tarefas) usando uma linguagem simples e compreensível sem escrever uma linha de código

Usar expressões regulares (Regex) para localizar e extrair partes específicas de informações de seus dados

Limitações do SheetGod:

Tem alguns problemas de compatibilidade com diferentes navegadores ou dispositivos

Os bugs geralmente afetam seu desempenho e funcionalidade

Preços do SheetGod:

Gratuito

Básico: US$ 10/mês

US$ 10/mês Standard: $25/mês

$25/mês Profissional: $50/mês

SheetGod ratings and reviews:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

via Fórmulas HQ O Formulas HQ ajuda a atingir todo o potencial do seu fluxo de trabalho em planilhas, simplificando fórmulas complexas e tornando-as acessíveis a todos.

A plataforma entende a importância da eficiência e da precisão ao lidar com grandes volumes de dados. É por isso que ela oferece uma abordagem fácil de usar para criar, compreender e otimizar fórmulas. De aritmética básica a funções avançadas, o Formulas HQ cobre tudo.

Os melhores recursos do Formulas HQ:

Acesse os recursos de fórmulas no idioma que melhor lhe convier, pois ele é compatível com vários idiomas

Obtenha assistência em tempo real e suporte por bate-papo com conhecimento para que você tenha a ajuda necessária exatamente quando precisar

Integre perfeitamente scripts Python às suas tarefas de planilha para enfrentar desafios de dados mais complexos

Use seus tutoriais fáceis de seguir para gerar e explicarfórmulas complexas do Excel Limitações do QG das fórmulas:

O plano gratuito é limitado a cinco solicitações de fórmulas por mês

Não tem a opção de cancelar a qualquer momento

Nenhuma menção à proteção explícita de dados

Formulas HQ pricing:

Gratuito

PRO: US$ 5,99/mês

Classificações e resenhas do Formulas HQ:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Folha+

via Fórmula HQ Nota: _Sheet+ agora faz parte do Formula HQ. Independentemente disso, ainda incluímos a ferramenta em nossa lista, pois ela era uma ótima ferramenta quando estava disponível. Se você gostar dos recursos do Sheet+, ainda poderá usá-los no kit de ferramentas do Formula HQ

O Sheet+ era uma ferramenta com tecnologia de IA projetada para acelerar a geração de fórmulas para usuários do GSheets e do Excel. Essa ferramenta era capaz de gerar fórmulas precisas a partir de texto simples. Ela simplificou a criação e a explicação de fórmulas com recursos como Text-to-Formula e vice-versa.

Além disso, a interface WYSIWYG (What You See Is What You Get) do Sheet+ fez com que ele se tornasse a ferramenta de IA do Excel para aumentar a proficiência em planilhas e a eficiência das equipes.

Melhores recursos do Sheet+:

Economize tempo usando a IA para gerar fórmulas complexas no Google Sheets e no Excel

Use o recurso Explainer para dissecar as fórmulas passo a passo, facilitando a compreensão e a depuração de erros

Organize dados, crie gráficos e realize cálculos complexos com rapidez e facilidade usando a IA

Integre-se ao Excel e ao Google Sheets para gerar e usar fórmulas sem sair dos aplicativos

Limitações do Sheet+:

Tem funcionalidade de depuração limitada e suporta apenas o idioma inglês

Limitado ao Google Sheets e ao Excel - não possui integrações com outras ferramentas

Preços do Sheet+:

Gratuito para sempre

Pro: $5,99/mês

Avaliações e resenhas do Sheet+:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Gerador de fórmulas

via Gerador de fórmulas O FormulaGenerator não apenas fornece soluções, mas também ajuda você a obter uma compreensão mais profunda das fórmulas. Essa ferramenta de IA do Excel se adapta dinamicamente aos seus requisitos exclusivos e atende a todas as suas demandas relacionadas a fórmulas.

Seu compromisso com a simplicidade, a especialização focada, a adaptabilidade e a assistência centrada no valor fazem dela uma ferramenta única e valiosa.

os melhores recursos do #### FormulaGenerator:

Use entradas simples baseadas em texto para gerar fórmulas do Excel e resolver problemas de planilhas

Detecte erros enquanto estiver escrevendo código com a ferramenta Error Spotter incorporada

Aproveite o recurso Explain Formula para obter explicações abrangentes e passo a passo das fórmulas em um clique

Execute fórmulas diretamente nas planilhas e até mesmo obtenha respostas do Q&A Bot com tecnologia de IA sem precisar sair das planilhas

Integre-se perfeitamente ao GSheets para gerar fórmulas, executá-las em células e detectar erros em tempo real

Limitações do FormulaGenerator:

Não consegue lidar com instruções de texto complexas ou ambíguas

Não ajusta os aplicativos de IA às necessidades ou preferências específicas dos usuários

Tem problemas de compatibilidade com diferentes navegadores ou dispositivos

Preços do FormulaGenerator:

Teste gratuito de 7 dias

Associação Premium: $4,9/mês

Classificações e resenhas do FormulaGenerator:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. Bot de escritório com IA

via Bot de escritório com IA O AI Office Bot é uma ferramenta de produtividade que processa com precisão dados extensos para aprimorar seus recursos analíticos e processos de tomada de decisão.

Usando IA, essa ferramenta ajuda a gerar e explicar fórmulas para vários aplicativos. Ela se integra a mais de 10 aplicativos, incluindo MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets e muito mais.

os melhores recursos do #### AI Office Bot:

Integre-o perfeitamente a várias plataformas, como Slack, Google Sheets eFerramentas de CRM para simplificar o gerenciamento de dados, o agendamento de compromissos e a comunicação

Gerar e explicar fórmulas complexas no Google Sheets, Excel ou Airtable

Conecte o AI Office Bot com o Photoshop e o Premiere Pro para obter processos criativos mais suaves e melhores resultados de projeto

Gere e compreenda fórmulas de forma colaborativa com sua equipe, eliminando confusões e reduzindo erros

Limitações do AI Office Bot:

Problemas técnicos ou erros afetam seu desempenho ou confiabilidade

Não consegue lidar com solicitações ambíguas que exijam julgamento ou criatividade humana

Preços do AI Office Bot:

Gratuito

Pro: US$ 2,08/mês

Avaliações e opiniões sobre o AI Office Bot:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

8. Fórmula Neural

via Fórmula neural O Neural Formula é um gerador de fórmulas do Excel de baixo custo que ajuda a criar, automatizar e traduzir fórmulas. Seu principal objetivo é aumentar a eficiência das planilhas e da análise de dados por meio de inteligência artificial (IA) e recursos de aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Neural Formula:

Visualize e altere dados de várias maneiras. Faça gráficos, tabelas e histogramas para ver as tendências em seus dados

Traduzir fórmulas para vários idiomas com o recurso de tradução de fórmulas incorporado

Use facilmente as ferramentas do Neural Formula junto com as macros VBA e os scripts do Office para simplificar o fluxo de trabalho

Obtenha informações sobre como cada fórmula foi criada usando o recurso Explain, que fornece explicações detalhadas sobre as fórmulas geradas.

Ajuste ou modifique dinamicamente as fórmulas geradas de acordo com suas necessidades e preferências

Limitações da Neural Formula:

Limitado ao Excel e ao GSheets; não oferece suporte a outrossoftware de planilha eletrônica* Não tem um aplicativo de desktop

Preços da Neural Formula:

Iniciante: US$ 10/mês

US$ 10/mês Profissional: US$ 20/mês

US$ 20/mês Empresa: $40/mês

Neural Formula ratings and reviews:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. PromptLoop

via PromptLoop O PromptLoop é um assistente de IA para seu Excel e Planilhas Google. Ele o ajuda a categorizar e resumir seus dados ou simplesmente a melhorar sua aparência.

Tudo o que você precisa fazer é inserir uma fórmula, e o PromptLoop usa a IA para dar respostas inteligentes com base nas informações fornecidas. Mas não se trata apenas de simplicidade. A plataforma permite que você crie fluxos de trabalho personalizados, resuma dados, execute uma pesquisa na Web e muito mais.

Melhores recursos do PromptLoop:

Use modelos avançados de IA, como o GPT-3, para entender, calcular e ajustar dados rapidamente, gerando resultados precisos e em tempo real

Use modelos personalizados de IA para criar modelos de planilhas que manipulam, extraem ou resumem textos

Aumente sua eficiência automatizando tarefas repetitivas com a ajuda de uma fórmula simples

Gerencie dados facilmente com seu complemento de fácil utilização para o Google Sheets

Limitações do PromptLoop:

Maior curva de aprendizado (a personalização requer conhecimento técnico)

Falta de suporte multilíngue

Limitado a dados na planilhaferramentas de visualização Preços do PromptLoop:

Gratuito

Preço inicial: US$ 29/mês

Avaliações e resenhas do PromptLoop:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Bom olhar

via Boa pesquisa O Goodlookup é uma ferramenta confiável criada para atender às suas necessidades de planilhas. Ele possui a capacidade natural de entender e interpretar informações, assim como o GPT-3 (um modelo de linguagem conhecido por sua natureza intuitiva).

Ele tem os recursos intuitivos do GPT-3 com recursos avançados de correspondência para conexões de dados. Se você já usou o vlookup ou a correspondência de índices, considere o GoodLookup a versão de nível superior.

Essa ferramenta foi treinada para entender seus dados da mesma forma que o GPT-3 entende a linguagem. Ela pode descobrir rapidamente padrões e relacionamentos. Portanto, se você tiver dados que não tenham uma correspondência perfeita, o GoodLookup ainda poderá conectar os pontos com precisão.

Melhores recursos do Goodlookup:

Use sua compreensão semântica das conexões entre tópicos para organizar os itens em grupos com base em semelhanças

Obtenha resultados mais precisos e valiosos na interpretação de dados com correspondência de texto aprimorada

Beneficie-se de seu mecanismo de classificação para correspondências, indicando a proximidade do alinhamento das palavras em um espaço vetorial. Esse sistema de pontuação transparente garante resultados precisos e refinados.

Limitações do Goodlookup:

Não há versão gratuita

O Goodlookup foi criado especificamente para o Google Sheets e não é compatível com outros softwares de planilhas

Preços do Goodlookup:

Assinatura anual: US$ 15/por ano

Avaliações e resenhas do Goodlookup:

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: Não há classificações suficientes

Outras ferramentas de IA para aumentar sua produtividade no Excel

Embora não seja uma ferramenta de IA do Excel, o ClickUp agrega valor simplificando os fluxos de trabalho e fornecendo um espaço suave para gerar fórmulas.

Diferentemente de outras ferramentas do Excel com IA, o ClickUp vai além do domínio da planilha e oferece recursos avançados para gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas e coordenação de equipes. Embora não opere no Excel, ele se destaca por simplificar as tarefas relacionadas a dados por meio de sua interface amigável.

ClickUp IA do ClickUp ajuda você a criar conteúdo excelente, fornecendo prompts com base em suas necessidades. Ele oferece funcionalidades avançadas para gerar fórmulas no Docs, o que o torna uma ferramenta versátil para gerenciamento de documentos e colaboração.

Aprimore sua comunicação e economize tempo com o ClickUp Brain

E mais, Visualização de tabela ClickUp fornece um recurso de alternativa ao Excel para organizar e analisar dados de forma eficaz. O ClickUp se integra a vários ferramentas de produtividade para garantir uma gerenciamento do fluxo de trabalho em diferentes plataformas.

Melhores recursos do ClickUp:

Gerenciamento eficiente de tarefas: Organize tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso sem problemas com o eficientegerenciamento de tarefas recursos

Organize tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso sem problemas com o eficientegerenciamento de tarefas recursos Visualizações flexíveis : Fornece várias visualizações, como Lista, Quadro, Calendário e Gráfico de Gantt, para visualizar e gerenciar tarefas de acordo com suas preferências

: Fornece várias visualizações, como Lista, Quadro, Calendário e Gráfico de Gantt, para visualizar e gerenciar tarefas de acordo com suas preferências Recursos de integração: Integra-se a vários aplicativos e ferramentas de terceiros para um fluxo de trabalho tranquilo

Integra-se a vários aplicativos e ferramentas de terceiros para um fluxo de trabalho tranquilo Ferramentas de colaboração: Com recursos como comentários, menções ecolaboração em tempo realo ClickUp promove a comunicação eficaz e o trabalho em equipe

Com recursos como comentários, menções ecolaboração em tempo realo ClickUp promove a comunicação eficaz e o trabalho em equipe Compatibilidade entre plataformas: Acessível em vários dispositivos e plataformas para um gerenciamento tranquilo do fluxo de trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações do ClickUp:

Como tem muitos recursos e casos de uso, o ClickUp pode ter uma curva de aprendizado acentuada para alguns

Alguns recursos avançados só podem ser acessados com planos pagos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Aumente o nível de suas planilhas com as ferramentas de IA do Excel

Leve seu jogo de planilhas para o próximo nível com essas ferramentas de IA do Excel. Elas ajudam você a desvendar insights ocultos, economizar tempo e obter melhores resultados.

O ClickUp traz consigo o potencial de transformar não apenas seu fluxo de trabalho, mas toda a sua abordagem à produtividade. Prepare-se para otimizar seu fluxo de trabalho de planilha por meio do ClickUp - com o poder da IA. Registre-se no ClickUp gratuitamente.