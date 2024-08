Como calcular o tempo no Excel (um tutorial completo e fórmulas úteis)

Se você confia no Excel para gerenciar seus projetos e precisa de ajuda com cálculos de tempo, você não está sozinho. Calcular o tempo decorrido de um projeto ou tarefa é crucial para os líderes de equipe que precisam saber qual trabalho deve ser priorizado e como fazer isso adequadamente alocar recursos .

Em termos simples, os valores de tempo são complicados no Excel, especialmente ao calcular a diferença de tempo, as horas trabalhadas ou a diferença entre dois funcionários.

Felizmente para você, fizemos todo o trabalho duro para ajudar a formatar células e calcular o tempo decorrido no Excel mais rapidamente. Vamos nos sentir confiantes para usar o Excel para controle de tempo de projetos e descubra as várias maneiras de calcular o tempo.

Tipos de cálculos de tempo no Excel

Não existe uma única fórmula ou formato para calcular o tempo no Excel. Depende do seu conjunto de dados e do objetivo que você deseja alcançar. A maioria usa um formato personalizado (função de número sobre texto) para entender os valores de data e hora ou o valor da diferença de horário.

Mas há dois tipos de cálculos para você começar, que incluem:

Adicionar tempo : Se você precisar obter a soma de dois valores de hora para obter um total Adicionar até menos de 24 horas : Quando você precisa saber quantas horas e minutos serão necessários para concluir duas tarefas simples Add up to more than 24 hours (Somar mais de 24 horas): Quando você precisa adicionar o tempo decorrido estimado ou real de várias tarefas lentas e complexas

: Se você precisar obter a soma de dois valores de hora para obter um total Subtrair tempo : Se você precisar obter o tempo total entre um horário inicial e um horário final Subtrair tempos cuja diferença seja inferior a 24 horas : Quando for necessário calcular as horas decorridas desde que um membro da equipe começou a executar uma tarefa simples Subtrair horários cuja diferença seja superior a 24 horas : Quando você precisa saber as horas que se passaram desde o início do seu projeto

: Se você precisar obter o tempo total entre um horário inicial e um horário final

Como calcular o tempo no Excel

Vamos examinar algumas fórmulas de cálculo de tempo no Excel para que você saiba as horas, os minutos e os segundos exatos em seu formato de tempo personalizado.

Diferença de tempo no Excel

Antes de ensinarmos como calcular o tempo no Excel, é preciso entender o que são valores de tempo. Os valores de tempo são os números decimais aos quais o Excel aplicou um formato de tempo para que se pareçam com horas (ou seja, as horas, os minutos e os segundos).

Como as horas do Excel são números, você pode somá-las e subtraí-las. E a diferença entre uma hora inicial e uma hora final é chamada de "diferença de tempo" ou "tempo decorrido"

Estas são as etapas para subtrair horários cuja diferença seja menor que 24 horas:

1. Digite a data e a hora de início na célula A2 e pressione Enter. Não se esqueça de escrever "AM" ou "PM" 2. Digite a hora de término na célula B2 e pressione Enter 3. Insira a fórmula =B2-A2 na célula C2 e pressione Enter.

Um exemplo de subtração de horas no mesmo dia no Excel

**ATENÇÃO Como você pode ver na figura, essa fórmula não funciona para horas que pertencem a dias diferentes. Esse exemplo mostra a diferença de tempo entre dois valores de tempo em um período de 24 horas.

4. Clique com o botão direito do mouse em C2 e selecione Formatar células.

O valor personalizado pode ser configurado em várias opções de formato de data

5. Escolha a categoria Custom e digite "h:mm"

**OBSERVAÇÃO Talvez você queira obter a diferença de horário expressa em horas ou horas, minutos e segundos. Nesse caso, digite "h" ou "h:mm:ss", respectivamente. Isso o ajudará a evitar valores de hora negativos.

6. Clique em OK para ver a mudança total para um formato que descreve apenas o número de horas e minutos no tempo decorrido entre A2 e B2.

Exemplo de formato que mostra as horas e os minutos

Data e hora no Excel

Na seção anterior, você aprendeu a calcular horas no Excel. Mas a fórmula que você aprendeu só se aplicava a diferenças de horário inferiores a 24 horas.

Se você precisar subtrair horários cuja diferença seja superior a 24 horas, precisará trabalhar com datas além de horários. Faça isso da seguinte forma (caixa de diálogo Formatar células):

1. Digite a hora de início na célula A2 e pressione Enter.

2. Digite a hora final na célula B2 e pressione Enter.

3. Clique com o botão direito do mouse em A2 e selecione Format Cells.

4. Escolha a categoria Custom e digite "m/d/yyyy h:mm AM/PM"

5. Clique em OK para ver A2 mudar para um formato que começa com "1/0/1900" e ajustar a data.

6. Use o Format Painter para copiar a formatação de A2 para B2 e ajustar a data.

7. Insira a fórmula =(B2-A2)*24 na célula C2 e pressione Enter para ver a alteração total para um formato que descreve o número de horas no tempo decorrido entre A2 e B2.

Exemplo de alteração total para subtrair vezes no Excel

**ATENÇÃO Você deve aplicar o formato "Número" a C2 para obter o valor correto na fórmula acima.

Soma de tempo no Excel

Suponha que você queira somar a diferença de tempo entre os membros da sua equipe que trabalham em várias tarefas do projeto. Se essas durações somarem menos de 24 horas, siga estas etapas:

1. Digite uma duração na célula B2 (com o formato h:mm) e pressione Enter.

2. Insira a outra duração na célula B3 e pressione Enter.

3. Insira a fórmula =B2+B3 na célula B4 e pressione Enter.

Exemplo de combinação de tempos iguais a menos de 24 horas em fórmulas do Excel (Coluna B)

**DICA PRO Se preferir clicar em um único botão em vez de inserir uma fórmula, você pode posicionar o cursor em B4 e pressionar o botão Σ (ou AutoSoma) na guia Página Inicial. O botão aplicará a fórmula =SUM(B2:B3) à célula no exemplo acima.

Se a duração total das tarefas de seu projeto soma mais de 24 horas, siga estas etapas:

1. Digite uma duração na célula B2 (com o formato h:mm) e pressione Enter. (Aviso: Cuidado com o fato de que a duração máxima é de 23 horas e 59 minutos) 2. Digite a outra duração na célula B3 e pressione Enter.

3. Digite a fórmula =B2+B3 na célula B4 e pressione Enter.

4. Clique com o botão direito do mouse em B4 e selecione Format Cells.

5. Escolha a categoria Custom e digite "[h]:mm;@."

6. Clique em OK para ver B4 exibindo corretamente a soma dos tempos em B2 e B3.

Exemplo de combinação de valores que equivalem a mais de 24 horas (Coluna B)

A lista completa de fórmulas para calcular o tempo no Excel

Vale a pena conhecer as fórmulas quando se está calculando a diferença de horário no Excel. Para que sua diferença de horário e seu valor sejam configurados corretamente, fornecemos uma lista de fórmulas para facilitar seus cálculos.

Uma alternativa mais fácil para o cálculo de tempo no Excel

Embora as fórmulas deste artigo funcionem, há uma maneira melhor do que o Excel para calcular o tempo-ClickUp!

É claro que as planilhas são ótimas para gerenciar dados, mas e quanto às suas tarefas diárias? E como você se comunica com a sua equipe para mostrar esses horários de forma simples e clara?

Organize todas as suas tarefas em uma grade junto com os principais detalhes, incluindo status, data de vencimento, responsáveis e muito mais com a exibição de tabela no ClickUp Visualização de tabela do ClickUp mantém o controle de todas as suas tarefas, incluindo responsáveis, status e datas de vencimento, com facilidade. Além disso, a exibição de tabela permite que você verifique rapidamente o andamento de cada tarefa do projeto.

Mas isso não é tudo - você pode copiar e colar sua tabela em outro software, fixar colunas específicas, dimensionar automaticamente suas colunas e até mesmo compartilhar suas tabelas por meio de um link exclusivo.

Essa interface simples facilita a tarefa de arrastar e soltar linhas e colunas para alterar rapidamente a visualização.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

O ClickUp é um software de gerenciamento tudo-em-um para controle de tempo e calculando estimativas de tempo ao mesmo tempo em que oferece suporte a datas e horários para que você possa finalmente acabar com o Excel para suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Não acredita em nós? Crie sua própria tabela gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! Experimente o ClickUp