Como fazer um cronograma no Excel (com modelos)

Tarefas de rotina? Verifique. Prioridades semanais? Sim. Agora vamos aprender a tirar o máximo proveito de cada dia e aprender a fazer um agenda no Excel ! 📐

Um guia passo a passo para criar um cronograma no Excel

observação: neste tutorial, usamos o Microsoft Excel para Mac versão 16.60. As etapas e recursos _pode parecer diferente se você estiver em outra versão.

Sejamos honestos: é fácil se distrair, se perder ou se esquecer no seu dia a dia com tantas ferramentas e e-mails. De repente, o trabalho parece uma montanha difícil de escalar e passar o dia é apenas o objetivo.

Isso não é divertido.

Então, o que pode ajudar? Para começar, fazer um cronograma em Excel pode ajudá-lo a manter todas as suas tarefas em um só lugar, para que você não tenha que correr atrás de tudo o que cai no seu trabalho diário.

Este blog mostrará como criar facilmente (e rapidamente) um cronograma no Excel para que você possa recuperar um pouco da ordem no caos das tarefas diárias de trabalho.

1. Abra o aplicativo Excel e clique em Mais modelos no canto superior direito. Selecione o modelo Daily Schedule

Criado no Microsoft Excel

2. Edite a célula F3 com um horário de início que seja melhor para você. Clique em enter em seu teclado para aplicar

Criado no Microsoft Excel

Opcional: Altere o tema de cores clicando na guia Layout da página > Temas. Ou crie o seu próprio tema do zero e salve-o como um novo tema em Salvar tema atual

Criado no Microsoft Excel

3. Adicione os compromissos, tarefas e eventos desta semana (até o momento!) à sua agenda

Criado no Microsoft Excel

4. Oculte os intervalos de tempo que não estiver usando para obter uma planilha mais limpa e mais fácil de imprimir, destacando as linhas > clique com o botão direito do mouse > Hide

Criado no Microsoft Excel

5. Salve sua planilha como um modelo reutilizável selecionando File > Save as Template. Dê um nome ao seu modelo e clique em Salvar

Criado no Microsoft Excel

Aqui está: um Excel personalizado cronograma de trabalho . Temos mais Recursos e recomendações do Microsoft Office se você estiver procurando outras alternativas para melhorar suas necessidades de planejamento! ⬇️

Agora experimente com o ClickUp - o melhor agendador

Embora seja útil saber como usar o software popular de planilhas eletrônicas como o Microsoft Excel, ele ainda é o Microsoft Excel - um aplicativo não projetado para tomar medidas imediatas no trabalho. Um cronograma criado no Excel é uma planilha autônoma que provavelmente será difícil de atualizar quando você estiver atolado de alterações consecutivas no cronograma. 🖍

Essa realidade é o motivo pelo qual é essencial usar uma ferramenta intuitiva de ferramenta de calendário como o ClickUp para eliminar a probabilidade de erro humano que vem com os aplicativos do Microsoft Office. O ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva que permite às equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de produtividade ou um planejador de agenda experiente, a personalização do ClickUp pode se estender para ajudá-lo a moldar seus melhores dias! ✨

Reúna documentos, planilhas, metas, bate-papo em tempo real e muito mais em um espaço de trabalho ClickUp totalmente personalizável

Um software de calendário moderno como o ClickUp oferece mais do que a criação de uma agenda diária modelo de programação :

Várias exibições de projeto, incluindoQuadros Kanban, listas de tarefas,Gráficos de Gantt* Integrações nativas com outros aplicativos para manter seu fluxo de trabalho atual

Descrições de tarefas/eventos para entender rapidamente seu significado

Acesso móvel para que você esteja sempre informado quando estiver em trânsito

Tarefas recorrentes para que nada seja esquecido

Compartilhável com membros da equipe e convidados

Controle de tempo e estimativa de horas

Bônus *Aplicativos de programação de trabalho* !

Hora de dizer adeus ao Microsoft Excel

O Microsoft Excel pode ou não ser bom para sua saúde tecnológica, mas por que correr esse risco? Há certos cenários em que o Excel é inestimável. No entanto, o que acaba acontecendo é que muitos tentam personalizar uma ferramenta que não foi criada para gerenciar e criar um cronograma real.

É como tentar encaixar um pino quadrado em um círculo - as coisas nem sempre se encaixam. No entanto, com o ClickUp, nossos recursos foram criados para economizar seu tempo, aumentar a produtividade e, em última análise, ajudá-lo a gerenciar sua agenda sem a dor de criar uma do zero.

Quer ver isso em ação? Sente-se no banco do motorista hoje mesmo e crie uma conta ClickUp gratuita ! Comece com o recurso de visualização de calendário e veja por que tantas empresas disseram adeus à criação de uma agenda no Excel e mudaram para o ClickUp! 🗓