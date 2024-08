Como criar um painel de controle no Excel? (Etapas e modelos) 2024

Em um mundo em que os dados orientam as decisões, aprender a criar um painel no Excel pode se tornar um divisor de águas. Essa ferramenta multifuncional é usada por profissionais em todo o mundo para analisar dados complexos e transformá-los em imagens fáceis de usar. Embora o potencial do Excel possa parecer assustador para algumas pessoas, você se surpreenderá ao descobrir como ele pode ajudar a criar um painel de controle recursos de painel podem ser facilmente aproveitados com algumas técnicas inteligentes.

Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar nas principais etapas para criar seu próprio painel do Excel, fornecendo um guia abrangente para simplificar a interpretação dos dados e aumentar a eficiência do seu fluxo de trabalho. Vamos começar!

O que é um painel do Excel?

Um painel do Excel é uma ferramenta interativa e fácil de usar que consolida e exibe resumos de dados, métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) de várias fontes. Ele oferece uma visão geral dos dados comerciais essenciais em um formato fácil de ler e interpretar.

Esses painéis são flexíveis e personalizáveis, permitindo que os usuários filtrem, detalhem ou dividam os dados em tempo real para apoiar a tomada de decisões informadas. Aqui estão mais alguns benefícios de usar um painel do Excel:

Oferece uma visão geral detalhada dos principais indicadores de desempenho da sua empresa em um piscar de olhos

Adiciona um senso de responsabilidade, pois diferentes pessoas e departamentos podem ver as áreas de melhoria

Oferece recursos analíticos avançados e cálculos complexos

Ajuda você a tomar decisões melhores para sua empresa

7 etapas para criar um painel no Excel

Aqui está um guia passo a passo simples sobre como criar um painel no Excel.

Etapa 1: Importar os dados necessários para o Excel

No dados . Não há _dashboard .

Portanto, a primeira coisa a fazer é trazer os dados para o Microsoft Excel.

Se seus dados já existirem no Excel, faça uma dança da vitória 💃 porque você tem sorte de poder pular essa etapa.

Se esse não for o caso, temos que avisá-lo que a importação de dados para o Excel pode ser um pouco incômoda. No entanto, existem múltiplas maneiras de fazer isso.

Para importar dados, você pode:

Copiar e colar

Usar uma API como Supermetrics ou Open Database Connectivity (ODBC)

Usar o Microsoft Power Query, um suplemento do Excel

A maneira mais adequada dependerá, em última análise, do tipo de arquivo de dados, e talvez seja necessário pesquisar as melhores maneiras de importar dados para o Excel.

Etapa 2: Configurar sua pasta de trabalho

Agora que seus dados estão no Excel, é hora de inserir guias para configurar sua pasta de trabalho.

Abra uma nova pasta de trabalho do Excel e adicione duas ou mais planilhas (ou guias) a ela.

Por exemplo, digamos que criemos três guias.

Nomeie a primeira planilha como "Dados brutos Dados", a segunda como "Dados de gráfico Dados" e a terceira como "Dashboard"

Isso facilita a comparação dos dados em seu arquivo do Excel.

Aqui, coletamos dados brutos de quatro projetos: A, B, C e D.

Os dados incluem:

O mês de conclusão

O orçamento de cada projeto

O número de membros da equipe que trabalharam em cada projeto

Bônus:_ Como criar um organograma no Excel & Como fazer um gráfico em cascata no Excel !

Etapa 3: adicionar dados brutos a uma tabela

A planilha de dados brutos que você criou em sua pasta de trabalho deve estar em um formato de tabela do Excel, com cada ponto de dados registrado em células.

Algumas pessoas chamam essa etapa de "limpeza dos dados", pois é o momento de identificar erros de digitação ou de digitação.

**Não pule essa etapa, ou você não conseguirá usar nenhuma fórmula do Excel mais tarde.

Etapa 4: Análise de dados

Embora essa etapa possa cansar seu cérebro, ela ajudará a criar o dashboard certo para suas necessidades.

Dê uma boa olhada em todos os dados brutos que você coletou, estude-os e determine o que deseja usar na planilha do painel.

Adicione esses pontos de dados à planilha "Chart Data" (Dados do gráfico).

Por exemplo, queremos que nosso gráfico destaque o nome do projeto, o mês de conclusão e o orçamento. Portanto, copiamos essas três colunas de dados do Excel e as colamos na guiachart data.

aqui está uma dica_: Pergunte a si mesmo qual é a finalidade do painel.

Em nosso exemplo, queremos visualizar as despesas de diferentes projetos .

Conhecer a finalidade deve facilitar o trabalho e ajudá-lo a filtrar todos os dados desnecessários.

Analisar seus dados também o ajudará a entender as diferentes ferramentas que você pode querer usar em seu painel.

Algumas das opções incluem:

Gráficos : para visualizar dados

: para visualizar dados Fórmulas do Excel : para cálculos complexos e filtragem

: para cálculos complexos e filtragem Formatação condicional : para automatizar as respostas da planilha a pontos de dados específicos

: para automatizar as respostas da planilha a pontos de dados específicos PivotTable : para classificar, reorganizar, contar, agrupar e somar dados em uma tabela

: para classificar, reorganizar, contar, agrupar e somar dados em uma tabela Power Pivot: para criar modelos de dados e trabalhar com grandes conjuntos de dados

Bônus:_ Como exibir um plano de estrutura de projeto no Excel & Como usar o Excel para planejamento de capacidade

Etapa 5: determinar os recursos visuais

o que é um _dashboard _sem recursos visuais, certo?

A próxima etapa é determinar os recursos visuais e a design do painel que melhor represente seus dados.

Você deve prestar atenção principalmente aos diferentes tipos de gráficos que o Excel oferece, como:

Gráfico de barras : compara valores em um gráfico com barras

: compara valores em um gráfico com barras Gráfico de cascata : veja como um valor inicial aumenta e diminui por meio de uma série de alterações para chegar a um valor final

: veja como um valor inicial aumenta e diminui por meio de uma série de alterações para chegar a um valor final Gráfico de medidor : representar dados em um mostrador. Também conhecido como gráfico de velocímetro

: representar dados em um mostrador. Também conhecido como gráfico de velocímetro Gráfico de torta : destaca porcentagens e dados proporcionais

: destaca porcentagens e dados proporcionais Gráfico de Gantt gráfico de Gantt: rastreie o progresso do projeto

gráfico de Gantt: rastreie o progresso do projeto Gráfico dinâmico : atualiza automaticamente um intervalo de dados

: atualiza automaticamente um intervalo de dados Gráfico dinâmicot: resume seus dados em uma tabela cheia de estatísticas

Etapa 6: criar seu painel do Excel

Agora você tem todos os dados de que precisa e sabe o objetivo do painel.

A única coisa que resta a fazer é construir o painel do Excel.

Para explicar o processo de criação de um painel no Excel, usaremos um gráfico de colunas agrupadas.

Um gráfico de colunas agrupadas consiste em colunas horizontais agrupadas que representam mais de uma série de dados.

Comece clicando na planilha de painel ou na guia que você criou em sua pasta de trabalho.

Em seguida, clique em "Inserir" > "Coluna" > "Gráfico de colunas agrupado".

Está vendo a caixa em branco? É nela que você alimentará os dados da planilha.

Basta clicar com o botão direito do mouse na caixa em branco e, em seguida, clicar em "Select data" (Selecionar dados)

Em seguida, vá para a guia "Chart Data" (Dados do gráfico) e selecione os dados que deseja exibir em seu painel.

Certifique-se de não selecionar os cabeçalhos das colunas ao selecionar os dados.

Pressione enter e pronto, você criou um painel de gráfico de colunas.

Se perceber que o eixo horizontal não representa o que você deseja, é possível editá-lo.

Tudo o que você precisa fazer é: selecionar o gráfico novamente > clicar com o botão direito do mouse > selecionar dados.

A caixa de diálogo Select Data Source será exibida.

Aqui, você pode clicar em "Editar" em "Rótulos do eixo horizontal (categoria)" e, em seguida, selecionar os dados que deseja mostrar no eixo X na guia "Dados do gráfico" novamente.

Quer dar um título ao seu gráfico ?

Selecione o gráfico e clique em Design > chart layouts. Escolha um layout que tenha uma caixa de texto de título de gráfico.

Clique na caixa de texto para digitar um novo título.

Etapa 7: personalizar seu painel

_Outra etapa?

Você também pode personalizar as cores, as fontes, a tipografia e os layouts dos seus gráficos.

Além disso, se você quiser criar um painel interativo, opte por um gráfico dinâmico.

Um gráfico dinâmico é um gráfico normal do Excel em que os dados são atualizados automaticamente quando você altera a fonte de dados.

Você pode trazer interatividade usando recursos do Excel como:

Macros : automatizam ações repetitivas (talvez seja necessário aprender o VBA do Excel para isso)

: automatizam ações repetitivas (talvez seja necessário aprender o VBA do Excel para isso) Listas suspensas: permitem uma seleção rápida e limitadaentrada de dados *Slicers: permite filtrar dados em uma tabela dinâmica

E estamos prontos. Parabéns! 🙌

Agora você sabe como criar um painel no Excel.

Sabemos o que você está pensando: _Eu realmente preciso dessas etapas quando posso simplesmente usar modelos?

Bônus:_ Criar um fluxograma usando o Excel !

3 Modelos de painel do Excel

Poupe-se do trabalho de criar um painel do Excel do zero com esses práticos modelos de painel do Microsoft Excel que podem ser baixados.

1. Excel Modelo de painel de KPI

Faça o download deste modelo

2. Modelo de painel de gerenciamento de projetos do Excel

Faça o download deste modelo

3. Modelo de painel de análise de custos do Excel

Faça o download deste modelo

3 Limitações da criação de painéis do Excel

O Excel pode ser a ferramenta preferida de muitas empresas para todos os tipos de dados.

No entanto, isso não faz dele o meio ideal para a criação de painéis.

Veja por quê:

1. Uma tonelada de alimentação manual de dados

Você provavelmente já viu algumas ótimas pastas de trabalho do Excel ao longo do tempo.

Elas são tão limpas e organizadas, com apenas dados após dados e vários gráficos.

Mas é isso que você vê. 👀

Pergunte à pessoa que criou as planilhas do Excel e ela lhe dirá que envelheceu duas vezes ao criar um painel do Excel e que provavelmente odeia seu trabalho por causa disso.

É muito esforço manual para alimentar dados.

E vivemos em um mundo em que os robôs fazem cirurgias em seres humanos!

2. Grandes possibilidades de erro humano

À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com seus dados.

E mais dados significam oportunidades para erros humanos.

Seja um erro de digitação que trocou o número "5" pela letra "T" ou um erro na fórmula, é muito fácil bagunçar os dados no Excel.

Se ao menos fosse tão fácil criar um painel do Excel em vez disso.

3. Integrações limitadas

A integração do seu software com outros aplicativos permite que você realize várias tarefas e amplie seu escopo de trabalho. Isso também economiza o tempo gasto alternando entre as janelas.

No entanto, você não pode fazer isso no Excel, graças às suas capacidades limitadas de integração direta.

A única opção que você tem é contar com a ajuda de aplicativos de terceiros, como o Zapier.

Isso é como usar um aplicativo para poder usar outro.

**Quer descobrir mais maneiras pelas quais os painéis do Excel falham?

Dê uma olhada em nosso artigo sobre_ Gerenciamento de projetos do Excel e Alternativas do Excel .

Isso levanta a questão: por que ter tanto trabalho para criar um painel?

A vida seria muito mais fácil se houvesse software que criasse painéis de controle com apenas alguns cliques.

E não, você não precisa encontrar um Gênio para realizar esses desejos. 🧞

Você tem algo melhor no mundo real, o ClickUp, o aplicativo de ferramenta de produtividade mais bem avaliada do mundo !

Crie painéis de controle sem esforço com o ClickUp

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

O ClickUp é o lugar certo para tudo relacionado ao gerenciamento de projetos. Se você quiser acompanhar projetos e tarefas, precisar de uma ferramenta de relatórios ou gerenciar recursos , Dashboards do ClickUp são onde você obterá insights e relatórios precisos e valiosos sobre os projetos, recursos tarefas, Sprints e muito mais.

Depois que você ativar os Dashboards, clique em ClickApp:

Clique no ícone Dashboards que você encontrará em sua barra lateral

Clique em "+" para adicionar um Dashboard

Clique em "+ Add Widgets" para extrair seus dados

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Para potencializar seu painel, aqui estão alguns widgets que você vai precisar e adorar:

Widgets de status : visualize o status de suas tarefas ao longo do tempo, a carga de trabalho, o número de tarefas etc.

Widgets de tabela : visualize relatórios sobre tarefas concluídas, tarefas trabalhadas e tarefas atrasadas

Widgets de incorporação : acesse outros aplicativos e sites diretamente do seu painel

Widgets de controle de tempo : visualize todos os tipos de relatórios de tempo, como relatórios faturáveis, planilhas de tempo, tempo registrado e muito mais

Widgets de prioridade : visualiza tarefas em gráficos com base em suas urgências

Widgets personalizados : se quiser visualizar seu trabalho na forma de um gráfico de linhas, gráfico de pizza, somas calculadas e médias ou portfólios, você pode personalizá-lo como quiser

Widgets do Sprint em Dashboards do ClickUp ## Estudo de caso: Como os painéis do ClickUp ajudam as equipes

Os ClickUp Dashboards são projetados para reunir todas as suas métricas mais importantes em um só lugar. Confira esta história de cliente da Wake Forest University para ver como eles melhoraram os relatórios e o alinhamento com o ClickUp Dashboards:

Estudo de caso do Dashboard Seja o que for que você precise medir, o Dashboard do ClickUp é a maneira perfeita de obter uma visão geral em tempo real do desempenho de sua organização.

Ajude sua equipe a Excel com painéis de projetos

Embora você possa usar o Excel para criar painéis, isso não garante que sua jornada será tranquila, rápida ou livre de erros.

O único lugar que garante tudo isso é o ClickUp!

Ele é o substituto completo do gerenciamento de projetos e dos relatórios de painel para os painéis do Excel e até mesmo para as planilhas do MS Excel.

Por que esperar quando você pode criar tarefas ilimitadas, automatizar seu trabalho, acompanhar o progresso e obter relatórios detalhados com uma única ferramenta? Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e crie painéis complexos da maneira mais simples possível!