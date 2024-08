As 10 principais alternativas e concorrentes do Google Sheets em 2024

As planilhas são uma ferramenta essencial de negócios e contabilidade que organizam e categorizam seus dados em formatos lógicos. Além disso, hoje em dia, você não encontrará muitas decisões de negócios sem uma grande quantidade de dados provenientes de uma planilha detalhada do Excel ou do Google Sheets.

Mas talvez você esteja procurando por Google Alternativas do Sheets para atender melhor às necessidades da sua equipe.

O que está disponível além das duas opções mais populares? Já falamos sobre o melhores alternativas ao Excel mas o que mais existe?

Com a ferramenta certa, você deve ser capaz de inserir, rastrear, analisar e armazenar seus dados. Em última análise, as planilhas são parte integrante das suas operações, independentemente do tamanho da sua empresa ou do conjunto de dados com o qual você lida.

Muitas organizações confiam no Google Sheets como sua plataforma de planilhas preferida. Essa plataforma baseada na nuvem foi projetada para ajudar empresas de todos os tamanhos a colaborar e fazer parcerias para criar, editar e aproveitar dados em planilhas.

Infelizmente, o Google Sheets sofre lentidão severa, especialmente ao trabalhar com grandes linhas de dados. Além disso, ele exige acesso constante à Internet, o que informa a decisão de procurar uma alternativa.

Felizmente, você tem muitas opções excelentes para criar planilhas detalhadas e complexas que rivalizam facilmente com o Google Sheets. Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Google Sheets disponíveis no mercado atualmente.

As 10 melhores alternativas ao Google Sheets

1. ClickUp

Selecione dados de sua tabela no ClickUp para copiar e colar em outros programas

Melhor para gerenciamento de projetos tudo-em-um ClickUp continua sendo a melhor solução de gerenciamento de projetos. Os usuários podem aproveitar a ferramenta para o gerenciamento de projetos, garantindo uma colaboração mais cuidadosa e centralizando o trabalho, especialmente em ambientes de trabalho descentralizados.

Um elemento interessante do ClickUp é a capacidade da plataforma de ser personalizada para acomodar essencialmente equipes de qualquer tamanho. Como você provavelmente está interessado em alternativas fáceis de usar para o Google Sheets, sugerimos que use o Bloco de Notas, Mapas Mentais, Quadros Brancos e Documentos para obter o máximo de produtividade.

Exibição de tabela do ClickUp Barra de ferramentas multitarefa

Prós do ClickUp

As tarefas são organizadas por status, e cada uma recebe várias colunas para trabalhar

Uma ferramenta de controle de tempo que estima com precisão as datas de conclusão do projeto

Hub de conversas centralizado

Compatível com dispositivos móveis

Os usuários podem salvar modelos personalizados para fluxos de trabalho repetidos

Equipe de suporte ao cliente responsiva

Contras do ClickUp

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel

A personalização do ClickUp pode ser complexa para alguns iniciantes, mas ele é poderoso para executar/criar praticamente qualquer coisa

Preço do ClickUp

O ClickUp tem vários planos de preços que o tornam uma das melhores alternativas ao Google Sheets.

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Empresarial : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações de clientes do ClickUp

4,7 de 5 em mais de 3880 avaliações registradas no G2

4,7 de 5 em 2480 avaliações registradas no Capterra

2. Smartsheet

O Smartsheet do Smartsheet tem várias exibições para monitorar projetos e recursos

Melhor para empresas de pequeno e médio porte Smartsheet é uma plataforma líder baseada em nuvem projetada para o trabalho dinâmico. Usando o Smartsheet, as equipes e as organizações podem planejar, executar e gerar relatórios dinamicamente sobre dados e trabalhar em escala. O resultado são processos mais eficientes e a implementação de soluções inovadoras que geram melhores resultados comerciais.

Prós do Smartsheet

Um painel de controle inteligente que oferece visibilidade em tempo real de KPIs importantes

Capacidade de agilizar o trabalho, pois você pode definir solicitações de atualização automática

Smartsheet Contras

Difícil identificar onde os erros do usuário contribuem para os erros gerais de matemática

Limitado no sentido de que não pode suportar documentos e formatação excessivamente específicos

Há três níveis de preços, incluindo uma avaliação gratuita.

Pro : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Smartsheet

4,4 de 5 em 8213 avaliações no G2

4,5 de 5 em 2330 avaliações no Capterra

3. Microsoft Excel Online

Exemplo de um modelo de gráfico de Gantt do Microsoft Excel

Melhor para equipes de contabilidade que gerenciam conjuntos de dados longos e complicados

Há anos, Microsoft Excel foi a principal ferramenta para planilhas eletrônicas. A ferramenta oferece aos usuários uma infinidade de recursos de ponta que podem ser usados para organização e classificação de dados.

Como usuário, você tem a opção do Excel, que está disponível como instalação de hardware e alternativa na nuvem. Esse ferramenta de produtividade pode ser usada para criar planilhas e realizar estatísticas e análises. Ela tem mais de 100 funções e mais de 235 fórmulas incorporadas. Em geral, apresenta um conjunto robusto de ferramentas que devem ajudá-lo a criar, formatar e compartilhar planilhas sem problemas.

Pense no Excel como a coroa de glória da Microsoft, pois ele vai além do nível básico, realizando cálculos rápidos e criando gráficos incrivelmente detalhados. Mas, mesmo com seu legado no jogo das planilhas, ele ainda é uma ótima opção em nossa lista de alternativas ao Google Sheets.

Prós do Microsoft Excel

Oferece suporte à colaboração, pois é rápido e fácil de usar

O Excel é um padrão do setor financeiro

Contras do Microsoft Excel

Planos mais caros do que outros nesta lista

Menos modelos, com os usuários limitados ao Relatório Financeiro Anual, ao Planejador de Projetos Gantt e aos Relatórios Trimestrais de Vendas

Alguns modelos complexos

Preços do Microsoft Excel

O Excel é oferecido como parte das assinaturas do Microsoft 365 e tem dois planos comerciais.

Business Basic : uS$ 6 por usuário por mês

: uS$ 6 por usuário por mês Business Standard: uS$ 12,50 por usuário por mês

Classificações de clientes do Microsoft Excel

4,8 de 5 em 16995 avaliações no Capterra

4.7 de 5 em 2230 avaliações do G2

4. Zoho Sheet

Exemplo de um Planilha do Zoho calendário

Melhor para analistas de dados, contadores ou diretores financeiros

Suponha que você esteja procurando um calendário on-line gratuito software de gerenciamento de projetos que permita organizar e categorizar os dados em um formato lógico. Nesse caso, O Zoho é a alternativa de planilha eletrônica que você está procurando.

Os usuários podem usar o Zoho Sheet para criar, editar e compartilhar planilhas baseadas na nuvem. Além disso, você pode aproveitar a comunicação interativa. Além disso, você pode aplicar facilmente a validação de dados às células, incluindo listas suspensas predefinidas, e acompanhar o progresso do projeto por meio das listas de verificação.

O que torna o Zoho Sheet uma alternativa viável ao Google Sheets é seu recurso de automação. Por padrão, a ferramenta inclui um assistente de IA, chamado Zia, que atua como um suporte de análise de dados integrado.

Como usuário, você tem à sua disposição mais de 350 funções, todas as quais oferecem soluções fáceis de usar que podem ser utilizadas para agregar dados e, posteriormente, criar gráficos de relatórios.

Prós do Zoho Sheet

Fácil gerenciamento e planejamento de projetos

Insights detalhados com gráficos de Gantt

Integra-se com aplicativos como Dropbox, Zapier e Slack, entre outros

Colaboração perfeita

Contras do Zoho Sheet

Há uma tonelada de guias que podem ser confusas

Muitas vezes requer uma curva de aprendizado acentuada

Disponível apenas on-line

Preços do Zoho Sheet

O Zoho Sheet não fornece detalhes de preços em seu site. Os usuários em potencial são convidados a fazer perguntas sobre o custo dos diferentes planos.

É essencial mencionar que o Zoho Sheet tem um período de teste gratuito e uma versão gratuita disponível em seu site principal.

Avaliações de clientes do Zoho Sheet

4,5 de 5 em 104 avaliações no G2

4,5 de 5 com base em 882 avaliações da Capterra

5. Jotform

Tabela de CRM de vendas via Jotform Melhor para visualização de dados O Jotform é como o Google Sheets mas é mais uma ferramenta híbrida de planilha e banco de dados que simplifica os fluxos de trabalho. As informações coletadas por meio desses formulários são preenchidas em tabelas associadas às quais os usuários têm acesso. Ao trabalhar com o Jotform, você tem acesso a uma biblioteca diversificada de modelos de tabelas e recursos de colaboração e gerenciamento de equipes que podem ser aproveitados para criar um espaço de trabalho central.

Além de concluir cálculos complexos com o Jotform, você também pode analisar e visualizar as informações em diferentes formatos. Isso requer entrada de dados a um novo patamar. Outro dos principais recursos é a integração do Jotform com o Google Sheets, que deve facilitar a consolidação da coleta de dados e a análise subsequente.

Prós do Jotform

Integra totalmente os formulários

Análise de dados

Automação do fluxo de trabalho

Contras do Jotform

Funções altas demoram muito para serem configuradas

Os widgets de tabelas não são bem preenchidos nas planilhas do Google

Preços do Jotform

O Jotform oferece algumas opções de preços diferentes, além de uma versão gratuita.

Gratuita : 100 MB de armazenamento, 5 formulários

: 100 MB de armazenamento, 5 formulários Bronze : uS$ 24 por mês, 1 GB de armazenamento, 25 formulários

: uS$ 24 por mês, 1 GB de armazenamento, 25 formulários Silver : uS$ 29 por mês, 10 GB de armazenamento, 50 formulários

: uS$ 29 por mês, 10 GB de armazenamento, 50 formulários Ouro : uS$ 79 por mês, 100 GB de armazenamento, 100 formulários

: uS$ 79 por mês, 100 GB de armazenamento, 100 formulários Enterprise: Preços personalizados, armazenamento e formulários ilimitados

Avaliações de clientes do Jotform

4,7 de 5 com base em 1051 avaliações no G2

4,6 de 5 com base em 832 avaliações no Capterra

6. OpenOffice Calc

Via OpenOffice Calc Melhor para startups com orçamento limitado

Se estiver procurando um aplicativo de software de código aberto como alternativa ao Google Sheets, considere o OpenOffice Calc. Esse software de planilha é usado tanto para dados quanto para os cálculos subsequentes. Ele funciona em todos os computadores padrão e oferece alguns dos recursos que você encontrará no Excel e no Google Sheets.

Um recurso importante do OpenOffice Calc é o fato de ser gratuito. É um aplicativo gratuito compatível com as outras suítes de escritório das principais marcas.

Prós do OpenOffice Calc

Funciona nos sistemas operacionais Windows, Mac e Linux

Função de assistente excepcional

O software pode ler diferentes tipos de arquivos, por exemplo, xls, xlsx e csv

O programa é um software gratuito

Contras do OpenOffice Calc

Falta de suporte ao cliente

Possíveis problemas de segurança devido à codificação de código aberto

Preços do OpenOffice Calc

De código aberto e gratuito

Avaliações de clientes do OpenOffice Calc

4.3 de 5 em 297 avaliações no G2

4.4 de 5 em 304 avaliações no Capterra

7. Basecamp

Via Basecamp Melhor para equipes remotas Basecamp se vende como o "kit de ferramentas tudo em um para trabalhar remotamente" Ele se destaca em nossa lista de alternativas ao Google Sheets principalmente por causa de sua riqueza de ferramentas de colaboração incorporadas. Essas ferramentas incluem quadros de mensagens, programações de equipe e bate-papos em grupo.

Como uma ferramenta essencial de negócios e contabilidade, o Basecamp vai além de apenas gerenciamento de tarefas e listas de tarefas. Como usuário, você tem várias visualizações de projetos e prioridades de tarefas, o que facilita muito o trabalho remoto envolvendo conjuntos de dados.

Prós do Basecamp

Comunicação em tempo real sobre o projeto e dados pertinentes

Os usuários têm listas de tarefas, o que facilita a divisão de tarefas, atribuição de datas de vencimento e comentários

Configurações de acesso personalizadas para clientes, pois todos têm acesso direto a todos os dados

Preços fixos

Contras do Basecamp

Visualizações de projeto limitadas

Os usuários não podem priorizar tarefas

Rastreamento de dados limitado

Não é necessariamente compatível com conjuntos de dados complexos e funciona melhor com dados lineares

Há apenas dois pacotes disponíveis para essa ferramenta.

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Empresarial: uS$ 99 por mês

Avaliações de clientes do Basecamp

4,1 de 5 com base em 5031 avaliações no G2

4,3 de 5 com base em 13673 avaliações no Capterra

8. Mesa de ar

Via Mesa de ar Melhor para manter o controle do status do projeto Mesa aérea é uma opção intuitiva e poderosa em nossa lista de alternativas ao Google Sheets. Sua plataforma oferece aos usuários a flexibilidade de selecionar suas próprias soluções e agilizar o fluxo de trabalho.

O Airtable oferece várias visualizações para as tarefas em andamento, incluindo Kanban, Galeria, Formulário, Grade e Calendário. Com eles, você poderá visualizar quadros de projetos e cronogramas em tempo real. Além disso, com o Airtable, você pode se integrar facilmente a aplicativos de terceiros, como Dropbox e Google Drive, e a outros aplicativos de terceiros ferramentas de gerenciamento adicionais, como o Asana github e Basecamp.

Prós do Airtable

Os backups são feitos automaticamente e não ocupam muito espaço no servidor

Há a opção de transformar cartões de tarefas em formulários

Fácil colaboração, o que permite manter sua equipe na mesma página

Ferramentas poderosas de visualização e formatação

Contras do Airtable

A funcionalidade da interface do Airtable precisa ser reformulada

Um número limitado de recursos

Menos opções de personalização, especialmente quando se trata de gráficos e tabelas

O Airtable tem alguns planos diferentes para atender às necessidades de equipes de vários tamanhos.

Gratuito : Até 5 assentos

: Até 5 assentos Mais : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro : uS$ 20 por usuário por mês

: uS$ 20 por usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Airtable

4,6 de 5 em 1329 avaliações no G2

4,7 de 5 em 1327 avaliações no Capterra

9. Coda

Exemplo de uma tabela de OKR em Coda.io Melhor para locais de trabalho híbridos Coda é uma alternativa ao Google Sheets que oferece funções de planilha para unificar fluxos de trabalho com outros aplicativos de gerenciamento de documentos. Os usuários podem aproveitar fórmulas, tabelas e gráficos para gerenciar tarefas, projetos e equipes.

Na verdade, o Coda oferece uma comunicação perfeita entre planilhas e documentos. Isso é útil, pois permite a automação de fluxos de trabalho em uma única plataforma.

Observe que o Coda oferece um aplicativo para Android e iOS, mas não prevê um aplicativo de desktop para PCs. Além disso, você pode acessá-lo por meio de um navegador da Internet.

Prós do Coda

Modelo incorporado para gerenciamento de tarefas

Contras do Coda

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas

Sem funcionalidades de painel ou relatórios

Não há aplicativo para desktop

Preços do Coda

Gratuito :

: Pro : $10 por mês por Doc Maker

: $10 por mês por Doc Maker Equipe : $30 por mês por Doc Maker

: $30 por mês por Doc Maker Empresa: Preços personalizados

Classificações dos clientes do Coda

4,7 de 5 na Capterra

10. Números da Apple

Via Números da Apple melhor para usuários de Mac, iPad e iPhone**_

O Apple Numbers é muito parecido com o Planilhas Google e faz parte do iWork suíte de produtividade desenvolvido pela Apple. De fato, o Apple Numbers é visto como uma das principais alternativas ao Google Sheets se você usa um Mac. A plataforma é uma ferramenta de planilha robusta para computadores Apple e outros dispositivos, inclusive os que usam macOS e iOS.

Prós do Apple Numbers

Cria gráficos de aparência incrível

Os conjuntos de ferramentas são organizados de forma lógica

A curva de aprendizado não é tão acentuada

Contras do Apple Numbers

Disponível apenas no ecossistema da Apple

Os modelos integrados não são tão úteis quanto as outras ferramentas desta lista

Preços do Apple Numbers

Gratuito para usuários da Apple e alguns recursos podem exigir taxas adicionais

Avaliações dos clientes do Apple Numbers

4,3 de 5 no G2

4.3 de 5 no Capterra

Uma alternativa melhor ao Google Sheets: Seu jeito no ClickUp

O ClickUp oferece muito mais do que gerenciamento de tarefas e planilhas. É o melhor ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajuda a analisar dados por meio de recursos de planilha que você conhece dos aplicativos de planilha mais comuns.

E se você realmente deseja encontrar alternativas para o Google Sheets, precisa obter o ClickUp para personalizar, colaborar e integrar com facilidade.

Não acredita em nós? Faça um test drive do ClickUp e veja a diferença com todos os recursos em uma ferramenta central.

#

Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita **e aproveite mais de 500 integrações e a bela barra de ferramentas multitarefa