10 melhores complementos e extensões do Planilhas Google para aumentar a produtividade em 2024

O Google Sheets tem sido um aliado indispensável para profissionais de todo o mundo.

Todo trabalho em uma mesa exige a análise de números em planilhas. E com os usuários do Google Workspace indo além da 3 bilhões o Google Sheets é, sem dúvida, o aplicativo de planilha eletrônica mais popular.

O software de planilha eletrônica ferramenta oferece colaboração em tempo real e ferramentas robustas para visualizar, processar e compartilhar dados.

Aprimore ainda mais essas funcionalidades integrando extensões úteis, como add-ons, scripts de aplicativos e modelos . E você não precisa ser um guru das planilhas para aproveitar ao máximo o Sheets.

Você pode usar complementos para economizar tempo, aumentar a produtividade e realizar tarefas complexas que, de outra forma, seriam impossíveis de fazer com a versão padrão.

Os complementos do Google Sheets permitem que os usuários criem melhorias personalizadas no fluxo de trabalho para atender a necessidades específicas individuais ou organizacionais. Os add-ons também facilitam a conectividade com sistemas de terceiros, garantindo uma integração perfeita com outros aplicativos.

Leia agora

O que você deve procurar nos complementos do Google Sheets?

As extensões e os complementos do Planilhas Google complementam as funcionalidades existentes na ferramenta aplicativo de planilha eletrônica . O complemento perfeito oferece uma camada extra de versatilidade e inovação.

A seleção dos add-ons certos ampliará significativamente sua produtividade e otimizará seu fluxo de trabalho. Os add-ons que você escolher dependerão das tarefas que deseja realizar. No entanto, tenha em mente alguns aspectos antes de instalar um deles.

Compatibilidade: Certifique-se de que a extensão seja compatível com sua versão do Planilhas Google. Problemas de compatibilidade levam a lacunas na funcionalidade e impedem a integração perfeita com seu fluxo de trabalho existente Suporte e atualizações: Escolha add-ons com suporte sólido ao cliente e atualizações regulares. Uma equipe de suporte ágil e atualizações frequentes mostram que o desenvolvedor está comprometido em ajudar os usuários e aprimorar a ferramenta Períodos de teste: A maioria dos add-ons no mercado é gratuita. Opte por um que ofereça um período de avaliação para aqueles que não são. Testar a ferramenta antes de se comprometer permite que você avalie sua compatibilidade e eficácia em primeira mão Segurança de dados: A segurança é fundamental ao lidar com dados. Certifique-se de que o add-on siga as práticas recomendadas de segurança e tenha recursos como criptografia de dados e controle de acesso Avaliações e classificações: Leia as avaliações e classificações dos usuários para obter insights sobre as experiências do mundo real. Isso oferece perspectivas valiosas sobre o desempenho, a confiabilidade e a capacidade de uso do add-on

10 melhores complementos do Google Sheets para usar em 2024

O mercado tem milhares de complementos do Google Sheets para centenas de funções: coleta de dados, respostas a formulários, envio de e-mails, ferramentas de texto, funções matemáticas complexas, colaboração etc.

Reunimos uma lista de 10 complementos poderosos que aumentarão sua produtividade ao simplificar ações recorrentes.

1. Autocrata

via Autocrata O Autocrat é uma ferramenta de mesclagem de documentos flexível e fácil de usar que cria PDFs ou documentos compartilhados usando dados de planilhas.

Digamos que você tenha muitos dados e precise transformá-los em documentos personalizados e prontos para publicação. O Autocrat automatiza a criação de relatórios, faturas ou qualquer documento de que você precise, dando vida aos dados com o mínimo de esforço.

Essa ferramenta pode ser útil para várias tarefas, como a criação de certificados personalizados, a geração de e-mails em massa ou a produção de relatórios.

melhores recursos do #### Autocrat

Crie uma variedade de documentos, incluindo cartas, certificados, relatórios, faturas e etiquetas

Gerar documentos personalizados em massa com os vários modelos disponíveis

Mesclar dados do Google Sheets, arquivos CSV e bancos de dados

limitações do #### Autocrat

A funcionalidade off-line é mínima

Os usuários ocasionalmente relatam bugs que tendem a tornar a funcionalidade de mesclagem mais lenta

Preços do Autocrat

Uso gratuito

Avaliações e resenhas do Autocrat

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Google Workspace Marketplace: 4.3/5 (mais de 5.300 avaliações)

2. Supermetria

via Supermétricas Imagine que você tenha dados de marketing espalhados por plataformas como Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads e LinkedIn. O Supermetrics reúne os dados relacionados e os organiza de forma organizada em sua planilha.

O Supermetrics é uma poderosa ferramenta de análise e geração de relatórios de dados de marketing que combina diversas fontes de dados para fornecer percepções claras e acionáveis. Preencha automaticamente esses dados em relatórios e painéis personalizados no Google Sheets, no Data Studio e em outras plataformas sem operações manuais de recortar e colar.

A Supermetrics é muito popular entre os profissionais de marketing de todo o mundo.

Melhores recursos do Supermetrics

Gerar um relatório pronto para análise, integrando dados de mais de 130 fontes

Programe a extração de dados de diferentes fontes ou a atualização automática, garantindo que você sempre tenha acesso a insights em tempo real

Rastreie dados de gastos de marketing de todas as principais plataformas com uma interface simples

Obtenha suporte oportuno, amigável e eficaz da equipe da Supermetrics

Limitações da Supermetrics

Ele depende de APIs de plataformas externas e, portanto, qualquer alteração nessas plataformas pode afetar a extração de dados

Embora exista uma versão gratuita, o uso extensivo ou os recursos premium podem afetar seu orçamento

Preços da Supermetrics

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Essencial : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Core : $239/mês por usuário

: $239/mês por usuário Super : uS$ 579/mês por usuário

: uS$ 579/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Supermetrics ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (mais de 950 avaliações)

3. Coupler.io

via Coupler.io O Coupler.io conecta dados de mais de 50 fontes ao Google Sheets e gera relatórios. O Coupler.io pode integrar dados de ferramentas populares, como Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 e muitas outras.

O complemento do Google Sheets ajuda a trazer dados de marketing, vendas e finanças para sua planilha e painéis sem código. O Coupler ajuda a automatizar o processo de análise de dados e a criar relatórios personalizáveis.

Melhores recursos do Coupler.io

Transforme dados complexos de diferentes fontes em relatórios simples sem codificação

Configure uma programação personalizada para uma atualização automática de dados, que pode ser horária, diária ou mensal

Crie painéis ao vivo conectando-se a ferramentas de visualização e big data

Limitações do Coupler.io

O processamento de grandes conjuntos de dados reduz o desempenho

Os usuários não familiarizados com os conceitos de transformação de dados podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Coupler.io

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Inicial : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Squad : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Business : $249/mês por usuário

: $249/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Coupler.io avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

4,9/5 (mais de 40 avaliações) Google Workspace Marketplace: 4.8/5 (mais de 225 avaliações)

4. Ferramentas elétricas

via Ferramentas elétricas O Power Tools oferece mais de 40 ferramentas úteis e personalizadas para o Planilhas Google. Essa ferramenta aborda mais de 300 casos de uso, desde a mescla de tabelas e planilhas até a remoção de duplicatas e muito mais, que se reúnem para ajudar a atender às suas necessidades objetivos do projeto .

As Power Tools são muito úteis para acelerar e automatizar tarefas recorrentes.

O Power Tools tem imensas funcionalidades: compare duas planilhas para verificar correspondências e diferenças, brinque com a concatenação e a divisão de strings, organize espaços, limpe seus dados e crie fórmulas personalizadas.

Automatize tarefas repetitivas, o que o ajudará a aumentar a produtividade e minimizar a carga de trabalho manual

Simplificar informações complexas em insights claros, facilitando uma melhor compreensão de seus dados

Identifique e corrija erros em seus dados com suas ferramentas integradas

limitações do #### Power Tools

Apesar de sua natureza amigável, a ampla gama de ferramentas pode exigir tempo para ser explorada e totalmente dominada

Não há versões gratuitas, embora a assinatura anual seja acessível

Preços das ferramentas elétricas

Gratuito: Teste de 30 dias com todas as funções

Teste de 30 dias com todas as funções Assinatura de 12 meses : uS$ 29,95 (usuário único) por ano

: uS$ 29,95 (usuário único) por ano Assinatura vitalícia: $99,95 (usuário único)

Avaliações e resenhas de ferramentas elétricas

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (mais de 2000 avaliações)

5. Copiar para baixo

via Copiar para baixo É notoriamente complicado usar fórmulas em planilhas do Google Sheet alimentadas por formulários. O Copy Down aborda esse problema de frente.

Para Planilhas Google alimentadas por formulário, o Copy Down permite que as fórmulas sejam copiadas automaticamente nas linhas de envio de formulários. Copie automaticamente as fórmulas para baixo em Formulário do Google eliminando a necessidade de copiar e colar manualmente.

Eventualmente, isso economizará tempo e esforço repetido, especialmente em projetos de longo prazo e grandes conjuntos de dados.

melhores recursos do #### Copy Down

Manter a integridade das fórmulas e preservar cálculos comerciais complexos

Personalizar o intervalo de cópia sem erros, mesmo para a cópia em lote de grandes conjuntos de dados

Replicar fórmulas ou formatação com um clique, garantindo precisão e consistência, além de aumentar a eficiência do fluxo de trabalho

Limitações do Copy Down

Funciona somente com planilhas vinculadas a respostas do Google Forms e não com dados inseridos manualmente

Limita-se à replicação de colunas e não possui recursos avançados, como cópia condicional ou formatação personalizada

Não é possível usar a função de filtro na planilha de resposta do formulário devido às limitações do Apps Script

Preços do Copy Down

Uso gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Copy Down

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Google Workspace Marketplace: 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

6. Folha de pagamento

via SheetGo Imagine que você tenha planilhas diferentes para várias tarefas, como orçamento, acompanhamento de projetos e gerenciamento de inventário. Elas também podem incluir o Google Sheets, o Excel ou arquivos CSV.

O Sheetgo ajuda essas planilhas a se conectarem e extraírem dados umas das outras sem problemas.

Com esse complemento do Planilhas Google, permita que os dados fluam de uma planilha para outra e poupe-se da tarefa de mudar manualmente os conjuntos de dados.

Além de aprimorar os recursos de gerenciamento de dados, o Sheetgo oferece um conjunto abrangente de ferramentas para simplificar os fluxos de trabalho de dados, automatizar tarefas e analisar dados.

Melhores recursos do Sheetgo

Crie um painel mestre extraindo informações de diferentes planilhas, simplificando sua análise geral

Colabore em tempo real e monitore o trabalho da sua equipe em diferentes planilhas, eliminando a necessidade de compartilhamento manual

Automatize fluxos de trabalho que envolvam várias planilhas, economizando horas todas as semanas

Limitações do Sheetgo

Fluxos de trabalho complexos precisam de planejamento meticuloso para evitar confusão

Necessidades mais extensas de integração de dados podem exigir uma assinatura premium

Preços do Sheetgo

Básico: Gratuito

Gratuito Profissionais : uS$ 22/mês por usuário

: uS$ 22/mês por usuário Negócios : uS$ 74,40/mês por usuário

: uS$ 74,40/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Sheetgo avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

Bônus:_ Ferramentas de IA do Google Sheets !

7. Mesclagem de correio

via Mesclagem de correio Você já se viu olhando para uma longa lista de contatos porque precisa enviar uma centena de e-mails? Pior ainda, a personalização de cada e-mail lhe parece uma tarefa árdua.

Uma ferramenta para todos os casos de uso, o Mail Merge ajuda a criar mensagens personalizadas para toda uma lista de contatos. Envie cartas exclusivas e personalizadas sem o esforço manual.

O Mail Merge também permite que você acompanhe o desempenho de seus e-mails por meio de análises. Obtenha insights valiosos sobre o desempenho de seus e-mails, ajudando-o a ajustar suas estratégias de divulgação para obter o máximo impacto.

Melhores recursos do Mail Merge

Crie modelos de e-mail personalizados para diferentes finalidades, por exemplo, um modelo para clientes potenciais, outro para clientes regulares e outro para parceiros

Envie convites em massa (com anexos) para eventos como webinars, casamentos, feiras, conferências ou encontros

Acompanhe o envolvimento dos e-mails com insights sobre quem abriu seu e-mail, fornecendo informações para acompanhamento e comunicação

Limitações do Mail Merge

O envio de e-mails em massa pode gerar filtros de spam, afetando a capacidade de entrega de seus e-mails

Os recursos de relatório não são muito abrangentes

Preços do Mail Merge

Gratuito: Teste de uma semana

Teste de uma semana Anual : uS$ 45 por usuário

: uS$ 45 por usuário Vitalício: $179 por usuário

Mail Merge avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Google Workspace Marketplace: 4.9/5 (mais de 26.000 avaliações)

8. Google Analytics

via Google Analytics Esse complemento permite que os usuários do Google Analytics acessem, visualizem, compartilhem e manipulem seus dados de forma conveniente no Google Spreadsheets.

O Google Analytics captura dados como quem visita seu site, as páginas que exploram, quanto tempo permanecem no site e se clicam no botão "comprar".

Visualize e analise esses dados no Planilhas Google com o complemento do Google Analytics.

Melhores recursos do Google Analytics

Identifique seus produtos e serviços "quentes" - rastreie quais páginas são mais visitadas pelas pessoas

Acompanhe as jornadas dos usuários em seu site em tempo real para entender o comportamento dos usuários e obter insights sobre os visitantes

Crie painéis personalizados que exibam métricas cruciais e KPIs adaptados às suas necessidades específicas

Limitações do Google Analytics

Familiarizar-se com a interface do add-on e com os recursos do Data Studio pode exigir algum tempo e esforço

A implementação inadequada em seu site pode resultar em dados imprecisos

Preços do Google Analytics

GA 4: Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Hunter for Sheets

via Hunter for Sheets Você já esteve em uma missão para encontrar os endereços de e-mail de pessoas importantes em várias empresas, mas a busca parece uma caça ao tesouro sem fim?

O Hunter for Sheets funciona como seu cRM pessoal para ajudá-lo a descobrir rapidamente esses endereços de e-mail. Se você tiver uma lista de empresas, o Hunter for Sheets descobrirá automaticamente as informações de contato associadas a essas empresas.

O complemento do Google Sheets verifica a validade dessas informações, garantindo que suas mensagens cheguem às caixas de entrada corretas.

Melhores recursos do Hunter for Sheets

Obtenha endereços de e-mail de qualquer fonte pública na ponta de seus dedos

O recurso Email Finder permite que você escolha colunas para o nome, sobrenome e nome da empresa. Em seguida, a ferramenta preenche sua planilha com os IDs de e-mail

O recurso Email Verifier verifica a lista de endereços de e-mail. Os status acionáveis e as pontuações de confiança facilitam a avaliação da capacidade de entrega

limitações do #### Hunter for Sheets

O Hunter for Sheets depende da precisão e da atualização dos dados. A eficácia está ligada à qualidade do mapa digital que ele explora

Embora o Hunter for Sheets seja excelente em âmbitos profissionais, os endereços de e-mail pessoais ou privados podem permanecer ocultos

Preços do Hunter for Sheets

Adicional: Gratuito

Gratuito Inicial : uS$ 34/mês

: uS$ 34/mês Growth : $104/mês

: $104/mês Business: $340/mês

Hunter for Sheets avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

10. InstagReader

via InstagReader O InstagReader é uma ferramenta que obtém informações valiosas sobre perfis, publicações e comentários do Instagram e fornece insights sobre o comportamento do usuário, o envolvimento do conteúdo e o cenário em constante evolução das tendências de mídia social.

O complemento Instagreader Google Sheet permite que você extraia todos esses dados de perfis e postagens de qualquer conta do Instagram diretamente em sua planilha do Google.

Melhores recursos do InstagReader

Extraia informações de perfil, como nome de usuário, biografia, contagem de seguidores ou dados de publicações do Instagram, incluindo legendas, hashtags, curtidas e comentários

Crie painéis personalizados que exibam métricas vitais e KPIs adaptados às suas necessidades específicas

Agende tarefas de extração de dados para atualizar automaticamente sua planilha do Google Sheets com as informações mais recentes

Limitações do InstagReader

Para que o InstagReader funcione, você deve ter uma conta comercial do Instagram. Uma conta pessoal não é suficiente

O InstagReader é voltado para perfis públicos. A extração de dados não funciona em perfis privados ou restritos

Preços do InstagReader

Complemento gratuito

Avaliações e resenhas do InstagReader

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (mais de 50 avaliações)

Outras ferramentas de planilha

Embora o Google Sheets seja uma ferramenta popular e amplamente utilizada, é importante considerar Alternativas ao Google Sheets que podem se mostrar igualmente robustas.

Veja o ClickUp, por exemplo.

O ClickUp é um aplicativo baseado em nuvem gerenciamento de projetos plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos que oferece um conjunto abrangente de recursos para aprimorar o gerenciamento de dados para empresas, equipes e indivíduos.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Sua abordagem centralizada, o alto nível de personalização e os recursos colaborativos o tornam uma ferramenta valiosa para empresas e indivíduos que buscam aprimorar suas práticas de gerenciamento de dados.

O ClickUp está equipado com tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila com sua equipe

Com o Exibição de tabela do ClickUp no ClickUp, os usuários podem personalizar ou utilizar modelos existentes para gerenciar vários bancos de dados, inventários e informações com mais eficiência. Os modelos no ClickUp variam de planilhas eletrônicas e contabilidade modelos para planejamento de recursos e planejadores diários .

Visualize o resumo de seu projeto usando a exibição de tabela do ClickUp

O ClickUp ajuda você a garantir a padronização do processo e a integra-se totalmente ao Google Drive .

O ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações, incluindo Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, para otimizar seus fluxos de trabalho

Otimize seu fluxo de trabalho com os complementos do Google Sheets

Se estiver trabalhando para aumentar sua produtividade no Google Sheets, os complementos certos serão úteis. Cada ferramenta listada aqui tem uma finalidade funcional e atende a necessidades específicas.

Seja fazendo o Google Docs voar com o Autocrat ou mergulhando fundo nos dados com o Supermetrics, esses complementos o ajudarão a trabalhar de forma inteligente. Uma poderosa suíte de gerenciamento de projetos, como o ClickUp o ajudará a obter o melhor de seus conjuntos de dados.

Experimente-os, misture e combine, e descubra o que funciona melhor com seu fluxo!