10 melhores ferramentas de IA para planilhas do Google para otimizar suas planilhas

Com cada vez mais aplicativos de Inteligência Artificial (IA) chegando ao mercado diariamente, as possibilidades do que Ferramentas de IA podem fazer são ilimitadas.

Desde automatizar tarefas rotineiras e otimizar cadeias de suprimentos até detectar ameaças à segurança cibernética em tempo real e fazer análises de mercado Casos de uso de IA são tão diversos quanto extensos.

Uma das aplicações mais populares da IA é aprimorar os recursos das ferramentas existentes. Por exemplo, o Google Sheets é uma potência de gerenciamento de tarefas e produtividade por si só e, com a IA, você pode levar seus recursos ainda mais longe.

Se estiver procurando uma ferramenta de IA para usar com o Google Sheets para aumentar a produtividade continue lendo. Esta postagem do blog discute as melhores ferramentas de IA para o Planilhas Google que proporcionam uma experiência de planilha aprimorada e ajudam você a fazer mais coisas rapidamente.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para o Google Sheets?

Nem todas as ferramentas de IA são iguais. Veja como identificar as que melhor atendem à sua experiência com o Planilhas Google.

Facilidade de integração: Você deve ser capaz de configurar a ferramenta de IA no Planilhas Google sem nenhuma configuração exclusiva. Em outras palavras, deve ser possível colocá-la em funcionamento sem precisar de um assistente técnico

Você deve ser capaz de configurar a ferramenta de IA no Planilhas Google sem nenhuma configuração exclusiva. Em outras palavras, deve ser possível colocá-la em funcionamento sem precisar de um assistente técnico Facilidade de uso: Você deve ser capaz de descobrir rapidamente como a ferramenta funciona e como fazer com que ela faça o que você precisa

Você deve ser capaz de descobrir rapidamente como a ferramenta funciona e como fazer com que ela faça o que você precisa **Funcionalidade: a ferramenta para IA no Planilhas Google deve ser projetada para fazer exatamente o que você está usando, seja NLP para extração, processamento e análise de dados fictícios, automação de tarefas ou análise preditiva

Personalização: Uma boa ferramenta de IA permitirá que você a personalize para atender às suas necessidades, como a integração com outras ferramentas e plataformas

Uma boa ferramenta de IA permitirá que você a personalize para atender às suas necessidades, como a integração com outras ferramentas e plataformas Escalabilidade: A ferramenta de IA deve ser capaz de lidar com a capacidade adicional se seus projetos aumentarem em tamanho ou complexidade

A ferramenta de IA deve ser capaz de lidar com a capacidade adicional se seus projetos aumentarem em tamanho ou complexidade Segurança: Escolha uma ferramenta de IA generativa que cumpra as leis de privacidade e segurança de dados e tenha medidas robustas de criptografia para se proteger contra violações

Escolha uma ferramenta de IA generativa que cumpra as leis de privacidade e segurança de dados e tenha medidas robustas de criptografia para se proteger contra violações Atualizações: Com atualizações regulares, a IA no Planilhas Google deve ser capaz de resolver problemas de desempenho e acompanhar os avanços tecnológicos

As 10 melhores ferramentas de IA do Planilhas Google para usar em 2024

Escolher a melhor opção para sua empresa é uma tarefa desafiadora. A menos que você esteja procurando uma solução gratuita, comprar software de planilha eletrônica é um investimento que exige justificativa.

As ferramentas de planilha de IA devem ajudá-lo a otimizar o tempo e o esforço gastos com planilhas. Não se preocupe - fizemos nossa lição de casa. Confira nossa lista com as 10 melhores opções de IA para o Google Sheets:

1. ClickUp - Melhor para integração de gerenciamento de projetos ClickUp é uma plataforma holística de gerenciamento de projetos. Uma de suas

Casos de uso de IA está otimizando o Planilhas Google de forma bem organizada e colaborativa.

Use os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp com os recursos de planilha do Google Sheets. Crie uma poderosa automação, como a atualização automática de planilhas com novos Tarefas do ClickUp sincronização de status e envio de dados de controle de tempo para planilhas. Cérebro ClickUp pode gerar modelos, preencher fórmulas específicas de planilhas e até mesmo resumir dados de planilhas em um formato específico e estruturado, facilitando a análise de tendências e a tomada de decisões informadas. Isso simplifica processos complexos e elimina tarefas manuais, permitindo que você se concentre em iniciativas de nível estratégico.

Para quem procura uma solução na plataforma, Exibição de tabela do ClickUp permite gerenciar bancos de dados, inventários e vários conjuntos de informações com facilidade.

Arraste e solte tarefas na exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

Personalizar Modelo de planilha editável do ClickUp para várias finalidades, desde a criação de planilhas simples e contabilidade até recursos abrangentes e planejamento diário .

Armazene, organize e analise seu planejamento de recursos e planejamento diário usando este modelo de planilha editável da ClickUp

Organize, visualize e gerencie seus dados sem esforço com este poderoso modelo.

Abandone a entrada manual : Automatize as importações de dados paraeconomize tempo e evite erros

: Automatize as importações de dados paraeconomize tempo e evite erros Faça cálculos numéricos como um profissional : Crie fórmulas e equações personalizadas para facilitar os cálculos

: Crie fórmulas e equações personalizadas para facilitar os cálculos Acompanhe o progresso em um relance: Aproveite os recursos visuais intuitivos que o mantêm no controle de projetos e investimentos

Finalmente, aproveite o potencial de Integração ClickUp + Zapier para trabalhar no Google Sheets sem problemas. Automatize tarefas, simplifique o gerenciamento de dados e aumente a produtividade como nunca antes.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie tarefas com status personalizados para ficar em dia com elas, por exemplo, "Delivered" (entregue), "Ordered" (pedido) e "To Do" (a fazer) em seuplanilha de gerenciamento de projetos* Crie linhas no Google Sheets usando a integração do Zapier; envie mensagens de gatilho quando tarefas, listas ou pastas forem adicionadas ou alteradas

Crie tabelas com dados e insights avançados para qualquer coisa, de restaurantes a concorrentes, usandoCérebro ClickUp

Use o ClickUp Brain para extrair insights de tabelas complexas, notas de reunião e postagens de blog

Categorize e adicione atributos para gerenciar entradas de planilhas com nomes de campos diferentes, dependendo do seu uso

Complete fórmulas específicas de planilhas e resuma dados em seu Google Sheets com o ClickUp Brain

Aprimore o rastreamento de células/valores com tags, aviso de dependência e recursos de rastreamento de tempo

Crie documentos com fórmulas e formatação personalizadas rapidamente

Garanta a padronização do processo com a IA generativa do ClickUp, pois ele se integra totalmente ao Google Drive

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel

O ClickUp Brain está disponível apenas em planos pagos

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece quatro planos de preços:

Free Forever

Ilimitado: $7 por mês por usuário

$7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Ajelix - Melhor para processamento automatizado de dados

via Ajelix Se você estiver procurando por um Produto SaaS com modelos de IA para escrever fórmulas, traduzir planilhas, gerar modelos e criar relatórios usando IA, o Ajelix é para você.

O Ajelix é uma solução de IA para analistas de dados, usuários do Google Sheets e do Excel para melhorar a produtividade . Usando modelos avançados de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, o Ajelix entende o que os usuários querem realizar.

Por exemplo, use seu gerador de fórmulas do Excel para descrever a fórmula para calcular os valores de entrada, e o Ajelix gera a sintaxe adequada do Excel.

O bot alimentado por IA do Ajelix gera respostas sobre o Excel, pode fornecer exemplos e explicar conceitos. Esse poderoso gerador de fórmulas elimina o trabalho manual de pesquisar fórmulas para tarefas específicas. O Ajelix se integra ao Excel e ao Google Sheets.

Melhores recursos do Ajelix

Gera fórmulas do Google Sheets com base na entrada de texto, facilitando a realização de cálculos complexos até mesmo para iniciantes

Crie relatórios visualmente atraentes em menos de um minuto com sua integração de análise de dados ChatGPT

Otimize seu código para melhorar a legibilidade e depure-o 10 vezes mais rápido

Criemodelos de planilhas a partir de suas palavras-chave com IA

Limitações do Ajelix

Os limites de solicitação mensal no plano gratuito podem restringir os usuários com requisitos de trabalho complexos

Dependendo das atualizações e dos modelos de ML/, pode haver imprecisões ocasionais que precisam ser revisadas pelo usuário

Preços do Ajelix

**Gratuito

Padrão: US$ 9,99 por mês

US$ 9,99 por mês Empresarial: $19,95

Ajelix ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

3. SheetAI.app - O melhor para análise de dados com inteligência artificial

via Aplicativo SheetAI O SheetAI.app simplifica sua experiência no Planilhas Google com funções baseadas em IA que automatizam tarefas repetitivas, como edição de texto. Ele também converte valores de entrada em análise de dados e visualização de tabelas dinâmicas para representar dados complexos em um formato simplificado.

Além disso, permite que você execute variações de prompts do ChatGPT-3 diretamente nas suas planilhas. Seja você um analista de negócios ou um profissional da área financeira, apreciará a interface intuitiva e os recursos automatizados de análise de dados que podem executar com eficiência tarefas comuns de planilhas.

Melhores recursos do SheetAI.app

Crie slogans, aplique a correspondência de tags e traduza o texto de entrada buscando detalhes relevantes no banco de dados do usuário usando IA

Utilize o DALL-E a partir da planilha para gerar imagens com IA a partir do zero com prompts

Obtenha insights e recomendações com base em padrões e tendências de dados, usando o SheetAI.app como uma barra lateral de coeficiente

Suporte à adição de dados por meio de texto e URLs

Limitações do SheetAI.app

Compatibilidade limitada com funções e fórmulas avançadas de planilhas em determinados aplicativos ou plataformas

Não é possível executar outras tarefas de planilha que exijam julgamento ou criatividade humana, como escrever relatórios com base em dados da tabela dinâmica

Preços do SheetAI.app

Gratuito

Normula Genie: $2/mês

$2/mês Ilimitado: $6/mês

SheetAI.app avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. XLMiner Analysis ToolPak - Melhor para análise estatística avançada

via Mercado do Google Workspace O XLMiner Analysis ToolPak está disponível como um Complemento do Google Sheets e oferece aos usuários um kit de ferramentas de análise de dados avançado, que inclui funcionalidades como análise de Fourier, agrupamento, previsão de séries temporais e muito mais.

Ao integrar os recursos do XLMiner Analysis ToolPak, você pode suavizar seu fluxo de trabalho e executar tarefas complexas de análise de dados diretamente em suas planilhas. É ideal para empresas com tarefas avançadas de análise de dados, como previsão financeira e pesquisa de mercado.

Melhores recursos do XLMiner

Importação de dados, realização de análises e visualização de resultados, tudo na mesma plataforma

Selecione o tipo de análise que você deseja realizar, sem interrupções

Trabalhe com grandes conjuntos de dados de forma eficiente, pois ele faz parte do Microsoft Office há mais de 20 anos

Tornar a análise avançada de dados acessível até mesmo para aqueles que talvez não tenham uma sólida formação emEstatísticas de IA* Conecte-o e extraia os dados facilmente do Google Sheets escolhido

Limitações do XLMiner

A plataforma é propensa a atrasos, o que pode interromper o fluxo de trabalho e frustrar os usuários

Falta de recursos avançados, personalizações e métodos analíticos oferecidos por outros softwares estatísticos especializados da nova era, alimentados por fórmulas GPT

Preços do XLMiner

Inicial: uS$ 9,95 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do XLMiner

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. MonkeyLearn - Melhor para marcação no Planilhas Google

via MonkeyLearn Está procurando eliminar tarefas manuais e repetitivas ao processar linhas de texto no Planilhas Google? A chave de API da MonkeyLearn, criada com base no conhecimento de aprendizado de máquina, automatiza a análise de texto para você.

Ela ajuda a estabelecer critérios de marcação consistentes, garantindo uma análise de dados sem erros com uma ou mais tags em um formato especificado e insights mais rápidos sobre as planilhas. Essa ferramenta é perfeita para empresas de pequeno e médio porte, equipes de marketing e vendas e provedores de atendimento ao cliente.

Melhores recursos da MonkeyLearn

Obtenha insights mais rápidos dos dados com análise automatizada

Crie relatórios personalizados com o Google Sheets ou com suas próprias ferramentas de BI

Combine e filtre por várias entradas de dados, incluindo datas e campos personalizados

Comece a usar rapidamente modelos predefinidos, como extração de palavras-chave ou análise de sentimentos

Limitações da MonkeyLearn

Suporte limitado para integração com o Google Sheets

Informações limitadas sobre o uso da ferramenta, o que pode ser problemático para usuários iniciantes

Preços da MonkeyLearn

Básico: Gratuito

Gratuito API da MonkeyLearn: $299 por mês com 10.000 consultas por mês

$299 por mês com 10.000 consultas por mês MonkeyLearn Studio: Preço personalizado

Avaliações e resenhas da MonkeyLearn

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. FormulasHQ - Melhor para análise de texto e detecção de sentimentos

via FórmulasHQ O FormulasHQ é uma ferramenta de IA projetada para mudar a forma como os usuários interagem com o Google Sheets e o Excel. Seus outros aplicativos incluem a criação de fórmulas personalizadas com base em entradas de linguagem natural, a escrita de códigos Apps Script ou VBA e a construção de padrões regex para manipulação de texto.

Ele permite que os usuários criem fórmulas complexas ou automatizem tarefas repetitivas no Planilhas Google sem a necessidade de conhecimentos de programação.

melhores recursos do #### FormulasHQ

Simplifique padrões de texto complexos com a ferramenta Regular Expression, permitindo a correspondência robusta de padrões e a extração de dados

Garanta acessibilidade e eficácia em vários idiomas, incluindo inglês, hindi, espanhol, francês e turco

Obtenha assistência imediata para gerar ideias com os prompts do ChatGPT incorporados

Automatize tarefas e aprimore os recursos do Google Sheets com a integração do VBA

Limitações do FormulasHQ

A eficácia das fórmulas geradas por IA e dos scripts de código depende muito de como você descreve o resultado desejado

Certos recursos avançados, especialmente aqueles que envolvem VBA ou Apps Script, podem não ser totalmente compatíveis com todas as versões do Google Sheets

Preços do FormulasHQ

Básico: Gratuito

Gratuito Pro anual: US$ 4,33 por mês

US$ 4,33 por mês Formula Pro: US$ 5,99 por mês

Classificações e resenhas do FormulasHQ

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Coefficient - Melhor para geração de fórmulas

via Coeficiente O Coefficient é uma ferramenta de gerenciamento de dados que permite importar e analisar automaticamente grandes conjuntos de dados no Google Sheets. Ele gera rapidamente visualizações perspicazes e automatiza tarefas repetitivas usando ferramentas pré-construídas Painel de controle do Google Sheets modelos.

A ferramenta de IA com uma interface de planilha dinâmica para o Google Sheets está atualmente disponível para Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL e PostgreSQL, o que a torna perfeita para empresas de médio e grande porte que lidam com grandes volumes de dados.

melhores recursos do #### Coefficient

Inicie instantaneamente modelos pré-criados do Google Sheets

Automatize as atualizações de planilhas e os processos de dados para alimentar relatórios e painéis em tempo real

Conecte qualquer fonte de dados ou sistema de negócios ao Google Sheets e extraia dados com um único clique

Exporte dados em massa do Google Sheets para seus sistemas de origem com seu recurso de sincronização bidirecional

Acione alertas no Slack e por e-mail para notificar os usuários sobre quaisquer alterações ou insights importantes, como alterações nos valores ou condições das células

Limitações do coeficiente

Depende de instruções de texto

Depende muito de dados históricos

Requer conhecimento das funções GPTX()

Preço do coeficiente

Básico: Gratuito

Gratuito Starter: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Pro: $119 por mês

$119 por mês Enterprise: Preços personalizados

Coefficient ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Excel Formula Bot - Melhor para gerar scripts e Regex

via Fórmula Bot O Excel Formula Bot é uma ferramenta de IA para o Google Sheets e o Excel que suporta tarefas além das fórmulas usuais de planilhas, como scripts, tarefas básicas, regex, criação de planilhas e SQL.

Um novo participante do mercado, esse chatbot de IA é um divisor de águas para os usuários do Planilhas Google. Como uma guia de copiloto GPT, o Excel Formula Bot torna a criação de fórmulas complexas mais acessível, convertendo instruções em inglês simples em fórmulas.

Melhores recursos do Excel Formula Bot

Gera consultas SQL a partir de tabelas de banco de dados do usuário e instruções de texto

Criar códigos VBA e Apps Script para automatizar tarefas no Google Sheets

Crie planilhas para qualquer situação, como rastreadores de tempo e despesas

Usar IA para analisar dados do Google Sheets, criar tabelas ou gráficos, fornecer respostas a consultas e executar ações específicas em planilhas, como aplicar um formato estruturado para uma tarefa específica

Limitações do Excel Formula Bot

Pode não ser capaz de lidar com cenários exclusivos e complexos que exigem fórmulas criativas ou não convencionais

Pode nem sempre produzir fórmulas precisas ou ideais, especialmente para problemas específicos

Preços do Excel Formula Bot

Plano gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Plano Pro: US$ 9 por mês

Excel Formula Bot avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (89 avaliações)

4,5/5 (89 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Simple ML for Sheets - Melhor para integração de aprendizado de máquina

via ML simples para planilhas O Simple ML for Sheets é um complemento para o Google Sheets que permite resolver as tarefas mais comuns de aprendizado de máquina (ML), como análise de regressão, previsão de valores futuros e detecção de anormalidades em qualquer conjunto de dados na planilha.

A melhor parte é que qualquer pessoa familiarizada com o Google Sheets, desde proprietários de pequenas empresas e cientistas até analistas de negócios e estudantes, pode fazer previsões valiosas automaticamente usando o Simple ML for Sheets.

Melhores recursos do Simple ML for Sheets

Execute-o em seu navegador, para que seus dados permaneçam exatamente onde você está trabalhando - seguros em seu Google Sheets

Aplique o ML em seus dados facilmente com a interface simples e intuitiva

Atualize automaticamente a planilha no seu Google Drive, facilitando o compartilhamento com o restante da sua equipe

Limitações do Simple ML for Sheets

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do Simple ML for Sheets

Ferramenta gratuita do Google Sheets

Avaliações e resenhas do Simple ML for Sheets

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. PromptLoop - Melhor para manipulação de dados aprimorada por IA

via PromptLoop O PromptLoop ajuda a criar modelos de planilhas para transformar, extrair ou resumir textos com ferramentas de IA. Ele funciona como a função SUM ou VLOOKUP para gerar texto e respostas em um determinado formato.

Além disso, você pode começar a construir sobre seus dados de várias maneiras, incluindo geração de palavras-chave, análise de listas de vendas, listagens de comércio eletrônico e alcance de e-mail com fórmulas de GPT.

Melhores recursos do PromptLoop

Transforme, extraia ou resuma dados de texto em planilhas

Crie e treine seu modelo de IA personalizado com seus dados

Crie fluxos de trabalho e soluções personalizadas com recursos de geração de texto, resumo e pesquisa na Web

Extraia e classifique dados de sites e permita que você adicione categorias personalizadas a conjuntos de dados com uma plataforma que pode ser usada no Planilhas Google

Integre modelos existentes do PromptLoop com geração de texto, sumarização e pontos de extremidade personalizados para aprimorar o fluxo de trabalho atual

Limitações do PromptLoop

Tende a se atrasar ou travar

Pode não fornecer resultados eficazes para conjuntos de dados complexos ou não organizados

Preços do PromptLoop

Gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Individual: US$ 90 por mês

US$ 90 por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o PromptLoop

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Aumente sua produtividade em planilhas usando IA

A IA certa no Planilhas Google está na interseção entre o que você quer que ela faça, o quanto você quer que ela cresça e quanto tempo e dinheiro você está disposto a gastar com ela.

Existem muitas ferramentas de IA no mercado, portanto, faça a devida diligência e veja como elas se encaixam em seus projetos do Planilhas Google - você certamente encontrará algo que seja perfeito.

O ClickUp é o melhor ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajuda a analisar dados por meio de recursos de planilha avançados e fáceis de usar para iniciantes.

Se você estiver procurando uma Alternativa ao Google Sheets recomendamos que você experimente o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar.