28 Casos de uso de IA e aplicativos para equipes empresariais em 2024

A inteligência artificial (IA) nunca deixa de surpreender.

Atualmente, existem ferramentas e aplicativos de IA para resolver todos os problemas de produtividade pessoal e empresarial. Existe até um agregador de casos de uso de IA chamado Há uma IA para isso . É um enorme banco de dados com mais de 10.000 IAs disponíveis para mais de 2.500 tarefas!

Desde a geração de experiências personalizadas para os clientes até a previsão das necessidades de manutenção, as aplicações da IA são ilimitadas. A economia de custo e tempo com fluxos de trabalho simplificados, processos otimizados e insights inteligentes tornam a tecnologia de IA imprescindível para as empresas.

Se estiver curioso para saber como aplicar a inteligência artificial ao seu setor, indústria ou caso de uso, temos a lista ideal para você.

Mas antes de mergulharmos de cabeça em seus casos de uso e aplicativos para empresas, vamos entender como a inteligência artificial funciona.

O que é inteligência artificial?

A inteligência artificial é um campo de estudo que imita a inteligência e o raciocínio humanos ao analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e fazer previsões com base em um conjunto predefinido de regras complexas.

Como a IA pode ajudar as empresas?

A IA é excelente para eliminar tarefas rotineiras e administrativas do seu prato, para que você possa se concentrar no trabalho que gera maior valor. Com a IA lidando com análises de dados demoradas, consultas de atendimento ao cliente e otimização do gerenciamento de projetos, seus funcionários ficam livres para pensar de forma mais estratégica e criativa.

O resultado é uma força de trabalho que gasta menos tempo em tarefas repetitivas e mais tempo aplicando os pontos fortes humanos, como imaginação, empatia e solução de problemas. Com o poder da IA, as equipes podem impulsionar a inovação e ajudar a impulsionar os negócios.

Mas isso não é tudo.

A IA também pode processar a lógica para tomar decisões objetivas e imparciais e executar tarefas avançadas em todos os campos - elas analisam o histórico médico de um paciente, usam a análise preditiva para o gerenciamento de fazendas e otimizam campanhas de marketing - mais rapidamente do que os funcionários humanos.

No entanto, analisar o hype em torno da IA e identificar suas aplicações práticas para as equipes de negócios pode parecer complicado. De vendas e marketing a operações e pesquisa e desenvolvimento (P&D), a IA está usando discretamente a automação de processos para transformar a forma como as equipes trabalham.

28 casos de uso de IA para otimizar seus negócios

Vamos preencher a lacuna entre a promessa futurista da inteligência artificial e o impacto no mundo real e descobrir como sua equipe pode usar essa tecnologia para aumentar a eficiência diária no trabalho.

1. IA para marketing

O marketing de massa está morto. Você não pode mais evitar enviar a mesma mensagem para todo mundo e esperar que alguma coisa pegue. O marketing na era da IA tem a ver com precisão personalizada.

Use o assistente de redação com IA do ClickUp para gerar conteúdo de marketing eficaz Assistente de IA do ClickUp é exclusivamente adaptado para trazer os benefícios das mensagens personalizadas para suas campanhas de marketing. Ele oferece às equipes de marketing um conjunto de prompts prontos para uso para simplificar a criação de conteúdo, otimizar campanhas e aprimorar o ROI de marketing. Você pode usá-lo para criar rapidamente postagens de blog atraentes, escrever legendas envolventes para mídias sociais ou gerar linhas de assunto de e-mail persuasivas.

Você também pode usá-lo para economizar tempo na documentação de notas e próximas etapas - ele pode gerar resumos para atualizações de tarefas, tópicos de comentários e notas de reuniões quase instantaneamente.

Além da inteligência artificial, o ClickUp capacita as equipes de marketing com visualizações e modelos personalizáveis que fornecem uma abordagem estruturada para planejar campanhas, organizar conteúdo e gerenciar tarefas. Com apenas alguns cliques, você pode fazer um brainstorming de novas ideias de campanha, delinear personas e mapear jornadas de clientes para reforçar seus esforços de marketing.

Por fim, os relatórios e painéis abrangentes do ClickUp fornecem insights em tempo real sobre o desempenho da campanha, permitindo que você tome decisões informadas e otimize estratégias para gerar resultados tangíveis e economia de custos.

Aqui estão alguns exemplos de como Ferramentas de marketing de IA podem facilitar sua vida.

Casos de uso

Análise preditiva: Prever o comportamento do cliente e tomar decisões informadas sobre estratégias de marketing. Por exemplo, o Walmart usa IA para prever a demanda por produtos, o que o ajuda a otimizar seu estoque e evitar rupturas de estoque, enquanto a Nike usa IA para prever a rotatividade de clientes, o que a ajuda a identificar e reter clientes de alto valor

Prever o comportamento do cliente e tomar decisões informadas sobre estratégias de marketing. Por exemplo, o Walmart usa IA para prever a demanda por produtos, o que o ajuda a otimizar seu estoque e evitar rupturas de estoque, enquanto a Nike usa IA para prever a rotatividade de clientes, o que a ajuda a identificar e reter clientes de alto valor Anúncios personalizados: A Cosabella, uma marca de lingerie, usa IA para criar campanhas publicitárias personalizadas para os clientes. O algoritmo de IA da empresa analisa os dados do cliente, incluindo histórico de compras, histórico de navegação e interações em mídias sociais. Em seguida, o algoritmo gera campanhas publicitárias personalizadas que são adaptadas aos interesses e preferências de cada cliente

A Cosabella, uma marca de lingerie, usa IA para criar campanhas publicitárias personalizadas para os clientes. O algoritmo de IA da empresa analisa os dados do cliente, incluindo histórico de compras, histórico de navegação e interações em mídias sociais. Em seguida, o algoritmo gera campanhas publicitárias personalizadas que são adaptadas aos interesses e preferências de cada cliente Gerenciamento de mídia social: A IA do OwlyWriter da Hootsuite automatiza tarefas de mídia social, como postar atualizações, programar conteúdo e responder a comentários. A IA da Sprinklr ajuda o marketing empresarial analisando dados de mídia social, rastreando menções à marca e identificando oportunidades de influência

A IA do OwlyWriter da Hootsuite automatiza tarefas de mídia social, como postar atualizações, programar conteúdo e responder a comentários. A IA da Sprinklr ajuda o marketing empresarial analisando dados de mídia social, rastreando menções à marca e identificando oportunidades de influência Otimização de campanhas de marketing: O Adobe Sensei usa a inteligência artificial para otimizar automaticamente as campanhas de anúncios de mídia social com base no envolvimento do usuário e nos dados de desempenho. A IA da IBM, chamada Watson, pode identificar e direcionar clientes de alto valor, personalizar mensagens de marketing e otimizar o desempenho da campanha

2. IA para redação

O recurso de processamento de linguagem natural (NLP) da IA a torna excelente para escrever literatura de alta qualidade. Faça o ajuste fino, treine e forneça Ferramentas de redação de IA um conjunto completo de instruções a serem seguidas, e você poderá produzir artigos, blogs, whitepapers e até mesmo romances inteiros e letras de música originais.

Casos de uso

Serviços como o Grammarly empregam IA para detectar erros e sugerir melhorias, tornando a escrita mais eficaz e livre de erros

O assistente de redação Jasper AI gera posts de blog, textos de marketing e até mesmo scripts com base em suas solicitações

Com prompts específicos para cada função, a ferramenta de redação com IA do ClickUp pode gerar conteúdo refinado para atender às suas necessidades. Ela pode escrever estudos de caso de marketing, e-mails de vendas e documentos técnicos, além de criar apresentações de vendas e postagens de blog

Use ferramentas como o Copyleaks paradetectar conteúdo escrito por IA se estiver trabalhando com redatores contratados

3. IA para vendas

A capacidade da IA de analisar grandes quantidades de dados históricos de vendas, identificar padrões e fazer previsões cria novas oportunidades para as equipes de vendas personalizarem sua abordagem, otimizarem seus esforços e fecharem mais negócios.

Personalize seu alcance de vendas com a IA do ClickUp

Casos de uso

O Salesforce Einstein pode analisar grandes volumes de dados de clientes para prever padrões de compra e sugerir as estratégias de vendas mais eficazes

O Gong registra e transcreve chamadas de vendas, usando IA para identificar áreas de melhoria e treinar os representantes para fechar mais negócios

O Drift usa chatbots para qualificar leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, liberando agentes humanos para interações de alto valor

4. IA para atendimento ao cliente Soluções alimentadas por IA melhoram o atendimento ao cliente permitindo que as equipes lidem com mais consultas de forma eficiente, personalizem as interações com os clientes e resolvam problemas de forma proativa. Isso leva a uma maior satisfação e fidelidade do cliente.

Use a IA do ClickUp para automatizar tarefas, personalizar interações e obter insights mais profundos sobre o comportamento do cliente

Casos de uso

O chatbot da Domino's Pizza, Dom, recebe pedidos, rastreia entregas e até entretém os clientes com piadas

A assistente de IA da Hilton Hotels, Connie, responde às perguntas dos hóspedes, recomenda atividades e também agenda compromissos no spa

O cabeleireiro virtual da L'Oreal usa IA para sugerir rotinas personalizadas de cuidados com o cabelo com base em uma selfie

5. IA para o turismo

O futuro do turismo é alimentado por IA. A IA pode guiar suas aventuras de viagem, criar itinerários personalizados e até mesmo oferecer passeios de realidade virtual para transportá-lo a terras distantes.

Casos de uso

O "Assistente de Viagem" com IA da Emirates ajuda os passageiros a navegar em aeroportos, reservar voos e até mesmo gerenciar suas bagagens

A ferramenta de IA da Trip.com, TripGen, sugere pacotes de viagem personalizados e atividades adaptadas aos seus interesses e orçamento

Ferramentas baseadas em IA, como o Hopper, usam algoritmos de aprendizado de máquina para prever preços de voos e recomendar o melhor momento para fazer reservas, ajudando você a economizar dinheiro e evitar estresse

6. IA para entretenimento

Desde a criação de experiências hiperpersonalizadas até a expansão dos limites criativos, a IA aprimora o entretenimento. Os algoritmos de IA fazem a curadoria de playlists de músicas que combinam com seu humor, recomendam filmes que você vai adorar e geram histórias que se adaptam às suas escolhas. A IA permite que você entre em mundos fantásticos, interaja e brinque com personagens em tempo real.

Casos de uso

A Industrial Light & Magic da Lucasfilm usa IA para gerar efeitos especiais, dando vida a criaturas como o bebê Yoda

A Netflix usa um mecanismo de IA que recomenda programas e filmes com base em seu histórico de visualização, proporcionando uma experiência de visualização envolvente

A MuseNet AI compõe músicas em diferentes estilos, desde sinfonias clássicas até sucessos pop modernos, ampliando os limites da expressão criativa

A tecnologia MetaHuman da Epic Games cria personagens virtuais realistas para jogos e filmes, eliminando os limites entre os mundos real e imaginário

7. IA para o setor imobiliário

Imagine passeios virtuais que permitem explorar casas de qualquer lugar, chatbots que respondem a perguntas 24 horas por dia, 7 dias por semana e algoritmos que preveem tendências de mercado com uma precisão impressionante. A inteligência artificial equipa o setor imobiliário com insights, automação e superpoderes para simplificar sua jornada.

Casos de uso

O Zillow's Zestimates usa IA para prever valores de imóveis com precisão impressionante, permitindo que compradores e vendedores tomem decisões informadas

O mecanismo de busca com IA da Redfin filtra as listagens com base em suas necessidades e orçamento, ajudando você a economizar tempo e reduzir a frustração

As ferramentas automatizadas de gerenciamento de propriedades lidam com tarefas como cobrança de aluguel, solicitações de manutenção e triagem de inquilinos, liberando um tempo valioso para os gerentes de propriedades

8. IA para gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos é uma rede complexa de tarefas, prazos e recursos. Mas e se você tivesse um assistente incansável que pudesse analisar dados, prever riscos e otimizar fluxos de trabalho? É aí que entra a IA, revolucionando a forma como planejamos, executamos, tomar decisões e entregar projetos.

Use o ClickUp AI para organizar, planejar e executar seus projetos sem problemas

Casos de uso

O Microsoft Project Cortex usa IA para extrair insights de documentos e dados do projeto, fornecendo recomendações acionáveis e melhorando a colaboração da equipe

O Wrike Analyze usa IA para prever os resultados do projeto, identificar possíveis atrasos e sugerir ações corretivas antes que seja tarde demais

O WorkBoard emprega IA para visualizar o progresso do projeto em tempo real, permitindo que você identifique áreas que precisam de atenção e tome decisões baseadas em dados rapidamente

O Monday.com integra recursos baseados em IA, como relatórios de progresso automatizados e análise de sentimentos, para manter as equipes informadas e no caminho certo o tempo todo

9. IA para desenvolvimento de software

A IA automatiza tarefas como geração de código, revisões de código, comentários e correção de bugs. Ela também fornece assistência ao design. Os desenvolvedores agora podem se concentrar em vincular seu código ao panorama geral, enquanto seus parceiros de IA lidam com as tarefas rotineiras.

Casos de uso

O GitHub Copilot é um assistente de IA que sugere código com base em seu contexto atual, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores

O DeepCode é uma ferramenta de revisão de código com tecnologia de IA que identifica possíveis vulnerabilidades de segurança e erros de codificação, melhorando a qualidade do código

O IntelliJ IDEA usa IA para sugerir nomes de variáveis, refatorar código e até mesmo identificar possíveis bugs, aumentando significativamente a produtividade do desenvolvedor

10. IA para IA

O desenvolvimento de inteligência artificial requer conhecimento especializado, planejamento meticuloso e muita tentativa e erro. Mas a própria IA pode fornecer uma ajuda valiosa nesse processo. Ela pode montar peças de quebra-cabeça, sugerir novas peças, identificar as peças que faltam e melhorar o design. A IA é a ferramenta definitiva para criar uma IA mais poderosa.

Casos de uso

Plataformas de AutoML, como o Google AutoML e o Amazon SageMaker, automatizam todo o pipeline de aprendizado de máquina, desde a preparação dos dados até a seleção e a implementação do modelo

O OpenAI Gym oferece um ambiente simulado para treinar e testar algoritmos de aprendizagem por reforço, acelerando a pesquisa e o desenvolvimento

Ferramentas de IA explicável (XAI), como LIME e SHAP, ajudam os desenvolvedores a entender como os modelos de IA tomam decisões, permitindo que eles identifiquem e resolvam possíveis vieses e erros

Modelos de IA geradores, como o Stable Diffusion e o Dall-E 3, criam imagens e textos realistas, fornecendo dados de treinamento valiosos para outros modelos de IA

11. IA para recursos humanos Ferramentas com tecnologia de IA para recursos humanos automatizam tarefas tediosas, simplificam processos e injetam valiosos insights orientados por dados em cada estágio do ciclo de vida do funcionário. Os profissionais de RH podem se livrar dos encargos administrativos e se concentrar na criação de uma força de trabalho vibrante, engajada e de alto desempenho.

Simplifique os processos de RH, otimize a aquisição de talentos e melhore o envolvimento dos funcionários com o ClickUp AI

Casos de uso

O Workday usa IA para automatizar tarefas como folha de pagamento, administração de benefícios e avaliações de desempenho, liberando os profissionais de RH para se concentrarem em iniciativas estratégicas

O LinkedIn Talent Insights usa IA para analisar dados do LinkedIn, fornecendo às empresas insights sobre sua força de trabalho e candidatos em potencial e ajudando-as a tomar melhores decisões de contratação

O Eightfold AI combina com eficiência os candidatos com as vagas de emprego, reduzindo o tempo de contratação e melhorando a qualidade da contratação

12. IA para equipes jurídicas e de direito

A IA facilita a pesquisa e a revisão de documentos. Os advogados podem usá-la para prever os resultados dos casos e otimizar as estratégias jurídicas. Isso permite que as equipes jurídicas trabalhem de forma mais inteligente e rápida para oferecer melhores resultados aos clientes com Ferramentas jurídicas baseadas em IA .

Casos de uso

A Luminance usa o aprendizado de máquina para analisar contratos, extrair informações importantes e identificar riscos potenciais, reduzindo significativamente o tempo de revisão e as taxas legais

A Kira Systems é excelente em e-discovery, ajudando as equipes jurídicas a examinar grandes volumes de dados eletrônicos para encontrar documentos relevantes de forma rápida e eficiente

A Lex Machina analisa vastos repositórios de jurisprudência e pareceres jurídicos, fornecendo aos advogados recomendações e percepções personalizadas

13. IA para segurança cibernética

A inteligência artificial surgiu como uma arma poderosa no campo da segurança cibernética. Ela analisa dados, detecta ameaças e responde a problemas de segurança de dados em tempo real, mantendo seus ativos digitais seguros.

Casos de uso

O Darktrace usa a detecção de anomalias para identificar e neutralizar ataques cibernéticos em tempo real, protegendo as organizações até mesmo das ameaças mais sofisticadas

O Cortex XDR da Palo Alto Networks analisa os dados coletados de toda a sua infraestrutura de segurança, fornecendo uma visão unificada das possíveis ameaças e permitindo que você responda de forma rápida e eficaz

14. IA para educação

A IA teve um impacto positivo na educação, substituindo currículos rígidos e testes padronizados. Ela agora oferece experiências de aprendizado personalizadas e envolventes que atendem às necessidades individuais.

Casos de uso

Aprendizagem DreamBoxusa uma ferramenta de IA para estudantes para avaliar seus pontos fortes e fracos e gera caminhos de aprendizagem personalizados para preencher as lacunas de conhecimento

O Kahoot! usa IA para criar questionários e avaliações envolventes, tornando o aprendizado interativo e estimulante para alunos de todas as idades

O Minecraft Education Edition cria simulações imersivas e tarefas interativas, envolvendo os alunos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (disciplinas STEM) e na resolução de problemas usando ferramentas com tecnologia de IA

O Duolingo usa IA para personalizar as lições com base no progresso e nas metas do aluno, tornando o aprendizado de idiomas divertido e eficaz

15. IA para governo e administração pública

A IA no setor público simplifica os processos, aumenta a transparência e oferece serviços públicos personalizados. Ela antecipa necessidades, resolve problemas complexos rapidamente e garante serviços governamentais eficientes para a população.

Casos de uso

A força policial de Dubai, movida a IA, usa drones equipados com IA para analisar padrões de tráfego e prever pontos críticos de crime, aumentando a segurança pública

O sistema 311 Helpline da cidade de Nova York usa processamento de linguagem natural para entender as consultas dos cidadãos e encaminhá-las para os recursos apropriados, melhorando os tempos de resposta e a prestação de serviços

16. IA para construção

Com a IA como sua parceira, você pode transformar todas as etapas do processo de construção. A IA pode analisar projetos, otimizar o uso de materiais e prever riscos. Drones e robôs equipados com visão computacional auxiliam no levantamento, na inspeção e nas tarefas físicas para aumentar a segurança e a eficiência.

Casos de uso

O Autodesk BIM 360 usa IA para gerenciar projetos de construção desde o planejamento até a execução, facilitando a comunicação, a colaboração e a análise de dados

O SiteAware usa drones e sensores para monitorar canteiros de obras em tempo real, melhorando a segurança, acompanhando o progresso e identificando possíveis riscos

O BuildingConnected conecta empresas de construção com soluções de IA, incluindo equipamentos robóticos e software de otimização de materiais

17. IA para bancos e finanças Ferramentas de contabilidade e finanças com IA personalizam a consultoria financeira, simplificam as transações, detectam fraudes e ajudam você a tomar decisões de investimento mais inteligentes. Há chatbots de IA para fornecer atendimento ao cliente e consultores robóticos para gerenciamento de patrimônio.

Casos de uso

O Intuit Mint usa IA para categorizar seus gastos, acompanhar orçamentos e oferecer insights financeiros personalizados, ajudando você a assumir o controle de suas finanças

Upstart é uma plataforma de empréstimos com IA que usa pontos de dados alternativos para avaliar a capacidade de crédito, expandindo o acesso ao financiamento para comunidades carentes

A Jumio é uma plataforma de verificação de identidade com tecnologia de IA que usa reconhecimento facial e outras tecnologias biométricas para detecção de fraudes e transações on-line seguras

18. IA para o meio ambiente

A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa para lidar com as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e otimizar o gerenciamento de recursos. Ela desempenha um papel vital na criação de um futuro sustentável e resiliente para a humanidade e o planeta.

Casos de uso

A plataforma de IA da OceanMind analisa imagens de satélite e dados oceânicos para rastrear a pesca ilegal e proteger os ecossistemas marinhos

O World Wildlife Fund usa ferramentas com tecnologia de IA para estudar padrões de movimento de animais e uso de habitat, informando estratégias de conservação para espécies ameaçadas de extinção

A Xyonix usa IA para identificar e otimizar locais de armazenamento de dióxido de carbono no subsolo para mitigar o impacto das mudanças climáticas

19. IA para organizações sem fins lucrativos

A IA aumenta a eficiência, melhora o alcance e maximiza o impacto de boas causas. As plataformas de correspondência de voluntários com tecnologia de IA conectam os voluntários às oportunidades certas com base em suas habilidades e interesses, aumentando significativamente o envolvimento e a satisfação dos voluntários.

Casos de uso

Kindful é uma plataforma de captação de recursos com IA que usa aprendizado de máquina para personalizar as experiências dos doadores e otimizar as campanhas de captação de recursos, aumentando as doações e a retenção de doadores

Charity Navigator é uma plataforma com tecnologia de IA que analisa dados financeiros e práticas de governança de organizações sem fins lucrativos, ajudando os doadores a tomar decisões informadas

20. IA para têxteis e vestuário

Use a IA para gerar designs de roupas inovadores e personalizados com base em tendências, preferências do cliente e medidas corporais, reduzindo o desperdício por meio da otimização da cadeia de suprimentos.

Casos de uso

A Zeekit usa o escaneamento corporal 3D e o aprendizado profundo para criar avatares personalizados para experimentação virtual e ajuste personalizado de roupas, economizando tempo e recursos

A Unspun cria jeans personalizados com o melhor caimento para você, sob demanda, a partir de escaneamentos 3D do seu corpo feitos com um smartphone, com o objetivo de zerar o estoque e o desperdício de moda

A Textile Exchange é uma organização sem fins lucrativos que usa IA para rastrear e analisar o impacto ambiental dos têxteis, ajudando as marcas a fazer escolhas sustentáveis

21. IA para transporte

As ferramentas de IA otimizam o fluxo de tráfego, ajudam no planejamento de rotas, aumentam a segurança e transformam nossas viagens terrestres, aéreas e marítimas.

Casos de uso

O Tesla Autopilot é um sistema avançado de assistência ao motorista que usa IA para dirigir, acelerar e frear, tornando a direção mais segura e confortável

A Waymo é uma empresa pioneira em carros autônomos que usa IA para navegar pelas ruas e rodovias da cidade, oferecendo serviços de carona autônoma em locais selecionados

A Siemens Mobility é uma fornecedora de transporte que usa IA para prever as necessidades de manutenção de trens e ônibus, garantindo a segurança e evitando quebras

22. IA para a área da saúde

A inteligência artificial é um benefício para o setor de saúde. Ela fornece diagnósticos mais precisos, reforça a descoberta de medicamentos e otimiza os tratamentos. Ela também pode monitorar a saúde do paciente e prever os resultados.

Casos de uso

O AlphaFold da DeepMind prevê com precisão as estruturas das proteínas, revolucionando o desenvolvimento de medicamentos e a medicina personalizada

A BlueDot rastreia surtos de doenças infecciosas em tempo real, ajudando os sistemas de saúde a se prepararem e responderem a possíveis epidemias

Babylon Health usa assistentes virtuais e chatbots para fornecer aos pacientes orientação, pré-diagnóstico e suporte de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana

23. IA para agricultura

As soluções baseadas em IA otimizam o rendimento das colheitas, monitoram a saúde do solo, detectam pragas e automatizam as tarefas agrícolas. Essa tecnologia capacita os agricultores a cultivar um futuro mais eficiente, produtivo e sustentável.

Casos de uso

A Plantix analisa fotos de plantações para diagnosticar doenças e pragas, permitindo que os agricultores tomem medidas imediatas para proteger seus rendimentos

O HarvestAI usa imagens aéreas e algoritmos de aprendizado de máquina para monitorar a saúde das plantações e prever a produtividade, fornecendo insights valiosos para decisões de gerenciamento de fazendas

O Terramera usa IA para analisar dados do solo e recomendar planos personalizados de fertilizantes e nutrientes, otimizando o crescimento das culturas e minimizando o impacto ambiental

24. IA para manufatura

As ferramentas de IA otimizam as linhas de produção e preveem falhas nas máquinas para melhorar o controle de qualidade e automatizar tarefas. Com a IA, você pode construir um chão de fábrica mais brilhante, mais eficiente e mais produtivo, forjando uma nova era de excelência em manufatura.

Casos de uso

O Siemens MindSphere é uma plataforma de IA que conecta e analisa dados de equipamentos de fábrica, otimizando as operações e permitindo a manutenção preditiva

O GE Predix é uma plataforma de IA industrial que usa dados de sensores e máquinas para prever falhas de equipamentos e otimizar as programações de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e os custos

25. IA para mineração

Com drones orientados por IA, você pode escanear paisagens com precisão e mapear depósitos minerais. Modelos preditivos podem analisar dados sísmicos e registros históricos para identificar os melhores locais de mineração, economizando recursos. Caminhões autônomos operam incansavelmente em túneis de minas intrincados, melhorando a eficiência e a produtividade.

Casos de uso

Os caminhões de transporte autônomos da Komatsu navegam pelas minas de forma independente, maximizando a eficiência e minimizando o erro humano

A Descartes Labs analisa imagens de satélite e dados geológicos com IA para identificar possíveis depósitos minerais, melhorando os esforços de exploração

O MineSense usa IA e robótica para automatizar tarefas de mineração subterrânea, aumentando a produtividade e reduzindo o risco para os trabalhadores

26. IA para pesca

Otimize as rotas de pesca, preveja o tamanho das capturas, combata a pesca ilegal e proteja a vida marinha usando IA. Deixe a IA ajudá-lo a colher os benefícios da lucratividade e da sustentabilidade na pesca.

Casos de uso

O Marine Stewardship Council é uma organização sem fins lucrativos que usa IA para rastrear embarcações de pesca e garantir que elas cumpram os padrões de pesca sustentável, protegendo os ecossistemas marinhos

O projeto Fully Documented Fisheries (FDF) identifica espécies de peixes em tempo real, evitando a captura acessória e promovendo práticas de pesca sustentáveis

27. IA para o setor aeroespacial

Ao aproveitar a IA, o setor aeroespacial pode aumentar a segurança e a confiabilidade dos voos, reduzir os custos de manutenção, otimizar a eficiência do combustível das aeronaves, automatizar tarefas repetitivas e liberar recursos humanos para a inovação.

Casos de uso

O helicóptero Ingenuity da NASA, movido a IA, voou com sucesso em Marte, demonstrando o potencial da IA para a exploração autônoma em ambientes desafiadores

O sistema Deep Space Anomaly Detection da NASA monitora os dados da espaçonave em busca de anomalias para proteger as sondas e garantir o sucesso da missão em distâncias interestelares

O Airbus Skywise coleta e analisa dados de aeronaves para ajudar as companhias aéreas a melhorar a manutenção e as operações

28. IA para energia (geração e distribuição)

A IA também é útil na rede de energia, tornando-a mais ecológica e mais resiliente às necessidades de energia em constante mudança.

Casos de uso

A GridBeyond usa IA para gerenciar recursos de energia distribuída, como painéis solares e baterias, possibilitando uma rede mais flexível e resiliente

A Sentient Energy analisa dados de medidores inteligentes para detectar anomalias e possíveis interrupções, permitindo que as concessionárias respondam proativamente e garantindo o fornecimento ininterrupto de energia

O DeepMind for Google Energy prevê com precisão a demanda de energia, ajudando o Google e outras empresas de serviços públicos a otimizar a geração de energia e reduzir as emissões de carbono

Embora a IA tenha aplicações de longo alcance e que podem alterar a vida de todos os setores e indústrias, algumas de suas aplicações também melhoram nossa vida cotidiana da maneira mais simples, porém mais impactante.

ClickUp AI: o melhor aprimorador de produtividade

Alguma vez você já desejou ter o superpoder de concluir todas as suas tarefas bem antes dos prazos? Nós também já.

As equipes empresariais buscam constantemente ferramentas para simplificar os processos e melhorar o desempenho geral.

Entre IA do ClickUp . É um poderoso assistente de IA integrado à plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp e é a solução ideal para aumentar a produtividade durante todo o seu dia de trabalho.

Aqui está um vislumbre de como o ClickUp AI pode lhe dar os superpoderes que você deseja.

Obtenha assistência de redação adaptada à sua função

Não importa se você é um vendedor trabalhando no argumento de venda perfeito ou um gerente de produto trabalhando em um plano de lançamento, obtenha a assistência de redação de que precisa com o ClickUp AI. Ele entende o contexto de diferentes funções e projetos organizacionais, fornecendo ideias e sugestões personalizadas para sua redação.

Trabalhe em conjunto sem problemas

Deixe o ClickUp melhorar a colaboração com seus recursos de IA. Ele oferece recursos de escrita generativa para redigir e-mails, resumir documentos e sugerir frases e gramática melhores. Você também pode criar itens de ação com base no contexto de suas tarefas e usar a ferramenta para fazer brainstorming com sua equipe.

Forneça comunicações personalizadas com a IA do ClickUp para criar relacionamentos duradouros com os clientes

Quebre as barreiras de comunicação

O ClickUp AI torna a colaboração multifuncional e intercultural mais eficaz. Use-o para traduzir mensagens em mais de 10 idiomas em tempo real. Além disso, ele detecta declarações pouco claras ou ambíguas e recebe sugestões para melhorar a clareza.

Elimine as barreiras do idioma com o ClickUp AI

Automatize suas tarefas repetitivas com o ClickUp e libere o tempo de sua equipe para se concentrar em iniciativas mais estratégicas. Desde a geração de notas de reunião até o resumo de relatórios, o ClickUp AI simplifica seu fluxo de trabalho, melhorando a eficiência e a produtividade.

Automatize tarefas repetitivas usando a IA do ClickUp

Traga a IA mais inteligente para sua equipe com o ClickUp

Embora os aplicativos e as ferramentas de IA sejam um benefício para a produtividade em todos os lugares, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer para realizar mais tarefas é... usar menos aplicativos. Em vez disso, você pode investir em um único aplicativo criado para uma finalidade específica, como o ClickUp.

O ClickUp AI não é um assistente de IA comum. Ele se adapta à sua função, com prompts baseados em pesquisas integrados diretamente na plataforma.

Ele pode ajudá-lo a minimizar a sobrecarga e a fadiga de IA, centralizando todo o seu trabalho em uma única plataforma. Se ainda precisar de mais soluções, você pode usar nossa lista atualizada de Software de IA para encontrar rapidamente as ferramentas certas.

P.S. O ClickUp AI está em constante evolução, impulsionado pela dedicação em tornar as equipes mais inteligentes, mais rápidas e mais robustas. Experimente o ClickUp agora.