10 melhores ferramentas de alcance de e-mail em 2024 (avaliações e preços)

Os e-mails estão em toda parte!

A caixa de entrada de e-mail comum é inundada por e-mails todos os dias. Mas sabe o que é surpreendente? Apenas cerca de 23.9% dos e-mails de vendas são abertos.

É por isso que a conexão com clientes potenciais, leads e influenciadores é um desafio compartilhado no mundo dos negócios. Equipes de vendas, profissionais de marketing e proprietários de empresas lutam para criar conexões significativas por meio da divulgação.

Mesmo que você tenha um produto ou serviço extraordinário, não é fácil atingir seu público-alvo. Como a taxa média de abertura de e-mails está diminuindo constantemente, você precisa de um software avançado de alcance de e-mails para criar mensagens personalizadas e direcionadas.

Analisamos o ruído e revelamos o melhor software de alcance de e-mail que ajuda você a criar conexões e relacionamentos sólidos com seu público-alvo - um e-mail de cada vez.

O que você deve procurar nas ferramentas de alcance de e-mail?

Embora as ferramentas de alcance de e-mail tenham vários recursos para aprimorar suas campanhas de e-mail, é fundamental escolher a ferramenta que atenda às suas necessidades comerciais e aos objetivos de comunicação para que o alcance seja bem-sucedido.

Considere estes recursos ao escolher sua ferramenta de alcance de e-mail:

Interface fácil de usar: Procure uma ferramenta de divulgação por e-mail que permita navegar facilmente pelos recursos, configurar campanhas de e-mail e analisar os resultados sem uma curva de aprendizado acentuada

Procure uma ferramenta de divulgação por e-mail que permita navegar facilmente pelos recursos, configurar campanhas de e-mail e analisar os resultados sem uma curva de aprendizado acentuada Automação e agendamento: Mantenha-se organizado com os recursos de automação, pois eles o ajudam aeconomizar tempo e permite que você agende e-mails, acompanhamentos e tarefas de divulgação

Mantenha-se organizado com os recursos de automação, pois eles o ajudam aeconomizar tempo e permite que você agende e-mails, acompanhamentos e tarefas de divulgação Testes A/B: Otimize o desempenho do e-mail, pois esse recurso permite que você experimente diferentes elementos, como linhas de assunto e conteúdo, para determinar o que repercute melhor no seu público

Otimize o desempenho do e-mail, pois esse recurso permite que você experimente diferentes elementos, como linhas de assunto e conteúdo, para determinar o que repercute melhor no seu público Modelos de e-mail: Escolha uma ferramenta que ofereça suporte e modelos personalizáveis para criar e-mails com aparência profissional rapidamente e, ao mesmo tempo, garantir que sua mensagem permaneça dentro da marca

Escolha uma ferramenta que ofereça suporte e modelos personalizáveis para criar e-mails com aparência profissional rapidamente e, ao mesmo tempo, garantir que sua mensagem permaneça dentro da marca Análise: Acompanhe e analise suas campanhas com insights valiosos, como taxas de abertura e outras métricas, para tomar decisões baseadas em dados e aprimorar suas campanhas de divulgação

Os 10 melhores softwares e ferramentas de divulgação para usar em 2024

Para ajudá-lo a tornar suas campanhas de divulgação por e-mail bem-sucedidas, apresentamos as 10 melhores ferramentas de divulgação por e-mail criadas para otimizar seus esforços de comunicação.

Vamos nos aprofundar nessas soluções.

1. ClickUp - Melhor para gerenciar a divulgação

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp e crie tarefas a partir de e-mails, configure automações, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade criada para ajudar equipes e indivíduos a gerenciar tarefas, projetos e colaboração em um espaço de trabalho unificado.

Se você já usa um software de CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) para lidar com clientes potenciais, contatos e clientes, eis a questão: o CRM de hoje não é apenas um gerenciador comum; é um banco de dados versátil carregado com todos os recursos essenciais!

Pense em um software inteligente modelos , mágica de rastreamento automático e relatórios robustos - é hora de dar adeus à era das planilhas enfadonhas e das intermináveis linhas de e-mail. Software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM vai além com campos personalizáveis e uma hierarquia flexível, permitindo que você combine CRM e gerenciamento de projetos em uma plataforma unificada.

Aproveite Modelo de CRM simples do ClickUp para organizar os dados do cliente, gerenciar comunicação com prospects e automatizar tarefas. Integre o ClickUp ao LinkedIn Sales Navigator usando ferramentas como o Zapier para criar suas listas de e-mail por meio da prospecção e exportação de contatos do LinkedIn.

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo Simple CRM do ClickUp

Com Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp crie projetos ilimitados para acompanhar a produtividade da equipe, envie e receba mensagens de e-mail diretamente do ClickUp Tasks sem alterar as guias e configure Automações do ClickUp para campanhas de e-mail recorrentes.

Elas o ajudam a economizar tempo, manter as comunicações organizadas e a transparência nas conversas.

Envie e-mails sem alterar as guias.

Vamos ver quais outros recursos importantes do ClickUp o tornam uma ferramenta sólida de divulgação de e-mail.

Melhores recursos do ClickUp:

Visualização do ciclo de vendas: Acelerarcrescimento do cliente visualizando e gerenciando suas vendas com mais de 10 visualizações flexíveis de CRM

Acelerarcrescimento do cliente visualizando e gerenciando suas vendas com mais de 10 visualizações flexíveis de CRM Insights orientados por dados: Analise os dados para obter insights sobre o cliente usando mais de 50 widgets de painel para monitorar o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho do negócio

Analise os dados para obter insights sobre o cliente usando mais de 50 widgets de painel para monitorar o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho do negócio Sistema de contato por e-mail: Centralize o contato com o cliente integrando e-mails com o ClickUp, facilitando a comunicação e a colaboração

Centralize o contato com o cliente integrando e-mails com o ClickUp, facilitando a comunicação e a colaboração Integrações significativas: Integre-se ao Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP para um fluxo de trabalho tranquilo

Integre-se ao Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP para um fluxo de trabalho tranquilo Automação: Utilize mais de 50 automações para criar um fluxo de trabalho personalizávelTarefas do ClickUp para aprimorar os esforços de divulgação

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp

IA geradora poderosa: Escreva conteúdo atraente com a IA do ClickUp e comunique-se com seus clientes potenciais com consistência e clareza

Limitações do ClickUp:

Novos usuários podem precisar de tempo para explorar todos os recursos

Preços do ClickUp:

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário

US$ 7 por mês por usuário Business: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Empresa: Preço personalizado

Preço personalizado O ClickUp AI também está disponível em planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Outreach.io - Melhor para automação de engajamento de vendas

via Divulgação.io O Outreach.io é uma das melhores ferramentas de divulgação projetadas para simplificar e otimizar os processos de divulgação de vendas. Ela oferece soluções para representantes de vendas, proprietários de empresas, geradores de leads, blogueiros e gerentes de influenciadores.

Identifique clientes potenciais, crie clientes potenciais envolventes e livre-se de tarefas repetitivas, tudo com o poder da IA.

Melhores recursos do Outreach.io:

Acompanhamento inteligente: Permita o envolvimento direcionado com o cliente com o assistente sempre ativo apoiado por IA e ML para obter atualizações em tempo real sobre seus clientes, mesmo quando eles não estiverem disponíveis

Permita o envolvimento direcionado com o cliente com o assistente sempre ativo apoiado por IA e ML para obter atualizações em tempo real sobre seus clientes, mesmo quando eles não estiverem disponíveis Barra lateral global do Outreach: Acesse todas as suas tarefas essenciais diárias, desde responder ao feedback do cliente até agendar reuniões, com a ajuda de um hub central - a barra lateral global do Outreach

Acesse todas as suas tarefas essenciais diárias, desde responder ao feedback do cliente até agendar reuniões, com a ajuda de um hub central - a barra lateral global do Outreach Integração extensiva: Obtenha uma sincronização bidirecional confiável com a integração do Salesforce, além de mais de 90 integrações com outras plataformas de CRM

Limitações do Outreach.io

A edição em massa pode ser desajeitada, pois exige que as sequências sejam editadas uma a uma

O preço está no limite superior das ferramentas desta lista

Preços do Outreach.io:

Preço personalizado

Classificações e resenhas do Outreach.io:

G2: 4,3/5 (mais de 3.550 avaliações)

4,3/5 (mais de 3.550 avaliações) Capterra: 4,4/5 (290+ avaliações)

3. Mailshake - Melhor para gerenciamento de leads

via Mailshake O Mailshake é uma ferramenta de alcance de e-mail que facilita campanhas de e-mail personalizadas, acompanhamentos e rastreamento para aprimorar a comunicação e o desenvolvimento de relacionamentos com seus clientes em potencial.

Entre em contato com clientes em potencial simultaneamente por meio de campanhas e acompanhamentos automatizados com os recursos de automação do Mailshake.

Melhores recursos do Mailshake:

Análise de campanha: Mantenha-se informado sobre o andamento de sua campanha com análises como taxas de abertura, cliques e respostas para cada e-mail. Os drivers de leads do Mailshake ajudam a identificar leads valiosos, e os testes A/B melhoram o desempenho ao longo do tempo

Mantenha-se informado sobre o andamento de sua campanha com análises como taxas de abertura, cliques e respostas para cada e-mail. Os drivers de leads do Mailshake ajudam a identificar leads valiosos, e os testes A/B melhoram o desempenho ao longo do tempo Integração com o sistema de CRM: Envie automaticamente dados de leads para o seu sistema de CRMSistema de CRM por meio de integrações de terceiros com plataformas como Hubspot, Pipedrive e Salesforce. Aprimore as interações com os clientes estruturandogerenciamento de e-mail eautomação de processos repetitivos *List Cleaning: Aumente a capacidade de entrega com as ferramentas de limpeza de listas, que removem com eficiência endereços de e-mail falsos ou inativos

Limitações do Mailshake:

Opções limitadas de personalização de e-mails

Suporte deficiente ao atendimento ao cliente

Preços do Mailshake:

Alcance de e-mail para profissionais de marketing e fundadores: US$ 58 por mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 58 por mês por usuário (cobrado anualmente) Engajamento de vendas para a equipe de vendas: US$ 83 por mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Mailshake:

G2: 4,7/5 (mais de 240 avaliações)

4,7/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4. Salesblink - O melhor para agendamento de e-mails

via Link de vendas O Salesblink é um ferramenta de automação de vendas que combina alcance orientado por IA, aprimoramento da capacidade de entrega de e-mails, agendamentos de reuniões e recursos educacionais para ajudar toda a sua equipe de vendas a atingir suas metas com mais eficiência.

Essa ferramenta de alcance funciona como uma plataforma completa de alcance frio.

Melhores recursos do Salesblink:

iA de vendas do BlinkGPT: E-mails de criação e crie sequências personalizadas com a ajuda do BlinkGPT. Realize essas atividades em poucos segundos com seus recursos de IA

E-mails de criação e crie sequências personalizadas com a ajuda do BlinkGPT. Realize essas atividades em poucos segundos com seus recursos de IA Aquecimento de e-mail: Melhore sua reputação de e-mail e domínio sem esforço, garantindo que suas mensagens sempre cheguem onde são importantes, pois ele move automaticamente qualquer mensagem que possa chegar à pasta de spam para a pasta da caixa de entrada

Melhore sua reputação de e-mail e domínio sem esforço, garantindo que suas mensagens sempre cheguem onde são importantes, pois ele move automaticamente qualquer mensagem que possa chegar à pasta de spam para a pasta da caixa de entrada Agendador de reuniões: Dê aos seus clientes potenciais a liberdade de marcar reuniões conforme a conveniência deles com o BlinkGPT. Nunca perca uma reunião, seja ela on-line ou física, com lembretes úteis para você e seu cliente

Limitações do Salesblink:

A pesquisa de empresas B2B carece de filtros para subnichos que podem limitar a precisão na segmentação de setores específicos

A interface do usuário pode ser um pouco ultrapassada

Preços do Salesblink:

Growth: US$ 25 por mês (cobrado anualmente) - 6.000 e-mails por mês

US$ 25 por mês (cobrado anualmente) - 6.000 e-mails por mês Escala: US$ 79 por mês (cobrado anualmente) - 100.000 e-mails por mês

US$ 79 por mês (cobrado anualmente) - 100.000 e-mails por mês Business: $149 por mês (cobrado anualmente) - 200.000 e-mails por mês

Classificações e resenhas do Salesblink:

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

5. Salesloft - Melhor para engajamento de vendas por meio de IA

via Carrinho de vendas O Salesloft é a sua opção para esforços de alcance de vendas - uma potência que integra perfeitamente a prospecção, a análise profunda e as cadências. É uma ferramenta que facilita a transição entre tarefas para líderes e representantes de vendas.

Melhores recursos do Salesloft:

Gerenciamento de cadência de vendas: Crie e gerencie cadências de vendas, que são sequências estruturadas projetadas para envolver os clientes potenciais e movê-los pelo funil de vendas

Crie e gerencie cadências de vendas, que são sequências estruturadas projetadas para envolver os clientes potenciais e movê-los pelo funil de vendas Gerenciamento de pipeline: Transforme seus dados de CRM em ações, crie um pipeline confiável agindo com base no envolvimento em tempo real e mantenha-se atualizado com a progressão do negócio com a ajuda da sincronização automática de CRM

Transforme seus dados de CRM em ações, crie um pipeline confiável agindo com base no envolvimento em tempo real e mantenha-se atualizado com a progressão do negócio com a ajuda da sincronização automática de CRM Previsibilidade: Promova as vendas adicionando previsibilidade ao seu processo de vendas usando estruturas de qualificação como MEDDICC ou ICED. Use esses insights para promover seus esforços de geração e conversão de leads

Limitações do Salesloft:

Problemas de integração com o Hubspot podem levar a interrupções constantes e criação duplicada

Atrasos no registro e na gravação de chamadas podem causar inconvenientes

Preços do Salesloft:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Salesloft:

G2: 4,5/5 (3800+ avaliações)

4,5/5 (3800+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

6. Reply - Melhor para acompanhamentos automatizados

via Resposta Reply é o seu aliado com tecnologia de IA para o engajamento de vendas, revolucionando a forma como você cria oportunidades de negócios escaláveis.

O Reply garante uma comunicação aprimorada e o fechamento eficiente de negócios, automatizando e simplificando vários aspectos do processo de vendas processo de vendas .

Melhores recursos de resposta:

Alcance de vendas multicanal: Combine e personalize mensagens de e-mail, telefone, SMS e LinkedIn sem esforço em uma única campanha de alcance de e-mail para uma comunicação eficaz

Combine e personalize mensagens de e-mail, telefone, SMS e LinkedIn sem esforço em uma única campanha de alcance de e-mail para uma comunicação eficaz Ferramenta de e-mail Jason AI: Simplifique a criação de e-mails iniciais atraentes com o Jason AI, uma ferramenta automatizada com tecnologia ChatGPTferramenta de redação. Acesse mais de 40 modelos de e-mail predefinidos para abordar seus clientes potenciais sem esforço

Simplifique a criação de e-mails iniciais atraentes com o Jason AI, uma ferramenta automatizada com tecnologia ChatGPTferramenta de redação. Acesse mais de 40 modelos de e-mail predefinidos para abordar seus clientes potenciais sem esforço Banco de dados extenso: Acesse um banco de dados de contatos e empresas B2B com opções avançadas de filtragem que garantem que suas mensagens cheguem à pessoa certa, permitindo que você crie uma lista de clientes potenciais direcionada

Limitações de resposta:

A interface de usuário inferior pode afetar a velocidade de navegação e o fluxo de trabalho

Notificações inadequadas na caixa de entrada podem resultar em atraso nas respostas

Falhas na extensão do Chrome durante a verificação de e-mails

Preço de resposta:

Plano gratuito: 20 créditos de dados por mês

20 créditos de dados por mês Plano inicial : uS$ 60 por mês (1 caixa postal)

: uS$ 60 por mês (1 caixa postal) Profissional: US$ 90 por mês (2 caixas de correio)

US$ 90 por mês (2 caixas de correio) Preço personalizado (4 caixas de correio)

Repasse de classificações e avaliações:

G2: 4,6/5 (mais de 1170 avaliações)

4,6/5 (mais de 1170 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

7. Smartreach - Melhor para personalização de e-mail

via Alcance inteligente O Smartreach é uma ferramenta de alcance de e-mail projetada para usuários individuais e pequenas empresas, oferecendo facilidade de uso e preço acessível. O aplicativo otimiza seu sistema de e-mail frio.

Use os recursos de gerenciamento de clientes potenciais para lidar e converter melhor seus leads - não é necessário se preocupar com falhas de comunicação ou com a duplicação de tarefas. Trabalhe em conjunto com suas equipes para lidar com todas as tarefas que surgirem.

Melhores recursos do Smartreach:

Gerenciamento de prospectos: Obtenha insights valiosos sobre a interação com os prospectos por meio do feed diário de prospectos. Colunas personalizadas e categorias de clientes potenciais são usadas para carregar informações detalhadas, permitindo conversas personalizadas no CRM de pré-vendas. Crie e-mails personalizados que tenham uma chance muito maior (50%) de serem abertos

Obtenha insights valiosos sobre a interação com os prospectos por meio do feed diário de prospectos. Colunas personalizadas e categorias de clientes potenciais são usadas para carregar informações detalhadas, permitindo conversas personalizadas no CRM de pré-vendas. Crie e-mails personalizados que tenham uma chance muito maior (50%) de serem abertos Colaboração da equipe: Acompanhe as respostas da campanha, defina lembretes e colabore perfeitamente com sua equipe de vendas com os recursos da caixa de entrada compartilhada. Além de monitorar o progresso da sua equipe, ele também facilita o compartilhamento rápido de listas de clientes potenciais

Acompanhe as respostas da campanha, defina lembretes e colabore perfeitamente com sua equipe de vendas com os recursos da caixa de entrada compartilhada. Além de monitorar o progresso da sua equipe, ele também facilita o compartilhamento rápido de listas de clientes potenciais E-mails frios: Otimize o alcance de seus e-mails combinandoautomação e personalização em várias escalas. Transforme-o com e-mails frios automatizados. Pause os acompanhamentos após as respostas, personalize dinamicamente com tags ilimitadas e defina limites específicos de domínio

Limitações do Smartreach:

As campanhas podem ser pausadas devido a uma alta taxa de rejeição, mesmo ao explorar uma nova lista de clientes potenciais

Opções limitadas disponíveis para gerar relatórios detalhados para campanhas de alcance individuais

Preços do Smartreach:

**Alcance por e-mail: US$ 29 por mês por usuário, cobrado mensalmente

Engajamento de vendas: US$ 49 por mês por usuário, cobrado mensalmente

US$ 49 por mês por usuário, cobrado mensalmente Agência: Preço personalizado

Preço personalizado Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Smartreach:

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (20+ avaliações)

8. Snov - Melhor para alcance multicanal

via Snov O Snov é uma das ferramentas abrangentes de alcance de vendas e uma plataforma de CRM projetada para ajudá-lo a aumentar e envolver os leads de forma eficaz.

Simplifique todo o processo de alcance de e-mail com seu conjunto diversificado de ferramentas de alcance, como integração de CRM, e-mail com IA, verificação de e-mail e muito mais.

Melhores recursos do Snov:

Criador de automação flexível: Possibilite campanhas de e-mail com vários fluxos altamente flexíveis com um layout visual fácil de usar e um criador de automação intuitivo do tipo arrastar e soltar. Controle precisamente quais partes de sua campanha de e-mail deseja automatizar e como

Possibilite campanhas de e-mail com vários fluxos altamente flexíveis com um layout visual fácil de usar e um criador de automação intuitivo do tipo arrastar e soltar. Controle precisamente quais partes de sua campanha de e-mail deseja automatizar e como Extensões do localizador de e-mail: Gere leads em qualquer lugar com as extensões de rastreamento de e-mail do tipo "clicar e coletar". Esse recurso também permite a pesquisa de prospectos no LinkedIn, a pesquisa de e-mails em páginas de pesquisa e a adição direta de leads a campanhas

Gere leads em qualquer lugar com as extensões de rastreamento de e-mail do tipo "clicar e coletar". Esse recurso também permite a pesquisa de prospectos no LinkedIn, a pesquisa de e-mails em páginas de pesquisa e a adição direta de leads a campanhas Verificador de e-mail: Reduza as taxas de rejeição e mantenha um banco de dados limpo com um recurso fácil de verificação de e-mail de 7 níveis que oferece desvio de lista cinza, 98% de precisão e uma API de verificação de e-mail

Limitações de novembro:

Opções limitadas de colaboração entre os membros da equipe

Resultados de pesquisa inconsistentes para contatos e e-mails

Preços novos:

Teste: US$ 0 por mês (50 créditos, 100 destinatários de e-mail, um aquecimento de caixa de correio)

US$ 0 por mês (50 créditos, 100 destinatários de e-mail, um aquecimento de caixa de correio) Inicial: US$ 30 por mês (1.000 créditos, 5.000 destinatários de e-mail, três aquecimentos de caixa de correio)

US$ 30 por mês (1.000 créditos, 5.000 destinatários de e-mail, três aquecimentos de caixa de correio) Pro: US$ 75 por mês (5.000 créditos, 10.000 destinatários de e-mail, aquecimento ilimitado da caixa de correio)

US$ 75 por mês (5.000 créditos, 10.000 destinatários de e-mail, aquecimento ilimitado da caixa de correio) Serviço gerenciado: A partir de US$ 3.999 por mês

Novas classificações e resenhas:

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

9. Growbots - O melhor para contato automatizado por e-mail

via Robôs de crescimento A Growbots é uma plataforma completa de engajamento de vendas outbound que ajuda as equipes de vendas com a geração automática de leads, campanhas contínuas de gotejamento por e-mail e integração de CRM.

Filtre os clientes potenciais ideais e envie e-mails personalizados com seu vasto banco de dados de mais de 180 milhões de contatos.

Melhores recursos do Growbots:

Qualidade dos clientes potenciais: Direcione seus clientes potenciais com precisão por meio de campanhas personalizáveis e testes A/B. Use esses testes para determinar o estilo e o conteúdo que seus consumidores preferem em seus e-mails.

Direcione seus clientes potenciais com precisão por meio de campanhas personalizáveis e testes A/B. Use esses testes para determinar o estilo e o conteúdo que seus consumidores preferem em seus e-mails. Facilidade de uso: Criações de campanhas perfeitas e integração fácil com orientação especializada tornam toda a experiência muito intuitiva

Criações de campanhas perfeitas e integração fácil com orientação especializada tornam toda a experiência muito intuitiva Campanhas de alcance: Automatize suas campanhas de alcance e crie e-mails atraentes que cativem seus clientes potenciais. Use modelos pré-construídos para estruturar sequências de e-mail complexas e infundir mensagens personalizadas com campos personalizados orientados por dados

Limitações do Growbots:

A dependência de discadores de terceiros pode ser uma desvantagem para usuários sem acesso a eles

Limite de transferência de 100 clientes potenciais por vez

Preços do Growbots:

Outreach: US$ 49 por mês para um usuário (US$ 49 para cada usuário adicional)

US$ 49 por mês para um usuário (US$ 49 para cada usuário adicional) All-in-one: US$ 199 por mês para um usuário (US$ 49 para cada usuário adicional)

US$ 199 por mês para um usuário (US$ 49 para cada usuário adicional) Pro: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Growbots:

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Woodpecker - Melhor para divulgação por e-mail frio

via Pica-pau O Woodpecker é um software desenvolvido para o alcance de e-mails frios e a geração de leads para empresas B2B.

Ele ajuda você a se conectar com clientes e parceiros em potencial criando sequências de e-mail personalizadas que vão direto para a caixa de entrada principal.

Melhores recursos do Woodpecker:

Sequência de e-mail automatizada: Configure 11 acompanhamentos automatizados para enviar em horários fixos após uma mensagem inicial. Adicione uma regra condicional por campanha para criar mensagens de acompanhamento alternativas com base em condições específicas

Configure 11 acompanhamentos automatizados para enviar em horários fixos após uma mensagem inicial. Adicione uma regra condicional por campanha para criar mensagens de acompanhamento alternativas com base em condições específicas Ferramentas de entregabilidade: Melhore as taxas de entrega de e-mail usando campanhas de integração fáceis de criar e personalização em grande escala

Melhore as taxas de entrega de e-mail usando campanhas de integração fáceis de criar e personalização em grande escala Escala do pica-pau: Aproveite o poder da IA para gerar anúncios em vídeo envolventes e personalizados para cada um de seus clientes potenciais como parte de sua campanha de e-mail

Limitações do Woodpecker:

Os usuários têm dificuldade em resolver seus problemas devido a uma assistência ao cliente abaixo da média

Falta a criação automática de links durante a integração com outros canais

Preços do Woodpecker:

A partir de US$ 29 por mês (500 clientes potenciais contatados)

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Woodpecker:

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Transforme o alcance de e-mails em conexões sem esforço com o ClickUp

Muitos especialistas, ao longo dos anos, previram a morte do e-mail como um canal, mas sempre se mostraram errados. É um canal de mídia própria que continua a gerar resultados para aqueles que o utilizam para fornecer valor, oferecer conhecimento especializado e criar confiança.

Embora o contato por e-mail frio seja mal visto, é uma maneira comprovada de chegar ao seu público. Em um momento em que marcas do mundo todo estão lutando pela atenção do público, como uma empresa em crescimento, você deve aproveitar qualquer vitória.

Escolher a ferramenta de alcance de e-mail certa para sua empresa pode parecer difícil, mas acreditamos que existe uma ferramenta perfeitamente adaptada para atender às suas necessidades e à sua estratégia de alcance.

Na ClickUp, nossa equipe de gerenciamento de projetos e Ferramentas de CRM tornam o alcance mais simples e avançado. Com recursos visuais facilmente decifráveis, um sistema de alcance de e-mail dedicado e unificado e uma IA geradora altamente inteligente, você verá uma melhoria notável em sua campanha de alcance e converterá leads com facilidade.

Inscreva-se em uma conta gratuita e experimente o poder de uma solução completa com a melhor ferramenta de alcance de vendas.