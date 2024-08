As 10 ferramentas de redação de e-mail mais úteis para uma correspondência envolvente

Em média, os profissionais de marketing obtêm um retorno sobre o investimento (ROI) de uS$ 36 para cada US$ 1 que gastam em campanhas de e-mail para seus clientes potenciais. É óbvio que escrever conteúdo sólido é um dos fatores determinantes do sucesso do marketing por e-mail.

Infelizmente, escrever um texto de e-mail atraente não é fácil, especialmente agora, quando capturar a atenção dividida do leitor e levá-lo a agir é o objetivo de toda empresa. Embora a redação de e-mails internos possa parecer mais fácil, é preciso ter mais cuidado ao escrever correspondências para clientes e outras partes interessadas externas.

É aí que o email ferramentas de escrita **mudam o jogo. Elas vêm com o conjunto certo de recursos para ajudá-lo a escrever conteúdo de e-mail para uma variedade de situações.

E-mail ferramenta de escrita s desta lista cuidadosamente selecionada tornarão seu processo de redação mais fácil do que nunca. De Ferramentas com inteligência artificial que produzem conteúdo atraente em segundos até softwares que melhoram a gramática, o tom e a personalização, esses auxílios modernos podem eliminar o bloqueio do escritor e criar e-mails eficazes em pouco tempo. ✊

O que são ferramentas de redação de e-mail?

As ferramentas de redação de e-mail são programas que usam aprendizado de máquina para avaliar o texto e produzir um e-mail bem escrito. Elas usam modelos de linguagem autorregressivos treinados em uma quantidade considerável de dados textuais.

Com essas ferramentas, você pode rapidamente criar e-mails de excelente qualidade e ainda dar a eles um toque personalizado. Depois de ter seu texto, você pode aperfeiçoá-lo para tornar sua mensagem mais atraente ou contextual.

Os benefícios de usar uma ferramenta de IA para escrever e-mails

As ferramentas de redação de e-mail eliminam o incômodo de escrever e ajudam você a enviar e-mails que são notados, lidos e apreciados. Elas oferecem as seguintes vantagens:

Eficiência : Ferramentas de escrita de IA acelera a redação de e-mails, dando-lhe tempo para outras tarefas importantes

: Ferramentas de escrita de IA acelera a redação de e-mails, dando-lhe tempo para outras tarefas importantes Precisão : Com algoritmos inteligentes, elas criam e-mails personalizados sem erros comuns de gramática, ortografia e estilo, garantindo que seu conteúdo seja correto e cativante

: Com algoritmos inteligentes, elas criam e-mails personalizados sem erros comuns de gramática, ortografia e estilo, garantindo que seu conteúdo seja correto e cativante Consistência : Essas ferramentas mantêm o mesmo tom amigável e/ou profissional em todos os seus e-mails, combinando com seu estilo e sua marca

: Essas ferramentas mantêm o mesmo tom amigável e/ou profissional em todos os seus e-mails, combinando com seu estilo e sua marca Personalização: As ferramentas de redação de e-mail criam conteúdo personalizado para casos de uso específicos, como prospecção de leads ou redação de um escritóriomemopara que seus e-mails não sejam genéricos e sejam adequados ao público-alvo

10 melhores ferramentas de redação de e-mail a serem consideradas

Com essas 10 ferramentas de redação de e-mail, você pode criar e-mails convincentes e persuasivos para envolver os clientes e otimizar a comunicação interna por e-mail. Esse duplo benefício economiza seu valioso tempo e garante uma comunicação eficaz e educada. ❣️

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Talvez você já tenha ouvido falar de ClickUp uma solução completa de marketing e gerenciamento de projetos. Bem, o ClickUp AI é o assistente de redação altamente treinado da plataforma! 🤖

O ClickUp AI pode gerar conteúdo de e-mail sem esforço, desde rascunhos até mensagens completas, economizando seu valioso tempo. Não há mais erros de gramática e ortografia, pois ele garante e-mails profissionais e sem erros. Ele também pode revisar seus rascunhos existentes em termos de estilo e entrega!

O ClickUp AI vem com prompts específicos de função para redigir e-mails perfeitamente formatados para diferentes casos de uso. Escreva e-mails promocionais e de prospecção, notas de reunião, perguntas de pesquisas com clientes, argumentos de vendas e respostas a clientes em segundos.

A ferramenta é igualmente útil para a comunicação interna. Crie resumos de projetos, quadros de ideias e outros documentos de equipe com cabeçalhos e tabelas pré-estruturados. O ClickUp AI define automaticamente o tom correto, dependendo de com quem você está se comunicando.

Além disso, a integração perfeita com clientes de e-mail e ferramentas de fluxo de trabalho torna-o uma ajuda inestimável para simplificar a maneira como você se comunica no trabalho. Quando se trata de lidar com suas campanhas de e-mail , o Modelo de marketing por e-mail do ClickUp ajuda a planejar campanhas e programar mensagens com base nos acionadores de comportamento do usuário.

Certifique-se de aproveitar o Visualização do calendário com uma interface de arrastar e soltar para manter sua agenda de e-mail alinhada com seus projetos. Ele oferece suporte à priorização automática de tarefas, detecção de conflitos e recomendação de horários para novas atribuições, melhorando o gerenciamento de tempo e garantindo a alocação eficaz de recursos. ⏰

melhores recursos do #### ClickUp

Assistente de redação de IA com prompts específicos de função para escrever e-mails

Oferece suporte a campanhas de e-mail em qualquer escala

Verificador gramatical integrado

Ajustes de tom em tempo real

Gerenciamento de documentos comDocumentos do ClickUp* Gerenciamento robusto de tarefas com mais de 15 exibições personalizáveis

mais de 1.000 modelos

Elimine tarefas repetitivas com oAutomações do ClickUp* Colaboração perfeita por meio de comentários, menções e atualizações em tempo real

mais de 1.000 integrações

Limitações do ClickUp

Tem uma longa curva de aprendizado

O plano gratuito permite o uso limitado dos recursos premium

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço A IA do ClickUp está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Criador de modelos de e-mail da HubSpot

Via: HubSpot Criador de modelos de e-mail da HubSpot permite que os usuários criem modelos de e-mail personalizados sem a necessidade de codificação ou habilidades de design. Com seu editor de arrastar e soltar, você pode adicionar e organizar facilmente elementos como texto, imagens, botões e ícones de mídia social.

O construtor apresenta um design responsivo, otimizando os modelos para diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Os recursos de personalização e conteúdo dinâmico permitem uma comunicação por e-mail personalizada e envolvente, e a integração com a plataforma CRM da HubSpot permite o rastreamento do desempenho dos e-mails e a automação das ações de acompanhamento. Você também pode visualizar os e-mails em vários dispositivos antes de enviá-los. 📨

Melhores recursos da HubSpot

Editor de arrastar e soltar para fácil personalização

Recursos de personalização e conteúdo dinâmico

Integração com o HubSpot CRM para rastreamento e automação

Recurso de visualização para verificar a aparência do e-mail antes do envio

Limitações do HubSpot

As funcionalidades adicionais estão disponíveis apenas nas edições premium do HubSpot

Opções limitadas de modelos

Preços da HubSpot

Varia de acordo com o pacote da HubSpot que você compra. O criador de modelos de e-mail pode vir gratuitamente com a maioria dos pacotes

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Flowrite

Via: Escrita de fluxo A Flowrite transforma suas instruções ou sugestões breves em uma mensagem de e-mail completa pronta para ser enviada. A extensão Chrome da Flowrite funciona em diferentes navegadores da Web, ajudando você a criar e-mails e mensagens sem esforço. Portanto, se você usa o Gmail, o LinkedIn, o Outlook ou qualquer outro site de comunicação, a extensão o ajudará.

Ela vem com modelos inteligentes para mensagens e e-mails comuns, ajudando você a automatizar mensagens de rotina. A ferramenta utiliza algoritmos avançados de processamento de linguagem natural para gerar sugestões, corrigir a gramática, melhorar a estrutura das frases e aprimorar a legibilidade geral. O Flowrite pode ser usado para emails, publicações em blogs, relatórios e muito mais. 💻

Aumente a produtividade reduzindo o tempo gasto com edição e revisão. A ferramenta fornece sugestões em tempo real à medida que os usuários digitam, permitindo melhorias imediatas. Ela também se adapta aos estilos de escrita individuais ao longo do tempo, fornecendo recomendações personalizadas.

Melhores recursos do Flowrite

Assistência à escrita com tecnologia de IA para melhorar a gramática, a estrutura das frases e a legibilidade

Sugestões e correções em tempo real durante a digitação

Recomendações personalizadas com base no estilo de escrita individual

Suporte para vários tipos de redação, incluindo e-mails, postagens em blogs e relatórios

Limitações da Flowrite

Não há plano gratuito

Gerações limitadas por mês para a maioria dos planos

Preços da Flowrite

Teste gratuito

Light : € 4/mês

: € 4/mês Premium : € 12/mês

: € 12/mês Ilimitado: € 24/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Flowrite classificações e comentários

Ainda não há avaliações disponíveis

4. Editor Hemingway

Via: Editor Hemingway O Hemingway Editor ajuda a melhorar a clareza e a coerência do trabalho escrito. Ele analisa o texto e destaca as áreas que precisam ser melhoradas, como frases complexas, excesso de advérbios, uso de voz passiva e outros elementos que podem afetar negativamente a legibilidade.

O Hemingway exibe uma pontuação de legibilidade com base no nível de escolaridade necessário para entender o conteúdo. Isso o ajuda a adaptar seus e-mails para que funcionem para seus grupos de público-alvo.

Além da edição, o Hemingway também oferece uma ferramenta de redação baseada na Web com recursos limitados de edição.

Melhores recursos do Hemingway Editor

Análise de legibilidade

Destaque com código de cores de diferentes tipos de problemas

Contagem de palavras e estimativa de tempo de leitura para melhor planejamento e ritmo de conteúdo

Limitações do Hemingway Editor

As sugestões da ferramenta baseadas em diretrizes gerais podem nem sempre se alinhar a estilos de redação específicos

Funcionalidades limitadas

Preços do Hemingway Editor

Versão gratuita

Compra única: $20

Hemingway Editor avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

5. AutoThink

Via: AutoThink O AutoThink habilita respostas automáticas de e-mail, permitindo que você selecione o sentimento desejado e faça o ajuste fino da mensagem antes de enviá-la. Compatível com o Gmail e o Outlook, ele facilita até mesmo o marketing automatizado por e-mail. O AutoThink aproveita o poder do GPT-3, garantindo uma comunicação por e-mail concisa e eficaz. 📧

Além disso, ele se integra perfeitamente a plataformas de e-mail populares, sem nenhum custo.

Essa ferramenta pode ser aplicada em vários domínios, incluindo marketing, desenvolvimento de produtos, criação de conteúdo e muito mais. Ao aproveitar os recursos do AutoThink, você pode economizar tempo e esforço ao acessar uma infinidade de ideias que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas.

melhores recursos do #### AutoThink

Resposta automática a e-mails

Geração de tópicos, manchetes e rascunhos de conteúdo

Integração com o Gmail e o Outlook

Limitações do AutoThink

Ainda incapaz de incorporar o contexto diferenciado de um problema ou situação

Preços do AutoThink:

Teste gratuito

Entre em contato com o AutoThink para saber o preço

Avaliações e resenhas do AutoThink

Ainda não há avaliações disponíveis

6. Jasper

Via: Jasper Jasper.ai é uma AI avançada assistente de redação que se destaca na composição de e-mails convincentes e concisos. o Personalized Cold Emails é um dos mais de 50 modelos gerados por IA que o Jasper oferece atualmente. Com esse modelo, você pode criar um e-mail que obtenha respostas. Para desenvolver um modelo pessoal para vários formatos de e-mail, você também pode usá-lo como um gerador de modelos de e-mail. 💌

Usar o Template do Jasper Commands é outra opção para criar cópias de e-mail. Abra o modelo, digite nele o conteúdo de e-mail desejado e o Jasper escrever uma cópia de e-mail cativante . A ferramenta o ajudará a reduzir pela metade o tempo necessário para criar e-mails, aumentar as taxas de abertura e de cliques e impulsionar as taxas de conversão. O que diferencia o Jasper é sua extensa base de conhecimento derivada da análise de grandes quantidades de dados da Internet disponíveis publicamente. A ferramenta pode atender a praticamente qualquer nicho ou setor em mais de 30 idiomas. Com insights de exemplos e estruturas do mundo real, o Jasper adquiriu mais de 50 habilidades para ajudar os usuários em suas tarefas de redação.

Os melhores recursos do Jasper:

Fornece oito ferramentas projetadas especificamente para cópia de e-mail

Os usuários podem aproveitar a extensão do navegador para gerar textos diretamente em aplicativos de e-mail, processadores de texto ou outros sites de terceiros

O recurso de fluxo de trabalho permite a criação de campanhas de e-mail direcionadas, incorporando elementos como pontos problemáticos, público-alvo e descrição da empresa

Limitações do Jasper:

Alguns usuários o consideram caro

Não responde a todas as solicitações

Preços do Jasper

Teste gratuito

Creator : uS$ 39/ano por usuário

: uS$ 39/ano por usuário Teams: $99/ano por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jasper classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Copy.ai

Via: Copiar.ai O Copy.ai cria variantes de texto para diferentes formatos de e-mail e vários mercados-alvo. Como o programa produz material de primeira linha e reduz seu tempo de redação em 80%, você pode aumentar significativamente seus esforços de marketing por e-mail. Você também pode usar o Copy.ai para aplicativos padrão como Google Docs, Gmail e outros, pois ele inclui um plugin Chrome.

Modelos acessíveis estão disponíveis para a composição de sequências de e-mail e linhas de assunto direcionadas. Essa ferramenta aproveita os algoritmos de processamento de linguagem natural para fornecer sugestões, melhorias e ideias criativas para vários tipos de redação. 📝

A interface amigável do Copy.ai facilita a inserção de suas ideias e sugestões. Algumas palavras são suficientes para que a ferramenta gere sugestões que você pode ajustar, refinar e personalizar.

Melhores recursos do Copy.ai

Imita diferentes estilos de escrita, tons e vozes para corresponder às preferências da marca ou do público

Gera conteúdo com base em solicitações do usuário ou requisitos específicos

Oferece assistência na elaboração de legendas e postagens atraentes para mídias sociais

Limitações do Copy.ai

O uso extensivo pode exigir créditos adicionais

São necessários avisos abrangentes para orientar a IA de forma eficaz

Preços da Copy.ai

Plano gratuito

Pro: uS$ 36/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Copy.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Górgias

Via: Górgias O Gorgias evita que você digite os mesmos e-mails várias vezes. Ele permite que você crie modelos para textos repetitivos e use atalhos para responder a e-mails em segundos.

O produto foi desenvolvido principalmente para dar suporte às equipes de atendimento ao cliente. Quer esteja elaborando um discurso de vendas para um cliente, respondendo a uma consulta de um cliente ou confirmando um recebimento, essa ferramenta de redação de e-mail aumenta muito a sua produtividade. A extensão gratuita Chrome funciona perfeitamente com o Gmail, Yahoo e Outlook, aumentando a eficiência de seu e-mail. 👍

Melhores recursos do Gorgias

Crie respostas automatizadas para consultas comuns de clientes

Use Macros e modelos predefinidos para respostas usadas com frequência

e modelos predefinidos para respostas usadas com frequência Lide com consultas de clientes de vários canais, incluindo e-mail, bate-papo ao vivo, mídia social e telefone

Limitações do Gorgias

A função Macros pode ser difícil de usar, e são necessários materiais adicionais para começar

O fechamento de tíquetes pode ser um desafio

Preços do Gorgias

Teste gratuito

Inicial : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Básico : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Pro : uS$ 300/mês

: uS$ 300/mês Avançado: $750/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Gorgias ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

9. QuillBot

Via: QuillBot O QuillBot é uma ferramenta de redação avançada com tecnologia de IA que ajuda os usuários a gerar conteúdo de alta-qualidade. Quando se trata de e-mails, o QuillBot é um divisor de águas. Ele pode oferecer sugestões, reformular frases e melhorar o fluxo geral de sua redação. Essa ferramenta usa algoritmos de processamento de linguagem natural para aumentar a eficácia de seu conteúdo. 🌞

Embora o QuillBot seja uma ferramenta de redação versátil, é importante considerar suas alternativas pois seu desempenho pode variar de acordo com a complexidade do texto, especialmente no plano gratuito.

Melhores recursos do QuillBot

Oferece opções de frases alternativas e sugere sinônimos para melhorar a estrutura das frases

Identifica erros de gramática e pontuação, fornecendo sugestões em tempo real

Fornece uma extensão do Chrome que funciona com seu navegador e aplicativos e sites externos

Limitações do QuillBot

Nenhum recurso de escrita com IA em comparação com outros aplicativos de escrita de e-mail

Recursos limitados no plano gratuito

Preços do QuillBot

Gratuito para sempre

Premium: uS$ 9,95/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

QuillBot avaliações e comentários

Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

10. Retrato

Via: Referência O Rytr pode ajudá-lo a criar conteúdo de e-mail em mais de 30 idiomas diferentes. Ele garante que todo o conteúdo criado seja original, graças a uma verificação de cópia incorporada. A ferramenta é ideal para comunicação individualizada, pois permite que você escolha o tom e a intenção da sua mensagem de e-mail.

Ela pode lidar com todos os tipos de conteúdo, incluindo blogs, e-mails, histórias e muito mais. Basta dizer ao Rytr o que você deseja e dar uma pequena dica em relação ao estilo e à estrutura. 🔎

O conteúdo pode então ser refinado com o editor de texto avançado integrado. O Rytr não apenas cria conteúdo, mas também serve como uma ferramenta editorial para reformulação, sucinta ou elaborada. Ele inclui um conjunto de ferramentas suplementares que abrangem insights de SEO e geração de palavras-chave, capacitando ainda mais os criadores de conteúdo e os profissionais de marketing.

Rytr melhores recursos:

Oferece suporte a vários formatos de redação em mais de 30 idiomas

Gera resumos concisos ou simplifica frases complexas

Cria conteúdo com base em solicitações do usuário ou requisitos específicos

Limitações do Rytr

Requer verificações adicionais para verificar se o conteúdo é original e devidamente citado

Requer revisão e ajuste manual

Preços do Rytr

Plano gratuito

Saver : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Ilimitado: $29/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Rytr avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 760 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 760 avaliações) Capterra: 4.6/5 (15+ avaliações)

Transforme sua redação de e-mails com tecnologia de ponta

A necessidade de ferramentas eficazes de redação de e-mails nunca foi tão grande, especialmente se você deseja que sua comunicação escrita seja concisa, clara e forte. Registre-se no ClickUp AI e outras ferramentas de redação de e-mail para otimizar suas tarefas de e-mail e experimentar um novo nível de produtividade.