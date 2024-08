Combinando CRM e gerenciamento de projetos - Software de CRM tudo em um

Os clientes são a cereja do bolo de uma empresa. 🍧

Sem eles, as empresas simplesmente não fariam sentido.

E é exatamente por isso que você precisa de um gerenciamento eficiente do relacionamento com o cliente (CRM).

O CRM ajuda qualquer empresa a cultivar relacionamentos envolventes com seus clientes e consumidores.

No entanto, você também precisa gerenciar projetos, orçamentos, recursos e muito mais para garantir que atenda às necessidades dos clientes dentro do prazo.

como você lida com todos esses aspectos sem enlouquecer?

Usando o CRM e gerenciamento de projetos combinado.

Neste artigo, exploraremos as diferenças entre CRM e gerenciamento de projetos, como você pode usá-los juntos e o que procurar em uma solução completa. Também destacaremos o melhor CRM software de gerenciamento de projetos que você pode usar hoje.

Vamos começar.

O que é gerenciamento de relacionamento com o cliente?

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é um processo que se concentra no gerenciamento das interações com seus clientes e consumidores. Ele envolve o desenvolvimento de relacionamentos para aumentar a satisfação do cliente e as vendas.

E, embora o CRM e o gerenciamento de projetos precisem trabalhar juntos para atingir seus objetivos, eles têm suas diferenças:

Diferenças entre CRM e gerenciamento de projetos?

O software de gerenciamento de projetos é feito para entregar um projeto dentro do cronograma e do orçamento. O software de CRM é usado para gerenciar interações com clientes potenciais e existentes. Aqui está um gráfico prático que resume mais das principais diferenças entre CRM e gerenciamento de projetos:

principais diferenças entre CRM e gerenciamento de projetos | Parâmetros | CRM | Gerenciamento de Projetos | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Interações com clientes potenciais/%href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/65218/estrategia-de-crm/Strategy/%href/ | Interações com clientes potenciais/%href/ e clientes existentes | Entregar o projeto dentro do prazo e do orçamento | Objetivos - Construir e reter relacionamentos com os clientes - Ajudar a equipe de atendimento ao cliente a colaborar com facilidade - Melhorar os esforços de divulgação da equipe de vendas - Resolver as dúvidas dos clientes com eficiência - Mapear maneiras de atingir os objetivos - Entregar resultados dentro do prazo e do orçamento - Manter clientes e funcionários satisfeitos - Melhorar a comunicação e a colaboração da equipe | Foco: Clientes, clientes, parceiros em potencial, fornecedores e outras partes interessadas; Funcionários, resultados, orçamentos e gerenciamento de /href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/8439/gerenciamento-de-recursos/resource/%href/ | | Cronograma: Contínuo, pois melhorar o relacionamento com os clientes é um processo de longo prazo; Temporário ou por projeto, pois os projetos têm uma data de início e uma data de término específicas | Ciclo | - Etapa de marketing: identificar clientes por meio de campanhas de marketing - Etapa de vendas: identificar leads e convertê-los em clientes - Etapa de suporte: concentrar-se no atendimento e no suporte ao cliente - Iniciação: determinar a viabilidade do projeto - Planejamento: determinar as metas, o cronograma e os recursos necessários - Execução: colocar o plano em ação - Monitoramento: ficar de olho no desempenho e no progresso - Fechamento: determinar o que deu certo e quais tarefas não foram concluídas

Certamente, os processos de gerenciamento de projetos e CRM têm suas diferenças. Mas, se analisarmos com mais atenção, veremos que eles têm algumas coisas em comum metas e objetivos .

Ambos se concentram na entrega de projetos, serviços ou produtos de alta qualidade dentro do prazo para manter os clientes satisfeitos. E ambos ajudam você a ganhar mais dinheiro.

O que é CRM no gerenciamento de projetos?

O gerenciamento de projetos se concentra em entregar o que o cliente precisa dentro do prazo e do orçamento. Muito importante se você quiser manter um bom relacionamento com o cliente, certo?

E é aí que o CRM é útil.

O CRM pode ajudá-lo a gerenciar projetos, fornecendo insights em tempo real sobre o feedback do cliente e melhorando a comunicação entre os departamentos. Um relatório sobre o estado das vendas do LinkedIn constatou que 64% dos empresas afirmam que as ferramentas de CRM são úteis .

Além disso, colocar os clientes no centro do gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a fornecer os produtos/serviços certos e a manter o relacionamento com os clientes.

Mas como exatamente as ferramentas de CRM **fazem isso?

Com recursos para rastreamento de interação com o cliente, orçamento e gerenciamento de pipeline de vendas , Os CRMs ajudam as empresas :

Veja como esses recursos ajudam as equipes de projeto:

Rastreamento de marcos: ajuda as equipes a identificar objetivos e metas alcançáveis *Funções do projeto: funções definidas facilitam o gerenciamento das responsabilidades dos colegas de equipe

ajuda as equipes a identificar objetivos e metas alcançáveis *Funções do projeto: funções definidas facilitam o gerenciamento das responsabilidades dos colegas de equipe **Relatórios de painel: permite que um gerente de projeto analise o progresso

Tarefas recorrentes: automatiza tarefas repetitivas para ajudar as equipes a se concentrarem em coisas mais importantes, ou seja, ganhar dinheiro 🤑

Agora que já entendemos o que é CRM no gerenciamento de projetos, vamos ver como você pode escolher a ferramenta certa para suas necessidades.

No entanto, antes de explicarmos o que você deve procurar em uma ferramenta de CRM, vamos primeiro abordar como ela difere de uma solução tradicional de gerenciamento de projetos:

Quais são as diferenças entre o software de CRM e o software de gerenciamento de projetos?

Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre Software de CRM e software gratuito de gerenciamento de projetos:

As principais diferenças entre o software de CRM e o software de PM. | Parâmetro | Software de CRM | Software de PM | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Principais recursos | - Coleta de dados do cliente - Suporte ao cliente - Acompanhamento de acompanhamento - Cotações e gerenciamento de referências - Gerenciamento do desempenho de vendas - Automação de marketing | - Planejamento de projetos - Gerenciamento de prazos - Ferramentas avançadas de gerenciamento /href/ https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/collaboration/%href/- /href/ https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/Agile/%href/- Gerenciamento de orçamento - Gráficos de Gantt- /href/ https://clickup.com/blog/automate-tasks/Workflow automação/%href/- Gerenciamento de portfólio | Benefícios | - Entenda os relacionamentos com os clientes ao longo do tempo- Mantenha um banco de dados de clientes /href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/57991/software-de-banco-de-dados-de-clientes/centralized/%href/ em toda a sua empresa- Acelere os ciclos de feedback com automação de aprovação e feedback- Aumente a produtividade da sua equipe de vendas | - Obtenha uma visão geral do progresso do projeto- Planeje e /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/66110/software-de-agendamento-de-tarefas/schedule tarefas/%href/ de forma eficaz- Promova o trabalho /href/ https://clickup.com/blog/?p=8576remote/%href/- Melhore o projeto e a equipe /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/4320/como-ser-mais-produtivo/productivity /%href/- Elimine custos desnecessários e /href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/12212/gerenciamento-da-carga-de-trabalho/workload/%href/ | | Preço médio $12-$90 por usuário/mês. As ferramentas mais caras podem variar de US$ 150 a US$ 300/mês | US$ 5 a US$ 90 por usuário/mês. As ferramentas mais caras podem variar de US$ 150 a US$ 300 por mês Nota: _Embora você possa usar duas ferramentas separadas para gerenciar cada processo, é melhor usar uma ferramenta multifuncional com gerenciamento de projetos totalmente integrado e funcionalidade de CRM, como ClickUp. deve ser muito fácil de usar, flexível e robusta. E, embora você possa optar por integrações ou duas ferramentas separadas para gerenciar cada processo, você também pode usar uma solução tudo em um para gerenciar ambos os processos.

A utilização de um CRM com recursos de gerenciamento de projetos ajuda a gerenciar os dados de seus projetos e clientes em uma plataforma central e você não precisará alternar entre aplicativos o dia todo.

E, é claro, você deve evitar ferramentas muito complexas (e caras 👀).

Para ajudá-lo a decidir, aqui estão dez coisas que você deve observar ao escolher um software de CRM para gerenciamento de projetos:

1. Facilidade de uso

O software que você escolher deve ter um processo de implementação simples e uma interface fácil de usar para seus funcionários e clientes.

Por que clientes?

Eles precisam acessar a ferramenta, pois desempenham uma função essencial nos processos de feedback e aprovação. Conceder acesso aos seus clientes também resultará em mais transparência, menos e-mails e ajudará a manter todos na mesma página.

Além disso, certifique-se de que a ferramenta escolhida se integre aos seus processos comerciais atuais. Você não quer perceber que a ferramenta interrompe todo o seu fluxo de trabalho no meio da implementação do CRM.

2. Personalização

Como cada empresa é única, às vezes uma abordagem de tamanho único não é suficiente.

É por isso que você precisa de uma ferramenta personalizável.

Uma solução personalizável ajuda a refletir suas necessidades com precisão.

Por exemplo, um recurso de gerenciamento de projetos como o Status de tarefas personalizadas do ClickUp podem ajudar sua equipe de suporte a personalizar o fluxo de trabalho com base em problemas, clientes e tíquetes.

3. Colaboração do cliente

Escolha uma solução que permita trazer o cliente para o espaço do projeto de gerenciamento de relacionamento com o cliente para mostrar a ele o andamento de seus projetos. Isso também o ajudará a acelerar os processos de revisão e aprovação.

E isso é muito importante, pois "o cliente tem sempre razão".

_Mas você não pode ter clientes acessando cada um dos documentos do seu software, certo?

Não se preocupe. Certifique-se de que sua ferramenta ofereça configurações granulares de permissões para permitir que você controle quem tem acesso a quê.

O cliente pode nem sempre ter razão, mas as ferramentas de gerenciamento de tarefas de CRM com recursos de colaboração têm.

4. Gerenciamento de documentos e dados

Independentemente de você optar por um aplicativo para desktop ou um aplicativo de CRM e gerenciamento de projetos baseado na nuvem, a ferramenta escolhida deve permitir que você gerencie documentos e analise informações do cliente com facilidade.

Imagine ter que passar por toneladas de aplicativos diferentes apenas para encontrar o documento que você está procurando. 😵

Além disso, o software deve permitir que você crie e compartilhe bases de conhecimento, guias de usuário e documentos de integração. Dessa forma, você pode compartilhar informações relevantes com seus clientes, conforme necessário.

5. Gerenciamento de portfólio

Uma ferramenta com recursos de gerenciamento de portfólio de clientes ajuda as empresas a acompanhar as atividades dos clientes.

Basicamente, ela permite que você analise e categorize toda a sua base de clientes para identificar os clientes fiéis (aqueles que lhe dão mais lucro 💰).

Dessa forma, você pode criar um CRM plano de projeto que se concentra em reter seus clientes mais valiosos. E você pode fazer um brainstorming de maneiras para renovar a faísca em qualquer relacionamento fracassado.

6. Gerenciamento visual de projetos Gerenciamento de projetos visuais ajuda as equipes a entender melhor os cronogramas, as tarefas e os prazos. Basta uma única olhada para ver como os projetos e os relacionamentos com os clientes estão progredindo.

Procure um software com recursos visuais como Gráficos de Gantt , linhas do tempo e visualizações do quadro kanban .

Isso o ajudará:

Centralizar a comunicação e manter todos na mesma página

Tomar decisões rapidamente com base em dados precisos

Identificar possíveis gargalos no processo deFluxo de trabalho de CRM ### 7. Gerenciamento do pipeline de vendas

O gerenciamento do pipeline de vendas está no centro dos sistemas de CRM.

**Mas o que é um pipeline de vendas?

Um pipeline de vendas é um instantâneo de onde seus clientes potenciais estão ao longo do processo de vendas. Ele ajuda um gerente de projeto de CRM a rastrear o fluxo de leads e clientes durante todo o processo de vendas.

A ferramenta de gerenciamento de projetos de CRM que você escolher deve ter recursos como rastreamento de leads, gerenciamento de pipeline, painéis de vendas e muito mais. Esses são os requisitos básicos de Software de CRM para, por exemplo, o setor imobiliário .

Isso o ajudará a determinar a rapidez com que os representantes de vendas podem converter leads em vendas.

E se você quiser melhorar o desempenho de vendas, uma boa análise da ferramenta de gerenciamento de projetos de CRM pode lhe dizer o que está funcionando e o que não está.

8. Comunicação simplificada

Ter uma ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM com recursos dedicados de comunicação ou bate-papo pode ajudar as empresas a se livrarem de silos e da inacessibilidade de dados.

Os membros da equipe devem poder fazer comentários, anexar documentos e participar de chamadas de vídeo sem sair da ferramenta. Isso agiliza a comunicação, pois você não precisará alternar entre aplicativos o dia todo.

9. Insights orientados por dados

Os insights orientados por dados fornecem informações em tempo real sobre o desempenho de cada aspecto do seu negócio.

O software de CRM e de gerenciamento de projetos que você escolher deve fornecer relatórios e painéis detalhados. Isso o ajudará a identificar gargalos, monitorar o desempenho dos funcionários e garantir que as equipes atinjam as metas da empresa.

Isso facilita muito a tomada de decisões comerciais informadas.

10. Integrações

Sistemas bem integrados garantem um fluxo de dados adequado e simplificado gerenciamento do fluxo de trabalho em diferentes plataformas.

Selecione uma solução de software de gerenciamento de projetos de CRM que possa se integrar a outras ferramentas em seu espaço de trabalho. Dessa forma, você não precisará abrir mão de seus aplicativos favoritos. 😌

Aqui está uma lista de algumas integrações de que você pode precisar:

Ferramentas de videoconferência

Aplicativos de mensagens instantâneasSoftware de rastreamento de bugs pode obter!

4. Alinhamento entre departamentos

Lembre-se de que uma ferramenta multifuncional fornece uma única fonte de verdade. Isso ajuda as equipes de projeto, marketing, vendas e atendimento ao cliente a criar um entendimento compartilhado das necessidades do cliente e do andamento do projeto.

Ela também permite que você crie um sistema unificado de gerenciamento de tarefas e relatórios que ajuda as equipes a colaborar com facilidade.

Por exemplo, as equipes de marketing podem usar os relatórios da ferramenta para determinar o nível de interesse de um cliente e decidir se podem fazer uma venda para ele. E, se a resposta for positiva, você pode iniciar um novo projeto voltado para o cliente.

Contras

Aqui estão dois contras de usar uma ferramenta para gerenciar ambos os processos:

1. Cronogramas diferentes

Um dos problemas de combinar os dois processos é que eles dependem de cronogramas diferentes.

Um projeto de gerenciamento de relacionamento com o cliente concentra-se na construção de relacionamentos de longo prazo, pois é um processo contínuo. Por outro lado, o gerenciamento de projetos é mais temporário, pois os projetos têm uma data de início e uma data de término.

Faz sentido manter os dois separados se você não quiser que informações de clientes não relacionados atrapalhem seu aplicativo de gerenciamento de projetos.

2. Alguns aplicativos tudo-em-um podem ser caros

Embora possa ser mais barato usar uma ferramenta que execute várias funções de software, algumas soluções multifuncionais podem ser bastante caras.

Mas lembre-se de que também existem ferramentas multifuncionais como ClickUp, que oferecem planos gratuitos poderosos !

O que nos leva a..

Melhor solução de CRM para sua equipe

Uma boa solução multifuncional é robusta, econômica e simples de usar.

existe uma **_grande _solução que preenche todos esses requisitos?

A resposta é não... existe uma excelente cRM flexível tudo em um que atende a todos os requisitos acima e muito mais: ClickUp!

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma das ferramentas de CRM e gerenciamento de projetos mais bem avaliadas do mundo, usada por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

Com recursos como a visualização de calendário, Dependências de tarefas e Armazenamento em nuvem o ClickUp faz com que manter os clientes satisfeitos e atingir as metas do projeto com facilidade absoluta.

Veja por que O ClickUp é o melhor CRM para ferramenta de gerenciamento de projetos:

Visualizações ClickUp: use uma variedade de visualizações de vários projetos, como quadros Kanban, uma visualização de lista ou visualização de caixa para gerenciar tudo, desde pipelines de vendas até status de projetos

Docs: crie documentos de integração do cliente, guias do usuário,propostas comerciaise muito mais

crie documentos de integração do cliente, guias do usuário,propostas comerciaise muito mais Marcos: veja quando você atingiu uma meta importante, como obter aprovações de clientes

Status de tarefas personalizadas: crie fluxos de trabalho personalizados para suas equipes de projeto, marketing, vendas e atendimento ao cliente

crie fluxos de trabalho personalizados para suas equipes de projeto, marketing, vendas e atendimento ao cliente Modelos de CRM : Use os modelos de CRM do ClickUp para configurar seu CRM para o gerenciamento de projetos

Campos personalizados **Crie campos de tarefas exclusivos para gerenciar números de telefone de clientes, e-mails, anotações, itens de clientes potenciais ou qualquer outra coisa que você possa imaginar

**Portfólios: mantenha o controle de todas as iniciativas de seus clientes em um só lugar ecompartilhe portfólios com as partes interessadas para manter todos informados

**Painéis e widgets: obtenha uma visão geral de alto nível do progresso dos projetos, dos gargalos e do desempenho da equipe

E-mail ClickApp: mantenha toda a comunicação com seus clientes em um único lugar, enviando e recebendo e-mails diretamente deTarefas do ClickUp* **Atribua tarefas: atribua tarefas do pipeline de vendas e do projeto a um único responsável, a vários responsáveis ou a equipes

mantenha toda a comunicação com seus clientes em um único lugar, enviando e recebendo e-mails diretamente deTarefas do ClickUp* **Atribua tarefas: atribua tarefas do pipeline de vendas e do projeto a um único responsável, a vários responsáveis ou a equipes Visualização de formulário: coletarrelatórios de bugssolicitações de clientes e feedback de clientes e transforme-os em tarefas acionáveis

coletarrelatórios de bugssolicitações de clientes e feedback de clientes e transforme-os em tarefas acionáveis Privacidade, permissões e convidados: adicione clientes e outras partes interessadas como convidados aos seus projetos e controle o que eles podem acessar

adicione clientes e outras partes interessadas como convidados aos seus projetos e controle o que eles podem acessar Integrações : integre o ClickUp a ferramentas populares comoZoom,Basecamp,Jirae outros para obter o máximo de funcionalidade

Bônus:_ **Ferramentas de CRM para Mac !

Modelo de CRM do ClickUp

Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com este modelo de CRM da ClickUp

Se a sua equipe estiver gerenciando os relacionamentos com os clientes, talvez você ache que este Modelo de CRM da ClickUp útil. Ele oferece 30 status detalhados de progresso de tarefas e quatro exibições diferentes para visualizar seu trabalho, facilitando a organização de suas contas de forma lógica.

Com o modelo, você pode visualizar as informações do cliente em um Calendário, ClickUp Docs ou Quadro Kanban e arrastar e soltar itens facilmente, conforme necessário. Ele também separa os detalhes de sua conta e os negócios fechados em listas diferentes, eliminando qualquer confusão sobre a posição de seus clientes no pipeline de vendas. Faça o download deste modelo

Aumente seus negócios e sua base de clientes com o ClickUp

Uma parte significativa do retenção de clientes envolve o fornecimento de produtos e serviços de alta qualidade aos clientes.

Psst... e é por isso que você precisa de gerenciamento de projetos.

E, embora você possa gerenciar os dois elementos separadamente, isso não é prático. Felizmente, o ClickUp torna esse trabalho muito fácil.

O ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar suas tarefas e relacionamentos com clientes de uma só vez, com recursos como Recurring Tasks (Tarefas recorrentes), Task Relationships (Relacionamentos de tarefas) e Assigned Comments (Comentários atribuídos). Registre-se no ClickUp hoje mesmo !