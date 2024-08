Como criar um painel de controle do Google Sheets (com mais de 5 modelos)

Deseja apresentar os dados da sua equipe em um painel visual?

Os painéis do Google Sheets facilitam o acompanhamento do progresso e do status de um projeto. Você pode rapidamente comparar o progresso de diferentes tarefas priorize as mais importantes e veja quais tarefas estão atrasadas para que você possa agir.

Além disso, com atualizações automatizadas de fontes como Google Analytics, Salesforce e Github, é fácil ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no momento em que acontece.

Neste artigo, mostraremos como criar um painel no Google Sheets, forneceremos modelos pré-criados e conheceremos uma alternativa ainda melhor para suas necessidades de painel!

O que é um painel do Google Sheets?

Um painel do Google Sheets é uma ótima maneira de visualizar e rastrear dados de várias fontes.

Com o clique de um botão, você pode extrair informações de diferentes planilhas e criar rapidamente tabelas, quadros e gráficos para obter insights sobre o seu projeto ou negócio. Você também pode configurar alertas automáticos para se manter atualizado sobre as alterações nos dados, o que lhe permite identificar tendências e tomar medidas corretivas conforme necessário.

Como criar um painel de controle no Google Sheets

Use este tutorial de painel do Google Sheets para armazenar os dados da sua equipe:

1. Crie um banco de dados

Você precisa determinar a fonte de dados para o banco de dados do painel.

Se você tiver criado um banco de dados Formulário do Google para coletar dados, ele criará automaticamente uma planilha com os resultados. Como alternativa, você pode baixar os dados como um arquivo CSV de sua ferramenta de análise.

No entanto, há muito poucas maneiras de automatizar a geração de dados no Planilhas Google.

Portanto, é provável que você tenha que criar um banco de dados manualmente.

Este artigo usará "despesas mensais de marketing" como exemplo de banco de dados. Adicionamos uma coluna para "Orçamento" para revelar uma tendência de gastos.

Está lidando com conjuntos de dados muito complexos, como dados do Google Analytics sobre o desempenho de sua campanha?

Certifique-se de usar essas funções do GSheet para fazer uma análise rápida dos dados:

Formatação condicional : formate suas células com condições "IF" (se)

: formate suas células com condições "IF" (se) Vlookup : pesquisa de dados verticalmente

: pesquisa de dados verticalmente Hlookup : pesquisa de dados horizontalmente

: pesquisa de dados horizontalmente Tabela dinâmica e: classifique e isole dados facilmente

2. Gerar um gráfico

Agora, selecione todos os dados da planilha, vá para Insert e selecione Chart.

Você pode alterar o gráfico de linhas padrão para um gráfico de pizza, gráfico de barras ou qualquer outra coisa no editor de gráficos à direita.

Também é aqui que você pode editar outros detalhes do gráfico ou da tabela, como títulos para o eixo, altura do gráfico e tema de cores.

3. Formatar o gráfico para facilitar a leitura e a utilização

Chegou a hora de transformar seu gráfico comum em um painel em grande escala!

Feche o editor de gráficos e selecione a área do gráfico.

Em seguida, arraste-a e mova-a para o lado da tabela de dados brutos.

Agora, clique no símbolo de "três pontos" no canto superior direito da área do gráfico.

Isso revela duas opções:

Publicar

Mover para a própria planilha

Se você selecionar "Publicar", o Planilhas Google gerará um link que poderá ser compartilhado com outros usuários. Atualize as permissões para permitir ou restringir determinados usuários nesta etapa.

gráfico no google sheets publicar na web

No entanto, não vamos mentir, o gráfico publicado é um pouco lento.

Tente editar seus dados brutos e veja quanto tempo leva para atualizar a área do gráfico. 🙄

A opção Mover para a própria planilha, por outro lado, é rápida para atualizar seus dados.

No entanto, você teria que ficar alternando entre as guias para editar os dados brutos e vê-los refletidos no gráfico.

Repita as etapas acima e você poderá criar vários gráficos e movê-los para uma guia separada.

Como visualização de dados permite que você compare várias métricas ao mesmo tempo.

Esse é um painel do qual o Google Sheets pode se orgulhar!

Modelos de painel dinâmico do Google Sheets

1. Modelo de painel de PPC do Google Sheets da Power My Analytics

Via Power My AnalyticsFaça o download deste modelo

2. Modelo de painel do Facebook Ads do Google Sheets por Power My Analytics

Via Power My AnalyticsFaça o download deste modelo

3. Painel do Google Sheets Amazon MWS pelo Power My Analytics

Via Power My AnalyticsFaça o download deste modelo

Limitações da criação de um painel no Planilhas Google

Capacidade limitada de automação

Integrações limitadas

Não é uma ferramenta universal de gerenciamento de projetos

Grandes conjuntos de dados podem causar problemas de desempenho

Não é adequada para análise de dados complexos

Preocupações com segurança e privacidade de dados

A melhor alternativa para o painel do Google Sheets: ClickUp

Conheça Dashboards interativos do ClickUp!

Painéis do ClickUp

Para criar seu Dashboard, ative a opção Dashboards ClickApp para sua Espaço de trabalho .

Em seguida, adicione um seguindo estas etapas:

Clique no ícone Dashboards que você encontrará em sua barra lateral

Clique em "+" para adicionar um Dashboard

Clique em "+ Add Widgets" para extrair seus dados

Isso porque seu Dashboard personalizado está repleto de Widgets .

Um Widget no ClickUp coleta dados sobre suas tarefas concluídas, orçamentos gastos ou qualquer outra coisa que você precise em seu espaço de trabalho. Em seguida, eles geram automaticamente gráficos úteis e dinâmicos dessas métricas principais.

Chega de perder tempo com gráficos complexos no Google Sheets!

Veja a seguir os tipos de Widgets que você pode adicionar ao seu Dashboard dinâmico:

Essa é uma lista bastante exaustiva, mas nem mesmo o céu é o limite para a excelência do ClickUp!

Os Dashboards do ClickUp são vitais para a criação de inteligência comercial para Ágil e Scrum projetos. E espere só até você usar nossa tarefa pré-criada modelos em seus projetos ágeis e projetos scrum !

Dê uma olhada nestes Widgets do Sprint em seu ClickUp Dashboard:

Gráficos de queima : veja o escopo do trabalho realizado em relação ao trabalho restante

Gráficos de burndown : visualizar o trabalho concluído em relação às metas

Gráficos de velocidade : conhecer a taxa de conclusão do trabalho

Gráficos de fluxo cumulativo : ver o progresso da tarefa ao longo do tempo

Assim como as estrelas no céu, a lista de Recursos do ClickUp são infinitos.

Aqui está uma olhada em nossos favoritos:

Os ClickUp Dashboards são projetados para reunir todas as suas métricas mais importantes em um só lugar. Dê uma olhada neste estudo de caso da Wake Forest University para ver como eles melhoraram a geração de relatórios e o alinhamento com os ClickUp Dashboards:

A Wake Forest University usa os ClickUp Dashboards para monitorar as principais métricas

A Wake Forest usa os ClickUp Dashboards para trabalhar em conjunto como uma equipe coesa

Seja o que for que você precise medir, os ClickUp Dashboards são a maneira perfeita de obter uma visão geral em tempo real do desempenho de sua equipe.

Abandone os painéis do Planilhas Google e experimente o ClickUp hoje mesmo!

O Google Sheets é suficiente para uma visualização rápida de dados? Provavelmente sim.

Mas para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos? **Definitivamente, não.

Como exploradores de longa data no mundo do gerenciamento de projetos, devemos saber. É por isso que o ClickUp pode enfrentar todos os desafios e vencer todas as dificuldades que atrapalham sua produtividade. Os ClickUp Dashboards ajudam a entender os dados mais importantes para que você possa planejar, ajustar e conquistar cada projeto. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo !