Como criar um calendário no Planilhas Google (guia 2024 + modelo)

As melhores coisas sempre começam com alguém apontando para um calendário.

Umas férias épicas. Uma festa de aniversário surpresa. Seu próximo projeto.

É isso mesmo.

O calendário contém respostas para todas as suas perguntas sobre planejamento de projetos.

Entretanto, os dias do calendário de parede estão contados.

Assim como os toca-fitas e os flip-phones, ele pertence a um passado distante.

Hoje, você precisa de um calendário on-line que pode acompanhar sua agenda, em qualquer lugar e a qualquer momento.

E, felizmente, você pode gerenciar isso com um Google Calendário de planilhas.

Neste artigo, veremos as etapas para criar um calendário calendário no Google Sheets e sugerir uma alternativa melhor para o processo.

Bloqueie seu calendário e assista a este tutorial de calendário do Google Sheets!

Por que criar um calendário no Google Sheets?

Vamos encarar os fatos. Você provavelmente tem um calendário pré-instalado ferramenta de calendário em seu computador.

Ou você acha que um calendário estático simples e antigo também é suficiente.

Mas aqui está como um calendário do Google Sheets é muito melhor do que essas opções padrão:

Fácil de acessar : Planilhas do Google faz parte doEspaço de trabalho do Google *Editável: crie um calendário personalizado para atender às suas necessidades exclusivas

: Planilhas do Google faz parte doEspaço de trabalho do Google *Editável: crie um calendário personalizado para atender às suas necessidades exclusivas Colaborativo : convide membros da equipe para editar ao vivo

: convide membros da equipe para editar ao vivo Gratuito: não pague um único centavo por um conjunto de recursos verdadeiramente universal

Use o Google Sheets para planejar um evento criar calendários de marketing de conteúdo e mídia social ou apenas contar os dias até o seu grande lançamento.

Pronto para aprender como aproveitar seu poder?

Vamos lá!

Como criar um calendário no Planilhas Google?

Se criar um calendário no Planilhas Google fosse super simples, você não estaria aqui, certo? Infelizmente, é um processo complexo e repleto de fórmulas, mais ou menos como criar um calendário do Excel .

Mas não se preocupe. Simplificamos o processo para estas três etapas!

Dê uma olhada.

Etapa 1: Adicionar dias da semana

Em primeiro lugar, crie um arquivo nova planilha eletrônica no Planilhas Google.

Dê um nome à sua planilha e adicione o título do mês que está criando.

Agora, digite os dias da semana em uma linha superior, assim:

Observação: Você pode iniciar o calendário semanal em qualquer dia que desejar.

Etapa 2: Criar o mês inteiro

Adicionar datas ao seu mês é muito fácil.

Comece digitando "1" onde quer que o mês comece e, em seguida, adicione a fórmula para calcular a próxima data automaticamente.

Nesse caso, como nossa data de início está na célula número B3, a fórmula a ser adicionada na próxima célula é

=B3+1

Copie e cole essa fórmula até o final da semana (o final da linha).

Depois de terminar uma linha, repita o processo com cada linha subsequente.

Faça isso até chegar ao último dia; 28, neste caso.

Etapa 3: Formatar o calendário

Agora que seu calendário está pronto, você pode formatá-lo para atender às necessidades do seu projeto.

Aqui estão algumas dicas:

Adicione uma linha em branco para suas anotações abaixo de cada linha de datas

Redimensione as células a seu gosto

Formate os finais de semana ou datas importantes para que se destaquem

Adicione as cores de sua marca ao calendário

Aqui está uma dica:

Use a formatação condicional para alterar as cores das células com base na quantidade ou no tipo de dados que elas contêm. Por exemplo, uma célula em branco pode permanecer branca. Mas se estiver preenchida com vários eventos, ela mudará de cor para indicar um dia bloqueado.

Para adicionar mais meses ao seu calendário, repita o processo na mesma guia ou adicione novas guias para cada novo mês.

PS: Se você não se sentir à vontade nas linhas e colunas do GSheets, tente criar calendários em um Google Doc . Mas não recomendamos isso porque um Google Docs tem as mesmas desvantagens de um calendário do Planilhas Google!

3 desvantagens dos calendários do Planilhas Google

Mantemos o que dissemos anteriormente.

O Planilhas Google é como uma calça jeans velha e confortável.

Eles são ótimos para quando você está fazendo suas próprias coisas.

Mas provavelmente não as usará em uma reunião importante.

Aqui estão os três principais motivos pelos quais você não deve sempre contar com o Google Sheets para suas necessidades de calendário.

1. Não há recursos de gerenciamento de tarefas

O Google Sheets é uma ferramenta fantástica gerenciamento de dados mas não muito mais.

Porque, uma vez que você tenha feito seu calendário cheio de tarefas, quem vai fazê-las?

E como você se comunica com esses membros da equipe?

Você pode marcar as pessoas nos comentários. E o comentário chegará à caixa de entrada de e-mail delas.

Depois disso... você espera.

O acompanhamento será igualmente tedioso.

Por fim, você não terá outra opção a não ser usar uma ferramenta diferente para atribuir tarefas e se comunicar com a equipe.

2. Automação limitada

O Google Sheets é o paraíso dos programadores.

Em uma escala de simples a Einstein, você tem uma fórmula para cada função.

Mas é só isso.

É preciso gostar muito de fórmulas para aproveitar ao máximo o Planilhas Google, pois elas são a única maneira de automatizar a planilha.

Portanto, prepare-se para aprender sobre a magia das planilhas com um nerd do GSheets.

Sem essas habilidades, a ferramenta não tem utilidade real.

3. Não é compatível com outras ferramentas

Por fim, qual é a compatibilidade do Planilhas Google com o restante de seu espaço de trabalho?

A resposta é complicada.

Digamos que você use um sistema operacional de trabalho ou um ferramenta de gerenciamento de projetos para seu funcionamento diário. Se essa ferramenta permitir que você incorpore uma planilha do Google em seus bate-papos e painéis, tudo bem.

Mas esse nem sempre será o caso.

Provavelmente, você terá que alternar entre o Google Sheets e sua ferramenta de gerenciamento de projetos.

Confira nosso guia detalhado sobre **Gerenciamento de projetos do Google ._

Tudo isso fez você repensar os calendários do Planilhas Google?

Então você está no lugar certo.

A melhor maneira de gerenciar seu calendário: ClickUp

Máquinas de escrever, canetas-tinteiro e caixas de correio podem estar fora de moda.

Mas organização? Ela está sempre na moda.

No ClickUp, gostamos de nos manter atualizados e ajudá-lo com algumas dicas incríveis organização do local de trabalho .

E tudo começa com a nossa imaculada Visualização do calendário . É uma das muitas visualizações que o ajudam a classificar e filtrar suas tarefas da maneira que preferir.

O que o torna tão bom?

Em primeiro lugar, você nunca terá que se preocupar em criá-lo do zero.

Ele faz parte de seu ClickUp Espaço de trabalho esperando para aliviar seus problemas de calendário.

Veja como você pode adicionar a visualização Calendar:

Clique no + em sua barra de visualizações

Selecione "Calendário"

Renomeie-o como quiser

E, em segundo lugar, ele faz muito mais do que apenas informar a data e a hora!

A visualização do Calendar abre um mar de recursos de produtividade.

Uma de suas maiores vantagens é a flexibilidade. Você pode decidir qual nível de dados é exibido no seu Calendar.

Escolha em que período de tempo você deseja visualizar seus dados.

Um único dia, quatro dias, uma semana ou um mês inteiro.

Dessa forma, você é igualmente capaz de realizar as tarefas do dia ou fazer planos de longo prazo.

Mas isso é apenas sobre como você pode visualizar as coisas no calendário.

E quanto às coisas que você pode fazer com ele?

Essa é a parte divertida!

O ClickUp permite que você crie um tarefa de praticamente qualquer lugar, a qualquer momento. E todas essas tarefas (se tiverem um Data de vencimento ) são um acessório padrão em todo o seu calendário.

Basta arrastá-los e soltá-los para mover suas datas de início e término e sentir o poder da produtividade!

Use a coluna da direita para ver as tarefas não programadas ou atrasadas.

Ajuste também suas datas de vencimento com simples movimentos de arrastar e soltar.

Se você estiver com vontade de trabalhar profundamente, acesse o Modo Eu e visualizar somente as tarefas atribuídas a você.

Acreditamos que esses recursos são suficientes para deixar para trás muitas ferramentas básicas de calendário.

Mas espere, tem mais!

Deseja criar uma nova tarefa na visualização do Calendário?

Basta clicar no pequeno sinal de "+" em qualquer caixa de data. Adicione um nome, um resumo, uma data de vencimento e até mesmo um Prioridade nível de prioridade da tarefa.

Depois que ela for adicionada, clique na tarefa para adicionar todos os outros detalhes necessários.

E se você quiser levar seu calendário para qualquer lugar, está com sorte!

A visualização do ClickUp Calendar também está disponível no aplicativo móvel -tornando ainda mais fácil para você ficar no topo do seu jogo.

É isso mesmo. Agende, planeje e visualize todas as suas tarefas diretamente no seu telefone.

No aplicativo móvel ClickUp, escolha filtrar a visualização do Calendário por dia, semana, semana de trabalho (somente de segunda a sexta-feira), mês ou programação (layout contínuo de vários dias).

E não se preocupe, todas as novas visualizações do Calendar que você criar no celular também aparecerão na Web!

Mas um aplicativo de calendário pode ser bastante intimidador, certo?

Não se preocupe. Você não precisa copiar e colar manualmente todos os eventos de outros calendários. Basta integrar seu calendário pessoal Calendário do Google , Calendário do Outlook ou calendário da Apple e todos os seus eventos serão exibidos. 😎

Para ser sincero, estamos apenas começando a ver como o ClickUp é legal.

Aqui estão mais alguns de nossos aplicativos favoritos do ClickUp recursos :

Recursos relacionados:_

Salve a data com o ClickUp!

Já estamos muito longe do calendário anual de mesa dos anos 90.

Hoje, um calendário de trabalho é uma parte indispensável do seu processo de planejamento de projeto.

Programe todas as tarefas. Acompanhe cada etapa. Atinja todas as metas.

Por mais fácil de usar (ou gratuito!) que seja o Google Sheets, ele não pode fazer todas essas coisas. Você precisará de uma ferramenta de calendário poderosa que faça muito mais do que apenas informar o dia e o mês.

_Então, por que não obter o pacote completo com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp? Atribuir tarefas aos membros da equipe, comunicar com eles de forma eficaz, tudo isso sem perder nada de sua programação semanal. É simplesmente o melhor que você pode obter.

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e marque seu encontro com sucesso!