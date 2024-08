13 melhores aplicativos de calendário para 2024 (gratuitos e pagos)

Para muitos, um calendário é muito mais do que uma ferramenta de agendamento. É um organizador com lembretes e datas de vencimento para nos manter produtivos, ou um guardião da memória para os eventos mais importantes de nossa vida. É por isso que tomamos um cuidado extra ao escolher um calendário digital - porque queremos algo que torne o planejamento divertido e funcional!

Então, quais recursos devemos procurar em um aplicativo de calendário para ajudar a controlar nossa agenda? Considere:

Compartilhamento para ficarmos conectados com nossa família, amigos e membros da equipe

Personalização para personalizar a ferramenta com código de cores e categorização de eventos

Facilidade de uso para uma experiência amigável, intuitiva e fácil de aprender

Sincronização universal em todos os nossos dispositivos (desktop, celular e tablet)

Reunimos os melhores aplicativos para atender às suas metas de calendário pessoal e profissional. De aplicativos de calendário simples a progressivos, há algo na lista para todos! 📅

Quais são os 13 melhores aplicativos de calendário?

1. ClickUp

Veja todas as suas tarefas do ClickUp junto com as reuniões em seu Google Calendar usando a sincronização bidirecional

O ClickUp é um aplicativo gratuito ferramenta de produtividade com recursos de calendário que economizam tempo na Web e em aplicativos móveis para tornar divertidas até mesmo as tarefas mais comuns! Não importa se você está procurando um calendário de trabalho e vida pessoal ou se precisa de uma única fonte de verdade para anotar pensamentos e lembretes, o ClickUp pode se adaptar a qualquer preferência para obter a melhor produtividade de sua vida.

Veja o que os usuários reais dizem sobre o uso do Visualização do calendário no ClickUp :

"O principal problema que resolvi usando o ClickUp foi a falta de clareza. O ClickUp me ajuda a saber no que trabalhar e quando. Com seus vários filtros e exibições, o LineUp™️ com a ajuda de um calendário e uma página inicial, não preciso perder tanto tempo tentando descobrir o que vem a seguir. Estou perdendo menos tempo e cumprindo prazos." Nathaniel S Diretor de TI

"Agora o ClickUp administra a maior parte da minha vida (tanto profissional quanto pessoal). Profissionalmente, eu o uso para organizar e planejar projetos e colocá-los em meu calendário on-line com metadados relevantes. Pessoalmente, eu o utilizo para gerenciar minha casa e com o recurso gratuito de assento para convidados. Mantenho meu parceiro a par de reformas, empreiteiros, conversas com prestadores de serviços, etc." Ashley E.M. M , Proprietário

"Em comparação com os concorrentes, o ClickUp é excelente em manter a plataforma simples e, ao mesmo tempo, oferecer o máximo de funcionalidade. Ele tem todas as diferentes visualizações: calendário, Gantt, listas, sublistas, uploads, trabalho em equipe, etc. Tudo isso é muito detalhado; os softwares anteriores que experimentei não ofereciam os detalhes de interatividade de que eu precisava para ser criativo com a alteração de cronogramas e informações e subtarefas/subinformações." Roland M , Diretor

O Plano Gratuito do ClickUp é tudo o que você precisa para começar a projetar seus dias de acordo com a forma como você trabalha melhor. Não há condição de fazer upgrade para um dos planos pagos porque o ClickUp é gratuito para sempre! Entre as centenas de recursos poderosos que o ClickUp tem a oferecer, aqui estão três que você pode usar para causar um impacto em sua produtividade agora mesmo:

👤 Modo Eu: Remova a desordem mostrando as tarefas, subtarefas, listas de verificação e comentários atribuídos a você no espaço de trabalho do ClickUp

Sincronização bidirecional: Conecte o ClickUp ao seu calendário do Google, Outlook ou Apple

configurações do cartão de tarefas: Personalize como deseja que os cartões de tarefa apareçam na visualização do Calendário (mostrar responsáveis, prioridade, subtarefas, estimativa de tempo, tempo monitorado, etiquetas)

Prós do ClickUp Calendar

Os usuários podem escolher entre100 integrações nativas além de milhares disponíveis por meio do Zapier e do Integromat

Os usuários podem usar oMetas do ClickUp para planejar, gerenciar e cumprir metas diárias, semanais, trimestrais e anuais

Contras do ClickUp

Não há recurso de exportação do Dashboard

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

2. Calendário do Google

via Calendário do GoogleCalendário do Google atinge o equilíbrio certo como gerenciador de tarefas e agendador; é um dos aplicativos de calendário mais conhecidos e favoritos que categoriza eventos, compromissos fora do escritório, tarefas e intervalos de compromissos. Além disso, é fácil organizar um calendário do Google, esteja você no escritório ou na fila da Starbucks!

Prós do Google Agenda

Os usuários podem adicionar novas cores HEX para personalizar o plano de fundo de um calendário

Os usuários podem definir fusos horários primários e secundários para calendários inteiros

Modelos do Google Agenda para otimizar os fluxos de trabalho

Contras do Google Agenda

Este aplicativo de calendário não tem uma versão para desktop para macOS ou Windows 10

Preços do Google Agenda

O Google Agenda é gratuito para uso pessoal ou com uma conta comercial paga

Avaliações de clientes do Google Agenda

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Calendly

via Calendly O Calendly é um aplicativo inteligente software de agendamento que automatiza o trabalho manual ao agendar reuniões e eventos na hora e no local certos. Ele pode se conectar com os calendários do Google, Outlook ou iCal da sua organização para proporcionar uma experiência sem estresse entre anfitriões e convidados.

Prós do Calendly

Os usuários podem adicionar o Calendly ao seu site ou e-mail para agilizar o agendamento

Os usuários podem automatizar as comunicações antes e depois das reuniões

O Calendly oferece inúmeras integrações como ClickUp, Linkedin e Slack

Contras do Calendly

Esse aplicativo de calendário pode ser integrado a ferramentas populares, como Zoom e Zapier, mas pode facilmente se tornar complicado para os convidados se eles tiverem que passar por obstáculos para se conectar

Preços do Calendly

O Calendly oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/sessão por mês

Avaliações de clientes do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4. Baluu

via Baluu Em quarto lugar na nossa lista está Baluu . Esse sistema completo de reservas e construtor de sites é excelente para pequenas empresas que precisam fazer reservas on-line. Você pode conectar sua conta bancária ou o Stripe para aceitar pagamentos e até mesmo vender produtos com seus recursos de comércio eletrônico.

Prós do Baluu

Crie um site de reservas pronto para uso em minutos e comece a aceitar pagamentos e reservas on-line.

Integra-se a qualquer site existente como um iframe

Sincroniza-se com todas as principais plataformas de calendário (Google, Outlook etc.)

Contras do Baluu

Ainda não existe um aplicativo Baluu

Preços do Baluu

A Baluu oferece um plano gratuito (limitado a 50 reservas por mês) e planos pagos a partir de US$ 17 por mês

Avaliações de clientes do Baluu

G2: 5/5 (2 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

5. SavvyCal

via SavvyCal O SavvyCal é uma ferramenta de agendamento que permite alternar entre o calendário deles e sua lista de horários. Esse recurso de sobreposição coloca os usuários no comando para encontrar facilmente a disponibilidade mútua. O SavvyCal é sincronizado com calendários populares e outras ferramentas de agendamento ferramentas de fluxo de trabalho para criar eventos e verificar os horários enquanto você estiver ocupado.

Profissionais do SavvyCal

Os usuários podem apresentar janelas de disponibilidade classificadas para incentivar os destinatários a escolher o melhor horário

Os usuários podem definir limites para o número de reuniões que podem ser marcadas por dia, semana ou mês para reservar tempo para o trabalho mais profundo

Contras do SavvyCal

Esse aplicativo de calendário não tem um plano gratuito

Preços do SavvyCal

O SavvyCal oferece planos pagos a partir de US$ 12/usuário por mês

Avaliações de clientes do SavvyCal

G2: 5/5 (7 avaliações)

Capterra: N/A

6. Qualquer.do

via Qualquer.doRecurso de calendário do Any.do tem como objetivo ajudar os usuários a controlar o dia, a semana e o mês com eventos e tarefas em uma única exibição. A interface é limpa e fácil de usar, permitindo que outros calendários, como o Google Calendar, o iCloud e o Outlook, sejam usados sem problemas. No entanto, o Any.do não oferece atualmente nenhum plano gratuito.

Prós do Any.do

Os usuários podem transformar as mensagens do WhatsApp em tarefas e lembretes usando linguagem natural

Os usuários podem escolher entre diferentes temas e planos de fundo para combinar com seu estilo preferido

Contras do Any.do

O aplicativo de calendáriogerenciamento de tarefas está limitada às funcionalidades básicas

Preços do Any.do

O Any.do oferece um plano gratuito. Entre em contato com a Any.do para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

7. Calendário da Apple

via Calendário da Apple Se você for um usuário da Apple, saberá que o Apple Calendar vem pré-instalado em todos os dispositivos iOS e macOS (incluindo o Apple Watch) para que os usuários acessem suas contas de calendário em um só lugar. Embora esse aplicativo de calendário básico possa atender às necessidades de agendamento e configuração rápida de eventos, ele não possui recursos avançados para maior personalização.

Prós do Apple Calendar

Os usuários podem ver todos os calendários ou calendários específicos em uma única janela

Os usuários podem adicionar o endereço de localização de um evento para receber notificações de tempo para sair com base no tempo que levará para chegar ao destino

Contras do Apple Calendar

Esse aplicativo de calendário impede o convite de pessoas para um evento se o e-mail delas não estiver salvo na lista de contatos do telefone

Preços do Apple Calendar

O Apple Calendar é gratuito em todos os dispositivos Apple

Avaliações de clientes do Apple Calendar

G2: 4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: N/A

Bônus:_ **Software de gerenciamento de projetos para Macs

8. Calendário do Microsoft Outlook

via Calendário do Microsoft Outlook O Microsoft Outlook Calendar funciona como um calendário e uma ferramenta de agendamento para rastrear eventos pessoais e de trabalho. Com seu recurso de calendário compartilhado você pode acessar os calendários de seus colegas de equipe e até mesmo gerenciar suas agendas.

Prós do Microsoft Outlook Calendar

Os usuários podem criar calendários que exibem a agenda de um grupo de pessoas

Os usuários podem visualizar vários calendários lado a lado

Contras do Microsoft Outlook Calendar

Esse aplicativo de calendário tem muitas funcionalidades que podem atrapalhar as necessidades simples de agendamento

Preços do Microsoft Outlook Calendar

O Microsoft Outlook Calendar oferece planos gratuitos e pagos. Entre em contato com o Microsoft 365 para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Microsoft Outlook Calendar

G2: N/A

Capterra: N/A

Confira estes Alternativas ao Microsoft Outlook* !

9. DigiCal

via DigiCal O DigiCal sincroniza com todos os servidores de calendário compatíveis com a plataforma Android. Os usuários podem personalizar totalmente a aparência com um tema predefinido ou usar o seletor de cores e as predefinições de fonte para criar seu próprio tema. Além disso, a exclusiva pesquisa de local integrada do DigiCal permite que os usuários digitem o nome de um local e ele preencherá automaticamente o endereço do local.

Prós do DigiCal

Os usuários podem alternar entre sete visualizações diferentes de calendário nos temas claro ou escuro para atender às suas preferências

Os usuários podem selecionar um widget para uma visualização rápida da agenda do dia, da semana ou do mês

Contras do DigiCal

Esse aplicativo de calendário tem muitas funcionalidades que podem atrapalhar as necessidades simples de agendamento

Preços do DigiCal

O DigiCal oferece planos gratuitos e pagos a partir de XXX/usuário por mês

Avaliações de clientes da DigiCal

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Agendamento da Acuity

via Agendamento do Acuity Semelhante ao Calendly e ao SavvyCal, o Acuity Scheduling é uma ferramenta especialmente projetada para sites do Squarespace. Os clientes iniciam o processo de agendamento escolhendo o tipo de compromisso que desejam reservar. Se estiver organizando aulas em grupo para, por exemplo, caligrafia ou ioga, o recurso Class (Aula) permite que várias pessoas agendem serviços em um horário específico.

Prós do Acuity Scheduling

Os usuários podem criar e editar quantos tipos de agendamento desejarem

Os usuários podem definir limites de agendamento para escolher se e quando os clientes podem marcar, editar ou cancelar seus compromissos

Contras do Acuity Scheduling

Esse recurso é um complemento para sites do Squarespace e não uma ferramenta autônoma

Preços do Acuity Scheduling

Consulte o Squarespace para saber o preço

Avaliações de clientes do Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

11. Fantástico

via Fantástico O próximo na nossa lista de melhores aplicativos de calendário é o Fantastical. Esse aplicativo sincroniza todos os seus modelos personalizados, notificações, configurações de clima e muito mais para uma visão detalhada de todos os seus itens de calendário. Com um único clique ou toque, o Fantastical gerará automaticamente uma chamada em conferência e adicionará todos os detalhes ao seu evento.

Prós do Fantastical

Os usuários podem adicionar chamadas do Zoom, Google Meet, Webex e Microsoft Teams

Os usuários podem navegar e se inscrever em calendários interessantes, incluindo esportes, programas de TV, feriados e muito mais

Contras do Fantastical

Este aplicativo tem muitas funcionalidades que podem atrapalhar as necessidades simples de agendamento

Preços do Fantastical

O Fantastical oferece planos gratuitos e pagos a partir de XXX/usuário por mês

Avaliações de clientes do Fantastical

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

12. Calendário de negócios 2

via Calendário de negócios 2 O Business Calendar 2 é um aplicativo de calendário para telefones Android com um conveniente recurso de arrastar e soltar para organizar e agendar tarefas. Seja em relação a temas, cores ou ao número de dias que deseja visualizar, você pode personalizar o aplicativo para atender às suas preferências. Entretanto, ao contrário da maioria dos aplicativos de calendário, o Business Calendar 2 não tem uma versão para a Web.

Prós do Business Calendar 2

Os usuários podem anexar imagens e gravações de voz a um evento

Os usuários podem exibir eventos e tarefas em seu fuso horário de origem quando estiverem viajando

Contras do Business Calendar 2

A versão profissional desse aplicativo é relativamente cara para um aplicativo de calendário móvel sem suporte para Web ou iOS

Preços do Business Calendar 2

O Business Calendar 2 oferece planos gratuitos e pagos. Entre em contato com o Business Calendar 2 para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Business Calendar 2

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Vantagem

via Vantagem Por último, mas não menos importante, em nossa lista de melhores aplicativos de calendário está o Vantage. Esse aplicativo de calendário tem um conjunto de dicas visuais para ajudar os usuários a organizar melhor sua vida diária. Por exemplo, um recurso exclusivo chamado Stacks reduz a desordem para visualizar o quanto você tem em mãos. Quanto mais eventos e tarefas forem planejados para um determinado dia, maior será a pilha.

Vantage pros

Os usuários podem arrastar e soltar itens a fazer para definir datas de vencimento

Os usuários podem escolher entre uma seleção de pacotes de cores para personalizar a aparência do calendário

Contras do Vantage

Este aplicativo de calendário é voltado para usuários com uma preferência estética específica

Preços do Vantage

O Vantage oferece uma versão gratuita com compras no aplicativo

Avaliações dos clientes do Vantage

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp é a solução universal para suas necessidades de aplicativos de calendário

Deixe que o ClickUp elimine o estresse do planejamento para que você possa aproveitar ao máximo o seu tempo para relaxar ou fazer as coisas que gosta. Se você tem alternado entre o Google e outros aplicativos de calendário, este é o seu sinal para experimentar a visualização do Calendário em ClickUp hoje! 🗓