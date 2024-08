10 técnicas e ferramentas de memorização para melhorar sua memória

Um dia você poderá melhorar instantaneamente sua memória com inteligência artificial - bem, talvez. 🤖

Enquanto isso, há muitas técnicas e ferramentas de memorização para não apenas armazenar informações, mas também para melhorar a recuperação e a memorização de conjuntos maiores de informações.

Praticamente todo mundo é capaz de aprimorar sua capacidade de memorizar qualquer coisa. De fato, pesquisas sugerem que com prática sustentada suficiente em um período de cerca de uma semana, uma pessoa comum pode aumentar sua capacidade de memória de trabalho para uma capacidade de recordação mais alta de um a até quatro itens.

As mentes são lugares incríveis. Mas não acredite em nossa palavra.

Leia esta postagem do blog para descobrir como essas 10 melhores técnicas de memorização podem funcionar para você e quais ferramentas específicas você pode usar para melhorar sua memória.

Como funciona a memorização?

A memorização funciona como um processo de duas etapas: codificação e recuperação. Durante o estágio de codificação, as novas informações são armazenadas na forma de memórias por meio de diferentes processos cognitivos, como elaboração, associação e imagens visuais. Essas memórias são então recuperadas durante o estágio de recuperação por meio de conexões neurais.

Pesquisas sugerem que determinadas técnicas de memorização são mais eficazes do que outras para a memória de longo prazo das informações. Algumas dessas técnicas de memorização, como a repetição espaçada e a codificação elaborativa, demonstraram ser mais eficazes para a retenção de longo prazo.

Outras, como a fragmentação e a mnemônica, tendem a facilitar a memorização do material em curto prazo.

Como memorizar qualquer coisa em uma abordagem de 4 etapas

O ato de memorizar, bem, praticamente qualquer coisa, pode ser dividido em quatro etapas gerais. Pense nelas como repetições para seu cérebro. Afinal, ele é um músculo altamente plástico que cresce quanto mais você o usa.

Siga essas quatro etapas para começar a memorizar mais.

Etapa 1: Atenção

Primeiro, as primeiras coisas foco no material que está tentando memorizar e esteja atento a ele em tempo real. Em outras palavras, não ouça, leia ou assista passivamente ao tentar memorizar. Tente não ter pressa e preste atenção a cada detalhe, permitindo que o material seja absorvido.

Ao fazer isso repetidamente, você treina seu cérebro para deixar que menos informações passem despercebidas. ♻️

Etapa 2: Codificação

A codificação funciona tanto com a memória de longo prazo quanto com a de curto prazo. Para garantir que as informações que você está consumindo permaneçam no longo prazo, geralmente ajuda conectar o material a outras ideias, conceitos e experiências relacionados ou semelhantes.

Isso ajudará a fortalecer sua memória e permitirá que o material seja armazenado mais facilmente.

Etapa 3: Armazenamento

Depois de codificar as informações e conectá-las a outros conceitos conhecidos, você deve armazenar o material de forma repetitiva e fácil de lembrar, como usar um palácio da memória ou flashcards (mais sobre essas técnicas abaixo).

Isso o ajudará a recordar o material na hora, o que é uma das melhores vantagens de melhorar sua memória! 💪

Etapa 4: Recuperação

Por fim, use práticas de recuperação ativa, como fazer perguntas a si mesmo, estudar em grupo ou usar jogos de memória para garantir que o material seja lembrado corretamente. Não se esqueça de praticar o material regularmente.

Você pode praticar esses exercícios com recitação ou recordação ativa. Esse método de recordação baseia-se no fato de que a memória se enfraquece com o tempo.

Técnicas de memorização verbal e visual

Quando se trata de técnicas de memorização, dois métodos comuns são o visual e o verbal.

As técnicas visuais envolvem o uso de imagens, mapas e diagramas para ajudar na recuperação da memória. Esse método se concentra na criação de uma imagem mental ou representação visual das informações que estão sendo aprendidas. Por exemplo, se você estivesse tentando se lembrar de uma lista de itens, poderia criar uma imagem mental desses itens organizados de uma maneira específica. Alguns exemplos de técnicas de memorização visual são:

Mapas mentais

Flashcards

Código de cores

Infográficos

Diagramas

Mnemônicos

Por outro lado, as técnicas verbais envolvem o uso de palavras e linguagem para ajudar na recuperação da memória. Esse método inclui repetição, dispositivos mnemônicos e acrônimos para ajudar a lembrar as informações. Por exemplo, se você estivesse tentando se lembrar de um número de telefone, poderia repetir os números em voz alta ou usar um dispositivo mnemônico, como associar cada número a uma palavra que rimasse com ele. Alguns exemplos de técnicas de memorização verbal são:

Chunking

Ancrônimos

Associação

Registro

Repitição

Aliteração

Vamos nos aprofundar mais nessas técnicas!

As 10 principais técnicas de memorização que você pode usar

Nem todas as técnicas de memorização funcionarão bem para todos. Mas há uma série de métodos que você pode experimentar! Confira nossa lista das 10 melhores técnicas de memorização para ajudá-lo a melhorar a memorização de dados.

1. Repetição espaçada

Repita o material em intervalos de tempo cada vez maiores. Esse método de recordação baseia-se no fenômeno psicológico do declínio da memória, que sugere que tanto a memória quanto a perda de memória (ou perda de memória) com o passar do tempo.

Um antídoto para o enfraquecimento da memória, tanto para a retenção de curto quanto de longo prazo, é praticar periodicamente a recordação ou a "repetição" do que foi memorizado.

2. Codificação elaborativa

Vincule o material a outros conceitos conhecidos. Associar o que você está aprendendo de forma significativa ao seu conhecimento existente é uma maneira poderosa de lembrar as informações.

A codificação elaborativa é um tipo de mnemônico, que significa uma técnica simples que ajuda na memorização. Uma maneira de facilitar a relação do novo material com o que você já sabe é criar um quadro branco visual .

Ferramentas como Quadros brancos ClickUp facilitam a vinculação de tarefas e o uso de seus técnicas de brainstorming de forma ordenada. Desenhe infinitas diagramas de fluxo de trabalho salve-os e consulte-os quando precisar se atualizar.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

Quer começar com um simples quadro branco para registrar suas ideias e fluxos de trabalho? Experimente Modelo de introdução aos quadros brancos do ClickUp !

3. Chunking

Divida longas partes de informações em partes gerenciáveis. Essa é uma maneira fácil de memorizar informações, pois é menos cansativa e você consegue memorizar partes menores de informações muito mais rapidamente.

Algumas pesquisas mostram que a divisão em partes reduz o pedágio que a necessidade de memorizar grandes blocos de informações cobra da memória de trabalho. À medida que você memoriza as informações pouco a pouco, com o tempo, elas formam um conjunto de dados maior que é mais fácil de recuperar e dá sentido à memória.

4. Mnemônicos

O uso de técnicas como rimas, acrônimos ou imagens visuais para lembrar informações de forma memorável é chamado de mnemônica. É uma maneira de tornar a memorização divertida. De fato, estudos sugerem que que o treinamento suficiente de mnemônica ortográfica remodela as redes cerebrais para melhorar a memória e recitar informações.

Um exemplo simples dessa técnica é recitar o ABC com música para facilitar a memorização. Talvez seu professor de artes tenha lhe ensinado "Roy G Biv" como uma forma mnemônica de memorizar as cores do arco-íris na ordem correta: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta.

Você entendeu a ideia. 🌈

5. Recordação ativa

Teste-se regularmente com o material que aprendeu para testar sua memória. Quanto mais você fizer isso, mais fácil será relembrar materiais novos e antigos. Por exemplo, se você for um estudante, a recordação ativa é uma técnica de estudo útil.

Quando você pratica a recordação ativa, está basicamente forçando seu cérebro a recordar as informações que deseja memorizar sem ajuda. Esse método é ótimo para a retenção da memória.

6. Visualização

Como mencionamos anteriormente, o uso de recursos visuais é outra maneira eficaz de memorizar o conteúdo. Quando você cria imagens mentais do material e as associa a uma representação visual, essa técnica ajuda imensamente a fixar as informações na memória.

Uso de software para criar Mapas mentais ajudam na parte visual do processo. Com Mapas mentais do ClickUp você poderá mapear rapidamente seus planos, ideias e processos em visuais de encher os olhos. Faça conexões a partir de suas visualizações e adicione contexto ao seu processo de memorização para criar visuais em torno de ideias que você deseja lembrar.

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu ClickUp Mind Map intuitivo

7. Associação

Conecte informações semelhantes a outras informações semelhantes. Agrupar informações semelhantes, especialmente se elas não precisarem ser memorizadas em ordem, facilita a memorização.

Essa técnica é especialmente útil quando se trabalha com números ou termos que começam com a mesma primeira letra. Nosso cérebro processa a primeira letra e nos ajuda a associar as informações de que precisamos.

8. Recitação

Repita o material que está aprendendo em voz alta. Sim, mesmo que você esteja sozinho. O cérebro humano adora isso!

No entanto, é útil se você fizer essa técnica com um amigo. Assim como você aprende a letra de uma nova música ouvindo-a e cantando junto, a recitação o ajuda a memorizar as informações na ordem certa. Sabemos que você está se lembrando daquele jingle cativante daquele comercial agora mesmo. 🎵

9. Organização

Organização de itens relacionados em uma estrutura que seja fácil de seguir e lembrar. Isso facilita a lembrança de informações complexas em ordem cronológica. Esse é um ótimo exemplo para quem precisa memorizar informações em uma ordem específica.

Na verdade, algumas pessoas gostam de usar essa técnica para criar uma lista de compras porque ela permite organizar visualmente os itens em um local ou layout familiar.

10. Palácio da memória

Criar um palácio da memória significa simplesmente usar sua imaginação para criar um mapa mental do material que você está aprendendo, associando-o a um lugar que você conhece bem. Quando você visualiza espaços familiares e os conecta com partes individuais de informações, é fácil para seu cérebro recordar novas informações que estão ligadas a espaços familiares.

Para que essa técnica de memória funcione para você, primeiro, reserve um tempo para identificar seu palácio da memória. Será a casa de sua infância? Um parque familiar? Sua antiga escola?

A partir daí, aponte mentalmente as características desse espaço que se destacam. Certifique-se de apontá-las em ordem. Essa técnica do palácio da memória funciona com base em uma imagem mental.

Se você visualizar uma casa, talvez encontre primeiro uma porta de entrada de cores vivas. Uma vez lá dentro, você encontrará uma escada, um cachorro e, se continuar andando, entrará diretamente na cozinha.

Agora, associe cada uma das características mais notáveis que você visualiza em seu palácio da memória - como as que acabamos de listar - a uma informação importante até que cada ponto seja associado a um espaço nessa técnica de contar histórias.

Por fim, para recordar os dados, visualize sua jornada por meio dessa técnica de memória mais uma vez e tente recordar cada informação associada a cada espaço ou item notável. Faça isso várias vezes e você conseguirá memorizar novas informações e outros materiais de aprendizagem com facilidade!

As melhores ferramentas de memorização para melhorar seus pensamentos

Você conhece as técnicas de memorização. Mas você também precisará de ferramentas. Aqui estão algumas das melhores ferramentas de memorização para começar a usar e melhorar seus esforços de memorização.

Software de anotações

Faça anotações rapidamente, formate com edição avançada e transforme entradas em tarefas rastreáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar

Use ferramentas como o ClickUp quando seu cérebro estiver no limite tentando memorizar tarefas, listas e lembretes. Com mapeamento mental ferramentas, Quadro branco e até mesmo a extensão Notepad para o Chrome, o ClickUp fornece todas as ferramentas necessárias para armazenar informações de forma rápida e fácil.

Flashcards

Uma ótima ferramenta para memorizar fatos, definições e informações gerais é simplesmente usar flashcards. Eles funcionaram para você quando estava estudando para o grande teste na escola, então por que não usá-los para obter mais ajuda com sua memorização?

Gravações de áudio e vídeo

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Para aqueles que preferem técnicas de memorização verbal, a aprendizagem auditiva pode ser uma ótima maneira de usar gravações de suas próprias palavras para recuperar informações. As gravações de áudio são técnicas eficazes de memorização verbal para ajudá-lo com a memória de longo prazo.

Outra ótima maneira de fazer isso é gravar um vídeo de si mesmo. As técnicas de memorização visual funcionam para algumas pessoas quando gravam um vídeo de si mesmas concluindo algo. Essa é uma ótima ideia para o aluno visual que precisa se lembrar de como fez algo há muito tempo.

E se você estiver tentando se lembrar de um processo de trabalho, pode ser útil usar software de gravação de tela para registrar suas ações. Ferramentas como Clipe no ClickUp facilitam a reprodução de suas gravações e a visualização real de como você fez algo.

Quizlet

O Quizlet é um recurso popular de aprendizado on-line que oferece várias técnicas e ferramentas de memória, como flashcards, testes e jogos. Esse recurso funciona como uma técnica de construção para ajudar a melhorar a memória em um período de tempo.

Aprendizagem entre pares

Aprender com um amigo ou em um grupo de estudo ajuda a estimular uma recordação mais ativa do material e, por fim, a reter informações. Seja em uma sessão de estudo aprofundado para aulas de história, no aprendizado de um novo idioma ou na necessidade geral de reter uma tonelada de informações em um curto período de tempo - estamos olhando para vocês, estudantes de medicina -, a aprendizagem entre pares é uma das técnicas de memória mais bem-sucedidas.

Aplicativos de memória

Há muitos aplicativos de memória disponíveis que podem ajudá-lo a encontrar as técnicas de memorização certas para sua situação. Vários desses aplicativos têm jogos integrados que o ajudam a exercitar seus músculos mentais.

Registro em diário

Usar aplicativos móveis ou de desktop para fazer anotações ou escrever resumos de seu material são úteis para consulta posterior. Essa também é uma forma de usar a repetição para memorizar as informações à medida que você as escreve várias vezes.

Jogos

Jogos educativos ou quebra-cabeças são formas envolventes e divertidas de fortalecer a memória.

Aqui está algo para lembrar - faça mais com o ClickUp

Quer você use quadros brancos ou mapas mentais para visualizar e conectar as informações a serem memorizadas ou decida criar cartões de memória, memorizar informações é mais fácil do que você imagina.

No entanto, tudo começa com o método correto mentalidade produtiva algumas ferramentas e técnicas de memorização e disposição para aprender um método. Inicie um conta gratuita do ClickUp e veja como é fácil usar suas ferramentas visuais para memorização.