5 estratégias para tornar a anotação melhor e mais produtiva

Após 24 horas, esquecemos até 40% das novas informações que aprendemos. Mas podemos reter até 100% de nossa memória com uma ferramenta simples: fazer anotações.

Em um estudo de 2021 no Journal of Experimental Psychology os participantes que fizeram anotações conseguiram se lembrar melhor das informações do que aqueles que não fizeram anotações ou tiraram fotos das palestras em seus celulares. Quando não tentamos reter informações, nossa memória dessa experiência diminui gradualmente até que nos lembremos pouco ou nada sobre ela.

Felizmente, fazer anotações ajuda a retenção da memória envolvendo-se ativamente com o material para conectar novos conhecimentos e experiências passadas. 🔗

A estratégia de anotações mais eficaz para você depende do tipo de conteúdo ou das informações que está coletando, de como você as avalia e do tempo que tem para retê-las.

Seu processo deve permitir que você faça anotações produtivas em qualquer ambiente e incentivá-lo a aprender e reter informações com eficiência. O ClickUp selecionou uma lista de algumas estratégias testadas e comprovadas para melhorar a tomada de notas virtual e presencial e torná-la mais produtiva.

Continue lendo para conhecer as cinco melhores estratégias para ajudar qualquer pessoa a fazer anotações melhores e mais produtivas, seja ouvindo um podcast, acompanhando uma palestra ou assistindo a um documentário.

Analisamos a fundo mais de uma dúzia de estratégias *melhores aplicativos gratuitos de anotações* de 2022 e detalhar os recursos e os pontos fracos de cada um

1. **Experimente um método tradicional de fazer anotações

via Jacob Lund/ Shutterstock

Os métodos tradicionais de fazer anotações, como os métodos Cornell e Boxing, são dois dos mais produtivos e amplamente utilizados. O método Método Cornell desenvolvido por Walter Pauk na década de 1950, divide as anotações em três partes: a sugestão, as anotações e o resumo. Essas seções ajudam a melhorar sua capacidade de memorizar e reter informações de forma organizada.

O método do boxe agrupa diferentes partes de informações em pequenas caixas e as rotula ou inclui uma ideia mais ampla na parte superior de cada caixa. Esse método mantém as coisas concisas e funciona bem com anotações digitais.

É mais fácil reordenar e mover as seções após as aulas. Outros métodos tradicionais, como o bullet journaling ou o método de esboço, também podem ser eficazes.

2. **Use ferramentas de IA para fazer anotações

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock Ferramentas de IA para anotações criam um caminho fácil para dar a qualquer experiência de aprendizado toda a sua atenção. Você pode contribuir totalmente com as aulas e reuniões e ficar tão absorvido quanto quiser, sem precisar escrever tanto.

Na superfície, As ferramentas de IA parecem transcrever palavras em anotações de forma simples . Mas elas também eliminam a possibilidade de erro humano, fornecendo transcrições pesquisáveis com registro de data e hora, transformando ideias em tarefas rastreáveis e disponibilizando lições em vários idiomas.

Mantenha-se organizado e destaque-se com fantásticas anotações de reuniões. Dê uma olhada em nosso_ modelos de notas de reunião gratuitos **e nunca mais ter que fazer uma pergunta embaraçosa de acompanhamento

3. **Reduza tudo em suas anotações

via Gorodenkoff/ Shutterstock

O uso de letras taquigráficas e abreviações é fundamental para fazer anotações mais rapidamente. A taquigrafia permite que você reúna muitas informações rapidamente.

Enquanto letras abreviadas pode ser muito trabalhoso para implementar, as abreviações funcionam perfeitamente. Há três técnicas de abreviação ao escrever de forma abreviada: usar as primeiras letras de uma palavra, remover a maioria das vogais de uma palavra e usar as primeiras letras de frases para formar acrônimos.

Para tirar o máximo proveito dessa estratégia, tente incluir um glossário em seu caderno para referência posterior.

4. **Visualize seus registros

via Abo Photography/ Shutterstock

O código de cores é uma maneira eficaz de lembrar informações específicas em anotações. Esse método usa cores para destacar informações importantes e acelera o processo de leitura, pois você interage facilmente com essas cores para encontrar pontos específicos em suas anotações.

Fique ainda mais visual ao usar ferramentas como Mapas mentais do ClickUp e anotações de esboço. A mapa mental é uma ferramenta ilustrativa, como uma árvore, que agrupa informações em torno de um tópico central.

As notas de esboço são notas visuais que usam caligrafia, desenhos e elementos como nuvens e caixas para capturar ideias em uma página.

Organize toda a sua vida profissional em um único lugar com **Bloco de notas do ClickUp **Plataforma de gerenciamento de tarefas, listas de verificação e tarefas

5. **Faça anotações de forma colaborativa

via Canva

Escrever de forma colaborativa em grupos ou com parceiros pode ajudar todos a receber várias perspectivas de uma lição e avaliar criticamente as ideias em um assunto. Na tomada de notas colaborativa, as tarefas são divididas para que cada pessoa possa se concentrar em um elemento diferente - seja o resumo, a sugestão ou as ideias acionáveis. Tomada de notas colaborativa pode aumentar a interação com o assunto e cria espaço para perguntas melhores e mais profundas. Esse estilo de anotações também pode ajudar os membros do grupo a manter o controle do que aconteceu durante uma atividade de aprendizagem para consulta posterior.

Leve suas habilidades de anotações para o próximo nível

Há muitas maneiras diferentes de fazer anotações, e as estratégias mais eficazes dependem das circunstâncias e dos objetivos que você deseja alcançar.

Se você precisa fazer anotações para o trabalho ou para a escola ou simplesmente está procurando maneiras melhores de fazer anotações rápidas e escrever notas detalhadas para reuniões, o ClickUp pode ajudá-lo a se tornar um ávido tomador de notas com seus recursos robustos e flexíveis, como o Bloco de Notas, Documentos do ClickUp e Quadros brancos .

Integrado ao plataforma de gerenciamento de projetos se você estiver usando uma plataforma de gerenciamento de projetos, esses recursos de anotações permitem que você faça e armazene anotações junto com seu trabalho. Além disso, eles são totalmente personalizáveis - formate e organize suas anotações da maneira que desejar para atender às necessidades do seu projeto e às suas preferências pessoais. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo, _e leve suas habilidades de fazer anotações para o próximo nível!

Escritor convidado:_

Chidinma Iwu