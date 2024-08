10 Alternativas e concorrentes da Any.do em 2024

No mundo hiperconectado de hoje, a ferramenta certa de gerenciamento de tarefas pode fazer toda a diferença na organização do seu dia, na otimização das suas tarefas e no aumento da sua produtividade.

Com tantas opções de software de gerenciamento de tarefas inundando o mercado, escolher a ferramenta certa pode ser um grande desafio lista de tarefas on-line é fundamental.

O Any.do tem sido o software de gerenciamento de tarefas favorito de muitos devido à sua interface amigável e a um conjunto de recursos que auxiliam o gerenciamento de projetos. No entanto, ele não é o único jogador no jogo.

Talvez você esteja buscando mais recursos, uma interface diferente ou apenas curioso para saber o que mais existe no mundo do gerenciamento de projetos.

Este artigo analisa algumas alternativas de primeira linha do Any.do para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas ao Any.do?

Ao procurar concorrentes do Any.do, não se trata apenas de encontrar outra ferramenta de gerenciamento de tarefas. Trata-se de identificar uma que se alinhe às suas necessidades exclusivas e ao seu estilo de trabalho ao gerenciar projetos. Aqui estão alguns fatores cruciais a serem considerados:

Usabilidade e interface: O design deve incluir uma interface simples, minimizando a curva de aprendizado. Quer você tenha experiência em tecnologia ou seja um iniciante, você vai querer um aplicativo que seja fácil de navegar ao atribuir tarefas

O design deve incluir uma interface simples, minimizando a curva de aprendizado. Quer você tenha experiência em tecnologia ou seja um iniciante, você vai querer um aplicativo que seja fácil de navegar ao atribuir tarefas Recursos e integrações: A ferramenta oferece recursos de controle de tempo, integração de calendário ou colaboração? E quanto à integração com outros aplicativos de gerenciamento de projetos que você usa com frequência?

A ferramenta oferece recursos de controle de tempo, integração de calendário ou colaboração? E quanto à integração com outros aplicativos de gerenciamento de projetos que você usa com frequência? Disponibilidade da plataforma: Verifique se a ferramenta está disponível nas plataformas que você usa, seja iOS, Android, Web, aplicativos móveis ou desktop

Verifique se a ferramenta está disponível nas plataformas que você usa, seja iOS, Android, Web, aplicativos móveis ou desktop Preço: Enquanto alguns podem ser gratuitos com recursos básicos, outros podem ter uma etiqueta de preço. Considere seu orçamento e o retorno sobre o investimento

Enquanto alguns podem ser gratuitos com recursos básicos, outros podem ter uma etiqueta de preço. Considere seu orçamento e o retorno sobre o investimento Escalabilidade: Seja você um indivíduo ou uma equipe em crescimento, escolha uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possa ser escalada com você

Seja você um indivíduo ou uma equipe em crescimento, escolha uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possa ser escalada com você Personalização: Suas tarefas e projetos são únicos. Um excelente gerenciador de tarefas permitirá que você personalize seu espaço de trabalho de acordo com suas preferências

Suas tarefas e projetos são únicos. Um excelente gerenciador de tarefas permitirá que você personalize seu espaço de trabalho de acordo com suas preferências Segurança e privacidade: Certifique-se de que seus dados permaneçam protegidos. Verifique os métodos de criptografia, as políticas de privacidade e o histórico da empresa

Certifique-se de que seus dados permaneçam protegidos. Verifique os métodos de criptografia, as políticas de privacidade e o histórico da empresa Comentários e classificações: O feedback de usuários reais pode fornecer informações valiosas sobre os prós e os contras de cada ferramenta

O feedback de usuários reais pode fornecer informações valiosas sobre os prós e os contras de cada ferramenta Suporte e recursos: O atendimento ao cliente responsivo e uma grande quantidade de recursos (como tutoriais e perguntas frequentes) podem tornar sua experiência de gerenciamento de projetos mais tranquila

O atendimento ao cliente responsivo e uma grande quantidade de recursos (como tutoriais e perguntas frequentes) podem tornar sua experiência de gerenciamento de projetos mais tranquila Ferramentas de colaboração: Se estiver trabalhando com uma equipe, recursos como colaboração em tempo real, bate-papo e compartilhamento de arquivos podem ser indispensáveis

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Tenha esses fatores em mente e você estará mais bem equipado para encontrar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que substitua Qualquer.do e possivelmente até o supera.

As 10 melhores alternativas ao Any.do para usar em 2024

No cenário em constante evolução das ferramentas de gerenciamento de tarefas, 2024 apresenta uma seleção de plataformas que desafiam o status quo.

Da integração perfeita à experiência de usuário de alto nível, essas 10 alternativas ao Any.do estão prontas para redefinir a produtividade de indivíduos e equipes.

O recurso TIML (Tasks in Multiple Lists) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

O ClickUp não é apenas um aplicativo de gerenciamento de tarefas - é uma potência de produtividade abrangente. Projetado para indivíduos e equipes, o ClickUp ajusta seus recursos para se adequar a projetos de qualquer magnitude, desde tarefas pessoais até empreendimentos corporativos.

Recursos exclusivos, como o ClickUp Whiteboards e o Docs, oferecem um playground para suas ideias, enquanto as listas de verificação de tarefas aninhadas facilitam a criação, a organização e até mesmo a delegação de tarefas à sua equipe. Sua funcionalidade de arrastar e soltar e uma infinidade de ferramentas dinâmicas, como Tags, Checklists e Custom Fields, destacam a adaptabilidade da plataforma.

Sua intuitividade garante que seu fluxo de trabalho permaneça organizado e adaptado às suas preferências.

Além disso, com aplicativos para desktop, web, iOS e Android, o ClickUp garante que você permaneça conectado às suas tarefas, independentemente do local.

Melhores recursos do ClickUp

A extensa biblioteca de modelos do ClickUp conta com mais de 1.000 recursos, incluindo o Task Management,Calendário de conteúdoe Getting Things Done, simplificando seu processo de configuração

Os documentos do ClickUp funcionam como centros de brainstorming, perfeitos para organizar tarefas e de valor inestimável para quem adota o método GTD

Você pode carregar arquivos suplementares, atribuir responsabilidades, aninhar subtarefas e vincular suas tarefas a outros documentos usandoTarefas do ClickUp* Seu pacote colaborativo permite delegar, discutir e coeditar, promovendo o trabalho em equipe

O controle de tempo integrado oferece insights sobre a duração das tarefas, otimizando o planejamento futuro

Planeje o seu mês com o intuitivoVisualização do calendário do ClickUp* A integração perfeita com o Apple, Outlook e Google Calendar garante que seucalendário de gerenciamento de projetos esteja sempre sincronizado

Limitações do ClickUp

Isso é muito mais do que umaplicativo de lista de tarefaso ClickUp é um aplicativo de lista de tarefas, o que pode ser esmagador para os novatos, introduzindo uma curva de aprendizado

Nem todos os recursos avançados e do plano premium do ClickUp são acessíveis na versão gratuita

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.350 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.350 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.720+ avaliações)

2. TickTick

via TickTick O TickTick é um aplicativo de gerenciamento de tarefas para quem busca um gerenciamento de tarefas simplificado, atendendo às necessidades individuais e da equipe. Esse aplicativo aplicativo de planejamento digital facilita a criação de tarefas, listas de afazeres e muito mais, por conta própria ou como parte de uma equipe.

O que diferencia o TickTick são suas ferramentas de produtividade incorporadas, que simplificam o gerenciamento do tempo e garantem que as tarefas sejam realizadas com pontualidade.

Melhores recursos do TickTick

O cronômetro Pomodoro integrado aumenta o foco e a produtividade à medida que você trabalha em sua lista de tarefas

Os lembretes avançados oferecem avisos programados e até mesmo alertas baseados em localização com base em sua localizaçãocalendário de marketing* A disponibilidade abrangente abrange as plataformas iOS (iPhone e iPad) e Android

Limitações do TickTick

Nenhum recurso de sincronização direta de calendário pode fazergerenciamento da carga de trabalho difícil

Integrações limitadas de aplicativos de terceiros

A camada gratuita restringe o número de tarefas que você pode colocar na sua lista de tarefas

Preços do TickTick

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: uS$ 27,99 por usuário por ano

Avaliações e opiniões sobre o TickTick

Capterra : 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

3. Microsoft To Do

via Microsoft To Do Esse aplicativo de tarefas serve como um companheiro de gerenciamento de tarefas para aqueles que estão profundamente enraizados no ecossistema da Microsoft. Não se trata apenas de listas de afazeres ou tarefas; trata-se de integração - com o Planner e o Outlook tornando-se parte integrante do seu planejamento diário para como priorizar seu trabalho .

Melhores recursos do Microsoft To Do

Considerado um dosmelhores aplicativos de calendário porque o design imita uma agenda física, tornando intuitiva a visualização do dia e da semana

Tarefas recorrentes em sua lista de tarefas, mesmo em agendas personalizadas, podem ser definidas sem esforço

A colaboração aprimorada permite delegar e discutir tarefas em sua lista de tarefas dentro do To Do e do Microsoft Planner

Limitações do Microsoft To Do

A personalização visual é um pouco restrita, com usuários que desejam uma formatação mais avançada para suas listas de tarefas

O aplicativo não tem uma visualização direta do calendário, limitando-o aos formatos de lista

Preços do Microsoft To Do

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.750+ avaliações)

4. OmniFocus

via OmniFocus Voltado para profissionais que lidam com tarefas complexas, o OmniFocus oferece uma experiência refinada em uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas, especialmente para usuários de Mac.

Esse aplicativo prioriza a acessibilidade para que você possa gerenciar tarefas em qualquer lugar - em um Mac, iPhone ou até mesmo em um Apple Watch. Sua funcionalidade off-line o distingue de muitos aplicativos contemporâneos, garantindo que você permaneça produtivo sem conectividade com a Internet.

Melhores recursos do OmniFocus

Sincronização perfeita em tempo real em todos os seus gadgets da Apple

Interface de usuário intuitiva

Oferece edição em lote para modificações de tarefas em massa

A adaptabilidade da Siri permite que você gerencie tarefas usando comandos de voz

O menu de compartilhamento permite a importação de itens de ação de qualquer aplicativo em seu dispositivo

Limitações do OmniFocus

O OmniFocus não oferece um plano gratuito

O software é centrado na Apple, o que pode limitar sua base de usuários

Preços do OmniFocus

Para a Web: US$ 4,99 por usuário por mês

US$ 4,99 por usuário por mês Pro : uS$ 9,99 por usuário por mês

: uS$ 9,99 por usuário por mês Licença Standard V3: Pagamento único de US$ 49,99

Pagamento único de US$ 49,99 Licença V3 Pro: Pagamento único de US$ 99,99

OmniFocus avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao OmniFocus !

5. Todoist

via Todoist Para aqueles que prezam pela simplicidade sem sacrificar a funcionalidade em seus aplicativo de planejamento diário todoist surge como uma das principais opções. Essa plataforma, compatível com várias metodologias de produtividade pessoal, permite que você separe as tarefas em projetos, garantindo que todos os aspectos de sua vida sejam organizados.

Embora seu ponto forte seja o gerenciamento de tarefas, ele não hesita em facilitar os projetos de equipe. Devido à sua disponibilidade em várias plataformas, o Todoist garante que você fique em dia com as tarefas, independentemente do seu dispositivo.

Melhores recursos do Todoist

Os prompts de linguagem natural oferecem criação e agendamento intuitivos de tarefas

O recurso Projetos traz clareza à categorização de tarefas - sejam elas pessoais ou de trabalho

O sistema Karma oferece percepções visuais de produtividade, incentivando a conclusão consistente de tarefas

Integra-se perfeitamente ao Google Agenda

Limitações do Todoist

Os lembretes de tarefas são exclusivos para usuários premium

A integração com itens básicos de produtividade, como e-mail e calendários, é um pouco restrita

Preços do Todoist

Plano Iniciante: Gratuito

Gratuito Plano Pro: US$ 4 por usuário por mês

US$ 4 por usuário por mês Plano Empresarial: $6 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (760+ avaliações)

: 4.4/5 (760+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.250 avaliações)

6. Coisas 3

via Coisas 3 Uma solução digital para combater o caos das tarefas, o Things 3 oferece recursos que mantêm suas tarefas meticulosamente organizadas. Além da mera organização, ele garante que os prazos nunca sejam perdidos.

Se você é fã do sistema de tags, de lembretes personalizados ou precisa se integrar a ferramentas como o Slack, o Things 3 tem tudo o que você precisa. Além disso, com suas versões para iOS e Web, a acessibilidade nunca é um problema.

Melhores recursos do Things 3

As listas de verificação diárias oferecem uma visão estruturada das tarefas imediatas

O recurso "Headings" facilita a segmentação das tarefas em categorias relevantes

O processamento avançado de linguagem natural garante que as tarefas sejam interpretadas e programadas com precisão

Things 3 limitações

Falta de aplicativos dedicados para usuários do Android

A colaboração em tarefas ou listas não é um recurso

Não há versão freemium disponível

Preços do Things 3

Para Mac: Pagamento único de US$ 49,99

Pagamento único de US$ 49,99 Para iPhone e Apple Watch: Pagamento único de US$ 9,99

Pagamento único de US$ 9,99 Para iPad: Pagamento único de US$ 19,99

Things 3 avaliações e comentários

Capa: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

7. TeuxDeux

via TeuxDeux Esteticamente agradável e impressionantemente prático, o TeuxDeux combina perfeitamente forma e função. Sua plataforma organiza as tarefas em uma visão semanal clara, permitindo que os usuários identifiquem instantaneamente suas responsabilidades de maior prioridade.

Além de ser apenas um simples gerenciador de tarefas, o aplicativo apresenta recursos como tarefas recorrentes, garantindo que os usuários não precisem mais digitar novamente tarefas repetitivas. Ele oferece um design inovador com fontes em negrito, mas mantém uma visualização organizada.

Melhores recursos do TeuxDeux

Agende e visualize facilmente tarefas recorrentes, eliminando a redundância no planejamento

Os recursos de lista inteligente personalizável aprimoram a organização e a priorização

As tarefas são transferidas automaticamente para o dia seguinte se forem concluídas, garantindo que tudo corra bem

O suporte a markdown aumenta a clareza das descrições das tarefas

Receba e-mails regulares atualizando-o sobre suas responsabilidades diárias

Personalizar a estética com uma roda de cores personalizável

Funcionalidade sincronizada entre o aplicativo para iPhone e a plataforma da Web

Limitações do TeuxDeux

O aplicativo não está disponível em uma versão gratuita

Os usuários do Android são deixados de fora, sem um aplicativo dedicado

Os recursos de colaboração são limitados; as tarefas da equipe não podem ser gerenciadas facilmente

Preços do TeuxDeux

uS$ 3/mês por usuário

TeuxDeux ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (21+ avaliações)

: 4.5/5 (21+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7+ avaliações)

8. Toodledo

via Toodledo Tendo estabelecido sua posição no domínio da produtividade, o Toodledo demonstrou desempenho e adaptabilidade consistentes. Mais do que apenas um aplicativo de lista de tarefas, ele incorpora um amplo espectro de recursos avançados de gerenciador de tarefas. Ao longo dos anos, ele incorporou o feedback do usuário em tempo real e acompanhou as modernas metodologias de produtividade. É uma prova da síntese de durabilidade e eficácia moderna.

Melhores recursos do Toodledo

A alta capacidade de personalização garante uma experiência de usuário sob medida

Uma plataforma holística para anotar ideias, classificar listas e criar planos estratégicos

O Habit Tracker ajuda a inculcar hábitos positivos e garante a responsabilidade do usuário

Promova a sinergia da equipe com compartilhamento de tarefas, atribuições e ferramentas de colaboração

Mantenha-se no topo das prioridades com alarmes oportunos

O acesso off-line garante um fluxo de trabalho ininterrupto

Adição rápida de tarefas facilitada pela extensão do navegador do Toodledo

Limitações do Toodledo

O design e a interface podem parecer antiquados para alguns

A fase inicial de aprendizado pode ser desafiadora para alguns novatos

Os recursos premium requerem uma assinatura

Preços do Toodledo

**Gratuito

Padrão : uS$ 3,99 por usuário por mês

: uS$ 3,99 por usuário por mês Mais : uS$ 5,99 por usuário por mês

: uS$ 5,99 por usuário por mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Toodledo

G2 : 4.4/5 (49+ avaliações)

: 4.4/5 (49+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

9. Memorigi

via Memorando O Memorigi é um aplicativo dinâmico de gerenciamento de tarefas feito sob medida para o usuário moderno.

Com sua interface intuitiva, ele promete uma experiência perfeita na organização de tarefas, na definição de lembretes e na colaboração com equipes.

Seus recursos robustos, combinados com um design fácil de usar, fazem dele uma opção para uso pessoal e profissional.

Melhores recursos do Memorigi

Interface interativa que garante fácil entrada e gerenciamento de tarefas

A sincronização perfeita entre dispositivos garante o status atualizado das tarefas

Ferramentas de colaboração promovem a sinergia da equipe

Visualização de calendário integrada para uma linha do tempo abrangente de tarefas e lembretes

Configurações avançadas de notificação para garantir a execução oportuna das tarefas

Recursos de integração com outros aplicativos e softwares populares

Modos de visualização versáteis, incluindo visualizações de lista, mosaico e Kanban

Limitações do Memorigi

A versão gratuita pode restringir algumas funcionalidades avançadas

A integração com software externo pode ser limitada

As opções de personalização podem ser limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Memorigi

**Gratuito

Premium: $49,99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Memorigi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Quire

via Quire O Quire se distingue por seu foco no microgerenciamento. Por meio de um "aninhamento" exclusivo e da incorporação de quadros Kanban, as tarefas são delineadas com detalhes sem precedentes.

O Quire garante que as etapas subsequentes e acionáveis sejam claramente definidas em cada cartão de tarefa abrangente. É possível priorizar tarefas, atribuir tarefas e gerenciar projetos em um nível granular. Além disso, suas opções avançadas de filtragem são uma vantagem para os usuários que desejam priorizar suas responsabilidades.

melhores recursos do #### Quire

A divisão perfeita entre tarefas principais e subtarefas ajuda no planejamento detalhado

Relatórios detalhados de progresso permitem que os usuários acompanhem as taxas de conclusão das tarefas

Agende tarefas recorrentes para garantir a consistência e a execução em tempo hábil

Aplicativos móveis abrangentes para usuários de iOS e Android

O calendário integrado oferece uma visão holística das tarefas e dos prazos

O uso inovador de quadros Kanban acrescenta uma dimensão visual ao gerenciamento de tarefas

Limitações do Quire

Alguns usuários consideraram o processo de integração um pouco complexo

A integração com ferramentas e aplicativos de terceiros pode não ser tão ampla quanto a dos concorrentes

A ausência de um recurso de bate-papo incorporado pode limitar a comunicação da equipe em tempo real

Preços do Quire

**Gratuito

Quire classificações e resenhas

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Por que o ClickUp está no topo da lista de alternativas ao Any.do

Navegando no vasto terreno das ferramentas de gerenciamento de tarefas, o ClickUp se destaca de forma consistente. Embora o mercado apresente uma grande quantidade de concorrentes notáveis, o ClickUp se distingue por sua adaptabilidade a empreendimentos individuais e colaborativos.

O verdadeiro poder do ClickUp está em sua combinação exclusiva de versatilidade e facilidade de uso. Não importa se você é um indivíduo tentando simplificar as tarefas diárias ou uma equipe com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho, o rico conjunto de recursos do ClickUp tem tudo o que você precisa. A própria versão gratuita da plataforma oferece uma visão substancial de sua capacidade, mesmo sem desbloquear todas as suas funcionalidades. Juntamente com uma extensa biblioteca de modelos com mais de 1.000 recursos pré-criados, o ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de tarefas; é todo um ecossistema de produtividade.

O envolvimento com a robusta comunidade do ClickUp pode aprimorar sua experiência. Aqui, você pode obter insights, descobrir dicas práticas de uso e até mesmo descobrir maneiras inovadoras de aproveitar o potencial da plataforma. E, em caso de dúvida, o suporte ao cliente responsivo do ClickUp está sempre pronto para orientá-lo.

Em essência, aventurar-se no ClickUp não é apenas adotar outra ferramenta - é fazer uma parceria com uma solução projetada para elevar sua capacidade organizacional. Mergulhe de cabeça e deixe que o ClickUp redefina sua narrativa de produtividade.