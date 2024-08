21 das melhores integrações do Calendly para conhecer em 2024

O Calendly se tornou rapidamente um dos principais calendários aplicativos de agendamento e por um bom motivo. Esse software permite que você crie rapidamente um calendário on-line e permita que seus clientes selecionem os intervalos de tempo mais adequados para se reunirem com você.

Outro ponto positivo dessa ferramenta são as várias integrações disponíveis do Calendly. Sua API é fácil de integrar com mais de 30 dos principais aplicativos da Web, incluindo ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook e muito mais.

Tanto mais que decidimos fazer uma lista de nossas 21 principais integrações do Calendly que tornarão conveniente criar novos eventos diretamente nesses aplicativos e sincronizá-los automaticamente com sua conta.

21 das melhores integrações do Calendly que você precisa agora mesmo

1. ClickUp

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo em um que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Seja você um novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

A integração do Calendly com o ClickUp está repleta de recursos que economizam tempo para que você possa acompanhar reuniões, tarefas e projetos em um só lugar! Caso você precise de outro motivo: as informações do evento são importadas automaticamente para o ClickUp sempre que alguém agenda um horário no Calendly. 🤩 Conectar o Calendly com o ClickUp

Mapas mentais do ClickUp O ClickUp Mind Maps é tudo o que você precisa para criar e expandir suas ideias com um único toque. Ele permite que você:

Criar e programar suas tarefas e subtarefas

Convidar e compartilhar seu projeto com pessoas fora do seu espaço de trabalho

Filtrar ramificações vazias para obter visibilidade clara de suas tarefas mais importantes

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

Mantenha suas anotações e itens de ação organizado com listas de verificação

Quando você não consegue encontrar uma caneta e papel para anotar suas ideias, o ClickUp Notepad é o lugar onde você pode recorrer:

Abrir suas anotações no modo de tela cheia

Formatar com edição de rich text

Fazer anotações enquanto navega na Web Faça o download da extensão ClickUp para o Chrome

Quadros brancos ClickUp O ClickUp Whiteboard torna sua apresentação atraente, permitindo que você:

Incluir formas, imagens e conectores em seu projeto

Acessar os botões de edição com atalhos de teclas de atalho

Definir seu Whiteboard para uso pessoal

Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa

✅ Profissionais do ClickUp

Organize a logística e personalize os planos de ação com base em cada programação

Disponível em qualquer dispositivo - celular, desktop, assistentes de voz e muito mais

Veja todos os seus clientes e a disponibilidade de seus calendários em um só lugar

Obtenha ajuda dosuporte ao cliente mais bem avaliado do setor

Conecte sua conta ClickUp amais de 100 integrações ❌ Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

Não há recurso de exportação do Dashboard

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre (melhor para uso pessoal) Quadros Kanban Tarefas e membros ilimitados Documentos colaborativos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais

Plano Unlimited (melhor para equipes pequenas (US$ 5/membro por mês) Tudo no plano Free Forever Gerenciamento de recursos Armazenamento ilimitado, painéis, campos personalizados Relatórios ágeis e muito mais

Plano Business (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Tudo o que há no plano Unlimited Relatórios personalizados Automação avançada, controle de tempo e recursos de painel Linhas do tempo, mapas mentais e muito mais

Plano Business Plus (melhor para várias equipes (US$ 19/membro por mês) Tudo no plano Business Subtarefas em várias listas Permissões personalizadas Capacidade personalizada na carga de trabalho Treinamento personalizado para administradores e muito mais



se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

2. Forma de digitação

via Formulário de digitação O Typeform é uma ferramenta que se tornou popular para pesquisas, questionários e conversas on-line. Com apenas alguns cliques, você pode adicionar o Calendly ao seu Typeform para permitir que os entrevistados agendem reuniões com você.

A integração entre o Calendly e o Typeform proporciona maior facilidade, melhor organização e mais transparência. Todas as alterações feitas em um lado também são refletidas imediatamente no outro lado.

✅ Prós do Typeform

Permite a criação de formulários e pesquisas ilimitados

Boa equipe de suporte ao cliente

Interface bem projetada

Fácil de criar formulários

Oferece API gratuita

❌ Contras de formato de texto * Não disponível em dispositivos Android

Preço relativamente alto

💸 Preço do Typeform

O Typeform tem um plano gratuito para até 100 respostas por mês. Os usuários também podem acessar planos pagos a partir de US$ 29/mês

💬 Avaliações de clientes da Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

3. Folga

via FolgaO Slack é uma ferramenta líder de produtividade que você pode usar para agendar reuniões ou enviar e receber mensagens de clientes e colegas de trabalho. Ele funciona bem com o Calendly para tornar suas reuniões mais acessíveis aos clientes e à sua equipe. Essa é uma das integrações mais populares do Calendly, pois permite convidar novos usuários, adicionar detalhes da reunião e enviar lembretes aos participantes.

✅ Profissionais do Slack

Torne os canais privados, públicos, compartilhados ou com vários espaços de trabalho

Responsivo para desktops e dispositivos móveis

Crie canais com sua empresa

Compartilhe tarefas sem esforço

❌ Contras do Slack

O excesso de notificações pode criar uma distração

Armazenamento limitado de arquivos, dependendo do seu plano

Exclui automaticamente as conversas após 2 semanas

💸 Preços do Slack

O Slack oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 6,67/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 29.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 21.000 avaliações)

4. Webex

via Webex Essa ferramenta de videoconferência baseada na Web se integra ao Calendly para permitir que você inclua os detalhes da reunião em seu calendário. Ela também mantém todos os participantes no controle, enviando-lhes lembretes sobre um evento importante.

A integração Webex-Calendly pode ser ideal se você estiver sempre em movimento e quiser garantir que nunca perderá reuniões ou prazos cruciais.

✅ Prós do Webex

Altera os apresentadores rapidamente e permite a criação rápida de quadros brancos

Registra as reuniões para referências off-line

Experiência de reunião on-line perfeita

Responsivo em todos os dispositivos

Interface de usuário simples

❌ Contras do Webex

Os usuários devem fazer o download do plug-in antes de usá-lo

O Internet Explorer é o navegador padrão

Versão da Web de baixa qualidade

💸 Preços do Webex

O Webex tem um plano básico gratuito que permite até 100 participantes. Os planos premium começam em US$ 13,50 por mês

💬 Avaliações de clientes do Webex

G2: 4,2/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 6.000 avaliações)

5. HubSpot

via HubSpot A integração entre o HubSpot e o Calendly permite que você sincronize perfeitamente seus eventos para criar um fluxo de atividade no HubSpot. Isso abre novas oportunidades de acompanhamento.

O Integração com a HubSpot também ajuda a salvar informações sobre novos contatos e, ao mesmo tempo, atualizar o banco de dados existente com novas atividades. Com esse recurso, você terá tempo para se concentrar em outras atividades importantes, como o aumento do relacionamento com os clientes.

✅ Prós da HubSpot

Consolida todos os seus arquivos em um só lugar

Fácil de integrar com outras ferramentas

Oferece tutorial por meio da HubSpot Academy

Plataforma fácil de usar

❌ Contras da HubSpot

Bastante caro em comparação com outras ferramentas de sua categoria

As taxas de suporte técnico podem ser caras

Teste gratuito limitado a sete dias

Não há cobrança mensal única

💸 Preços da HubSpot

A HubSpot tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 50/mês, cobrados anualmente

💬 Avaliações de clientes da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. LinkedIn

via LinkedIn Usando a extensão de navegador do Calendly, você pode aproveitar a automação de agendamento enquanto envia mensagens no LinkedIn. Isso facilita o compartilhamento do link do Calendly com clientes potenciais e candidatos sem sair da sua página do LinkedIn.

Você também pode escolher reuniões especiais para VIPs e contatos de alto valor. Ao planejar uma reunião de grupo, a integração ajuda você a criar uma enquete de reunião para que os convidados escolham um horário que funcione para todos.

✅ Profissionais do LinkedIn

Econômico para pessoas que trabalham com um orçamento apertado

Um fluxo contínuo de atualizações de notícias

Vastas oportunidades de networking

Mecanismo de pesquisa amigável

❌ Contras do LinkedIn

Exige muitas informações pessoais para concluir a configuração do perfil

Muitas mensagens de spam

Leva tempo para ser notado

Planos premium caros

💸 Preços do LinkedIn

O LinkedIn tem um plano gratuito e planos premium a partir de US$ 29,99 por mês

💬 Avaliações de clientes do LinkedIn

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

7. ActiveCampaign

via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma plataforma de automação que ajuda as empresas a estabelecer conexões significativas com seus clientes. A personalização, a comunicação centralizada e a segmentação são dimensionadas em todos os canais e em todo o ciclo de vida do cliente. Os usuários podem acelerar ainda mais o processo de vendas integrando a ActiveCampaign ao Calendly para agendamento automático de reuniões!

✅ Prós da ActiveCampaign

Preencher automaticamente seu calendário com compromissos e usar informações coletadas do fluxo de agendamento do Calendly

Crie ou atualize negócios em seu pipeline de vendas quando um contato agendar, alterar ou cancelar uma reunião no Calendly

Adicione contatos a listas ou segmentos específicos com base nas informações fornecidas por eles

Mapeie suas perguntas personalizadas facilmente com campos personalizados na ActiveCampaign

❌ Contras da ActiveCampaign

A personalização é oferecida nos planos premium pagos

Falta de personalização de design para formulários e automação

💸 Preços da ActiveCampaign

Solicite uma cotação da ActiveCampaign

💬 Avaliações de clientes da ActiveCampaign

G2: 4,6/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.600 avaliações)

8. Trabalho

via Trabalho A Workato é uma plataforma de automação que aprimora os processos para funcionários e clientes, reduzindo os recursos necessários para a realização do trabalho. Os usuários têm a opção de definir acionadores e ações específicas para simplificar fluxos de trabalho complexos.

✅ Prós do Workato