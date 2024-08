10 melhores alternativas e concorrentes do Calendly em 2024

Se você já teve que agendar uma reunião com alguém, é provável que já tenha ouvido falar do Calendly. Ele se tornou uma das ferramentas mais populares para agendamento de reuniões nos últimos anos, graças à sua facilidade de uso.

No entanto, esse não é um recurso exclusivo do Calendly. Há muitas alternativas e concorrentes do Calendly que oferecem uma experiência semelhante ou melhor tanto para você quanto para seus clientes e consumidores em potencial.

Se estiver procurando uma alternativa ao Calendly, você está em boas mãos. Sente-se, relaxe e analise nossa lista das melhores opções para explorar em 2024 e nos anos seguintes. 📅

O que é o Calendly?

O Calendly é uma ferramenta popular de agendamento de compromissos on-line que você pode usar para agendar chamadas, reuniões e compromissos. O software facilita a criação de uma página de agendamento, a sincronização com seu calendário e o compartilhamento com clientes potenciais ou existentes para que eles possam fazer o agendamento diretamente.

via Calendly Pequenas empresas, agências e freelancers usam o melhores aplicativos de agendamento como o Calendly para simplificar o processo de agendamento de compromissos. Isso economiza tempo, energia e comunicação desnecessária, de modo que você possa otimizar todo o processo de pré-reunião para todos os envolvidos.

O Calendly também envia lembretes no software de agendamento de compromissos, para que ninguém perca uma reunião novamente. Além disso, há Integrações do Calendly que conectam o aplicativo de agendamento a outras ferramentas populares para agendar compromissos e reuniões de grupo.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Calendly?

Ferramentas como o Calendly são projetadas para eliminar o vai-e-vem de tentar agendar reuniões ou chamadas. Qualquer alternativa ao Calendly deve incluir os mesmos recursos básicos, além daqueles que você deseja adicionar ao seu kit de ferramentas.

Veja a seguir o que procurar ao considerar alternativas ao Calendly:

Recursos: O aplicativo tem os recursos de que você precisa? Ele adiciona novos recursos?

O aplicativo tem os recursos de que você precisa? Ele adiciona novos recursos? Usabilidade: O software é fácil de usar? Os membros da sua equipe podem aprender a usá-lo rapidamente?

O software é fácil de usar? Os membros da sua equipe podem aprender a usá-lo rapidamente? Integrações: A ferramenta se integra a outras que você já usa? Você pode ampliar a funcionalidade com integrações internas ou de terceiros?

A ferramenta se integra a outras que você já usa? Você pode ampliar a funcionalidade com integrações internas ou de terceiros? Compartilhamento: É fácil compartilhar sua página de reserva ou link com outras pessoas? É possível incorporá-la em seu site?

É fácil compartilhar sua página de reserva ou link com outras pessoas? É possível incorporá-la em seu site? Opções de pagamento: Você pode configurar agendamentos pagos? Ele funciona com Stripe, PayPal, Square ou outro processador?

Você pode configurar agendamentos pagos? Ele funciona com Stripe, PayPal, Square ou outro processador? Experiência do usuário final: O aplicativo é fácil de navegar para seus clientes ou consumidores?

O aplicativo é fácil de navegar para seus clientes ou consumidores? Planos de preços : Há um plano gratuito disponível? Você pode usar a versão gratuita ou precisa de um plano premium para os recursos de que precisa?

Os

melhor aplicativo de calendário

para você dependerá de qual é sua meta ou propósito. Decida o que é mais importante para você e, em seguida, analise nossas melhores alternativas de Calendly para encontrar a opção ideal.

As 10 melhores alternativas de Calendly para usar em 2024

Existem centenas de ferramentas que oferecem calendários, formulários on-line ou uma combinação dos dois que afirmam facilitar o processo de agendamento de compromissos.

Aqui está a melhor das melhores - nossa seleção das principais alternativas ao Calendly que você deve considerar usar em sua empresa este ano.

Use a visualização do ClickUp Calendar para ver suas tarefas por semana e por mês

Uma das melhores alternativas ao Calendly é o ClickUp. Conhecido como uma ferramenta de produtividade, o ClickUp também tem muito a oferecer às equipes que desejam uma maneira mais simplificada de organizar e visualizar compromissos, reuniões e chamadas.

Fique de olho em sua agenda com o

Visualização do calendário do ClickUp

na versão da Web ou no aplicativo móvel. Veja todas as suas tarefas, compromissos e reuniões em um só lugar. Você pode exibir linhas do tempo, visualizar suas

gerenciamento da carga de trabalho

e compartilhe seu calendário publicamente com os membros da equipe ou com o mundo todo.

O modo de exibição Calendar do ClickUp também se conecta perfeitamente ao seu Google Calendar, para que você não perca nada.

Quando se trata de receber reservas e agendar reuniões, use

Formulários ClickUp

para fazer o trabalho pesado. Crie formulários fáceis de usar que encaminham automaticamente as respostas para o membro certo da equipe. Personalize seus campos de captura de dados e use a lógica condicional para aprimorar a experiência de reserva.

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

Quando essas respostas chegarem, você poderá convertê-las automaticamente em

Tarefas do ClickUp

. O ClickUp foi criado para

agendamento de tarefas

e gerenciamento de tempo, para que você e sua equipe possam gerenciar compromissos e lidar com todo o processo do cliente em um só lugar.

Uma grande vantagem de usar o ClickUp é o fato de a plataforma ser personalizável, mas também temos uma imensa biblioteca de modelos predefinidos, incluindo

modelos de gerenciamento de tempo

se você quiser começar rapidamente.

Os

biblioteca de integrações

também oferece uma maneira de ampliar os benefícios do uso do ClickUp com outros aplicativos em seu kit de ferramentas, como HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack e Zoom. Conecte-se a ainda mais aplicativos por meio do Zapier e desbloqueie recursos avançados com mais de 1.000 ferramentas.

Se você ainda não está pronto para se despedir completamente do Calendly, ficará feliz em saber que o ClickUp tem um recurso integrado de

Integração com o Calendly

para que você possa aproveitar o melhor das duas ferramentas em um só lugar. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Planeje sua programação no calendário e compartilhe-a com outras pessoas facilmente

Planeje, organize e acompanhe o progresso com os recursos integrados software de gerenciamento de tarefas

Use o ClickUp Forms para criar formulários personalizados de reservas e compromissos

Converta respostas de formulários em tarefas para que sua equipe não perca uma oportunidade

Aproveite as integrações perfeitas com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho de agendamento

Limitações do ClickUp

Devido ao número de opções de personalização disponíveis, alguns usuários podem achar o ClickUp esmagador no início

Embora você possa receber reservas e gerenciar seu calendário com o ClickUp, ele não funciona exatamente da mesma forma que o Calendly. Portanto, se você preferir o processo de reserva do Calendly, poderá integrar sua conta do Calendly ao ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Calendário do Google

via

Calendário do Google

Quase todo mundo conhece o Google Agenda, e ele se tornou uma das ferramentas mais usadas para uso pessoal e comercial. Dentro de

Espaço de trabalho do Google

o Google Agenda se torna ainda mais útil, com ferramentas e recursos que podem transformá-lo em um sistema integrado de agendamento de compromissos que rivaliza com o Calendly. 📆

O software de agendamento de compromissos é uma opção para as empresas que desejam ferramentas de agendamento populares que funcionem entre equipes.

Melhores recursos do Google Agenda

Defina a disponibilidade de seus compromissos com base nas configurações do Google Agenda

Personalize os intervalos de tempo e a duração dos compromissos (ideal para reuniões de grupo)

Compartilhe sua página de agendamento com aparência profissional com um link ou incorpore-a em seu site

Limitações do Google Agenda

As páginas de agendamento de compromissos não estão disponíveis atualmente no nível mais acessível do Google Workspace, o Business Starter

Se você já estiver usando outro ecossistema, como o Office 365 da Microsoft, investir no Google Workspace também pode ser desnecessário

Preços do Google Agenda

O Google Agenda vem incluído como parte dos planos do Google Workspace:

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Business Plus: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Calendar

Não há um sistema de classificação separado para o Google Agenda, mas veja como o Google Workspace é avaliado pelos usuários em geral:

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.100 avaliações)

3. Doodle

via

Doodle

O Doodle é uma ferramenta on-line que rapidamente ganhou popularidade por seu recurso de agendamento de reuniões em grupo, mas agora também tem uma ferramenta de página de reservas que pode substituir o Calendly para você. A ferramenta de agendamento de grupos e de marcação de compromissos se integra à ferramenta de calendário de sua preferência para exibir a disponibilidade e os tipos de reunião, além de permitir que outras pessoas reservem horários com você. ✏️

Melhores recursos do Doodle

Defina os horários em que você está disponível em sua página de agendamento

Personalize a quantidade de agendamentos que você pode fazer em um dia ou adicione tempos de espera

Envie lembretes aos seus clientes ou consumidores para que eles não percam o compromisso

Limitações do Doodle

Alguns usuários expressam frustração ao tentar agendar reuniões ou chamadas com pessoas de diferentes fusos horários

Não há um calendário integrado no Doodle, portanto, você precisa vinculá-lo ao Google Calendar ou ao Microsoft Office 365 Calendar

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: $6,95/mês por usuário, pago anualmente

$6,95/mês por usuário, pago anualmente Equipe: US$ 8,95/mês por usuário, pagos anualmente

US$ 8,95/mês por usuário, pagos anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Doodle avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

4. Setmore

via

Setmore

O Setmore é uma ferramenta gratuita de software de agendamento de compromissos on-line que funciona como uma alternativa ao Calendly. O aplicativo permite que você faça agendamentos on-line, envie lembretes e gerencie pagamentos, o que o torna uma boa opção para empresas, agências e freelancers que desejam hospedar chamadas ou reuniões pagas. 📞

Setmore melhores recursos

Crie e personalize sua página de reservas on-line com logotipos, fluxos de mídia social e avaliações

Adicionar ferramentas de reunião on-line como Zoom ou Teleport, links de reuniões por vídeo para compromissos com um clique

Aceite pagamentos on-line para suas reuniões ou chamadas

Limitações do Setmore

Alguns usuários gostariam que as opções de personalização fossem mais flexíveis, por exemplo, para mostrar a disponibilidade de um único dia em vez da semana inteira

Pode não haver personalização suficiente nos níveis de permissão para alguns usuários que desejam que os assistentes agendem para eles, mas não tenham a capacidade de rejeitar ou reembolsar reservas

Preços do Setmore

Gratuito

Pro: US$ 5/mês por usuário, pago anualmente (máximo de dois usuários)

US$ 5/mês por usuário, pago anualmente (máximo de dois usuários) Equipe: US$ 5/mês por usuário, pagos anualmente (usuários ilimitados)

Setmore avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

5. Agendamento da Acuity

via

Agendamento do Acuity

O Acuity Scheduling é uma ferramenta popular de agendamento de clientes da equipe do Squarespace. Com o Acuity Scheduling, você pode receber reservas, gerenciar pagamentos com segurança e usar

automação do fluxo de trabalho

para melhorar seu processo de agendamento do início ao fim. 📝

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Defina sua disponibilidade e personalize quando e como os clientes podem agendar com você para que você possa priorizar seu trabalho

Permitir que os clientes agendem, alterem ou cancelem seus próprios compromissos e enviem lembretes por SMS

Ofereça assinaturas recorrentes para associações ou aulas, receba depósitos e armazene os detalhes do cartão de forma segura

Limitações do Acuity Scheduling

Os usuários sugerem que é necessário clicar para aceitar convites do calendário, em vez de os eventos serem adicionados automaticamente ao calendário escolhido

Alguns usuários gostariam que a página de agendamento fosse mais fácil de personalizar para atender às suas necessidades de agendamento

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: US$ 16/mês para um usuário, pago anualmente

US$ 16/mês para um usuário, pago anualmente Crescente: US$ 27/mês para até seis usuários, pagos anualmente

US$ 27/mês para até seis usuários, pagos anualmente Powerhouse: US$ 49/mês para até 36 usuários, pagos anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 5.500 avaliações)

6. YouCanBookMe

via

YouCanBookMe

O YouCanBookMe é uma ferramenta de agendamento on-line que afirma colocar a experiência do usuário no centro do que faz. A plataforma possibilita a criação de formulários de agendamento personalizados, o gerenciamento de horários disponíveis e o uso da automação para aprimorar a experiência do cliente. 🙌

Melhores recursos do YouCanBookMe

Agende compromissos de forma personalizada, incluindo links de uso único, agendamentos somente por solicitação e limites de agendamento

Personalize a experiência de sua página de agendamento com suporte para diferentes visualizações de disponibilidade, moedas, fusos horários e idiomas

Envie lembretes, e-mails de acompanhamento e e-mails de não comparecimento que correspondam à marca de sua empresa

Limitações do YouCanBookMe

Alguns usuários sugerem que é difícil personalizar a aparência da página de reservas, inclusive adicionar logotipos da empresa

Não é mais possível integrar o YouCanBookMe com os calendários da Apple

Preços do YouCanBookMe

Gratuito

Pago: $10,80/mês por calendário, pago anualmente

Avaliações e resenhas do YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

7. Agendador de reuniões da HubSpot

via

HubSpot

HubSpot

oferece muitas ferramentas e recursos gratuitos para equipes de marketing e vendas, e seu agendador de reuniões é um deles.

Com a solução gratuita de agendamento de reuniões da HubSpot, você pode exibir a disponibilidade, agendar reuniões sem idas e vindas, gerenciar agendamentos de reuniões round-robin e simplificar o processo de agendamento. 🐦

Melhores recursos do HubSpot Meeting Scheduler

Incorpore seu calendário ou agendador de compromissos em seu site

Sincronize automaticamente todos os agendamentos e dados com seu HubSpot CRM

Integração com o Google Calendar e o Microsoft Office 365 Calendar

Limitações do HubSpot Meeting Scheduler

Os usuários relatam que o agendador só diferencia entre "livre" e "ocupado" e não leva em conta outros status, como "fora do escritório"

Alguns usuários sugerem que a opção de ocultar o logotipo da HubSpot na sua página de agendamento é limitada aos planos profissionais mais caros

Preços do HubSpot Meeting Scheduler

Você pode acessar o agendador de reuniões como parte dos seguintes planos do HubSpot Sales Hub:

Gratuito

Starter: US$ 18/mês para dois usuários, pagos anualmente (US$ 9/mês por usuário adicional)

US$ 18/mês para dois usuários, pagos anualmente (US$ 9/mês por usuário adicional) CRM Suite Starter: $240/ano para dois usuários, pagos anualmente

$240/ano para dois usuários, pagos anualmente Professional: A partir de US$ 450/mês para cinco usuários, pagos anualmente (US$ 90/mês por usuário adicional)

A partir de US$ 450/mês para cinco usuários, pagos anualmente (US$ 90/mês por usuário adicional) Enterprise: A partir de US$ 1.500/mês para 10 usuários, pagos anualmente

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot Meeting Scheduler

O agendador de reuniões da HubSpot está incluído em seu Sales Hub. Aqui estão as pontuações atuais do Hub de Vendas da HubSpot:

G2: 4,4/5 (mais de 10.800 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

8. TimeTap

via

TimeTap

O TimeTap é uma ferramenta de agendamento de reuniões on-line que pode ser usada para gerenciar reservas entre membros da equipe, com clientes e em vários locais. A plataforma tem o objetivo de reduzir as tarefas administrativas, como a organização de reuniões, e inclui recursos úteis, como lembretes automáticos de compromissos. ⚒️

Melhores recursos do TimeTap

Aproveite a sincronização bidirecional do calendário para não precisar atualizar manualmente o TimeTap ou o calendário de trabalho

Crie uma lista de espera automatizada para ajudá-lo a preencher os cancelamentos de última hora

Beneficie-se dos tempos estimados de viagem graças à integração com o Google Maps

Limitações do TimeTap

Alguns usuários expressaram frustração com o fato de as notificações em tempo real não serem entregues com a eficiência esperada

As opções de personalização são limitadas, especialmente quando comparadas a outras ferramentas nesse espaço

Preços do TimeTap

Profissional: A partir de US$ 22,45/mês

A partir de US$ 22,45/mês Empresarial: A partir de US$ 40,45/mês

A partir de US$ 40,45/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

TimeTap ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

9. Jotform

via

Jotform

Jotform

é conhecido por seus recursos simples e eficazes de criação de formulários, mas também pode ser usado como uma alternativa ao Calendly com o recurso de agendamento de compromissos. Use o modelo para fazer reservas on-line, personalizar os espaços de agendamento e enviar lembretes aos clientes. 👀

Melhores recursos do Jotform

Personalize a duração e os intervalos de seus horários de agendamento

Enviar e-mails de lembrete automatizados para os clientes

Amplie a capacidade do Jotform com a integração integrada do Google Calendar

Limitações do Jotform

Alguns usuários expressam o desejo de que o Jotform tenha um sistema de calendário integrado mais robusto

Com tantos modelos e a opção de personalizar a sua experiência com o Jotform Apps, alguns usuários podem achar a experiência esmagadora

Preços do Jotform

Gratuito

Bronze: $34/mês para um usuário, cobrado anualmente

$34/mês para um usuário, cobrado anualmente Silver: $39/mês para um usuário, cobrado anualmente

$39/mês para um usuário, cobrado anualmente Ouro: $99/mês para um usuário, cobrado anualmente

$99/mês para um usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.600 avaliações)

10. Tempo de coleta

via

Tempo de coleta

O Picktime é uma plataforma de agendamento de compromissos on-line que também inclui faturamento, relatórios de vendas, gerenciamento de clientes e gerenciamento de equipes. As equipes podem usar o Picktime para receber agendamentos, reservas de aulas e solicitações de equipamentos com uma página de reservas on-line. 🌻

Melhores recursos do Picktime

Crie um calendário e personalize as regras para que ele corresponda à sua disponibilidade

Notifique automaticamente os clientes sobre as próximas reservas para evitar não comparecimento

Integração com provedores de videoconferência populares, como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom

Limitações do Picktime

Há opções de notificação limitadas para quando as datas ou horários mudam, de acordo com os clientes de alguns usuários

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de personalização para o sistema de reservas

Preços do Picktime

Gratuito

Inicial: US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 3/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: A partir de US$ 2,25/mês por usuário, cobrado anualmente

Picktime ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Simplifique o processo de agendamento com estas alternativas ao Calendly

O Calendly pode ser uma das plataformas de agendamento on-line mais conhecidas, mas existem muitas alternativas com os mesmos recursos ou com uma maneira ainda mais envolvente de marcar e gerenciar compromissos.

Use este guia para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita, para que você possa simplificar o processo de agendamento e criar uma melhor experiência de usuário para seus clientes.

Se você estiver procurando uma ferramenta que faça mais do que um software de agendamento de compromissos,

experimente o ClickUp gratuitamente

. A plataforma multifuncional está repleta de ferramentas poderosas que economizam seu tempo e aumentam a produtividade, como gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas e gerenciamento de projetos. ✨