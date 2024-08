Revisão do Calendly com preços e recursos para 2024

Moderno calendários on-line facilitam a ser mais organizado no trabalho e gerenciar seu tempo de forma proativa. ⏰

Veja o Calendly, por exemplo. Amplamente conhecido como um dos melhores aplicativos de calendário se você não tiver um aplicativo de calendário, o Calendly automatiza e gerencia a programação para você. Como a análise do Calendly a seguir mostrará, esse aplicativo de agendamento oferece muitos recursos úteis para economizar tempo e esforço do profissional ou da equipe ocupada.

No entanto, o Calendly não é o único software de agendamento disponível no mercado. Há algumas alternativas excelentes disponíveis - e há uma em particular que você deve considerar.

Vamos esclarecer o que é o Calendly e quais recursos ele oferece. Analisaremos o plano gratuito do Calendly e as versões pagas e veremos o que os usuários têm a dizer sobre eles. Em seguida, analisaremos uma das melhores alternativas de agendamento para que você tenha todas as informações necessárias para fazer a escolha certa para sua empresa. 🤔

O que é Calendly?

O Calendly é um aplicativo de agendamento que automatiza seu calendário e acaba com os incômodos e-mails de ida e volta. Sua funcionalidade flexível permite que você escolha o número de reuniões por dia e os tipos de reuniões que oferece.

Por exemplo, talvez você seja um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa que deseja agendar reuniões ou consultas. Ou você é um recrutador que está agendando entrevistas com candidatos. Também é ideal se você for um líder de equipe gerenciando um evento de grupo que envolve vários membros da equipe e precisa ver um calendário compartilhado. 👪

O processo de agendamento de compromissos é simples. O software ajuda você a criar uma página de agendamento e a sincronizá-la com seu calendário, detectando automaticamente seu fuso horário. Em seguida, para usar o Calendly, basta adicionar os intervalos de tempo disponíveis ao seu calendário.

Você pode compartilhar o link do Calendly por e-mail ou mensagem de texto. Você também pode incorporar o agendador do Calendly em seu site. Isso permite que os convidados escolham o intervalo de tempo que melhor lhes convier. O sistema confirma o horário da reunião com todas as partes e o adiciona a seus calendários. 🗓️

Chave Calendly características

O Calendly é conhecido como uma das melhores plataformas de agendamento de reuniões disponíveis atualmente. Vamos analisar os recursos do Calendly para descobrir por quê.

1. Tipos de eventos personalizáveis

Crie e personalize diferentes tipos de eventos com o Calendly para que clientes e clientes em potencial possam agendar um horário com você.

O plano gratuito permite apenas reuniões individuais de uma duração - por exemplo, uma chamada de descoberta individual de 15 minutos. Mas você pode configurar um número ilimitado desse tipo de reunião. Você também tem a opção de enviar uma pesquisa de reunião para avaliar as preferências de horário dos participantes. 📝

Os planos pagos, por outro lado, oferecem muito mais recursos e tipos de eventos ilimitados. Você pode configurar reuniões individuais, em grupo, coletivas ou round-robin, dependendo do seu plano.

Também é possível personalizar quantas reuniões podem ser agendadas por dia e quão próximas elas podem ser agendadas se você quiser evitar reuniões consecutivas. Por exemplo, você pode configurá-lo para que não mostre mais a disponibilidade para um determinado dia após três reuniões terem sido agendadas e para que você tenha pelo menos 15 minutos entre os agendamentos.

2. Notificações úteis

Envie automaticamente lembretes de texto e e-mails de acompanhamento com o Calendly

Quando alguém marca um compromisso com você, o Calendly gera uma página de confirmação para o seu convidado e o notifica sobre a reunião. Ele também envia lembretes automáticos a você e ao seu convidado antes da reunião, reduzindo as chances de não comparecimento e garantindo que todos estejam preparados. 🔔

Para maximizar seu impacto, você pode personalizar os lembretes de texto ou e-mail e enviar acompanhamentos personalizados após a reunião.

3. Roteamento que economiza tempo

Com os formulários de encaminhamento do Calendly, você pode fazer perguntas de qualificação e direcionar os clientes para o calendário certo

Alguns clientes podem precisar de ajuda para descobrir o tipo certo de reunião para eles ou a pessoa certa com quem se encontrar. O Calendly oferece formulários que você pode personalizar com perguntas de qualificação. As respostas a essas perguntas informam ao sistema para onde direcioná-los, para que você não precise se envolver até a hora da reunião. ️

4. Análise perspicaz

O painel do Calendly fornece informações úteis

Nos planos pagos, você pode acessar análises como horários e tipos de reuniões populares, bem como o número de eventos cancelados ou reagendados. Isso pode ser filtrado por tipos de eventos ou por indivíduos, grupos ou equipes. Essas tendências oferecem informações sobre a atividade ao longo do tempo, orientando sua estratégia de negócios, informando suas campanhas de marketing e permitindo que você planeje melhor a disponibilidade da equipe. 📈

5. Ampla gama de integrações

Com a integração nativa do ClickUp com o Calendly, você pode criar automações personalizadas Integrações do Calendly são diversas e incluem muitas outras ferramentas populares, como:

Ferramentas de videoconferência, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou GoTo Meeting

Plataformas de vendas, marketing e CRM, como Salesforce, HubSpot, Marketo ou Active Campaign

Ferramentas de mensagens, como Gmail ou Mailchimp 📫

Gateways de pagamento, como PayPal, Stripe ou Stax Payments

Outras ferramentas de agendamento, como Google Calendar, Outlook e Office 365

Conectores, como Zapier, Tray.io ou a API integrada do Calendly

O Calendly também

integra-se com o ClickUp's

plataforma de gerenciamento de projetos. Quando alguém agenda uma reunião com você no Calendly, as informações do evento são importadas automaticamente para o ClickUp. Você também pode transformar as informações do Calendly em uma tarefa rastreável do ClickUp. Isso facilita o gerenciamento de suas reuniões e do fluxo de trabalho em um local central.

6. Amplos recursos de segurança

O Calendly oferece vários recursos de segurança, incluindo o logon único

Marcar compromissos não é apenas fácil, é também seguro. Seus dados do Calendly são protegidos por um sistema de segurança de nível empresarial. Para começar, a infraestrutura é hospedada em um servidor em nuvem seguro, um firewall protege o aplicativo e os dados dos clientes são criptografados em repouso e em trânsito.

As medidas de conformidade e privacidade incluem relatórios SOC 2 Tipo 2, SOC 3 e ISO/IEC 27001. As diretrizes da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e da Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) são seguidas. 🔐

Preços de calendário

**Gratuito

Padrão: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Equipes: US$ 16/mês por assento

US$ 16/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços e demonstração

Vantagens de usar Calendly

Além de todos os recursos que mencionamos nesta análise do Calendly, o aplicativo de agendamento tem algumas outras vantagens.

Facilidade de uso

A interface amigável do Calendly significa que você pode começar a trabalhar rapidamente. É claro que talvez seja necessário verificar como usar alguns dos recursos mais avançados, mas, no geral, ele é extremamente intuitivo desde o início, oferecendo a você uma ótima experiência de usuário. ✨

Extensivo suporte ao cliente opções

Todos os planos incluem suporte por e-mail e chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de acesso à Central de recursos. Aqui, você encontrará as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs), bem como uma série de tutoriais em vídeo, webinars, e-books e blogs úteis.

Se estiver no plano Enterprise, você também terá suporte por telefone e um parceiro de conta dedicado para acompanhá-lo durante a integração, a implementação e a adoção. 🎧

Personalização da marca

Embora o plano gratuito tenha a marca do Calendly incorporada, as opções pagas permitem que você a remova e adicione sua marca à página de agendamento. Você também pode personalizar as cores e adicionar links e redirecionamentos extras à sua página de confirmação para maximizar a oportunidade de engajamento com seu convidado. 🤝

Common Pain Points Calendly Users Face

Nenhuma análise do Calendly estaria completa sem mencionar alguns dos desafios que você pode enfrentar.

Plano gratuito restrições

O plano gratuito oferece recursos extremamente limitados. Ele permite apenas uma conexão de calendário e você só pode agendar um tipo de evento. Não é possível agendar reuniões recorrentes nem enviar e-mails de lembrete ou acompanhamento.

Além disso, as opções de personalização se restringem ao upload de seu logotipo na página de agendamento e à escolha do final de seu URL.

Esse plano básico pode atender às necessidades de agendamento de freelancers individuais ou empresas muito pequenas, mas se o tamanho da sua empresa exigir um software de agendamento de compromissos mais complexo, você precisará de uma conta paga do Calendly. 💸

Falhas ocasionais de agendamento

Alguns usuários tiveram problemas como agendamentos duplos. Isso pode ser especialmente complicado quando se usa vários calendários. Outros relatam que o calendário não é atualizado para mostrar a disponibilidade correta após o cancelamento de alguém. Embora isso não seja a norma, talvez seja bom verificar sua agenda de vez em quando.

Revisões do Calendly no Reddit

Para ter uma noção mais ampla da opinião de diferentes usuários sobre o Calendly, analisamos algumas avaliações do Calendly no Reddit.

Um dos planos gratuitos do Calendly avaliações de um professor menciona a gama restrita de recursos, mas destaca que ele funciona bem para o horário de expediente:

"O Calendly não é fácil de configurar e a versão gratuita é muito limitada. Entretanto, ele se integra bem ao Outlook. Eu o utilizo para agendar horários de expediente e ele facilita muito esse processo, tanto para os alunos quanto para mim."

Também é importante como você o utiliza, pois outro usuário diz:

"Na minha opinião, um e-mail frio com um link do Calendly não é uma prática recomendada. Você não forneceu nenhum valor ou motivo para marcar uma reunião. É preciso haver uma conversa para ver se o compromisso de tempo vale a pena. Então, quando houver valor, eu enviaria [sic] o link." Um usuário observou que alguns sistemas não permitem o uso do Calendly:

"Tive apenas alguns clientes que recuaram, geralmente porque o Calendly está bloqueado pela VPN ou firewall do escritório por algum motivo. Para essas pessoas, eu simplesmente digo: "Aqui está o que eu tenho atualmente: M... T... W... etc." e lembro a eles que essas informações podem mudar a qualquer momento, portanto, responda rapidamente para que possamos limitar as idas e vindas."

Ferramentas alternativas de calendário para usar em vez de Calendly

Se você tiver dúvidas após nossa análise do Calendly, não se preocupe - há outras opções de software de agendamento.

Uma das melhores Alternativas ao Calendly é o ClickUp. ✨

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia Visualização do ClickUp Calendar facilita o planejamento e o gerenciamento de projetos e reuniões, a definição de prazos e a visualização da carga de trabalho da sua equipe, tudo em um só lugar. Você pode escolher se deseja ver as tarefas na forma de um calendário, uma linha do tempo ou um planejador diário.

Assuma o controle de sua agenda e atinja suas metas com o modelo de planejamento de calendário do ClickUp

O ClickUp também oferece uma ampla gama de modelos de planejadores diários que evitam que você tenha que começar do zero novamente. Há também muitos outros modelos para ajudá-lo a gerenciar melhor sua agenda. Por exemplo:

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Projetado para todos os tipos de empresas, desde freelancers e pequenas empresas até empresas, ele simplifica os fluxos de trabalho em todos os aspectos de sua empresa - desde o brainstorming criativo e o gerenciamento de seu calendário até o acompanhamento de tarefas e projetos.

O ClickUp também oferece sincronização bidirecional conveniente com o Outlook, o Google Calendar e o Apple Calendar. Além disso, ele integra nativamente com o Calendly e outras ferramentas como:

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

E com

Zapier

você pode criar integrações e automações entre o ClickUp e outros aplicativos sem a necessidade de conhecimento técnico de alto nível.

ClickUp Preços

Os planos de preços do ClickUp incluem uma versão gratuita que lhe dá acesso a uma ampla gama de recursos sem nenhum custo. No entanto, vale a pena observar que, se quiser aproveitar os recursos mais recentes de IA, você precisará de um plano Unlimited, Business ou Enterprise.

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace/mês

Cronometre suas reuniões perfeitamente com Aplicativos de calendário

Os aplicativos de calendário on-line facilitam muito o agendamento de reuniões, e o Calendly é um ótimo exemplo. Ele oferece muitas funcionalidades úteis, como tipos de eventos personalizáveis, notificações, análises e várias integrações. Extensas medidas de segurança mantêm todo o sistema seguro.

E, como mostra esta análise do Calendly, ele é fácil de usar e oferece um suporte decente, o que o torna uma boa opção para suas necessidades de agendamento. ✅

No entanto, ele não é a única opção. Se estiver procurando uma plataforma versátil para organizar seu calendário e suas tarefas, não deixe de procurar o ClickUp.

O ClickUp é um balcão único quando se trata de agendar, gerenciar tarefas e projetos e, de modo geral, otimizar todos os aspectos de seu fluxo de trabalho. Várias opções personalizáveis para visualizar o calendário e a lista de tarefas facilitam o controle do seu trabalho - e do trabalho da sua equipe - para garantir que você atinja suas metas comerciais. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo. Você não poderia pedir um parceiro melhor para o sucesso de sua empresa. 🥇