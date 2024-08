10 melhores aplicativos de monitoramento de metas para 2024 (gratuitos e pagos)

A vida é curta, e nossas listas de desejos? Elas ficam cada vez maiores.

Em um dia, você quer estar em sua melhor forma física e, no outro, quer melhorar suas habilidades para avançar em sua carreira. O grande número de metas que perseguimos todos os dias pode ser exaustivo, especialmente se não acompanharmos os resultados e não os usarmos para alimentar nossa motivação.

Como podemos fazer isso?

Por meio de aplicativos de acompanhamento de metas! Graças aos milagres tecnológicos, os aplicativos de acompanhamento de metas podem atuar como seus treinadores pessoais, líderes de torcida e chefes de tarefas em um só lugar. Eu os considero úteis para organizar, priorizar e acompanhar cada etapa de minha jornada.

Se você também estiver procurando por um, está no lugar certo.

Com base na minha experiência e nos testes realizados por nossa equipe no ClickUp, compilei uma lista dos melhores aplicativos de acompanhamento de metas, incluindo alternativas gratuitas e pagas.

Espero que isso o ajude a encontrar a solução de que você precisa para atingir essas suas metas grandes, ousadas e audaciosas!

A importância dos aplicativos de controle de metas

Ao buscarmos grandes (e pequenas) ambições, muitos de nós precisam de ajuda para manter o foco, medir o progresso e permanecer motivados ao longo do tempo.

E é exatamente para isso que os aplicativos de rastreamento de metas são criados: definir metas, dividi-las em etapas acionáveis, comemorar marcos, trabalhar mais para atingir metas não alcançadas e monitorar o quanto você avançou e o quanto ainda precisa avançar.

Ao contrário dos planejadores tradicionais de papel, que podem ser facilmente perdidos ou danificados, essas ferramentas digitais fornecem dados acessíveis e em tempo real sobre o progresso. Essa abordagem orientada por dados permite responsabilidade, motivação e adaptabilidade ao atingir as metas.

Elas superam as simples anotações digitais ao oferecer estruturas estruturadas, lembretes e análises que nos incentivam a fazer o melhor possível e a corrigir o curso quando necessário.

Quer saber quais aplicativos oferecem todos esses benefícios e mais alguns? Vamos descobrir.

Os 10 melhores aplicativos de controle de metas em um relance

Para ajudá-lo a escolher o melhor aplicativo de acompanhamento de metas, compilamos uma tabela que resume as 10 melhores opções disponíveis. Cada aplicativo oferece recursos exclusivos adaptados a diferentes metas e preferências do usuário. Dê uma olhada neles:

Aplicativo Melhor para Recurso de destaque Um conjunto de personalizações para a visão geral das metas, uma variedade de opções de colaboração e modelos predefinidos para uma rápida definição de metas Strides Definição de uma rotina diária produtiva Quatro rastreadores de hábitos personalizáveis Diário incorporado para identificação de gatilhos de maus hábitos com uma visão geral com limite de tempo dos padrões de bons e maus hábitos Coach.me Crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades Acesso a coaches e mentores especializados Habitica Gamificação da criação de hábitos Missões e recompensas divertidas para mantê-lo no caminho certo Ferramenta de gerenciamento de tarefas: Transforme cada meta ou projeto em tarefas e subtarefas em qualquer lugar ATracker Gerenciamento de tempo Controle de tempo em vários dispositivos para cada meta Criação de planos de ação detalhados e quadros de visão Definição de ponta a ponta e acompanhamento do progresso com planejadores, planilhas, visualizações, diários e relatórios GoalsOnTrack Criação de planos de ação detalhados e quadros de visão Aumento da produtividade em todos os aspectos Categoriza seu tempo em opções de Vida, Trabalho e Agenda para gerenciar metas em cada área Cinco produtos separados, incluindo Performance, Goals e Grow, cada um deles focado em impulsionar o desempenho, OKRs e melhoria contínua

Os 10 melhores aplicativos de controle de metas para usar este ano

Listamos aplicativos que não são populares apenas entre profissionais, mas que podem ser usados por qualquer pessoa - estudantes, freelancers, empresários ou funcionários de escritório.

Vamos começar com "o aplicativo tudo" para suas grandes metas, projetos longos e tarefas simples.

1. ClickUp - melhor para definir e monitorar metas de projetos

Simplifique o processo de definição e acompanhamento de objetivos de curto e longo prazo com o ClickUp Goals ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que se destaca no acompanhamento de metas para indivíduos e equipes. Metas do ClickUp ajuda equipes e indivíduos a definir, acompanhar e atingir objetivos de forma eficaz. O recurso permite que você crie metas específicas e mensuráveis (incluindo objetivos e principais resultados, ou OKRs) e as divida em ações Tarefas do ClickUp , subtarefas e listas de verificação.

Você pode monitorá-las usando o acompanhamento de progresso personalizável com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas.

Defina metas mensuráveis no ClickUp Goals

Se você estiver monitorando metas para uma equipe, o ClickUp permite compartilhá-las, atribuir responsabilidades e monitorar as realizações coletivas. Recursos como Visualização do Chat do ClickUp , tópicos de discussão de tarefas, @menções e o Caixa de entrada do ClickUp promova a colaboração contínua em todos os seus projetos. Você também pode organizar suas metas em pastas dedicadas para facilitar o acesso.

Armazene e categorize suas metas do ClickUp em pastas para facilitar o acesso

Com recursos como dependências de metas e roll-ups de progresso, o ClickUp Goals garante que todos estejam alinhados e trabalhando para atingir objetivos comuns.

Além disso, o ClickUp oferece muitos modelos pré-construídos para definir e monitorar facilmente as metas. O meu favorito é o Modelo de metas SMART do ClickUp .

Defina e acompanhe as metas SMART com o modelo de metas SMART do ClickUp

Ele inclui status personalizáveis para acompanhar o progresso do projeto, campos personalizados para categorizar e visualizar as metas de forma eficiente e exibições personalizadas, como Goal Effort e SMART Goal Worksheet, para se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Eu uso esse modelo para:

Manter o controle de todos os objetivos e metas

Organizar as metas em diferentes status : Completo, Esmagando, Fora do caminho, Em espera, No caminho certo, para acompanhar o progresso

: Completo, Esmagando, Fora do caminho, Em espera, No caminho certo, para acompanhar o progresso Monitorar e analisar tarefas para garantir a máxima produtividade

para garantir a máxima produtividade Medir o esforço necessário para cada meta

necessário para cada meta Definir e cumprir cronogramas

A melhor parte é que o ClickUp não só ajuda no controle de metas, mas também oferece recursos e modelos para gerenciamento de projetos, comunicação e colaboração. Pense nele como um aplicativo para realizar a maior parte do seu trabalho, profissional e pessoal!

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso das metas e do tempo gasto em projetos com oPainéis do ClickUp' vários widgets, incluindo barras de progresso, gráficos de pizza, gráficos burndown, etc.

Receba notificações sobre os próximos prazos usandoLembretes do ClickUp. O ClickUp o lembra de suas tarefas de cinco minutos a três dias antes do prazo final

Visualize suas próximas tarefas em uma lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e qualquer outro estilo de sua escolha usando oVisualizações do ClickUp* Colabore em tarefas, compartilhe feedback e trabalhe em metas coletivas usando o ClickUp Chat

Adapte seu fluxo de trabalho a qualquer tipo de tarefa com os valiosos recursos do ClickUp Tasks, como status personalizados, níveis de prioridade e dependências

Limitações do ClickUp

Não é possível exportar dashboards facilmente

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas que oferecem apenas rastreamento de metas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Muitos usuários do ClickUp concordam que a plataforma se tornou uma ferramenta que salva vidas para suas metas de projeto:

As metas do ClickUp ajudam a manter o foco de cada membro do departamento no que é realmente importante, o que é fundamental quando o novo produto está sendo lançado.

Darya Krakovyak, líder de comunicações, HYPERVSN

2. Strides - o melhor para estabelecer uma rotina diária produtiva

via Estradas O Strides é um dos poucos aplicativos desta lista em que encontrei a flexibilidade de escolher entre vários métodos de acompanhamento de metas. Por exemplo, eu poderia definir metas de longo prazo de acordo com marcos ou valores de metas. Ele também tem controles deslizantes de porcentagem completa e a opção de monitorar hábitos bons e ruins.

**O objetivo principal desse aplicativo é ajudá-lo a criar uma rotina perfeita. Para isso, você pode personalizar as opções do rastreador e escolher como deseja acompanhar o progresso, ser lembrado dos prazos e assim por diante.

melhores recursos do #### Strides

Escolha entre quatro rastreadores - Hábito para rastrear hábitos bons/ruins, Meta para definir um cronograma de projeto útil, Média para uma visão geral de suas metas em um período específico e Projeto para rastrear marcos simples

Monitore seu desempenho em todas as suas metas e hábitos por semana, mês, ano ou por todo o tempo

Mantenha-se motivado com gráficos de acompanhamento que medem a taxa de sucesso, as sequências e muito mais

Limitações do Strides

Nenhum sistema de recompensa para que você volte e atinja suas metas

O aplicativo está disponível apenas para usuários do iOS

Preços do Strides

Gratuito

Strides Plus: A partir de US$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Strides

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

3. Way of Life - melhor para criar novos hábitos

via Loja de aplicativos O Way of Life combina dicas de criação de hábitos, como escrever um diário e manter listas de tarefas, em um rastreador de hábitos digital intuitivo.

**Adoramos a forma como ele o responsabiliza pelos maus hábitos. Assim, em vez de apenas destacar seus bons hábitos, você pode descobrir uma maneira de lidar com situações que podem tentá-lo a ficar para trás em suas metas de desenvolvimento de hábitos.

Com o recurso Charts (Gráficos), você pode identificar tendências positivas e negativas ao longo de semanas, meses ou até anos.

Os melhores recursos do Way of Life

Acompanhe suas rotinas com um sistema exclusivo de código de cores

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com lembretes poderosos

Anote o que desencadeia os maus hábitos usando a função de diário embutida

Limitações do estilo de vida

Você só pode monitorar três hábitos no plano gratuito

Não há como monitorar o quanto você está próximo de atingir uma meta. Há apenas uma opção de sim ou não

Preços do estilo de vida

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Way of Life

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

4. Coach.me - Melhor para crescimento pessoal e aprendizado de uma nova habilidade

via Coach.me O Coach.me é uma excelente plataforma que conecta você a coaches e mentores certificados em várias especialidades. Se o crescimento pessoal for sua meta principal, recomendo fortemente o Coach.me.

Achei extremamente útil para o desenvolvimento de habilidades porque você recebe apoio de 360 graus para aprender a habilidade de sua escolha - amigos, colegas e até mesmo um coach pessoal podem mantê-lo no caminho certo.

Você também pode se beneficiar de sua versatilidade - ele funciona como um aplicativo rastreador de hábitos, de modo que você pode aproveitar várias funções mesmo sem se inscrever em um plano de treinamento pessoal.

Melhores recursos do Coach.me

Defina metas e lembretes de quantas vezes você deseja praticar uma habilidade ou trabalhar em um hábito por semana

Visualizar tendências semanais e mensais de seu progresso

Siga as instruções diárias dos instrutores para atingir sua meta

Faça o check-in no widget Today View do seu iPhone ou no seu smartwatch sem abrir o aplicativo

Limitações do Coach.me

Falhas ocasionais no check-in que podem interromper sua sequência

Funcionalidade limitada de controle de projetos

Preços do Coach.me

Rastreador de hábitos: Gratuito

Gratuito Coaching pessoal: US$ 100 por mês (a partir de US$ 25 por semana)

Avaliações e resenhas do Coach.me

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

5. Habitica - O melhor aplicativo de rastreamento de hábitos com elementos gamificados e divertidos

via Habitica O Habitica gamifica sua lista de hábitos e permite que você crie avatares divertidos que se tornam mais fortes com a conclusão de tarefas. Você também ganha recompensas que permitem comprar atualizações legais para o avatar.

O que eu mais gostei foi a integração com a mídia social. Acho mais fácil manter a motivação com parceiros de responsabilidade Com a integração de mídia social gamificada do Habitica, fica mais fácil envolver seus contatos em suas "missões" e trabalhar juntos para atingir os mesmos objetivos.

Melhores recursos do Habitica

Acompanhe hábitos e tarefas diárias em qualquer lugar com interfaces móveis e da Web

Ganhe recompensas divertidas por seus objetivos para decorar seu avatar com armaduras de batalha, animais de estimação misteriosos, habilidades mágicas e até mesmo missões

Use moedas do jogo para comprar benefícios na vida real, como acesso gratuito a programas de TV

Limitações do Habitica

Opções limitadas para personalizar os desafios

A navegação pode ser complicada para alguns usuários

Preços da Habitica

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações indisponíveis

6. Todoist-Melhor para gerenciamento de tarefas usando listas de tarefas minimalistas e limpas

via Todoist O Todoist é um aplicativo de lista de tarefas bonito e automatizado para gerenciamento de tarefas em qualquer lugar. **Ele simplifica suas metas, transformando-as em itens de ação. E a satisfação que lhe dá quando você verifica um item de ação ou subtarefa como "concluído" é imbatível. Sim, você pode fazer isso com um toque ou clique.

Outro recurso notável é o reconhecimento de linguagem natural, que classifica suas tarefas nas visualizações Hoje, Próximas e filtro personalizado. Isso o ajuda a priorizar suas metas sem esforço. Também me permitiu criar um espaço compartilhado para tarefas colaborativas separadas das minhas metas e projetos pessoais.

Melhores recursos do Todoist

Capture e organize as tarefas no momento em que elas chegam até você com uma linguagem natural e de fluxo fácil

Crie hábitos e mantenha o controle dos prazos usando o reconhecimento automático de dados

Transforme qualquer coisa em uma tarefa em sua lista de tarefas de qualquer lugar usando mais de 80 integrações

Acompanhe seu progresso de várias maneiras - visualizações de produtividade, histórico de atividades e arquivo de tarefas concluídas

Limitações do Todoist

A qualidade dos resumos gerados varia, portanto, é necessário verificar e revisar manualmente a precisão dos mesmos

Personalizações limitadas para estatísticas de produtividade e exibição de relatórios

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 5/mês

US$ 5/mês Comercial: $8/mês

Classificações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)

via ATracker O ATracker é um aplicativo de gerenciamento de metas orientado por tempo que gera insights sobre como você gasta seu tempo em cada meta. Isso permite que você programe estrategicamente cada tarefa e subtarefa para otimizar a utilização de suas horas.

Explorei as configurações avançadas do aplicativo e descobri que você pode monitorar o tempo agregado gasto em um grupo de tarefas. O ATracker armazena todos os seus registros e os apresenta em visualizações de lista e de calendário. Também é possível atualizar suas entradas ou registrar o tempo posteriormente.

Melhores recursos do ATracker

Inicie e interrompa uma tarefa com apenas um toque, sem desbloquear o dispositivo

Registre seu tempo em celulares, tablets, Apple Watches ou computadores

Defina metas diárias e semanais com base na tarefa e na etiqueta, incluindo etiquetas numéricas e suspensas

Crie relatórios na forma de belos gráficos de pizza e de barras

Limitações do ATracker

Falhas ocasionais na sincronização do calendário

Falha ao rastrear o tempo de várias tarefas simultaneamente

Preços do ATracker

Gratuito

Pro: US$ 4,99 no iOS e US$ 2,99 no Android (custo único)

US$ 4,99 no iOS e US$ 2,99 no Android (custo único) Premium: US$ 2,99/mês

ATracker avaliações e comentários

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

8. GoalsOnTrack - melhor para criar planos de ação detalhados para suas metas

via Gols no caminho O GoalsOnTrack é SMART software de definição de metas com estruturas de metas em vários níveis. Isso significa que você pode criar planos de ação detalhados para cada meta e submeta meta. Isso não apenas o torna um aplicativo de lista de tarefas, mas também um rastreador de agenda detalhado, completo com recursos de hábito, tempo e rastreamento de progresso.

Fiquei agradavelmente surpreso com a quantidade de esforço assumido por esse software. Por exemplo, você recebe um métricas de metas formulário a ser preenchido para garantir que seu meta seja SMART -específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado.

Da mesma forma, existem quadros de visão, modelos de definição de metas e diários para fazer um brain dump. É como se todas as suas ideias sobre suas metas morassem em um apartamento de vários andares. Tudo está dentro do mesmo complexo, mas separado o suficiente para uma organização adequada.

Melhores recursos do GoalsOnTrack

Mapeie cada etapa de suas metas com planejadores e planilhas que podem ser impressos

Acompanhe o progresso das metas de quatro maneiras: por submetas, por tarefas, pelo resultado e manualmente

Agendamento de arrastar e soltar com calendário de tarefas que se integra a calendários externos, como Google Calendar, iCal e Outlook

Acompanhe a execução de seus hábitos com marcas de verificação diárias

Compartilhe metas com a sua equipe, registre as atividades da equipe em tempo real e publique mensagens ou comentários em um quadro de mensagens centralizado para trabalhar em conjunto

Limitações do GoalsOnTrack

Requer uma conexão com a Internet

Não há versão de teste ou gratuita

Preços do GoalsOnTrack

A associação custa US$ 68 por ano

Avaliações e resenhas do GoalsOnTrack

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

9. Malha - melhor para OKRs e metas de funcionários

via Malha O Lattice é uma solução de definição de metas para equipes. É ideal para organizações que desejam monitorar o desempenho no trabalho e, ao mesmo tempo, permitir que os funcionários alinhem seu desenvolvimento profissional aos objetivos da empresa.

**Achamos que ele é útil para o gerenciamento de projetos multifuncionais e para garantir uma colaboração clara metas para marketing juntos em um só lugar e metas de atendimento ao cliente separadamente em outro.

Você também pode definir objetivos para o desenvolvimento de software e Metas SMART para gerentes . Todas elas podem ser interconectadas e colaboradas em uma única plataforma.

O Software OKR integra-se ao Jira, Salesforce, Slack e Microsoft Teams para garantir que as metas estejam sempre no centro das atenções e sejam continuamente cumpridas

Melhores recursos da Lattice

Conectar metas individuais ao departamento e à empresa como um todo metas para análise de desempenho * Integrar OKRs ao gerenciamento de desempenho para alinhar as realizações às principais prioridades da empresa

Incentivar o envolvimento dos funcionários com reuniões individuais e interações com o RH e os gerentes

Limitações da rede

O site pode ficar lento durante o carregamento inicial

Não há versão gratuita

Preços da Lattice

Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas: US$ 11/pessoa por mês

US$ 11/pessoa por mês Engajamento: $4/pessoa por mês

$4/pessoa por mês Crescimento: $14/pessoa por mês

$14/pessoa por mês Compensação: $6/pessoa por mês

Lattice ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

10. Toodledo-Melhor para aumentar a produtividade em todas as áreas de sua vida

via Toodledo O Toodledo é uma ferramenta de produtividade elaborada. Ele oferece várias opções para organizar e rastrear metas, com foco no aumento da produção. Ele pega a ideia de uma simples lista de tarefas e expande-a em um espaço de trabalho detalhado para que você faça mais com cada meta ou tarefa.

Achei suas categorizações bastante interessantes:

Life: Permite criar listas de tarefas e anotações e compartilhá-las com amigos e familiares com base no método Getting Things Done

Permite criar listas de tarefas e anotações e compartilhá-las com amigos e familiares com base no método Getting Things Done Trabalho: Ajuda a delinear seus projetos, atribuir tarefas à sua equipe e controlar o tempo gasto em cada projeto

Ajuda a delinear seus projetos, atribuir tarefas à sua equipe e controlar o tempo gasto em cada projeto Agenda: Incentiva você a aproveitar ao máximo seu tempo livre com sua agenda integrada, completa com lembretes baseados em sua localização, tarefas recorrentes e integrações de calendário

Melhores recursos do Toodledo

Use pastas, tags, contextos e subtarefas para ajudar a organizar listas de tarefas

Classifique, filtre e pesquise em sua lista e saiba o que precisa ser concluído. O aplicativo envia alertas quando as tarefas vencem

Monitore seu autoaperfeiçoamento; mantenha-se motivado e atinja suas metas

Anote suas memórias, use-o como um diário - registre receitas, notas de viagem e muito mais

Use um esboço para planejar seu próximo projeto, registrar a genealogia de sua família ou qualquer outro caso de uso que possa imaginar

Limitações do Toodledo

O recurso Notes requer melhor funcionalidade de pesquisa

Preços do Toodledo

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Toodledo

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Escolha o melhor aplicativo de monitoramento de metas

Os aplicativos que testei e selecionei têm algumas coisas em comum: todos são simples de usar e me mantêm mais organizado e produtivo. Embora sejam ótimos para definir e monitorar metas, muito poucos vão além dos recursos básicos.

Eu prefiro planejamento de metas de longo prazo ferramentas que me ajudem a equilibrar as tarefas pessoais e profissionais. Portanto, uma plataforma com colaboração avançada em equipe, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de projetos é ideal para mim.

Nesse contexto, apenas uma ferramenta preenche todos os requisitos: ClickUp!

Ela simplifica o controle de metas com seus recursos versáteis e modelos prontos para uso. As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp nos permitem manter o controle das listas de tarefas e colaborar com equipes multifuncionais.

De modo geral, em vez de um rastreador de metas apenas individual, o ClickUp oferece a flexibilidade de trabalhar em metas profissionais como uma equipe. Embora você possa manter seus rastreadores pessoais separadamente, as funções colaborativas oferecem uma vantagem. Experimente o ClickUp hoje mesmo! Você não vai se arrepender.