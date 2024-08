Como definir métricas de metas (com exemplos)

No livro de gerenciamento extremamente popular, Goal, de Eliyahu M. Goldratt, ele argumenta que o objetivo fundamental de toda empresa é ganhar dinheiro. Embora seja extremamente simples de entender, não é fácil de implementar.

A meta de ganhar dinheiro precisa ser dividida em aumentar o rendimento, reduzir as despesas e minimizar o estoque, tudo isso levando à maximização da receita e do lucro. Dependendo do negócio em que você está, isso pode se tornar bastante complexo.

Por exemplo, para um redator de conteúdo freelancer, aumentar o rendimento pode ser tão simples quanto escrever mais artigos por semana. Entretanto, para um fabricante de automóveis, isso envolve a otimização de milhares de processos, cada um com suas próprias metas.

Para rastrear isso, é necessário um software desenvolvido para esse fim, como o ClickUp. Vamos ver como você pode definir métricas de metas eficazes e alcançá-las em sua organização.

O que são métricas de metas?

As metas são objetivos amplos que um indivíduo, uma equipe ou uma organização pretende alcançar. Pode ser aumentar a receita de uma nova linha de produtos ou expandir para um novo mercado.

As métricas de metas são indicadores específicos e mensuráveis para atingir essas metas. Elas dividem as metas em etapas acionáveis e ajudam a monitorar o desempenho e avaliar o sucesso.

Quais são as diferenças entre metas e métricas?

Embora usados em conjunto, metas e métricas são conceitos fundamentalmente diferentes.

Principais diferenças entre metas e métricas

Como as metas e as métricas funcionam juntas?

As metas e as métricas têm uma relação simbiótica. As metas orientam a jornada organizacional na direção certa e as métricas garantem que você esteja se movendo no ritmo certo.

Por exemplo, se a sua meta é aumentar a receita no próximo ano comercial, você pode definir métricas como:

Aumentar os leads gerados

Aumentar a taxa de conversão de leads em clientes

Aumentar a receita recorrente anual de cada cliente

Aumentar a retenção de clientes

O acompanhamento dessas métricas semanal ou mensalmente ajuda a atingir a meta anual que você definiu. Os líderes empresariais dividem as metas de toda a organização em metas menores para as equipes. Em seguida, eles usam métricas de metas para determinar o progresso em direção a essas metas.

Entendendo algumas entidades-chave no gerenciamento de métricas de metas

Ao descobrir metas versus objetivos vs métricas, há vários termos que você encontrará. Vamos discutir alguns deles para fins de desambiguação.

Indicadores-chave de desempenho (KPIs): Um KPI é uma medida específica do sucesso de um projeto, departamento ou organização no cumprimento de suas metas. Para metas de produtividade em um exemplo de KPI, um KPI pode ser o número de horas trabalhadas.

Acordo de nível de serviço (SLA): Um SLA é o padrão de desempenho com o qual você se comprometeu. Por exemplo, uma equipe de manutenção de software pode ter um SLA de 4 horas como tempo de resposta para reclamações de alta prioridade.

**Taxa de cliques (CTR): Uma medida popular de kPI de marketing a taxa de cliques mede o número de vezes que alguém clica em um link em relação ao número de vezes que ele é exibido. Se seu anúncio do Facebook for visto por 100 pessoas e clicado por uma, sua CTR será de 1%.

Usuários ativos: No mundo do SaaS, os usuários ativos diários (DAU) e os usuários ativos mensais (MAU) são métricas importantes. Elas se referem ao número de pessoas que usam ativamente o produto, uma métrica importante para a receita potencial.

Com uma base sólida dessa teoria, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

25 Exemplos de métricas de metas do mundo real

As métricas de metas podem variar de acordo com o tipo de trabalho que você realiza. Para lhe dar uma ideia clara, escolhemos exemplos de várias funções de negócios.

Vendas

1. Custo de aquisição de clientes (CAC): Todas as despesas de aquisição de clientes, incluindo despesas de vendas e esforços de marketing. O CAC é uma despesa importante que precisa ser minimizada.

2. Atividades de vendas por representante: O número de tarefas que um representante de vendas conclui em um determinado período de tempo. A maioria das organizações acompanha as chamadas de vendas. Essa é uma métrica de produtividade que ajuda as equipes a alcançar metas de vendas .

3. Taxa de conversão: Taxa na qual os leads são convertidos em clientes. Essa métrica de meta rastreia a qualidade dos leads e a eficiência do processo de engajamento de vendas.

4. Duração do ciclo de vendas: Duração média do processo de vendas, desde o estágio de contato inicial até o fechamento. Juntamente com as atividades por representante e a taxa de conversão, essa métrica ajuda a prever os resultados da receita.

5. Valor da vida útil do cliente (CLV): A receita total que uma empresa pode gerar de um cliente durante a vida útil de seu relacionamento. O CLV ajuda a racionalizar o CAC e a alocar orçamentos adequadamente.

Marketing

6. Leads qualificados de marketing (MQL): Número de leads que a equipe de marketing considera prováveis de serem convertidos em clientes. Os MQLs adicionam um elemento de qualidade aos leads gerados.

7. Custo por lead (CPL): Todas as despesas para a aquisição de um lead. Os CPLs são um indicador importante do CAC.

8. Impressões, cliques e leads: Número de pessoas que viram um anúncio, clicaram em um anúncio e preencheram o formulário para serem capturadas como um lead. Esses Métricas de KPI ajudam a medir o desempenho do topo do funil.

9. Taxa de rejeição: Porcentagem de e-mails de marketing que são devolvidos quando o ID está incorreto, inativo ou indisponível. A taxa de rejeição é um indicador da integridade de seu banco de dados de assinantes.

10. Retorno do investimento em marketing (ROI): Relação entre a receita gerada pelo marketing e as despesas de marketing. Essa é uma medida importante da eficácia do marketing.

Operações

11. Margem de lucro bruto: (Receita - Custo dos produtos vendidos)/100. A margem bruta é um indicador crítico dos pontos fortes operacionais e da saúde financeira do projeto.

12. Valor agregado: Trabalho real concluído x orçamento. Se o seu orçamento for de 30.000 para um projeto de 30 dias e você tiver concluído 10% em 6 dias, seu valor agregado será de 3.000. E seu valor planejado é de 6.000. Isso, juntamente com outras métricas financeiras, ajuda a medir em termos de dólares o atraso/avanço do cronograma.

13. Variação de custo: Custo orçado - custo real. Um dos principais objetivos de uma boa entrega de projeto é concluir dentro do orçamento. A variação de custos é uma métrica fundamental para isso.

14. Variação do cronograma: Entrega planejada - entrega real. No exemplo acima, você deveria ter concluído 20% em 6 dias. Portanto, a variação de sua programação é de 10%.

15. Taxa de utilização: Horas trabalhadas/horas disponíveis. Em uma semana de trabalho de 40 horas, se você trabalhou 30 horas, tem uma taxa de utilização de 75%. Esse é um indicador importante de produtividade e alocação de recursos, uma parte integrante do metas do projeto .

Engenharia de software

16. Frequência de implantação: A frequência com que o código é implantado na produção. Às vezes, é considerada uma métrica de estrela do norte para as equipes que adotam o Agile, esse é um indicador importante da produtividade e da velocidade da equipe de engenharia.

17. Taxa de sucesso da meta do sprint: Porcentagem de itens do backlog do sprint que foram concluídos. Essa métrica mostra a capacidade da equipe de planejar com eficiência e atingir as metas comerciais.

18. Tempo de resposta: Tempo que o sistema leva para responder a uma consulta. Essa é uma medida fundamental de agilidade e capacidade de resposta.

19. Cobertura de código: Porcentagem de código coberto por testes automatizados. Essa métrica ágil identifica a eficiência dos testes, bem como as partes que precisam de mais atenção.

20. Tempo médio de recuperação (MTTR): Tempo que a equipe de engenharia leva para se recuperar de um incidente. Em um mundo em que os incidentes de segurança/desempenho são inevitáveis, o MTTR é um indicador de resiliência.

21. Incidentes de segurança: Número de incidentes ou violações. Em conjunto com o tempo médio de detecção, o tempo médio de recuperação e a gravidade do incidente, isso mede os recursos de segurança do software.

Atendimento ao cliente

22. Retenção de clientes: A porcentagem de clientes retidos ao longo do tempo. Essa métrica indica a capacidade do produto/serviço de ser valioso para o cliente, reduzindo, assim, os orçamentos gastos na aquisição de novos clientes.

23. Net Promoter Score (NPS): A probabilidade de um cliente recomendar um produto ou serviço. Essa é uma métrica para a satisfação do cliente na maioria das organizações de produtos/serviços.

24. Tempo da primeira resposta: Velocidade da primeira resposta às consultas dos clientes. Normalmente descrito nos SLAs, o tempo da primeira resposta é um indicador importante da eficiência do atendimento ao cliente.

25. Taxa de resolução: Porcentagem de tíquetes resolvidos dentro do SLA.

Se alguma dessas metas lhe parecer adequada, veja como você pode rastrear e gerar relatórios sobre elas para otimizar o desempenho.

Acompanhamento e geração de relatórios sobre métricas de metas

Depois de definir as métricas das metas, certifique-se de ter visibilidade clara delas o tempo todo. Aplicativos de monitoramento de metas como o ClickUp, são perfeitos para isso.

Defina suas metas nas metas do ClickUp

Defina metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas com o Metas do ClickUp . Por exemplo, defina metas numéricas para metas semanais de geração de leads. Defina metas monetárias para vendas.

Se você não sabe por onde começar, experimente o Modelo de metas SMART do ClickUp .

Defina metas SMART para sua equipe com o ClickUp

Atribua métricas de metas às pessoas certas

Atribua usuários a cada métrica de meta. Você também pode dividir uma métrica para vários membros da equipe que atingem as metas coletivamente.

Definir dados

Identifique as fontes de dados para cada métrica e integre-as ao ClickUp. Isso pode incluir sistemas internos, bancos de dados externos, feedback de clientes ou pesquisas com funcionários. Garanta a precisão, a confiabilidade e a acessibilidade dos dados.

Acompanhe-os nos painéis do ClickUp

Personalize os ClickUp Dashboards para exibir as métricas que são importantes para você. Obtenha atualizações em tempo real sobre cada métrica para que você possa adaptar seus esforços para melhorar o desempenho.

Um dos principais aspectos do estabelecimento de uma meta ou da definição de métricas é a definição precisa de pontos de referência. Uma startup em seu primeiro ano de operação pode ser capaz de atingir uma meta de aumento de 100% na receita, mas uma corporação multinacional talvez não seja. Para saber a diferença, são necessários benchmarks.

No estabelecimento de metas, os benchmarks:

Estabelecem a linha de base para o desempenho

Garantem que as metas sejam alcançáveis e realistas

Ampliam os limites e alcançam resultados maiores

Ajudam a competir efetivamente no mercado

Em resumo, uma meta é o que precisa ser alcançado. Uma métrica é o indicador de desempenho em relação a essa meta. Benchmark é o número para as métricas.

Por exemplo, em um produto de engenharia de software, a meta é aumentar a produtividade. O número de recursos implantados na produção é a métrica. 10 recursos por sprint é a referência.

Comece a definir seus benchmarks e métricas com qualquer uma destas opções modelos de definição de metas .

Função das métricas de metas na melhoria do desempenho

Na jornada rumo ao sucesso organizacional, as métricas de metas são os marcos que você precisa ultrapassar. Veja como elas podem ajudar equipes de operações melhorar o desempenho.

Gerencie operações de ponta a ponta com o ClickUp

Visibilidade: As métricas de metas tornam o destino visível para todos na equipe. Isso os ajuda a orientar seu progresso com base no que precisam alcançar ao longo do ano.

Mensurabilidade: Os projetos geralmente duram meses, se não anos. Esperar o final para saber se você foi bem-sucedido pode ser desmotivador. As métricas de metas ajudam os membros da equipe a saber, em intervalos regulares, como estão progredindo.

Finalidade: Para os membros da equipe, as métricas de metas oferecem um senso de propósito. Elas ajudam a criar uma responsabilidade coletiva para atingir os objetivos.

Melhoria contínua: Com base na visibilidade, mensurabilidade e propósito, as equipes podem criar um plano de melhoria contínua. Se perceber que seu desempenho está se afastando do plano, poderá fazer ajustes instantaneamente.

Permita a visibilidade por meio de Painéis do ClickUp . Conduzir retrospectivas regulares e documentar lições sobre Documentos do ClickUp . Debata ideias nos comentários e fique por dentro de todas as conversas com o Visualização do ClickUp Chat .

Obtenha visibilidade clara dos projetos com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Implemente mudanças, acompanhe o progresso, enxágue e repita!

Desafios na implementação de métricas de metas

Apesar de seus muitos benefícios, a implementação de métricas de metas não é fácil. Há vários desafios que você provavelmente enfrentará. Veja a seguir como superá-los.

Métricas que não se alinham com as metas

As melhores métricas precisam estar alinhadas a metas da equipe . Elas medem o desempenho em relação à meta desejada. No entanto, muitas vezes as equipes têm dificuldade para identificar as métricas certas para suas metas.

Supere esse desafio com o ClickUp. Crie pastas para rastrear ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários etc. e obtenha métricas para cada um deles.

Definição e esquecimento de métricas

As equipes estabelecem metas, métricas e objetivos com entusiasmo no início do ano. É comum esquecer tudo isso quando começa a correria do trabalho diário.

O ClickUp ajuda a evitar isso automatizando o acompanhamento do progresso.

Falta de visibilidade

Um dos motivos pelos quais as equipes definem e esquecem as metas é que elas não têm visibilidade constante. Planilhas espalhadas com várias adaptações das metas e métricas tornam o acesso tedioso.

O ClickUp resolve esse problema trazendo as metas para o contexto das tarefas cotidianas. Ele mantém as metas visíveis e relevantes para o trabalho.

Falta de dados para o acompanhamento do progresso

Sem uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos, algo tão básico como "quantas tarefas concluímos?" pode consumir muito tempo para ser respondido.

O módulo abrangente de gerenciamento de tarefas do ClickUp foi projetado para superar isso. Com o simples uso do ClickUp, suas equipes podem coletar dados sobre tarefas, controle de tempo, carga de trabalho e muito mais.

Fique por dentro de suas metas e métricas de sucesso com o ClickUp

Toda empresa está sempre trabalhando para atingir uma meta, um resultado que deseja. Você pode discordar de Goldratt e achar que sua principal meta é mudar o mundo. Não vamos julgá-lo.

Seja qual for sua meta, o ClickUp o apoiará. Use os recursos de gerenciamento de tarefas, agendamento, monitoramento e rastreamento de metas do ClickUp para atingir suas metas. Comece agora mesmo. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

Perguntas frequentes sobre métricas de metas

1. Qual é o objetivo das métricas de sucesso?

As métricas de sucesso são indicadores de desempenho. O objetivo das métricas de sucesso é dar aos membros da equipe clareza, direção e propósito.

2. O que são métricas de metas de KPI?

As métricas de metas de KPI são medidas específicas usadas para avaliar o desempenho de uma organização, equipe ou indivíduo em relação a metas predefinidas.