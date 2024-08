15 métricas ágeis e KPIs que você deve monitorar em 2024

Não importa se a sua equipe está lançando um novo produto, atualizando recursos existentes ou passando por uma transformação ágil, é preciso acompanhar o desempenho.

É aí que as métricas ágeis e os KPIs entram em ação.

Eles são a estrela-guia da sua equipe de desenvolvimento. As métricas ágeis e os KPIs fornecem insights em tempo real sobre o desempenho da sua equipe e indicam possíveis bloqueios antes que eles prejudiquem o progresso.

Continue lendo para saber mais sobre as 15 métricas e KPIs mais importantes do Agile que você deve monitorar e como rastreá-los usando o ClickUp.

O que são métricas ágeis?

As métricas ágeis são pontos de dados mensuráveis que o ajudam a avaliar o progresso, o desempenho e a eficácia da sua equipe em relação a padrões de referência definidos.

Para as equipes ágeis, essas métricas podem ser qualitativas e quantitativas. Embora possam variar de acordo com a organização e as metas da equipe de desenvolvimento ágil, elas respondem a duas perguntas:

Suas iterações estão agregando valor ou causando impacto?

Seu produto está agregando mais valor ao cliente ao longo do tempo?

Para um projeto ágil, as métricas para uma equipe Scrum são: burndown e velocidade de impressão, enquanto que para as equipes Kanban, as métricas ágeis serão: rastreamento de rendimento e trabalho em andamento.

O que são KPIs ágeis?

Os KPIs ágeis são métricas ágeis que se concentram em medir os aspectos mais críticos do sucesso do seu projeto ágil na forma de sprints ou iterações. Embora as métricas ágeis forneçam um conjunto mais amplo de pontos de dados, os KPIs destacam os principais indicadores vinculados às metas do seu projeto.

Veja a seguir um breve detalhamento dos principais pontos dos KPIs ágeis:

Orientados para os resultados: Concentram-se nos resultados e não nos níveis de atividade

Concentram-se nos resultados e não nos níveis de atividade Métricas seletivas: Compreendem um conjunto menor de métricas cruciais para monitorar a saúde geral do projeto

Compreendem um conjunto menor de métricas cruciais para monitorar a saúde geral do projeto Alinhados a metas: Os indicadores-chave de desempenho estão diretamente ligados às metas e aos objetivos específicos do projeto ágil

Como gerente de projeto ágil, você estabelece e acompanha as métricas relevantes do projeto juntamente com o seu roteiro. Você também deve monitorar o desempenho de todas as equipes, identificar possíveis obstáculos logo no início e manter o projeto no caminho certo para o sucesso.

Benefícios do rastreamento de métricas ágeis e KPIs

Identificação de gargalos e otimização de processos

As métricas revelam o que está funcionando (e o que não está): Rastreie as métricas ágeis corretas, como o tempo de ciclo (o tempo médio gasto para concluir uma tarefa), o trabalho em andamento (WIP) e o número de tarefas ativas para identificar áreas de lentidão ou onde há muita coisa para fazer.

Decisões baseadas em dados: Aproveite esses dados para ajustar os fluxos de trabalho, redistribuir tarefas entre a equipe de software ágil ou implementar ferramentas ágeis para gerenciamento de projetos para eliminar gargalos e otimizar o processo geral de desenvolvimento da sua equipe.

Evite o desvio de escopo: O foco em métricas e KPIs de desenvolvimento de software ágil evita que o seu projeto ultrapasse os limites planejados. Utilize-os para monitorar o progresso do projeto ágil e tratar os desvios antes que se tornem um problema.

Melhorar a conclusão de tarefas e projetos

Visibilidade clara do progresso: Acompanhe o desempenho e o progresso da sua equipe no ajuste do ritmo, usando métricas do projeto como gráficos de burn-down que representam visualmente o trabalho restante em um sprint.

Foco e priorização: Use insights de métricas de KPI, como a velocidade - o quanto sua equipe conclui em cada sprint - para planejar com eficiência e priorizar tarefas com base nas necessidades do cliente e nos prazos do projeto.

Otimize a dinâmica da equipe e a alocação de recursos: Monitore e acompanhe as métricas de desempenho ágil para entender o desempenho da sua equipe, otimizar a disponibilidade de recursos e garantir o alinhamento para que nada seja perdido.

Fornecer produtos melhores para os clientes

Controle de qualidade: Acompanhe métricas como a taxa de escape de defeitos para identificar e resolver possíveis problemas antes que eles cheguem ao cliente. Esse foco no controle de qualidade leva a um produto melhor e, por fim, a clientes mais satisfeitos.

Entrega no prazo: Quando você acompanha as métricas em diferentes estágios do processo de desenvolvimento, sabe se o projeto está no caminho certo para cumprir os prazos.

Quais são os diferentes tipos de métricas ágeis?

Tipos de métricas ágeis

Como definir KPIs ágeis

Defina suas metas: Defina claramente suas metas. Você está buscando lançamentos de produtos mais rápidos, clientes mais satisfeitos ou melhor qualidade de desenvolvimento? Escolha KPIs que reflitam diretamente essas metas

Defina claramente suas metas. Você está buscando lançamentos de produtos mais rápidos, clientes mais satisfeitos ou melhor qualidade de desenvolvimento? Escolha KPIs que reflitam diretamente essas metas Selecione uma combinação de KPIs: O Agile valoriza uma perspectiva ampla. Em vez de monitorar apenas um aspecto, como "pontos de história", selecione uma combinação de métricas que mostre uma imagem completa do desempenho da sua equipe em diferentes áreas

O Agile valoriza uma perspectiva ampla. Em vez de monitorar apenas um aspecto, como "pontos de história", selecione uma combinação de métricas que mostre uma imagem completa do desempenho da sua equipe em diferentes áreas Evite uma sobrecarga de KPIs: Não sobrecarregue sua equipe com muitos KPIs. Escolha de 3 a 5 KPIs críticosKPIs e métricas mais relevantes para suas metas atuais. Eles devem ser acionáveis, fornecendo insights para melhorar os processos

Não sobrecarregue sua equipe com muitos KPIs. Escolha de 3 a 5 KPIs críticosKPIs e métricas mais relevantes para suas metas atuais. Eles devem ser acionáveis, fornecendo insights para melhorar os processos Use um modelo de gerenciamento de projeto ágil para medir o progresso:Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp ajuda a melhorar a visibilidade do progresso do projeto, reduzir o desperdício, identificar áreas de melhoria e visualizar e analisar os resultados para fazer ajustes no seu ciclo de desenvolvimento

O modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece suporte aos seus fluxos de trabalho ágeis e mantém sua equipe na mesma página

Frequência de monitoramento: Estabeleça um cronograma de monitoramento regular - você os medirá diariamente, semanalmente ou durante as revisões de sprint?

Estabeleça um cronograma de monitoramento regular - você os medirá diariamente, semanalmente ou durante as revisões de sprint? Alinhamento da equipe: Certifique-se de que todos entendam a importância das métricas ágeis e dos KPIs. Revise-os regularmente durantereuniões ágeis para identificar áreas de melhoria e adaptar sua abordagem. Lembre-se de que o Agile tem a ver com melhoria contínua, e seus KPIs devem refletir isso

Atribua a responsabilidade pelo controle dos KPIs. Embora alguns, como a felicidade da equipe, possam ser monitorados pelo líder da equipe, outros podem exigir o envolvimento direto da equipe de desenvolvimento para garantir a precisão.

Lembre-se de que os KPIs escolhidos devem se alinhar ao seu fluxo de trabalho (por exemplo, Kanban, Scrum ou Lean) e, em última análise, apoiar a estrutura selecionada para o seu projeto.

**Bônus 50 termos do Agile Scrum que você precisa conhecer

15 métricas ágeis e KPIs para acompanhar

1. Velocidade

A velocidade é uma métrica ágil que mede o trabalho que sua equipe concluiu durante um sprint. Geralmente é medida pela adição do esforço estimado de todos os pontos de história do usuário concluídos em um sprint.

A precisão da previsão aumenta a cada iteração, pois se baseia na velocidade passada.

A fórmula para calcular a velocidade é:

Velocidade = Σ (Pontos de história de histórias de usuários concluídas em um sprint)

Ponto a ser lembrado 🧠: _A velocidade é relevante para uma única equipe, e a comparação da velocidade de várias equipes pode ser enganosa devido aos diferentes tamanhos, habilidades e complexidades do projeto

2. Burndown do Sprint

Um gráfico de burndown de sprint representa visualmente o trabalho restante em um sprint. Ele rastreia o esforço (estimado em pontos de história) para concluir todas as histórias de usuários comprometidas com esse sprint.

Os componentes básicos de um gráfico burndown de sprint são:

Eixo horizontal (eixo X) : Representa os dias ou horas de trabalho restantes no sprint

: Representa os dias ou horas de trabalho restantes no sprint Eixo vertical (eixo Y) : Representa o esforço total restante

: Representa o esforço total restante Linha de tendência (linha de burndown ideal) : Essa é uma linha de inclinação que começa com o esforço total inicial no início do sprint e diminui até chegar a zero no final. Isso representa a taxa de burndown ideal se todo o trabalho progredir de forma constante

: Essa é uma linha de inclinação que começa com o esforço total inicial no início do sprint e diminui até chegar a zero no final. Isso representa a taxa de burndown ideal se todo o trabalho progredir de forma constante Linha de burndown real: Essa linha representa o esforço restante real durante todo o sprint com base nas atualizações diárias. Idealmente, essa linha deve estar próxima da linha de tendência

Visualize os relatórios de sprint no ClickUp com fluxogramas Burnup, Burndown, Velocity e Cumulative e mantenha-se alinhado com suas metas de sprint

3. Tempo de ciclo

Em metodologias ágeis como o Kanban, o tempo de ciclo é mais profundo do que o tempo que leva para concluir uma tarefa. Ele mede especificamente o tempo médio que leva para concluir uma tarefa desde sua entrada no estágio de fluxo de trabalho principal até que esteja pronta para a entrega.

Uma maneira comum de medir o tempo de ciclo é,

Tempo de ciclo = tempo de execução de itens de trabalho concluídos/número de itens de trabalho concluídos_

4. Pontuação do promotor líquido (NPS)

O Net Promoter Score, ou NPS, é uma métrica ágil crítica que mede o sentimento e a fidelidade do cliente em relação a um produto, empresa ou serviço.

O NPS é baseado em uma única pergunta de pesquisa: "Em uma escala de 1 a 10, qual a probabilidade de você recomendar [empresa/produto/serviço] a um colega?

O NPS é uma pergunta de pesquisa, não uma fórmula. As pontuações são categorizadas:_

Excelente: NPS > 70_

Positivo: NPS 50-69

Negativo: NPS < 20_

Ponto a ser lembrado 🧠: _Geralmente, uma pontuação acima de 70 é considerada excelente, pontuações entre 50 e 69 ainda são positivas e pontuações abaixo de 20 são consideradas negativas

5. Valor entregue

O valor entregue vai além das taxas de conclusão e se aprofunda no benefício comercial real criado para o cliente. Essa métrica mede o impacto tangível de seu projeto nas metas da organização.

Essa métrica centrada no cliente se concentra em resultados concretos, como aumento da satisfação do cliente, aumento da receita, redução de custos e aumento da eficiência.

Não há uma fórmula específica para medir o valor entregue, mas ele é medido por meio do impacto do cliente nas metas (satisfação, receita, eficiência etc.).

Ao se concentrar no valor entregue, uma equipe ágil pode garantir um desempenho consistente que ajuda a causar um impacto positivo na organização e no projeto como um todo.

6. Trabalho em andamento (WIP)

O trabalho em andamento (WIP) é uma prática comum no Kanban que afeta diretamente a eficiência do fluxo de trabalho e o desempenho da equipe.

Os limites de WIP definem o número máximo de tarefas permitidas em cada estágio de seu quadro Kanban. Isso incentiva as equipes a se concentrarem na conclusão das tarefas existentes antes de iniciarem novas tarefas, reduzindo assim as ineficiências e os atrasos.

**Os limites de WIP definem o número máximo de tarefas permitidas em cada estágio do quadro Kanban

7. Taxa de transferência

Na metodologia Kanban e Lean-Agile, a taxa de transferência reflete a eficiência geral do seu fluxo de trabalho. Ele mede a taxa na qual sua equipe conclui as tarefas e entrega valor ao cliente.

A taxa de transferência não rastreia apenas o número de tarefas iniciadas; ela mede especificamente o número de tarefas concluídas em um período de tempo, como por dia, semana ou sprint. Isso fornece uma imagem clara da capacidade real de entrega da sua equipe.

Uma maneira comum de calcular o rendimento é,

Throughput = Número de tarefas concluídas em um período de tempo/ Duração do período de tempo

8. Taxa de escape de defeitos

O Defect Escape Rate (DER) revela a eficácia dos esforços de teste das suas equipes de desenvolvimento para o software em funcionamento. Ele mede a porcentagem de defeitos não detectados durante o processo de teste e, eventualmente, descobertos pelos clientes após o lançamento.

A fórmula para calcular a Defect Escape Rate é a seguinte

DER = (1 - Número de defeitos pós-lançamento / Número total de defeitos) x 100%

Um esforço consistente para reduzir a DER ao longo do tempo destaca um processo sólido de garantia de qualidade.

Ponto a ser lembrado 🧠: _Um DER mais baixo indica um processo de teste mais rigoroso que detecta os defeitos antes que eles afetem o cliente. Ao acompanhar o DER ao longo do tempo, você pode identificar facilmente as tendências e avaliar a eficácia de suas estratégias de teste

9. Cobertura de código

A cobertura do código é uma medida valiosa para Equipes de gerenciamento de projetos ágeis para avaliar o rigor de seus esforços de teste e identificar áreas em que podem ser necessários testes adicionais.

Ela quantifica a proporção de blocos de código executados durante as execuções de testes automatizados. Uma cobertura de código mais alta geralmente sugere um conjunto de testes abrangente, reduzindo potencialmente o risco de defeitos não detectados.

A fórmula para calcular a cobertura de código é a seguinte

Cobertura de código = (Linhas de código executadas em testes / Total de linhas de código) x 100%_

10. Idade do item de trabalho

A idade do item de trabalho (WIA) rastreia o tempo que um item de trabalho passou no ciclo de desenvolvimento de software, desde que foi adicionado ao backlog até ser concluído.

O WIA revela quanto tempo as tarefas normalmente permanecem nos sistemas de gerenciamento de projetos. Tarefas com um WIA consistentemente alto podem indicar gargalos no seu fluxo de trabalho, como limitações de recursos e dependências de fatores externos.

A fórmula para calcular a idade do item de trabalho é a seguinte

WIA = Data atual - Data em que o item de trabalho foi adicionado ao backlog

11. Tempo bloqueado

Nas metodologias ágeis, em que a adaptabilidade e a entrega rápida são essenciais, o tempo bloqueado mostra o tempo que os membros da equipe gastam impedindo o progresso de suas tarefas.

O rastreamento do tempo bloqueado ajuda a equipe a identificar problemas recorrentes que impedem a eficiência do fluxo.

Não há uma fórmula específica para calcular o tempo bloqueado; em vez disso, acompanhe o tempo gasto pelos membros da equipe que não conseguem progredir devido a bloqueios para entender o tempo bloqueado.

O rastreamento do tempo bloqueado pode ajudar as equipes ágeis a criar um fluxo eficiente em seu ambiente de trabalho, minimizar atrasos e maximizar o tempo gasto na entrega de valor aos clientes.

Ponto a ser lembrado 🧠: _Algumas causas comuns de tempo bloqueado podem ser a espera de aprovações, requisitos de tarefas pouco claros, bugs ou interrupções no sistema

12. Burndown de liberação

Diferentemente dos gráficos de burndown de sprint que rastreiam o progresso em um curto período, o burndown de versão fornece uma visão de alto nível do trabalho pendente para todo o ciclo de versão, que pode abranger vários sprints.

Ele mostra o esforço total restante para a versão no eixo vertical e o tempo restante no eixo horizontal.

Eixo vertical:_ Esforço total restante para a versão

Esforço total restante para a versão Eixo horizontal: Tempo restante no ciclo de lançamento

Os gráficos burndown de versão ajudam as equipes ágeis a manter a transparência, identificar riscos de forma proativa e tomar decisões baseadas em dados para garantir o sucesso do desenvolvimento e da versão do software.

13. Gráfico de controle

Os gráficos de controle se concentram no tempo de ciclo de itens de trabalho individuais (pontos de história do usuário, bugs ou erros).

Eles atuam como um sistema de alerta antecipado para possíveis problemas que podem afetar a entrega do projeto e também identificam inconsistências nos tempos de ciclo, permitindo que as equipes investiguem as causas principais. Isso as ajuda a buscar um fluxo de trabalho mais previsível.

Ponto a ser lembrado 🧠: _Use os gráficos de controle com outras métricas ágeis, como limites de trabalho em andamento e rendimento, para obter uma visão mais abrangente dos seus fluxos de trabalho

14. Quebra de código

A rotatividade de código é uma métrica ágil que reflete as mudanças gerais em sua base de código. Ela mede o volume de código que foi adicionado, modificado ou removido durante o ciclo de vida do desenvolvimento.

Embora alguma rotatividade seja natural, uma rotatividade excessivamente alta pode indicar possíveis problemas na estabilidade do código.

A rotatividade de código é normalmente expressa em porcentagens e é calculada dividindo-se o total de linhas de código adicionadas ou excluídas durante um período específico pelo total de linhas de código na base no início.

A fórmula para calcular a rotatividade de código é a seguinte

Code Churn = [(Linhas de código adicionadas + Linhas de código excluídas) / Total de linhas de código no início] x 100%

15. Pesquisas sobre a felicidade da equipe

As pesquisas de satisfação da equipe medem o moral, a satisfação e o bem-estar geral das suas equipes de desenvolvimento de software ágil. A coleta regular de feedback permite identificar áreas de melhoria em seus processos ágeis e promover um ambiente de trabalho positivo.

Bônus: Aqui estão os 15 KPIs e métricas de gerenciamento de produtos para que os gerentes de produtos atinjam seus objetivos

Como rastrear KPIs ágeis usando o ClickUp

O rastreamento de métricas e KPIs Agile usando planilhas é demorado e ineficiente, tem limitações de colaboração e é propenso a erros devido à falta de automação, o que leva a erros de transferência de dados.

Em vez disso, Software de gerenciamento de projetos do ClickUp para equipes ágeis oferece ferramentas e recursos para automatizar o rastreamento de métricas e KPIs ágeis.

Vamos ver como as equipes ágeis podem priorizar métricas acionáveis, definir metas e iterar continuamente para aprimoramento - tudo em uma única plataforma.

Definir objetivos e metas Metas do ClickUp são contêineres de alto nível divididos em metas menores. Pense nessas metas como objetivos comerciais que você deve alcançar para atingir suas metas gerais.

À medida que você atinge essas metas, suas Metas são atualizadas em tempo real.

A melhor parte é que você pode personalizar as métricas Agile escolhidas para medir as metas.

Por exemplo:

Números: Porcentagem e pontuações

Moeda: Métricas como cobertura de código e tempo de ciclo

Tarefas: Acompanhe o desempenho com base na conclusão da tarefa

Crie metas de sprint, metas de vendas semanais e muito mais no ClickUp Goals

Veja como você pode definir suas métricas Agile e KPIs no ClickUp Goals

Veja como você pode criar e rastrear metas no ClickUp:

Etapa 1: criar uma meta

Aumentar a pontuação NPS de 6 para 7,5

Etapa 2: Definir metas para atingir esse objetivo

Obter 10 novas classificações de 5 estrelas no G2

Reduzir em 25% o número de tíquetes de suporte semanais

Resolver os 3 principais problemas mencionados por seus clientes

Etapa 3: Defina as principais métricas que você usará para medir o progresso de sua meta

Descubra a porcentagem de promotores e detratores

Pesquisas com clientes

Etapa 4: Comece a acompanhar o progresso até atingir os resultados desejados

UseSoftware de gerenciamento de projetos do ClickUp para obter visibilidade das métricas e do progresso da equipe, comunicar-se com sua equipe de desenvolvimento e colaborar com todos

Dica profissional💡: Use modelos de definição de metas e aplicativos de controle de metas para garantir que suas metas tenham prazo, sejam específicas, mensuráveis, relevantes e alcançáveis.

Dashboards visuais para insights acionáveis

Obtenha uma visão em tempo real do progresso de suas métricas Agile com o ClickUp Dashboards

Usar Painéis do ClickUp para representar visualmente suas métricas Agile, eliminando a necessidade de planilhas ou ferramentas externas como o Jira.

Obtenha insights instantâneos sobre áreas importantes como:

Progresso do sprint: Visualize o trabalho restante em um sprint por meio de gráficos burndown

Visualize o trabalho restante em um sprint por meio de gráficos burndown Detalhamento do tipo de problema: Identifique tendências em bugs, solicitações de recursos e outros problemas

Identifique tendências em bugs, solicitações de recursos e outros problemas Velocidade da equipe: Medir o trabalho que sua equipe conclui a cada sprint

Medir o trabalho que sua equipe conclui a cada sprint Frequência de implantação: Acompanhe a frequência com que a equipe lança atualizações ou novos recursos

Acompanhe a frequência com que a equipe lança atualizações ou novos recursos Tempo de ciclo e lead time: Entenda o tempo médio gasto em tarefas em todo o seu fluxo de trabalho

Rastreie e priorize métricas acionáveis Modelo de KPI do ClickUp permite que você monitore uma ampla gama de métricas. No entanto, priorize aquelas que afetam diretamente os objetivos da sua equipe, como:

Métricas de produtividade: Avaliar a eficiência e a produção

Avaliar a eficiência e a produção Métricas de qualidade: Medir as taxas de defeitos e a qualidade geral do código

Medir as taxas de defeitos e a qualidade geral do código Métricas de previsibilidade: Rastrear a precisão da estimativa e os cronogramas de entrega do projeto

Rastrear a precisão da estimativa e os cronogramas de entrega do projeto Métricas de satisfação do cliente: Medir a experiência do usuário e o feedback sobre o seu produto

Acompanhe e visualize os principais indicadores de desempenho com o modelo de KPI do ClickUp

Iterar e adaptar para melhoria contínua

Aproveite Modelo de métricas de projeto do ClickUp para medir, monitorar e visualizar o progresso de suas métricas Agile no ClickUp.

O modelo de métricas de projeto do ClickUp oferece uma visão panorâmica das métricas ágeis críticas que sua equipe está acompanhando

Identifique tendências, introduza novas métricas, refine seus processos de acompanhamento à medida que as necessidades de sua equipe evoluem, avalie o progresso em direção às metas e identifique as áreas de melhoria.

Pronto para liberar o poder das métricas ágeis e dos KPIs para sua equipe?

O ideal é monitorar todas as métricas e KPIs relevantes do Agile para medir o desempenho da sua equipe.

A plataforma de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp ajuda você a fazer isso. Use o ClickUp Goals para definir metas para as métricas ágeis mais importantes, acompanhar o progresso com modelos pré-criados, medir o progresso com os ClickUp Dashboards e relatar as métricas e os KPIs corretos às partes interessadas para aumentar a confiança delas em suas equipes.

Centralize o rastreamento de métricas para obter transparência inigualável sem precisar de várias ferramentas e planilhas. Registre-se no ClickUp gratuitamente para acompanhar suas métricas e KPIs do Agile.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é um KPI no Agile?

No Agile, um KPI (indicador-chave de desempenho) é definido como métricas específicas que medem o desempenho da sua equipe ao final de cada iteração ou sprint. Os benefícios de medir as métricas de KPI ágil são o acompanhamento contínuo do progresso, a tomada de decisões sobre a carga de trabalho da equipe e a obtenção de informações valiosas sobre como a equipe trabalha. Eles incluem velocidade, gráficos de burndown de sprint e diagramas de fluxo de trabalho cumulativos.

2. O que são métricas no Agile?

As métricas na metodologia Agile fornecem insights sobre a produtividade nos diferentes estágios do desenvolvimento de software, avaliam a qualidade do produto e acompanham o desempenho da equipe. Elas podem ser personalizadas nos níveis individual e de equipe. No nível da equipe, elas avaliam a saúde geral do projeto, enquanto no nível individual, podem ser usadas para identificar o desempenho individual em relação ao seu progresso.

3. O que são métricas e KPIs do Scrum?

As equipes ágeis usam as métricas e os KPIs do Scrum para medir a eficácia dos processos de sua equipe, acompanhar seu progresso em direção a metas específicas, identificar áreas de melhoria, otimizar seus fluxos de trabalho ágeis e dar visibilidade do projeto às partes interessadas.