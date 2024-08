8 metas de produtividade para aumentar a produtividade em 2024

Com a chegada do Ano Novo, muitas pessoas tomam a resolução de fazer mais coisas, seja no trabalho ou na vida pessoal.

Pode ser difícil manter uma resolução . Talvez você esteja tentando cumprir uma meta irrealista ou não é fácil fazer com que um novo hábito se mantenha. Se você quiser ser mais produtivo -em qualquer coisa em 2024, prepare-se para o sucesso agora.

Para ajudá-lo a manter o rumo e a motivação para cumprir essas resoluções, ClickUp compilou uma lista de estratégias para definir e manter a produtividade ao entrarmos no Ano Novo .

1. Fazer uma auditoria de tempo

Se você tem dificuldade em encontrar horas suficientes no dia para fazer tudo, pense em como você administra o tempo. A auditoria de tempo é um mergulho profundo em como você gasta seu tempo todos os dias.

Ao manter um registro diário, é mais fácil identificar as atividades que consomem tempo, mas que não são realmente realizadas. Rolar a tela das mídias sociais, socializar com colegas de trabalho e sonhar acordado podem sugar horas do dia. Uma auditoria de tempo é uma ferramenta simples para usar quando você precisa para aumentar sua produtividade e melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo .

2. Elimine hábitos ruins e crie hábitos saudáveis

Todos os hábitos, bons e ruins, vêm em ciclos, Charles Duhigg escreve em seu livro "The Power of Habit" (O Poder do Hábito) Eles começam com algum tipo de estímulo - um cheiro, um estado de espírito, um local - que desencadeia uma rotina (seja qual for o hábito em si) e uma recompensa (como uma dose de açúcar ou de cafeína).

Entender quais são suas pistas e as recompensas que você recebe pode ajudá-lo a determinar se um hábito é bom para você. Nunca é tarde demais para quebrar um hábito ruim, mas é preciso tempo e comprometimento para treinar novamente o cérebro e formar novos hábitos.

Ter a motivação para mudar é a parte mais difícil. A parte mais importante é manter-se consistente quando se trata de criar e quebrar hábitos.

3. Defina cronogramas semanais

Sente-se uma vez por semana, talvez no domingo à noite, e defina sua programação, identificando as principais prioridades do que precisa ser feito e eliminando as atividades desnecessárias. Certifique-se de incluir as áreas em que você deseja ser mais produtivo na programação para que ela seja integrada.

Fazer exercícios pode ser tão importante - ou mais - do que participar de uma reunião de trabalho ou de um evento do setor. O planejamento do seu tempo o mantém na tarefa e no controle do que faz.

4. Use listas de verificação

A lista de verificação é uma maneira simples de evitar que as tarefas sejam esquecidas. Quer se trate de fazer compras no supermercado, preparar um avião para voar ou fazendo recados, as listas de verificação facilitam o controle do que foi realizado e do que ainda precisa ser feito.

Se você nunca usou uma lista de verificação antes, comece aos poucos para descobrir qual tipo funciona melhor para você.

5. Blocos de foco do calendário

Você se distrai facilmente durante o dia? Tente reservar um tempo em sua agenda para "blocos de foco" Guarde o celular, silencie as notificações e não marque reuniões ou compromissos.

Um bloco de foco é um tempo exclusivo para trabalhar com atenção. Como todos os novos hábitos, comece aos poucos e vá aumentando. Programe alguns blocos de foco por semana e veja se você percebe uma melhora na produtividade. Adicione mais, se desejar.

Bônus:_ Modelos de produtividade !

6. Evite a multitarefa

Em um mundo cheio de distrações, a multitarefa é comum e pode parecer atraente. Mas as pessoas que são multitarefas não estão realmente lidando com várias tarefas de forma eficaz e são menos produtivos do que as pessoas que se concentram.

Elas também ficam mais estressadas. Em vez de fazer tudo de uma vez, concentre-se em uma coisa de cada vez. Você fará isso melhor e com mais eficiência e terá mais tempo e energia para fazer outras coisas.

7. Exercício

Não se esqueça de movimentar seu corpo. Muitas pessoas ficam sentadas por horas todos os dias em frente ao computador e só se levantam raramente. As pessoas que se sentam menos têm melhor bem-estar mental e produtividade. Portanto, certifique-se de incluir o tempo de exercício em sua agenda toda semana. A atividade física consistente é uma das maneiras mais fáceis de melhorar sua saúde .

8. Experimente uma técnica comprovada de gerenciamento de tempo

Pessoas diferentes precisam de estratégias de gerenciamento de tempo diferentes para ter sucesso. Há uma variedade de técnicas comprovadas para escolher.

Com o Técnica Pomodoro na técnica Pomodoro, você define um cronômetro para uma tarefa específica e se concentra nela até que o tempo se esgote. Em seguida, você faz uma pausa antes de recomeçar. Isso pode ser especialmente útil para pensadores criativos.

Os procrastinadores e as pessoas que se dão bem sob pressão podem obter insights de Lei de Parkinson é um axioma que diz que uma tarefa levará exatamente o tempo que lhe for dado para concluí-la. Se você conseguir estabelecer um prazo fixo para cada tarefa, é mais provável que consiga concluir todas elas.

Se nenhuma dessas opções lhe parecer atraente, há muitas outras técnicas de gerenciamento de tempo que você pode experimentar, como o método de planejamento rápido e a "teoria do pote de picles"

_Aubrey Jane McClaine* é uma jornalista internacional com mais de 15 anos de experiência em reportagens globais e nacionais. Ela tem milhares de assinaturas em veículos de mídia internacionais e extensas reportagens no local em zonas de desastre e guerra, incluindo a Ucrânia