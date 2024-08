20 modelos gratuitos de listas de tarefas do ClickUp

Se você quiser se manter organizado, priorize suas tarefas e fazer mais coisas, talvez seja hora de aproveitar uma lista de tarefas. E a maneira mais fácil de dar início à sua lista de tarefas é usar um modelo de lista de tarefas.

Para criar a lista de tarefas perfeita para criar uma lista de tarefas perfeita, primeiro você precisa considerar o prazo, como delegará as tarefas e como marcará as tarefas concluídas. Seu instinto pode ser usar o Google Sheets, o Microsoft Word ou o Excel ou simplesmente faça o download de uma lista de tarefas em PDF para impressão.

Há uma infinidade de listas de tarefas por aí, mas estamos aqui para facilitar sua vida e fornecer as 20 melhores opções gratuitas! 💸

Pronto para aumentar sua produtividade?

Vamos dar uma olhada nos benefícios de usar um modelo de lista de tarefas primeiro!

20 modelos gratuitos de listas de tarefas

Suas listas de tarefas não precisam ser uma mistura esmagadora e aleatória de tudo. Os 10 modelos gratuitos de listas de tarefas a seguir devem ajudá-lo a maximizar a clareza e reduzir as ineficiências.

1. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Mantenha-se organizado e produtivo em sua jornada de gerenciamento de produtos com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Um modelo simples de tarefa diária captura as tarefas diárias essenciais que você planeja realizar. O ClickUp o ajuda a configurar as tarefas mais comuns que você precisa realizar e o horário específico do dia em que elas devem ser concluídas - tudo isso com a possibilidade de personalizar e escolher sua visualização! Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp torna mais fácil e rápido adicionar e organizar tarefas. Ele oferece uma variedade de opções para organizar suas tarefas, planejar seu fluxo de trabalho e ordená-las com base na prioridade .

Se você estiver usando o software de gerenciamento de tarefas com o ClickUp, você poderá sincronizar esse modelo de lista de tarefas diárias com seu trabalho ou outras listas de tarefas. Com o ClickUp, você pode atualizar o status do item da lista e criar subtarefas para suas tarefas tarefas prioritárias .

Visualize facilmente seus itens na Visualização de lista, Visualização Kanban, Visualização de tabela, dentro de Documentos do ClickUp ou várias outras opções de exibição do ClickUp, para que você tenha todos os detalhes de que precisa em um piscar de olhos. 👀

Este modelo de lista de tarefas diárias é ideal para quem planeja todos os detalhes do dia, desde quando cada tarefa deve ser feita até quais tarefas têm prioridade máxima. Faça o download deste modelo

2. Modelo de tarefa do produto digital ClickUp

Use o modelo de lista de verificação de produtos digitais para organizar as tarefas em um formato simples de documento

Não tem certeza de como melhorar seu produto digital? Bem, o Modelo de tarefas do produto digital ClickUp economiza centenas de horas de projeto e auditoria do seu produto digital, para que você não perca nada durante um lançamento do produto .

Este produto digital modelo de lista de verificação ajuda você a criar seu produto digital do início ao fim. O documento simplificado inclui uma lista de verificação de design, uma lista de verificação de embalagem do produto e uma lista de verificação do plano de vendas.

Na lista de verificação de design, você pode gerar e organizar ideias de produtos e desenvolver um plano de vendas eficiente processo de desenvolvimento de produtos . No final, você terá a lista de verificação do plano de vendas, onde poderá traçar estratégias sobre a melhor forma de atingir seu nicho de mercado-alvo e utilizar o mercado on-line.

Para cada produto, você pode incluir diretrizes de produtos digitais para ajudá-lo como referência futura. 🔮 Faça o download deste modelo

3. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Defina status personalizados, datas de vencimento e diferentes priorizações nesta lista de verificação detalhada

No cenário competitivo de hoje, você precisa garantir que cada um de seus produtos corresponda às expectativas do cliente. Felizmente, com o Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp com o ClickUp, você pode monitorar a qualidade de seus projetos.

Esse modelo de lista de tarefas inclui a barra de status que o ajuda a verificar se o projeto está aprovado, recém-aprovado, pendente ou rejeitado.

Há também um campo personalizado no qual você pode indicar os resultados, as datas de aprovação, o progresso e as observações sobre o projeto. Nesses campos personalizados, você também pode detalhar os procedimentos de teste realizados no projeto e os marcos e eventos críticos, tanto os principais quanto os secundários.

Com esse modelo, você tem duas opções de automação. Você pode automatizar a alteração do status das subtarefas resolvidas. Da mesma forma, quando o status do projeto for alterado, você poderá configurar automaticamente um campo personalizado.

Para personalização adicional, você tem três tipos de visualização diferentes. Você pode visualizar sua lista de tarefas em um formato de lista, tabela ou guia. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp

Mudar de casa é chato, mas não quando você tem uma lista detalhada para verificar e se preparar para o grande dia

Seja uma mudança simples ou grande, fazer as malas para a mudança pode ser estressante. Felizmente, com Modelo de lista de tarefas de mudança do ClickUp você pode torná-la menos cansativa. 🚚

Com este modelo de lista de tarefas, você pode criar uma lista de verificação rápida das coisas que precisa fazer e uma lista de tarefas do que foi concluído para que você esteja pronto para o dia da mudança.

Você pode criar uma lista de tarefas de tudo o que precisa fazer em cada etapa da mudança. Atribua facilmente uma tarefa prioritária e um prazo para cada uma delas. Ou designe uma pessoa para se encarregar de tarefas específicas para que todos saibam quem é responsável pelo quê.

Sejamos francos - você não conseguirá esse tipo de delegação em um documento para impressão modelo de lista de verificação que só está disponível em formato PDF. Em vez disso, acompanhe o processo de cada tarefa, anote comentários para a próxima lista de tarefas e atualize os status para ficar por dentro de toda a mudança. Faça o download deste modelo

5. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Use o modelo de lista do ClickUp Bucket List para organizar suas tarefas mais importantes

Você quer mudar a marca de sua empresa ou fazer rapel em uma cachoeira? Seja qual for o objetivo, a Modelo de lista de desejos do ClickUp ajuda a planejar, organizar e priorizar suas aspirações.

Dos vários modelos de lista mencionados, esse permite que você agrupe os itens da sua lista de desejos em diferentes categorias. Por exemplo, você pode definir destinos a serem visitados ou experiências em uma lista de tarefas.

Em cada uma delas, você pode listar as diferentes subtarefas que gostaria de realizar ou experiências que gostaria de ter - seja em um dia ou em uma semana inteira. O modelo vem com seis campos personalizados, que você pode preencher de acordo com suas preferências, e é uma ótima opção para envolver os membros da família.

Você também pode organizar e visualizar sua lista de desejos de uma das cinco maneiras. Liste as tarefas como uma lista ou organize-as por classificação, continente ou pessoas com quem você pretende realizar a tarefa.

Por fim, se cada item da sua lista de desejos estiver interligado, você poderá organizá-los como uma lista de tarefas sequenciais. Se estiver procurando um modelo de lista de tarefas fácil de usar com elementos de design visual completos, este modelo tem muito a oferecer. Faça o download desse modelo

6. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments

Alunos ou professores podem usar esse modelo de tarefas de classe para acompanhar tudo e monitorar as tarefas prioritárias

Muitas vezes, pode parecer impossível lembrar e manter o controle de seus deveres de casa, estágios ou outras atividades. Dada a grande quantidade de trabalho que você terá, você precisa de meios para se manter produtivo e evitar frustrações com tarefas de casa esquecidas.

O Modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments oferece três opções personalizadas para organizar seus trabalhos de classe. Por exemplo, você pode organizar seus trabalhos com base em tipos de tarefas, tópicos abordados ou notas de trabalhos.

Para facilitar o controle dos diferentes exercícios, o modelo é sincronizado com nove ClickApps. Isso significa que você pode monitorar e sincronizar todos os e-mails de tarefas, monitorá-los por tempo e mapear todas as dependências, entre outros.

Assim que uma tarefa é recebida, você pode anotar sua data de vencimento e acompanhar e atualizar seu progresso de acordo com os 12 status listados. Essas tarefas podem ser visualizadas como um dos seis tipos de visualização disponíveis, incluindo exames, trabalhos ou uma lista organizada com base na data de vencimento. Faça o download deste modelo

7. Modelo ClickUp Getting Things Done

Mantenha a equipe em movimento usando o método GTD confiável com o modelo Getting Things Done do ClickUp

Se você pretende ser mais produtivo e fazer as coisas, deve dividir suas tarefas em itens de trabalho acionáveis para gerenciar o fluxo de trabalho. Você pode conseguir isso com o Modelo ClickUp Getting Things Done. Entre as ferramentas que aumentam a clareza disponíveis no modelo estão sete tipos de visualização pré-criados que podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Na visualização de lista, você pode ver todo o seu trabalho rapidamente para obter informações sobre datas de vencimento e o nível de esforço necessário.

Visualize seu fluxo de trabalho em um quadro Kanban personalizável para que você possa organizar suas tarefas por data de vencimento, prioridade, status e muito mais. Você também pode usar o visualização de calendário para planejar e agendar seus projetos e tarefas diretamente de um calendário.

Observe que cada um dos sete tipos de visualização pré-criados no modelo vem com três campos personalizados pré-criados. Os dois primeiros são contextos em termos de categoria atribuída e esforço, que detalha a quantidade de tempo e energia necessária por tarefa. O último é o campo personalizado bloqueado.

Suponha que você queira mover as tarefas pelo seu modelo de tarefas para um fluxo de trabalho mais fácil e eficiente. Com esse modelo de lista, escolha uma das sete listas pré-salvas para cada etapa de seu item de tarefa. Há muitas opções de automação para tornar sua vida e seu trabalho mais gerenciáveis com esse incrível modelo de lista de tarefas. Faça o download desse modelo

8. Modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp

Mantenha o controle de todas as tarefas críticas, datas de vencimento, inventário e custos com este modelo detalhado

Dada a complexidade das reformas residenciais, começar uma reforma sem uma lista de tarefas detalhada é certamente desaconselhável. Você precisará de uma lista de tarefas para a pré-renovação e para a renovação propriamente dita, capturada de forma abrangente em Modelo de lista de tarefas para reforma de casa do ClickUp .

Este modelo de lista de tarefas para gerenciamento de projetos de reforma de casas ajuda a controlar seus orçamentos, cronogramas , empreiteiros e muito mais, garantindo que você realize seus sonhos de reforma da casa.

Você pode ter os diferentes projetos que pretende realizar categorizados com base nas áreas específicas da casa. Liste as datas de início e de vencimento previstas para as tarefas prioritárias e adicione os custos de mão de obra e material. Você também pode listar o progresso e o status do projeto sobre a data de vencimento estimada .

Se você é um novato em reforma de casas ou um empreiteiro experiente, este modelo de lista de tarefas ajuda a organizar todas as tarefas para uma reforma bem-sucedida da casa e permite que você acompanhe o progresso de cada uma delas. Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp

Use este modelo de planejamento de festas para orçar, priorizar e delegar tarefas

A organização de uma festa memorável exige atenção meticulosa aos detalhes. Para evitar o estresse e o caos de última hora e garantir o sucesso da sua festa, você deve considerar a possibilidade de aproveitar Modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp .

No modelo de lista de verificação, você pode organizar o planejamento da sua festa agrupando-a em etapas. Você pode listar as tarefas necessárias para a preparação durante o evento e em seu encerramento. Cada uma delas pode ter subtarefas com progresso visualmente rastreável e a opção de atribuir um dos cinco status disponíveis.

Não importa se você está organizando uma festa pequena ou se é um coordenador de festas experiente, o modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp garante que nenhum detalhe crucial passe despercebido e que você não seja pego em um frenesi. Faça o download deste modelo

10. Modelo de tarefa de autocuidado do ClickUp

Coloque seu autocuidado em primeiro lugar, acompanhando e detalhando minuciosamente suas metas em tarefas ou em um modelo de lista de verificação

Como todos nós somos muito ocupados, é importante garantir que você tenha autocuidado e amor-próprio suficientes com a maior frequência possível. Com a ferramenta personalizável Modelo de tarefas de autocuidado do ClickUp você pode manter uma descrição detalhada de tudo o que precisa para cuidar de si mesmo.

Para organizar as tarefas de autocuidado que planeja realizar, você tem quatro campos personalizados para usar nesse modelo de lista de verificação. Você pode categorizar as tarefas com base nos tipos de autocuidado ou de bem-estar e manter anotações sobre cada uma delas, bem como material de referência.

Você também pode acompanhar sua lista de tarefas diárias ou semanais e atualizar o progresso delas com base nos seis status disponíveis no modelo. Isso deve ajudá-lo a priorizar tarefas fora do caminho, em espera ou não iniciadas.

Em geral, se você deseja manter-se responsável e consistente com seu autocuidado, o modelo de tarefas de autocuidado do ClickUp o ajuda a ver visualmente como você está se saindo em grande escala na busca de suas necessidades de bem-estar. Faça o download deste modelo

11. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Programe seus hábitos em listas compactas usando o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Manter-se organizado não é apenas um mantra, mas um elemento crucial para atingir suas metas e realizar tarefas rapidamente. Entretanto, gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo pode ser caótico. Felizmente, Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp mantém você organizado e totalmente no controle!

Esse modelo fornece uma visão consolidada de todas as suas tarefas, permitindo um planejamento eficiente do seu dia, semana e futuro. Os recursos desse modelo incluem:

Agende tarefas com facilidade: Esqueça a perda de prazos. Planeje suas tarefas com eficiência com esse modelo simples de usar, mas robusto.

Organize as tarefas de forma sistemática: Classifique suas tarefas em categorias claras e compreensíveis para melhor visibilidade e entendimento.

Visualização detalhada das tarefas: Obtenha insights detalhados sobre cada tarefa e monitore o progresso rapidamente.

Fique por dentro de tudo com esse modelo dinâmico de lista de tarefas do calendário e eleve a produtividade a um novo patamar! Não basta planejar, programar e executar; faça isso com um toque de organização! Faça o download deste modelo

12. Modelo de tarefa de trabalho do ClickUp

Cumpra com sucesso todas as obrigações futuras com o modelo ClickUp Work To Do

O modelo de lista de tarefas de trabalho é uma ferramenta que economiza tempo e permite planejar, organizar e ter uma visão geral sólida das suas tarefas da semana. Dessa forma, você pode estar sempre à frente e se preparar para uma semana superprodutiva.

O modelo permite que você divida as tarefas em subtarefas, priorize as tarefas com base na importância e na urgência e tenha um forte controle dos prazos. Com uma interface fácil de navegar e recursos para acompanhar visualmente o progresso, organizar projetos e gerenciar prazos, você está bem equipado para lidar com a semana que se inicia.

O Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp é o melhor para quem procura uma maneira eficaz de gerenciar suas tarefas semanais - seja para um projeto, operações diárias ou seu trabalho paralelo, este modelo tem tudo o que você precisa. Faça mais e se estresse menos com este modelo de lista de tarefas organizado, eficiente e fácil de usar. Faça o download deste modelo

13. Modelo de lista de níveis do ClickUp

A classificação dos projetos em níveis pode facilitar o gerenciamento e a priorização. Mas criar uma lista de níveis do zero é tedioso e consome muito tempo.

Otimize seu processo de tomada de decisão com o Modelo de lista de níveis do ClickUp. Diante de várias opções e sem saber qual delas priorizar? O ClickUp Tier List Template é o que você precisa. Esse modelo foi criado para ajudá-lo a pesar suas opções de forma eficaz e, ao mesmo tempo, fornecer uma hierarquia visual clara de tarefas, produtos ou escolhas.

Desde a avaliação de estratégias de negócios até a classificação de seus filmes favoritos, nosso modelo permite uma rápida organização e priorização para que você possa tomar decisões bem informadas. Com níveis personalizáveis, categorias codificadas por cores e sistemas de classificação flexíveis, o ClickUp Tier List Template permite que você mantenha sua perspectiva exclusiva e, ao mesmo tempo, oferece clareza sobre o que é mais importante. Faça desta a sua ferramenta ideal para a tomada de decisões, priorização de tarefas ou simples classificações baseadas em diversão. Faça o download deste modelo

14. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Organize e planeje todas as suas atividades em um só lugar com o modelo de lista de atividades do ClickUp

Fazer malabarismos com várias atividades ao mesmo tempo pode ser um grande desafio. É por isso que o ClickUp elaborou cuidadosamente seu modelo de lista de atividades para apoiar os gerentes de projeto e os chefes de escritório de gerenciamento de projetos (PMO) na criação de uma lista de atividades eficaz e eficiente. Modelo de lista de atividades do ClickUp leva a multitarefa para o próximo nível, representando outro método de apresentação de um plano de projeto. Ele permite que você gerencie tudo, desde listas de tarefas básicas e listas de verificação até cronogramas de projetos complexos e planos de sprint, tudo a partir de um hub central.

Ao usar o Activity List Template, você está se inscrevendo para facilitar o acompanhamento do progresso das tarefas, melhorar a organização e o gerenciamento do tempo e, o mais importante, maximizar a produtividade concentrando-se nas tarefas mais importantes. Identifique e priorize rapidamente as tarefas e nunca perca de vista o progresso de seu projeto usando o poderoso Activity List Template do ClickUp. Quando se trata de planejamento de projeto bem-sucedido, esse modelo é seu aliado de confiança. Faça o download deste modelo

15. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para manter o controle de todos os pequenos e grandes detalhes do seu projeto

Encare suas tarefas diárias, semanais ou mensais de frente com Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp . Esse modelo versátil funciona como seu gerenciador de tarefas pessoal, ajudando-o a alocar tarefas com eficiência, definir prioridades e acompanhar o progresso. Você pode categorizar facilmente as tarefas, definir lembretes e adicionar datas de vencimento, garantindo que você fique em dia com suas tarefas e nunca perca um prazo.

Esse modelo oferece várias opções de visualização, incluindo lista, quadro e calendário, permitindo que você escolha a que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, o gerenciamento de tarefas se torna perfeito, interativo e, ousamos dizer, agradável. É absolutamente indispensável para aqueles que desejam aumentar sua produtividade e eficiência. Faça o download deste modelo

16. Modelo de lista de tarefas do Google Sheets por GooDocs

Via GooDocs

Se você já é um ávido usuário do Google Suite, um modelo de lista de tarefas do Google Sheets pode ser a escolha perfeita para você. Esse modelo permite que você organize, gerencie e acompanhe suas tarefas diárias em uma plataforma familiar e fácil de usar.

Você pode organizar seu dia de acordo com as principais tarefas, adicionar explicações detalhadas e prazos. Além disso, como ele está no Planilhas Google, você pode acessar sua lista de forma conveniente a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Esse modelo facilita a colaboração, o que o torna altamente adequado para tarefas compartilhadas. Você pode editar, compartilhar e atualizar o status de cada tarefa em tempo real, permitindo que a sua equipe saiba o seu progresso.

Quer esteja planejando um evento pessoal, gerenciando um projeto ou acompanhando as tarefas diárias, o modelo de lista de tarefas do Google Sheets não só aumenta a sua produtividade, como também mantém o gerenciamento de tarefas simplificado sem esforço. Faça o download desse modelo

17. Modelo de lista de tarefas diárias do Google Sheets por GooDocs

Via GooDocs

Transforme seus níveis de produtividade com o modelo de lista de tarefas diárias do Google Sheets. Essa lista de verificação sofisticada e fácil de usar oferece um espaço organizado para você planejar meticulosamente o seu dia. As seções detalhadas desse modelo permitem organizar suas tarefas, estabelecer prazos, definir metas, priorizar com eficiência e monitorar seu progresso em qualquer lugar. Ele se torna ainda mais versátil com a capacidade de integrá-lo perfeitamente ao seu Google Drive, permitindo fácil acessibilidade, compartilhamento e colaboração.

O modelo de lista de tarefas diárias do Google Sheets é uma ferramenta fantástica para pessoas que buscam uma maneira limpa, direta e eficiente de gerenciar suas tarefas diárias. Perfeito para profissionais, estudantes e qualquer pessoa que queira começar o dia com um roteiro claro, esse modelo é indispensável para um gerenciamento cotidiano bem-sucedido. Faça o download deste modelo

18. Modelo de lista de tarefas do projeto do Google Sheets por GooDocs

Projetado para ser versátil, esse modelo do Google Sheets permite um planejamento abrangente do projeto, possibilitando organizar tarefas, alocar recursos, delegar a propriedade de tarefas, definir datas de início e de vencimento e muito mais. Monitore sem esforço o status das tarefas, aplique níveis de prioridade e também mantenha anotações para melhorar a comunicação.

O modelo permite uma colaboração perfeita, o que o torna uma excelente opção para projetos em equipe. Sincronize com o Google Calendar para obter atualizações e lembretes em tempo real, garantindo que seu projeto permaneça no caminho certo. Para os fãs do conjunto de ferramentas de produtividade do Google, esse modelo realmente traz simplicidade e eficiência para o gerenciamento de projetos. Faça o download desse modelo

19. Modelo de lista de tarefas colorida do Google Sheets por GooDocs

Experimente uma pitada de cor em seu gerenciamento de tarefas com o modelo de lista de tarefas colorida do Google Sheets. Esse modelo vibrante traz um elemento de diversão à sua lista de tarefas comum, garantindo que suas tarefas sejam apresentadas de forma visualmente atraente.

Organizado de forma organizada, você pode facilmente escrever tarefas, definir prioridades, prazos e responsáveis. O sistema de código de cores ajuda a diferenciar as tarefas prioritárias das demais, além de destacar as tarefas essenciais do dia, tornando-o a escolha perfeita para quem gosta de manter as coisas coloridas e organizadas.

Adequado para tarefas individuais e colaborativas, o Google Sheets Colorful Template pode ser acessado em todos os dispositivos, facilitando a revisão ou a adição de tarefas em qualquer lugar. Você pode até mesmo compartilhá-lo com membros da equipe ou familiares para otimizar a distribuição de tarefas e o gerenciamento do tempo. Abandone a lista de tarefas monótona; libere a vibração de seu trabalho com este modelo. 🌈 Faça o download deste modelo

20. Modelo de lista de tarefas de verão do Google Sheets por GooDocs

Planejar as férias de verão perfeitas pode ser uma tarefa assustadora, mas não com o modelo de lista de tarefas de verão do Google Sheets. Seja uma estadia, uma viagem à praia ou uma viagem de mochila cheia de aventuras, planeje cada detalhe sem esforço com esse modelo interativo e fácil de usar. Use-o para anotar todas as atividades que deseja realizar, os lugares que deseja visitar e até mesmo os livros que planeja ler durante as tardes preguiçosas de verão.

Você pode adicionar datas de vencimento, designar tarefas e categorizar itens com base em níveis de prioridade. O modelo também é perfeitamente sincronizado em todos os seus dispositivos, para que você possa planejar suas escapadas de verão onde quer que esteja. Mantenha-se organizado e desfrute de um verão sem estresse e cheio de diversão com o modelo de lista de tarefas de verão do Google Sheets. Faça o download deste modelo

Quais são os benefícios de usar um modelo de lista de tarefas?

Infelizmente, muitos de nós tentamos procurar um tipo de lista de tarefas para simplificar nossas vidas, mas isso acaba nos deixando desorganizados e desconectados das tarefas de ação em andamento. A consequência é geralmente menos clareza e mais esforço para organizar nosso trabalho.

Trabalho + mais trabalho = 😰

Uma simples lista de tarefas deve nos ajudar a reduzir a procrastinação e não criar mais trabalho para acompanhar uma tarefa. Com o modelo, escrever sua lista de tarefas não precisa ser um exercício de futilidade.

Os modelos facilitam a criação de listas de tarefas, a revisão delas e a maximização da sua produtividade ao trabalhar em cada uma delas. As tarefas devem ser simples de classificar para que você possa priorizar seu trabalho.

E se você quiser alterar a ordem da sua lista de tarefas, criar uma coluna de status ou adicionar tarefas com nova priorização, não conseguirá ir muito longe sem um modelo. Modelos pré-criados e personalizáveis são pontos de partida úteis para pessoas que precisam de ajuda com sua lista de tarefas inicial.

Isso não quer dizer que as pessoas experientes não possam aproveitar uma lista de tarefas simples, mas, em vez disso, isso poderia ajudar os profissionais de tarefas a concluir sua lista de verificação mais rapidamente.

Veja desta forma. Seu modelo de lista de tarefas é essencialmente um assistente pessoal. O uso de uma ferramenta de produtividade melhora a qualidade de suas listas de tarefas. Então, vamos dar uma olhada nas nossas 10 ferramentas favoritas listas de tarefas e diga "adeus" à caneta e ao papel. 👋

Quer mais modelos para suas listas de tarefas?

Uma lista de tarefas o ajuda a dividir suas metas em partes menores e menores que você pode gerenciar facilmente. Embora essas sejam nossas 10 principais listas de tarefas, o ClickUp tem ainda mais. Dê uma olhada na lista completa de modelos do ClickUp para ver mais listas de tarefas simples, de trabalho e de calendário que você pode usar gratuitamente.

Com esses modelos criados por profissionais, comece a priorizar as tarefas para poder gerenciar melhor seu fluxo de trabalho. É tudo uma questão de eficiência! ☑️